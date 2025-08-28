10 najlepszych alternatyw dla ShareX do nagrywania ekranu i udostępniania

ShareX to darmowe oprogramowanie typu open source do przechwytywania i nagrywania ekranu dla systemu Windows.

Oprócz podstawowego nagrywania ekranu, umożliwia ono przechwytywanie przewijanych stron internetowych, dodawanie adnotacji do obrazów oraz nagrywanie plików GIF i wideo ekranowych.

Korzystają z niego programiści, autorzy tekstów technicznych i projektanci. Pozwala ono na przesyłanie zrzutów ekranu lub nagrań wideo do ponad 80 miejsc docelowych z wsparciem (takich jak Imgur, Google Drive lub Dropbox) lub wyzwalacz niestandardowych cykli pracy.

Jeśli jednak szukasz dodatkowych funkcji, takich jak współpraca w czasie rzeczywistym, wsparcie wielu platform i profesjonalne data powstania wideo oparte na AI, potrzebujesz bardziej rozbudowanych opcji.

W tym blogu przedstawiamy alternatywy dla ShareX, które wypełniają powyższe luki, o których wspomniano w powyższych wzmiankach.

Alternatywy dla ShareX w skrócie

Oto krótki przegląd najlepszych alternatyw dla ShareX wraz z ich kluczowymi funkcjami i planami cenowymi.

Na co należy zwrócić uwagę w alternatywach dla ShareX?

Aby uniknąć wersji próbnej i błędu związanych z wieloma programami do nagrywania ekranu, podczas oceny alternatywy dla ShareX pamiętaj o następujących kluczowych kryteriach:

łatwość obsługi*: Jeśli ShareX wydaje Ci się zbyt skomplikowany ze względu na menu i automatyzację, rozważ alternatywne rozwiązania z prostszym interfejsem. Oprogramowanie do nagrywania ekranu musi umożliwiać przechwytywanie całych ekranów i szybkie dodawanie adnotacji

możliwości edycji i dodawania adnotacji: *Jeśli chcesz tworzyć profesjonalne filmy, poszukaj środowiska do edycji wideo z funkcjami takimi jak przycinanie, podświetlanie kursora myszy i dodawanie adnotacji, łączenie wielu zrzutów ekranu i wiele innych

współpraca i udostępnianie: *ShareX nie wspiera pracy zespołowej w czasie rzeczywistym ani nie posiada narzędzi do komunikacji asynchronicznej . Potrzebujesz narzędzia, które pozwoli Ci nagrywać ekran komputera, natychmiast udostępniać instrukcje i przypisywać je członkom zespołu jako zadania, a nawet umożliwiać współpracę w ramach aplikacji

obsługa wielu platform:* Ponieważ ShareX jest programem dla systemu Windows, możesz potrzebować narzędzi do przechwytywania ekranu , które działają również w systemach macOS i Linux, a nawet wspierają urządzenia z systemem iOS do cyklu pracy mobilnej

przechowywanie w chmurze i integracja*: Poszukaj alternatyw dla ShareX, które oferują wbudowaną pamięć lub integrację ze Slackiem, Google Drive i aplikacjami do zarządzania projektami

funkcje oparte na AI: *Oprócz łatwego nagrywania wideo lub robienia zrzutów ekranu, Twój zespół będzie również potrzebował automatyzacji, aby przekształcić nagranie w dokumentację. Dodatki, takie jak aplikacje do robienia notatek oparte na AI i asystenci AI, wykonają za Ciebie żmudną pracę

🧠 Ciekawostka: Pierwszym dziełem sztuki wygenerowanym komputerowo miało funkcję obraz modelki pin-up, narysowany przez programistę komputerowego w 1959 roku na ekranie kineskopowym o wartości 213 milionów euro.

Jak oceniamy oprogramowanie w ClickUp Nasz zespół redakcyjny stosuje przejrzysty, oparty na badaniach i niezależny od dostawców proces, dzięki czemu możesz mieć pewność, że nasze rekomendacje opierają się na rzeczywistej wartości produktów. Oto szczegółowy opis tego , jak oceniamy oprogramowanie w ClickUp.

Najlepsze alternatywy dla ShareX

Przyjrzyjmy się alternatywom dla ShareX, które warto sprawdzić, wraz z ich zaletami i wadami.

1. ClickUp (najlepsze rozwiązanie do zarządzania projektami z wbudowaną funkcją nagrywania ekranu)

Nagraj wideo za pomocą ClickUp Clip i otrzymuj komentarze z oznaczeniem czasu od swoich współpracowników

Podczas gdy większość alternatyw dla ShareX to samodzielne oprogramowanie do przechwytywania wideo lub nagrywania ekranu, ClickUp wyróżnia się na tle innych. Jako aplikacja do wszystkiego, co związane z pracą, oferuje solidne zarządzanie projektami wraz z nagrywaniem ekranu komputera.

Dzięki ClickUp Clip możesz nagrywać cały ekran lub określone okno, aby wyjaśnienia były bardziej osobiste.

Zamiast przesyłać pliki na oddzielną platformę, każde nagranie jest automatycznie zapisywane w Clip Hub i może być bezpośrednio osadzane w zadaniach, dokumentach lub wątkach czatu.

A co najlepsze? Twoi współpracownicy mogą w dowolnym momencie zatrzymać wideo i dodać komentarze z datą i godziną, co minimalizuje ryzyko nieporozumień. Możesz nawet nagrać siebie podczas prezentacji PowerPoint za pomocą Clip.

Notatka: ShareX nie oferuje rejestratora opartego na przeglądarce, natomiast ClickUp posiada rozszerzenie do przeglądarki Chrome, które pozwala rozpocząć nagrywanie bezpośrednio z poziomu przeglądarki. Przechwytuj krótkie objaśnienia, prezentacje produktów lub aktualizacje projektów bez przełączania zakładek lub otwierania oddzielnej aplikacji.

Dzięki ClickUp Brain, platformie wykorzystującej sztuczną inteligencję rozpoznającą kontekst, każdy Clip staje się bardziej inteligentny. Brain automatycznie transkrybuje nagrania z oznaczeniami czasu, generuje krótkie streszczenia, a nawet może przekształcić fragmenty wideo w nowe zadania.

Transkrybuj i podsumowuj swoje nagrania ekranowe za pomocą ClickUp Brain

To nie tylko program do nagrywania ekranu — to sposób na przekształcenie surowych nagrań w uporządkowaną, łatwą do przeszukiwania wiedzę. Aby uzyskać więcej informacji, obejrzyj to wideo na YouTube.

Możesz nawet osadzać Clip w dokumentach lub zadaniach wraz z automatycznie generowanymi tytułami dla kontekstu.

A jeśli organizujesz wirtualne spotkania, ClickUp AI Notetaker rejestruje notatki razem z Tobą. Tworzy notatki ze spotkań, identyfikuje elementy do wykonania i pomaga w płynnym generowaniu i oddelegowywaniu zadań. Tak, to prawda – nie musisz już ręcznie robić notatek z wideo.

To jednak nie wszystko. W ClickUp możesz również nagrywać i transkrybować notatki głosowe. 👇🏼

Dodawaj szybkie notatki głosowe do zadań ClickUp, czatów lub dokumentów jako załącznik i korzystaj z natychmiastowej transkrypcji /AI

Najlepsze funkcje ClickUp

Limit ClickUp

Szeroki zestaw funkcji może być przytłaczający dla nowych użytkowników

Ceny ClickUp

Oceny i recenzje ClickUp

G2: 4,7/5 (ponad 10 000 recenzji)

Capterra: 4,6/5 (ponad 4000 recenzji)

Co prawdziwi użytkownicy mówią o ClickUp?

Oto recenzja G2:

W ClickUp najbardziej podoba mi się niezrównana możliwość dostosowania i szeroki zakres funkcji. Niezwykle przydatna jest możliwość dostosowania niemal każdego aspektu obszaru roboczego do konkretnych potrzeb zespołu, od statusów i pól niestandardowych po wiele widoków, takich jak lista, tablica, kalendarz i Gantt.

W ClickUp najbardziej podoba mi się niezrównana możliwość dostosowania i szeroki zakres funkcji. Niezwykle przydatna jest możliwość dostosowania niemal każdego aspektu obszaru roboczego do konkretnych potrzeb zespołu, od statusów i pól niestandardowych po wiele widoków, takich jak lista, tablica, kalendarz i Gantt.

💡 Porada dla profesjonalistów: Skorzystaj z narzędzi sprawdzających ClickUp, aby uzyskać precyzyjne, opatrzone datą i godziną opinie na temat zrzutów ekranu i przechwyconych obrazów w ramach większych projektów. Wystarczy przesłać nagranie ekranu do zadania ClickUp, włączyć funkcję sprawdzania i pozwolić recenzentom na bezpośrednie komentowanie. Jest to wbudowana, praktyczna funkcja, idealna do asynchronicznych recenzji — zwłaszcza w połączeniu z cyklem pracy związanym z zarządzaniem projektami produkcji wideo w ClickUp.

2. OBS Studio (najlepsze do transmisji na żywo i niestandardowego dostosowywania wtyczek)

za pośrednictwem OBS Studio

OBS (Open Broadcaster Software) to Free, open-source aplikacja do nagrywania wideo i transmisji na żywo, dostępna na systemy Windows, macOS i Linux.

Możesz przechwytywać dźwięk i wideo w czasie rzeczywistym, łączyć wiele źródeł, takich jak ekrany, kamery internetowe, obrazy i okna przeglądarki, oraz tworzyć niestandardowe sceny z przejściami.

Ponieważ OBS jest oprogramowaniem typu open source, istnieje aktywna społeczność programistów i streamerów, która nieustannie tworzy i udostępnia wtyczki. Oznacza to, że jeśli dana funkcja nie jest dostępna od razu, istnieje duże prawdopodobieństwo, że znajdziesz (lub poprosisz o) wtyczkę, która ją udostępni — od nakładek czatu Twitch po tłumienie szumów w zakresie opartych na AI.

OBS jest używane przez graczy, nauczycieli i profesjonalistów, którzy potrzebują niezawodnych, konfigurowalnych narzędzi do streamowania i przechwytywania ekranu bez opłat licencyjnych.

Najlepsze funkcje OBS Studio

Aktywuj wtyczki i skrypty niestandardowe, aby dostosować program do swoich potrzeb

Użyj miksera audio z filtrami do tłumienia szumów

Zautomatyzuj zadania , dodaj nowe filtry i manipuluj istniejącymi źródłami, ponieważ OBS wspiera skrypty napisane w języku Lua lub Python

Ograniczenia OBS Studio

Brak wbudowanej funkcji edycji wideo. Do przycinania i dodawania adnotacji potrzebne będzie osobne oprogramowanie

Ceny OBS Studio

Free

Oceny i recenzje OBS Studio

G2: 4,6/5 (ponad 100 recenzji)

Capterra: 4,7/5 (ponad 1074 recenzji)

Co prawdziwi użytkownicy mówią o OBS Studio?

Recenzja G2 mówi:

Obecnie korzystam z tego oprogramowania co kilka tygodni. Mogę łatwo integrować różne źródła wideo i automatycznie przełączać się między różnymi „scenami”, przeglądając zawartość mojego komputera. Nagrania są zapisywane w folderze wideo, a następnie można je łatwo umieścić w prezentacjach PowerPoint.

Obecnie korzystam z tego oprogramowania co kilka tygodni. Mogę łatwo integrować różne źródła wideo i automatycznie przełączać się między różnymi „scenami”, przeglądając zawartość mojego komputera. Nagrania są zapisywane w folderze wideo, a następnie można je łatwo umieścić w prezentacjach PowerPoint.

⚡ Archiwum szablonów: Darmowe szablony planów komunikacji projektowej

👀 Czy wiesz, że... Przeciętny pracownik biurowy spędza przed komputerem prawie 1700 godzin rocznie. Narzędzia do nagrywania ekranu są coraz częściej wykorzystywane do szkoleń i dokumentacji — pozwalają zaoszczędzić czas i wysiłek.

3. Flameshot (najlepszy do tworzenia zrzutów ekranu z adnotacjami w systemie Linux)

za pośrednictwem Flameshot

Alternatywą dla ShareX jest Flameshot, również otwarte narzędzie do tworzenia zrzutów ekranu, dostępne w systemach Linux, Windows i macOS. Dzięki wbudowanemu redaktorowi zrzutów ekranu możesz przechwycić wybrany obszar i dodać do niego adnotacje w postaci strzałek, tekstu lub kształtów — wszystko to bez otwierania osobnego redaktora.

Aby usprawnić swój cykl pracy, możesz skonfigurować skróty, dostosować przezroczystość lub wybrać jedną z wielu opcji eksportu. Dzięki przystępnemu oknu dialogowemu konfiguracji Flameshot możesz dostosować kolor interfejsu, wybór przycisków, skróty, sposób zapisywania obrazów i wiele innych elementów, aby dostosować narzędzie do swojego cyklu pracy.

Teams wielofunkcyjne mogą używać Flameshot do przechwytywania i opisywania zrzutów ekranu, które pokazują błędy, opinie dotyczące projektu lub kroki procesu. Pomaga to usprawnić komunikację, ułatwiając wprowadzanie niezbędnych zmian w działach inżynierii, projektowania, wsparcia i marketingu.

Kluczowe funkcje Flameshot

Przesyłaj zrzuty ekranu bezpośrednio do serwisu Imgur lub innych platform za pomocą jednego kliknięcia, generując URL, który możesz od razu wysłać

Przeciągnij pole wyboru, aby zaznaczyć obszar, który chcesz przechwycić, dodaj adnotacje i zapisz zrzut ekranu

Zautomatyzuj cykl pracy za pomocą interfejsu wiersza poleceń (CLI) Flameshot, który wspiera skrypty i niestandardowe skróty klucza

Limitations Flameshot

Flameshot to narzędzie do tworzenia zrzutów ekranu, które nie oferuje wsparcia dla nagrywania ekranu ani przechwytywania plików GIF

Ceny Flameshot

Free

Oceny i recenzje Flameshot

G2: Niewystarczająca liczba recenzji

Capterra: Niewystarczająca liczba recenzji

Co prawdziwi użytkownicy mówią o Flameshot?

Recenzja na Reddicie mówi:

Flameshot jest zdecydowanie fajny. Ja jednak używam głównie Spectacle. Flameshot używam tylko wtedy, gdy potrzebuję wielu adnotacji. Osobiście podoba mi się to, że Spectacle wyświetla miniaturkę zrzutu ekranu, którą mogę przeciągnąć do dowolnej aplikacji.

Flameshot jest zdecydowanie fajny. Ja jednak używam głównie Spectacle. Flameshot używam tylko wtedy, gdy potrzebuję wielu adnotacji. Osobiście podoba mi się to, że Spectacle wyświetla miniaturkę zrzutu ekranu, którą mogę przeciągnąć do dowolnej aplikacji.

💡 Wskazówka dla profesjonalistów: Flameshot świetnie nadaje się do szybkiego przechwytywania obrazu, ale nadal jest to narzędzie samodzielne. Dzięki ClickUp Brain MAX otrzymujesz wszystko w jednej superaplikacji AI — nagrywanie ekranu, dostęp do wielu modeli LLM, zamianę tekstu na mowę, data powstania zadań, podsumowania AI i natychmiastowe wyszukiwanie wiedzy. Zamiast przełączać się między wieloma narzędziami do tworzenia zrzutów ekranu, notatek i opinii, możesz scentralizować cały swój cykl pracy w ClickUp i zapewnić płynną współpracę.

4. Greenshot (najlepszy dla użytkowników systemu Windows przechwytujących dokumentację Business)

za pośrednictwem Greenshot

Greenshot to lekkie narzędzie do tworzenia zrzutów ekranu w systemie Windows, służące do przechwytywania i opisywania obrazów. To Free oprogramowanie służy do przechwytywania ekranów na potrzeby dokumentacji, raportowania błędów lub tworzenia podręczników szkoleniowych.

Za pomocą jednego naciśnięcia klawisza możesz przechwycić wybrany obszar, okno lub cały ekran, a następnie natychmiast otworzyć go w wbudowanym redaktorze. Redaktor oferuje narzędzia do szybkiego dodawania adnotacji — strzałki, podświetlenia i tekst.

Dzięki integracji z aplikacjami innych producentów możesz eksportować zrzuty ekranu bezpośrednio do aplikacji pakietu Office, takich jak Word, Excel lub PowerPoint, lub przesyłać je do serwisów takich jak Jira i Confluence.

Program open source Greenshot to odpowiednie oprogramowanie do przechwytywania ekranu dla Teams IT i liderów Business, którzy potrzebują raportowania przy minimalnym wysiłku.

Kluczowe funkcje Greenshot

Rób zrzuty ekranu zakończonych stron internetowych z przeglądarki Internet Explorer

Podkreślaj lub zamazuj fragmenty zrzutu ekranu

Eksportuj w wielu formatach: zapisuj do pliku, kopiuj do schowka, dołączaj do e-mail i nie tylko

Ograniczenia Greenshot

Greenshot wymaga środowiska Microsoft .NET Framework (2.0–4.5), co limituje jego działanie do komputerów z systemem Windows

Ceny Greenshot

Free

Oceny i recenzje Greenshot

G2: 4,7/5 (ponad 160 recenzji)

Capterra: 4,8/5 (ponad 30 recenzji)

Co prawdziwi użytkownicy mówią o Gameshot?

Recenzja G2 mówi:

Najbardziej podoba mi się w Greenshot to, że jego funkcje edycji są podobne do programu Microsoft Paint, ale w porównaniu z nim Greenshot jest lekki i zajmuje bardzo mało przestrzeni w systemie.

Najbardziej podoba mi się w Greenshot to, że jego funkcje edycji są podobne do programu Microsoft Paint, ale w porównaniu z nim Greenshot jest lekki i zajmuje bardzo mało przestrzeni w systemie.

💡 Wskazówka dla profesjonalistów: Częścią dobrej etykiety podczas wirtualnych spotkań jest podsumowanie działań, które należy podjąć. Połącz to z ClickUp AI Notetaker, a będziesz mógł automatycznie przekształcić te notatki w zadania.

5. Snagit (najlepszy do tworzenia materiałów szkoleniowych i samouczków)

za pośrednictwem Snagit

W przeciwieństwie do Free alternatyw dla ShareX, Snagit firmy TechSmith jest płatnym oprogramowaniem do przechwytywania i nagrywania ekranu.

Oprócz prostego przechwytywania obrazów, Snagit umożliwia użytkownikom przechwytywanie przewijanych stron internetowych, nagrywanie wideo z ekranu, a nawet wyodrębnianie tekstu z obrazów dzięki wbudowanej funkcji OCR. Pakiet edycyjny oferuje objaśnienia, szablony oraz możliwość łączenia wielu przechwyconych obrazów w jeden dokument.

Profesjonalne wideo można eksportować do platform takich jak Slack, e-mail i chmura. W wyniku korzystają z niego marketerzy, nauczyciele i trenerzy, którzy potrzebują dodatków wizualnych do samouczków, prezentacji i komunikacji zespołowej.

Wiele zasobów zawartości wygenerowanych na podstawie zrzutów ekranu można wykorzystać do tworzenia materiałów SOP, dokumentacji procesów, instrukcji obsługi i nie tylko.

Kluczowe funkcje Snagit

Nagrywaj dźwięk lub wideo, aby pokazać złożone procesy

Korzystaj z komentarzy opatrzonych datą i godziną, aby uzyskać informacje zwrotne dostosowane do kontekstu

Spraw, aby Twoje wideo były bardziej przystępne i łatwiejsze do zrozumienia dzięki generowanym przez /AI/ napisom, tytułom i opisom

Limit programu Snagit

Możesz przycinać Clipy, ale brakuje funkcji edycji audio, zaawansowanego tytułu lub nakładania warstw, dlatego warto poszukać innych alternatyw dla Snagit

Ceny Snagit

Snagit Individual: 39 USD/rok na użytkownika

Business: 48 USD/rok na użytkownika

enterprise:* Niestandardowe ceny

Oceny i recenzje Snagit

G2: 4,7/5 (ponad 5000 recenzji)

Capterra: 4,7/5 (ponad 450 recenzji)

Co prawdziwi użytkownicy mówią o Snagit?

Recenzja Capterra mówi:

Posiada wystarczającą liczbę funkcji do tworzenia adnotacji, które są niezbędne w naszej pracy. Najczęściej korzystamy z redaktora SnagIt i mamy nadzieję, że zespół będzie nadal dodawał do niego nowe funkcje.

Posiada wystarczającą liczbę funkcji do tworzenia adnotacji, które są niezbędne w naszej pracy. Najczęściej korzystamy z redaktora SnagIt i mamy nadzieję, że zespół będzie nadal dodawał do niego nowe funkcje.

📖 Więcej informacji: Najlepsze narzędzia do ekstrakcji danych do automatyzacji gromadzenia i przetwarzania danych

📮 ClickUp Insight: Dane z ankiety ClickUp dotyczącej efektywności spotkań sugerują, że prawie połowa wszystkich spotkań (46%) obejmuje tylko 1-3 uczestników. * Chociaż te mniejsze spotkania mogą być bardziej ukierunkowane, można je zastąpić bardziej wydajnymi metodami komunikacji, takimi jak lepsza dokumentacja, rejestrowane asynchroniczne aktualizacje lub rozwiązania do zarządzania wiedzą. Komentarze przypisane do zadań ClickUp pozwalają dodawać kontekst bezpośrednio w ramach zadań ClickUp, udostępniać krótkie wiadomości audio lub nagrywać aktualizacje wideo za pomocą ClickUp Clip — pomagając Teams zaoszczędzić cenny czas, jednocześnie zapewniając, że ważne dyskusje nadal mają miejsce — tylko bez straty czasu! 💫 Rzeczywiste wyniki: Dzięki ClickUp Teams takie jak Trinetrix odnotowały 50-procentowy spadek liczby zbędnych rozmów i spotkań.

6. Camtasia (najlepsze rozwiązanie do profesjonalnej edycji wideo i tworzenia zawartości instruktażowej)

za pośrednictwem Camtasia

Camtasia to kompleksowa platforma do nagrywania ekranu i edycji wideo. Jest dostępna zarówno na system Windows, jak i macOS. Nagrywaj ekran, dźwięk systemowy, kamerę internetową i mikrofon na oddzielnych ścieżkach, a następnie dostosowuj je niezależnie.

Redaktor typu „przeciągnij i upuść” oferuje wsparcie dla edycji wielościeżkowej, adnotacji, przejść i zaawansowanych efektów, takich jak usuwanie tła i konfigurowalne wizualizacje kursora.

Jeśli masz blok twórczy, generator skryptów AI Camtasia może tworzyć skrypty do samouczków, materiałów marketingowych lub wideo szkoleniowych w pracy. Wprowadź podpowiedź i dostosuj ton, długość lub niestandardowy format. Generator głosu AI konwertuje tekst na wysokiej jakości narrację, zakończoną opcjami głosu, regulacją tonu i wielojęzycznym wyjściem.

Nie potrzebujesz mikrofonu ani lektora. Rejestrator ekranu AI generuje narrację za Ciebie.

Najlepsze funkcje Camtasia

Zachowaj spójność marki dzięki konfigurowalnym motywom i szablonom

Spraw, aby Twoje samouczki były łatwe do zrozumienia dzięki konfigurowalnym efektom kursora i narzędziom do dodawania adnotacji

Importuj i edytuj pliki wideo z innych kamer lub źródeł bezpośrednio w programie Camtasia

Limit programu Camtasia

Jest to cięższe oprogramowanie, które wymaga więcej zasobów systemowych i przestrzeni na dysku w porównaniu z innymi alternatywami dla ShareX

Ceny Camtasia

Camtasia Essentials: 179,88 USD/użytkownik (rozliczane rocznie)

Camtasia Create: 249,00 USD/użytkownik (rozliczane rocznie)

Camtasia Pro: 599,00 USD/użytkownik (rozliczane rocznie)

enterprise: *Ceny niestandardowe

Oceny i recenzje Camtasia

G2: 4,6/5 (ponad 1600 recenzji)

Capterra: 4,5/5 (ponad 400 recenzji)

Co prawdziwi użytkownicy mówią o Camtasia?

Recenzja G2 mówi:

Jest to szybka i ekonomiczna alternatywa dla bardziej zaawansowanego oprogramowania, takiego jak Final Cut Pro firmy Apple lub Adobe Premiere.

Jest to szybka i ekonomiczna alternatywa dla bardziej zaawansowanego oprogramowania, takiego jak Final Cut Pro firmy Apple lub Adobe Premiere.

👀 Czy wiesz, że... Termin „screencast” został ukuty w 2004 roku. Felietonista technologiczny Jon Udell zaprosił czytelników do nazwania tego nowego medium, w wyniku czego powstał znany obecnie termin screencast, odróżniający je od tradycyjnych filmów wideo.

za pośrednictwem PicPick

Dzięki PicPick możesz przechwytywać ekran na kilka sposobów — cały ekran, aktywne okno, przewijaną stronę lub tylko wybrany obszar.

Po wykonaniu zrzutu możesz szybko edytować obraz bezpośrednio w wbudowanym redaktorze. Będziesz mógł dodawać strzałki, tekst, Box lub stosować proste efekty, takie jak rozmycie, znak wodny lub zmiany jasności.

Oprócz przechwytywania ekranu, PicPick pełni również funkcję zestawu narzędzi do projektowania. Próbnik kolorów, linijka pikselowa, krzyżyk, lupa i kątomierz są przydatne dla projektantów UI/UX, programistów i wszystkich osób pracujących z precyzyjnymi elementami wizualnymi

Program posiada wbudowany redaktor obrazów. Po wykonaniu zrzutu ekranu możesz wstawić znaki wodne lub logo, aby zachować spójność wizerunku marki. Następnie możesz zamazać poufne informacje, dodać efekt mozaiki lub wyostrzyć wybrane obszary dla większej przejrzystości.

Najlepsze funkcje PicPick

Przechwytywanie z kursorem, automatyczne zapisywanie, nazywanie plików — wsparcie środowisk z wieloma monitorami

Zmień niestandardowe skróty klawiszowe, jakość obrazu i wiele więcej

Zapewnij precyzję, korzystając z narzędzi graficznych, takich jak linijka pikselowa, kątomierz, krzyżyk i lupa

Limit programu PicPick

PicPick nie działa na systemach macOS ani Linux, tylko na Windows

Ceny PicPick

Free

Jednorazowa opłata dożywotnia: 55 USD/użytkownik (rozliczane rocznie)

Teams Lifetime: 255 USD/użytkownik (rozliczane rocznie)

Enterprise Lifetime: 2400 USD

Oceny i recenzje PicPick

G2: Niewystarczająca liczba recenzji

Capterra: Niewystarczająca liczba recenzji

📚 Czytaj więcej: Najlepsze rozszerzenia Chrome do nagrywania ekranu

8. Lightshot (najlepszy do prostego udostępniania zrzutów ekranu)

za pośrednictwem LightShot

Dzięki Lightshot wykonanie zrzutu ekranu jest tak proste, jak naciśnięcie klucza Print Screen, przeciągnięcie kursora w celu zaznaczenia obszaru i zapisanie lub udostępnianie go.

Możesz przesłać swoje zrzuty online jednym kliknięciem i uzyskać link do udostępniania, który możesz natychmiast udostępnić. Jeśli chcesz edytować, Lightshot łączy Cię z prostym redaktorem online. Dodawaj tekst, zaznaczenia lub rysunki bez konieczności instalowania dodatkowego oprogramowania.

Możesz również zapisywać zrzuty ekranu lokalnie w formatach takich jak JPG lub PNG lub po prostu skopiować je do schowka. Posiadając konto, możesz przechowywać swoje zrzuty w galerii online, aby później nimi zarządzać.

Jako alternatywa dla ShareX umożliwia przechwytywanie ekranu, ale nie oferuje szczegółowych cykli pracy ani profesjonalnych wyników.

Najlepsze funkcje Lightshot

Wybierz dowolny obraz na ekranie i znajdź dziesiątki innych podobnych obrazów

Załóż konto i dodaj wszystkie swoje obrazy, zrzuty ekranu i podpisy, aby uzyskać kontekst

Użyj skrótów klawiszowych, aby przypisać skróty do przechwytywania, edycji lub zapisywania, dzięki czemu będziesz mógł przechwytywać i udostępniać zrzuty ekranu bez przerywania przepływu

Limit Lightshot

Lightshot nie pomaga w organizowaniu, dodawaniu adnotacji zbiorczych ani współpracy

Ceny Lightshot

Free

Oceny i recenzje Lightshot

G2: 4,7/5 (ponad 130 recenzji)

Capterra: 4,8/5 (ponad 30 recenzji)

Co prawdziwi użytkownicy mówią o Lightshot?

Recenzja G2 mówi:

Największą zaletą Lightshot jest to, że jest bardzo łatwy w użyciu, ponieważ działa za pomocą jednego kliknięcia. Możemy wybrać obszar, który ma zostać przechwycony.

Największą zaletą Lightshot jest to, że jest bardzo łatwy w użyciu, ponieważ działa za pomocą jednego kliknięcia. Możemy wybrać obszar, który ma zostać przechwycony.

👀 Czy wiesz, że... Do nagrywania można również używać wbudowanych narzędzi systemu operacyjnego. W systemie Windows można użyć narzędzia Snipping Tool lub Xbox Game Bar, a w systemie macOS — programu QuickTime Player.

9. Bandicam (najlepszy dla graczy i długich nagrań sesji)

za pośrednictwem Bandicam

Dla użytkowników, którzy potrzebują długich nagrań w wysokiej jakości, Bandicam jest idealnym rozwiązaniem do nagrywania ekranu, przechwytywania wideo i nagrywania gier.

Oferuje trzy tryby nagrywania: Ekran (dla zadań na pulpicie), Gra (dla gier DirectX, OpenGL, Vulkan) oraz Urządzenie (dla kamer internetowych, HDMI lub kart przechwytujących).

Bandicam oferuje wsparcie sprzętowego przyspieszenia kodowania (NVIDIA, AMD, Intel), dzięki czemu nagrania zajmują mniej miejsca bez utraty jakości. Możesz nagrywać w rozdzielczości 4K Ultra HD z prędkością do 480 klatek na sekundę, co jest szczególnie przydatne podczas tworzenia zawartości, w której chcesz zwrócić uwagę na szczegóły, takich jak samouczki lub rozgrywka.

Kolejną funkcją, o której warto zrobić wzmiankę, jest możliwość nagrywania przez ponad 24 godziny bez przerwy w pełnej wersji. Jest to coś, czego nie oferuje większość narzędzi Free.

Nie ma jednak wbudowanej funkcji edycji, więc żeby zrobić potrzebne poprawki, trzeba użyć innego programu.

Najlepsze funkcje Bandicam

Dodaj nakładkę z kamery internetowej do nagrywanego wideo

Nagrywaj tylko dźwięk, gdy jest to potrzebne, bez nagrywania ekranu komputera

Dodaj swój głos do dźwięku systemowego

Limit Bandicam

Nie zawiera zaawansowanych opcji nagrywania dźwięku, takich jak redukcja szumów lub bramka szumów

Ceny Bandicam

Licencja osobista: 2,78 USD/miesiąc na komputer (rozliczane rocznie)

licencja Business i edukacyjna:* 49,46 USD miesięcznie za komputer (rozliczane rocznie)

Oceny i recenzje Bandicam

G2: 4,4/5 (ponad 40 recenzji)

Capterra: 4,4/5 (ponad 120 recenzji)

Co prawdziwi użytkownicy mówią o Bandicam?

Recenzja G2 mówi:

Bandicam ułatwia organizację dzięki automatycznemu nazywaniu plików według daty i godziny. Doceniam szybkość uruchamiania nagrywania i prostotę przypisywania skrótów klawiaturowych.

Bandicam ułatwia organizację dzięki automatycznemu nazywaniu plików według daty i godziny. Doceniam szybkość uruchamiania nagrywania i prostotę przypisywania skrótów klawiaturowych.

🧠 Ciekawostka: Zrzuty ekranu w formacie GIF sięgają lat 90. XX wieku. Zanim kompresja wideo stała się powszechna, animowane pliki GIF były często wykorzystywane do tworzenia krótkich pętli demonstracyjnych i samouczków dotyczących produktów.

10. ScreenRec (najlepszy do natychmiastowego udostępniania z analizą widoku)

za pośrednictwem Screenrec

ScreenRec to darmowy, wieloplatformowy program do nagrywania, stworzony z myślą o szybkości i udostępnianiu w systemach Windows, Mac OS i Linux.

Możesz przechwytywać zarówno zrzuty ekranu, jak i nagrania ekranu wraz z dźwiękiem z mikrofonu i systemu. Po zakończeniu Twoja zawartość jest przesyłana do chmury, a zaszyfrowany link do udostępnienia jest kopiowany do schowka.

Adnotacje do zrzutów ekranu i zarządzanie zawartością sprawiają, że narzędzie to jest odpowiednie dla zespołów e-learningowych, które muszą szybko tworzyć samouczki. Ta funkcja sprawia również, że jest ono przydatne dla zespołów poszukujących możliwości współpracy w miejscu pracy, takich jak sprzedaż, produkt, marketing i inne.

ScreenRec śledzi również statystyki widoków. Możesz sprawdzić, kiedy ktoś obejrzał Twoje wideo i jak długo go oglądał, co jest przydatne w przypadku zawartości sprzedażowej lub szkoleniowej. Skróty klawiaturowe, takie jak Alt+S do uruchamiania/zatrzymywania, ułatwiają nagrywanie.

Najlepsze funkcje ScreenRec

Nagrywaj wideo i dźwięk na żywo z dowolnej strony internetowej

Nagrywaj wszystko, co pojawia się na ekranie (gry, strony internetowe itp.) i dodaj nakładkę z kamerą internetową

Stwórz bibliotekę obrazów, w której możesz przechowywać swoje poprzednie zdjęcia

Limit ScreenRec

Możesz nagrywać ekrany tylko w jakości 720p

Ceny ScreenRec

Free Forever

Pro: 8 USD miesięcznie za użytkownika

Premium: 81 USD/miesiąc dla 5 użytkowników

Oceny i recenzje ScreenRec

G2: Niewystarczająca liczba recenzji

Capterra: Niewystarczająca liczba recenzji

Co prawdziwi użytkownicy mówią o ScreenRec?

Recenzja G2 mówi:

Przede wszystkim jest Free. Oferuje wiele funkcji, takich jak adnotacje, analizy, różnorodne mechanizmy udostępniania, nagrywanie w najlepszej rozdzielczości i zrzuty ekranu. Jest prosty w obsłudze i zapewnia wszystko, co jest potrzebne do nagrywania i robienia zrzutów ekranu.

Przede wszystkim jest Free. Oferuje wiele funkcji, takich jak adnotacje, analizy, różnorodne mechanizmy udostępniania, nagrywanie w najlepszej rozdzielczości i zrzuty ekranu. Jest prosty w obsłudze i zapewnia wszystko, co jest potrzebne do nagrywania i robienia zrzutów ekranu.

🧠 Ciekawostka: Najczęściej oglądanym wideo na YouTube jest piosenka dla dzieci. „Baby Shark Dance” obejrzano ponad 16 miliardów razy, znacznie przewyższając kolejny najczęściej oglądany film, „Despacito”, który ma poniżej 9 miliardów widoków.

Przekształć swoje nagrania ekranowe w działanie dzięki ClickUp

Większość alternatyw dla ShareX ogranicza się do nagrywania, ale co zrobić z wszystkimi nagranymi informacjami?

Aby Twoje zrzuty ekranu nie pokrywały się kurzem w bezdennej cyfrowej szufladzie, potrzebujesz zintegrowanej platformy!

Dzięki Clip, Brain i AI Notetaker Twoje nagrania wykraczają poza zwykłą dokumentację.

Pomagają one w realizacji projektów. Niezależnie od tego, czy podsumowujesz spotkania, tworzysz zadania na podstawie instrukcji, czy centralizujesz opinie, ClickUp zapewnia, że każde nagranie zostanie przekształcone w działanie.

Zarejestruj się w ClickUp Free, aby rozpocząć.