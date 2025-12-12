Upbase vs. ClickUp: która platforma do zarządzania pracą jest lepsza?

Nasze mózgi nie są przystosowane do wykonywania wielu zadań jednocześnie. Kiedy przechodzimy od jednego zadania do drugiego, każda zmiana pochłania energię umysłową i zmniejsza wydajność. Zjawisko to znane jest jako „koszt przełączania się”, który prowadzi do wolniejszych reakcji i większej liczby błędów.

To dlatego czujesz się wyczerpany po całym dniu przeskakiwania między aplikacjami.

Przedstawiamy Upbase i ClickUp, dwa bardzo różne podejścia do obniżania kosztów zmiany. Upbase stawia na prostotę, podczas gdy ClickUp oferuje strukturę i skalowalność.

Które podejście jest dla Ciebie lepsze? Sprawdźmy to! 📝

ClickUp vs. Upbase: tabela porównawcza

Funkcja ClickUp Upbase Interfejs użytkownika Bogate w funkcje, ale mogą być skomplikowane dla nowych użytkowników. Proste, przejrzyste, przyjazne dla użytkownika Podstawowe funkcje Kompleksowe, wszechstronne narzędzie do zarządzania pracą Koncentruje się na podstawowych zadaniach, czacie, planowaniu i sporządzaniu notatek. Zarządzanie zadaniami Zaawansowane funkcje z podzadaniami, zależnościami i priorytetami Unlimited liczba zadań i podzadań wraz z niezbędnymi funkcjami Widoki Lista, Tablica, wykres Gantt, kalendarz, oś czasu Tylko lista i Kanban Współpraca i komunikacja Komentarze w ramach zadań, widoki czatu i przypisane komentarze Czat globalny, czaty indywidualne, grupowe i listowe Zarządzanie dokumentami Dokumenty ClickUp połączone z zadaniami, aktualizacje w czasie rzeczywistym Dokumenty scentralizowane w obszarze roboczym Narzędzia zwiększające wydajność osobistą Priorytety zadań, śledzenie czasu, przypomnienia Planer dzienny, timer Pomodoro i zaawansowane przypomnienia Personalizacja Wysoka możliwość dostosowania dzięki automatyzacji i szablonom Uporządkowana hierarchia, ale prostsze dostosowywanie niestandardowe

Czym jest ClickUp?

Dzisiejsza praca jest nieefektywna.

60% naszego czasu poświęcamy na udostępnianie, wyszukiwanie i aktualizowanie informacji w różnych narzędziach.

Większość straconego czasu wynika z rozproszenia pracy, fragmentacji zadań, informacji i rozmów między zbyt wieloma narzędziami. ClickUp ogranicza to, działając jako zintegrowany obszar roboczy AI, w którym projekty, wiedza, komunikacja i sztuczna inteligencja znajdują się w jednym połączonym systemie.

Nasze projekty, dokumentacja i komunikacja są rozproszone między niepołączonymi narzędziami, co obniża wydajność.

ClickUp rozwiązuje ten problem dzięki aplikacji do pracy, która łączy projekty, wiedzę i czat w jednym miejscu — a wszystko to dzięki najbardziej spójnej sztucznej inteligencji do pracy na świecie.

Obecnie ponad 3 miliony zespołów korzysta z ClickUp, aby pracować szybciej dzięki bardziej wydajnym cyklom pracy, scentralizowanej wiedzy i czatowi ukierunkowanemu na konkretne zadania, który eliminuje czynniki rozpraszające uwagę i zwiększa wydajność organizacji.

Funkcje ClickUp

Funkcja nr 1: Planuj swój czas w jednym miejscu

Kalendarz ClickUp to centrum dowodzenia Twoim czasem. W jednej przestrzeni możesz planować, wizualizować i zarządzać wszystkim, od cotygodniowych zadań po terminy ważnych premier.

Największą zaletą jest dwukierunkowa synchronizacja z Kalendarzem Google (i innymi). Gdy aktualizujesz zadanie ClickUp, automatycznie aktualizuje się ono w Kalendarzu Google i odwrotnie. Dzięki temu cała Twoja praca jest dostępna w czasie rzeczywistym.

Uzyskaj jednolitą lokalizację do planowania pracy dzięki kalendarzowi ClickUp

Na przykład, jeśli Twój zespół marketingowy przesunie termin kampanii w ClickUp, wszyscy zewnętrzni kalendarze natychmiast odzwierciedlą tę zmianę.

Ponadto jego widok jest dostosowany do Twojego rytmu pracy. Wolisz planować swój dzień godzina po godzinie? Przejdź do układu dziennego. Chcesz mieć ogólny przegląd tygodnia lub miesiąca? Po prostu przełącz widok. Możesz przeciągać i upuszczać zadania do przedziałów czasowych, zmieniać harmonogram w locie, a nawet oznaczać zadania kolorami według priorytetu lub statusu.

Szablon ClickUp Daily Planner organizuje dane zgodnie z zamierzeniami, przekształcając każde zadanie, spotkanie i notatkę w harmonogram, który można śledzić. Podziel swój dzień na godziny, ustal priorytety zadań za pomocą prostego przeciągania i upuszczania, a nawet zarezerwuj czas na intensywną pracę lub krótkie przerwy. Możesz dodawać powtarzające się zadania, połączone dokumenty, ustawiać przypomnienia i używać kolorowych oznaczeń priorytetów, aby natychmiast dostrzec, na czym należy się najpierw skupić w szablonie dziennego planu.

Funkcja nr 2: Hub komunikacji w czasie rzeczywistym

Twórz różne kanały, aby zarządzać pracą w kontekście i usprawnić komunikację dzięki ClickUp Chat

ClickUp Chat to wbudowane narzędzie do przesyłania wiadomości, zaprojektowane w celu połączenia rozmów zespołowych i zarządzania pracą.

Możesz wysyłać wiadomości bezpośrednio do członków zespołu za pomocą wiadomości bezpośrednich lub korzystać z kanałów, aby organizować dyskusje według zespołów, projektów, a nawet wydań. Platforma czatu obsługuje również kanały oparte na lokalizacji, co oznacza, że zmiany w Twojej przestrzeni lub liście automatycznie odzwierciedlają się na czacie (i odwrotnie).

Na przykład zespół marketingowy może utworzyć kanał „Uruchomienie kampanii”, aby omówić teksty, materiały wizualne i reklamy, jednocześnie łącząc z nim odpowiednie zadania.

Ponadto czat umożliwia podejmowanie działań. Możesz tworzyć lub łączyć zadania bezpośrednio z wiadomościami, dzięki czemu pomysły natychmiast przekształcają się w działania. Masz pilną prośbę w wątku? Przekształć ją w zadanie jednym kliknięciem i przekaż je dalej bez opuszczania czatu.

💡 Wskazówka dla profesjonalistów: Jeśli potrzebujesz szybkiej narady, uruchom wideo konferencję ClickUp SyncUp bezpośrednio na platformie. A jeśli chcesz poinformować cały zespół jednocześnie, skorzystaj z funkcji Ogłoszenia, Pomysły lub Posty, aby uniknąć pomyłek.

Kolejną doskonałą funkcją współpracy projektowej w ramach platformy jest ClickUp Docs. Przeprowadzaj burzę mózgów, twórz projekty i współpracuj nad dokumentacją oraz kampaniami w czasie rzeczywistym, a następnie wykonuj połączenia bezpośrednio z zadaniami, projektami lub celami. Dodawaj komentarze i przypisuj elementy do wykonania bezpośrednio w dokumencie, aby uniknąć przełączania się między aplikacjami.

Funkcja nr 3: Wbudowane śledzenie czasu

Funkcja śledzenia czasu projektu ClickUp pomaga dokładnie sprawdzić, na co poświęcasz swój czas. Uruchamiaj i zatrzymuj liczniki bezpośrednio z komputera, aplikacji mobilnej, a nawet rozszerzenia ClickUp dla przeglądarki Chrome, dzięki czemu z łatwością możesz kontrolować swój czas z dowolnego miejsca.

Rejestruj czas poświęcony na każde zadanie lub projekt za pomocą funkcji ClickUp Project Time Tracking

Załóżmy, że jesteś menedżerem zawartości, który przełącza się między pisaniem szkiców blogów a przeglądaniem briefów kreatywnych. Dzięki ClickUp możesz rejestrować czas poświęcony na każde zadanie osobno lub śledzić go w czasie rzeczywistym podczas pracy. Wolisz ręczne wprowadzanie danych? Nie ma problemu. Możesz dodawać czas z mocą wsteczną lub dla określonego zakresu dat, aby zoptymalizować śledzenie czasu pracy.

Uzyskaj dostęp do wszystkich swoich dzienników pracy z hubu Timesheets, aby śledzić rozliczane godziny pracy za pomocą funkcji ClickUp Project Time Tracking.

Po zarejestrowaniu godzin pracy karta czasu pracy automatycznie porządkuje dane według dnia, tygodnia lub miesiąca. Możesz śledzić czas poświęcony na zadania i projekty, filtrować według osoby przypisanej do zadania, a nawet porównywać rzeczywisty czas z szacowanym czasem.

🔍 Czy wiesz, że... Planowanie codziennych zadań zwiększa wydajność w ciągu dnia pracy. Badanie opublikowane w czasopiśmie Journal of Applied Psychology wykazało, że pracownicy, którzy w danym dniu zajmowali się „planowaniem zarządzania czasem” (tj. tworzeniem list zadań, ustalaniem terminów i sposobów wykonania zadań), osiągali lepsze wyniki niż w dni, w których nie planowali.

Funkcja nr 4: Możliwości AI

ClickUp Brain wnosi inteligencję do Twojej pracy. Ten wbudowany asystent AI łączy Twoje zadania, dokumenty, czaty i osoby, pomagając Ci pracować mądrzej bez przeciążania umysłu.

Poproś ClickUp Brain o podsumowanie informacji dotyczących obszarów roboczych, aby zapewnić podejmowanie decyzji opartych na danych.

Platforma działa w oparciu o trzy kluczowe filary: AI Knowledge Manager ( ClickUp Enterprise Search!), AI Project Manager oraz AI Writer for Work.

Załóżmy, że przygotowujesz się do jutrzejszej prezentacji strategii dla klienta.

Najpierw przechodzisz do wyszukiwania Enterprise Search, prosząc o: Wyświetlenie podsumowania wyników kampanii z ostatniego kwartału i opinii klientów. W ciągu kilku sekund wyszukiwarka pobiera informacje ze wszystkich powiązanych danych z Twojego obszaru roboczego i połączonych aplikacji.

Następnie poproś kierownika projektu AI o sprawdzenie, co jest w toku. Automatycznie zaznacza brakujące slajdy, aktualizuje statusy zadań, a nawet generuje listę kontrolną do przejrzenia przed spotkaniem. Możesz poprosić: Utwórz zadania następcze dla zespołu kreatywnego na podstawie informacji zwrotnych z ostatniego spotkania, a zostanie to zrobione w ciągu kilku sekund.

Użyj ClickUp Brain do zarządzania projektami i dystrybucji zadań

Na koniec AI Writer for Work wkracza do akcji, aby pomóc Ci dopracować narrację prezentacji. Poproś go o: Sporządzenie gotowego do przedstawienia klientowi slajdu podsumowującego, zawierającego kluczowe osiągnięcia i kolejne kroki, napisane pewnym, ale przyjaznym tonem. Udoskonali on Twój tekst i zapewni, że przekaz pozostanie zgodny z wizerunkiem marki.

Zmniejsz koszty związane z przejściem na nowy system dzięki ClickUp BrainGPT

ClickUp BrainGPT zapewnia jeden, nieprzerwany przepływ myśli i działań. Zamiast przeskakiwać między notatkami, szkicami, zakładkami i listami zadań, możesz głośno wyrażać swoje myśli, a ClickUp BrainGPT przekształci je bezpośrednio w uporządkowane zadania, notatki ze spotkań, podsumowania i działania następcze.

Ponieważ funkcja Talk-to-Text działa w obrębie Twojego obszaru roboczego, Twoje pomysły trafiają dokładnie tam, gdzie powinny — bez konieczności przełączania się między aplikacjami, bez męczącego kopiowania i wklejania, bez utraty impetu w połowie zdania.

To tak, jakby zmniejszyć obciążenie poznawcze związane z każdym pomysłem, który rejestrujesz, dzięki czemu zespoły czują się znacznie mniej wyczerpane po całym dniu pracy.

Przełączaj się między ChatGPT, Claude i Gemini w ClickUp BrainGPT, dodatku do pulpitu.

Ceny ClickUp

Czym jest Upbase?

za pośrednictwem Upbase

Upbase to platforma do zarządzania projektami i pracą, która pomaga osobom indywidualnym i małym zespołom organizować zadania, dokumenty, pliki i komunikację. Kładzie nacisk na prostotę i łatwość obsługi, dzięki czemu wdrożenie jest szybkie.

Upbase, zaprojektowany z myślą o freelancerach, start-upach i małych zespołach, łączy w sobie funkcje zarządzania zadaniami, planowania, współpracy nad dokumentami i czatu.

Funkcje Upbase

Przyjrzyjmy się niektórym funkcjom Upbase, które sprawiają, że doskonale pasuje ono do Twojej strategii zarządzania projektami:

Skorzystaj z wbudowanego timera, aby zapewnić sobie skupienie podczas pracy z Upbase

Upbase uznaje, że wydajność polega na „utrzymaniu przepływu pracy”. Dlatego zawiera przemyślane narzędzia, takie jak wbudowany timer Pomodoro, blokowanie czasu i codzienne notatki do prowadzenia dziennika lub szybkich refleksji.

Dodaj często używane elementy do zakładek i korzystaj z przydatnych skrótów klawiaturowych, aby błyskawicznie wykonywać zadania. Dzięki temu Twój umysł pozostanie czysty, a zadania będą pod kontrolą.

Planuj swoją pracę godzinę po godzinie lub tygodniowo dzięki narzędziom do planowania Upbase

Jeśli jesteś osobą korzystającą z kalendarza, Upbase będzie dobrym wyborem. Możesz zaplanować swój tydzień w tablicy Kanban Weekly Planner, zarezerwować czas godzinę po godzinie w Weekly Calendar lub pomniejszyć widok, aby zobaczyć wszystko w Monthly Calendar. Przeciągaj i upuszczaj zadania, oznaczaj terminy kolorami i filtruj według osób przypisanych.

Funkcja nr 3: Zarządzanie zadaniami dla użytkowników wewnętrznych i zewnętrznych

Organizuj swoją pracę w postaci zadań, zakończonych wszystkimi potrzebnymi informacjami, korzystając z Upbase

Upbase pozwala organizować pliki i foldery w dowolny sposób. Wyświetlaj swoją pracę jako tablicę Kanban, sortowalną listę lub wizualny kalendarz, w zależności od tego, co najlepiej pasuje do Twojego przepływu pracy.

Każde zadanie może mieć wiele osób przypisanych, priorytety oznaczone kolorami, terminy, załączniki, komentarze z wzmiankami i emoji, a nawet osoby obserwujące, które śledzą postępy bez spamowania skrzynek odbiorczych. Ponadto możesz oznaczać i filtrować zadania w różnych projektach, aby szybko zobaczyć, co jest najważniejsze.

🔍 Czy wiesz, że... Kiedy zespoły z wyprzedzeniem planują współpracę i punkty kontrolne, projekty przebiegają szybciej. Badania pokazują, że gdy nie planuje się informacji zwrotnych i punktów decyzyjnych, praca ulega opóźnieniu, a częstotliwość zmiany kontekstu wzrasta. Ustalenie tych punktów kontrolnych w planie dziennym pomaga w realizacji zadań bez zatorów.

Ceny Upbase

Free

Premium: 10 USD/miesiąc za użytkownika

ClickUp vs. Upbase: porównanie funkcji

Zarówno ClickUp, jak i Upbase mają na celu uproszczenie Twojej codziennej pracy, ale działają w różnych kierunkach.

ClickUp to potężne narzędzie stworzone dla rozwijających się zespołów, które chcą mieć Wszystko. Z drugiej strony Upbase zapewnia porządek i strukturę, co jest atrakcyjne dla zespołów lub osób indywidualnych.

Przyjrzyjmy się, jak każda z platform radzi sobie z podstawowymi funkcjami. 👀

Funkcja nr 1: Hierarchia i struktura projektu

ClickUp

ClickUp oferuje głęboko warstwową hierarchię: obszar roboczy > przestrzenie > foldery > listy > zadania > podzadania (a nawet zagnieżdżone podzadania, jeśli włączysz tę funkcję). Taka struktura jest idealna dla skalowalnych zespołów lub cykli pracy, w których potrzebny jest jasny podział na działy, wiele faz projektu oraz zróżnicowane uprawnienia lub widoki w poszczególnych jednostkach.

Upbase

Z kolei Upbase jest prostsze. Jego podstawowa struktura to obszar roboczy > opcjonalny folder > lista, a następnie sekcje, zadania i podzadania. Oznacza to mniej poziomów, o które trzeba się martwić, co przyspiesza ustawienia i ułatwia nawigację.

🏆 Zwycięzca: Remis! Jeśli planujesz długoterminową współpracę, ClickUp będzie lepszą inwestycją. Jeśli szukasz prostego rozwiązania, Upbase będzie dobrym wyborem.

Funkcja nr 2: Personalizacja i automatyzacja

ClickUp

Możesz włączać i wyłączać „ClickApps”, aby dostosować wszystko, np. pola niestandardowe, automatyzacje, wielu osób przypisanych i nie tylko. Automatyczne wyzwalacze pomagają obsługiwać powtarzalne czynności, takie jak zmiana statusu zadań, przypisywanie członków zespołu lub wysyłanie przypomnień.

Upbase

Upbase umożliwia również tworzenie pól niestandardowych i etykiet, co ułatwia śledzenie priorytetów lub kategorii. Jest przejrzysty, prosty i doskonały dla użytkowników, którzy preferują mniej kliknięć i ustawień.

🏆 Zwycięzca: Wynik jest wyrównany, ale zwycięstwo odnosi ClickUp. Jest to doskonałe rozwiązanie dla zespołów, które chcą mieć pełną kontrolę i automatyzację bez konieczności angażowania się.

Funkcja nr 3: Raportowanie i pulpity nawigacyjne

ClickUp

Dzięki panelom ClickUp można w prosty sposób sprawdzić wyniki zespołu w czasie rzeczywistym. Można tworzyć karty zadań, śledzenie czasu, cele i obciążenie pracą, a wszystko to w jednym widoku.

Menedżerowie mogą również śledzić wydajność, wizualizować postępy w realizacji celów, a nawet wcześnie identyfikować wąskie gardła dzięki wykresom obciążenia pracą i wydajności.

Upbase

Z kolei Upbase oferuje prostsze ustawienia, które najlepiej sprawdzą się w przypadku freelancerów i małych zespołów.

Zawiera wbudowane narzędzia do śledzenia czasu i planowania, które pomagają użytkownikom monitorować wydajność i utrzymywać porządek na co dzień. Brakuje mu jednak zaawansowanych pulpitów nawigacyjnych, szczegółowego śledzenia wydajności lub informacji dotyczących wielu projektów.

🏆 Zwycięzca: ClickUp! Oferuje znacznie większą głębię, elastyczność i widoczność w czasie rzeczywistym, pomagając Teams przejść od intensywnej pracy do prawdziwej wydajności.

ClickUp vs. Upbase na Reddicie

Odwiedziliśmy Twoją ulubioną platformę, znaną również jako Reddit, aby dowiedzieć się, co prawdziwi użytkownicy sądzą o Upbase i ClickUp.

Chociaż nie było żadnych konkretnych wątków, przeszukaliśmy cyfrowy bałagan w poszukiwaniu doskonałych spostrzeżeń.

Oto, co użytkownik miał do powiedzenia na temat korzystania z Upbase do zarządzania projektami freelancerów:

Inny użytkownik potwierdza, że najważniejsze jest zastosowanie:

Podsumowując, Reddit potwierdza główny wniosek z tego porównania: ClickUp jest stworzony z myślą o skalowalności, podczas gdy Upbase wygrywa, gdy prostota jest priorytetem.

Podsumowując, Reddit potwierdza główny wniosek z tego porównania: ClickUp jest stworzony z myślą o skalowalności, podczas gdy Upbase wygrywa, gdy prostota jest priorytetem.

Funkcja ClickUp AI Notetaker automatycznie rejestruje, transkrybuje i podsumowuje spotkania w kalendarzu ClickUp. Rejestruje wszystkie kluczowe punkty, decyzje i elementy działania (tworząc również dokument ClickUp Doc zawierający wszystkie te informacje na końcu każdego spotkania) bez żadnego wysiłku z Twojej strony!

Które narzędzie do zarządzania pracą jest najlepsze?

Proszę o werble. 🥁

Było blisko, ale ClickUp zdobywa koronę!

Upbase sprawdza się dobrze w przypadku osobistej wydajności oraz mniejszych zespołów, które cenią sobie prostotę.

Jednak ClickUp skaluje moc dla całych organizacji. Twoje miejsce pracy ewoluuje wraz z rozwojem projektów. Od elastycznych hierarchii i dokumentów do współpracy po pulpity nawigacyjne, śledzenie czasu i ClickUp Brain — wszystko łączy się, aby przekształcić pomysły w wyniki.

