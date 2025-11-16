Najlepsze szablony Miro dotyczące ścieżki niestandardowego klienta, które pomogą Ci wizualizować doświadczenia użytkowników

Czy zastanawiałeś się kiedyś, dlaczego większość firm twierdzi, że zrozumienie potrzeb klientów jest ich priorytetem, a mimo to nadal mają trudności z określeniem, gdzie użytkownicy faktycznie rezygnują?

Problem nie polega na braku danych, ale na braku przejrzystości. Przeprowadziłeś wywiady z klientami, zebrałeś opinie i zidentyfikowałeś problemy. Jednak bez wizualnej mapy ścieżki klienta te informacje pozostają rozproszone w arkuszach kalkulacyjnych i wątkach e-mailowych.

Właśnie dlatego zespoły sięgają po szablony ścieżki klienta Miro. Zamiast dyskutować o tym, jak wygląda doświadczenie klienta, szablony te pozwalają na stworzenie mapy — zakończonej emocjami, punktami styku i krytycznymi momentami, w których użytkownicy dokonują konwersji lub rezygnują.

W tym artykule przedstawimy najlepsze szablony ścieżki klienta Miro, a także udostępnimy kilka bezpłatnych szablonów ClickUp.

👀 Czy wiesz, że... Według badania ClearVoice około 48% firm posiada jakąś formę mapy podróży klienta lub nabywcy. Jednak tylko 43% z nich zweryfikowało te mapy w oparciu o rzeczywiste dane, takie jak rekordy CRM lub wskaźniki sprzedaży. Oznacza to, że większość map podróży może być oparta na założeniach, a nie na faktach.

Szablony ścieżki klienta w skrócie

Oto krótki przegląd wszystkich szablonów dostępnych na blogu:

Co sprawia, że szablon ścieżki klienta Miro jest dobry?

Wybierając szablon ścieżki klienta w Miro, pamiętaj o poniższych kwestiach, aby nie tracić czasu na niewłaściwy szablon: 👇

Przejrzystość: wybierz szablon, który jasno pokazuje każdy etap podróży, aby prześledzić, w jaki sposób użytkownik przechodzi od świadomości do podjęcia decyzji.

Dostosowanie: Upewnij się, że szablon umożliwia łatwą edycję, np. dodawanie wielu punktów kontaktu lub usuwanie kroków, dzięki czemu dostosowuje się do Twojego produktu lub usługi, a nie na odwrót.

Nacisk na UX: Wybierz szablon, który podkreśla potrzeby, frustracje i emocje użytkowników, a nie tylko cele biznesowe. Dzięki temu Twoja mapa będzie skoncentrowana na poprawie rzeczywistych doświadczeń.

Elastyczność: Poszukaj szablonu, który sprawdzi się w różnych branżach. Powinien on pasować do przepływu rejestracji w aplikacji, realizacji transakcji online, a nawet obsługi klienta w sklepie stacjonarnym.

Gotowe sekcje: Wybierz szablony zawierające gotowe obszary dla person, celów, punktów kontaktu i kanałów.

Współpraca: Sprawdź, czy szablon umożliwia Twojemu zespołowi edycję w czasie rzeczywistym, dodawanie komentarzy i współtworzenie bez nieporozumień.

Free szablony ścieżki klienta Miro

Każdy szablon mapy podróży użytkownika został zaprojektowany tak, aby pobudzać współpracę, upraszczać mapowanie i zapewnić Twojemu zespołowi jasny widok na kompleksową obsługę klienta. Zapoznajmy się z nimi razem:

1. Szablon mapowania zachowań (ścieżka)

Szablon Behaviour Design Mapping (Journey) Template firmy Miro skupia się na niewielkiej części ścieżki klienta. Odnosi się on do jednej konkretnej czynności lub zachowania, które chcesz, aby użytkownicy podjęli. Następnie możesz cofnąć się od tej czynności, korzystając z modelu COM-B (możliwości, okazje, motywacja → zachowanie), aby sprawdzić, co pomaga lub przeszkadza użytkownikom w jej wykonaniu. Dzięki temu mapie łatwiej jest zidentyfikować miejsca, w których pojawiają się problemy, a następnie zastanowić się nad sposobami wyeliminowania tych utrudnień lub wykorzystania ich w inteligentny, celowy sposób.

Dlaczego pokochasz ten szablon:

Sporządź mapę scen, działań i punktów newralgicznych, aby dokładnie zobaczyć, gdzie użytkownicy napotykają trudności.

Przeprowadź burzę mózgów na temat strategii interwencji bezpośrednio na tablicy, powiązanej z każdą przeszkodą lub barierą.

Wprowadź tę mikro-podróż do mapy wyższego poziomu, aby była ona zgodna z szerszymi przepływami UX.

✅ Idealne dla: badaczy UX i zespołów produktowych przeprojektowujących przepływy rejestracji lub realizacji transakcji, którzy chcą odkryć bariery behawioralne uniemożliwiające użytkownikom zakończenie kluczowych działań.

💡 Porada dla profesjonalistów: Na każdej scenie (świadomość → rozważanie → zakup → utrzymanie → lojalność) mapy podróży dodaj szybką kontrolę COM-B. Użyj zielonych/żółtych/czerwonych znaczników dla C-O-M. Pokazuje to dokładnie, dlaczego dochodzi do rezygnacji i co należy naprawić w pierwszej kolejności. Na przykład klienci mogą wiedzieć, jak wykorzystać kupon (umiejętność), ale jeśli bramka płatnicza ciągle zawodzi (szansa) lub nie mają pełnego zaufania do Twojej witryny w zakresie podawania danych karty (motywacja), nadal zrezygnują z zakupu.

2. Szablon ścieżki klienta

Jeśli potrzebujesz ogólnego widoku tego, jak klienci angażują się w Twoją działalność w różnych punktach kontaktu, szablon ścieżki klienta Miro przedstawia wszystko w przejrzysty sposób. Ułatwia on określenie działań klientów, mapowanie korzyści i problemów oraz uchwycenie nastroju emocjonalnego klienta w trakcie całego procesu. Możesz go używać jako podstawowego zestawu startowego do dostosowania zespołów do rzeczywistych doświadczeń klientów, od pierwszego kontaktu po długoterminową lojalność.

Dlaczego pokochasz ten szablon:

Poprowadź zespoły przez ustrukturyzowany proces „Frame, Act, Feel” (Opracuj, Działaj, Poczuj), aby uchwycić działania, punkty kontaktu i emocje.

Przeprowadź gotowe sesje warsztatowe, które można zakończyć w ciągu 90–120 minut, korzystając z jasnych instrukcji kroku po kroku.

Dostosuj szablon do własnej marki, formatów drukowania offline lub dodatkowych działań R Sprint.

✅ Idealne dla: menedżerów produktu i zespołów UX prowadzących warsztaty odkrywcze lub dostosowujące, którzy potrzebują ustrukturyzowanego sposobu na uchwycenie całej ścieżki klienta i przedstawienie jej interesariuszom.

🎁 Dodatkowa korzyść: Według raportu Zendesk Customer Experience (CX) Trends Report marki korzystające z doświadczeń klientów opartych na AI odnotowują 22% wzrost retencji i 49% wzrost możliwości sprzedaży krzyżowej. Mapy podróży pomagają zidentyfikować problemy, ale prawdziwą przewagę daje możliwość połączenia tych map z rzeczywistym kontekstem pracy. Tutaj z pomocą przychodzi ClickUp Brain. Łączy on zadania, notatki, czaty, dane CRM i opinie klientów. Dzięki Brain możesz wziąć dowolną mapę podróży klienta i dodać adnotacje dotyczące „momentów, które można spersonalizować”. Brain analizuje opinie i notatki zespołu, aby zaznaczyć punkty styku, w których dostosowana wiadomość, rekomendacja produktu lub działanie wsparcia mogą mieć największy wpływ. Skorzystaj z ClickUp Brain, aby spersonalizować mapę ścieżki klienta.

3. Szablon mapowania historii

Szablon Miro Story Mapping służy do podzielenia dużego pomysłu na produkt na mniejsze, łatwiejsze do zarządzania kroki, które Twój zespół może faktycznie zrealizować. Zamiast od razu przystępować do opracowywania produktu, szablon ten pomaga zespołom określić, kim są użytkownicy, jakie działania podejmują i jakie mają założenia, dzięki czemu łatwiej jest uzyskać ogólny obraz sytuacji.

W oparciu o książkę Teresy Torres „Continuous Discovery Habits” podejście to pomaga przekształcić niejasne prośby dotyczące funkcji w uporządkowane historie użytkowników, które można z pewnością ustalić priorytety i zmniejszyć ryzyko.

Dlaczego pokochasz ten szablon:

Twórz założenia bezpośrednio na podstawie mapy historii, aby wcześnie wykrywać ryzyka.

Oceń te założenia, porównując ich znaczenie z dostępnymi dowodami.

Ułatw podejmowanie decyzji dotyczących produktów, wskazując zespołowi zmiany, które zapewniają największą wartość.

✅ Idealne dla: menedżerów produktu, projektantów UX i zespołów agile, którzy przed rozpoczęciem prac rozwojowych muszą przełożyć potrzeby klientów na praktyczne historie.

💡 Porada dla profesjonalistów: Nie ograniczaj się do mapowania historii, śledzenie ich na bieżąco. Skorzystaj z pulpitów ClickUp, aby sprawdzić, które historie użytkowników się zmieniają, które założenia nie zostały przetestowane i gdzie gromadzą się ryzyka. Skorzystaj z pulpitów nawigacyjnych ClickUp, aby uzyskać pełny przegląd mapowania ścieżki klienta. Połącz je z ClickUp Brain, aby błyskawicznie podsumowywać wywiady, odkrywać spostrzeżenia i przekształcać surowe notatki w praktyczne historie. Razem sprawiają, że mapy podróży są inteligentne i aktualizują się samodzielnie.

4. Szablon scenariusza podróży klienta

Jeśli chcesz w praktyczny sposób zbadać ścieżkę klienta, szablon Miro Storyboard for Customer Journey jest doskonałym wyborem. Pomaga on naszkicować całą narrację dotyczącą tego, co klient widzi, czuje i robi na każdej scenie.

Od pierwszej zauważonej reklamy po wiadomość e-mail wysłaną po zakupie — ten szablon zamienia ścieżkę klienta w wizualny scenariusz, w którym emocje, działania i problemy pojawiają się scena po scenie, pomagając zespołom znaleźć luki i możliwości poprawy.

Dlaczego pokochasz ten szablon:

Zanim zaczniesz tworzyć mapę ścieżki niestandardowej, określ jego profil, uwzględniając dane demograficzne, potrzeby i problemy.

Podziel ścieżkę na jasne etapy, takie jak świadomość, rozważanie, zakup, dostawa i okres po zakupie.

Rejestruj emocje, punkty kontaktu i działania klientów na każdej scenie, aby uzyskać głębszy wgląd w ich zachowania.

Podkreśl możliwości i frustracje, aby wprowadzić ulepszenia w produkcie, usłudze lub komunikacji.

✅ Idealne dla: strategów marketingowych, badaczy UX i zespołów ds. sukcesu klienta, którzy potrzebują szczegółowego widoku całego cyklu życia klienta, aby poprawić satysfakcję i budować długoterminową lojalność.

5. Szablon mapy ścieżki klienta

70% konsumentów twierdzi, że po złych doświadczeniach z obsługą klienta przejdzie do konkurencji. To sprawia, że mapowanie podróży klienta jest nie tyle ćwiczeniem projektowym, co umiejętnością niezbędną do utrzymania konkurencyjności.

Szablon mapy podróży klienta firmy Miro pomaga wizualizować to, co klienci widzą i robią w każdym punkcie kontaktu, a także procesy zachodzące za kulisami, które sprawiają, że te chwile są możliwe. Dzięki uwzględnieniu takich czynników, jak zrównoważony rozwój i długoterminowy wpływ, pomaga on wyjść poza proste kroki podróży, aby zidentyfikować, co zachwyca klientów, gdzie występują tarcia i gdzie leżą możliwości poprawy.

Dlaczego pokochasz ten szablon:

Użyj podwójnych pasów, aby porównać działania skierowane do klientów z wewnętrznymi procesami wsparcia.

Śledź wzloty i upadki emocjonalne w trakcie podróży dzięki wbudowanej mapie nastrojów.

Wyeksportuj tablicę jako wspólny obszar roboczy do wykorzystania podczas warsztatów, sesji badawczych lub przeglądów interesariuszy.

✅ Idealne dla: projektantów UX, projektantów usług i menedżerów produktu, którzy chcą połączyć doświadczenia klientów, wewnętrzne cykle pracy i zrównoważony rozwój biznesu

📮 ClickUp Insight: Nasze dane pokazują, że prawie 40% profesjonalistów odczuwa presję, aby podjąć elementy zaraz po każdym spotkaniu. Utrzymanie tempa jest wyczerpujące. Dzięki ClickUp możesz uniknąć pośpiechu po spotkaniu, zwłaszcza po długich sesjach wywiadów z użytkownikami. Automatycznie zamień notatki ze spotkania na zadania do wykonania, przydzielaj zadania w czasie rzeczywistym i zapewnij wszystkim spójność działań — bez kiwnięcia palcem. Pozwól, aby cykle pracy zajęły się dalszymi działaniami, dzięki czemu będziesz mógł skupić się na szerszej perspektywie.

6. Szablon mapy podróży klienta Fly UX

Rezerwacja lotu może wydawać się mini-podróżą samą w sobie, od wyszukiwania stron linii lotniczych po ostateczną płatność za bilet. Szablon Miro Fly UX Customer Journey Map Template został pierwotnie stworzony w ramach certyfikacji UX Design i przedstawia ten proces krok po kroku.

Wykorzystuje przejrzysty, minimalistyczny układ, który podkreśla cele, zachowania, kontekst, problemy, a nawet prawdziwe wypowiedzi użytkowników. Chociaż opiera się na testach użyteczności linii lotniczych, elastyczny projekt sprawia, że można go łatwo dostosować do niemal każdej branży, która chce szczegółowo mapować ścieżki klientów.

Dlaczego pokochasz ten szablon:

Wizualizuj cały przepływ rezerwacji i płatności, korzystając z gotowych scen podróży.

Wykorzystaj wyniki rzeczywistych testów użyteczności i opinie klientów, aby opierać mapę na dowodach.

Dostosuj niestandardowe czcionki, kolory i etykiety, aby dostosować mapę podróży do różnych branż lub przypadków użycia.

✅ Idealne dla: badaczy UX, zespołów produktowych i projektantów usług pracujących w branży turystycznej, e-commerce lub usługowej, którzy potrzebują praktycznego, popartego badaniami szablonu do analizy i ulepszania przepływów użytkowników.

📌 Czy wiesz, że... Badania przeprowadzone przez Baymard Institute pokazują, że ulepszenie projektu formularzy w przepływie realizacji transakcji, np. poprzez zmniejszenie liczby pól, może zwiększyć współczynnik konwersji w handlu elektronicznym średnio o 35%. W przypadku rezerwacji lotów, gdzie długie formularze i wiele kroków są powszechne, niewielkie zmiany w interfejsie użytkownika mogą mieć duży wpływ na liczbę przepływów, które są zakończone.

7. Szablon warsztatów dotyczących mapowania ścieżki użytkownika

Czasami najlepszym sposobem na zrozumienie użytkowników jest zebranie zespołu i wspólne sporządzenie mapy podróży. Szablon warsztatów dotyczących mapowania podróży użytkownika firmy Miro zapewnia gotowy, ponad 90-minutowy przepływ warsztatów, który pozwala zachować strukturę i wydajność sesji.

Dzięki temu możesz poprowadzić swój zespół przez proces definiowania person, wyznaczania celów, mapowania kluczowych kroków i odkrywania możliwości w ustawieniu współpracy. Zamiast rozrzuconych karteczek samoprzylepnych i niedopracowanych pomysłów, otrzymujesz jasną, uzgodnioną mapę podróży, na podstawie której każdy może podjąć działania.

Dlaczego pokochasz ten szablon:

Przeprowadź gotowe warsztaty, składające się z ośmiu kroków, od wprowadzenia do podsumowania.

Ułatwiaj tworzenie person i ćwiczenia empatii, aby odkrywać cele i bolączki użytkowników.

Zaangażuj zespoły międzyfunkcyjne w burzę mózgów, mapowanie i omawianie możliwości.

Podsumuj spostrzeżenia w przejrzystej, praktycznej mapie podróży, która pomoże w podejmowaniu decyzji projektowych.

✅ Idealne dla: facylitatorów UX, liderów projektowania i zespołów produktowych, którzy potrzebują praktycznego, opartego na współpracy sposobu na uzgodnienie stanowisk interesariuszy i tworzenie kompleksowych map podróży w czasie rzeczywistym.

8. Szablon „Głos klienta”

37% klientów uważa, że ich opinie wyrażone w ankietach nie posiadają wartości ani są traktowane poważnie, co stanowi duże ryzyko dla każdej marki. Szablon Miro Voice of the Customer pomaga wypełnić tę lukę, gromadząc opinie w sposób systematyczny i przejrzysty, dzięki czemu klienci wiedzą, że ich głos ma znaczenie.

Ten szablon porządkuje dane wejściowe w przejrzyste kategorie, ułatwiając wyszukiwanie wzorców i podejmowanie odpowiednich działań. Oprócz gromadzenia danych zapewnia on, że informacje zwrotne przyczyniają się do rzeczywistych zmian. Grupując spostrzeżenia według tematów, takich jak potrzeby, frustracje i możliwości, zespoły mogą weryfikować mapy podróży, udoskonalać punkty kontaktu i projektować doświadczenia oparte na dowodach, a nie na założeniach.

Dlaczego pokochasz ten szablon:

Zbieraj komentarze klientów, wyniki ankiet lub opinie o produktach bezpośrednio w uporządkowanej tabeli.

Wspólnie analizuj opinie, aby znaleźć powtarzające się wzorce lub luki w swojej ofercie.

Połączone spostrzeżenia z profilami nabywców i mapami ścieżki klienta, aby wzbogacić badania dotyczące doświadczeń użytkowników.

✅ Idealne dla: badaczy UX, menedżerów produktu i zespołów marketingowych, którzy chcą opierać decyzje projektowe i biznesowe na autentycznych opiniach klientów, a nie na przypuszczeniach.

⚡ Archiwum szablonów: Połącz szablony ścieżki klienta z szablonami formularzy opinii, aby zobaczyć zarówno ścieżkę, którą podążają klienci, jak i opinie, które przekazują. Najlepiej sprawdzają się: Przed wprowadzeniem poważnych zmian w UX upewnij się, że decyzje są oparte na opiniach klientów.

Po zrobieniu map podróży, aby potwierdzić, czy punkty newralgiczne i emocje odzwierciedlają rzeczywiste doświadczenia klientów

Podczas wprowadzania produktów na rynek, aby zebrać pierwsze wrażenia i wykryć wczesne tarcia

Interakcje po wdrożeniu lub wsparciu technicznym w celu pomiaru satysfakcji i poprawy punktów kontaktu

9. Szablon mapy punktów kontaktu niestandardowego z klientem

Każda interakcja z klientem pozostawia ślad, niezależnie od tego, czy jest to szybkie wyświetlenie reklamy, rozmowa z wsparciem klienta czy doświadczenie związane z realizacją transakcji. Szablon Miro Customer Touchpoint Map Template pomaga uporządkować wszystkie te interakcje, dzięki czemu można zobaczyć, które punkty kontaktu działają płynnie, a które wymagają poprawy.

W przeciwieństwie do bardziej ogólnych map podróży, ten szablon skupia się na konkretnych kanałach i krokach, na których klienci mają spotkanie z Twoją marką, ułatwiając ustalenie priorytetów zmian, które bezpośrednio wpływają na ich doświadczenia.

Dlaczego pokochasz ten szablon:

Narysuj każdy niestandardowy punkt kontaktu z klientem w różnych fazach zakupu, takich jak przed zakupem, w trakcie zakupu i po zakupie.

Podkreśl, co działa, a co nie, za pomocą przejrzystej reprezentacji wizualnej, która ułatwia odczytanie emocji użytkowników.

Nałóż na siebie wiele ścieżek niestandardowych klientów, aby zobaczyć, jak różne osoby wchodzą w interakcję z Twoją marką.

Eksportuj lub prezentuj mapę, aby uzgodnić z zespołami, które punkty kontaktu należy zoptymalizować w pierwszej kolejności.

✅ Idealne dla: projektantów UX, marketerów i zespołów ds. powodzenia klienta, którzy chcą szczegółowo analizować punkty kontaktu i tworzyć spójne doświadczenia we wszystkich kanałach.

10. Szablon narzędzia do śledzenia spostrzeżeń klientów

Doskonałe doświadczenia klientów opierają się na doskonałych spostrzeżeniach, a szablon Miro Customer Insights Tracker gwarantuje, że nigdy ich nie stracisz. Działa on jako centralny hub, w którym gromadzone są wszystkie opinie klientów, odpowiedzi z ankiet, wyniki badań użyteczności i prośby o nowe funkcje. Następnie można je uporządkować, oznaczyć tagami i przekształcić w spostrzeżenia, które pomogą w podejmowaniu decyzji dotyczących produktów. Dzięki temu szablonowi uzyskasz uporządkowany widok, który ułatwi Ci dostrzeżenie tego, co jest najważniejsze dla Twoich klientów, oraz podjęcie odpowiednich działań.

Dlaczego pokochasz ten szablon:

Systematycznie zbieraj informacje z wywiadów, zgłoszeń do wsparcia technicznego, ankiet i sesji badawczych.

Wstawiaj etykiety i kategoryzuj opinie według tematu, pilności lub typu klienta, aby ułatwić filtrowanie

Wizualizuj spostrzeżenia za pomocą funkcji filtrowania i sortowania w Miro Tabela, aby szybko odkrywać wzorce.

Udostępniaj wyniki między zespołami w czasie rzeczywistym, aby produkty, projekty i wsparcie były ze sobą spójne.

✅ Idealne dla: menedżerów produktu, badaczy UX i zespołów ds. sukcesu klienta, którzy chcą scentralizować informacje zwrotne, zapewnić połączenie danych dotyczących klientów i podejmować decyzje dotyczące produktów w oparciu o dowody.

⚡ Archiwum szablonów: Uzyskanie informacji o klientach to tylko połowa zadania. Druga połowa polega na zapewnieniu, że zespoły sprzedaży i wsparcia będą konsekwentnie działać w oparciu o te informacje. W tym celu potrzebna jest solidna konfiguracja CRM. Zamiast robić to ręcznie, możesz zaoszczędzić czas, ustawiając swój system CRM za pomocą gotowych szablonów zaprojektowanych do bardziej efektywnego zarządzania potencjalnymi klientami, kontaktami i transakcjami. Od procesów sprzedaży po narzędzia do śledzenia działań następczych wobec klientów — te bezpłatne szablony CRM zapewniają Twojemu zespołowi przewagę w tworzeniu ustrukturyzowanych, skalowalnych cykli pracy.

Ograniczenia Miro

Chociaż ludzie chwalą Miro za możliwości współpracy, szablony i bogactwo wizualne, użytkownicy wciąż mają pewne obawy. Oto najważniejsze limity, które często pojawiają się w recenzjach:

Wydajność spada w przypadku dużych tablic: użytkownicy często borykają się z problemami związanymi z powolnym ładowaniem, opóźnieniami i nawigacją, gdy tablice są przepełnione ramkami, obrazami lub szczegółową zawartością.

Funkcje wyszukiwania, wyboru i eksportu są ograniczone: znalezienie konkretnej zawartości jest trudne, a eksportowanie wybranych klatek lub precyzyjne kopiowanie elementów jest limit.

Stroma krzywa uczenia się w przypadku zaawansowanych narzędzi: proste zadania są łatwe, ale użytkownicy twierdzą, że opanowanie lub zrozumienie zaawansowanych cykli pracy, integracji lub funkcji AI wymaga czasu.

Ograniczenia związane z kontrolą wersji i organizacją: Brak branch lub solidnego systemu wersjonowania utrudnia śledzenie zmian bez powielania tablic.

Stabilność/dostęp offline i obawy związane z tworzeniem kopii zapasowych: Użytkownicy obawiają się utraty pracy z powodu problemów z ładowaniem lub braku funkcji offline i oczekują lepszych opcji tworzenia kopii zapasowych.

📚 Czytaj więcej: Najlepsze narzędzia do mapowania ścieżki klienta

Alternatywne szablony ścieżki klienta Miro

Doświadczenia Twoich klientów nie powinny być nierozwiązywalną zagadką. Ale kiedy opinie z wywiadów z klientami są przechowywane w Notion, mapa podróży użytkownika jest zakopana w Miro, a elementy do wykonania są rozrzucone po różnych wiadomościach e-mail — działasz na ślepo.

ClickUp to zmienia. Jest to pierwsze na świecie zintegrowane środowisko pracy oparte na sztucznej inteligencji, łączące wszystkie aplikacje, dane i cykle pracy. Możesz połączyć ścieżkę klienta bezpośrednio z projektami, zadaniami, kamieniami milowymi i celami zespołu w ramach tego samego obszaru roboczego. Zidentyfikowałeś punkt tarcia podczas wdrażania? Zamień go w zadanie. Zauważyłeś spadek po rozmowach z klientami? Przypisz to do projektu — w tym samym obszarze roboczym. W ten sposób ClickUp eliminuje rozproszenie pracy, zapewniając 100% kontekstu i jedno miejsce do współpracy między ludźmi i agentami.

Ponadto ClickUp oferuje bibliotekę ponad 1000 szablonów do wyboru. Poniżej przedstawiamy najlepsze szablony ścieżki klienta ClickUp, z których możesz zacząć korzystać od razu jako inteligentniejsze alternatywy dla tablic Miro.

Każdy szablon został zaprojektowany tak, aby mapa była bardziej oparta na współpracy i łatwiejszy do wdrożenia. Zaczynamy!

1. Szablon mapy ścieżki klienta ClickUp

Pobierz darmowy szablon Wizualizuj doświadczenia klientów krok po kroku, korzystając z szablonu mapy podróży klienta ClickUp.

Zrozumienie, w jaki sposób klienci wchodzą w interakcję z Twoją marką, ma kluczowe znaczenie dla tworzenia wartościowych doświadczeń. Szablon mapy podróży klienta ClickUp sprawia, że proces ten jest uporządkowany i możliwy do realizacji. Dzieli on podróż klienta na etapy świadomości, rozważania i konwersji. Na każdym etapie oferuje podpowiedzi dotyczące mapowania działań klientów, punktów kontaktu, doświadczeń i rozwiązań. Dzięki wbudowanej elastyczności możesz wzbogacić mapę doświadczeń użytkownika o linki, karteczki samoprzylepne lub zintegrowane narzędzia, zapewniając jej płynne dostosowanie do cyklu pracy Twojego zespołu, jednocześnie zachowując przejrzystość i możliwość śledzenia całego cyklu życia.

Dlaczego pokochasz ten szablon:

Zarejestruj, co klienci czują, z czym się zmagają i czego oczekują na każdej scenie, aby lepiej zaspokajać ich potrzeby.

Wykorzystaj tablice ClickUp , aby połączyć zespoły marketingowe, sprzedażowe i produktowe w ramach jednej wizualnej struktury.

Połącz dokumenty, strony internetowe lub pliki projektowe bezpośrednio z punktami kontaktu, aby zespoły miały dostęp do kontekstu bez opuszczania tablicy.

Przekształć zebrane spostrzeżenia w bardziej precyzyjne komunikaty i doświadczenia użytkowników oparte na rzeczywistych interakcjach.

✅ Idealne dla: menedżerów ds. doświadczeń klientów, zespołów marketingowych i strategów, którzy chcą udoskonalić interakcje z klientami i zwiększyć ich lojalność dzięki pełnemu widokowi ścieżki klienta od początku do końca.

💡 Wskazówka dla profesjonalistów: Mapy podróży są najskuteczniejsze, gdy wszyscy mogą je wspólnie przeglądać i kształtować. Dzięki funkcji tablic w ClickUp Twój zespół może współpracować wizualnie w czasie rzeczywistym, dodając notatki, rysując połączenia i łącząc zadania bezpośrednio z tablicy. Jest to elastyczna przestrzeń, w której zespoły marketingowe, sprzedażowe i produktowe mogą łatwo uzgadniać spostrzeżenia dotyczące klientów. Zobacz, jak działają tablice ClickUp Whiteboards tutaj:

2. Szablon mapowania historii użytkownika ClickUp

Pobierz darmowy szablon Dostosuj cały swój zespół do tego, co jest najważniejsze dla użytkowników i kiedy ma to znaczenie, dzięki szablonowi mapowania historii użytkowników ClickUp.

Tworzenie produktów zorientowanych na klienta często wymaga czegoś więcej niż tylko sporządzenia listy zadań. Chodzi o to, aby zobaczyć, jak te zadania wpisują się w ścieżkę klienta. Szablon ClickUp User Story Mapping Template upraszcza ten proces, umożliwiając zespołom rozbicie złożonych potrzeb użytkowników na mniejsze, łatwiejsze do zarządzania elementy.

Teams mogą planować funkcje w oparciu o rzeczywiste interakcje użytkowników z produktem, zapewniając zgodność priorytetów rozwoju z rzeczywistymi zachowaniami klientów i wynikami.

Dlaczego pokochasz ten szablon:

Podziel duże historie użytkowników na mniejsze zadania za pomocą pól niestandardowych ClickUp , takich jak „User Persona” (profil użytkownika) i „Problem Statement” (opis problemu), aby uzyskać bardziej uporządkowane planowanie.

Zobacz, jak każda funkcja lub krok wpływa na użytkowników końcowych dzięki widokowi Story Map View , który jasno pokazuje, które zmiany zapewniają największą wartość.

Zidentyfikuj potencjalne przeszkody z wyprzedzeniem, korzystając z widoku tablicy zadań, aby zapewnić płynny przebieg sprintów.

✅ Idealne dla: menedżerów produktu i zespołów agile, którzy chcą nadać priorytet rozwojowi produktów zorientowanych na użytkownika dzięki zorganizowanemu planowaniu sprintów.

3. Szablon tablicy empatii ClickUp

Pobierz darmowy szablon Współpracuj z kolegami, korzystając z szablonu tablicy empatii ClickUp, aby uchwycić zachowania, bolączki i cele klientów.

Jeśli chcesz zrozumieć sposób myślenia klientów i poznać ich ścieżkę z perspektywy emocjonalnej i behawioralnej, skorzystaj z szablonu tablicy ClickUp Empathy Map.

Organizuje myśli, uczucia i działania użytkowników w sześciu sekcjach, obejmujących to, co myślą, widzą, słyszą, mówią/robią, ich bolączki i korzyści. Ta przejrzystość pomaga zespołom zidentyfikować nie tylko to, co robią klienci, ale także dlaczego to robią, umożliwiając tworzenie strategii i rozwiązań bardziej zorientowanych na użytkownika.

Dlaczego pokochasz ten szablon:

Zdobądź szczegółowe informacje na temat emocji, obaw i motywacji klientów, aby uzyskać bardziej empatyczny widok ich podróży.

Rozróżnij czynniki frustracji klientów od czynników powodzenia, aby skutecznie ustalać priorytety ulepszeń.

Korzystaj z karteczek samoprzylepnych, widoków tablic i funkcji kategoryzacji, aby zespoły mogły wspólnie przeprowadzać burze mózgów i dostosowywać się do potrzeb użytkowników.

Przekształcaj obserwacje w zadania, ustalaj priorytety i przydzielaj obowiązki, aby rozwiązania nie pozostały tylko teorią.

✅ Idealne dla: projektantów UX i zespołów produktowych, którzy chcą ocenić bolączki klientów i przekształcić je w praktyczne ulepszenia

📌 Czy wiesz, że? Kiedy klienci czują, że agent wykazuje prawdziwą empatię podczas rozmowy w wsparciu, poziom satysfakcji wzrasta o 35%. Oznacza to, że: Empatia ma bezpośredni wpływ na lojalność klientów.

Mapa emocjonalnych punktów styku może ujawnić, gdzie empatia ma największe znaczenie.

Dodanie szkoleń z empatii lub skryptów może zmienić punkty tarcia w pozytywne momenty.

4. Szablon planu sukcesu niestandardowego ClickUp

Pobierz darmowy szablon Szybciej śledź, na jakim etapie procesu sprzedaży znajdują się klienci, korzystając z szablonu planu sukcesu klienta.

Prawie 80% konsumentów nie powróci po złych doświadczeniach po zakupie. Szablon planu powodzenia klienta ClickUp pomaga zespołom mapować każdy etap doświadczeń po zakupie, zapewniając klientom stałą wartość i wsparcie.

Dzięki funkcjom umożliwiającym śledzenie danych klientów, monitorowanie satysfakcji i planowanie proaktywnych działań, szablon ten zapewnia firmom ustrukturyzowane podejście do budowania długotrwałych relacji z klientami.

Dlaczego pokochasz ten szablon:

Śledź klientów według statusu onboardingu, retencji, bieżącego wsparcia lub nieaktywności, aby uzyskać lepszą widoczność.

Przechowuj kluczowe informacje, takie jak dane kontaktowe, rodzaj usługi, uzgodnione ceny i paski postępu, aby mieć do nich szybki dostęp.

Określ cele związane z satysfakcją klientów i śledź je za pomocą ClickUp Goals , aby zapewnić zgodność z wskaźnikami powodzenia.

Skorzystaj z automatyzacji ClickUp , aby ustawić przypomnienia, mierzyć satysfakcję i zaznaczać obszary wymagające poprawy.

✅ Idealne dla: menedżerów ds. sukcesu klienta i zespołów wsparcia, których celem jest zwiększenie retencji klientów, ich satysfakcji oraz budowanie lojalności poprzez ustrukturyzowane planowanie sukcesu.

📚 Czytaj więcej: Najlepsze systemy oprogramowania do śledzenia zarządzania klientami

5. Szablon ClickUp „Głos klienta”

Pobierz darmowy szablon Zbieraj, organizuj i analizuj opinie klientów za pomocą szablonu ClickUp Voice of the Customer.

Szablon ClickUp Voice Of The Customer to ustrukturyzowany sposób na wysłuchanie użytkowników i przełożenie ich opinii na konkretne działania. Szablon centralizuje wszystkie spostrzeżenia zebrane z e-maili, ankiet lub wywiadów z klientami na wizualnej tablicy.

Gwarantuje to również, że każda zebrana opinia przechodzi przez standardowy proces. Dzięki przepływom pracy w stylu Kanban i niestandardowym widokom możesz organizować zgłoszenia, analizować powtarzające się wzorce i przypisywać zadania następcze odpowiednim zespołom. W ten sposób głosy klientów są nie tylko słyszalne, ale także aktywnie wpływają na decyzje, aktualizacje produktów i strategie.

Dlaczego pokochasz ten szablon:

Zbieraj informacje z ankiet, zgłoszeń do wsparcia i recenzji produktów, a następnie śledź je w jednym miejscu.

widoku listy Skorzystaj z widoku tablicy ClickUp , aby wykrywać powtarzające się problemy lub prośby i nakreślić procesy rozwiązywania problemów.

Przypisuj zadania, dodawaj priorytety i śledź status, aby każda sprawa klienta prowadziła do jasnego kolejnego kroku.

Użyj pól niestandardowych, takich jak potrzeby klienta, źródło opinii klientów i rozwiązanie, aby ustalić priorytety usprawnień.

✅ Idealne dla: zespołów ds. produktów, UX i sukcesu klienta, które chcą systematycznie gromadzić opinie klientów i wykorzystywać je do budowania lojalności i poprawy doświadczeń użytkowników

6. Szablon opisu problemu niestandardowego ClickUp

Pobierz darmowy szablon Zamień problemy klientów w możliwości wprowadzenia innowacji, korzystając z szablonu opisu problemów klientów ClickUp.

Zrozumienie problemów klientów to pierwszy krok do stworzenia produktów, które naprawdę rozwiązują rzeczywiste problemy. Szablon ClickUp Customer Problem Statement Template pomaga uchwycić powtarzające się problemy klientów, uporządkować je w jasne stwierdzenia i rozwiązać.

Dzięki rozbiciu problemów na ich podstawowe przyczyny i dostarczeniu kontekstowych spostrzeżeń szablon ten gwarantuje, że Twój zespół skoncentruje się na rozwiązywaniu najpilniejszych wyzwań. Pozwala to rozwiązywać problemy w oparciu o fakty i zapobiega marnowaniu czasu przez zespoły na domysły.

Dlaczego pokochasz ten szablon:

Dokumentuj profile klientów, uwzględniając takie szczegóły, jak dane demograficzne, cele i oczekiwania klientów, aby rozpatrywać każdy problem w odpowiednim kontekście.

Uporządkuj problemy w zakładkach lub kategoriach, aby nie przeoczyć niczego ważnego.

Połącz elementy zaległości lub funkcje produktu, aby dostosować rozwiązania do rozwoju.

Dodaj weryfikację poprzez opinie, skargi lub logi sesji, aby nadać priorytet rzeczywistym problemom.

✅ Idealne dla: zespołów produktowych, start-upów SaaS i agentów wsparcia, którzy chcą szczegółowo dokumentować wyzwania klientów i przekształcać je w praktyczne rozwiązania.

🎁 Bonus: Pisanie jasnych opisów problemów klientów może wydawać się skomplikowane, ponieważ trzeba szybko uchwycić szczegóły, zachowując kontekst i zapewniając dokładność tłumaczenia. Wszystko to jest możliwe dzięki Brain MAX Talk-to-Text, który pozwala natychmiast przekształcić wypowiedziane opinie, notatki lub pomysły w przejrzysty, uporządkowany tekst. Skorzystaj z funkcji zamiany mowy na tekst ClickUp Brain MAX, aby przekształcić swoje myśli w uporządkowane notatki.

7. Szablon ClickUp dotyczący wdrażania klientów

Pobierz darmowy szablon Stwórz spójny i bezproblemowy przepływ wdrażania nowych klientów dzięki szablonowi ClickUp Customer Onboarding Template.

Szablon ClickUp Customer Onboarding Template został stworzony, aby pomóc zespołom w zapewnieniu płynnego i spersonalizowanego wdrożenia dla każdego klienta. Korzystając z pól niestandardowych, takich jak typ klienta, pakiet usług i data rozmowy wdrożeniowej, można dostosować proces wdrożenia do potrzeb każdego klienta.

Oprócz personalizacji, centralizuje kontekst klienta, dzięki czemu zespoły sprzedaży, obsługi i produktów pozostają zgrane przez cały czas trwania podróży. Dzięki zmniejszeniu tarć dzięki automatycznie wyzwalanym scenariuszom i zautomatyzowanym działaniom następczym klienci od samego początku czują się w wsparciu i pewni siebie.

Dlaczego pokochasz ten szablon:

Skorzystaj z gotowych formularzy, aby zebrać dane wejściowe i ograniczyć konieczność wielokrotnej komunikacji.

Śledź zadania i statusy za pomocą uporządkowanych list, które obejmują każdy krok wdrażania, od przyjęcia do rozpoczęcia.

Scentralizuj wiedzę, przechowując wytyczne dotyczące marki, kluczowe kontakty i notatki dotyczące projektów w udostępnianych dokumentach.

Zautomatyzuj cykle pracy, aby wykorzystać wyzwalacze do wywoływania działań następczych, przypisywania zadań przygotowawczych i zapewnienia terminowego przekazywania klientów.

✅ Idealne dla: zespołów usługowych obsługujących różnorodnych klientów, które potrzebują scentralizowanego, zautomatyzowanego systemu do usprawnienia procesu wdrażania nowych klientów, śledzenia postępów i skalowania z zachowaniem spójności.

8. Szablon eskalacji obsługi niestandardowej ClickUp

Pobierz darmowy szablon Zmień problemy w pozytywne doświadczenia dzięki szablonowi eskalacji niestandardowej obsługi klienta ClickUp.

Szybkie i skuteczne reagowanie na eskalacje może zadecydować o sukcesie lub porażce doświadczenia klienta. Szablon eskalacji obsługi klienta ClickUp zapewnia system do rejestrowania, śledzenia i rozwiązywania zgłoszeń pomocy technicznej, zanim przerodzą się one w poważniejsze problemy.

Od kierowania pilnych zgłoszeń do odpowiedniej osoby po zapewnienie widoczności wszystkich aktualizacji we wszystkich działach — gwarantuje to spójną obsługę wszystkich eskalacji. Pomaga również zespołom ujednolicić odpowiedzi, ustalać jasne statusy i monitorować umowy SLA, dzięki czemu krytyczne problemy pozostają widoczne.

Dlaczego pokochasz ten szablon:

Automatycznie kieruj zgłoszenia o wysokim priorytecie do odpowiedniego zespołu lub kierownika, aby przyspieszyć podjęcie działań.

Ujednolicaj odpowiedzi dzięki wbudowanym formularzom i gotowym odpowiedziom, aby przyspieszyć rozwiązywanie problemów.

Monitoruj krytyczne problemy w czasie rzeczywistym dzięki pulpitom eskalacyjnym i śledzeniu SLA.

Zmniejsz liczbę powtarzających się eskalacji, identyfikując przyczyny źródłowe dzięki uporządkowanym danym dotyczącym eskalacji.

✅ Idealne dla: zespołów obsługi klienta lub zespołów serwisowych, które zajmują się ważnymi zgłoszeniami i potrzebują przejrzystego, zautomatyzowanego systemu do rozwiązywania eskalacji bez opóźnień.

🎥 Obejrzyj: Jak wykorzystać AI w obsłudze klienta?

📚 Czytaj więcej: Najlepsze narzędzia do doskonałej obsługi klienta

9. Szablon lejka sprzedażowego ClickUp

Pobierz darmowy szablon Kontynuuj transakcje, zarządzając każdym krokiem procesu sprzedaży za pomocą szablonu ClickUp Sales Pipeline Template.

Szablon ClickUp Sales Pipeline zapewnia zespołom sprzedaży pełną widoczność potencjalnych klientów, transakcji i możliwości uzyskania przychodów. Konsoliduje wszystko w jednym, konfigurowalnym kanale, w którym można śledzić potencjalnych klientów, ustalać priorytety dla najciekawszych potencjalnych klientów i wykonywać prognozę sprzedaży z większą dokładnością.

Pomaga to nie tylko przedstawicielom handlowym w przeprowadzaniu potencjalnych klientów przez kolejne etapy, ale także zapewnia menedżerom przejrzysty przegląd lejka sprzedażowego. Dzięki etapom typu „przeciągnij i upuść”, zautomatyzowanym cyklom pracy i niestandardowym statusom szablon eliminuje bałagan i pomaga zespołowi skupić się na transakcjach o wysokim priorytecie.

Dlaczego pokochasz ten szablon:

Śledź każdy potencjalny kontakt od pierwszego kontaktu do zamkniętego dealu w jednym, wizualnym pulpicie.

Priorytetowo traktuj potencjalnych klientów na podstawie pilności, potencjalnej wartości lub niestandardowych zasad ustalonych przez Twój zespół.

Zautomatyzuj powtarzające się czynności, takie jak przypomnienia o działaniach następczych lub wyzwalacze wiadomości e-mail, aby zaoszczędzić czas.

Wybierz niestandardowe statusy (np. kwalifikowany, demo, propozycja, zamknięte) i widoki, aby uzyskać pełną elastyczność.

✅ Idealne dla: kierowników sprzedaży i zespołów poszukujących niezawodnego systemu do zarządzania potencjalnymi klientami, poprawy prognozy i szybszego finalizowania transakcji

💡 Porada dla profesjonalistów: Silny proces sprzedaży jest tak dobry, jak dane, które go zasilają, i tu ponownie pojawia się CRM. Systemy CRM pełnią rolę centralnego hub do śledzenia każdego potencjalnego klienta, transakcji i punktu kontaktu, zapewniając dokładność i praktyczność procesu sprzedaży. Wybierając najlepsze oprogramowanie CRM i ustawienie go tak, aby zautomatyzować cykl pracy CRM, możesz natychmiast aktualizować statusy potencjalnych klientów, przypisywać zadania do wykonania i synchronizować dane między zespołami bez konieczności wykonywania manualnego wysiłku.

10. Szablon ClickUp DMAIC

Pobierz darmowy szablon Łatwo zarządzaj cyklem definiowania, mierzenia, analizowania, ulepszania i kontrolowania dzięki szablonowi ClickUp DMAIC.

Ulepszanie procesów biznesowych często wydaje się chaotyczne, ale szablon ClickUp DMAIC upraszcza ten proces dzięki ustrukturyzowanemu podejściu inspirowanemu metodą Six Sigma. Skrót DMAIC oznacza „Define, Measure, Analyze, Improve, and Control” (zdefiniuj, zmierz, analizuj, ulepszaj i kontroluj), a ten szablon zapewnia jasną ścieżkę do przejścia przez każdy krok bez zamieszania.

Możesz jasno zdefiniować problem, śledzić wskaźniki KPI, analizować przyczyny źródłowe, przeprowadzać burzę mózgów w celu wprowadzenia ulepszeń i skonfigurować mechanizmy kontroli, aby utrzymać powodzenie. Wynik to powtarzalna struktura, która nie tylko rozwiązuje bieżące problemy, ale także wzmacnia długoterminowe cykle pracy.

Dlaczego pokochasz ten szablon:

Śledź wskaźniki KPI i wyniki za pomocą pól niestandardowych, karteczek samoprzylepnych i kolorowych elementów wizualnych.

Współpracuj w czasie rzeczywistym na tablicach, aby wspólnie analizować dane i testować rozwiązania.

Twórz powtarzalne cykle pracy, aby monitorować ulepszenia i zapobiegać ponownemu pojawianiu się problemów.

✅ Idealne dla: zespołów, które chcą systematycznego, krok po kroku podejścia do rozwiązywania problemów związanych z nieefektywnością i usprawniania procesów biznesowych z mierzalnymi wynikami

Ułatw ścieżkę klienta dzięki ClickUp

Tworzenie map podróży klienta lub usprawnianie procesów biznesowych nie musi być skomplikowane.

Dzięki gotowym do użycia szablonom ścieżki niestandardowej ClickUp otrzymujesz proste, uporządkowane narzędzia, które eliminują domysły i pozwalają zaoszczędzić wiele godzin ręcznego wysiłku.

Pomagają one uporządkować pomysły, śledzić zadania i zapewnić spójność działań wszystkich członków zespołu. Stanowią solidną podstawę, którą można dostosować do własnego cyklu pracy. Dzięki temu możesz skupić się na tym, co najważniejsze, czyli zapewnianiu doskonałych doświadczeń klientów i rozwijaniu działalności z pewnością siebie.

Zarejestruj się w ClickUp już dziś i przekonaj się, jak bardzo można ułatwić zarządzanie ścieżkami klientów.