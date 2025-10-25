Jak zespoły ds. zawartości wykorzystują AI? Narzędzia, cykle pracy i przykłady

Dla zespołów marketingowych na całym świecie sztuczna inteligencja wyszła już poza fazę eksperymentów i stała się nieodzowną częścią codziennego życia.

Jako członek zespołu ds. zawartości wiesz, jak AI w marketingu zawartości jest przełomowa.

Dzięki AI czasochłonne zadania, takie jak wyszukiwanie tematów, tworzenie konspektów, zmiana przeznaczenia zawartości i ustawienie cykli pracy dla zespołu, odbywają się w trybie automatycznym. Dzięki temu masz czas, aby skupić się na strategii o wysokiej wartości, tworzeniu historii i przywództwie myślowym, a także wielu innych zadaniach.

Jeśli nadal nie możesz się zdecydować i zastanawiasz się, jak zespoły ds. zawartości wykorzystują AI, przygotowaliśmy ten artykuł specjalnie dla Ciebie.

Omówimy również, co może wymagać automatyzacji w AI, a gdzie potrzebny jest nadzór/umiejętności człowieka.

Jaką rolę odgrywa AI w cyklu pracy zawartości?

Twój strateg wysyła niejasny brief. Autor tworzy zawartość na podstawie tego niedopracowanego zarysu. A redaktor musi przepisać większość tekstu, aby oddać sprawiedliwość poruszanemu tematowi. Następnie dział SEO dodaje w ostatniej chwili listę słów kluczowych.

Utknąłeś w niekończącej się pętli, a wyniki są poniżej oczekiwań, ponieważ nikt nie miał jasności co do strategii zawartości i omawianego tematu.

Oto, w jaki sposób AI w marketingu zawartości pomaga uniknąć tych problemów:

strateg zyskuje jasność*: narzędzia AI pomagają przekształcić ogólny temat w jasny zarys wraz z informacjami o odbiorcach, popularnymi tematami i różnymi punktami widzenia, które należy uwzględnić. Następnie można dodać szczegóły, takie jak intencja, kluczowe przesłania i oczekiwane wyniki

autor nie boryka się z syndromem pustej strony: *Dzięki kompleksowemu briefowi autor ma wszystko, czego potrzebuje, aby rozpocząć pracę. AI może pomóc przezwyciężyć blok twórczy, wygenerować wiele wariantów nagłówków lub wezwań do działania oraz dostosować zawartość do różnych odbiorców lub platform

redaktor ma więcej możliwości:* Jeśli Twój zespół tworzy zawartość na dużą skalę, generatywne modele AI i LLM mogą zapewnić Ci pierwsze cięcie. AI może również sprawdzać gramatykę i spójność tonu. Następnie możesz edytować i ulepszyć szkic, aby odzwierciedlał wiedzę specjalistyczną na dany temat

SEO jest głęboko zintegrowane: Generatywne narzędzia AI oferują wsparcie Generatywne narzędzia AI oferują wsparcie procesowi zarządzania SEO , sugerując słowa kluczowe na podstawie intencji użytkowników, linków wewnętrznych i luk w zawartości, które mogą poprawić wyniki wyszukiwania. Dzięki programowemu SEO możesz nawet tworzyć spersonalizowane treści na dużą skalę

Głos Twojej marki pozostaje spójny: zespół marketingowy, zespół tworzący zawartość, menedżerowie mediów społecznościowych i stratedzy SEO pracują w oparciu o ten sam ton, tożsamość marki i styl, które są wyznaczane przez AI. Komunikaty są ujednolicone we wszystkich kanałach i zasobach

Zarządzanie projektami jest płynniejsze: narzędzia oparte na sztucznej inteligencji mogą śledzić terminy, sygnalizować wąskie gardła i narzędzia oparte na sztucznej inteligencji mogą śledzić terminy, sygnalizować wąskie gardła i automatycznie przydzielać zadania , dzięki czemu wszyscy są na bieżąco, bez konieczności ciągłego informowania o postępach lub wysyłania przypomnień

🚀 AI w praktyce: Lane Scott Jones, dyrektor ds. marketingu w Zapier, zauważył: Wplatając AI w proces przedprodukcyjny, zwiększyliśmy wydajność silnika generującego 70 postów miesięcznie o prawie 30% bez konieczności pisania przez maszyny ani jednego długiego artykułu. Wplatając AI w proces przedprodukcyjny, zwiększyliśmy wydajność silnika generującego 70 postów miesięcznie o prawie 30% bez konieczności pisania przez maszyny ani jednego długiego artykułu. Jak więc wykorzystują AI w tworzeniu zawartości? Do badań, tworzenia konspektów i automatyzacji przepływu pracy, ale nie do pisania długich artykułów.

⚠️ W tej notatce musisz również wiedzieć, do czego nie należy wykorzystywać AI. Obejmuje to:

Badania i poszukiwanie faktów

Pełne wersje robocze długiej zawartości

Ostateczne posty w mediach społecznościowych

Oryginalne grafiki lub obrazy związane z marką

Wnioski lub opinie poparte danymi

📚 Przeczytaj również: Jak zautomatyzować proces tworzenia zawartości za pomocą AI

Jak zespoły ds. zawartości wykorzystują AI w swojej codziennej pracy

Najlepiej byłoby zintegrować AI z codziennymi cyklami pracy całego zespołu ds. zawartości. Oznacza to rozszerzenie jej zastosowania poza sam proces tworzenia treści. Poniżej pokazujemy, jak to zrobić.

dowiedz się, jak skalować cykle pracy związane z produkcją zawartości za pomocą ClickUp i AI*

1. Tworzenie pomysłów i planowanie zawartości

Nawet w dobie wideo, TikToka, YouTube'a i ChatGPT ludzie nadal mają ulubione blogi/newslettery, które uwielbiają czytać. Jeśli powiesz coś interesującego, wartościowego i/lub zabawnego, będziesz w stanie się wyróżnić.

Zaczyna się to na etapie tworzenia koncepcji i planowania. Na długo przed napisaniem pierwszego słowa.

Jak AI pomaga w fazie tworzenia pomysłów i planowania:

Wykrywanie sygnałów popytu: /AI analizuje trendy wyszukiwania, zapytania odbiorców i rozmowy w mediach społecznościowych, aby odkryć, czym ludzie faktycznie się obecnie interesują

wypełnianie białych przestrzeni:* skanując zawartość konkurencji, AI wskazuje luki, w których Twoja marka może stworzyć coś oryginalnego, zamiast powtarzać to, co już istnieje

Wielokrotne podejście: Na podstawie jednego tematu AI może generować różne warianty — podejścia oparte na SEO lub historiach klientów, wzmacniając ludzką kreatywność

Priorytetyzacja pomysłów: Generatywne modele AI mogą oceniać lub grupować tematy na podstawie trafności, popularności wyszukiwania i potencjalnego zwrotu z inwestycji

szybki start kalendarza zawartości:* zanim napiszesz choćby jedną linijkę, generowane są szkice konspektów, a nawet wstępne harmonogramy, co skraca czas przygotowań

❗ Uwaga: Uważaj na nadmierne indeksowanie sygnałów SEO opartych na słowach kluczowych i wolumenie, a także na zaniedbywanie oryginalności i pozycjonowania marki. Aby znaleźć idealny punkt równowagi, potrzebujesz filtra stratega ds. zawartości.

💡 Porada dla profesjonalistów: Użyj ClickUp Brain do burzy mózgów i natychmiast przekształć pomysły w uporządkowane briefy lub zadania gotowe do umieszczenia w kalendarzu. Brain może podsumowywać badania, rozszerzać warianty tematów, przeprowadzać analizy konkurencji, a nawet pomagać w tworzeniu wstępnych szkiców tych pomysłów. Wykorzystaj ClickUp Brain do generowania pomysłów i przyspieszenia planowania zawartości

Przewaga ClickUp: Czasami jeden model sztucznej inteligencji nie wystarcza. Dzięki ClickUp Brain MAX, oprócz ClickUp Brain, możesz uzyskać dostęp do wszystkich zewnętrznych modeli językowych premium (LLM), takich jak ChatGPT, Claude, Gemini i innych w jednym miejscu. Twórz kreatywną zawartość, przeprowadzaj burzę mózgów lub pisz metaopisy bez konieczności zmiany narzędzi! Przełączaj się między najlepszymi modelami AI w ClickUp za pomocą Brain MAX

2. Data powstania briefów i konspektów

Jak zmaksymalizować szanse na powodzenie, biorąc pod uwagę omawiane tematy?

Wskazówka: świetny brief dotyczący zawartości.

Niezależnie od tego, czy jest to autor wewnętrzny, czy zewnętrzny, musi on znać cel planowanej zawartości, problemy odbiorców, które należy rozwiązać, pozycję produktu i inne ważne szczegóły.

Brief dotyczący zawartości przekazuje wszystkie te informacje w przystępnym formacie. Dobry brief zawiera wszystko, czego potrzebuje autor, aby rozpocząć pracę, dzięki czemu autorzy nie muszą wielokrotnie zwracać się z pytaniami i prośbami o wyjaśnienia.

Jak AI pomaga w tworzeniu briefu:

Analiza SERP i konspektu: Narzędzie AI może skanować najwyżej pozycjonowane strony i przeprowadzać badania słów kluczowych, aby zaproponować konspekt, możliwe nagłówki, pytania, na które należy odpowiedzieć, oraz przykłady do uwzględnienia. Może również wskazać, czego nie uwzględnili konkurenci

Mapa person i ścieżek: Pozwala oznaczyć, czy zapytanie wyszukiwania odzwierciedla osobę na etapie świadomości (badanie problemu), rozważania (porównanie rozwiązań) czy decyzji (gotowość do działania)

standaryzacja briefów na dużą skalę:* W przypadku dużych zespołów AI zapewnia spójność poprzez uwzględnienie tych samych podstawowych elementów w każdym briefie, takich jak odbiorcy, cele, słowa kluczowe, linki i funkcje, które należy podkreślić

dostosowywanie formatów: *Na podstawie jednego tematu sztuczna inteligencja może tworzyć dostosowane do potrzeb briefy zawartości dla różnych kanałów (na przykład długie wpisy na blogu, karuzela LinkedIn i wiadomości e-mail), ograniczając powielanie wysiłków

elementy meta w zestawie: *AI może proponować meta tytuły, opisy, a nawet tekst alternatywny dla wyszukiwarek podczas tworzenia briefu

❗ Uwaga: Nadal będziesz potrzebować specjalisty ds. marketingu treści, który na podstawie danych klientów określi intencje stojące za każdym tematem. Sztuczna inteligencja może sugerować słowa kluczowe i punkty widzenia, ale nie jest w stanie wiarygodnie ocenić, czy osoba wyszukująca chce uzyskać szybką listę kontrolną, szczegółowy przewodnik czy porównanie produktów.

💡 Porada dla profesjonalistów: Użyj ClickUp Docs, aby tworzyć i udostępniać briefy oraz szablony zawartości. Dzięki AI możesz szybko generować szkice briefów, dostosowywać je do niestandardowych potrzeb i współpracować w czasie rzeczywistym z autorami, redaktorami i całym zespołem marketingowym. Często korzystasz z określonego rodzaju dokumentów? Zamień je w szablon jednym kliknięciem! Twórz własne szablony briefów za pomocą ClickUp Dokumenty

👀 Czy wiesz, że... Badanie przeprowadzone przez Ahrefs wykazało, że ponad 87% marketerów korzysta z AI jako pomocy w tworzeniu treści. Firmy korzystające z AI publikują o 42% więcej zawartości miesięcznie w porównaniu z tymi, które robią to ręcznie.

3. Pisanie i współtworzenie

AI przyspiesza te etapy procesu pisania, które nie wymagają głębokiej oceny.

Twoja siła jako pisarza polega na rozumieniu niuansów i wplataniu emocji. Wiesz, jak zmieniać ton, kiedy zrobić pauzę dla podkreślenia znaczenia i kiedy używać analogii.

Wprowadzasz również perspektywę strategiczną, łącząc zawartość z celami biznesowymi i sprawdzając fakty przedstawiane przez AI.

Z kolei AI wyróżnia się szybkością i powtarzalnością. Można ją wykorzystać do szybkiego generowania tekstów, obrazów i nie tylko.

Przewaga ClickUp: Oto popularne rodzaje zawartości generowanej przez AI, z którymi możesz zacząć eksperymentować. Ten obraz został wygenerowany przy użyciu ClickUp Brain 🧠 Rodzaje zawartości generowanej przez AI, infografika stworzona przy użyciu ClickUp Brain Wideo pokazuje, jak korzystać z Brain do tworzenia Twojej zawartości.

Jak AI pomaga w pisaniu i współtworzeniu:

Pokonaj pustą stronę: AI pomaga w ciągu kilku sekund stworzyć pierwsze wersje wstępów, przejść lub akapitów wspierających

Zmiany stylu i tonu: może szybko przepisać fragmenty, aby dopasować je do stylu Twojej marki — swobodnego, autorytatywnego lub technicznego

*rozszerzanie konspektów: Możesz używać narzędzi AI do rozbudowywania punktorów do akapitów, dodawania przykładów lub sugerowania często zadawanych pytań

*tworzenie treści w różnych formatach: narzędzia AI do pisania mogą dostosować ten sam brief do bloga, e-maila lub posta na LinkedIn bez konieczności rozpoczynania od nowa

Testowanie wariantów: narzędzia te ułatwiają tworzenie wielu wersji nagłówków, wezwań do działania lub streszczeń, które zespół może następnie przejrzeć

❗ Uwaga: Wiadomo, że AI może zniekształcać fakty i dane. Każda informacja, cytat lub statystyka musi zostać zweryfikowana pod kątem autentyczności.

💡 Porada dla profesjonalistów: Używaj zadań ClickUp do zarządzania cyklem pracy związanym z tworzeniem zawartości. Przydzielaj zadania związane z pisaniem wraz z załączonymi briefami, ustalaj terminy i używaj podzadań do tworzenia szkiców, poprawek i zatwierdzeń. Dzięki AI wbudowanej w zadania ClickUp możesz przypisywać komentarze, generować lub udoskonalać teksty lub aktualizować status bez opuszczania zadania. Pisarze, redaktorzy i marketerzy mogą współpracować w ramach tego samego wątku, dzięki czemu opinie, wersje i ostateczne zatwierdzenia pozostają scentralizowane, a nie rozproszone po różnych dokumentach i wiadomościach e-mail. Ponadto ClickUp Brain jest zawsze pod ręką, aby odpowiedzieć na pytania, więc nie musisz przeglądać długich wątków komentarzy!

Zespół ds. marketingu w mediach społecznościowych w Cartoon Network koordynuje swoje działania związane z zawartością za pomocą oprogramowania ClickUp do zarządzania projektami marketingowymi. Platforma ta służy zespołowi jako jedyne źródło informacji, budując zaufanie i odpowiedzialność oraz oszczędzając czas. Treści społecznościowe przechodzą od etapu pomysłu do etapu oceny kreatywności i treści, a następnie są gotowe do publikacji, bez konieczności ciągłego sprawdzania postępów przez kierownika. Rozwiązywanie problemów jest również łatwiejsze, ponieważ każdy może sprawdzić, kto jest odpowiedzialny za poszczególne aspekty projektu. Jak powiedziała Sarah Lively, dyrektor ds. mediów społecznościowych w Cartoon Network: Moja rola koncentruje się na strategii i planowaniu, dlatego tak bardzo lubię ClickUp. Muszę zadbać o to, aby wszystko było zorganizowane i wiedzieć, kto co robi, a do tego potrzebowałem ClickUp. Moja rola koncentruje się na strategii i planowaniu, dlatego tak bardzo lubię ClickUp. Muszę zadbać o to, aby wszystko było zorganizowane i wiedzieć, kto co robi, a do tego potrzebowałem ClickUp.

4. Edycja

Po przesłaniu przez autora szkicu zespół ds. zawartości może poddać każdy szkic automatyzacji kontroli gramatycznej i przejrzystości, zanim redaktor dokona jego szczegółowej weryfikacji.

W związku z tym zmienia się rola redaktora. Nie musi on już poprawiać literówek ani błędów gramatycznych, ale poświęca więcej czasu na przejrzystość struktury i ton wypowiedzi, ocenę argumentów oraz podejmowanie decyzji dotyczących etyki sformułowań i przedstawiania treści.

W jaki sposób AI oferuje wsparcie procesowi edycji:

*pierwsze czyszczenie: narzędzia AI mogą skanować Twój szkic pod kątem problemów gramatycznych, powtarzających się sformułowań i wypełniaczy

Dostosowanie tonu i przejrzystości: Dzięki AI możesz zachować spójny przekaz marki we wszystkich tekstach i formatach, natychmiastowo przepisując fragmenty, aby brzmiały bardziej pewnie, konwersacyjnie lub technicznie

udoskonalenie struktury i przepływu: *AI może wskazać nagłe przejścia, brakujący kontekst lub nierówne tempo. Jest to szczególnie przydatne podczas łączenia materiałów od wielu autorów

SEO i optymalizacja wydajności: Od umiejscowienia słów kluczowych i oceny czytelności po metaopisy i linki wewnętrzne — AI może zalecić drobne poprawki, które sprawią, że zawartość będzie łatwiejszy do znalezienia

💡 Porada dla profesjonalistów: Skorzystaj z funkcji sprawdzania ClickUp, aby uprościć proces przekazywania informacji zwrotnych dotyczących treści. Redaktorzy i członkowie zespołu mogą bezpośrednio dodawać adnotacje do obrazów, wideo i plików PDF w ramach zadania ClickUp. Redaktorzy mogą zaznaczać konkretne słowa, elementy wizualne lub ramki, oznaczać autorów lub projektantów w celu uzyskania wyjaśnień oraz śledzić wszystkie prośby o edycję w czasie rzeczywistym. Po zakończonych poprawkach można oznaczyć komentarze jako rozwiązane. Dzięki temu każda wersja jest przejrzysta, czytelna i łatwa do prześledzenia.

Aby wszyscy mieli takie samo podejście do operacji związanych z zawartością, ClickUp oferuje gotowe szablony. Szablon zarządzania zawartością ClickUp integruje strategię, realizację i raportowanie w ramach wizualnego pulpitu nawigacyjnego.

Pobierz bezpłatny szablon Zadbaj o porządek i dostępność swojej zawartości dzięki szablonowi zarządzania zawartością ClickUp

Ten szablon zapewnia zespołowi ds. zawartości ustrukturyzowany system planowania, organizowania i nadzorowania każdego elementu zawartości od początku do końca. Pomysły, briefy, szkice i zatwierdzenia znajdują się w jednym miejscu. Wszyscy, od autorów i marketerów po redaktorów, mają widoczność na każdy element zawartości.

PS: To jest szablon, którego używamy w ClickUp do zarządzania operacjami związanymi z zawartością naszego bloga.

Oto, co Sid Babla, koordynator programu dobrego samopoczucia w Dartmouth College – Student Wellness Center, ma do powiedzenia na temat wykorzystania ClickUp do tworzenia zawartości:

ClickUp zmniejszył potrzebę komunikacji za pośrednictwem e-mail i usprawnił współpracę naszego zespołu tworzącego treści. Teraz jesteśmy w stanie przejść od pomysłu/burzy mózgów do pierwszego szkicu nawet 2-3 razy szybciej. Dzięki skutecznemu śledzeniu zadań i dostarczaniu kontekstu (poprzez sekcję opisów i komentarzy) zmniejszyła się liczba zmian kontekstu, co prowadzi do korzystania tylko z jednego systemu (ClickUp) zamiast wielu (GDrive, e-mail i Slack).

ClickUp zmniejszył potrzebę komunikacji za pośrednictwem e-mail i usprawnił współpracę naszego zespołu tworzącego treści. Teraz jesteśmy w stanie przejść od pomysłu/burzy mózgów do pierwszego szkicu nawet 2-3 razy szybciej. Dzięki skutecznemu śledzeniu zadań i dostarczaniu kontekstu (poprzez sekcję opisów i komentarzy) zmniejszyła się liczba zmian kontekstu, co prowadzi do korzystania tylko z jednego systemu (ClickUp) zamiast wielu (GDrive, e-mail i Slack).

Jeśli jesteś pisarzem, to trafi to w czuły punkt.. za pośrednictwem Reddit Aby tego uniknąć, mamy rozwiązanie: funkcję Talk-to-Tekst w ClickUp Brain MAX. Zapisuj spontaniczne myśli, notatki głosowe lub pomysły na zawartość w dowolnym miejscu, a Brain natychmiast przekształci je w uporządkowany tekst gotowy do edycji, rozbudowy lub współpracy. Nigdy więcej nie stracisz pomysłu, ponieważ nie zdążyłeś go zapisać!

5. Kalendarz zawartości i śledzenie produkcji

Kiedy zawartość przechodzi etap edycji, wyzwanie przenosi się z pisania na koordynację. Terminy, zależności i plany dystrybucji łatwo się rozpadają, jeśli nie ma centralnego kalendarza prowadzącego śledzenie każdego ruchomego elementu przepływu pracy.

W jaki sposób sztuczna inteligencja oferuje wsparcie w śledzeniu produkcji i planowaniu harmonogramów:

Automatyzacja planowania: narzędzia AI mogą przypisywać terminy realizacji zadań na podstawie obciążenia pracą i historycznych osi czasu, dzięki czemu nikt nie jest przeciążony pracą

Przypomnienia predykcyjne: AI wykrywa, kiedy zadanie jest zagrożone opóźnieniem, i powiadamia osoby przypisane lub redaktorów przed upływem terminu

Pulte widoczności: generowane przez AI pulpity zapewniają natychmiastowy wgląd w to, co jest w fazie tworzenia, recenzji lub gotowe do publikacji, bez konieczności ręcznego aktualizowania

*wgląd w kalendarz zawartości: Narzędzie AI może analizować dane dotyczące zaangażowania, aby sugerować najlepsze czasy publikacji, zestaw zawartości lub częstotliwość publikacji na platformie

❗ Uwaga: Dodawanie każdego mikro zadania do kalendarza produkcji może być przytłaczające. Użyj filtrów, aby skupić się na najważniejszych scenach (np. gotowe do przeglądu, zaplanowane, opublikowane).

Przewaga ClickUp: Dzięki polom AI ClickUp koordynacja staje się łatwiejsza. Dzięki polom AI możesz: Natychmiastowe generowanie zwięzłych podsumowań zadań

Otrzymuj automatyzowane aktualizacje postępów kampanii

Tłumacz zawartość jednym kliknięciem

Określaj elementy bez ręcznego wysiłku Wykorzystaj pola niestandardowe AI w ClickUp, aby zautomatyzować śledzenie postępów i aktualizacje Te inteligentne funkcje pomagają zespołom zachować porządek, zaoszczędzić czas na rutynowych aktualizacjach i zapewnić wszystkim spójność działań, dzięki czemu możesz skupić się bardziej na strategii kreatywnej, a mniej na pracy administracyjnej. Połącz je z widokiem tablicy lub kalendarza, a już nigdy nie będziesz musiał martwić się ręcznym śledzeniem pracy.

Aby śledzenie AI naprawdę działało na dużą skalę, potrzebujesz wspólnej przestrzeni, w której zespoły mogą uzgadniać osie czasu, zadania i priorytety publikacji.

Szablon kalendarza zawartości ClickUp to wizualny planer, który upraszcza harmonogram publikacji w różnych zespołach i na różnych platformach.

Pobierz bezpłatny szablon Twórz kalendarze redakcyjne lub blogowe w standardowej strukturze, korzystając z szablonu kalendarza zawartości ClickUp

Możesz sprawdzić, co zostanie opublikowane, kiedy i gdzie, dzięki kartom typu „przeciągnij i upuść” dla każdego elementu zawartości, oznaczonym kolorami według typu zawartości lub kampanii. Kliknij dowolną kartę kalendarza, aby uzyskać dostęp do pełnych szczegółów zadania, w tym kanału i kategorii treści.

💡 Porada dla profesjonalistów: Zautomatyzuj powtarzalne zadania, takie jak aktualizacje statusu zawartości i śledzenie postępów, korzystając z opartych na sztucznej inteligencji automatyzacji ClickUp. Na przykład: Automatycznie przesuwaj zadania do przodu po zatwierdzeniu rezultatu

Automatycznie przypisuj redaktorów, gdy status zadania zmieni się na „Gotowe do przeglądu”

Wysyłaj przypomnienia 48 godzin przed datą publikacji Zautomatyzuj cykl pracy zespołu dzięki ClickUp Automatyzacji

🧠 Ciekawostka: Ludzie chętniej korzystają z tego, za co niedawno zapłacili, nawet jeśli jest to ten sam produkt lub usługa. Nowy ebook, webinar lub newsletter wydają się bardziej wartościowe (i są częściej czytane), gdy są powiązane z nową ofertą, ograniczoną czasowo kampanią lub momentem podjęcia decyzji.

⚡ Archiwum szablonów: Free szablony planów marketingowych w programie Word i ClickUp

6. Zmiana przeznaczenia zawartości

Podobnie jak wszystkie inne działy, zespoły ds. zawartości znajdują się pod stałą presją, aby zrobić więcej przy mniejszych zasobach. W każdym momencie tworzysz zawartość służącą rozwojowi, marketingowi produktów, wsparciu sprzedaży, a nawet budowaniu marki pracodawcy.

Jak więc zwiększyć swoją wydajność dziesięciokrotnie, nie tracąc przy tym zdrowego rozsądku?

Najszybszym sposobem jest ponowne wykorzystanie zawartości. Zamiast próbować odkrywać Amerykę, czerp więcej wartości z tego, co już istnieje.

Na przykład raport badawczy można wykorzystać jako pięcioczęściową serię blogów, ebook, serię podcastów lub kilka list kontrolnych.

Jednak ręczne dostosowywanie treści do nowych celów jest czasochłonne i energochłonne, co sprawia, że jest to doskonały kandydat do automatyzacji.

Jak AI pomaga w fazie ponownego wykorzystania:

Automatyczna transformacja formatu: Generatywna sztuczna inteligencja może przekształcić bloga w karuzelę LinkedIn, podsumowanie e-mailowe lub skrypt krótkiego filmu wideo z przepisywaniem opartym na podpowiedziach

Dostosowanie tonu i odbiorców: narzędzia AI do tworzenia treści mogą przekształcić tekst dla różnych segmentów odbiorców lub kanałów — profesjonalny dla LinkedIn, konwersacyjny dla Instagram, zwięzły dla X

Wyodrębnianie najważniejszych informacji: umożliwia generowanie cytatów lub kluczowych wniosków w celu tworzenia krótkich formularzy, które są połączone z oryginalną zawartością

*grupowanie tematów: /AI może analizować opublikowaną bibliotekę, wykrywać powtarzające się motywy i sugerować pakiety lub serie, aby rozszerzyć narrację

Zmiana przeznaczenia SEO: Odśwież starsze posty, prosząc AI o zidentyfikowanie brakujących słów kluczowych, nowych punktów danych lub możliwości wewnętrznego linkowania

💡 Porada dla profesjonalistów: Gdy AI pomoże Ci przekształcić bloga w karuzele, podpisy lub krótkie wideo, możesz umieścić te zasoby bezpośrednio w gotowych do użycia szablonach kalendarza mediów społecznościowych. Szablony te zawierają gotowe pola dotyczące platformy, typu publikacji, podpisu, kreacji i statusu zatwierdzenia. Twój zespół może planować, harmonogramować i współpracować bez konieczności przełączania się między narzędziami.

7. Śledzenie wydajności i analiza zawartości

Jak każdy specjalista ds. marketingu zawartości wie, opublikowanie zawartości i kampanii to tylko część procesu. Należy również śledzić ich skuteczność i w razie potrzeby optymalizować je.

Przy wielu kanałach i dziesiątkach wskaźników śledzenie wydajności często staje się problemem związanym z nadmiarem danych. Tym bardziej, jeśli robisz to za pomocą arkuszy kalkulacyjnych lub wielu narzędzi dla każdej części układanki.

AI stanie się Twoim wybawieniem.

W jaki sposób AI oferuje wsparcie dla śledzenia i analizy wydajności:

gromadzenie danych automatyzacji: *AI może pobierać dane dotyczące zaangażowania, ruchu i konwersji z wielu platform (Google Analytics, LinkedIn, YouTube itp.) do jednego pulpitu nawigacyjnego

Rozpoznawanie wzorców: /AI może identyfikować trendy wydajności w czasie — na przykład, która długość zawartości generuje więcej konwersji lub które dni publikacji przynoszą większe zaangażowanie

analiza nastrojów i analiza jakościowa: *Analizując komentarze, opinie lub odpowiedzi z ankiet, AI może ocenić nastroje odbiorców i pomóc Twojemu zespołowi dopracować ton, przekaz lub tematykę

*prognozy: AI może wydać prognozę, które tematy lub rodzaje zawartości będą najpopularniejsze w następnym miesiącu na podstawie danych historycznych, pomagając w bardziej strategicznym planowaniu kalendarzy treści

❗ Uwaga: Śledzenie wydajności nie będzie działać w izolacji. Dane dotyczące wydajności powinny być połączone z większym ekosystemem marketingowym:

Połącz analizę zawartości z danymi CRM, aby sprawdzić, które posty mają wpływ na konwersje

Powiąż wyniki kampanii z rozwojem SEO i wyszukiwaniami marki

Połącz wskaźniki zaangażowania i jakości potencjalnych klientów, aby zrozumieć rzeczywisty zwrot z inwestycji

💡 Porada dla profesjonalistów: Użyj pulpitów nawigacyjnych ClickUp, aby scentralizować i zwizualizować wszystkie wskaźniki wydajności. Możesz połączyć dane z zadań, pól niestandardowych i integracji, aby śledzić wyniki, harmonogramy i zaangażowanie w jednym miejscu. Przełączaj się między widżetami, takimi jak wykresy słupkowe, wykresy kołowe lub wykresy liniowe, aby wykrywać wąskie gardła i mierzyć powodzenie kampanii. Dodaj karty AI, aby uzyskać bardziej dynamiczne i natychmiastowe raportowanie! Najlepsze jest to, że możesz dostosować swoje pulpity nawigacyjne do potrzeb kadry kierowniczej, co oznacza, że nie tracisz czasu na przekształcanie raportów w podsumowania. Śledź wskaźniki dotyczące zawartości w panelach ClickUp Dashboards

Przewaga ClickUp: Integracje ClickUp przenoszą cały świat wydajności zawartości do jednego obszaru roboczego. Synchronizacja narzędzi analitycznych: Stwórz połączenie z Google Analytics, HubSpot lub YouTube, aby automatycznie pobierać dane dotyczące zaangażowania, konwersji i ruchu do pulpitów ClickUp

Powiąż zawartość z procesem sprzedaży: zintegruj się z systemami CRM, takimi jak Salesforce lub HubSpot, aby śledzić, które zasoby zawartości generują rzeczywiste leady i przychody

*usprawnij współpracę: połącz Slack lub Teams, aby powiadomienia były wyzwalane natychmiast po zmianie kluczowych wskaźników lub osiągnięciu kamieni milowych

Połącz narzędzia SEO i publikacyjne: zintegruj się z WordPress, SEMrush lub Ahrefs, aby monitorować rankingi i publikować bezpośrednio z przepływu pracy Idź o krok dalej dzięki agentom AI ClickUp , którzy działają jak wbudowani asystenci AI, automatyzując aktualizacje, raporty i odpowiedzi w Twoim obszarze roboczym. Mogą publikować codzienne lub cotygodniowe podsumowania, organizować spotkania zespołu lub natychmiast odpowiadać na pytania związane z zawartością — wszystko to bez ręcznych ustawień.

Korzyści z wykorzystania AI przez zespoły ds. zawartości

Włączenie AI na każdym etapie cyklu życia zawartości pomaga na wiele sposobów. Na przykład AI:

Zmniejsza obciążenie umysłowe przekształcając niejasne pomysły w konkretne kolejne kroki

Utrzymuje kreatywny impet dzięki sugestiom AI pojawiającym się dokładnie tam, gdzie odbywa się praca, minimalizując konieczność zmiany kontekstu i blok twórcze

Standaryzuje wyniki pracy dzięki dzięki generatorom konspektów , briefom i szablonom zgodnym z tonem marki

*łączy zespoły, zapewniając strategii zawartości, pisaniu i projektowaniu widoczność w aktualizacjach projektu i zależnościach w czasie rzeczywistym

Dostosowuje zawartość w czasie rzeczywistym poprzez szybką lokalizację, uproszczenie lub zmianę struktury zawartości dla różnych odbiorców i platform

Wzmacnia zarządzanie zawartością dzięki wspomaganemu przez AI tagowaniu, konwencjom nazewnictwa i generowaniu list kontrolnych na dużą skalę

Wspiera samoobsługę; autorzy, redaktorzy i marketerzy mogą uzyskać pomoc od AI bez konieczności oczekiwania na inne zespoły lub narzędzia

Oto krótki opis procesu tworzenia zawartości w ClickUp.

📮 ClickUp Insight: 62% naszych respondentów korzysta z narzędzi AI do konwersacji, takich jak ChatGPT i Claude. Ich znany interfejs chatbota i wszechstronne możliwości — generowanie zawartości, analiza danych i wiele innych — mogą być powodem, dla którego są tak popularne w różnych rolach i branżach. Jeśli jednak użytkownik musi za każdym razem przełączać się do innej zakładki, aby zadać pytanie AI, związane z tym koszty przełączania i zmiany kontekstu z czasem się sumują. Nie w przypadku ClickUp Brain. Znajduje się on bezpośrednio w Twoim obszarze roboczym, wie, nad czym pracujesz, rozumie proste podpowiedzi w zwykłym tekście i udziela odpowiedzi, które są bardzo istotne dla Twoich zadań! Zwiększ swoją wydajność dwukrotnie dzięki ClickUp!

Limit AI w pracy nad zawartością (i jak je pokonywać)

Pomimo wielu zalet wykorzystania AI do tworzenia zawartości i marketingu, istnieją pewne słabe punkty, takie jak pominięcie kontekstu i ryzyko związane z własnością intelektualną, których nie można ignorować. Oto, gdzie AI ma tendencję do zawodzenia i jak można obejść te problemy.

1. Jednorodna zawartość, która nudzi

Dzięki wydajności oferowanej przez AI, miliony firm dostarczają obecnie zawartości na dużą skalę. Jednak platformy są obecnie zalewane podobnymi treściami, którym brakuje emocjonalnej głębi. Czytelnicy coraz częściej ignorują bezbarwne artykuły, a marki ryzykują, że znikną w tle.

✅ Oczywistym rozwiązaniem byłoby połączenie AI z doświadczonymi redaktorami, którzy potrafią wzbogacić treści o historie marki, nieoczekiwane punkty widzenia i informacje z pierwszej ręki.

Według IBM, inżynieria podpowiedzi może również pomóc w utrzymaniu tego samego poziomu wydajności. Oto kilka technik: Zero-shot i few-shot podpowiedzi w celu podania przykładów, które kierują strukturą lub tonem A.I

Podpowiedzi łańcucha myśli , które zachęcają do kroku po kroku rozumowania w przypadku wyjaśnień

Podpowiedzi dotyczące ról, gdzie przypisujesz AI osobowość, aby dodać głębię i perspektywę

Pętle udoskonalania pozwalają na iteracyjne rozwijanie wyników zamiast akceptowania pierwszego szkicu

⚡ Archiwum szablonów: Darmowe szablony kalendarza zawartości

2. Martwisz się, że nie dostrzegasz pewnych aspektów?

Chociaż AI przetwarza język z niesamowitą prędkością, ma trudności z rozumieniem podtekstów kulturowych, zmian tonu, implikacji prawnych i błędów popełnionych w przeszłości przez markę. Ten brak świadomości sytuacyjnej może prowadzić do niezręcznego humoru, nietrafionych sformułowań lub niedokładnej zawartości.

✅ Nadzór redakcyjny jest ważniejszy niż kiedykolwiek wcześniej. Kolejną strategią jest szkolenie AI; możesz stworzyć biblioteki podpowiedzi dostosowane do kluczowych kontekstów Twojej marki. Wytyczne te mogą być tak szczegółowe, jak instrukcje dotyczące konkretnego regionu, profile odbiorców i tematy tabu.

👀 Czy wiesz, że... 60% autorów i recenzentów twierdzi, że asystenci AI „nie dostrzegają istotnego kontekstu”. Spośród osób, które uważają, że AI wpływa na jakość, 44% obwinia za to brak kontekstu.

3. Własność intelektualna i pułapki etyczne

Sztuczna inteligencja przetwarza ogromne ilości danych online, aby generować zawartość i spostrzeżenia. Bez jasnego przypisania autorstwa lub przejrzystości źródeł firmy narażają się na ryzyko nieumyślnego opublikowania treści plagiatowanych. Grozi im również naruszenie praw licencyjnych i niepodanie autorów oryginalnych treści.

✅ Oto jak możesz sprostać temu wyzwaniu:

Przed opublikowaniem długich, wymagających wielu badań lub wysokowidocznych zawartości sprawdź wyniki AI za pomocą profesjonalnych narzędzi do sprawdzania plagiatu i praw autorskich

Sprawdź licencję w przypadku korzystania z materiałów zewnętrznych w podpowiedziach i ogranicz się do danych zastrzeżonych lub pozbawionych praw autorskich

Aby dowiedzieć się więcej o wykorzystaniu AI w marketingu, obejrzyj to wideo.

📚 Czytaj więcej: Przykłady wytycznych dotyczących marki jako inspiracja

Twórz (i podbijaj świat) zawartość dzięki ClickUp

Niezależnie od tego, jak pomysłowy jest Twój zespół ds. zawartości, skalowanie pomysłów, utrzymywanie briefów na odpowiednim poziomie i dotrzymywanie terminów tydzień po tygodniu to trudne zadanie.

ClickUp, zintegrowany obszar roboczy oparty na AI, w którym zadania, dokumenty, rozmowy i spostrzeżenia są dostępne w jednym miejscu, zapewnia niespotykaną dotąd wydajność i widoczność operacji związanych z treścią. Dzięki automatyzacji, pulpitom nawigacyjnym działającym w czasie rzeczywistym, AI zintegrowanej z zadaniami i dokumentami oraz gotowym szablonom możesz przekształcić swój zespół ds. treści w hub wydajności.

Taką, której zazdrości Ci cała organizacja. 😀

Na co czekasz? Wykorzystaj potencjał AI i zarejestruj się w ClickUp już dziś za darmo