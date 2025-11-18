10 najlepszych alternatyw dla Glue dla zespołów HR

Glue obiecywał być rozwiązaniem wszystkich problemów związanych z zaangażowaniem pracowników: „klejem”, który spajał wszystkich razem.

Jednak po kilku sesjach zaczęły pojawiać się pierwsze problemy. Krzywa uczenia się utrudnia wdrożenie rozwiązania w zespołach, pulpity nawigacyjne nie są wystarczająco rozbudowane, a ponadto brakuje zaawansowanych funkcji, które są niezbędne w miarę rozwoju organizacji. 😖

Wiele zespołów poszukujących alternatyw dla Glue doszło do tego samego wniosku: jest to dobre rozwiązanie, ale nie do końca spełnia oczekiwania.

Oto lista niektórych z naszych propozycji, które oferują lepszą wydajność, większe możliwości niestandardowego dostosowania i płynniejsze działanie. 🎯

Najlepsze alternatywy dla Glue w skrócie

Oto tabela porównująca wszystkie alternatywy dla Glue przedstawione w tym blogu. 📊

Narzędzie Najlepsze dla Najlepsze funkcje Ceny* ClickUp Kompleksowe zarządzanie zadaniami i współpraca poprzez czat, dokumenty i zadania dla małych zespołów i przedsiębiorstw (od start-upów po duże zespoły marketingowe). Zunifikowana platforma oferująca współpracę zespołową poprzez czat w czasie rzeczywistym, kontekstowe odpowiedzi AI dzięki ClickUp Brain, niestandardowe agenty AI, dyskusje powiązane z zadaniami, automatyzację przepływu pracy i inteligentne podsumowania. Free Forever; dostępne niestandardowe opcje dostosowywania dla przedsiębiorstw. Lattice Zarządzanie ludźmi oparte na AI, śledzenie wyników i rozwój pracowników dla liderów HR i menedżerów budujących zaangażowane zespoły. Podsumowania wydajności AI, zintegrowany system HRIS, pętle informacji zwrotnej, rozwój kariery, analiza zaangażowania Płatne plany zaczynają się od 10 USD miesięcznie za użytkownika. Culture Amp Ciągłe zbieranie opinii, analiza zaangażowania i wgląd w wyniki dla organizacji, które chcą wzmocnić kulturę pracy i utrzymać pracowników. Ankiety pracownicze, analizy oparte na sztucznej inteligencji, oceny wyników, mapy zaangażowania, niestandardowe szablony i narzędzia do benchmarkingu. Niestandardowe ceny Vantage Circle Programy nagród, uznania i zaangażowania pracowników dla zespołów HR, które zwiększają motywację i wydajność w organizacjach hybrydowych. Rynek nagród, uznanie współpracowników, wyzwania w formie gier, pulpit analityczny, globalne opcje realizacji nagród. Niestandardowe ceny Nectar Wzajemne uznanie, śledzenie kamieni milowych i automatyzacja nagród dla firm, które stawiają na pierwszym miejscu ludzi i promują kulturę opartą na docenianiu. Kanały uznania, niestandardowe wyzwania, wbudowana automatyzacja nagród, śledzenie podstawowych wartości, raporty zaangażowania Niestandardowe ceny Coworker. ai Zautomatyzowane cykle pracy z pamięcią AI dla zespołów technicznych, analityków danych i zespołów operacyjnych przedsiębiorstw. Mózg firmy (OM1), tryb Deep Work, połączenia danych, wykonywanie zadań przez AI, kontekstowe spostrzeżenia Plan płatny zaczyna się od 29,99 USD miesięcznie za użytkownika. Przeczytaj AI Analizy spotkań w czasie rzeczywistym, śledzenie zaangażowania i generowane przez AI spostrzeżenia dla liderów poprawiające efektywność komunikacji i uczestnictwo. Ocena zaangażowania w spotkaniach, śledzenie nastrojów, automatyczne podsumowania, analizy zespołów, spostrzeżenia dotyczące komunikacji Free; płatne plany zaczynają się od 19,75 USD miesięcznie za użytkownika. Patchwork Zabezpiecz planowanie pracy, zarządzanie zmianami i koordynację personelu w organizacjach opieki zdrowotnej, równoważąc zgodność z przepisami i elastyczność. Planowanie zmian, analiza siły roboczej, mobilne zarządzanie personelem, śledzenie zgodności, natychmiastowe powiadomienia dla pracowników Niestandardowe ceny Slack Komunikacja oparta na kanałach, automatyzacja cyklu pracy i integracja między narzędziami dla zespołów rozproszonych usprawniająca współpracę w czasie rzeczywistym. Kanały, spotkania, cykle pracy, podsumowania AI, integracje aplikacji, archiwa wiedzy z funkcją wyszukiwania. Free; płatne plany zaczynają się od 4,38 USD miesięcznie za użytkownika. Mattermost Własna infrastruktura do współpracy, reagowania na incydenty i automatyzacji DevSecOps dla zespołów dbających o bezpieczeństwo, działających w środowiskach podlegających regulacjom. Bezpieczna komunikacja, samodzielne hostowanie, podręczniki, automatyzacja incydentów, integracje DevSecOps, dzienniki audytowe Plany płatne zaczynają się od 10 USD miesięcznie za użytkownika (rozliczane rocznie).

Czego należy szukać w alternatywach dla Glue?

Szukając alternatyw dla Glue, zwróć uwagę na następujące cechy. 👀

Informacje zwrotne i ankiety w czasie rzeczywistym: możliwość przeprowadzania krótkich, częstych i często anonimowych ankiet w celu szybkiego zbadania nastrojów pracowników i identyfikacji pojawiających się problemów, zamiast polegania wyłącznie na corocznych ocenach.

Kompleksowe dostosowywanie ankiet: Poszukaj platform, które oferują niestandardowe narzędzia do tworzenia ankiet oraz bibliotekę opartych na badaniach szablonów pytań dostosowanych do konkretnych zespołów, działów lub etapów cyklu życia (np. wdrażanie nowych pracowników, odejścia).

Analiza nastrojów: narzędzia wykorzystujące AI do analizowania otwartych opinii i komentarzy w celu zrozumienia ogólnego morale pracowników i wykrywania potencjalnych problemów, zanim się one nasilą.

Wielopoziomowy system uznania: platforma powinna ułatwiać zarówno wzajemne uznanie (np. kanały społecznościowe, karty „kudos”), jak i uznanie odgórne ze strony menedżerów i liderów, aby wspierać kulturę doceniania.

Ustawianie celów i śledzenie postępów: funkcje, które pozwalają pracownikom wyznaczać osobiste cele (takie jak OKR lub cele SMART) i dostosowywać je do szerszych celów firmy, z ciągłym śledzeniem postępów i regularnymi kontrolami.

Praktyczne informacje i rekomendacje oparte na AI: pulpity nawigacyjne i raporty powinny dostarczać jasnych, opartych na danych informacji i sugerowanych planów działania, a nie tylko surowych danych, aby pomóc menedżerom i działom HR w podejmowaniu świadomych decyzji.

Płynna integracja: narzędzie musi integrować się z istniejącymi systemami informacji kadrowej (HRIS), systemami płacowymi i narzędziami do codziennej komunikacji, aby stało się naturalną częścią codziennych cykli pracy i zapobiegało powstawaniu silosów danych.

Dostępność mobilna: Przyjazna dla użytkownika, zoptymalizowana pod kątem urządzeń mobilnych obsługa ma kluczowe znaczenie dla zaangażowania pracowników zdalnych, hybrydowych i pracujących na pierwszej linii, którzy nie zawsze mają dostęp do biurka.

10 najlepszych alternatyw dla Glue

Szukasz lepszego sposobu na zaangażowanie pracowników? Oto najlepsze alternatywy dla Glue, które łączą kontekst, komunikację zespołową i automatyzację. 🎯

ClickUp (najlepszy do zarządzania zadaniami opartego na sztucznej inteligencji, współpracy zespołowej i zarządzania przepływem pracy)

Dzisiejsza praca jest nieefektywna.

Nasze projekty, wiedza i komunikacja są rozproszone w niepołączonych ze sobą narzędziach, które spowalniają naszą pracę.

ClickUp rozwiązuje ten problem dzięki aplikacji do pracy, która łączy projekty, wiedzę i czat w jednym miejscu — wszystko to dzięki AI, która pomaga pracować szybciej i mądrzej.

Zobaczmy, jak ClickUp dla zespołów HR pomaga zintegrować zespoły i utrzymać z nimi połączenie.

Przełam bariery komunikacyjne dzięki czatowi ClickUp Chat.

ClickUp Chat ułatwia komunikację w zespole, osadzając rozmowy bezpośrednio w cyklu pracy. Oferuje dwa sposoby połączenia: publiczne lub prywatne kanały do rozmów zespołowych oraz wiadomości bezpośrednie do rozmów indywidualnych lub w małych grupach.

Możesz błyskawicznie utworzyć zadanie ClickUp z dowolnej wiadomości, dzięki czemu zadania do wykonania nigdy nie zostaną pominięte. Wystarczy najechać kursorem na wiadomość, kliknąć „Utwórz zadanie” i gotowe. Zadanie zostanie dodane do obszaru roboczego wraz z kontekstem, osobami przypisanymi i odpowiednią lokalizacją na liście.

Potrzebujesz widoczności wykraczającej poza pojedynczą wiadomość? Wybierz jeden z czterech rodzajów postów: ogłoszenie, dyskusja, pomysł i aktualizacja, aby elastycznie organizować komunikację zgodnie z własnymi potrzebami.

Poznaj jego zaawansowane funkcje:

Wykorzystaj możliwości ClickUp Brain i podejmuj działania.

ClickUp Brain, asystent platformy oparty na AI, pomaga usprawnić cykl pracy, przekształcając każdą rozmowę w spostrzeżenia, uzgodnienia i działania.

Nie było Cię przez chwilę? Funkcja Catch Me Up pomoże Ci szybko wrócić do pracy. Wybierz przedział czasowy i natychmiast zobacz wszystko, co przegapiłeś, w przejrzystym podsumowaniu.

Twórz praktyczne kolejne kroki i inteligentne odpowiedzi bezpośrednio z czatu ClickUp za pomocą ClickUp Brain

AI Project Manager ClickUp Brain natychmiast podsumowuje bieżące wydarzenia, podkreślając kluczowe aktualizacje, decyzje i kolejne kroki w oparciu o proste podpowiedzi w języku naturalnym.

A kiedy nadejdzie czas na podjęcie działania, po prostu wpisz @Brain lub @My Brain, aby podsumować kontekst czatu, utworzyć powiązane zadania, wygenerować odpowiedzi lub kontynuować rozmowę dzięki inteligentnym funkcjom AI.

✅ Przykładowe podpowiedzi: Na podstawie notatek ze spotkania przygotuj listę trzech najważniejszych decyzji i osób odpowiedzialnych za każdą z nich.

Podsumuj tę rozmowę, ponieważ byłem offline przez 48 godzin. Podkreśl wszystkie podjęte decyzje, przydzielone zadania i sprawy wymagające mojej uwagi.

Na podstawie tego wątku przygotuj inteligentną odpowiedź dla @Maria, podsumowującą kolejne kroki i zaplanuj zadanie kontrolne dla zespołu.

Usprawnij komunikację dzięki ClickUp Ambient Agents.

ClickUp Ambient Agents to inteligentni asystenci, którzy działają w Twoim obszarze roboczym, pomagając w automatyzacji rutynowych zadań.

Możesz wybierać spośród gotowych agentów do podstawowych zadań związanych z wydajnością lub tworzyć własnych agentów niestandardowych dostosowanych do cyklu pracy Twojego zespołu.

Na przykład agent Prebuilt Answers odpowiada na zapytania zespołu, korzystając ze zweryfikowanych danych dotyczących obszaru roboczego.

Wykorzystaj ClickUp Ambient Agents, aby usprawnić komunikację w kanałach czatu

Wyeliminuj rozrost AI dzięki ClickUp Brain MAX.

ClickUp Brain MAX to aplikacja komputerowa oparta na sztucznej inteligencji, która łączy się bezpośrednio z Twoimi strategicznymi zadaniami (zadaniami, dokumentami, czatami i plikami), dzięki czemu każda odpowiedź jest oparta na rzeczywistym kontekście.

Skorzystaj z automatyzacji między aplikacjami ClickUp Brain MAX, aby wyszukiwać pliki i korzystać z wyzwalaczy cykli pracy w ClickUp, Google Drive, Notion i innych aplikacjach.

To zunifikowane centrum AI zastępuje wiele niepołączonych narzędzi. Jego kontekstowa sztuczna inteligencja wykorzystuje wykres pracy ClickUp, rozumiejąc, jak zadania, projekty, spotkania i połączone aplikacje są ze sobą powiązane.

Oznacza to, że Twój asystent AI dokładnie wie, co dzieje się w Twoim obszarze roboczym, pomagając Ci szybciej podejmować decyzje i eliminować „rozrost AI”.

Brain MAX oferuje również wsparcie wielu modeli AI, umożliwiając wybór spośród wiodących modeli, takich jak ChatGPT, Claude Sonnet, DeepSeek lub Gemini, dla każdego scenariusza.

Najlepsze funkcje ClickUp

Wyszukiwanie w całym obszarze roboczym: Znajduj zadania, dokumenty, wiadomości i pliki w ClickUp i połączonych narzędziach, takich jak Google Drive lub GitHub, dzięki Znajduj zadania, dokumenty, wiadomości i pliki w ClickUp i połączonych narzędziach, takich jak Google Drive lub GitHub, dzięki ClickUp Enterprise Search

Bądź na bieżąco: przeprowadzaj regularne ankiety za pomocą przeprowadzaj regularne ankiety za pomocą formularzy ClickUp , aby ocenić poziom zaangażowania pracowników i zidentyfikować problemy.

Scentralizuj wiedzę i zasady firmy: ułatw pracownikom wyszukiwanie ważnych zasad, procesów i informacji, konsolidując je w ramach systemu zarządzania wiedzą ClickUp.

Śledź ważne wskaźniki: korzystaj z korzystaj z pulpitów ClickUp , aby śledzić wskaźniki zaangażowania, wyniki ankiet i udział w inicjatywach HR.

Organizuj inteligentniejsze spotkania dzięki automatycznym podsumowaniom: Rozpocznij szybkie rozmowy audio i wideo w ClickUp, aby współpracować w czasie rzeczywistym. Dzięki Rozpocznij szybkie rozmowy audio i wideo w ClickUp, aby współpracować w czasie rzeczywistym. Dzięki ClickUp SyncUps otrzymujesz również podsumowania, transkrypcje i informacje o kolejnych krokach.

Ujednolicenie narzędzi i danych: Połącz aplikacje takie jak Slack, Kalendarz Google, GitHub i Figma za pomocą Połącz aplikacje takie jak Slack, Kalendarz Google, GitHub i Figma za pomocą integracji ClickUp , aby zapewnić idealną synchronizację aktualizacji i przepływu pracy.

Spraw, aby rozmowy były praktyczne: oznaczaj członków zespołu, łącz połączone zadania lub dokumenty i zamieniaj czaty w śledzone, widoczne działania dzięki oznaczaj członków zespołu, łącz połączone zadania lub dokumenty i zamieniaj czaty w śledzone, widoczne działania dzięki @wzmiankom

Limitacje ClickUp

Ze względu na tak wiele kluczowych funkcji i widoków dostosowanie ClickUp do przepływu pracy Twojego zespołu może zająć trochę czasu.

Ceny ClickUp

Oceny i recenzje ClickUp

G2: 4,7/5 (ponad 10 000 recenzji)

Capterra: 4,6/5 (ponad 4000 recenzji)

Co mówią o ClickUp prawdziwi użytkownicy?

Jeden z recenzentów podsumował to trafnie:

Szczerze mówiąc, najbardziej podoba mi się w ClickUp to, że wszystko jest w jednym miejscu. Wcześniej zadania miałem w jednej aplikacji, Dokumenty Google w innej, a notatki ze spotkań były rozrzucone po Notion, Google Workspace i innych miejscach. Dzięki ClickUp wystarczy, że otworzę aplikację, aby zobaczyć, co muszę zrobić, dodać notatki, a nawet porozmawiać z zespołem bez konieczności przechodzenia z jednego miejsca do drugiego.

Szczerze mówiąc, najbardziej podoba mi się w ClickUp to, że wszystko jest w jednym miejscu. Wcześniej zadania miałem w jednej aplikacji, Dokumenty Google w innej, a notatki ze spotkań były rozrzucone po Notion, Google Workspace i innych miejscach. Dzięki ClickUp wystarczy, że otworzę aplikację, aby zobaczyć, co muszę zrobić, dodać notatki, a nawet porozmawiać z zespołem bez konieczności przechodzenia z jednego miejsca do drugiego.

2. Lattice (najlepsze rozwiązanie do zarządzania wydajnością opartego na AI, rozwoju talentów i zaangażowania pracowników)

za pośrednictwem Lattice

Zaprojektowany, aby pomóc liderom HR, menedżerom i kadrze kierowniczej wzmocnić zaangażowanie pracowników, Lattice łączy analitykę, informacje zwrotne i automatyzację.

Zintegrowany system HRIS łączy się z modelami komunikacji, które zapewniają wsparcie dla ocen wyników, wyznaczanie celów i coaching pracowników, umożliwiając zespołom podejmowanie działań w oparciu o informacje w czasie rzeczywistym.

Dla organizacji oceniających alternatywy dla Glue, Lattice wyróżnia się podejściem People + AI, łączącym ludzkie zrozumienie z inteligentną automatyzacją. Pomaga menedżerom w dostarczaniu spersonalizowanego coachingu, zespołom HR w obsłudze powtarzających się zapytań, a kadrze kierowniczej w podejmowaniu decyzji dotyczących wynagrodzeń i wyników w oparciu o dane.

Najlepsze funkcje LatticeTalks

Zautomatyzuj zapytania kadrowe za pomocą Lattice AI Agent , aby obsługiwać zasady dotyczące urlopów, świadczeń i wniosków pracowników.

Ułatw rozwój kariery dzięki spersonalizowanemu coachingowi, śledzeniu celów i analizie postępów.

Twórz przejrzyste cykle przeglądów przy użyciu AI, aby obiektywnie podkreślić mocne strony i obszary wymagające rozwoju.

Wzmocnij pozycję menedżerów dzięki narzędziom 1:1, kreatorom agend i automatycznemu śledzeniu działań.

Ograniczenia LatticeTalks

Niektóre procesy administracyjne wymagają wielu kroków, takich jak przełączanie się między trybem administratora a trybem użytkownika w celu wykonania różnych zadań.

Dane dotyczące wyników historycznych i informacji zwrotnych mogą być trudne do uzyskania lub intuicyjnej analizy, co komplikuje proces podejmowania decyzji przez kierowników i dział HR.

Ceny LatticeTalks

Zarządzanie talentami: 11 USD miesięcznie za użytkownika

Dodatek Engagement: 4 USD miesięcznie za użytkownika

Dodatek Grow: 4 USD miesięcznie za użytkownika

Dodatek kompensacyjny: 6 USD miesięcznie na użytkownika

Oceny i recenzje LatticeTalks

G2: 4,7/5 (ponad 3500 recenzji)

Capterra: 4,5/5 (ponad 150 recenzji)

Co mówią o LatticeTalks użytkownicy w prawdziwym życiu?

Prawdziwi użytkownicy udostępniają swoje doświadczenia:

Lattice daje możliwość otrzymywania informacji zwrotnych nie tylko od przełożonych lub kierowników, ale także od współpracowników, z którymi ściśle współpracujesz i pracujesz, aby uzyskać od nich informacje zwrotne i poprawić swoje wyniki. Nie ma czegoś takiego jak niechęć, ale obecnie opcje są z limitem i mogłoby być więcej funkcji umożliwiających rejestrowanie wyników w ujęciu miesięcznym lub kwartalnym.

Lattice daje możliwość otrzymywania informacji zwrotnych nie tylko od przełożonych lub kierowników, ale także od współpracowników, z którymi ściśle współpracujesz i pracujesz, aby uzyskać od nich informacje zwrotne i poprawić swoje wyniki. Nie ma czegoś takiego jak niechęć, ale obecnie opcje są ograniczone i mogłoby być więcej funkcji umożliwiających rejestrowanie wyników w ujęciu miesięcznym lub kwartalnym.

3. Culture Amp (najlepsze rozwiązanie do analizy zaangażowania pracowników i wyników opartej na danych)

za pośrednictwem Culture Amp

Culture Amp to silnik „inteligencji decyzyjnej”, który pomaga organizacjom zrozumieć i poprawić sposób pracy, rozwoju i zaangażowania swoich pracowników. Łączy on ciągłe informacje zwrotne, platformy czatu i nauki behawioralne, aby przekształcić nastroje pracowników w mierzalne wyniki biznesowe.

Intuicyjne pulpity nawigacyjne platformy pokazują, co wpływa na wydajność, retencję i poczucie przynależności, dając liderom jasność potrzebną do podejmowania pewnych decyzji, które stawiają ludzi na pierwszym miejscu.

Korzystając z ponad 1,5 miliarda punktów danych, przekłada wzorce zaangażowania i wydajności na praktyczne wnioski. Od przeprowadzania ankiet po analizę globalnych benchmarków, Culture Amp pomaga zespołom budować kultury wysokiej wydajności na dużą skalę.

Najlepsze funkcje Culture Amp

Uruchom AI Coach, aby uzyskać spersonalizowane, poparte naukowo wskazówki coachingowe, które zwiększą wydajność i przyspieszą rozwój.

Zbieraj opinie na dużą skalę dzięki ponad 40 konfigurowalnym szablonom planów komunikacyjnych z analizą komentarzy opartą na AI.

Stwórz połączenie między danymi HR z rozwiązaniami innych firm w wiodących systemach HRIS, aby uzyskać szybszy i dokładniejszy wgląd w dane.

Przyspiesz proces podejmowania decyzji dzięki rekomendacjom opartym na AI i prognozom opartym na People Science.

Ograniczenia Culture Amp

Pulpity są przejrzyste wizualnie, ale zapoznanie się ze szczegółowymi trendami może być czasochłonne.

Częste alerty i powiadomienia mogą być przytłaczające, zwłaszcza dla menedżerów dużych przedsiębiorstw.

Ceny Culture Amp

Niestandardowe ceny

Oceny i recenzje Culture Amp

G2: 4,5/5 (ponad 1500 recenzji)

Capterra: 4,6/5 (ponad 100 recenzji)

Co mówią o Culture Amp użytkownicy w prawdziwym życiu?

Jeden z użytkowników doskonale to podsumowuje:

Culture Amp ułatwia przeprowadzanie ankiet w całej firmie i poszczególnych działach. Oprogramowanie jest bardzo intuicyjne i oferuje doskonałe wsparcie. Ręczny proces importowania może zająć trochę czasu podczas dodawania nowych pracowników, jednak Culture Amp daje możliwość importowania nowych użytkowników na wiele sposobów.

Culture Amp ułatwia przeprowadzanie ankiet w całej firmie i poszczególnych działach. Oprogramowanie jest bardzo intuicyjne i oferuje doskonałe wsparcie. Ręczny proces importowania może zająć trochę czasu podczas dodawania nowych pracowników, jednak Culture Amp daje możliwość importowania nowych użytkowników na wiele sposobów.

4. Vantage Circle (najlepsze rozwiązanie do scentralizowanego angażowania pracowników, uznawania ich osiągnięć i dbania o ich dobre samopoczucie)

za pośrednictwem Vantage Circle

Vantage Circle łączy uznanie, dobre samopoczucie, dodatki i opinie, wykorzystując naukę o zachowaniu w połączeniu ze sztuczną inteligencją, aby zwiększyć zaangażowanie pracowników. Możesz zautomatyzować świętowanie kamieni milowych, takich jak urodziny i rocznice pracy, tworząc cyfrowe roczniki i nagrody.

Platforma pomaga natychmiast doceniać osiągnięcia dzięki programom uznania opartym na relacjach między współpracownikami, mediach społecznościowych lub panelach.

Od synchronizacji z istniejącymi systemami HR po oferowanie katalogów nagród dostosowanych do konkretnych regionów — Vantage Circle pomaga firmom tworzyć kulturę, w której na pierwszym miejscu są ludzie.

Najlepsze funkcje Vantage Circle

Promuj holistyczne podejście do dobrego samopoczucia dzięki śledzeniu aktywności fizycznej, sesjom mindfulness i wyzwaniom korporacyjnym za pośrednictwem Vantage Fit .

Uruchom szybkie pętle informacji zwrotnej, korzystając z w pełni anonimowych ankiet dla pracowników opartych na /AI za pośrednictwem Vantage Puls .

Oferuj globalne korzyści i zwrot gotówki dzięki wyselekcjonowanym rabatom od ponad 1000 marek za pośrednictwem Vantage Perks .

Uzyskaj dostęp do praktycznych informacji na temat zaangażowania, wydajności i nastrojów dzięki pulpitom analitycznym działającym w czasie rzeczywistym.

Limity Vantage Circle

Katalog nagród może wydawać się z limitem lub powtarzalny po dłuższym okresie użytkowania.

Nie wszystkie punkty mogą być wykorzystane w ramach jednej transakcji, a za niektóre wykupy może zostać pobrana opłata manipulacyjna.

Ceny Vantage Circle

Niestandardowe ceny

Oceny i recenzje Vantage Circle

G2: 4,7/5 (ponad 10 000 recenzji)

Capterra: 4,7/5 (ponad 5000 recenzji)

Co użytkownicy mówią o Vantage Circle w praktyce?

Najlepiej wyjaśnia to jeden z użytkowników:

Vantage Circle ułatwia docenianie i nagradzanie współpracowników, co naprawdę pomaga podnieść morale zespołu. System punktowy i opcje wymiany punktów to namacalny sposób okazania uznania... Byłoby wspaniale, gdyby platforma oferowała więcej rekomendacji dostosowanych do konkretnego regionu lub spersonalizowanych w oparciu o preferencje użytkowników.

Vantage Circle ułatwia docenianie i nagradzanie współpracowników, co naprawdę pomaga podnieść morale zespołu. System punktowy i opcje wymiany punktów to namacalny sposób okazania uznania... Byłoby wspaniale, gdyby platforma oferowała więcej rekomendacji dostosowanych do konkretnego regionu lub spersonalizowanych w oparciu o preferencje użytkowników.

5. Nectar (najlepszy do programów wzajemnego uznania, nagród i doceniania pracowników)

za pośrednictwem Nectar

Zaprojektowany z myślą o liderach HR, menedżerach i zespołach dystrybucyjnych, Nectar łączy w sobie uznanie, komunikację zespołową i niestandardowe wyzwania.

Jako alternatywa dla Glue, Nectar przyjmuje podejście bardziej zorientowane na ludzi. Możesz świętować osiągnięcia, nagradzać kamienie milowe i bezpośrednio powiązać uznanie z wartościami firmy. Platforma oferuje również wsparcie komunikacji wewnętrznej, dzięki czemu ogłoszenia, aktualizacje i podziękowania są przekazywane na kanałach obejmujących cały zespół.

Możesz również śledzić zaangażowanie i kondycję kulturową dzięki szczegółowym pulpitom nawigacyjnym i analizom, które pokazują aktywność w zakresie uznania, wskaźniki uczestnictwa i wpływ według zespołu lub działu.

Platforma oferuje również elastyczny katalog nagród, w którym członkowie zespołu mogą wymieniać punkty na karty podarunkowe, gadżety firmowe lub niestandardowe korzyści.

Najlepsze funkcje Nectar

Zautomatyzuj proces uznawania i nagradzania dzięki modułowi Uznanie i nagrody .

Uruchom ogólnofirmowe programy nominacyjne , aby docenić wybitne osiągnięcia.

Spersonalizuj doświadczenia dzięki tagom uznania połączonym z wartościami , które łączą wyrazy uznania z zasadami firmy.

Twórz angażujące ogłoszenia za pomocą narzędzia Communication Builder z funkcją „przeciągnij i upuść”.

Limits Nectar

Ograniczona integracja z szerszymi systemami HR i cyklu pracy może utrudniać wdrożenie narzędzia w złożonych stosach technologicznych.

Powiadomienia i kanały komunikacji mogą wydawać się zagmatwane lub przytłaczające.

Ceny Nectar

Niestandardowe ceny

Oceny i recenzje Nectar

G2: 4,7/5 (ponad 7000 recenzji)

Capterra: 4,6/5 (ponad 4000 recenzji)

Co użytkownicy mówią o Nectar w praktyce?

Oto fragment opinii użytkowników na temat Nectar:

Nectar ułatwia wymianę punktów na różne popularne karty podarunkowe dzięki prostemu interfejsowi, który jest łatwy w nawigacji... Chociaż sama platforma ma funkcję płynnej funkcji, chciałbym, aby było więcej okazji do częstszego zdobywania punktów.

Nectar ułatwia wymianę punktów na różne popularne karty podarunkowe dzięki prostemu interfejsowi, który jest łatwy w nawigacji... Chociaż sama platforma ma funkcję płynnej funkcji, chciałbym, aby było więcej okazji do częstszego zdobywania punktów.

🔍 Czy wiesz, że... Teoria obecności społecznej wyjaśnia, w jaki sposób komunikacja cyfrowa pozwala na „poczucie bycia z drugą osobą”. Jednak często poziom obecności społecznej jest niższy niż w przypadku interakcji twarzą w twarz. Jest to ważny kontekst, gdy zespoły przechodzą na platformy czatu i współpracy.

6. Coworker. ai (najlepsze rozwiązanie dla zespołów korporacyjnych automatyzujących złożone cykle pracy za pomocą pamięci AI)

za pośrednictwem Coworker.ai

Coworker. ai został stworzony, aby myśleć i działać w kontekście Twojej firmy. Zaprojektowany z myślą o zespołach technicznych, menedżerach produktu i organizacjach opartych na AI, łączy się bezpiecznie z Twoimi wewnętrznymi narzędziami i danymi, tworząc coś, co nazywa „mózgiem firmy”. Dzięki architekturze pamięci OM1 radzi sobie ze złożonymi, wielofunkcyjnymi zadaniami.

Możesz poprosić go o identyfikację zagrożonych transakcji sprzedaży, podsumowanie commitów w kodzie, sporządzenie dokumentów technicznych, a nawet koordynację aktualizacji w Jira, Slack i GitHub.

Zadawaj złożone pytania, takie jak „Którzy klienci mogą odejść?” lub „Jakie funkcje zostaną wprowadzone w tym tygodniu?” i uzyskaj precyzyjne, kontekstowe odpowiedzi.

Najlepsze funkcje Coworker.ai

Analizuj, planuj i realizuj złożone zadania dzięki trybowi Deep Work Mode w ponad 40 zintegrowanych aplikacjach.

Przechowuj i przywołuj kontekst w ponad 120 wymiarach, w tym projektach, zespołach, celach i komunikacji.

Otrzymuj automatyczne aktualizacje dotyczące postępów zespołu, przeszkód i wydajności w połączonych systemach.

Ograniczenia aplikacji Coworker.ai

Opiera się na pozyskiwaniu danych na dużą skalę; firmy z rozproszonymi lub odizolowanymi źródłami mogą mieć trudności z budowaniem skutecznej „pamięci firmy”.

Aby w pełni wykorzystać wartość tych rozwiązań, konieczna jest konfiguracja ponad 40 aplikacji i integracja z wieloma systemami.

Ceny Coworker.ai

Pro: 29,99 USD miesięcznie za użytkownika

Enterprise: Ceny niestandardowe

Oceny i recenzje Coworker.ai

G2: Niewystarczająca liczba recenzji

Capterra: Niewystarczająca liczba recenzji

🧠 Ciekawostka: Pierwszy prawdziwy system czatu dla wielu użytkowników, Talkomatic (1973), działający w systemie PLATO na Uniwersytecie Illinois, wyświetlał tekst każdego uczestnika znak po znaku w dedykowanej strefie.

7. Read AI (najlepsze rozwiązanie do analizy spotkań w czasie rzeczywistym, śledzenia zaangażowania i uzyskiwania informacji na temat rozmów)

za pośrednictwem Read AI

Read AI zapobiega dezorientacji, którą odczuwasz po spotkaniu, podczas którego nie byłeś w pełni skupiony.

Jest to AI wspomagająca wydajność, która dołącza do Twojej cyfrowej przestrzeni roboczej, uczestniczy w spotkaniach, skanuje e-mail i synchronizuje czaty, aby podsumować dyskusje, wyodrębnić elementy do wykonania i przedstawić spostrzeżenia. Platforma działa w ramach Google Meet, Microsoft Teams, Zoom, Gmail i Slack.

Funkcja Search Copilot pomaga błyskawicznie znaleźć informacje dotyczące treści rozmów podczas spotkań, obietnic zawartych w wiadomościach e-mail lub wzmianek w czatach. Jednocześnie agenci AI, tacy jak Monday Briefing, End-of-Week Agents i Post-Meeting Recap, personalizują cykl pracy, dostarczając dostosowane podsumowania, cotygodniowe analizy i sugestie dotyczące kolejnych kroków.

Przeczytaj o najlepszych funkcjach AI

Rejestruj dyskusje podczas spotkania za pomocą Meeting Assistant , aby uzyskać podsumowania, transkrypcje i najważniejsze fragmenty do odtworzenia.

Speaker Coach z wskaźnikami zaangażowania i analizą czasu rozmów. Wyeliminuj problemy komunikacyjne w miejscu pracy dziękiz wskaźnikami zaangażowania i analizą czasu rozmów.

Śledź postępy dzięki stronie For You Page , która jest Twoim osobistym pulpitem nawigacyjnym zawierającym tematy spotkań i powtarzające się zagadnienia.

Zwiększ wydajność zespołu dzięki raportom optymalizacyjnym, które zawierają zalecenia dotyczące lepszego planowania i nawyków związanych z organizowaniem spotkań.

Przeczytaj o limitach AI

Podsumowania i notatki generowane przez AI mogą być zbyt ogólne lub pomijać subtelne szczegóły rozmowy, zwłaszcza w przypadku szybkich dyskusji lub rozmów prowadzonych osobiście.

Funkcja w dużym stopniu zależy od zależności od integracji z konkretnymi platformami, takimi jak Zoom, co ogranicza wszechstronność dla zespołów poszukujących aplikacji do komunikacji błyskawicznej

Przeczytaj o cenach AI

Free

Pro: 19,75 USD miesięcznie za użytkownika

Enterprise: 29,75 USD miesięcznie za użytkownika

Enterprise+: 39,75 USD miesięcznie za użytkownika

Przeczytaj oceny i recenzje AI

G2: 4/5 (ponad 30 recenzji)

Capterra: Niewystarczająca liczba recenzji

Co użytkownicy mówią o Read AI w praktyce?

Oto, co miał do udostępnienia jeden z użytkowników:

Możliwość przeglądania notatek po spotkaniu była bardzo pomocna. Tekst i nagranie audio znacznie ułatwiły powrót do omówionych tematów i ich przegląd. Miałem duże trudności z pobraniem plików ze strony internetowej. Ponadto interfejs pozostawiał wiele do życzenia.

Możliwość przeglądania notatek po spotkaniu była bardzo pomocna. Tekst i nagranie audio znacznie ułatwiły powrót do omówionych tematów i ich przegląd. Miałem duże trudności z pobraniem plików ze strony internetowej. Ponadto interfejs pozostawiał wiele do życzenia.

8. Patchwork (najlepszy do elastycznego planowania pracy personelu, zarządzania zmianami i śledzenia zgodności)

za pośrednictwem Patchwork

Opieka zdrowotna nie zatrzymuje się na administratorze, a Patchwork został stworzony z myślą o tej rzeczywistości. Zaprojektowany specjalnie dla lekarzy NHS i zespołów opieki zdrowotnej, oferuje intuicyjną platformę do zarządzania zmianami, harmonogramami i planowaniem siły roboczej.

Od rezerwacji zmian zastępczych po zarządzanie urlopami, raportowaniem dotyczącym wyjątków i płatnościami — platforma Patchwork zapewnia pełną kontrolę nad pracą. Łączy szpitale, oddziały i partnerów agencyjnych poprzez sieć współpracy w zakresie zatrudniania personelu, zapewniając elastyczną pracę, która jest bezpieczna i zgodna z przepisami.

Lekarze mogą korzystać z tego narzędzia do natychmiastowego przesyłania wiadomości w pracy, rezerwowania zmian, przeglądania widoku harmonogramów swoich zespołów i otrzymywania wynagrodzenia bez opóźnień.

Najlepsze funkcje Patchwork

Zarządzaj zmianami zastępczymi bez wysiłku dzięki Patchwork Bank i automatycznemu śledzeniu płatności.

Współpracuj z organizacjami NHS, korzystając z Collaborative Bank z jednym procesem wdrażania.

Planuj i aktualizuj harmonogramy, urlopy i raportowanie dotyczące wyjątków za pomocą Patchwork Rota .

Uprość cykl pracy, zatrudnianie pracowników agencji i widoczność kosztów dzięki Agency Manager.

Ograniczenia Patchwork

Opiera się na przyjęciu przez NHS, co ogranicza jego zastosowanie poza brytyjskim systemem opieki zdrowotnej, ustalając limit.

Skupiają się one głównie na zatrudnianiu pracowników tymczasowych i zarządzaniu zmianami, co może nie w pełni odpowiadać innym aspektom związanym z siłą roboczą, takim jak rekrutacja pracowników pełnoetatowych lub długoterminowe planowanie siły roboczej.

Ceny Patchwork

Niestandardowe ceny

Oceny i recenzje Patchwork

G2: Niewystarczająca liczba recenzji

Capterra: Niewystarczająca liczba recenzji

9. Slack (najlepszy do współpracy zespołowej opartej na AI i połączonych cyklach pracy)

za pośrednictwem Slack

Slack łączy komunikację, pomoc AI i automatyzację przepływu pracy w jednym obszarze roboczym, gdzie zespoły, narzędzia i projekty płynnie się ze sobą łączą.

Dzięki Slack AI zespoły mogą błyskawicznie podsumowywać przegapione rozmowy, wyciągać wnioski dotyczące projektów i przeszukiwać całą bazę wiedzy firmy.

Dla zespołów technicznych i liderów produktów poszukujących alternatyw dla Glue, ta aplikacja do komunikacji zespołowej zapewnia przyjazny dla użytkownika, przejrzysty interfejs wzbogacony o inteligentnych agentów, takich jak Agentforce i Slackbot. Ci towarzysze AI mogą wykonywać powtarzalne zadania, takie jak aktualizowanie ofert sprzedaży, ustawienie przypomnień i wyświetlanie informacji z połączonych narzędzi, takich jak Salesforce, Asana i Google.

Najlepsze funkcje Slacka

Zautomatyzuj niestandardowe przepływy pracy za pomocą Workflow Builder , aby tworzyć oszczędzające czas automatyzacje bezpośrednio w kanałach.

Współpracuj w kanałach, aby połączyć rozmowy, pliki i narzędzia w jednym przejrzystym obszarze roboczym.

Organizuj dyskusje na żywo za pomocą funkcji Huddles , aby szybko współpracować za pomocą audio lub wideo.

Rejestruj i udostępniaj aktualizacje za pomocą Clips, aby komunikować się asynchronicznie.

Limitacje Slacka

Wyszukiwanie starych wiadomości i plików może być czasochłonne i nieefektywne, w przeciwieństwie do konkurentów Slacka

Aplikacja na pulpicie może wymagać częstego ponownego ładowania lub logowania, co powoduje frustrację związaną z użytecznością.

Ceny Slack

Free

Pro: 4,38 USD/miesiąc na użytkownika

Biznes: 9 USD/miesiąc na użytkownika

Enterprise+: Ceny niestandardowe

Oceny i recenzje Slack

G2: 4,5/5 (ponad 36 000 recenzji)

Capterra: 4,7/5 (ponad 23 000 recenzji)

Co użytkownicy mówią o Slacku w praktyce?

Oto, co jeden z użytkowników uznał za najbardziej przydatne:

Slack usprawnia komunikację w zespole, czyniąc ją prostą i dobrze zorganizowaną. Bardzo doceniam intuicyjny interfejs, który pozwala mi łatwo ustawić kanały dla różnych projektów, efektywnie udostępniać pliki i łączyć się z innymi narzędziami, takimi jak Google Drive, Zoom i Notion. Chociaż Slack doskonale ułatwia szybką komunikację, może stać się przytłaczający, gdy trzeba nadążać za wieloma wiadomościami lub kanałami. Powiadomienia mogą być dość rozpraszające, zwłaszcza podczas pracy w dużych zespołach.

Slack usprawnia komunikację w zespole, czyniąc ją prostą i dobrze zorganizowaną. Bardzo doceniam intuicyjny interfejs, który pozwala mi łatwo ustawić kanały dla różnych projektów, efektywnie udostępniać pliki i nawiązać połączenie z innymi narzędziami, takimi jak Google Drive, Zoom i Notion. Chociaż Slack doskonale ułatwia szybką komunikację, może stać się przytłaczający, gdy trzeba nadążać za wieloma wiadomościami lub kanałami. Powiadomienia mogą być dość rozpraszające, zwłaszcza podczas pracy w dużych zespołach. *

10. Mattermost (najlepszy do bezpiecznej, samodzielnie hostowanej współpracy w środowiskach o znaczeniu krytycznym)

za pośrednictwem Mattermost

Mattermost to bezpieczna platforma współpracy typu open source stworzona dla rozwijających się zespołów, które działają w środowiskach o wysokim poziomie bezpieczeństwa, zgodności z przepisami i o znaczeniu krytycznym. Jest to platforma samodzielnie hostowana, co oznacza, że masz pełną kontrolę nad swoimi danymi, infrastrukturą i prywatnością.

Platforma łączy komunikację w czasie rzeczywistym, udostępnianie plików i połączenia głosowe ze zintegrowanymi podręcznikami i cyklami pracy DevSecOps.

Możesz współpracować za pośrednictwem stałych kanałów, automatyzować zadania za pomocą polecenia / i botów oraz łączyć się z narzędziami takimi jak GitHub, Jenkins i Jira.

Najlepsze funkcje Mattermost

Wdrażaj ustandaryzowane cykle pracy przy użyciu zintegrowanych podręczników dotyczących reagowania na incydenty i zarządzania wydaniami.

Podsumowuj spotkania za pomocą /AI, korzystając z samodzielnie hostowanych agentów Mattermost , które chronią poufne dane.

Włącz kontrolę dostępu opartą na roli (RBAC) i zaawansowane konfiguracje zabezpieczeń dla wrażliwych procesów HR

Ograniczenia Mattermost

Funkcja wyszukiwania może być podstawowa i mniej skuteczna w znajdowaniu konkretnych wiadomości lub fragmentów kodu, w przeciwieństwie do alternatyw dla Mattermost

Ilość wymagań dotyczących formatowania kodu (np. markdown dla fragmentów kodu) może być uciążliwa dla użytkowników technicznych, którzy często udostępniają skrypty lub zapytania.

Ceny Mattermost

Profesjonalny: 10 USD/miesiąc na użytkownika (rozliczane rocznie)

Enterprise: Ceny niestandardowe

Enterprise Advanced: Niestandardowe ceny

Oceny i recenzje Mattermost

G2: 4,3/5 (ponad 300 recenzji)

Capterra: 4,4/5 (ponad 100 recenzji)

Co użytkownicy mówią o Mattermost w praktyce?

Oto krótka opinia zweryfikowanego użytkownika:

W Mattermost najbardziej podoba mi się jego elastyczność i możliwość dostosowania do indywidualnych potrzeb. Jest to oprogramowanie typu open source, co oznacza, że możemy je dostosować do konkretnych potrzeb naszego zespołu, w przeciwieństwie do innych platform... Jedną z wad Mattermost jest to, że czasami może wydawać się mniej dopracowane w porównaniu z innymi narzędziami do współpracy. Czasami pojawiają się błędy...

W Mattermost najbardziej podoba mi się jego elastyczność i możliwość dostosowania do indywidualnych potrzeb. Jest to oprogramowanie typu open source, co oznacza, że możemy je dostosować do konkretnych potrzeb naszego zespołu, w przeciwieństwie do innych platform... Jedną z wad Mattermost jest to, że czasami może wydawać się mniej dopracowane w porównaniu z innymi narzędziami do współpracy. Czasami pojawiają się błędy...

