Marketing portfolio a marketing produktowy: strategia i narzędzia

Kiedy przyjrzymy się dzisiejszym działaniom większości zespołów marketingowych, różnica ta staje się oczywista.

Raport wykazał, że prawie 80% specjalistów ds. marketingu produktów pracuje w zespołach liczących zaledwie 1–5 osób, a prawie 30% z nich świadczy wsparcie dla sześciu lub więcej produktów jednocześnie.

Już samo to obciążenie pracą pokazuje, jak łatwo jest przechodzić od myślenia o jednym produkcie do myślenia o całym pakiecie, za który jesteś odpowiedzialny.

Jeśli kiedykolwiek musiałeś rano przygotować komunikat dotyczący jednej funkcji, a przed lunchem przejść do pozycjonowania całej oferty, doświadczyłeś napięcia między marketingiem na poziomie portfolio a marketingiem na poziomie produktu. Właśnie w tej przestrzeni toczy się ta rozmowa.

W tym blogu omówimy marketing portfelowy i marketing produktowy. Przedstawimy, na czym polega każda z tych strategii, w jaki sposób kształtują one strategię i dlaczego zespoły tak często je mieszają. Przyjrzymy się również, w jaki sposób ClickUp wspiera obie strategie!

Marketing portfolio a marketing produktowy w skrócie

Oto krótkie zestawienie, które pokazuje, gdzie każda z tych funkcji sprawdza się najlepiej, dzięki czemu możesz zdecydować, które z nich wykorzystać podczas kolejnej premiery lub kampanii:

Kategoria Marketing portfolio Marketing produktowy Główny obszar zainteresowania Komunikuje wartość całego zestawu produktów lub rozwiązań na rynku. Pozycja i rozwój konkretnego produktu lub funkcji Odbiorcy Szerokie segmenty, branże lub konta strategiczne Cele dla użytkowników i nabywców jednego produktu Zakres prac Tworzy narracje dotyczące rozwiązań, motywy przewodnie i komunikaty dotyczące różnych produktów. Tworzy historie produktów, komunikaty dotyczące funkcji i pozycjonowanie konkurencyjne. Kluczowe wyniki Strony z rozwiązaniami, struktury wartości, prezentacje dotyczące całego portfolio, opisy kategorii Strony produktów, plany wprowadzenia na rynek, prezentacje, karty bitewne, wsparcie Partnerzy wewnętrzni Kierownictwo sprzedaży, generowanie popytu, zespoły ds. strategii GTM Menedżerowie produktu, przedstawiciele handlowi, zespoły ds. sukcesu klienta Wskaźniki powodzenia Postrzeganie rynku, wdrażanie rozwiązań, wpływ na proces sprzedaży w całym pakiecie Wykorzystanie produktu, aktywacja, wskaźniki skuteczności, wdrażanie funkcji Horyzont czasowy Długoterminowa pozycja strategiczna Codzienne działania i realizacja oparta na nowych produktach

Czym jest marketing portfolio?

Marketing portfolio to strategiczne podejście do promocji i zarządzania wieloma produktami lub usługami pod jedną wspólną marką. Metoda ta gwarantuje, że wszystkie oferty współgrają ze sobą, zamiast konkurować na rynku.

Firmy wykorzystują zarządzanie portfolio produktów, aby stworzyć synergię między swoimi produktami, zmaksymalizować efektywność wykorzystania zasobów i wzmocnić ogólną pozycję marki.

Wymaga starannej koordynacji między różnymi liniami produktów, zapewniającej, że każda z nich zachowuje swoją unikalną propozycję wartości, jednocześnie przyczyniając się do realizacji szerszych celów firmy.

Ciekawostka: Pomysł „portfela marek” wywodzi się z ery strategii biznesowych lat 60., kiedy to firmy takie jak Procter & Gamble zaczęły zarządzać dziesiątkami marek (zamiast jedną), aby pokryć każdą niszę na półkach sklepowych.

Grupa celowa

Marketing portfolio służy przede wszystkim trzem odrębnym grupom w ramach organizacji:

Inwestorzy opierają się na analizach portfolio, aby ocenić wyniki firmy i podejmować świadome decyzje dotyczące opierają się na analizach portfolio, aby ocenić wyniki firmy i podejmować świadome decyzje dotyczące alokacji zasobów.

Kierownictwo wykorzystuje dane z marketingu portfolio do kształtowania kierunku strategicznego, identyfikowania możliwości rozwoju i optymalizacji asortymentu produktów.

Zespoły międzyfunkcyjne polegają na strukturach portfolio, aby skoordynować swoje działania, uniknąć powielania zadań i zachować spójność komunikatów we wszystkich punktach kontaktu z klientem.

🔍 Czy wiesz, że... Niektóre marki odkryły, że posiadanie zbyt wielu produktów w portfolio faktycznie negatywnie wpływa na ogólną wydajność. Artykuł Harvard Business School zwraca uwagę, że dobra strategia portfolio oznacza wyeliminowanie słabszych produktów, aby pozostałe mogły zabłysnąć.

Kluczowe cele

Te priorytety odróżniają powodujący sukces marketing portfelowy od niespójnej promocji produktów:

Spójność marki zapewnia klientom jednolity wizerunek wszystkich produktów, budując zaufanie i rozpoznawalność na rynku.

Pozycjonowanie rynkowe pozwala na wyraźne wyróżnienie każdej oferty przy zachowaniu spójności strategicznej na poziomie portfolio.

Alokacja zasobów optymalizuje dystrybucję budżetu między produkty w oparciu o dane dotyczące wyników, potencjał wzrostu i priorytety strategiczne.

👀 Czy wiesz, że: W okresie trzech lat organizacje korzystające z ClickUp osiągnęły szacunkowy zwrot z inwestycji (ROI) na poziomie 384%. Organizacje te wygenerowały około 3,9 mln USD dodatkowych przychodów dzięki projektom zrealizowanym lub ulepszonym dzięki ClickUp.

Silne portfolio opiera się na narzędziach, które szybko pokazują wyraźne wzorce. Należą do nich:

1. Badania rynku

Badania rynku pozwalają odkryć konkretne potrzeby, które kształtują kierunek rozwoju produktu. Na przykład zespół zajmujący się oprogramowaniem do zapewnienia zgodności z przepisami może dowiedzieć się, że klienci z branży opieki zdrowotnej mają największe trudności podczas przygotowań do audytu. Ta wiedza sprawia, że portfolio skupia się na wspólnym przekazie dotyczącym gotowości do audytu, a dwa produkty zmieniają swoje pozycjonowanie: jeden kładzie nacisk na szybsze gromadzenie dokumentów, a drugi na listy kontrolne dla audytorów.

🔍 Czy wiesz, że... W branży winiarskiej badania wykazały, że stosowanie radykalnie różnych etykiet dla każdego wina w portfolio zmniejszało wartość marki. Dlatego nawet na niszowych rynkach spójność całego portfolio ma znaczenie.

2. Panele kampanii

Panele kampanii to scentralizowane narzędzia wizualne, które śledzą i mierzą skuteczność kampanii marketingowych w całym portfolio produktów firmy.

Dzięki nim specjaliści ds. marketingu mogą zobaczyć, w jaki sposób różne kampanie przyczyniają się do osiągnięcia ogólnych celów portfolio, porównać wyniki różnych produktów i podejmować decyzje oparte na danych w celu optymalizacji działań marketingowych.

Wyobraź sobie firmę sprzedającą narzędzia CRM, rozliczeniowe i wsparcia technicznego. Pulpit nawigacyjny pokazuje, że prezentacje na żywo generują wysoką konwersję w przypadku CRM, ale długie strony porównawcze osiągają lepsze wyniki w przypadku narzędzi rozliczeniowych. Zespół dostosowuje plan portfolio, tak aby każdy produkt był dostosowany do formatu, który wyraźnie wzbudza zainteresowanie.

3. Wskaźniki KPI portfolio

Wskaźniki KPI (kluczowe wskaźniki efektywności) w marketingu portfolio to mierzalne parametry służące do oceny skuteczności całego zestawu produktów lub usług firmy na rynku.

Zamiast skupiać się na jednym produkcie, wskaźniki KPI portfolio pomagają marketerom zrozumieć stan, wzrost i równowagę strategiczną całego ekosystemu produktów.

Oto przykłady wskaźników KPI stosowanych specjalnie w marketingu portfolio:

Wkład portfolio w przychody : mierzy, w jakim stopniu każdy produkt lub grupa produktów przyczynia się do całkowitych przychodów, pokazując, które produkty z portfolio osiągają najlepsze wyniki.

Wskaźnik wzrostu portfela : śledzi wzrost przychodów lub wykorzystania w całym portfelu, aby zrozumieć ogólną dynamikę rynku.

Przyjęcie na rynku według linii produktów : wskazuje, jak szerokie jest przyjęcie każdej oferty i czy wysiłek marketingowy spotyka się z pozytywnym odbiorem.

Penetracja segmentu klientów : mierzy skuteczność każdego produktu lub pakietu w kluczowych segmentach klientów.

Wskaźniki sprzedaży krzyżowej i dodatkowej: pokazuje, jak skutecznie produkty wspierają się nawzajem w ramach portfolio poprzez pakiety, cykle pracy lub zintegrowaną wartość.

💡 Porada dla profesjonalistów: Szablon zarządzania portfolio ClickUp pomaga liderom i zespołom nadzorować wiele produktów, inicjatyw i strategii marketingowych z poziomu jednego pulpitu nawigacyjnego. Możesz sprawdzić, które produkty osiągają cele, na co wydawane są środki budżetowe i które elementy portfolio wymagają większych zasobów. Pobierz bezpłatny szablon Stwórz centralny hub zarządzania wszystkimi portfelami produktów w jednej przestrzeni dzięki szablonowi zarządzania portfelem ClickUp.

Czym jest marketing produktowy?

Marketing produktowy to praktyka polegająca na wprowadzaniu na rynek poszczególnych produktów lub usług i zapewnianiu im powodzenia poprzez ukierunkowaną promocję i pozycjonowanie.

Dyscyplina ta koncentruje się na zrozumieniu potrzeb klientów i tworzeniu atrakcyjnych propozycji wartości. Ostatecznie specjalista ds. marketingu produktów dba o to, aby produkty dotarły do właściwych odbiorców we właściwym czasie.

Ponadto służą one jako pomost między rozwojem produktu a sprzedażą, przekładając funkcje techniczne na korzyści, które przemawiają do klientów.

🧠 Ciekawostka: Dyrektor ds. reklamy Rosser Reeves wprowadził pojęcie unikalnej propozycji sprzedaży (USP). Twierdził on, że każda reklama musi zawierać jasną propozycję dla konsumenta: „Kup ten produkt, a uzyskasz tę konkretną korzyść”. Propozycja musi być wyjątkowa (coś, czego konkurencja nie oferuje lub nie jest w stanie zaoferować) i wystarczająco silna, aby poruszyć masy.

Grupa celowa

Strategia marketingu produktowego jest skierowana bezpośrednio do osób, które będą korzystać z produktu i go kupować, takich jak:

Klienci , którzy potrzebują jasnych informacji na temat możliwości produktu, korzyści i tego, w jaki sposób oferta rozwiązuje ich konkretne problemy.

Potencjalni klienci oceniają produkty na podstawie komunikatów, które wyróżniają ofertę na tle konkurencji i pokazują konkretną wartość.

Segmenty niszowe reagują na dostosowaną pozycję, która uwzględnia ich unikalne zastosowania, wymagania branżowe i specjalistyczne potrzeby.

Kluczowe cele

Marketing produktowy realizuje cztery podstawowe cele, które decydują o sukcesie lub porażce produktu na rynku:

Wprowadzanie produktów polega na wprowadzaniu nowych ofert na rynek poprzez skoordynowane kampanie, które zwiększają świadomość i początkową popularność produktu.

Wdrożenie zachęca klientów do rozpoczęcia korzystania z produktu i szybkiego osiągnięcia wartości dzięki skutecznej integracji i edukacji.

Retencja pozwala utrzymać zaangażowanie i zadowolenie klientów w dłuższej perspektywie, zmniejszając ich odpływ i budując lojalność wobec produktu.

Świadomość funkcji gwarantuje, że klienci wiedzą o nowych możliwościach i aktualizacjach, które zwiększają wartość produktu.

🔍 Czy wiesz, że... Portfolio marek, które są dopasowane do etapów życia konsumentów (a nie tylko do poziomów modernizacji), osiągają lepsze wyniki niż ogólne drabiny modernizacyjne: np. produkty skierowane do osób „rozpoczynających pierwszą pracę”, „rozpoczynających życie rodzinne” lub „opuszczających dom rodzinny” w jednym portfolio sprzedają się lepiej niż pojedyncze produkty segmentowe.

Marketing produktowy przebiega szybciej, gdy zespoły korzystają z narzędzi, które pomagają podejmować jasne decyzje i podkreślają cechy budzące zainteresowanie danym produktem. Narzędzia i strategie te mogą obejmować:

1. Ceny

Cenowanie jako strategia polega na pozycjonowaniu produktu na rynku poprzez wartość, jaką komunikuje jego cena. Odpowiedni model cenowy nie tylko generuje przychody, ale także kształtuje postrzeganie produktu przez klientów — sygnalizując, czy jest to produkt premium, podstawowy, czy też przełomowy pod względem konkurencyjności.

Na przykład firma SaaS wprowadzająca na rynek narzędzie do zarządzania projektami może zastosować strategię cenową freemium: Poziom Enterprise z zaawansowanym zabezpieczeniem i wsparciem dla dużych organizacji

Bezpłatny poziom , aby przyciągnąć użytkowników podstawowymi funkcjami i zbudować udział w rynku.

Poziom Pro z automatyzacją i integracjami dla małych zespołów Oto, co Zeb Evans ma do powiedzenia na temat polityki freemium ClickUp: Free Forever eliminuje sztuczną presję, która sprawia, że użytkownicy spieszą się z korzystaniem z produktu. Nie spieszą się, aby stworzyć prawdziwe cykle pracy i doświadczyć prawdziwej wartości. Kiedy osiągną limit bezpłatnego dostępu, dokonują aktualizacji, ponieważ chcą, a nie dlatego, że zmusił ich do tego licznik czasu. Nasza konwersja z wersji bezpłatnej na płatną jest lepsza niż standard branżowy, a nasi klienci pozostają z nami dłużej, ponieważ zdecydowali się zapłacić po doświadczeniu prawdziwej wartości. Jednak Free Forever działa tylko wtedy, gdy Twój produkt jest naprawdę dobry... Jeśli potrzebujesz odliczania czasu wersji próbnej, aby stworzyć poczucie pilności, maskujesz głębszy problem. Twój produkt nie jest wystarczająco atrakcyjny. Konkurenci oferujący wersje próbne walczą o sfinalizowanie transakcji przed upływem czasu. Ich zespoły sprzedaży zarządzają wygaśnięciem wersji próbnych zamiast dostarczać wartość. Tymczasem nasi bezpłatni użytkownicy budują całe firmy w ClickUp. Otrzymują awanse dzięki wzrostowi wydajności. Opowiadają swoim znajomym, jak bardzo im się to podoba. Kiedy nadchodzi czas na upgrade, nie jest to już trudna decyzja. Jest oczywista. Free Forever eliminuje sztuczną presję, która sprawia, że użytkownicy spieszą się z korzystaniem z produktu. Nie spieszą się, aby stworzyć prawdziwe cykle pracy i doświadczyć prawdziwej wartości. Kiedy osiągną limit bezpłatnego korzystania, dokonują aktualizacji, ponieważ chcą, a nie dlatego, że zmusił ich do tego timer. Nasza konwersja z wersji bezpłatnej na płatną jest lepsza niż standard branżowy, a nasi klienci pozostają z nami dłużej, ponieważ zdecydowali się zapłacić po doświadczeniu prawdziwej wartości. Jednak Free Forever działa tylko wtedy, gdy Twój produkt jest naprawdę dobry... Jeśli potrzebujesz odliczania czasu wersji próbnej, aby stworzyć poczucie pilności, maskujesz głębszy problem. Twój produkt nie jest wystarczająco atrakcyjny. Konkurenci oferujący wersje próbne walczą o sfinalizowanie transakcji przed upływem czasu. Ich zespoły sprzedaży zarządzają wygaśnięciem wersji próbnych zamiast dostarczać wartość. Tymczasem nasi bezpłatni użytkownicy budują całe firmy w ClickUp. Otrzymują awanse dzięki wzrostowi wydajności. Opowiadają swoim znajomym, jak bardzo im się to podoba. Kiedy nadchodzi czas na upgrade, nie jest to już trudna decyzja. Jest oczywista.

Taka struktura pozwala produktowi dotrzeć do różnych segmentów, zaprezentować swoją wartość poprzez praktyczne zastosowanie i przekształcić użytkowników o wysokim poziomie zainteresowania w płacących klientów — dzięki czemu cena staje się zarówno dźwignią przychodów, jak i narzędziem pozycjonowania.

🧠 Ciekawostka: Niezwykły przykład innowacji w marketingu produktowym: południowoafrykańska marka gumy balonowej Chappies (koniec lat 40.) umieszczała w każdym opakowaniu ciekawostkę „Czy wiesz, że...?”, dzięki czemu opakowanie stało się wartością dodaną dla dzieci. Ta niewielka zmiana pomogła produktowi wyróżnić się i utrzymać udział w rynku przez dziesięciolecia.

2. Komunikacja

Komunikacja to celowe kształtowanie sposobu, w jaki produkt przekazuje swoją wartość, zalety i cechy wyróżniające docelowej grupie odbiorców. Skuteczna komunikacja gwarantuje, że każdy punkt kontaktu (niezależnie od tego, czy jest to strona internetowa, rozmowa sprzedażowa, reklama czy media społecznościowe) przekazuje informacje o tym, dlaczego produkt jest ważny i w jaki sposób rozwiązuje problemy klientów lepiej niż alternatywne rozwiązania.

Na przykład aplikacja do planowania budżetu może wykryć, że użytkownicy najczęściej otwierają produkt, aby uzyskać informacje o miesięcznych przeniesieniach, a nie dziennych wydatkach. Zespół zmienia treść nagłówków dotyczących prognoz przeniesień, przenosi tę funkcję do sekcji głównej na stronach docelowych i obserwuje wzrost aktywności, gdy najczęściej używana funkcja znajduje się na pierwszym planie.

3. Planowanie kampanii

Planowanie kampanii to proces projektowania, organizowania i realizacji kampanii marketingowych w celu promowania produktu, zwiększania świadomości, generowania popytu i zapewnienia wsparcia dla celów dotyczących przychodów.

Dobre planowanie pozwala na sprawne i celowe wprowadzanie produktów na rynek. W przypadku narzędzia do transkrypcji głosu, które wprowadza nową funkcję wsparcia wielu języków, planowanie kampanii może wyglądać następująco:

Cel: Zwiększenie świadomości i popularności nowej funkcji wśród twórców zawartości i podcasterów.

Odbiorcy: Twórcy podcastów, twórcy wideo i zespoły zajmujące się zawartością, którzy potrzebują dokładnych transkrypcji w wielu językach.

Komunikat: „Transkrybuj bez wysiłku na wiele języków — dotrzyj do globalnej publiczności bez dodatkowego wysiłku”.

Kanały i taktyki: Zacznij od ekskluzywnych zapowiedzi twórców w mediach społecznościowych, następnie pokaż obok siebie transkrypcje i udostępnij krótkie Clips przypadków od pierwszych testerów podcastów.

Wskaźniki KPI: wskaźnik adopcji funkcji, zaangażowanie w wersję demonstracyjną, udostępnianie w mediach społecznościowych oraz zawartość generowana przez użytkowników z wczesnych testów.

💡 Porada dla profesjonalistów: Szablon planu marketingowego ClickUp pomaga zespołom marketingu produktowego koordynować wprowadzanie produktów na rynek, od pozycjonowania po realizację. Ten szablon marketingu produktowego pozwala opracować strategię wejścia na rynek, koordynować komunikaty w materiałach wspierających sprzedaż i materiałach przeznaczonych dla klientów oraz zapewnić terminową realizację działań związanych z wprowadzeniem produktu na rynek. Pobierz bezpłatny szablon Koordynuj wprowadzanie produktów na rynek, od pozycjonowania po analizę po wprowadzeniu na rynek, korzystając z szablonu planu marketingowego ClickUp.

4. Analiza konkurencji

Jest to proces systematycznej oceny produktów konkurencji, komunikatów, cen i pozycji rynkowej, który ma na celu dostarczenie informacji potrzebnych do podejmowania decyzji dotyczących własnych produktów i podejścia marketingowego.

Celem jest identyfikacja możliwości, wyróżnienie produktu i przewidywanie trendów rynkowych w celu uzyskania przewagi konkurencyjnej.

W przypadku narzędzia do logowania bez hasła analiza konkurencji pokazuje, że produkty konkurencyjne kładą nacisk na wygodę jako główny argument sprzedażowy. W odpowiedzi zespół pozycjonuje swój produkt w oparciu o stabilność sesji i szybszą ponowną autoryzację, wykorzystując wewnętrzne benchmarki, aby podkreślić krótszy czas odzyskiwania i bardziej niezawodne doświadczenia użytkownika.

W ten sposób klienci konkurencji będą mieli powód, aby przejść do Twojej oferty.

⚡️ Archiwum szablonów: Jeśli chcesz przeprowadzić analizę w sposób uporządkowany, szablon analizy konkurencji ClickUp zapewnia przejrzystą przestrzeń do mapowania wszystkich graczy i porównywania rzeczywistych sygnałów zamiast rozproszonych notatek.

📮 ClickUp Insight: 18% respondentów naszej ankiety chce wykorzystać AI do organizacji swojego życia poprzez kalendarze, zadania i przypomnienia. Kolejne 15% chce, aby AI zajmowała się rutynowymi zadaniami i pracą administracyjną. Aby to zrobić, AI musi być w stanie: zrozumieć poziomy priorytetów dla każdego zadania w cyklu pracy, wykonać niezbędne kroki w celu utworzenia zadań lub dostosowania zadań oraz skonfigurować zautomatyzowane cykle pracy. Większość narzędzi ma opracowane jedno lub dwa z tych kroków. Jednak ClickUp pomógł użytkownikom skonsolidować ponad 5 aplikacji za pomocą naszej platformy! Wypróbuj planowanie oparte na sztucznej inteligencji, dzięki któremu zadania i spotkania można łatwo przypisywać do wolnych terminów w kalendarzu w oparciu o poziomy priorytetów. Możesz również skonfigurować niestandardowe reguły automatyzacji za pomocą ClickUp Brain, aby obsługiwać rutynowe zadania. Pożegnaj się z natłokiem pracy!

Marketing portfolio a marketing produktowy: podstawowe różnice

Czasami granice między marketingiem portfolio a marketingiem produktowym wydają się nieco rozmyte, zwłaszcza gdy oba zespoły pracują nad osiągnięciem tych samych celów wzrostu. Odgrywają one jednak bardzo różne role w pozycji firmy, opowiadaniu jej historii i docieraniu do odpowiednich nabywców.

Oto bardziej szczegółowe porównanie marketingu portfolio i marketingu produktowego:

1. Strategiczne ukierunkowanie

Specjaliści od marketingu portfolio analizują, jak wszystkie produkty współdziałają ze sobą. Na przykład zauważają, że zarówno narzędzie do zarządzania projektami, jak i platforma do współpracy zespołowej mają „zwiększać wydajność zespołu o 40%”, co sprawia, że potencjalni klienci zastanawiają się, dlaczego potrzebują obu tych rozwiązań.

Albo zauważą, że Twój zespół sprzedaży oferuje rabaty na produkt A, aby sfinalizować transakcję, ponieważ nie zdaje sobie sprawy, że produkt ten integruje się z produktem B, z którego klient już korzysta.

Marketerzy produktów koncentrują się na osiągnięciu powodzenia przez konkretny produkt. Opracowują plan wprowadzenia nowych funkcji AI, tworzą pozycję względem konkurenta X i zastanawiają się, dlaczego tylko 12% użytkowników w wersji próbnej aktywuje podstawową funkcję. Nie zastanawiają się nad tym, jak wpłynie to na pozostałe trzy produkty.

⚖️ Kluczowa różnica: Marketing portfolio zadaje pytanie „Jak ustalimy pozycję całej naszej linii produktów?”. Marketing produktowy zadaje pytanie „Jak sprawić, by ten konkretny produkt odniósł sukces?”.

📖 Przeczytaj również: Przykłady portfolio marketingu cyfrowego jako inspiracja

2. Wskaźniki i KPI

Marketing portfolio mierzy się na podstawie czynników, których zmiana zajmuje dużo czasu: Czy klienci kupują wiele produktów? Czy postrzeganie naszej marki zmieniło się w raportach analityków? Analizują oni wskaźniki przywiązania, penetrację portfolio oraz to, czy kosztowna zmiana marki sprawiła, że zestaw produktów wydaje się spójny.

Wskaźniki KPI marketingu produktowego są bezlitosne, ponieważ są natychmiastowe. Premiera się nie powiodła? W piątek wszyscy już o tym wiedzą. Komunikaty dotyczące funkcji nie trafiły do odbiorców? Sprzedawcy poinformują Cię o tym podczas pierwszego przeglądu transakcji. Z drugiej strony: szybko osiągają też sukcesy. Marketing portfolio może działać przez 18 miesięcy i nie przynosić żadnych rezultatów.

⚖️ Kluczowa różnica: Marketing portfolio mierzy przychody z wielu produktów i pozycję marki w ujęciu kwartalnym. Z kolei marketing produktowy mierzy konwersje pojedynczych produktów i przewagę konkurencyjną w ujęciu tygodniowym.

3. Grupa celowa

Marketerzy zajmujący się marketingiem portfolio skupiają się na klientach takich jak TechCorp, którzy już korzystają z Twojego CRM, a marketing portfolio tworzy kampanię wyjaśniającą, w jaki sposób Twoje narzędzie do automatyzacji marketingu udostępnia te same dane klientów, eliminując ich obecne problemy z synchronizacją danych.

Informują również potencjalnych klientów, którzy uważają, że produkty „Teams” i „Enterprise” konkurują ze sobą, podczas gdy w rzeczywistości Teams służy do współpracy przy projektach, a Enterprise do planowania zasobów.

Marketerzy produktowi koncentrują się na potencjalnych klientach, takich jak: firma oceniająca Twoje narzędzie analityczne w porównaniu z Mixpanel i Amplitude. Marketing produktowy tworzy arkusz porównawczy pokazujący, że Twoje przetwarzanie w czasie rzeczywistym przewyższa 2-godzinne opóźnienie Mixpanel, pisze skrypty demonstracyjne podkreślające funkcje potrzebne zespołom sprzedaży i tworzy studia przypadków podobnych firm, które przeszły na inne rozwiązanie.

⚖️ Kluczowa różnica: Marketing portfolio sprzedaje produkty osobom, które już coś kupiły i chcą dowiedzieć się, co jeszcze masz do zaoferowania. Natomiast marketing produktowy sprzedaje produkty osobom, które właśnie wybierają między Twoją firmą a konkurencją.

4. Struktura zespołu

Marketing portfolio może obejmować 2–3 osoby odpowiedzialne za całą firmę oferującą 8 produktów. Jedna osoba zajmuje się komunikacją platformową i relacjami z analitykami. Inna zarządza kampaniami międzyproduktowymi i wsparciem sprzedaży w przypadku transakcji dotyczących wielu produktów. Uczestniczą oni w spotkaniach kierownictwa dotyczących decyzji o nabyciu lub stworzeniu nowej kategorii produktów.

Marketing produktowy może zatrudniać 8–10 osób, z których każda odpowiada za 1–2 produkty. Na przykład jeden PMM odpowiada za produkt analityczny i codziennie współpracuje z PM tego produktu, uczestniczy w rozmowach z klientami dotyczących analityki i bierze udział w każdym przeglądzie sprintu. Podlegają oni dyrektorowi ds. marketingu produktowego, ale zasadniczo działają jako mini-CMO dla swojego produktu.

⚖️ Kluczowa różnica: Marketing portfolio to niewielki, strategiczny zespół działający w całej firmie, natomiast marketing produktowy to większy zespół wykonawczy powiązany z konkretnymi produktami.

5. Uprawnienia decyzyjne

Marketing portfolio decyduje: produkt C nie otrzyma stoiska na tegorocznej konferencji, ponieważ skupiamy budżet na produktach A i B. Albo zmieniamy pozycjonowanie produktu D z „samodzielnego narzędzia” na „część platformy Enterprise”, mimo że zespół produktowy nie zgadza się z tą decyzją.

Marketing produktowy decyduje o takich kwestiach, jak: Sponsorujemy ten branżowy podcast, ponieważ słucha go nasz ICP. Wprowadzamy nową funkcję, opierając się na studium przypadku, a nie na ogłoszeniu o nowej funkcji. Przeprowadzamy testy A/B dwóch różnych nagłówków na stronie docelowej. Tworzymy nowy przepływ demonstracji, który prowadzi do możliwości integracji.

⚖️ Kluczowa różnica: Marketing portfolio kontroluje, które produkty otrzymują zasoby i jak są one pozycjonowane względem siebie. Marketing produktowy kontroluje sposób wprowadzania poszczególnych produktów na rynek.

Większość zespołów marketingowych popełnia jeden OGROMNY błąd: nie mają planu działania. Dlatego kampanie wydają się niespójne, rozproszone i niemożliwe do skalowania. W tym wideo pokażemy Ci, jak stworzyć plan marketingowy, który naprawdę działa — w 5 prostych krokach i przy użyciu gotowego szablonu:

6. Zawartość i komunikaty

Marketing portfolio tworzy takie zasoby, jak białą księgę zatytułowaną „The Modern Revenue Operations Stack” (Nowoczesny zestaw narzędzi do obsługi przychodów), która wyjaśnia, w jaki sposób współpracują ze sobą narzędzia CRM, analityczne i automatyzacyjne. Lub prezentację pokazującą wizję produktu na najbliższe trzy lata. Może również stworzyć kalkulator ROI, który pokazuje oszczędności kosztów, gdy klienci korzystają z trzech produktów zamiast kupować punktowe rozwiązania od różnych dostawców.

Marketing produktowy tworzy takie materiały, jak: karta bitewna wyjaśniająca, dlaczego interfejs SQL Twojego narzędzia analitycznego jest lepszy niż kreator typu „przeciągnij i upuść” konkurenta X dla użytkowników technicznych. 90-sekundowy skrypt demonstracyjny, którego używają przedstawiciele handlowi podczas rozmów telefonicznych. Jednostronicowy dokument odpowiadający na pytanie „Czym różni się to od Google Analytics?” z trzema konkretnymi czynnikami wyróżniającymi i tak dalej.

⚖️ Kluczowa różnica: Marketing portfolio tworzy zawartość typu „oto nasze kompletne rozwiązanie”. Natomiast marketing produktowy tworzy zawartość typu „oto dlaczego ten konkretny produkt jest lepszy od alternatywnych rozwiązań”.

Jak zintegrować marketing portfolio i produktowy

Doskonała integracja staje się naturalna, gdy strategia, realizacja i śledzenie są zintegrowane w jednym systemie. Zespoły ds. portfolio i produktów działają szybciej, gdy wspólnie planują, widzą te same zadania i działają w oparciu o wspólne spostrzeżenia.

ClickUp łączy marketing produktowy i marketing portfelowy w jednym miejscu jako pierwsze na świecie zintegrowane środowisko pracy oparte na AI.

Zespoły produktowe mogą wykorzystać je do płynnego wprowadzania produktów na rynek, podczas gdy kierownictwo ds. portfolio śledzi wyniki, budżet i zgodność strategiczną wszystkich inicjatyw.

ClickUp eliminuje rozproszenie pracy, zapewniając obu zespołom pełny kontekst — specjaliści ds. marketingu produktów widzą, jak ich wprowadzenie na rynek wpisuje się w szerszy obraz, a specjaliści ds. marketingu portfolio widzą szczegółowe informacje dotyczące realizacji bez konieczności przeszukiwania rozproszonych dokumentów.

Oto, w jaki sposób to narzędzie do zarządzania portfolio produktów może zapewnić wsparcie dla Twojej firmy: 📝

1. Dostosuj cele na wszystkich poziomach

Zespoły pozostają zgrane, gdy strategia wydaje się praktyczna. Specjaliści ds. marketingu portfolio ustalają główne działania na dany kwartał, a specjaliści ds. marketingu produktów przekładają te działania na plany wprowadzenia produktu na rynek, które zapewniają wsparcie dla dynamiki rozwoju.

Najlepsze efekty osiąga się, gdy każda drabina wydawnicza jest powiązana z kategorią, profilem ICP i wynikami, na których zależy firmie.

Jak pomaga ClickUp

ClickUp Docs pomaga szybko osiągnąć tę zgodność. Kierownik ds. portfolio tworzy kwartalny dokument, w którym przedstawia kategorię, priorytet ICP, konkurencyjny punkt widzenia, na który należy zwrócić uwagę, oraz obszar komunikacji na najbliższe miesiące.

Opracuj i scentralizuj swoje plany w ClickUp Documents. Opracuj wspólną strategię i plany wydawnicze za pomocą ClickUp Docs.

Z drugiej strony, PMM pracujący nad aktualizacją raportowania opartego na AI dodaje podsekcję w tym obszarze, pokazującą:

Dokładny problem, który rozwiązuje ta wersja

Cel adopcyjny na kwartał

Dwa argumenty potwierdzające przekaz

Niezbędne zasoby GTM

Oba zespoły mogą również przypisywać komentarze w ClickUp w każdej sekcji, dzięki czemu decyzje są podejmowane szybko.

Pomyśl o tym kroku jak o budowaniu wspólnego rytmu. Jeśli wprowadzenie produktu na rynek przechodzi od komunikatów do zawartości, wszyscy to widzą. Jeśli osie czasu ulegają zmianie, plany kampanii są natychmiast dostosowywane. Dzięki temu wszyscy są zgrani bez konieczności ciągłego sprawdzania.

Jak pomaga ClickUp

Zobacz postępy GTM we wszystkich formatach dzięki ClickUp Widoks

ClickUp Views wspiera tę strukturę poprzez formaty, które odpowiadają sposobowi myślenia zespołów o swojej pracy:

Widok listy zapewnia przejrzysty przegląd wszystkich wydań i zadań GTM w przygotowaniu.

Widok tablicy pokazuje przepływ pracy na poszczególnych etapach, dzięki czemu szybko można zidentyfikować przeszkody.

Widok osi czasu przedstawia wydania obok siebie, dzięki czemu nakładanie się jest oczywiste.

Widok kalendarza mapuje wydarzenia publiczne, takie jak posty w mediach społecznościowych, e-maile i daty ogłoszeń.

Na przykład PMM przygotowujący aktualizację raportowania otwiera widok Board View i zauważa, że zawartość utknęła, ponieważ nie nadeszły jeszcze opinie ekspertów. Specjalista ds. marketingu portfolio sprawdza widok Timeline View i natychmiast widzi, że opóźnienie to powoduje przesunięcie premiery na ten sam tydzień, w którym odbywa się kampania marki. Dostosowują terminy w ciągu kilku minut, zamiast pozwolić, aby konflikt wybuchł później.

🧠 Ciekawostka: W lipcu 1996 r. uruchomiono bezpłatną usługę poczty internetowej Hotmail, która nie dysponowała niemal żadnym budżetem na tradycyjną reklamę. Zamiast tego na dole każdej wiadomości e-mail wysyłanej przez użytkowników dodano prostą informację: „Załóż bezpłatne konto e-mail w Hotmail”. Dzięki temu każdy użytkownik stał się chodzącym źródłem poleceń.

3. Koordynuj wiele kampanii w jednym miejscu

Kampanie przebiegają sprawnie, gdy przejście od prac związanych z uruchomieniem do prac związanych z amplifikacją przebiega automatycznie.

Zespoły produktowe kończą przygotowania: komunikaty, zasoby, kontrola jakości i ostateczne sprawdzenia. Zespoły ds. portfolio koncentrują się na kanałach, harmonogramie i narracji. Problemy pojawiają się, gdy te dwa obszary przestają być zsynchronizowane, np. komunikaty są gotowe, ale nie rozpoczęto jeszcze prac kreatywnych lub kontrola jakości została zakończona, ale nikt nie powiadomił działu generowania popytu.

Potrzebujesz ustawień, w których zatwierdzanie, sprawdzanie gotowości i postępy w tworzeniu zawartości automatycznie przyspieszają pracę.

Jak pomaga ClickUp

Automatyzacje ClickUp pomagają utrzymać ten rytm. Działają one w oparciu o proste wyzwalacze typu „jeśli to, to tamto”, eliminując wszystkie ręczne czynności następcze, które zazwyczaj opóźniają uruchomienie projektu. Po ustaleniu tych zasad przez zespoły cykl pracy pozostaje spójny, niezależnie od tego, kto pracuje nad projektem i jak bardzo pracowity jest dany tydzień.

Natychmiast wyzwalaj cykle pracy kampanii dzięki automatyzacji ClickUp

Oto kilka przykładów automatyzacji cyklu pracy:

Status: „zatwierdzony” > Utwórz zadanie kampanii: Tworzy połączone zadanie kampanii w momencie zatwierdzenia uruchomienia.

Brief sfinalizowany > Przydziel zadania kreatywne: Automatycznie przydziela zadania związane z projektowaniem i tworzeniem tekstów po oznaczeniu briefu GTM jako ostatecznego.

Zasób zakończony > Przejdź do następnego etapu uruchomienia: Aktualizuje zadanie uruchomienia po ukończeniu kluczowych zasobów.

Status: „QA przeszedł” > Dodaj zadania wzmacniające: Generuje podzadania wzmacniające międzykanałowe, gdy inżynieria zatwierdzi QA.

4. Monitoruj wyniki wszystkich produktów

Śledzenie wyników pomaga zespołom zrozumieć, w jaki sposób każdy produkt przyczynia się do realizacji większej strategii, które działania wprowadzają znaczące zmiany i gdzie należy skierować energię w przyszłości.

Marketerzy zajmujący się portfolio produktów analizują różne produkty, aby dostrzec powtarzające się wzorce. Specjaliści ds. marketingu produktów (PMM) skupiają się na tym, jak wprowadzane przez nich produkty wpływają na ich przyjęcie, zaangażowanie i zachowania ICP. Przejrzysty widok na wszystkie produkty eliminuje domysły i pozwala opierać planowanie na rzeczywistości, a nie na założeniach.

Ponadto, gdy te sygnały są zestawione razem, łatwiej jest dostrzec, które produkty zyskują popularność, które tracą na popularności, a które aktualizacje zasługują na większą widoczność w nadchodzących kampaniach lub decyzjach dotyczących komunikacji.

Jak pomaga ClickUp

Panele ClickUp Dashboards przechowują te informacje w jednym miejscu, dzięki czemu zespoły nie muszą ręcznie łączyć wyników. Panele te składają się z kart, które pobierają dane z obszaru roboczego ClickUp. Co więcej, można filtrować wyniki według linii produktów, person, kwartałów, zasobów GTM – wszystkiego, co jest potrzebne do uzyskania pełnego obrazu sytuacji.

Sprawdź wyniki na poziomie produktu i wpływ premiery za pomocą pulpitów nawigacyjnych ClickUp

Aby uzyskać pełny przegląd, wypróbuj te karty:

Karta wykresu liniowego: Śledź wykorzystanie lub przyjęcie każdego wydania produktu w czasie. Pozwala sprawdzić, kiedy wydanie spowodowało wzrost i jak długo utrzymywał się ten wzrost.

Karta wykresu słupkowego: Porównaj linie produktów pod kątem takich wskaźników, jak udział w pipeline, liczba aktywnych użytkowników lub wydajność zasobów GTM.

Karta tabelaryczna: Wyświetlaj zadania lub premiery, które spełniają określone warunki (np. „adopcja < cel”, „niski poziom zainteresowania personą”). Dzięki temu PMM mogą szybko wykrywać słabe wyniki.

Status/czas w karcie statusu: Zobacz, jak długo zadania (np. gotowość do uruchomienia, realizacja kampanii) pozostawały w każdym statusie. Pozwala to wykryć wąskie gardła w różnych produktach.

🚀 Szybki trik: Teams często przeglądają pulpity nawigacyjne i wiedzą, że coś się wydarzyło, ale nadal potrzebują pomocy, aby zrozumieć, co to właściwie oznacza. Karty AI w ClickUp rozwiązują ten problem, przekształcając dane w krótkie, przydatne podsumowania, które można przeczytać jednym rzutem oka. Twórz szybkie podsumowania wyników dzięki kartom AI w panelach ClickUp Dashboards Karty AI działają poprzez pobieranie informacji z zadań, statusów i pól w połączonych przestrzeniach i generowanie jasnej interpretacji tego, co się zmieniło lub dlaczego coś się wyróżnia. Na przykład: Karta podsumowująca AI podkreśla kluczowe zmiany w liniach produktów.

Karta aktualizacji projektu AI zawiera podsumowanie postępów wdrożeniowych w formie prostego cotygodniowego raportu.

Karta niestandardowa podpowiedź AI pozwala zadawać ukierunkowane pytania, np. co spowodowało największy wzrost zaangażowania po premierze.

Korzyści wynikające z używania ClickUp dla zespołów marketingowych

Zespoły marketingowe zarządzają jednocześnie wprowadzaniem produktów na rynek, kampaniami, zatwierdzaniem międzyfunkcjonalnym, produkcją kreatywną i raportowaniem. Gdy praca rozkłada się na niepołączone ze sobą narzędzia, priorytety stają się niejasne, a zespoły tracą tempo.

Oto, jak ClickUp dla zespołów marketingowych rozwiązuje ten problem. ✅

Zjednocz wszystkie elementy związane z wprowadzeniem produktu na rynek i kampanią w jednej przestrzeni

Rozproszenie narzędzi dotyka zespoły, gdy briefy, plany kampanii, zasoby, zatwierdzenia i wskaźniki są rozrzucone po losowych dokumentach, narzędziach i czatach. Dział marketingu wydaje się rozproszony i nikt nie ma pełnego widoku na to, co dzieje się w zakresie wprowadzania produktów na rynek i tematów dotyczących całego portfolio.

W ClickUp planujesz kampanie, przydzielasz zadania, śledzisz postępy i sprawdzasz wyniki bez przełączania się między zakładkami lub szukania kontekstu. Marketerzy produktowi mogą planować wprowadzanie nowych funkcji, a marketerzy portfolio dostosowują ogólny przekaz i narrację dotyczącą wielu produktów w tym samym środowisku.

Chelsea Bennett udostępnia swoje przemyślenia na temat korzystania z ClickUp w Lulu Press:

Platforma do zarządzania projektami jest niezbędna dla zespołu marketingowego i bardzo nam się podoba, że pomaga nam pozostawać w połączeniu z innymi działami. Korzystamy z ClickUp dosłownie każdego dnia, do wszystkiego. Jest to bardzo pomocne dla naszego zespołu kreatywnego i sprawia, że jego cykl pracy przebiega sprawniej i wydajniej.

Platforma do zarządzania projektami jest niezbędna dla zespołu marketingowego i bardzo nam się podoba, że pomaga nam pozostawać w połączeniu z innymi działami. Korzystamy z ClickUp dosłownie codziennie, dla Wszystkiego. Jest to bardzo pomocne dla naszego zespołu kreatywnego i sprawia, że jego cykl pracy przebiega sprawniej i wydajniej.

Zdobądź wiedzę na temat swojego obszaru roboczego dzięki inteligentnej pomocy

Wprowadzenie produktu na rynek zazwyczaj rozpoczyna się od pięciu różnych wersji kontekstu: notatek dotyczących planu działania w ramach jednego zadania, badań konkurencji w ramach innego zadania oraz pozycji ukrytej w dokumencie. Zebranie wszystkich tych elementów zajmuje więcej czasu niż samo planowanie.

W tym momencie do akcji wkracza ClickUp Brain. Działa on w Twoim obszarze roboczym, pobiera kontekst z połączonych aplikacji oraz wszystko, co jest połączone z Twoim projektem, a następnie przekształca te informacje w przejrzysty, uporządkowany brief, na podstawie którego możesz podjąć działania.

Podpowiedź ClickUp Brain o wygenerowanie dla Ciebie zarysu kampanii

Na przykład specjalista ds. marketingu produktów przygotowuje plan kampanii dotyczącej wprowadzenia nowej funkcji. Przed omówieniem projektu i zawartości potrzebuje zwięzłego zarysu, który zawiera najważniejsze informacje.

Wystarczy podać polecenie do ClickUp Brain, a w ciągu kilku sekund otrzymujesz przejrzystą strukturę zawierającą analizę odbiorców, opis problemu, kierunek pozycjonowania, pomysły na komunikaty, zalecane kanały, wymagania dotyczące zasobów oraz punkty współpracy między zespołami.

Marketerzy zajmujący się marketingiem portfolio stosują ten sam cykl pracy w przypadku kampanii obejmujących wiele produktów, prosząc ClickUp Brain o punkt wyjścia, aby wyeliminować konieczność gromadzenia kontekstu.

📌 Wypróbuj tę podpowiedź: Stwórz jasny zarys kampanii dla tej premiery. Uwzględnij odbiorców, problem, pozycję, pomysły na komunikaty, kanały, wymagania dotyczące zasobów, ryzyko i punkty współpracy.

Oto kilka innych sposobów na wsparcie marketerów zajmujących się portfolio produktami i produktami przez ClickUp Brain:

Skorzystaj z pomocy ClickUp Brain podczas wykonywania zadań

Podsumowuje długie wątki dotyczące planowania , dzięki czemu menedżerowie ds. marketingu produktów i kierownicy ds. portfolio mogą pozostać w zgodzie bez konieczności ponownego czytania Wszystkiego.

Wykorzystuje czynniki wyróżniające produkt z badań konkurencji, aby udoskonalić kierunki kampanii.

Przekształca notatki klientów w podsumowania spostrzeżeń, które można wykorzystać do aktualizacji komunikatów.

Przygotowuje wstępne wersje komunikatów na strony docelowe, posty z ogłoszeniami lub e-maile pielęgnujące relacje z klientami.

Tworzy szybkie przeglądy kontekstowe dla zespołów międzyfunkcyjnych poprzez wyodrębnienie kluczowych szczegółów w prostą, łatwą do udostępnienia aktualizację.

Chcesz wiedzieć, od czego zacząć przygodę z AI w marketingu? Ten przyjazny dla początkujących przewodnik wyjaśnia, jak wykorzystać AI w marketingu, przedstawiając narzędzia AI, próbki podpowiedzi i rzeczywiste wyniki, które możesz powielić.

Wykorzystaj wydajność opartą na głosie i zaawansowane wyszukiwanie, aby przyspieszyć pracę

Oparty na możliwościach ClickUp Brain, ClickUp Brain MAX to głosowy asystent zwiększający wydajność, zaprojektowany dla marketerów i zespołów produktowych, którzy nie chcą wpisywać każdego ruchu.

Zamień wypowiedziane pomysły w gotową do publikacji zawartość dzięki funkcji Talk to Text w ClickUp Brain MAX

Rozmawiaj z tekstem w ClickUp Brain MAX słucha Twojego głosu, rozumie Twoje cele i przekształca Twoje pomysły w działania. Pomaga ominąć klawiaturę i działać 4 razy szybciej.

Oto, w jaki sposób zapewnia wsparcie dla cykli pracy w zakresie marketingu portfolio i marketingu produktowego:

Wyszukuj wszystko: w ciągu kilku sekund pobieraj materiały kampanii, briefy i pliki projektowe z ClickUp, Google Drive, e-mail i czatu.

Płynne przełączanie modeli: uzyskaj dostęp do wielu modeli LLM (ChatGPT, Claude i Gemini) w Brain MAX, aby pisać teksty, analizować wyniki i przeprowadzać burze mózgów, unikając uzyskaj dostęp do wielu modeli LLM (ChatGPT, Claude i Gemini) w Brain MAX, aby pisać teksty, analizować wyniki i przeprowadzać burze mózgów, unikając rozrostu AI

Dyktuj i twórz: Wypowiedz treść e-maila wprowadzającego produkt na rynek lub zarys strategii GTM, a następnie skorzystaj z formatu Talk to Text, aby skopiować tekst do schowka i szybko podjąć działanie.

Zautomatyzuj przekazywanie zadań i koordynację, aby wszyscy byli zgrani

Po opracowaniu planu i wprowadzeniu danych głosowych nadal należy zwrócić uwagę na koordynację i realizację. Pomocą służą agenci ClickUp.

Są to niestandardowe lub gotowe „boty” w ramach narzędzia do marketingu portfolio i produktów, które monitorują wyzwalacze, podejmują działania, przypisują zadania, aktualizują statusy i ograniczają ręczne przekazywanie zadań.

Dostosuj ClickUp Agents do swojego niestandardowego cyklu pracy marketingowej

Oto jak wygląda to w codziennej pracy marketingowej:

Podsumowanie na koniec kampanii: Po zamknięciu kampanii agent gromadzi dane, zasoby i notatki dotyczące wyników i rozpoczyna zadanie podsumowujące kampanię.

Automatyczne przygotowywanie kampanii: gdy zadanie związane z wprowadzeniem produktu na rynek osiąga etap „Gotowe do kampanii”, agent tworzy zadania związane z e-mailem, mediami społecznościowymi i blogiem, przypisuje je i ustala terminy realizacji.

Natychmiastowe przyspieszenie prac kreatywnych: gdy projektant zatwierdzi kluczowy element wizualny, agent AI aktualizuje połączone zadanie uruchomienia i powiadamia właściciela kampanii, aby natychmiast rozpocząć kolejny etap.

Sygnalizuj powolne wdrażanie na początku: jeśli w pierwszym tygodniu wdrożenia wynik jest poniżej celu, ClickUp Agent tworzy zadanie przeglądu komunikatów dla PMM i powiadamia kierownika ds. portfolio.

🔍 Czy wiesz, że... Wraz ze wzrostem konkurencji na rynku oprogramowania i rosnącymi wymaganiami klientów, samo stworzenie produktu nie wystarcza już. Firma McKinsey odkryła, że szybko rozwijające się firmy produkujące oprogramowanie zatrudniają około jednego menedżera ds. marketingu produktów (PMM) na każde 1,6 menedżera produktu (PM), co stanowi stosunek o 25–30% wyższy niż w firmach o wolniejszym tempie rozwoju.

Zamknij pętlę portfolio i produktu w ClickUp

Marketing portfolio i marketing produktowy zawsze wydają się być dwoma różnymi mechanizmami, a oba wymagają uwagi w różnych momentach cyklu pracy. ClickUp pomaga prowadzić obie ścieżki bez utraty rytmu.

Dokumenty zawierają motywy portfolio i plany na poziomie produktu w jednym miejscu, dzięki czemu strategia pozostaje w połączeniu. Widoki pomagają zespołom śledzić wydania, postępy kreatywne i osie czasu kampanii bez utraty szerszej perspektywy. Pulpity nawigacyjne podkreślają trendy adopcyjne i wyniki międzyproduktowe, ułatwiając dostrzeżenie tego, co wymaga uwagi.

ClickUp Brain, Brain MAX, automatyzacje i Agenty zapewniają wsparcie dla szybszego planowania, sprawniejszego przekazywania zadań i mniej przeszkód w obu ścieżkach marketingowych.

Dzięki współdziałaniu wszystkich elementów zespoły przechodzą od myślenia na poziomie pakietu do realizacji na poziomie produktu bez zakłócania przepływu pracy.

Na co więc czekasz? Zarejestruj się w ClickUp już dziś! ✅

Często zadawane pytania (FAQ)

Marketing portfolio koncentruje się na pozycjonowaniu pełnego zestawu rozwiązań, kształtowaniu komunikatów dotyczących wielu produktów i dostosowywaniu wszystkiego do segmentów rynku. Z drugiej strony marketing produktowy koncentruje się na narracji dotyczącej pojedynczego produktu, planie wprowadzenia na rynek, wdrażaniu funkcji i pozycjonowaniu konkurencyjnym.

Tak. Wiele zespołów zarządza obiema dziedzinami, o ile obowiązki są jasno określone. Specjaliści ds. marketingu portfolio kierują strategią segmentową i narracją wysokiego szczebla, podczas gdy specjaliści ds. marketingu produktów koncentrują się na komunikatach dotyczących konkretnych produktów i ich wdrażaniu. Taka struktura zapewnia ścisłą koordynację działań bez przeciążania zespołów.

Wskaźniki KPI portfolio śledzą popularność segmentu, zasięg potencjalnych klientów oraz ogólną świadomość rozwiązania. Wskaźniki KPI produktu mierzą przyjęcie funkcji, wskaźniki aktywacji, wyniki wygranych i przegranych oraz wpływ wprowadzenia produktu na rynek. Jedne z nich dotyczą wyników na poziomie rynku, drugie oceniają wyniki na poziomie produktu.

Zespoły często korzystają z ClickUp i HubSpot, aby śledzić plany wprowadzenia produktów na rynek, zarządzać badaniami, organizować zasoby i koordynować międzyfunkcyjne osie czasu zarówno dla inicjatyw związanych z portfolio, jak i produktami.

ClickUp wspiera planowanie, śledzenie projektów, przepływ zawartości i widoczność między zespołami. Funkcje takie jak pulpity nawigacyjne ClickUp, priorytety zadań ClickUp, niestandardowe statusy zadań ClickUp i dokumenty ClickUp pomagają zespołom marketingowym koordynować premiery, organizować badania, śledzić wyniki i utrzymywać centralne źródło informacji niezbędnych do realizacji strategii.