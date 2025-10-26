Jak zautomatyzować briefy kreatywne za pomocą ChatGPT dla zespołów marketingowych

Ile razy zdarzyło Ci się usiąść, aby rozpocząć projekt, i pomyśleć: „Chwileczkę... gdzie jest brief?”. Albo, co gorsza, przeszukiwać e-maili, wątki czatu i rozrzucone notatki, aby go skompletować?

To frustrujące, spowalnia pracę wszystkich i zabija dynamikę. I tu właśnie pojawia się automatyzacja!

W tym przewodniku pokażemy Ci, jak zautomatyzować briefy kreatywne za pomocą ChatGPT. Dodatkowo omówimy również automatyzację za pomocą ClickUp, aplikacji do pracy, która ma wszystko. 🔁

Zacznijmy!

⭐ Funkcjonalny szablon Rozpoczynasz nową kampanię, ale gubisz się wśród rozproszonych notatek, niekończących się e-maili i niejasnych celów? Skorzystaj z szablonu dokumentu briefu kreatywnego ClickUp, aby zebrać wszystko w jednym miejscu. Dzięki wbudowanym polom na cele, zakres i kamienie milowe szablon ten ułatwia koordynację działań interesariuszy, śledzenie opinii i rozpoczęcie projektów z jasnością od pierwszego dnia. Pobierz bezpłatny szablon Zarejestruj wymagania projektu i kierunek kreatywny za pomocą szablonu dokumentu briefu kreatywnego ClickUp

Jak używać ChatGPT do automatyzacji briefów kreatywnych

Brief kreatywny to krótki dokument, który wyznacza kierunek projektu marketingowego lub kreatywnego.

Tradycyjnie zespoły sprzedaży i marketingu tworzą te briefy ręcznie, wypełniając formularze, wysyłając e-maili i formatując wszystko w dokumencie. Jest to czasochłonne i podatne na niespójności.

Automatyzacja zmienia tę sytuację. Zamiast pisać każdy brief od podstaw, możesz użyć ChatGPT do marketingu, aby:

Zbieraj szczegóły kampanii za pomocą formularza

Automatycznie wysyłaj te informacje do ChatGPT za pośrednictwem platformy automatyzacji (takiej jak Make, Zapier lub Power Automate)

Pozwól ChatGPT przekształcić surowe dane w dopracowany brief kreatywny

Przesyłaj briefy bezpośrednio do swojego obszaru roboczego — takiego jak ClickUp, Dokumenty Google, e-mail lub inne oprogramowanie do zarządzania projektami kreatywnymi

Po ustawieniu każdego nowego wniosku o kampanię automatycznie generowany jest gotowy do użycia brief kreatywny bez dodatkowego wysiłku.

Teraz przejdźmy do omówienia sposobu wykorzystania AI do automatyzacji marketingu.

Krok 1: Zidentyfikuj wydarzenia wyzwalające

Najpierw zdecyduj, kiedy należy wygenerować brief kreatywny. Typowe wyzwalacze to:

Nowy formularz zgłoszeniowy kampanii (Google Forms, Typeform, Airtable)

Nowy projekt utworzony lub zaktualizowany w narzędziach marketingowych opartych na AI , takich jak ClickUp

Formularz rejestracyjny klienta przesłany do systemu CRM

Zaplanowany wyzwalacz (np. generowanie briefów dla powtarzających się kampanii miesięcznych)

🧠 Ciekawostka: Słowo „robot” pochodzi od czeskiego słowa robota, oznaczającego przymusową pracę lub ciężką pracę. Zostało ono wprowadzone w sztuce teatralnej z 1921 roku zatytułowanej R. U. R. ( Rossum’s Universal Robots ), która przedstawiała maszyny zastępujące ludzkich pracowników.

Krok 2: Strukturyzuj gromadzenie danych

Zanim ChatGPT będzie mógł stworzyć brief, potrzebujesz ustrukturyzowanego sposobu gromadzenia szczegółów kampanii. Zacznij od zastąpienia ręcznych formularzy zgłoszeniowych formularzami ClickUp.

Możesz nawet wykorzystać AI do badań rynkowych i stworzyć dedykowany formularz dla każdej kampanii lub klienta, zawierający nazwę projektu, cele, grupę docelową, wyniki, budżety, harmonogramy i ton.

Przejdź do listy ClickUp (np. „Kampania kreatywna”) Kliknij + Widok → Formularz Utwórz pola dla wszystkich wymaganych informacji: Nazwa projektu/kampanii Cele i zadania Grupa docelowa Kluczowe wyniki Budżet i harmonogram Wytyczne dotyczące marki lub ton wypowiedzi Nazwa projektu/kampanii Cele i zadania Grupa celowa Kluczowe wyniki Budżet i oś czasu Wytyczne dotyczące marki lub ton komunikacji Opublikuj formularz i skopiuj link do udostępnienia.

Nazwa projektu/kampanii

Cele i zadania

Grupa celowa

Kluczowe wyniki

Budżet i oś czasu

Wytyczne dotyczące marki lub ton wypowiedzi

Twórz niestandardowe formularze w ClickUp Dostosuj formularz ClickUp do charakteru przepływu pracy marketingowej.

Dzięki temu każde przesłane jest znormalizowane, co zapewnia spójność danych wprowadzanych do ChatGPT.

🔍 Czy wiesz, że... W dużych agencjach briefy nie zawsze są tworzone przez kreatywnych. Często pochodzą one od planistów ds. klientów, których zadaniem jest dogłębne zrozumienie zarówno marki, jak i odbiorców, zanim zespół zacznie pracować nad pomysłami.

Krok 3: Połączenie z platformą automatyzacji

Następnie wybierz narzędzie do automatyzacji przepływu pracy, takie jak Make (Integromat), Zapier lub Microsoft Power Automate. Narzędzia te pozwalają na połączenie odpowiedzi z formularza z ChatGPT.

Na przykład: Wyzwalacz: „Nowe zadanie w folderze ClickUp xyz” (przesłane formularza)

Działanie: „Wyślij te dane do ChatGPT za pośrednictwem API”.

Platformy automatyzacji ułatwiają mapowanie odpowiedzi z formularzy do podpowiedzi, którą otrzyma ChatGPT. W tym przewodniku użyjemy Make.

Najpierw musisz nawiązać połączenie ClickUp z Make, aby dane mogły automatycznie przepływać do przepływu pracy. Oto jak to zrobić:

1. Zarejestruj się lub zaloguj na stronie Make.com.

2. Utwórz nowy scenariusz (przepływ pracy automatyzacji)

Wybierz ClickUp z listy aplikacji, aby rozpocząć tworzenie nowego scenariusza.

3. Dodaj ClickUp jako wyzwalacz

Wybierz Obserwuj zadanie lub Obserwuj przesłane formularza .

Ustaw połączenie swojego konta ClickUp, tworząc webhook i postępując zgodnie z podpowiedziami wyświetlanymi na ekranie.

Wybierz listę, na której przesłane formularze tworzą zadania.

Ustaw wyzwalacz, aby uruchamiał się za każdym razem, gdy zostanie utworzone nowe zadanie (odpowiedź w formularzu).

Zezwól na połączenie, aby umożliwić Make dostęp do danych ClickUp i korzystanie z nich

🧠 Ciekawostka: Automatyzacja istnieje w muzyce od wieków. Pianola, wynaleziona pod koniec XIX wieku, mogła wykonywać całe utwory przy użyciu perforowanych rolek papieru, automatyzując rozrywkę na długo przed pojawieniem się technologii cyfrowej.

Krok 4: Wyślij dane do ChatGPT za pomocą Make

Nadszedł czas, aby wykorzystać ChatGPT do tworzenia zawartości.

Przed połączeniem potrzebny będzie klucz API OpenAI (umożliwia on komunikację Make.com z ChatGPT).

Jak uzyskać klucz API OpenAI

1. Przejdź do strony internetowej OpenAI 2. Zaloguj się na swoje konto 3. W ustawieniach konta znajdź klucze API 4. Kliknij Utwórz nowy klucz tajny

Uzyskaj klucz API OpenAI ze strony internetowej

💡 Wskazówka dla profesjonalistów: Skopiuj i wklej klucz API w bezpiecznym miejscu. Jest to widok jednorazowy, więc po zamknięciu okna klucz nie będzie już widoczny.

Wróć do Make.com i wykonaj tę czynność.

1. Dodaj moduł HTTP lub OpenAI do swojego scenariusza.

Użyj HTTP → Make a Request, jeśli chcesz nawiązać bezpośrednie połączenie z API.

Lub wybierz gotowy moduł OpenAI (jeśli jest dostępny).

2. Po wyświetleniu podpowiedzi wklej klucz API, aby połączyć swoje konto OpenAI. Teraz jesteś połączony!

Stwórz połączenie Make z ChatGPT za pomocą klucza API

W tym miejscu automatyzacja staje się „inteligentna”. Zamiast za każdym razem pisać nowe polecenie, tworzysz jasny szablon polecenia z symbolami zastępczymi, które pobierają szczegóły z formularza (np. formularza ClickUp, Typeform lub Google Form).

📌 Przykładowa odpowiedź: Wygeneruj brief kreatywny na podstawie następujących informacji: Nazwa projektu: {{Nazwa projektu}} Cele projektu: {{Cele}} Grupa celowa: {{Grupa celowa}} Wyniki: {{Wyniki}} Oś czasu: {{Timeline}} Budżet: {{Budget}} Ton/wytyczne/preferencje stylistyczne: {{Wytyczne}}

W tym przypadku symbole zastępcze {{Nazwa projektu}}, {{Cele}} itp. zostaną automatycznie wypełnione rzeczywistymi wartościami wprowadzonymi do formularza przez Twój zespół lub klienta.

Za każdym razem, gdy nowy formularz zostanie przesłany w ClickUp (lub innym podłączonym narzędziu), Make przechwytuje odpowiedzi z formularza, formatuje dane do szablonu podpowiedzi i wysyła je do ChatGPT poprzez połączenie API.

Po wyzwalaczu ChatGPT natychmiast przetwarza informacje i zwraca dobrze skomponowany brief kreatywny dostosowany do szczegółów projektu.

💡Wskazówka dla profesjonalistów: Podczas ustawiania modułu wybierz model ChatGPT (np. GPT-5) i dostosuj parametry: Temperatura: Dostosuj kreatywność (niższa = precyzyjna, wyższa = bardziej pomysłowa)

Maksymalna liczba tokenów: kontroluj długość briefu

Krok 5: Utwórz dokument ClickUp z briefem

Po utworzeniu briefu kreatywnego przez ChatGPT możesz się zastanawiać, co z nim zrobić. Ręczne kopiowanie i wklejanie jest sprzeczne z celem automatyzacji.

Zautomatyzujmy ostatni krok, aby dostarczyć brief bezpośrednio tam, gdzie potrzebuje go Twój zespół.

Dodaj moduł ClickUp „Utwórz dokument” w Make, tak jak zrobiłeś to w kroku 3. Wybierz lokalizację nadrzędną (ta sama lista lub dedykowany folder dokumentów). Wykorzystaj dane wyjściowe ChatGPT jako zawartość dokumentu. Dynamicznie ustaw tytuł (np. Brief kreatywny – {{Nazwa projektu}}).

W ten sposób każda kampania automatycznie otrzymuje własny, przechowywany i możliwy do udostępnienia brief kreatywny w ClickUp Dokument.

🔍 Czy wiesz, że... W latach 80. fabryki zaczęły stosować programowalne sterowniki logiczne (PLC), które umożliwiały przeprogramowanie maszyn do różnych zadań zamiast ograniczania ich do jednego procesu.

Próbka podpowiedzi ChatGPT do automatyzacji briefów kreatywnych

Teraz, gdy już wiesz, jak działa ChatGPT, przydadzą Ci się podpowiedzi, które pomogą Ci generować uporządkowane, przydatne briefy. Oto kilka przykładów, które możesz dostosować do swojego procesu twórczego:

1. Przyjęcie kampanii → Pełny brief

Stwórz brief kreatywny dla kampanii marketingowej, korzystając z poniższych informacji: Projekt: {{nazwa_kampanii}}, Cele: {{cele}}, Odbiorcy: {{odbiorcy}}, Wyniki: {{wyniki}}, oś czasu: {{oś czasu}}, Budżet: {{budżet}}, Wytyczne: {{wytyczne}}. Format na sekcje: przegląd, cele, odbiorcy, wyniki, oś czasu, budżet.

2. Brief dostosowany do tonu

Jesteś strategiem marki. Wygeneruj brief kreatywny na podstawie następujących informacji: {{form_data}}. Brief powinien być napisany profesjonalnym, ale przyjaznym tonem, zgodnym z {{brand_guidelines}}. Dodaj sugestię sloganu i trzy pomysły na motyw kampanii.

3. Brief kampanii wielokanałowej

Na podstawie tych danych {{form_data}} wygeneruj brief kreatywny zawierający materiały dostosowane do wielu kanałów (media społecznościowe, e-mail, blog, płatne reklamy). Podkreśl cele specyficzne dla danego kanału, informacje o odbiorcach oraz zalecane komunikaty dostosowane do każdego kanału.

📖 Przeczytaj również: Darmowe szablony kalendarza zawartości dla mediów społecznościowych

Limity korzystania z ChatGPT do tworzenia briefów kreatywnych

Korzystając z ChatGPT do generowania briefów kreatywnych, należy pamiętać o jego ograniczeniach. Oto pięć kluczowych limitów, o których należy pamiętać:

Niespójny przekaz marki: wyniki ChatGPT mogą się znacznie różnić w zależności od sformułowań lub struktury podpowiedzi, co utrudnia utrzymanie spójnego tonu w różnych kampaniach

Limited strategic insight: Chociaż ChatGPT dobrze radzi sobie z formatem i językiem, brakuje mu prawdziwej wiedzy rynkowej. Nie potrafi interpretować trendów ani sugerować praktycznych strategii, tak jak potrafi to zrobić człowiek zajmujący się marketingiem

Luka w kreatywności i oryginalności: pomysły generowane przez AI często zbiegają się w kierunku tego, co znane, a nie prawdziwie nowatorskie; ludzka wiedza specjalistyczna nadal wyostrza niuanse i oryginalność

Halucynacje i dezinformacja: Czasami ChatGPT może z przekonaniem generować niedokładne lub zmyślone informacje, co wymaga czujnej weryfikacji faktów

ryzyko nadmiernego polegania na zdolnościach poznawczych: *Nadmierne wykorzystanie /AI w reklamie i zadaniach kreatywnych może osłabić ludzkie myślenie, podważając głęboką własność, krytyczne myślenie i autentyczny wgląd w pracę marketingową

🔍 Czy wiesz, że... Niektóre briefy zawierają moodboardy, palety kolorów, a nawet playlisty. Agencje uważają, że udostępnianie nastroju za pomocą obrazów lub muzyki pozwala szybciej zgrać zespół kreatywny niż same słowa.

🎥 W tym wideo zobaczysz, jak wykorzystać AI w marketingu — od praktycznych narzędzi po realne strategie dostarczane w czasie rzeczywistym.

Z łatwością organizuj swoje briefy kreatywne za pomocą ClickUp

ClickUp dla zespołów marketingowych to aplikacja do pracy, która łączy zadania, dokumenty, czat, pulpity i AI w jednym, zunifikowanym obszarze roboczym.

Posłuchaj opinii Chelsea Bennett z Lulu Press, obecnej użytkowniczki:

Platforma do zarządzania projektami jest niezbędna dla zespołu marketingowego i bardzo nam się podoba, że pomaga nam pozostać w połączeniu z innymi działami. Korzystamy z ClickUp dosłownie codziennie, z wszystkiego. Jest to bardzo pomocne dla naszego zespołu kreatywnego i sprawia, że jego cykl pracy jest lepszy i bardziej wydajny.

Platforma do zarządzania projektami jest niezbędna dla zespołu marketingowego i bardzo nam się podoba, że pomaga nam pozostać w połączeniu z innymi działami. Korzystamy z ClickUp dosłownie codziennie, z wszystkiego. Jest to bardzo pomocne dla naszego zespołu kreatywnego i sprawia, że jego cykl pracy jest lepszy i bardziej wydajny.

Sam ChatGPT może tworzyć briefy, którym brakuje kontekstu lub pozycji marki. Dzięki ClickUp otrzymujesz uporządkowane, możliwe do udostępniania briefy powiązane z Twoimi projektami.

Zobaczmy, jak dzięki temu data powstania briefów staje się bardziej inteligentna i oparta na współpracy. 👀

Usprawnij briefy kreatywne

Chociaż ChatGPT oferuje zawartość generowaną przez AI, nie integruje się on naturalnie z cyklami pracy w projekcie. Zespoły często nadal muszą ręcznie dystrybuować briefy, przydzielać recenzentów lub aktualizować narzędzia do śledzenia projektów.

ClickUp Automatyzacja eliminuje tę przeszkodę.

Skonfiguruj automatyzacje ClickUp, aby zadania i briefy były przypisywane automatycznie

Na przykład, gdy brief kreatywny zostanie przesłany do ClickUp Dokumentów, ClickUp Automatyzacje może być wyzwalaczem cyklu pracy, który automatycznie tworzy zadanie projektowe, wyznacza dyrektora artystycznego jako recenzenta i aktualizuje status zadania na „W trakcie” Kierownik ds. marketingu otrzymuje następnie przypomnienie o terminie, dzięki czemu cały cykl briefów przebiega płynnie.

Następnie, dzięki integracjom ClickUp, brief może zostać natychmiast zapisany w Google Drive, połączony z kampanią HubSpot lub przesłany do narzędzia do projektowania wizualnego, takiego jak Figma.

Inne przykłady automatyzacji obejmują:

Powiadom interesariuszy: Powiadom kierownika ds. marketingu o sfinalizowaniu briefu, aby mógł dostosować harmonogram kampanii

Generowanie podzadań: Podziel brief na podzadania dotyczące koncepcji projektowych, szkiców tekstów i zatwierdzania zasobów automatycznie

Śledź postępy: Przenieś brief do statusu „Gotowy do uruchomienia” po zakończeniu wszystkich połączonych zadań zakończonych

Zbieraj opinie: Wyślij przypomnienie do recenzentów, jeśli opinie nie zostaną dodane w ciągu dwóch dni od przydzielenia zadania

Archiwizuj briefy: Po uruchomieniu kampanii przechowuj zakończone briefy w dedykowanym folderze, aby móc z nich skorzystać w przyszłości

🚀 Zaleta ClickUp: Dzięki ClickUp Brain i Autopilot Agents nie tylko automatyzujesz poszczególne kroki — koordynujesz całe cykle pracy. Opisz swoje potrzeby prostym językiem — na przykład „Utwórz brief blogowy dotyczący „Jak prowadzić marketing na Reddicie” i przypisz go kierownikowi ds. marketingu”. ClickUp Brain natychmiast generuje brief, a Twój agent Autopilot przypisuje zadanie, ustala terminy i sugeruje kolejne działania — wszystko automatycznie, w jednym obszarze roboczym. Pozwól ClickUp Brain zająć się Twoimi briefami kreatywnymi — generuj, organizuj i optymalizuj każde zapytanie marketingowe z precyzją opartą na AI

Scentralizuj i współpracuj

ClickUp Dokument przechowuje wszystkie briefy kreatywne w jednym miejscu, ułatwiając dostęp do nich, organizację i bezpośrednie powiązanie z pracą nad kampanią.

Na przykład, gdy brief kreatywny dla nowej reklamy wideo zostanie sporządzony w ClickUp Docs, kierownik projektu może oznaczyć redaktora w dokumencie, aby potwierdzić harmonogram. W tym samym czasie copywriter dodaje szkic scenariusza do oddzielnej sekcji. Ponieważ jest to ten sam dokument, aktualizacje zachowują swoją widoczność dla wszystkich bez chaosu związanego z wersjami.

Widok i połącz briefy kreatywne bezpośrednio w ClickUp Docs, aby uzyskać łatwy dostęp i dostosować kampanię

Członkowie zespołu mogą dodawać komentarze, sugerować zmiany i śledzić historię wersji. Możesz również organizować briefy, zasoby i notatki za pomocą folderów, pól niestandardowych i przełączników, tworząc uporządkowane, łatwe w nawigacji dokumenty, które znajdują się w ujednoliconej przestrzeni roboczej.

🤩 Bonus: Dzięki ClickUp Brain tworzenie i udoskonalanie briefów staje się jeszcze szybsze. Możesz podpowiedzieć AI, aby napisała bezpośrednio w dokumencie, aby podsumować dane wejściowe kampanii, przeformułować sekcje, rozwinąć pomysły lub przekształcić notatki w praktyczne plany. Podpowiedź ClickUp Brain w dokumencie o wygenerowanie briefów kreatywnych ✅ Wypróbuj to polecenie: Stwórz brief kreatywny ze szczegółowym zarysem kampanii w mediach społecznościowych promującej naszą nową ekologiczną butelkę na wodę. Uwzględnij cel kampanii, grupę docelową, kluczowe komunikaty, sugerowane kanały, oś czasu i kwestie budżetowe. Dodaj do tego świeże spojrzenie.

Wykorzystaj AI w całym swoim obszarze roboczym

Mimo że widziałeś już fragment możliwości ClickUp Brain w dokumentach i automatyzacjach, to naprawdę tylko wierzchołek góry lodowej.

W przeciwieństwie do ChatGPT, który generuje zawartość w izolacji, ClickUp Brain ma zakończony kontekst Twoich projektów, zadań, dokumentów i połączonych aplikacji, dzięki czemu jest inteligentniejszy, szybszy i stanowi najlepszą alternatywę dla ChatGPT.

Oto kilka innych przykładów zastosowań AI:

uzyskaj natychmiastowe odpowiedzi: Skorzystaj z obszaru roboczego dzięki AI Knowledge Manager*. Zadaj pytania typu: „Jakie były kluczowe cele kampanii na YouTube?” lub „Które briefy odnoszą się do nowych wytycznych dotyczących marki?” i uzyskaj natychmiastowe, dokładne odpowiedzi z pełnym kontekstem

Poproś ClickUp Brain o podsumowania spotkań i wszystkie niezbędne informacje

Generuj zawartość dostosowaną do konkretnych ról: Twórz zakończone briefy kreatywne, podsumowania kampanii lub gotowe do przedstawienia klientom propozycje za pomocą AI Writer for Work, zachowując styl komunikacji swojej marki. Możesz również udoskonalać komunikaty, rozszerzać sekcje lub tłumaczyć treści

Twórz szkice scenariuszy dla konkretnych sytuacji za pomocą ClickUp Brain

🚀 Zaleta ClickUp: ClickUp Brain MAX idzie o krok dalej. Jest to dedykowany asystent AI na komputerze stacjonarnym, dostępny niezależnie od miejsca pracy. Łączy on w sobie: Dane ClickUp

Aplikacje w połączeniu

Duże modele językowe (ChatGPT, Claude, Gemini)

Wyszukiwanie w Internecie Brain MAX eliminuje rozrost AI poprzez centralizację kontekstu, wyszukiwania, automatyzacji i danych powstania. Chcesz sprawdzić postępy kampanii? Dzięki ClickUp Brain MAX możesz wyszukiwać wszystkie powiązane zadania, pobierać pliki projektowe z Figma i tworzyć zwięzłe podsumowanie postępów. Gdy wszystko będzie gotowe, możesz udostępnić podsumowanie bezpośrednio w ClickUp Chat, informując swój zespół o aktualnym stanie rzeczy bez opuszczania obszaru roboczego.

Uruchom briefy kreatywne na autopilocie

Agenci ClickUp Autopilot działają jak współpracownicy oparci na AI, dbając o płynność pracy bez konieczności ciągłego sprawdzania postępów.

Dzięki wbudowanym agentom autopilota możesz: Raport tygodniowy: opublikuj podsumowanie wszystkich aktywnych briefów, w tym terminów, etapów przeglądu i oczekujących zatwierdzeń

*raport dzienny: udostępniaj krótkie podsumowanie nowych przesłanych, poprawek i zakończonych briefów, aby zespół był na bieżąco

Team StandUp: Automatycznie generuj aktualizacje dotyczące tego, nad czym trwają prace, które briefy są w trakcie przeglądu i gdzie występują przeszkody

Agent automatycznych odpowiedzi: Natychmiast odpowiadaj na typowe pytania, takie jak „Które briefy czekają na przegląd projektu?”, pobierając rzeczywiste dane z obszaru roboczego

Użyj ClickUp Autopilot Agents, aby automatycznie przypisywać, aktualizować i prowadzić śledzenie briefów kreatywnych

Nie musisz się ograniczać tylko do tego. Niestandardowe agenty Autopilot pozwalają jeszcze bardziej dostosować cykle pracy.

Na przykład możesz ustawić agenta, który: Twórz zadania na podstawie pomysłów z burzy mózgów w ClickUp Whiteboards

Automatyczne aktualizacje briefów wraz z statusem opinii

Oznaczaj przeterminowane briefy jako priorytet

Dowiedz się więcej o automatyzacji procesów marketingowych i kreatywnych tutaj:

Monitoruj i analizuj wskaźniki projektu

Pulpit ClickUp zapewnia widok wszystkich briefów kreatywnych, kampanii i działań zespołu w czasie rzeczywistym. Dzięki zaplanowanym raportom możesz automatycznie wysyłać interesariuszom okresowe aktualizacje bezpośrednio z dowolnego widoku pulpitu.

Pobieraj odpowiednie dane z zadań, dokumentów i komentarzy za pomocą kart AI w pulpitach ClickUp Dashboards

Ponadto karty AI dodają inteligencję do pulpitów nawigacyjnych, aby:

Podsumowanie działań: Otrzymuj natychmiastowe aktualizacje dotyczące postępów kampanii, zakończonych zadań i wkładu zespołu

Streszczenia wykonawcze: Twórz ogólne przeglądy dla kierownictwa, w tym kamienie milowe i stan projektu

Raportowanie niestandardowe: Zadaj sztucznej inteligencji konkretne pytania, takie jak „Które briefy są przeterminowane?” lub „Jakie są przeszkody w tym tygodniu?”

📮 ClickUp Insight: 30% pracowników uważa, że automatyzacja może zaoszczędzić im 1–2 godziny tygodniowo, a 19% szacuje, że może to dać 3–5 godzin na głęboką, skoncentrowaną pracę. Nawet te niewielkie oszczędności czasu sumują się: zaledwie dwie godziny odzyskane tygodniowo to ponad 100 godzin rocznie — czas, który można poświęcić na kreatywność, myślenie strategiczne lub rozwój osobisty. 💯 Dzięki agentom AI ClickUp i ClickUp Brain możesz zautomatyzować cykle pracy, generować aktualizacje projektów i przekształcać notatki ze spotkań w konkretne kroki — wszystko w ramach tej samej platformy. Nie potrzebujesz dodatkowych narzędzi ani integracji — ClickUp zapewnia wszystko, czego potrzebujesz do automatyzacji i optymalizacji dnia pracy w jednym miejscu. 💫 Rzeczywiste wyniki: RevPartners obniżyło koszty SaaS o 50% dzięki konsolidacji trzech narzędzi w ClickUp — uzyskując ujednoliconą platformę z większą liczbą funkcji, ściślejszą współpracą i jednym źródłem informacji, które jest łatwiejsze w zarządzaniu i skalowaniu.

Przyspiesz pracę dzięki szablonom

Pobierz bezpłatny szablon Planuj kampanie i zapisuj kreatywne pomysły dzięki szablonowi dokumentu briefu kreatywnego ClickUp

Gotowy i łatwy w użyciu szablon dokumentu briefu kreatywnego ClickUp pomaga zespołom definiować projekty kreatywne i zarządzać nimi w jednym przejrzystym, uporządkowanym miejscu.

Oto, jak to zapewnia wsparcie dla Twojej codziennej pracy:

Zarejestruj cele kampanii, szczegóły dotyczące odbiorców, osie czasu i budżety w jednym uporządkowanym dokumencie

Dodaj sekcje dla celów słów kluczowych i notatek dotyczących optymalizacji, aby usprawnić zarządzanie projektami SEO

Połącz brief bezpośrednio z zadaniami, aby projektanci, autorzy i menedżerowie byli na bieżąco z kolejnymi krokami

Stwórz przestrzenie do burzy mózgów, które zachęcą zespoły do stosowania różnych technik generowania pomysłów

Zapewnij przejrzystość procesu zatwierdzania, oznaczając recenzentów i prowadząc śledzenie podpisów w dokumencie

Scentralizuj briefy kreatywne dzięki ClickUp

Automatyzacja briefów kreatywnych za pomocą ChatGPT pozwala zaoszczędzić cenny czas, ale nie jest to zakończone rozwiązanie: kontekst może zostać utracony, aktualizacje mogą być rozproszone, a ręczne działania następcze mogą być konieczne.

ClickUp eliminuje te silosy, łącząc zadania, dokumenty, pulpity nawigacyjne i sztuczną inteligencję w jednym obszarze roboczym. Dzięki ClickUp Brain otrzymujesz inteligentną pomoc sztucznej inteligencji w zakresie podsumowań, zawartości i spostrzeżeń, a ClickUp Automatyzacje zajmuje się powtarzalnymi krokami.

Dlaczego więc nie zrobić kolejnego kroku i nie zebrać wszystkich swoich kreatywnych prac w jednym miejscu? Zarejestruj się w ClickUp już dziś!