11 najlepszych alternatyw dla Karbon do zarządzania praktyką księgową ([rok])

Jeśli prowadzisz firmę księgową, wiesz, jak ważne jest oprogramowanie do zarządzania praktyką. Pomaga ono organizować pracę z klientami, śledzić terminy, przeprowadzać automatyzację rutynowych zadań i scentralizować komunikację.

Popularną platformą używaną przez średnie i duże firmy jest Karbon. Jednak mimo że Karbon ma swoich lojalnych użytkowników, ma też swoje ograniczenia. Na przykład nie ma dedykowanego portalu dla klientów, który umożliwiałby bezpieczne udostępnianie plików i fakturowanie.

W tym blogu udostępniamy 11 najlepszych alternatyw dla Karbon do zarządzania praktyką księgową. Omówimy kluczowe funkcje, zalety i wady oraz ceny każdego narzędzia z listy. Zapraszamy do lektury!

Alternatywy dla Karbon w skrócie

Zanim zaczniemy, oto podsumowanie najlepszych alternatyw dla Karbon, które pomogą Ci wybrać odpowiednie rozwiązanie do zarządzania praktyką dostosowane do potrzeb Twojej firmy.

Nazwa narzędzia Najważniejsze funkcje Najlepsze dla Ceny* ClickUp Konfigurowalne pulpity nawigacyjne, automatyzacje, ClickUp Brain, integracja z Gmailem, Outlookiem, QuickBooks Zintegrowane zarządzanie projektami dla zespołów księgowych Wielkość zespołu: osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą, małe zespoły i duże przedsiębiorstwa Dostępny bezpłatny plan; niestandardowe ceny dla przedsiębiorstw. Tidyflow Integracja z Xero, QuickBooks Online i Zapier, podgląd plików oraz bezpieczeństwo przechowywania danych w AWS. Zintegrowane zarządzanie projektami dla zespołów księgowych Wielkość zespołu: osoby indywidualne lub małe zespoły Płatne plany zaczynają się od 19 USD miesięcznie za użytkownika. TaxDome TaxDome Drive, markowy portal dla klientów, TaxDome AI, podpisy elektroniczne zgodne z wymogami IRS. Zapewnienie spójnego doświadczenia zorientowanego na klienta Wielkość zespołu: małe i średnie firmy Płatne plany zaczynają się od 800 USD rocznie. Canopy Raporty dotyczące prac w toku i rentowności, szyfrowanie 256-bitowe, Canopy AI, IRS e-Services Rozstrzyganie spraw podatkowych i pobieranie transkrypcjiWielkość zespołu: Małe i średnie firmy księgowe i podatkowe Płatne plany zaczynają się od 150 USD miesięcznie dla nieograniczonej liczby użytkowników. Jetpack Cykl pracy Standaryzowane cykle pracy, konfigurowalne etykiety, ponad 70 gotowych szablonów i integracja z ponad 2000 aplikacjami. Automatyzacja powtarzalnych zadań związanych z obsługą klientów Wielkość zespołu: małe zespoły Płatne plany zaczynają się od 45 USD miesięcznie za użytkownika. Financial Cents Listy zleceń, pulpit nawigacyjny z informacjami o pracy, integracja z QuickBooks Centralizacja danych firmy i klientówWielkość zespołu: Małe i średnie firmy księgowe/rachunkowe Płatne plany zaczynają się od 69 USD miesięcznie za użytkownika. Xero Połączenie ponad 21 000 banków, Xero AI, Xero Me, Hubdoc Śledzenie przepływów pieniężnych w firmieWielkość zespołu: małe firmy i osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą Płatne plany zaczynają się od 29 USD miesięcznie za użytkownika. QuickBooks Progresywne fakturowanie, elektroniczne formularze 1099 i integracja z Kalendarzem Google. Automatyzacja komunikacji z klientami i gromadzenia danychWielkość zespołu: małe i średnie przedsiębiorstwa Bezpłatna wersja próbna; płatne plany zaczynają się od 38 USD miesięcznie za użytkownika. Firm360 Wizualny kreator cyklu pracy, podpisy elektroniczne IRS, KBA, sterownik drukarki Firm360 Centralizacja i automatyzacja cyklu pracy w projektachWielkość zespołu: małe i średnie firmy księgowe Płatne plany zaczynają się od 49 USD miesięcznie za użytkownika. Bonsai Wbudowana karta stawek, formularze Schedule C, integracja z QuickBooks Online i Xero, ponad 100 walut Konsolidacja operacji rozliczeniowychWielkość zespołu: Samodzielni specjaliści i małe zespoły Płatne plany zaczynają się od 15 USD miesięcznie za użytkownika. Pixie Co-pilot oparty na technologii AutoGPT, filtrowane widoki, tablice Kanban, Automatyzacja cyklu pracy w praktyce księgowej Wielkość zespołu: małe i średnie firmy księgowe Bezpłatna wersja próbna; płatne plany zaczynają się od 129 USD miesięcznie dla nieograniczonej liczby użytkowników.

Jak oceniamy oprogramowanie w ClickUp Nasz zespół redakcyjny stosuje przejrzysty, oparty na badaniach i neutralny wobec dostawców proces, dzięki czemu możesz mieć pewność, że nasze rekomendacje są oparte na rzeczywistej wartości produktu. Oto szczegółowy opis tego, jak oceniamy oprogramowanie w ClickUp.

Dlaczego warto wybrać alternatywę dla Karbon?

W obliczu narastających terminów, komunikacji z klientami i obowiązków związanych z zapewnieniem zgodności z przepisami, odpowiednie oprogramowanie do zarządzania praktyką może zrewolucjonizować działalność firm księgowych i podatkowych.

Oto powody, dla których warto rozważyć alternatywę dla Karbon:

Brak dedykowanych portali dla klientów: Karbon integruje e-mail, ale nie zapewnia wbudowanych Karbon integruje e-mail, ale nie zapewnia wbudowanych portali dla klientów umożliwiających bezpieczne udostępnianie plików, podpisy elektroniczne i fakturowanie, co ma kluczowe znaczenie dla zaufania klientów i wydajności.

Wyższa struktura kosztów: Karbon jest przeznaczony dla średnich i dużych firm. Mniejsze firmy i osoby prowadzące jednoosobową działalność uważają model subskrypcji za zbyt drogi w porównaniu z prostszymi i tańszymi narzędziami.

Stroma krzywa uczenia się: Interfejs jest bogaty w funkcje, ale złożony, co wymaga znacznego nakładu pracy przy wdrażaniu. Na początku możesz mieć trudności z przystosowaniem się do niego.

Ograniczone funkcje zarządzania projektami: Karbon obsługuje cykle pracy, ale nie posiada zaawansowanych funkcji zarządzania projektami, takich jak wykresy Gantt, widoki obciążenia pracą i konfigurowalne pulpity nawigacyjne oferowane przez bardziej rozbudowane narzędzia.

Nadmierna personalizacja: sprawia, że ustawienia są skomplikowane, a każda decyzja ma wpływ na raportowanie i strukturę.

Oczekiwania dotyczące sztucznej inteligencji i automatyzacji: Ponieważ firmy coraz częściej wykorzystują sztuczną inteligencję do kierowania zadaniami, tworzenia podsumowań i Ponieważ firmy coraz częściej wykorzystują sztuczną inteligencję do kierowania zadaniami, tworzenia podsumowań i automatyzacji cyklu pracy , obecna funkcjonalność Karbon może wydawać się przestarzała w porównaniu z nowszymi narzędziami, które priorytetowo traktują te funkcje.

Oto, co mówi recenzja G2:

Karbon oferuje tak wiele możliwości niestandardowego dostosowania, a każda podjęta decyzja ma wpływ na coś innego (pod względem raportowania). Czasami naprawdę trudno jest zrozumieć konsekwencje każdej decyzji dotyczącej ustawień/struktury, po prostu trzeba się wiele nauczyć.

👀 Czy wiesz, że... Przed pojawieniem się pisemnych ksiąg rachunkowych handlowcy używali patyczków i kamieni do liczenia, aby rejestrować transakcje — daleko od dzisiejszych zautomatyzowanych portali dla klientów.

Najlepsze alternatywy dla Karbon

Przyjrzyjmy się alternatywom dla Karbon dla firm podatkowych i księgowych oraz oferowanym przez nie funkcjom i możliwościom.

1. ClickUp (najlepsze rozwiązanie do elastycznego zarządzania pracą zespołów księgowych z wykorzystaniem AI)

Nowoczesne firmy potrzebują systemu, który nie tylko śledzi zadania i zarządza wiadomościami e-mail, ale także łączy wszystko w jednej inteligentnej przestrzeni roboczej. Właśnie w tym zakresie wyróżnia się ClickUp .

ClickUp to pierwsze na świecie zintegrowane środowisko pracy oparte na AI, które łączy wszystkie aplikacje robocze, dane, funkcje raportowania i cykle pracy w jednym miejscu.

Zamiast zajmować się rozproszeniem pracy polegającym na przechodzeniu między różnymi narzędziami do komunikacji z klientami, śledzenia zadań i raportowania, ClickUp centralizuje to wszystko — dzięki czemu Twój zespół może skupić się na świadczeniu wyjątkowych usług.

Dzięki wbudowanym funkcjom, takim jak automatyzacja zadań, konfigurowalne pulpity nawigacyjne oraz oparte na AI funkcje pisania i podsumowywania, ClickUp pomaga firmom księgowym zwiększyć wydajność i usprawnić współpracę.

Otrzymujesz 100% kontekstu, 100% czasu i jedno miejsce, w którym ludzie i agenci AI mogą współpracować.

Twórz niestandardowe pulpity nawigacyjne za pomocą ClickUp for Finance.

Dla firm gotowych wyjść poza tradycyjne oprogramowanie do zarządzania praktyką, ClickUp oferuje zunifikowaną, elastyczną i ekonomiczną alternatywę stworzoną z myślą o przyszłości operacji księgowych.

Zobaczmy, jak firmy księgowe i specjaliści mogą wykorzystać ClickUp for Finance do usprawnienia swoich operacji finansowych.

Niestandardowe pulpity nawigacyjne zapewniające przejrzystość finansową

Zespoły finansowe odnoszą ogromne korzyści, gdy wszystkie dane są wizualizowane w jednym miejscu. Doskonałym rozwiązaniem są tutaj pulpity nawigacyjne ClickUp. Są one niezwykle intuicyjne i w pełni konfigurowalne. Można ich używać do wizualizacji budżetów, śledzenia wydatków i wyświetlania marż zysku na pierwszy rzut oka. Nie ma potrzeby zmagania się z arkuszami kalkulacyjnymi — śledź kondycję swojej firmy księgowej w czasie rzeczywistym.

Wizualizuj obciążenia pracą, osie czasu, przychody, straty i wiele więcej dzięki pulpitom nawigacyjnym ClickUp.

⭐️ Bonus: Jeśli Twój zespół woli prowadzić księgi w dedykowanych narzędziach do zarządzania kontami ze względu na zgodność z przepisami, nie martw się! Integracje ClickUp dla zespołów finansowych i księgowych pomogą Ci: Synchronizuj zadania z systemami księgowymi : ClickUp płynnie integruje się z : ClickUp płynnie integruje się z QuickBooks i innymi aplikacjami, umożliwiając automatyczną aktualizację między platformą księgową a listami zadań.

Zautomatyzuj cykl pracy między narzędziami : użyj Zapier, Integrately lub n8n, aby połączyć ClickUp z setkami innych aplikacji — uruchamiaj data powstania zadań po przesłaniu formularza finansowego, aktualizuj statusy klientów na podstawie płatności faktur lub automatyzuj przypomnienia na podstawie zmian danych.

Scentralizuj cykl pracy związany z klientami i dokumentami: dzięki ekosystemowi integracji ClickUp (ponad 1000 aplikacji) możesz nawiązać połączenie ze Slackiem, Google Drive, Salesforce, Excelem i innymi kluczowymi narzędziami. Wszystkie interakcje z klientami, dane finansowe i proces raportowania pozostają zsynchronizowane między systemami.

Pola formułowe do inteligentnych obliczeń

Unikaj powielania wysiłków lub zmagania się z danymi w oddzielnych dokumentach. Pola formuł ClickUp pozwalają tworzyć złożone obliczenia bezpośrednio w ClickUp.

Na przykład podczas wystawiania faktury klientowi użyj pól formuł ClickUp, aby pomnożyć liczbę godzin przez stawki rozliczeniowe, zidentyfikować rozbieżności między budżetem a rzeczywistymi wydatkami lub obliczyć liczbę dni pozostałych do terminu. Te formuły na żywo aktualizują się automatycznie we wszystkich zadaniach, eliminując potrzebę eksportowania danych z arkuszy kalkulacyjnych.

Wykonuj zaawansowane obliczenia za pomocą pól formuł ClickUp.

Zarządzanie dokumentami za pomocą ClickUp Docs

Dzięki ClickUp Docs Twój zespół może tworzyć, edytować i przechowywać całą dokumentację w jednym miejscu. Jest ona bezpośrednio połączona z zadaniami lub projektami. Od list kontrolnych dotyczących wdrażania nowych pracowników po cykle pracy zapewniające zgodność z przepisami — wszystkie pliki znajdują się w Twoim obszarze roboczym. Można je przeszukiwać i kontrolować ich wersje, co zapewnia dokładność w przypadku dużych portfeli klientów.

Edytuj dokumenty ClickUp w czasie rzeczywistym wraz ze swoim zespołem, a następnie przekształć je w zadania.

💡 Porada dla profesjonalistów: ClickUp Chat integruje komunikację z projektami i zadaniami, ułatwiając wyjaśnianie wyników, udostępnianie aktualizacji, a nawet angażowanie klientów. Dzięki połączeniu dyskusji z samą pracą, zamiast polegania na wiadomościach e-mail lub aplikacjach do przesyłania wiadomości, można ograniczyć nieporozumienia i przyspieszyć rozwiązywanie problemów związanych z komunikacją z klientami.

Kompleksowa automatyzacja cyklu pracy dzięki ClickUp Automations

Twórz niestandardowe automatyzacje ClickUp z regułami „jeśli to, to tamto”.

Pozbądź się ręcznego przekazywania zadań. Automatyzacje ClickUp umożliwiają definiowanie reguł, takich jak „Gdy zwrot zostanie oznaczony jako zakończony, przypisz kolejne zadanie do przeglądu” lub „gdy status ulegnie zmianie, powiadom kierownika”. Możesz na przykład zautomatyzować proces wdrażania klienta. Za każdym razem, gdy nowy klient zostanie dodany do Twojego obszaru roboczego ClickUp, ClickUp tworzy „listę kontrolną wdrożenia”, przypisuje członka zespołu do pomocy klientowi i przypisuje zadania.

💡 Porada dla profesjonalistów: Chcesz śledzić nazwy klientów, kategorie wydatków lub terminy płatności w ramach zadań? Pola niestandardowe ClickUp pozwalają na bezpośrednie osadzenie tych informacji w strukturze zadań.

Wsparcie oparte na AI dzięki ClickUp Brain

Sztuczna inteligencja w księgowości to doskonały sposób na uwolnienie zespołów do analiz strategicznych i doradztwa. Dzięki ClickUp Brain sztuczna inteligencja jest zintegrowana bezpośrednio z cyklami pracy księgowej. Może analizować dane, wydobywać kluczowe informacje ze szczegółowych raportów, podsumowywać rozmowy z klientami, automatycznie generować zadania następcze lub odpowiadać na pytania typu „które audyty są zaległe w tym kwartale?”.

Na przykład, zamiast ręcznie tworzyć zadania, możesz utworzyć portal klienta w ClickUp i poprosić ClickUp Brain o wygenerowanie listy zadań do kwartalnego fakturowania i raportowania.

Po uruchomieniu żądania zostanie utworzona lista zadań, jak pokazano poniżej.

🎥 Obejrzyj: Jak korzystać z ClickUp dla firm księgowych i finansowych:

Najlepsze funkcje ClickUp

Dokładne rozliczanie i analiza rentowności : skorzystaj z wbudowanego narzędzia : skorzystaj z wbudowanego narzędzia ClickUp Project Time Tracker, aby rejestrować godziny rozliczeniowe dla poszczególnych zadań lub klientów, a następnie eksportować je do kart czasu pracy w celu wystawiania faktur i raportowania wyników.

Płynne gromadzenie danych klientów : Twórz dostosowywalne : Twórz dostosowywalne formularze ClickUp , aby rejestrować dane klientów, zapytania dotyczące projektów lub przesłane dokumenty, a następnie przekształcaj odpowiedzi w zadania.

Wizualizuj pracę tak, jak chcesz : przełączaj się między : przełączaj się między ponad 15 widokami ClickUp , takimi jak lista, Tablica, kalendarz lub wykres Gantt, aby zarządzać terminami, audytami lub powtarzającymi się cyklami pracy w układzie, który jest najbardziej sensowny dla Twojej firmy.

Eliminacja ręcznego sporządzania notatek ze spotkań: Dzięki : Dzięki AI Notetaker możesz automatycznie nagrywać, transkrybować i podsumowywać spotkania, a następnie generować zadania na podstawie elementów do działania.

Ograniczenia ClickUp

Dla nowych użytkowników może to być nieco przytłaczające, ponieważ do wyboru jest tak wiele funkcji i opcji.

Ceny ClickUp

Oceny i recenzje ClickUp

G2: 4,7/5 (ponad 10 000 recenzji)

Capterra: 4,6/5 (ponad 4000 recenzji)

Co prawdziwi użytkownicy mówią o ClickUp?

Oto recenzja G2:

ClickUp całkowicie zmienił sposób, w jaki nasz zespół zarządza zadaniami, projektami i cyklem pracy. Intuicyjny interfejs, konfigurowalne funkcje i kompleksowa platforma sprawiają, że jest to wyjątkowe narzędzie w świecie oprogramowania zwiększającego wydajność.

💡 Porada dla profesjonalistów: BrainGPT firmy ClickUp to przełomowe rozwiązanie w zakresie zarządzania praktyką księgową, które zapewnia wydajność i przejrzystość opartą na AI w każdym aspekcie cyklu pracy w Twojej firmie. Oto jak to działa: Natychmiast przeszukuj ClickUp, Google Drive, GitHub, OneDrive, SharePoint i WSZYSTKIE aplikacje z połączeniem, a także Internet, aby uzyskać lokalizację plików klientów, dokumentów podatkowych lub umów o świadczenie usług.

Dla księgowych i pracowników, którzy muszą na bieżąco robić notatki lub zapisywać instrukcje, Talk to Text pozwala zadawać pytania, dyktować aktualizacje dotyczące klientów lub wydawać komendy głosowe — bez użycia rąk, w dowolnym miejscu.

Zamiast żonglować mozaiką niepowiązanych narzędzi AI, takich jak ChatGPT, Claude i Gemini, BrainGPT zapewnia jedno, kontekstowe, gotowe do użycia w przedsiębiorstwie rozwiązanie, które rozumie Twoje cykle pracy księgowej i zapewnia wszystkie modele LLM premium w jednym miejscu. Podsumowuj faktury, generuj zadania i twórz raporty za pomocą BrainGPT.

2. Tidyflow (najlepsze dla małych zespołów księgowych)

za pośrednictwem TidyFlow

Tidyflow to narzędzie do zarządzania praktyką stworzone dla małych firm księgowych, które potrzebują funkcji zarządzania cyklem pracy bez konieczności kodowania. Możesz zarejestrować się w mniej niż dziesięć minut i zautomatyzować powtarzające się zadania związane z księgowością lub rachunkowością.

Korzystając z systemu zarządzania zadaniami, możesz tworzyć cykle pracy, wyznaczać terminy i śledzić powtarzające się zadania. Nawet jako jednoosobowa firma możesz być na bieżąco z pracami związanymi z zapewnieniem zgodności z przepisami, nie tonąc w arkuszach kalkulacyjnych.

W zakresie interakcji z klientami Tidyflow oferuje bezpieczny portal klienta, który upraszcza gromadzenie plików i komunikację. Twoi klienci mogą przesyłać wszystko bezpośrednio, co skraca czas realizacji. Jest to powiązane z przechowywaniem dokumentów w Tidyflow, gdzie wszystkie pliki są połączone z odpowiednimi zadaniami i rekordami klientów.

Samodzielni księgowi również mogą skorzystać z funkcji śledzenia czasu i planowania wydajności oferowanych przez Tidyflow. Godziny rozliczeniowe można rejestrować bezpośrednio przy zadaniach, a widoki obciążenia pracą pomagają praktykom uniknąć nadmiernego obciążenia w szczytowych okresach.

Najlepsze funkcje Tidyflow

Zintegruj narzędzia takie jak Xero, QuickBooks Online i Zapier, aby zsynchronizować cykle pracy związane z finansami.

Wstępnie skonfigurowane kluczowe ustawienia ułatwiają wdrożenie.

Zabezpiecz dokumenty dzięki szyfrowanej pamięci masowej za pośrednictwem Amazon Web Services (AWS) i DigitalOcean.

Ograniczenia Tidyflow

Oferuje limit natywnych integracji, co może stanowić przeszkodę dla organizacji, które potrzebują połączonych ze sobą cykli pracy.

Ceny Tidyflow

Jeden plan: 19 USD miesięcznie za użytkownika

Oceny i recenzje Tidyflow

G2: Niewystarczająca liczba recenzji

Capterra: Niewystarczająca liczba recenzji

Co prawdziwi użytkownicy mówią o Tidyflow?

Oto recenzja Capterra:

TidyFlow jest nieocenionym narzędziem do zarządzania praktyką dla naszego zespołu. Dzięki automatyzacji cykli pracy i efektywnemu zarządzaniu naszą obciążeniem, zespół może poświęcić więcej czasu na tworzenie wartości dodanej i budowanie pozytywnych relacji z klientami.

🤝 Przyjazne przypomnienie: Aby zbudować zaufanie klientów w zakresie ochrony danych, wdroż uwierzytelnianie dwuskładnikowe (2FA) i pojedyncze logowanie (SSO). Zapewni to bezpieczny dostęp do poufnych informacji.

⚡ Archiwum szablonów: bezpłatne szablony księgi głównej do księgowości w programach Excel i ClickUp

3. TaxDome (najlepsze rozwiązanie zapewniające spójną obsługę zorientowaną na klienta)

TaxDome to rozwiązanie do zarządzania praktyką przeznaczone dla firm księgowych i rachunkowych, umożliwiające im ujednolicenie działalności w ramach jednego interfejsu. Kluczowa funkcja, automatyzacja cyklu pracy, oferuje potoki z dostosowywalnymi etapami, zależnościami i automatycznymi wyzwalaczami.

Dzięki raportowaniu opartemu na AI uzyskasz wgląd w faktury, rejestry czasu pracy, śledzenie zadań i wiele więcej. Inteligentna wyszukiwarka pozwala szybko znaleźć odpowiednie dane i przekształcić je w atrakcyjne raporty z wizualizacją.

Kolejną funkcją zarządzania praktyką jest wbudowany system CRM do zarządzania klientami. Możesz przechowywać informacje kontaktowe, komunikację z klientami, dokumenty, zadania i cykle pracy wdrażania nowych pracowników — wszystko to w ramach dostosowywalnych profili klientów. Oferuje nawet wsparcie w zakresie pozyskiwania potencjalnych klientów, automatyzację wdrażania nowych pracowników i przypomnienia.

A jeśli chcesz zoptymalizować współpracę z klientami, udostępnianie dokumentów i płatności za pomocą markowego rozwiązania mobilnego, skorzystaj z aplikacji TaxDome z białą etykietą. Pozwala ona na publikowanie markowych aplikacji mobilnych pod własną nazwą w App Store i Google Play.

Najlepsze funkcje TaxDome

Natychmiast przeglądaj wiadomości od klientów za pośrednictwem portalu lub aplikacji mobilnej i rozmawiaj z nimi w czasie rzeczywistym.

Zmień nieuporządkowane pliki PDF w dokumenty z możliwością wyszukiwania dzięki TaxDome AI, wykorzystującemu automatyczne rozpoznawanie i organizację dokumentów.

Wysyłaj pliki bezpośrednio z oprogramowania podatkowego do klienta w TaxDome, bez konieczności pobierania lub przesyłania.

Limits of TaxDome

TaxDome nie posiada określonych funkcji, których potrzebują niektóre firmy, takich jak dostarczanie ofert bez logowania się przez klienta, wsparcie dla plików wideo i więcej opcji niestandardowego dostosowywania cyklu pracy.

Ceny TaxDome

Oceny i recenzje TaxDome

G2: 4,7/5 (ponad 600 recenzji)

Capterra: 4,7/5 (ponad 3000 recenzji)

Co prawdziwi użytkownicy mówią o TaxDome?

Oto recenzja G2:

Od ponad roku korzystamy z TaxDome do zarządzania naszą rozwijającą się praktyką podatkową i księgową. Ogólnie rzecz biorąc, stało się ono istotną częścią naszego cyklu pracy, pomagając nam usprawnić komunikację z klientami, zarządzanie dokumentami, podpisy elektroniczne, fakturowanie i wiele innych czynności, a wszystko to w jednym miejscu.

📮 ClickUp Insight: 15% pracowników obawia się, że automatyzacja może zagrozić części ich pracy, ale 45% twierdzi, że pozwoliłaby im ona skupić się na zadaniach o większej wartości. Narracja się zmienia — automatyzacja nie zastępuje ról, ale przekształca je, aby uzyskać większy wpływ. Na przykład podczas wprowadzania produktu na rynek agenci AI ClickUp mogą zautomatyzować przydzielanie zadań i przypomnienia o terminach oraz zapewnić aktualizacje statusu w czasie rzeczywistym, dzięki czemu zespoły mogą przestać śledzić aktualizacje i skupić się na strategii. W ten sposób kierownicy projektów stają się liderami projektów! 💫 Rzeczywiste wyniki: Lulu Press oszczędza 1 godzinę dziennie na każdym pracowniku dzięki automatyzacji ClickUp, co prowadzi do 12% wzrostu wydajności pracy.

📚 Czytaj więcej: Najlepsze oprogramowanie do zarządzania projektami z portalami dla klientów

4. Canopy (najlepsze rozwiązanie do rozliczania podatków i pobierania transkrypcji)

Canopy to oparte na chmurze rozwiązanie do zarządzania praktyką. Jest to silna alternatywa dla Karbon, z której korzystają głównie specjaliści ds. podatków. Moduł rozstrzygania spraw podatkowych usprawnia złożone problemy związane z IRS dzięki wbudowanym cyklom pracy, szablonom pism i inteligentnym narzędziom wspomagającym podejmowanie decyzji. Umożliwia on obsługę spraw dotyczących windykacji, umorzenia kar lub ulg dla małżonków.

Aby śledzić kondycję firmy, możesz skorzystać z funkcji Insights, która pozwala odkryć, gdzie osiągasz największe zyski, gdzie tracisz pieniądze i który członek zespołu jest najbardziej wydajny. Dzięki funkcjom gromadzenia danych klientów, takim jak realizacja rozliczeń i rentowność klientów, możesz szybko zidentyfikować problematyczne obszary.

Zastanawiasz się, jak wykorzystać AI w księgowości? Canopy sprawia, że jest to praktyczne dzięki funkcjom automatycznego generowania zadań i przypomnień na podstawie działań klientów, zmiany nazw i klasyfikowania dokumentów oraz wyświetlania informacji za pomocą prostych podpowiedzi.

Wreszcie, Smart Intake zapewnia Twoim klientom obsługę opartą na AI. Dzięki kwestionariuszom predykcyjnym, listom kontrolnym dokumentów i wstępnie wypełnionym formularzom oferowanym przez funkcję Smart Intake możesz szybko obsługiwać klientów.

Najlepsze funkcje Canopy

Twórz niestandardowe listy kontrolne i inteligentne kwestionariusze dla klientów, korzystając z dokumentów z poprzedniego roku lub danych proforma dzięki Canopy AI.

Dodawaj formuły, wykonuj obliczenia, zastępuj wartości null lub twórz logikę IF-THEN-ELSE w swoich wyszukiwaniach, aby uzyskać dodatkowe informacje.

Zintegruj usługi elektroniczne IRS, aby pobierać transkrypcje do celów rozliczeń podatkowych i automatyzacji odpowiedzi.

Ograniczenia Canopy

Plan startowy: 60 USD miesięcznie za użytkownika (dla firm zatrudniających do 4 użytkowników)

Plan Essentials: 88 USD miesięcznie za użytkownika (dla firm zatrudniających do 4 użytkowników)

Platforma Base Client Engagement: 150 USD/miesiąc (stała opłata za Unlimited liczbę użytkowników, do 2500 kontaktów)

Dodatkowy moduł zarządzania dokumentami: 36 USD za użytkownika miesięcznie

Dodatkowy moduł cyklu pracy: 32 USD za użytkownika miesięcznie

Dodatkowy moduł czasu i rozliczeń: 22 USD za użytkownika miesięcznie

Ceny Canopy

Standard: 150 USD/miesiąc dla Unlimited liczby użytkowników

Pro: 175 USD/miesiąc dla Unlimited liczby użytkowników

Oceny i recenzje Canopy

G2: 4,6/5 (ponad 400 recenzji)

Capterra: 4,5/5 (ponad 200 recenzji)

Co prawdziwi użytkownicy mówią o Canopy?

Oto recenzja G2:

Przetestowaliśmy trzy różne platformy oprogramowania do zarządzania praktyką dla naszej firmy księgowej i Canopy wyraźnie się wyróżnia. Jest niezwykle przyjazny dla użytkownika — nie tylko dla naszego zespołu, ale także dla naszych klientów. Canopy naprawdę przewidział wszystko, czego potrzebujemy, aby efektywnie i sprawnie prowadzić naszą działalność.

⭐️ Bonus: W ClickUp możesz zacząć od gotowych agentów autopilota, aby szybko osiągnąć sukcesy, takie jak publikowanie podsumowań zadań, generowanie aktualizacji lub odpowiadanie na pytania, bez kłopotów związanych z ustawieniami. Następnie przejdź na niestandardowych agentów autopilota, gdy będziesz gotowy do zdefiniowania własnych wyzwalaczy, odpowiedzi i logiki wieloetapowej — dostosowując automatyzację opartą na AI dokładnie do cyklu pracy w Twojej firmie. Obejrzyj to wideo, aby dowiedzieć się, jak agenci AI w ClickUp zwiększają wydajność cykli pracy księgowej!

5. Jetpack Cykl pracy (najlepsze do automatyzacji powtarzalnych zadań związanych z obsługą klientów)

za pośrednictwem cyklu pracy Jetpack

Jetpack Workflow pomaga księgowym zarządzać księgowością, płacami, przygotowywaniem zeznań podatkowych i doradztwem dla klientów poprzez automatyzację powtarzających się zadań i terminów. Możesz ujednolicić cykl pracy, korzystając z list kontrolnych usług i szablonów, dzięki czemu Wszystko przebiega sprawnie.

W miarę postępu prac możesz używać etykiet, aby oznaczyć zadania jako „pilne”, „oczekujące” lub „w trakcie przeglądu”. Etykiety te można dostosować do własnych potrzeb — można zmieniać tekst, wybierać kolory, a nawet przypisywać wiele etykiet, aby śledzić projekty.

W ramach tego prostego narzędzia do zarządzania praktyką możesz wysyłać wiadomości do swojego zespołu, powiadamiać go o ważnych informacjach i dodawać uprawnienia do dostępu do kluczowych dokumentów klientów.

Jetpack automatycznie obsługuje przekazywanie klientów i kolejne kroki. Wszystkie dane są bezpiecznie przechowywane w centrach danych Amazon S3, z wieloma kopiami zapasowymi, aby zapewnić bezpieczeństwo dokumentacji klientów.

Najlepsze funkcje cyklu pracy Jetpack

Użyj zakładki „Planowanie”, aby porównać klientów, pracowników lub czas trwania zadań i łatwo przydzielać zadania, aby zrównoważyć obciążenie pracą.

Uzyskaj dostęp do ponad 70 gotowych szablonów do codziennych zadań związanych z księgowością i rachunkowością.

Zrealizuj połączenie z ponad 2000 aplikacjami za pośrednictwem Zapier, w tym wszystkimi głównymi programami księgowymi, aby zarządzać cyklem pracy.

Ograniczenia cyklu pracy Jetpack

Brak zaawansowanych funkcji automatyzacji, takich jak wyzwalacze lub zależności

Ceny cyklu pracy Jetpack

Pakiet Starter Monthly: 45 USD miesięcznie za użytkownika

Oceny i recenzje cyklu pracy Jetpack

G2: Niewystarczająca liczba recenzji

Capterra: 4,8/5 (ponad 50 recenzji)

Co prawdziwi użytkownicy mówią o Jetpack Cyklu Pracy?

Oto recenzja G2:

Jetpack to przejrzyste i proste rozwiązanie do zarządzania cyklem pracy, zaprojektowane specjalnie dla firm księgowych. Twórcy znają się na księgowości i dopasowali funkcje do potrzeb tej branży. Szczególnie podoba mi się nowy interfejs użytkownika w wersji V2.

👀 Czy wiesz, że... Pierwszy elektroniczny arkusz kalkulacyjny, VisiCalc, wprowadzony na rynek w 1979 roku, był tak rewolucyjny, że ludzie kupowali komputery Apple II tylko po to, aby móc z niego korzystać. Steve Jobs przyznał nawet, że VisiCalc „przyczynił się do powodzenia Apple II”. W ciągu kilku lat zmienił on oblicze księgowości — eliminując setki tysięcy ról biurowych, ale także tworząc ponad 600 000 nowych miejsc pracy dla księgowych w związku z rosnącym zapotrzebowaniem na szybsze i bardziej wszechstronne przetwarzanie danych liczbowych. Jest to dowód na to, że automatyzacja nie zawsze oznacza utratę miejsc pracy.

📚 Czytaj więcej: Najlepsze oprogramowanie do zarządzania klientami

6. Financial Cents (najlepsze rozwiązanie do centralizacji danych firmy i klientów)

Financial Cents to przyjazna dla użytkownika platforma do zarządzania praktyką dla księgowych, księgowych i biegłych rewidentów. Centralizuje cykl pracy w Twojej firmie, od zadań klientów po współpracę zespołową.

W zakresie zarządzania zespołem Financial Cents oferuje zarządzanie wydajnością, zapewniając widoczność w zakresie obciążenia pracą zespołu w czasie rzeczywistym. Możesz ustawić limity wydajności, zrównoważyć zadania i uniknąć wypalenia zawodowego w okresach szczytowego obciążenia pracą.

Integracja e-maila umożliwia bezpośrednie połączenie Gmaila lub Outlooka z platformą, przekształcając wiadomości w zadania do wykonania i połączając każdą rozmowę z klientem z odpowiednim cyklem pracy lub projektem.

Jeśli chodzi o funkcje zarządzania klientami, Financial Cents służy zarówno jako oprogramowanie CRM dla księgowych, jak i hub rozliczeniowy:

Wykorzystaj system CRM i bazę danych klientów, aby przechowywać profile, dane kontaktowe, dokumenty, notatki i historię audytów dla każdego klienta w jednym bezpiecznym miejscu.

Platforma obsługuje również fakturowanie i płatności, umożliwiając wysyłanie jednorazowych lub cyklicznych faktur, synchronizację płatności z QuickBooks Online oraz tworzenie raportów dotyczących rentowności w celu uporządkowania finansów.

Najlepsze funkcje Financial Cents

Dodaj listy intencyjne bezpośrednio do oferty, aby nakreślić zakres i warunki współpracy.

Zintegruj śledzenie czasu pracy z QuickBooks, aby wysyłać faktury do klientów i zarządzać listą płac.

Połącz sejfy klientów bezpośrednio z ich profilami, aby zapewnić bezpieczne i usprawnione zarządzanie dokumentami za pomocą SmartVault.

Limity Financial Cents

Użytkownicy wyrażają niezadowolenie z problemów związanych z rozliczeniami, zwracając uwagę na niejasne procesy rozliczeniowe i opóźnienia w wypłatach w porównaniu z innymi alternatywami dla Karbon.

Ceny Financial Cents

Teams : 69 USD miesięcznie za użytkownika

Scale : 89 USD miesięcznie za użytkownika

Enterprise: Ceny niestandardowe

Oceny i recenzje Financial Cents

G2: 5/5 (ponad 100 recenzji)

Capterra: 4,8/5 (ponad 100 recenzji)

Co prawdziwi użytkownicy mówią o Financial Cents?

Oto recenzja G2:

Financial Cents zapewnia mi przegląd wszystkich statusów projektów, którego szukałem. Umożliwia nam płynne zarządzanie zespołem pracującym całkowicie zdalnie i wieloma klientami. Jest bardzo intuicyjny w implementacji i obsłudze.

🧠 Ciekawostka: Ponad 5000 lat temu w Mezopotamii księgowi używali glinianych tokenów w kształcie słoików, bochenków chleba i zwierząt do liczenia towarów. Były one wyciskane na glinianych tabliczkach, co dało początek najwcześniejszej formie pisemnej ewidencji i księgowości.

7. Xero (najlepsze do śledzenia przepływów pieniężnych w firmie)

za pośrednictwem Xero

Xero to popularne oprogramowanie księgowe zawierające zestaw narzędzi dla księgowych i księgowych. Oprócz podstawowej księgowości, Xero jest rozwiązaniem do zarządzania praktyką z funkcjami zaprojektowanymi w celu uproszczenia zgodności z przepisami, nadzoru nad personelem i współpracy z klientami.

Dzięki Xero Workpapers Twoja firma księgowa może płynnie zarządzać cyklami pracy związanymi z zapewnieniem zgodności z przepisami, przygotowując i weryfikując sprawozdania finansowe przy użyciu wbudowanych szablonów i standardowych procesów. Xero HQ pełni rolę centralnego hubu zarządzania klientami, personelem i zapytaniami. Zapewnia widoczność w zakresie terminów, komunikacji i nadchodzących zadań.

Aby usprawnić codzienne operacje, Xero Practice Manager oferuje narzędzia do automatyzacji cyklu pracy i zarządzania, które obejmują zadania, prace, karty czasu pracy i fakturowanie.

Możesz przesyłać rachunki klientów lub przekazywać je za pośrednictwem e-maila, a AI Xero wyodrębnia szczegóły w celu sporządzenia rachunków do zatwierdzenia. Korzystając z Xero Me, otrzymujesz natychmiastowe potwierdzenia odbioru, a aplikacja automatycznie wyodrębnia i rejestruje niezbędne dane.

Najlepsze funkcje Xero

Szablony faktur z logo Crete i płatności bezpośrednio w Xero

Zautomatyzuj przypomnienia o terminowych lub przeterminowanych płatnościach

Skorzystaj z Gusto payroll, aby obliczyć wynagrodzenia, podatki i potrącenia dzięki wbudowanej funkcji zgodności z przepisami.

Ograniczenia Xero

Ograniczone możliwości niestandardowego raportowania, co oznacza, że raporty dostosowane do indywidualnych potrzeb wymagają zewnętrznych narzędzi.

Ceny Xero

Cena początkowa: 29 USD miesięcznie za użytkownika

Standard: 50 USD/miesiąc na użytkownika

Premium: 75 USD/miesiąc na użytkownika

Oceny i recenzje Xero

G2: 4,3/5 (ponad 700 recenzji)

Capterra: 4,4/5 (ponad 3000 recenzji)

Co prawdziwi użytkownicy mówią o Xero?

Oto recenzja G2:

Xero całkowicie zmieniło naszą działalność. Interfejs jest przejrzysty, intuicyjny i przyjazny dla użytkownika, nawet dla osób bez dużego doświadczenia w księgowości. Pulpit nawigacyjny w czasie rzeczywistym daje nam jasny obraz naszych przepływów pieniężnych, a możliwość uzgadniania transakcji bankowych za pomocą kilku kliknięć pozwala nam zaoszczędzić wiele godzin tygodniowo.

🧠 Czy wiesz, że... Luca Pacioli, znany jako ojciec współczesnej księgowości, opublikował swoją pierwszą książkę „Podsumowanie arytmetyki, geometrii, proporcji i proporcjonalności” w 1494 roku, w której wprowadził pojęcie podwójnego zapisu księgowego.

📚 Czytaj więcej: Twój przewodnik po księgowości projektowej zapewniającej powodzenie finansowe

8. QuickBooks (najlepszy do automatyzacji komunikacji z klientami i gromadzenia danych)

za pośrednictwem QuickBooks

QuickBooks centralizuje księgowość, zapewniając widoczność w zakresie finansów Twojej firmy. Od rachunków zysków i strat oraz bilansów po śledzenie przepływów pieniężnych — wszystko to możesz zobaczyć na jednym pulpicie nawigacyjnym.

Dzięki funkcji zbiorczego fakturowania i zbiorczego rozliczania wydatków możesz tworzyć i wysyłać dziesiątki faktur lub pozycji wydatków za jednym razem — co ma kluczowe znaczenie w sezonie podatkowym lub podczas cykli rozliczeniowych klientów. Dzięki opartemu na AI agentowi finansowemu (dostępnemu w wersji Advanced) QuickBooks wykracza poza zwykłe liczby.

Automatycznie wykonuje prognozę przychodów, sygnalizuje odchylenia w wynikach i pomaga firmom osiągać strategiczne cele finansowe. Firmom zarządzającym księgowością wielu klientów QuickBooks Online Accountant oferuje dostęp do informacji finansowych w czasie rzeczywistym, dostęp do danych klientów po jednym zalogowaniu oraz profesjonalne pulpity do raportowania umożliwiające kompleksowe doradztwo dla klientów.

Najlepsze funkcje QuickBooks

Automatycznie pobieraj rozliczane godziny i dodawaj je do faktur za pomocą Kalendarza Google.

Śledź aktywa i automatycznie oblicz harmonogramy amortyzacji dzięki QuickBooks Advanced.

Twórz i składaj elektronicznie formularze 1099 dla wykonawców i wypłacaj im wynagrodzenie przelewem bezpośrednim następnego dnia.

Ograniczenia programu QuickBooks

QuickBooks może być trudny dla użytkowników bez doświadczenia w księgowości — ustawienia i nawigacja nie zawsze są intuicyjne dla początkujących.

Ceny QuickBooks

30-dniowa wersja próbna bezpłatna

Simple Start : 38 USD miesięcznie za użytkownika

Essentials : 75 USD/miesiąc dla 3 użytkowników

Plus : 115 USD/miesiąc dla 5 użytkowników

Zaawansowane: 275 USD/miesiąc dla 25 użytkowników

Oceny i recenzje QuickBooks

G2: 4/5 (ponad 3000 recenzji)

Capterra: 4,3/5 (ponad 8000 recenzji)

Co prawdziwi użytkownicy mówią o QuickBooks?

Oto recenzja G2:

QuickBooks Online jest niezwykle przyjazny dla użytkownika i intuicyjny. Jego przejrzysty interfejs ułatwia nawigację, nawet dla osób, które dopiero zaczynają korzystać z oprogramowania księgowego. Jest to solidny wybór dla małych firm lub każdego, kto chce zachować kontrolę nad swoimi finansami na poziomie podstawowym lub średniozaawansowanym.

9. Firm360 (najlepsze rozwiązanie do centralizacji i automatyzacji cyklu pracy w projektach)

Oprócz funkcji zarządzania praktyką księgową, Firm360 oferuje również funkcje zarządzania projektami. Dzięki wizualnemu narzędziu Project Workflow Builder możesz planować powtarzające się projekty, takie jak zeznania podatkowe, audyty i rozszerzenia. Śledź zarówno cele, jak i terminy, w tym federalne i stanowe terminy oraz rozszerzenia w ramach każdego projektu.

Co więcej, zakończenie jednego zadania może automatycznie wywołać kolejne. Szablony projektów kontrolują ten przepływ. Kiedy projekt przechodzi do następnego statusu, nowe zadania aktywują się automatycznie, dzięki czemu praca toczy się dalej bez konieczności ręcznego wprowadzania aktualizacji.

Wybierz spośród konfigurowalnych szablonów dla powtarzających się cykli pracy, które zapewniają spójność w całej firmie, standaryzację procesów i skrócenie czasu ustawień. A co z sezonowymi wzrostami obciążenia pracą w okresie rozliczeń podatkowych? Dzięki automatycznemu generowaniu zadań i intuicyjnym pulpitom nawigacyjnym Twój zespół może planować z wyprzedzeniem nawet w najbardziej pracowitych okresach.

Najlepsze funkcje Firm360

Wizualny kreator cyklu pracy dostosowany do projektów księgowych

Powtarzające się projekty są automatycznie regenerowane na podstawie danych rozpoczęcia.

Widoczność obciążenia pracą umożliwiająca śledzenie wydajności i równowagi kadrowej

Limits of Firm360

Time tracker wydaje się sztywny; aby wprowadzić niewielką zmianę, musisz zatrzymać się i zapisać wpis, podczas gdy timer nadal działa.

Ceny Firm360

Podstawowe : 49 USD/miesiąc na użytkownika

Standard : 79 USD miesięcznie za użytkownika

Premium: 99 USD/miesiąc na użytkownika

Oceny i recenzje Firm360

G2: 4,4/5 (ponad 80 recenzji)

Capterra: 4,7/5 (ponad 100 recenzji)

Co prawdziwi użytkownicy mówią o Firm360?

Oto recenzja G2:

Jestem kierownikiem ds. należności i korzystam z oprogramowania Firm360 do zarządzania fakturami i innymi dokumentami moich klientów, które muszę codziennie przeglądać. Jest to najlepsze oprogramowanie do zarządzania i przeglądania wszystkich dokumentów.

⚡ Archiwum szablonów: bezpłatne szablony do zarządzania projektami dla wszystkich rodzajów projektów

👀 Czy wiesz, że: W okresie trzech lat organizacje korzystające z ClickUp osiągnęły szacunkowy zwrot z inwestycji ( ROI) na poziomie 384% . Organizacje te wygenerowały około 3,9 mln USD dodatkowych przychodów dzięki projektom zrealizowanym lub ulepszonym dzięki ClickUp.

📚 Czytaj więcej: Najlepsze alternatywy dla Ramp

10. Bonsai (najlepsze do konsolidacji operacji rozliczeniowych)

za pośrednictwem Bonsai

Bonsai pomaga wysyłać i śledzić faktury, pozostając jednocześnie w połączeniu z projektami, wpisami czasowymi i dokumentacją klientów. W przypadku klientów korzystających z usług stałych lub cyklicznych można zautomatyzować cykle rozliczeniowe, aby płatności były realizowane terminowo.

Śledzenie wydatków jest proste. Możesz rejestrować wydatki w dowolnej walucie, a Bonsai przeliczy je według aktualnych kursów wymiany. Każdy wydatek jest połączony z wpisami czasowymi, zaliczkami lub fakturami, dzięki czemu możesz śledzić, ile zarobiłeś i wydałeś. Możesz oznaczyć wydatki jako rozliczane lub nierozliczane oraz dodać niestandardową marżę przy przenoszeniu tych kosztów na klientów.

Bonsai zawiera wbudowany system cenników, który pomaga zdefiniować standardowe stawki dla różnych rodzajów usług lub stworzyć niestandardowe stawki dla konkretnych klientów i projektów. Za pomocą wbudowanych szablonów Bonsai można w ciągu kilku minut pobrać raporty Schedule C lub raporty dotyczące odpisów, a także skonfigurować przypomnienia o zbliżających się szacunkowych płatnościach podatkowych.

Najlepsze funkcje Bonsai

Synchronizuj dane faktur w obie strony z QuickBooks Online i Xero, aby zapewnić dokładność dokumentacji księgowej.

Oferuje wsparcie dla płatności w ponad 100 walutach, dzięki czemu możesz łatwo otrzymywać płatności bez względu na to, gdzie znajdujesz się Ty lub Twoi klienci.

Śledź budżety w czasie rzeczywistym za pomocą pasków budżetowych na żywo, alertów i prognoz, aby zidentyfikować nadmierne wydatki i kontrolować je.

Ograniczenia Bonsai

Brak dokumentacji dotyczącej wdrażania, co utrudnia migrację z innych narzędzi.

Ceny Bonsai

Podstawowe : 15 USD miesięcznie za użytkownika

Essentials : 25 USD miesięcznie za użytkownika

Premium : 39 USD/miesiąc za użytkownika

Elite: 59 USD miesięcznie za użytkownika

Oceny i recenzje Bonsai

G2: 4,3/5 (ponad 100 recenzji)

Capterra: 4,6/5 (ponad 90 recenzji)

Co prawdziwi użytkownicy mówią o Bonsai?

Oto recenzja G2:

Podoba mi się to, że Bonsai pozwoliło mi zmniejszyć miesięczne i roczne wydatki na oprogramowanie do zwiększania wydajności/operacyjne. Odkąd przeszedłem na to rozwiązanie, nie muszę mieć oprogramowania SaaS do księgowości/rachunkowości/fakturowania, ofert, umów, rachunków zysków i strat oraz planowania, ponieważ teraz Bonsai obsługuje to wszystko w jednym miejscu.

11. Pixie (najlepsze rozwiązanie dla małych i średnich firm księgowych)

Alternatywa dla Karbon, Pixie, łączy koordynację projektów, cykl pracy z klientami oraz automatyzację dla firm księgowych i rachunkowych.

Otrzymasz również funkcje zarządzania zespołem i raportowania. Wewnętrzne powiadomienia informują Cię o zakończeniu zadań lub przeczytaniu e-maili, a konfigurowalne raporty pracy pomagają monitorować wydajność zarówno na poziomie firmy, jak i pracowników.

Dodatkowo oferuje szablony dostępne za jednym kliknięciem, które można zaplanować w cyklu tygodniowym, miesięcznym lub rocznym, wraz z instrukcjami i listami kontrolnymi. Można nawet osadzić wideo szkoleniowe, aby stworzyć powtarzalne cykle pracy.

Pixie oferuje gotowe i konfigurowalne cykle pracy wdrażania nowych pracowników, w tym wiadomości powitalne z bezpiecznymi linkami do przesyłania plików, listy kontrolne i automatyczne przypomnienia. W ramach tych cykli pracy można również skonfigurować automatyczne e-maile — niezależnie od tego, czy chodzi o przypomnienie klientom o przesłaniu dokumentów, czy wysłanie krótkiej notatki po zakończeniu zadania.

Najlepsze funkcje Pixie

Wykorzystaj automatyzację do tworzenia powtarzających się zadań, automatycznego przydzielania pracy zespołowi lub zamawiania wyciągów od klientów.

Twórz bezpieczne portale dla klientów, gdzie możesz prosić ich o podpisy elektroniczne i mieć jasne ścieżki audytu.

Twórz listy zadań do zrobienia i przypisuj je klientom lub wewnętrznym interesariuszom.

Ograniczenia Pixie

Możesz potrzebować rozwiązań zastępczych podczas generowania złożonych raportów lub poszukiwania głębszych informacji.

Ceny Pixie

30-dniowa wersja próbna bezpłatna

Mniej niż 250 użytkowników: 129 USD/miesiąc dla Unlimited liczby użytkowników

251–500 użytkowników: 199 USD/miesiąc dla Unlimited liczby użytkowników

501–1000 użytkowników : 329 USD/miesiąc dla Unlimited liczby użytkowników

Niestandardowe ceny

Oceny i recenzje Pixie

G2: Niewystarczająca liczba recenzji

Capterra: 4,8/5 (ponad 30 recenzji)

Co prawdziwi użytkownicy mówią o Pixie?

Oto recenzja G2:

To coś w rodzaju dynamicznego arkusza kalkulacyjnego, bardzo intuicyjnego i prostego w obsłudze, z kolumnami, listami, datami i filtrami, które można dostosować do potrzeb Twojej firmy i elastycznie modyfikować, dlatego naprawdę uwielbiam to narzędzie już od ponad dwóch lat.

⚡ Archiwum szablonów: bezpłatne szablony portalu klienta ułatwiające zarządzanie klientami

Chcesz usprawnić cykl pracy księgowej?

Karbon nie jest jedyną opcją. Jeśli dotarłeś aż tutaj, to znaczy, że już rozważasz zmianę lub przynajmniej zastanawiasz się, czy istnieje coś lepszego.

ClickUp zapewnia Twojemu zespołowi księgowemu elastyczność pracy zgodnie z Twoimi rzeczywistymi potrzebami, bez utraty struktury powtarzających się zadań i terminów.

Wszystkie cykle pracy, pracownicy i klienci w jednym miejscu, współpracujący ze sobą. 🧩

