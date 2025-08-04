Jak stworzyć skuteczne strategie marketingowe dla agentów nieruchomości

Twój konkurent z drugiej strony miasta jest zawsze o krok przed Tobą, podczas gdy Ty próbujesz go dogonić. Prawda jest taka, że nie prowadzi on, ponieważ jest lepszy od Ciebie, ale dlatego, że jego strategia marketingowa w terenie jest lepsza.

Improwizacja planu pozyskiwania potencjalnych klientów nie jest rozwiązaniem na rynku nieruchomości, gdzie uwaga jest walutą, a każdy potencjalny klient ma znaczenie. W tym poście na blogu omówimy skuteczne strategie marketingowe dla agentów nieruchomości i podamy przykład, w jaki sposób ClickUp może pomóc!

Dlaczego agenci nieruchomości potrzebują solidnej strategii marketingowej?

Marketing pomaga ludziom zapamiętać, zaufać i wybrać właśnie Ciebie. A odpowiednia strategia marketingowa sprawi, że znajdziesz się w centrum uwagi swojej grupy docelowej.

Oto, co skuteczna strategia może zrobić dla Twojej działalności w branży nieruchomości:

Wyróżnij się na rynku nieruchomości: Skoncentrowana tożsamość pomaga w ukierunkowanej reklamie i sprawia, że przekaz marketingowy jest zapadający w pamięć

Buduj długotrwałe zaufanie dzięki spójnemu brandingowi: Spójne działania marketingowe skierowane do tych samych dwóch lokalnych rynków i profilu nabywców pozwolą uzyskać polecenia od osób o wysokim poziomie zaangażowania

Pokaż się jako firma: Zainwestuj budżet marketingowy w budowanie pozycji lidera, obecność w społeczności i lokalne autorytety, aby przyciągnąć nowych klientów

Unikaj ogólnych działań promocyjnych: Pracuj zgodnie z ukierunkowanym Pracuj zgodnie z ukierunkowanym planem marketingowym , aby uniknąć podobnych biografii i szablonowych postów marketingowych w mediach społecznościowych, jak Twoja konkurencja

📌 Kiedy próbujesz przemówić do wszystkich, w końcu nie trafiasz do nikogo. Znajdź swoją grupę docelową i skieruj do niej swoją ofertę.

Cytując agenta z wątku na Reddicie:

Jeśli jesteś agentem nieruchomości luksusowych, bądź agentem nieruchomości luksusowych. Nie publikuj postów o tym, jak można kupić dom dla początkujących za X dolarów miesięcznie („mniej niż wynosi Twój obecny czynsz!”)... Jeśli jesteś agentem ds. wynajmu – masz sieć kontaktów, doświadczenie i czas, aby zawrzeć 10 umów najmu miesięcznie. Bądź takim agentem. Jeśli jesteś agentem zajmującym się sprzedażą pierwszego domu – kochasz edukację, pomaganie w przeglądaniu ton informacji, budowanie relacji itp. – bądź taki. Jeśli jesteś pośrednikiem i naprawdę dobrze radzisz sobie ze znalezieniem okazji dla doświadczonych inwestorów – bądź taki.

TL;DR: Mów bezpośrednio do swoich odbiorców i nie próbuj być wszystkim dla wszystkich. Wiedza o tym, komu służysz i jak konsekwentnie się prezentować, to połowa sukcesu.

👀 Czy wiesz, że? Sprzedaż domu zajmuje średnio od 30 do 90 dni.

Sprawdzone strategie marketingowe dla agentów nieruchomości

Połączenie kanałów online i offline pozwoli Ci przejść od nudnych ofert do podpisanych umów. Poznaj najlepsze strategie marketingowe dla agentów nieruchomości, które pomogą Ci przyciągnąć potencjalnych klientów i dotrzeć do rynku docelowego.

1. Wysyłaj cotygodniowe e-maile

Co z oczu, to z serca. Jeśli nie pojawiasz się co tydzień w skrzynce odbiorczej, nie jesteś na pierwszym miejscu w ich głowie.

Marketing e-mailowy pomaga pielęgnować długoterminowe kontakty z potencjalnymi klientami i dostarczać cenne informacje tym, którzy nie są jeszcze gotowi do zakupu lub sprzedaży.

Oto jak może wyglądać udany wysiłek marketingowy:

Puls rynku: Udostępniaj lokalne statystyki dotyczące nieruchomości, takie jak średni czas wystawienia na sprzedaż, ostatnie stosunki ceny ofertowej do ceny sprzedaży lub nowe oferty w popularnej okolicy

Wyróżniona oferta tygodnia: Wyróżnij wyjątkową nieruchomość dzięki świetnym zdjęciom i unikalnej propozycji wartości (cena, lokalizacja, funkcje)

Lokalna atrakcja: Poleć lokalną kawiarnię, szlak turystyczny lub małą firmę i połącz ją z atrakcyjnością stylu życia na Twoim rynku

📌 Nawet jeśli tylko 30% subskrybentów otworzy wiadomość e-mail, pozostali nadal zobaczą Twoje imię i nazwisko oraz temat wiadomości, co pozycjonuje Cię jako osobę, do której zwrócą się, gdy będą potrzebować usługi.

🧠 Ciekawostka: Codziennie wysyłanych jest około 347 miliardów e-maili biznesowych i konsumenckich, co sprawia, że marketing e-mailowy jest jednym z najskuteczniejszych kanałów marketingowych.

2. Dotrzyj do potencjalnych klientów

Aby zdobyć nowe oferty, potrzebujesz trafności. Skoncentruj się na właścicielach domów w pobliżu Twojej najnowszej oferty lub sprzedaży i skontaktuj się z nimi telefonicznie. Te ciepłe kontakty już myślą o aktywności rynkowej w swojej okolicy.

Nie zakłócisz im dnia rozmową handlową, ponieważ masz ważny powód, aby zadzwonić do potencjalnych nabywców. Zamiast tego oferujesz pomocne informacje na temat tego, co dzieje się w okolicy.

Oto jak możesz wykorzystać ten kanał marketingowy:

Geo-targetuj swoje działania: Zadzwoń do 50–100 sąsiadów w promieniu kilku bloków od nieruchomości, którą właśnie wystawiłeś na sprzedaż lub sprzedałeś (wspomnij o konkretnym domu i jego wpływie na wartość okolicznych nieruchomości)

Zainteresuj klienta: Zapytaj: „Czy chciałby Pan/Pani otrzymać aktualne informacje na temat wartości nieruchomości w Państwa okolicy?” lub „Czy chciałby Pan/Pani wiedzieć, ile może być warta Państwa nieruchomość?”

Rejestruj rozmowy w celu podjęcia dalszych działań: Dodaj potencjalnych nabywców do Dodaj potencjalnych nabywców do systemu CRM nieruchomości , oznacz ich według dzielnicy i skontaktuj się z nimi, gdy pojawi się kolejna oferta sprzedaży w pobliżu

📌 Ta skuteczna strategia marketingowa buduje Twoją obecność w określonych obszarach, pomagając sąsiadom zapamiętać Cię podczas procesu zakupu domu.

3. Wykorzystaj kampanię typu „drip”

Sprzedający samodzielnie (FSBO) lub sprzedający z wygasłymi ofertami mogą być sceptyczni, ale w większości są sfrustrowani i przytłoczeni.

Aby z czasem zdobyć ich zaufanie, stwórz krótką, strategiczną kampanię marketingową dotyczącą nieruchomości — kampanię typu „drip”.

Oto, co mogą zrobić firmy z branży nieruchomości:

Stwórz plan kontaktów obejmujący pięć do siedmiu kroków: Połącz e-maile, teksty i rozmowy telefoniczne w odstępach od czterech do sześciu tygodni, a każda wiadomość powinna być krótka, osobista i użyteczna

Wyróżnij się dzięki wiedzy: Oferuj usługi związane z nieruchomościami, takie jak najnowszy raport sprzedaży w okolicy, bezpłatną wycenę domu lub listę szybkich ulepszeń zwiększających atrakcyjność nieruchomości

Uznaj ich sytuację: Używaj języka pełnego empatii, np. „To trudne, gdy pierwsza runda nie idzie zgodnie z planem”

Bądź widoczny i konsekwentny: Wierz w działania następcze, ponieważ oferty nieruchomości często trafiają do tych, którzy podejmują działania w piątym tygodniu, długo po tym, jak wszyscy inni przestają się nimi interesować

📌 Łatwiej zdobędziesz zaufanie, polecenia i długoterminowych klientów wśród sprzedających, którzy wcześniej byli niezdecydowani.

💡Wskazówka dla profesjonalistów: Chcesz zautomatyzować kampanię typu „drip”? Wypróbuj ClickUp. Zacznij od formularza ClickUp, aby zebrać informacje o potencjalnych klientach. Każde przesłane zgłoszenie jest następnie automatycznie rejestrowane jako zadanie ClickUp na liście FSBO/wygasłych ofert — przypisane do Ciebie lub Twojego zespołu, z priorytetem i sceną wstępnie wypełnioną za pomocą pól niestandardowych. W miarę przechodzenia potencjalnych klientów przez kolejne sceny, użyj automatyzacji ClickUp, aby uruchomić sekwencję działań: e-maile, check-iny i wartości dodane, takie jak analizy cenowe przypisane do odpowiedniej sceny. Dzięki ClickUp Twoje działania następcze staną się powtarzalnym systemem, który można uruchomić za pomocą kilku kliknięć.

4. Wykorzystaj wideo do budowania świadomości

89% firm wykorzystuje wideo jako narzędzie marketingowe, ponieważ szybko buduje wiarygodność marki. Jeśli chcesz również przekształcić je w długoterminowy materiał marketingowy:

Twórz migawki: Nagrywaj 60-sekundowe aktualizacje wyjaśniające trendy rynkowe, takie jak średnie ceny sprzedaży lub zmiany oprocentowania

Zlokalizuj swoją markę: Wyróżnij okolice, wydarzenia społecznościowe itp. za pomocą krótkich nagrań głosowych, aby zyskać pozycję pośrednika nieruchomości, do którego warto się zwrócić

Udostępniaj kulisy: Pokaż, jak wygląda Twój dzień — prezentacje, inspekcje lub zabawne wpadki, aby nadać swojej marce ludzki wymiar

📌 Kiedy potencjalni klienci w końcu potrzebują agenta, najprawdopodobniej skontaktują się z tym, którego widzieli co tydzień w swoich feedach.

5. Stwórz magnesy przyciągające potencjalnych klientów, które odfiltrują poważnych nabywców

Magnes na potencjalnych klientów to darmowy zasób, taki jak podręcznik marketingowy, przewodnik, lista kontrolna lub narzędzie, które rozwiązuje konkretny problem idealnego klienta. Prawidłowo umieszczony przyciąga zmotywowanych nabywców, jednocześnie delikatnie odrzucając niekwalifikowanych potencjalnych klientów.

Oto jak zbudować strategię marketingową produktu:

Rozwiąż pilną potrzebę: Oferuj informacje o rynku nieruchomości, takie jak „10 ukrytych perełek w [Twoim mieście] poniżej 500 000 dolarów” — idealne dla osób kupujących po raz pierwszy lub osób przeprowadzających się z ograniczonym budżetem

Informacje logowania: Skonfiguruj prosty formularz i poproś o podanie imienia i nazwiska, adresu e-mail oraz numeru telefonu, aby mieć zakładki z potencjalnymi klientami

Priorytetowe traktowanie działań następczych: Oznacz potencjalnych klientów, którzy zdecydują się na przewodnik cenowy, jako potencjalnych sprzedających i przekieruj ich do dostosowanej sekwencji e-maili

Pisz bogate odpowiedzi: Natychmiast dostarcz potencjalnym klientom magnes przyciągający uwagę i dołącz osobistą wiadomość z ofertą odpowiedzi na pytania

📌 Magnesy na leady pomogą Ci nawiązać rozmowy z odpowiednimi osobami, posegmentować potencjalnych klientów i skalować zarządzanie relacjami z klientami.

💡 Wskazówka dla profesjonalistów: Wykorzystaj sztuczną inteligencję ClickUp Brain, aby błyskawicznie przekształcić swoją wiedzę z zakresu nieruchomości w magnesy przyciągające potencjalnych klientów. Wystarczy wpisać podpowiedź, np. „Utwórz listę kontrolną dla osób sprzedających nieruchomość po raz pierwszy” lub „Przygotuj serię e-maili dotyczących wygasłych ofert”, a Brain wygeneruje treść, którą możesz udoskonalić w czasie rzeczywistym!

Generuj treści błyskawicznie dzięki ClickUp Brain — wystarczy podpowiedź, przegląd i wstawienie

6. Skorzystaj z funkcji

Nic nie buduje zaufania szybciej niż rekomendacja osoby trzeciej, zwłaszcza z lokalnej gazety, magazynu lifestyle'owego lub bloga społecznościowego, które Twoi odbiorcy już znają i szanują.

Dzięki temu Twoja reputacja zmieni się z kolejnego agenta w uznanego eksperta, którego opinie warto wysłuchać.

Aby zostać wyróżnionym, możesz:

Znajdź nowe punkty widzenia: Opraw swoją ofertę lub markę osobistą w ramkę opowieści, na przykład wzrost sprzedaży domów wielopokoleniowych w Twojej okolicy

Znajdź dziennikarzy specjalizujących się w danej niszy: Twoja prezentacja powinna być zwięzła, konkretna i pomocna. Podaj cytaty, dane i anegdoty, które dziennikarze będą mogli wykorzystać w swoich artykułach

📌 Możesz również poprosić poprzednich nabywców, aby wspomnieli o Tobie na swoich kontach w mediach społecznościowych i zwiększyli Twoją wiarygodność w ich kręgu znajomych.

📖 Przeczytaj również: Jak stworzyć plan zarządzania marketingiem treści

7. Zoptymalizuj opinie swoich klientów

Większość agentów przestaje aktywnie poszukiwać referencji po uzyskaniu jednej lub dwóch pozytywnych recenzji. Jednak na konkurencyjnych rynkach aktualność i ilość referencji mają równie duże znaczenie jak ocena w postaci gwiazdek.

Aby wyprzedzić konkurencję:

Zbieraj referencje: Poproś o recenzje zaraz po zamknięciu transakcji, kiedy emocje są jeszcze świeże — skorzystaj z e-maili, tekstu oraz odręcznie napisanej karty, aby zwiększyć liczbę odpowiedzi

Wybieraj platformy recenzji z rozwagą: Zmieniaj miejsca, w których prosisz o recenzje, aby budować autorytet na wielu platformach

Prezentuj recenzje: Wykorzystaj recenzje jako zasoby marketingowe online — udostępniaj je w mediach społecznościowych, stopkach e-maili i prezentacjach ofert

📌 Recenzje to jedna z niewielu skutecznych strategii marketingowych w branży nieruchomości, które działają długo po publikacji.

💡 Porada dla profesjonalistów: 9 na 10 kupujących i sprzedających twierdzi, że poleciłoby swojego agenta, ale większość nigdy tego nie robi. Dlaczego? Po prostu zapominają Twoje imię. Zamiast znikać po zamknięciu transakcji, priorytetowo potraktuj działania następcze. Szybki kontakt kilka miesięcy później może zamienić jednorazową transakcję w długoterminowe źródło poleceń.

8. Stwórz kampanię dla nabywców zamierzających zmienić mieszkanie na lepsze

Wielu właścicieli domów zgromadziło kapitał, ale nie zdaje sobie sprawy, że stać ich na lepszą przestrzeń. To są Twoi potencjalni klienci. Oto jak do nich dotrzeć:

Porozmawiaj z docelowymi odbiorcami: Znajdź właścicieli nieruchomości, którzy kupili je ponad pięć lat temu, dzięki treściom takim jak „Co można kupić za wartość Twojej nieruchomości na dzisiejszym rynku”

Pokaż dowody: Wykorzystaj spersonalizowane mailingi lub reklamy internetowe zawierające prawdziwe historie klientów, którzy z powodzeniem powiększyli swoje mieszkania

Unikaj nachalnej sprzedaży: Oferuj indywidualne rozmowy strategiczne, aby sprawiać wrażenie bardziej pomocnego

📌 Ten plan marketingowy dla branży nieruchomości generuje oferty i zamienia właścicieli domów w potencjalnych klientów.

9. Zorganizuj interaktywne dni otwarte

Najlepsze dni otwarte to takie, które zapewniają niezapomniane wrażenia. Jeśli są dobrze zorganizowane, Twoja marka pozostaje widoczna długo po wydarzeniu, a Ty zyskujesz widoczność na platformach społecznościowych innych osób.

Oto, co mogą zrobić specjaliści ds. marketingu nieruchomości:

Połącz rozrywkę: Nadaj swoim dniom otwartym motyw przewodni, np. „prezentacja dla właścicieli zwierząt” lub „wycieczki o zachodzie słońca i przekąski”

Generuj zawartość: Nagrywaj krótkie klipy wideo podczas wydarzenia, pokazując kuchnię, odpowiadając na często zadawane pytania lub rejestrując reakcje gości

Wykorzystaj swoją społeczność: Współpracuj z lokalnymi firmami (np. poproś piekarnię o sponsorowanie przekąsek lub rozdawanie kuponów dla uczestników)

📌 Każdy dzień otwarty staje się wielokanałowym planem marketingowym dla nieruchomości: generowanie leadów, lokalna współpraca i widoczność w mediach społecznościowych.

10. Skieruj swoją ofertę do pomijanych kodów pocztowych

Doświadczeni specjaliści z branży nieruchomości wybierają mniejsze, mniej znane kody pocztowe, które generują dodatkowe leady bez dodatkowych kosztów. Oto jak to zrobić w praktyce:

Sprawdź dostępne kody pocztowe na platformach generujących leady i poszukaj obszarów, które inni agenci ignorują

Dodaj te kody pocztowe do swojego profilu agenta, nawet jeśli nie płacisz aktywnie za potencjalnych klientów w tych lokalizacjach, a wyszukiwarki przekierują do Ciebie potencjalnych klientów z wyników organicznych

Twórz zlokalizowane treści (wideo, aktualizacje e-mailowe, posty na blogu), aby zwiększyć widoczność i ruch organiczny wśród zainteresowanych kupujących i sprzedających

📌 Czasami odpowiedni klient czeka w miejscu, którego nikt nie szuka.

👀 Czy wiesz, że... 71% sprzedających ponownie skorzystałoby z usług tego samego agenta nieruchomości przy zakupie domu.

Jak ClickUp może pomóc agentom w organizacji marketingu

Zaplanuj oferty dla klienta, aby mógł zobaczyć dokładną lokalizację i to, co znajduje się w pobliżu, korzystając z widoku mapy ClickUp

Teraz, gdy masz już listę solidnych pomysłów, które możesz wdrożyć, nadszedł czas, aby zawęzić wybór do platformy, która sprawi, że wszystko będzie działać płynnie.

ClickUp, aplikacja do wszystkiego w pracy, może być Twoim asystentem w budowaniu marki osobistej jako pośrednika w obrocie nieruchomościami oraz zarządzaniu działalnością w branży nieruchomości. Zapewnia dostęp do połączonego obszaru roboczego, który pomaga w tworzeniu strategii, dokumentowaniu, przydzielaniu zadań i mierzeniu wydajności pracy w czasie rzeczywistym.

Na przykład platforma ClickUp do zarządzania projektami w branży nieruchomości może pomóc Ci:

Synchronizuj z Google/Outlook, aby zarządzać pokazami, podpisywaniem umów i spotkaniami w ujednoliconym kalendarzu ClickUp

Skorzystaj z interaktywnych map, aby pokazać lokalizację nieruchomości, pobliskie punkty orientacyjne i pinezki z kodami cenowymi, aby klienci lepiej zrozumieli ofertę

Stwórz lekki system CRM w ClickUp , aby zarządzać budżetami, zapasami, kontaktami i nie tylko

Zmniejsz ilość pracy ręcznej dzięki automatyzacji bez kodowania (np. automatyczne przypisywanie zadań, wyzwalacze przypomnień, zmiana statusów)

Szybko zacznij pracę dzięki szablonom przeznaczonym specjalnie dla branży nieruchomości, obejmującym zarządzanie umowami, obsługę obiektów, faktury i cykle pracy związane z projektowaniem

Erica Q., strateg cyfrowy i menedżer ds. treści pracujący w branży nieruchomości, recenzuje ClickUp:

Pracuję w marketingu nieruchomości, co oznacza, że wszystko dzieje się bardzo szybko. Kiedy agent musi opublikować swoją ofertę, potrzebuję wielu szczegółowych informacji. Używamy automatycznych formularzy, aby zebrać wszystkie niezbędne informacje i przechowywać je w jednym miejscu, dzięki czemu mogę szybko znaleźć wszystko, czego potrzebuję, i wykonać swoją pracę szybko i sprawnie. To całkowicie zmieniło naszą działalność.

Możesz również skorzystać z pakietu marketingowego ClickUp, aby jednocześnie zarządzać cyklem pracy i rozwojem firmy. Podzielmy ten proces na pięć etapów:

Faza 1: Plan kampanii

Zorganizuj burzę mózgów zdalnie i szybko przekształć pomysły w zadania do wykonania na tablicach ClickUp

Zacznij od burzy mózgów, np. nad promocjami dni otwartych lub kanałami dotarcia do osób sprzedających nieruchomości bez pośredników, korzystając z tablic ClickUp.

A co najlepsze? Wszystko tutaj można śledzić. Możesz przeciągać i upuszczać notatki, aby przedstawić każdy etap kampanii, od „zaproszenia sąsiadów e-mailem” po „przesłanie zdjęć z drona”. Pozwala to również przekształcić każdą notatkę w zadanie do wykonania z osobami przypisanymi, terminami i połączonymi dokumentami.

Załóżmy, że wprowadzasz cotygodniowy biuletyn. Oto, jak Twoja tablica może stać się punktem wyjścia:

Utwórz tablicę o tytule „Cotygodniowy biuletyn nieruchomości”

Dodaj kolorowe notatki do każdej sekcji: puls rynku, polecane oferty, aktualności ze społeczności i CTA

Użyj strzałek lub łączników, aby wizualizować przepływ i terminy, np. „Napisz tekst” ➝ „Sprawdź z asystentem” ➝ „Zaplanuj wysłanie e-maila”

Kliknij prawym przyciskiem myszy dowolną notatkę i zamień ją w zadanie ClickUp z statusem, etykietą priorytetu i odpowiednimi załącznikami

Możesz również przyspieszyć proces burzy mózgów dzięki ClickUp Brain, wbudowanemu asystentowi AI i najbardziej kompletnej sztucznej inteligencji do pracy na świecie.

Podpowiedź w postaci pomysłów, takich jak „stworzyć plan treści dla nabywców Move Up w trzecim kwartale”, a w ciągu kilku sekund otrzymasz gotowe do użycia sugestie. Narzędzie pobiera również szczegóły z obszaru roboczego, aby zaproponować rekomendacje kontekstowe.

Wygeneruj standardowy szablon lub szczegółowe odpowiedzi za pomocą ClickUp Brain

Potrzebujesz więcej wskazówek od ekspertów? Skorzystaj z funkcji AI Notetaker w ClickUp, aby podsumować notatki dotyczące potencjalnych klientów po rozmowie i wykorzystać je w kampanii, dzięki czemu działania następcze będą precyzyjne i spersonalizowane. A dzięki wbudowanej funkcji sprawdzania pisowni i gramatyki każda wiadomość będzie dopracowana — bez potrzeby korzystania z dodatkowych narzędzi do edycji lub wielokrotnego wysyłania wiadomości w ChatGPT.

Zmień tę strategię w powtarzalny system, korzystając z ClickUp Docs. Możesz użyć tego edytora dokumentów do stworzenia biblioteki SOP, takiej jak „Lista kontrolna dnia otwartego” lub „Drip follow-up dla potencjalnych klientów”

Najlepsze jest to, że Twoja dokumentacja pozostaje połączona z cyklami pracy. Jak to możliwe?

Zaznacz dowolny tekst w dokumencie, np. „Wyślij wiadomość w ciągu 24 godzin”* ➝ Przekształć go w zadanie ClickUp ➝ Przypisz je odpowiedniemu członkowi zespołu ➝ Śledź postępy

Aby śledzić postępy, skonfiguruj cele ClickUp w swoim obszarze roboczym. Zamieniają one intencje, takie jak „zdobyć więcej potencjalnych klientów”, w mierzalne, zorientowane na wyniki kluczowe wskaźniki wydajności.

Śledź ogólny postęp lub wskaźniki dotyczące poszczególnych zadań dzięki celom ClickUp

Możesz podzielić duże cele na mniejsze, które będą aktualizowane za każdym razem, gdy członek zespołu zakończy zadanie.

Załóżmy, że Twoim celem jest „Umówienie 10 konsultacji dla sprzedających w tym miesiącu”:

Ustal cel: „Umów 10 konsultacji dla sprzedających: lipiec”

Dodaj cele, takie jak „wysłać cztery e-maile”, do swojego CRM

Przypisz każdy cel do zadań ClickUp, które są już w trakcie realizacji

Obserwuj automatyczną aktualizację pasków postępu w miarę wykonywania pracy

Dodaj kamienie milowe ClickUp , aby śledzić znaczące osiągnięcia, takie jak „powodzenie płatnej reklamy”

🧠 Ciekawostka: Co piąty marketer chce wykorzystać agentów AI do automatyzacji inicjatyw marketingowych, od strategii po realizację. ClickUp Autopilot Agents umożliwia to również agentom nieruchomości. Dzięki ustawieniom bez kodowania możesz stworzyć niestandardowego agenta, który automatycznie tworzy zadania potencjalnych klientów, wysyła terminowe wiadomości, aktualizuje statusy sprzedających, a nawet publikuje postępy kampanii na czacie zespołu — wszystko na podstawie danych z obszaru roboczego!

Jeśli chcesz rozpocząć planowanie kampanii marketingowych przy użyciu szablonu, przejdź do szablonu strategicznego planu marketingowego ClickUp.

Przekształca ogólne pomysły marketingowe dotyczące nieruchomości w praktyczne, możliwe do śledzenia kampanie. Możesz mapować cele, koordynować działania zespołu, ustalać osie czasu i monitorować wyniki, aby uzyskać lepszą widoczność.

Ten szablon jest nieoceniony, jeśli budujesz powtarzalne systemy marketingowe lub współpracujesz z wieloma członkami zespołu w zakresie działań promocyjnych, wideo lub marketingu e-mailowego.

Pobierz darmowy szablon Połącz strategię z realizacją, korzystając z szablonu planu marketingowego ClickUp

Ten szablon można wykorzystać do:

Określ jasne cele swojej kampanii za pomocą dedykowanych OKR i przypisanych zadań

Śledź wyniki działań marketingowych dzięki niestandardowym statusom i polom postępu w zadaniach i na osi czasu

Planuj i ustalaj priorytety zadań dzięki osi czasu, kamieniom milowym i aktualizacjom statusu wbudowanym w cykl pracy

📮ClickUp Insight: 11% naszych respondentów wykorzystuje AI przede wszystkim do burzy mózgów i tworzenia pomysłów. Ale co dzieje się z tymi genialnymi pomysłami później? W tym miejscu potrzebna jest tablica oparta na sztucznej inteligencji, taka jak ClickUp Whiteboards, która pomaga natychmiast przekształcić pomysły z sesji burzy mózgów w zadania. A jeśli nie potrafisz dokładnie wyjaśnić jakiejś koncepcji, po prostu poproś generator obrazów AI o stworzenie wizualizacji na podstawie Twojej podpowiedzi. To aplikacja do pracy, która umożliwia szybsze tworzenie pomysłów, wizualizację i realizację!

Faza 2: Zorganizuj wszystkie kampanie w jednym miejscu

Po utworzeniu szablonu kampanii marketingowej dla nieruchomości uporządkuj ją za pomocą hierarchii projektów ClickUp, aby wszystko było scentralizowane i łatwe w zarządzaniu.

1️⃣ Zacznij od stworzenia dedykowanej przestrzeni dla swoich wysiłków marketingowych — będzie to centrum wszystkich działań związanych z generowaniem leadów, follow-upami, postami w mediach społecznościowych i promocjami dni otwartych.

2️⃣ W tej przestrzeni utwórz osobne foldery dla każdego rodzaju prowadzonej kampanii. Na przykład:

Kampanie w mediach społecznościowych

FSBO Lead Follow-ups

Wydarzenia typu „otwarte drzwi”

3️⃣ W każdym folderze utwórz listy, aby śledzić konkretne osie czasu lub tematy. Jeśli zarządzasz mediami społecznościowymi, możesz mieć listę o nazwie „Posty tygodniowe w sierpniu” w folderze Kampanie w mediach społecznościowych.

4️⃣ Następnie każdy element kampanii — e-mail, post lub wideo — można utworzyć jako Zadanie z własnymi:

Osoby przypisane

Terminy

Podzadania dla rezultatów

Komentarze dotyczące współpracy

Załączniki do dodawania szkiców, obrazów lub ostatecznej treści

Ta struktura pomaga jasno rozdzielić zadania, zautomatyzować przekazywanie zadań i zapewnić spójność działań zespołu we wszystkich inicjatywach marketingowych związanych z nieruchomościami.

Organizuj plany i pomysły marketingowe za pomocą hierarchii ClickUp

Faza 3: Realizacja kampanii — samodzielnie

Dzięki ClickUp nie musisz pamiętać o działaniach następczych ani zmianach statusu.

Automatyzacja ClickUp pozwala skonfigurować cykle pracy oparte na wyzwalaczach i wykonywać te działania w tle. W zależności od instrukcji mogą one przypisywać zadania, publikować komentarze, przenosić elementy między statusami i wysyłać e-maile.

📌 Na przykład:

Gdy zadanie zostanie oznaczone jako „Aktywne”, automatycznie przypisz zadanie następcze, aby sprawdzić zaangażowanie po siedmiu dniach

Gdy zadanie związane z przyciąganiem potencjalnych klientów zostanie przeniesione do sekcji „W trakcie przeglądu”, powiadom asystenta, przekazując mu instrukcje dotyczące zaplanowania kolejnych kroków

Nie musisz też wiedzieć, jak budować złożoną logikę. Opisz w prostym języku, czego oczekujesz, w narzędziu ClickUp AI Automation Builder, np. „przypomnij mi o wysłaniu prośby o referencje 3 dni po zamknięciu strony głównej”, a automatyzacja zostanie skonfigurowana za Ciebie.

Twórz automatyzacje ClickUp w ciągu kilku sekund dzięki narzędziu ClickUp AI Automation Builder

Realizacja wymaga również inteligentnego zarządzania czasem, które zapewnia kalendarz ClickUp dzięki planowaniu AI

Oto, co możesz z tym zrobić:

Automatycznie blokuj czas na zadania o wysokim priorytecie , takie jak przygotowanie nowej oferty, planowanie pokazów lub tworzenie kampanii follow-up, aby nigdy nie dopuścić do podwójnego zarezerwowania terminu lub zapomnienia o tym, co najważniejsze

Automatycznie przeplanuj pominięte lub opóźnione działania marketingowe — takie jak kontakty z osobami sprzedającymi nieruchomości na własną rękę lub posty w mediach społecznościowych — w oparciu o Twoją dostępność i obciążenie pracą zespołu

Natychmiast zamień zadania w wydarzenia w kalendarzu , niezależnie od tego, czy chodzi o zwiedzanie domu, sesję zdjęciową nieruchomości czy kampanię e-mailową, przypisując termin lub członka zespołu

Udostępniaj kalendarz w trybie podglądu na żywo swojemu asystentowi, koordynatorowi transakcji, a nawet klientom, aby wszyscy byli na bieżąco bez konieczności ciągłego wysyłania informacji

Zorganizuj wszystkie spotkania, terminy i zobowiązania w jednym miejscu dzięki kalendarzowi ClickUp

Faza 4: Współpraca z klientami i zespołami

Agenci nieruchomości rzadko pracują samodzielnie. Koordynujesz pracę wirtualnych asystentów, fotografów, specjalistów ds. reklamy, brokerów hipotecznych, a czasem także klientów. Dobra wiadomość jest taka, że dzięki ClickUp nie potrzebujesz osobnej aplikacji do komunikacji.

Funkcja czatu i dostępu dla gości ClickUp zapewnia klientom profesjonalną obsługę i przejrzystość, a Tobie oszczędza konieczność zarządzania pięcioma różnymi aplikacjami.

Skorzystaj z czatu ClickUp, aby usprawnić komunikację nie tylko z zespołem wewnętrznym, ale także z klientami i współpracownikami. Możesz utworzyć dedykowane kanały czatu dla każdego projektu lub kampanii, aby rozmowy były uporządkowane i powiązane z pracą.

📌 Na przykład, skonfiguruj kanał dla kampanii dni otwartych, gdzie Twój scenograf, fotograf i asystent wirtualny mogą koordynować działania w jednym wątku. Możesz też utworzyć wiadomość prywatną dla sprzedającego, aby odpowiadać na szybkie pytania dotyczące osi czasu, przesyłania dokumentów lub aktualizacji marketingowych — wszystko to bez wysyłania kolejnego e-maila.

Co więcej, dzięki dostępowi dla gości ClickUp klienci i dostawcy mogą dołączyć do rozmowy z ograniczoną widocznością. Ty kontrolujesz, co dokładnie mogą zobaczyć — na przykład tylko swoje zadania z listy lub udostępniony kalendarz — dzięki czemu są na bieżąco bez dostępu do całego obszaru roboczego.

Możesz również użyć ClickUp Proofing do przekazywania informacji zwrotnych. Pozwala to na dodawanie komentarzy bezpośrednio do obrazów, plików PDF i wideo w ramach zadań, bez konieczności korzystania z oddzielnego narzędzia do adnotacji.

📌 Na przykład obejrzyj wideo z drona i dodaj komentarz w 00:14: „Przesuń kamerę wolniej, aby pokazać ogród”.

Każdy komentarz jest opatrzony datą i lokalizacją, przypisany do konkretnej osoby i widoczny w kanale zadań w celu śledzenia rozwiązania.

Komentuj bezpośrednio na obrazach, plikach PDF i wideo dzięki ClickUp Proofing

Gromadzenie informacji staje się również łatwiejsze dzięki formularzom ClickUp. Możesz tworzyć markowe formularze zgłoszeniowe zawierające szczegóły oferty, preferencje klientów lub opinie po prezentacji.

Przeprowadź analizę opartą na sztucznej inteligencji, aby uzyskać cenne informacje z formularzy ClickUp

Kiedy ktoś wypełnia formularz:

Zadanie jest tworzone automatycznie wraz ze wszystkimi danymi odpowiedzi

Możesz zastosować automatyzację, np. przypisując zadanie swojemu asystentowi

AI może natychmiast podsumować opinie lub pogrupować podobne prośby

📖 Przeczytaj również: Jak wykorzystać AI w nieruchomościach

Faza 5: Śledź, co działa

Panele ClickUp zbierają dane w czasie rzeczywistym i przedstawiają je w formie wizualnych kart w jednym miejscu, dzięki czemu możesz sprawdzić, które kampanie marketingowe są skuteczne, i podwoić wysiłki.

Śledź wskaźniki wizualne na pulpitach ClickUp

Oto jak możesz je stworzyć:

Dodaj wykres słupkowy , aby porównać wskaźniki otwarć i kliknięć w cotygodniowych kampaniach e-mailowych

Wstaw wykres kołowy przedstawiający odpowiedzi na kampanię FSBO, śledzenie potencjalnych klientów, którzy dokonali konwersji, zostali zignorowani lub wymagają dalszych działań

Użyj wykresu liniowego , aby wizualizować widoki wideo w czasie

Dodaj kartę do tabeli , która wyświetla nowych potencjalnych klientów według kodu pocztowego i aktywnych dzielnic

Dzięki kartom AI możesz wyjść poza wizualizacje. Skonfiguruj je tak, aby kontekstowo podsumowywały wskaźniki wydajności marketingowej i trendy. Zadaj AI pytania, takie jak „Która kampania miała najwyższy współczynnik konwersji w tym miesiącu?” i uzyskaj bezpośrednią odpowiedź bez konieczności przeszukiwania stosów danych.

Możesz nawet wykorzystać je do prognozowania na podstawie aktualnych trendów w marketingu cyfrowym.

📌 Pulpity nawigacyjne pomagają zobaczyć, co generuje dynamikę w całym procesie sprzedaży. Widok tabeli umożliwia zarządzanie osobami odpowiedzialnymi za realizację wskaźników KPI marketingowych.

Gotowy, aby zacząć? Uruchom szablon zarządzania kampanią marketingową ClickUp, aby od razu przystąpić do działania.

Pobierz darmowy szablon Skorzystaj z szablonu ClickUp do zarządzania kampaniami marketingowymi, aby wdrożyć swoją strategię w życie

Ta wszechstronna przestrzeń pomaga planować kampanie, przypisywać zadania, śledzić postępy i współpracować z zespołem w czasie rzeczywistym. Dzięki wbudowanym polom niestandardowym, widokom osi czasu i śledzeniu celów idealnie nadaje się do zarządzania treścią, wydarzeniami lub działaniami wielokanałowymi.

Ten szablon można wykorzystać do:

Organizuj działania kampanii w jednym miejscu

Śledź zadania, osie czasu i wyniki

Zadbaj o spójność działań całego zespołu we wszystkich kanałach

Typowe błędy, których należy unikać w marketingu nieruchomości

Nawet doświadczeni agenci popadają w schematy, które ograniczają ich wyniki. Oto kilka typowych błędów, których należy unikać, jeśli chcesz, aby Twoje wysiłki marketingowe przyniosły rezultaty:

Zakładając, że wszyscy są Twoimi odbiorcami: Ogólne komunikaty rzadko przekładają się na konwersję, a zawężenie grupy docelowej pomaga dotrzeć bezpośrednio do właściwych klientów

Niespójny przekaz marketingowy: Rozbieżności w tonie komunikacji na różnych platformach mogą dezorientować potencjalnych klientów. Zachowaj spójność przekazu i elementów wizualnych

Zaniedbywanie działań następczych: Większość transakcji nie dochodzi do skutku przy pierwszym kontakcie. Należy regularnie podejmować działania następcze

Pomijanie analiz: Jeśli nie śledzisz otwarć, kliknięć lub źródeł potencjalnych klientów, po prostu zgadujesz. Skup się na danych

Skupianie się wyłącznie na nowych klientach: Ignorowanie dotychczasowych klientów oznacza utratę łatwych poleceń. Zautomatyzuj proces rejestracji, aby lepiej wykorzystać potencjał potencjalnych klientów

Ignorowanie optymalizacji pod urządzenia mobilne: Oferty i formularze kontaktowe, które nie działają na telefonach, powodują utratę klientów. Przed publikacją przetestuj wszystko na urządzeniach mobilnych

Dowiedz się, co działa (a co nie), korzystając z centrum dowodzenia marketingowego ClickUp

Jeśli polegasz wyłącznie na intuicji podczas śledzenia swoich kampanii, utrudniasz sobie marketing i tracisz pieniądze. Powodzenie w branży nieruchomości wymaga przedstawienia planu, konsekwentnej realizacji strategii marketingowych sprzyjających rozwojowi oraz dokładnej wiedzy na temat tego, co się sprawdzi.

ClickUp zapewnia system, którego potrzebujesz, aby to osiągnąć. Wszystko znajduje się w jednym połączonym obszarze roboczym, stworzonym dla zapracowanych agentów, którzy chcą się rozwijać.

To oprogramowanie do marketingu dla przedsiębiorstw pozwala powtarzać procesy biznesowe bez ręcznej pracy, śledzić wizualne wskaźniki, rozmawiać z AI jak z asystentem i tworzyć szczegółowe cykle pracy.

Różnica między rozproszonymi narzędziami a doskonałą realizacją często sprowadza się do jednego: ustawień.

Zarejestruj się w ClickUp za darmo i bądź na bieżąco z każdym potencjalnym klientem, zadaniem i kampanią.