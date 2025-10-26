11 najlepszych alternatyw dla Lindy AI do automatyzacji cyklu pracy i zadań

Zapełniona skrzynka odbiorcza, rozproszone wpisy w kalendarzu i system CRM, który nie aktualizuje się automatycznie — to codzienne przeszkody, które Lindy AI stara się pokonać. Jednak nie spełnia ona oczekiwań w zakresie bardziej zaawansowanych funkcji współpracy zespołowej, udostępniania kontekstu w cyklach pracy i ujednoliconego raportowania.

Prowadzi to do rozrostu AI: rosnącego chaosu związanego z żonglowaniem dziesiątkami narzędzi AI, które nie komunikują się ze sobą i nie mają wspólnej pamięci o Twojej dotychczasowej pracy. Dla profesjonalistów, przedsiębiorców i zespołów skupionych na wydajności, którzy chcą czegoś więcej niż tylko powierzchownej automatyzacji, nadszedł czas, aby wyjść poza narzędzia, które działają samodzielnie. W tym poście na blogu wybraliśmy 11 alternatyw dla Lindy AI, które dostosowują się do Twojego procesu. Zaczynamy! 💪

Alternatywy dla Lindy AI w skrócie

Oto porównanie najlepszych alternatyw dla Lindy AI.

Narzędzie Najlepsze dla Najlepsze funkcje Ceny* ClickUp Zarządzanie pracą i wydajność dzięki śledzeniu projektów i kontekstowej AIWielkość zespołu: Idealne rozwiązanie dla start-upów i przedsiębiorstw, które chcą scentralizować pracę i zautomatyzować aktualizacje Niestandardowa i proste automatyzacje zadań, zawartość oparta na AI, możliwości integracji między narzędziami, zarządzanie kalendarzem i wizualna automatyzacja przepływu pracy Free Forever; niestandardowe dostosowania dostępne dla przedsiębiorstw Aplikacja Relay Automatyzacja wieloetapowych cykli pracy w różnych aplikacjachWielkość zespołu: Idealne rozwiązanie dla działów operacyjnych, HR oraz sprzedaży i marketingu Platforma bez kodowania, wspólne zatwierdzanie, wyzwalacze Slack/e-mail, inteligentna logika rozgałęzień Free; od 27 USD miesięcznie za użytkownika Bardeen Automatyzacja przeglądarki oparta na AI do powtarzalnych zadań Wielkość zespołu: Idealne rozwiązanie dla zespołów rekrutacyjnych, operacyjnych i sprzedażowych automatyzacja jednym kliknięciem, scraping AI, przepływy pracy kontekstowe, wyzwalacze oparte na przeglądarce Chrome Ceny zaczynają się od 129 USD miesięcznie Gumloop Tworzenie interaktywnych cykli pracy opartych na AI od podstaw Wielkość zespołu: Idealne rozwiązanie dla małych firm potrzebujących elastycznych, interaktywnych cykli pracy Wizualny kreator przepływu pracy, integracje GPT-4, przepływy generowania potencjalnych klientów, automatyzacja złożonych przepływów pracy zgodna z Zapier Free; od 97 USD miesięcznie za użytkownika Zapier Połączenie tysięcy aplikacji bez kodowania Wielkość zespołu: Idealne rozwiązanie dla małych i średnich przedsiębiorstw oraz osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą Wielokrotne kroki zapy, logika warunkowa, wbudowane narzędzia opóźniające/formatujące Free; od 29,99 USD miesięcznie Make. com Wizualne skrypty i złożone przepływy danych Wielkość zespołu: Idealne rozwiązanie dla użytkowników technicznych i zespołów wymagających cykli pracy opartych na logice Interfejs typu „przeciągnij i upuść”, modułowe mapowanie danych, dzienniki wykonania w czasie rzeczywistym Free; od 10,59 USD miesięcznie za użytkownika n8n Otwarte oprogramowanie, elastyczna automatyzacja dla programistówWielkość zespołu: Idealne rozwiązanie dla zespołów technicznych i wewnętrznych programistów Opcja samodzielnego hostingu, niestandardowe węzeł kodu, integracje API Niestandardowe ceny Beam AI Narzędzie do tworzenia cyklu pracy oparte na AI dla start-upów i szybko rozwijających się zespołów Wielkość zespołu: Idealne dla start-upów i rozwijających się firm potrzebujących inteligentnych operacji wewnętrznych Automatycznie generowane przepływy, wprowadzanie danych w języku naturalnym, gotowe szablony GPT Niestandardowe ceny automatyzacja Anywhere Automatyzacja procesów biznesowych (RPA) klasy korporacyjnej Wielkość zespołu: Idealne rozwiązanie dla dużych przedsiębiorstw i zespołów IT Przetwarzanie dokumentów przez AI, boty obsługiwane/nieobsługiwane, wykrywanie procesów Niestandardowe ceny Microsoft Power Automate Automatyzacja ekosystemu Microsoft i nie tylko Wielkość zespołu: Idealne rozwiązanie dla małych zespołów i organizacji, które już korzystają z ekosystemu Microsoft Integracja z PowerApps, automatyzacja pulpitów, szablony cyklu pracy Free; od 15 USD miesięcznie za użytkownika Motion Automatyzacja harmonogramów i ustalanie priorytetów pracyWielkość zespołu: Idealne rozwiązanie dla zapracowanych profesjonalistów, założycieli firm i średnich przedsiębiorstw Asystent kalendarza AI, inteligentna rezerwacja spotkań, optymalizacja czasu skupienia Ceny zaczynają się od 19 USD miesięcznie za użytkownika

Jak oceniamy oprogramowanie w ClickUp Nasz zespół redakcyjny stosuje przejrzysty, oparty na badaniach i neutralny wobec dostawców proces, dzięki czemu możesz mieć pewność, że nasze rekomendacje opierają się na rzeczywistej wartości produktów. Oto szczegółowy opis tego , jak oceniamy oprogramowanie w ClickUp.

Dlaczego warto wybrać alternatywy dla Lindy AI?

Jeśli szukasz bardziej zaawansowanych opcji niestandardowego dostosowywania lub współpracy międzyfunkcyjnej na dużą skalę, alternatywy dla Lindy AI mogą być dla Ciebie lepszym rozwiązaniem. Oto dlaczego warto rozważyć te narzędzia:

Wysokie koszty użytkowania: Ceny oparte na rzeczywistym zużyciu mogą prowadzić do nieoczekiwanie wysokich rachunków, zwłaszcza w przypadku zespołów eksperymentujących z automatyzacją lub skalujących ją

ograniczone możliwości niestandardowego dostosowywania: *Oferuje mniej opcji konfiguracyjnych w porównaniu z bardziej elastycznymi platformami, takimi jak ClickUp lub Make. com

złożone wdrażanie: *Ustawienia cyklu pracy mogą być skomplikowane, z niejasnymi wyzwalaczami, limitowaną dokumentacją i stromą krzywą uczenia się dla użytkowników nietechnicznych

Nieporęczny interfejs użytkownika: interfejs użytkownika nie jest dopracowany i spójny, co utrudnia debugowanie automatyzacji lub śledzenie statusu zadań w czasie rzeczywistym

rozbudowane uprawnienia integracyjne: *Wymaga szerokiego dostępu do platform takich jak Google Workspace, co może budzić obawy dotyczące bezpieczeństwa lub prywatności

Słaba obsługa plików: Lindy AI może nie respektować niestandardowych ścieżek folderów podczas przesyłania plików do Google Drive, co powoduje problemy z organizacją danych

brak funkcji offline: *Wymaga stałego połączenia z Internetem, co ogranicza użyteczność w środowiskach o niskiej przepustowości

Niespójna widoczność czatu: Niektórzy użytkownicy uważają, że interakcje z obsługą klienta lub aktualizacje zadań wewnętrznych nie są widoczne w czasie rzeczywistym podczas czatów automatyzacji

🧠 Ciekawostka: Korzenie AI sięgają lat 30. XX wieku. Wszystko zaczęło się od brytyjskiego logika Alana Turinga, który zadał pytanie: „Czy maszyny potrafią myśleć?”, co doprowadziło do powstania słynnego testu Turinga, koncepcji, która ukształtowała dzisiejszą AI.

📖 Przeczytaj również: Rodzaje agentów AI zwiększających wydajność biznesową

Najlepsze alternatywy dla Lindy /AI

Oto 11 najlepszych alternatyw dla Lindy AI, które pozwolą zwiększyć wydajność.

1. ClickUp (najlepsze rozwiązanie do zarządzania pracą i zwiększania wydajności dzięki śledzeniu projektów i kontekstowej AI)

Poznaj ClickUp Autopilot Agents, aby wykonać więcej pracy

Zarządzanie projektami oparte na sztucznej inteligencji ClickUp pozwala zautomatyzować pracę, dzięki czemu Ty i Twój zespół możecie skupić się na ważnych sprawach. Oznacza to koniec przechodzenia między wieloma narzędziami AI — niepotrzebnego rozrostu sztucznej inteligencji. Kontekstowa sztuczna inteligencja jest wbudowana w każdą funkcję — zadania, dokumenty, czat, pulpity nawigacyjne i raportowanie. Zobaczmy, jak to działa.

Twórz niestandardowe agenty autopilota w oparciu o swój cykl pracy

Aby wspierać sprawne przepływy pracy, agenci ClickUp Autopilot obsługują powtarzalne zadania w tle. Działają oni cicho w tle, dzięki czemu Ty i Twój zespół możecie skupić się na ważnych zadaniach. Możesz łatwo stworzyć i spersonalizować agenta AI za pomocą niestandardowych agentów AI ClickUp.

Na przykład, jeśli opinia klienta zawiera informację o „opóźnieniu dostawy”, możesz ustawić AI tak, aby oznaczyła ją, przypisała do działu operacyjnego i zaznaczyła nastrój.

Twórz cykle pracy agentów i usprawniaj operacje dzięki ClickUp Autopilot Agents

ClickUp oferuje szerokie rozszerzenie gotowych agentów do różnych zastosowań.

Na przykład: Daily Report Agent wysyła automatyzowane cotygodniowe aktualizacje do interesariuszy na podstawie danych projektu na żywo

Team Standup Agent gromadzi asynchroniczne aktualizacje od członków zespołu i podsumowuje je, zastępując długie spotkania dotyczące statusu

Auto-Answers Agent odpowiada na typowe pytania w odpowiada na typowe pytania w czacie ClickUp , dzięki czemu nie musisz odpowiadać dwa razy na to samo pytanie Dowiedz się, jak ustawić swojego pierwszego agenta AI:

Skonfiguruj niestandardowe automatyzacje z wyzwalaczami

W przeciwieństwie do tradycyjnych narzędzi, które wymagają tworzenia przepływów lub map logicznych, ClickUp Automatyzacje pozwalają zautomatyzować cykl pracy za pomocą prostej reguły „jeśli to, to tamto”.

Stwórz własną automatyzację ClickUp, korzystając z wyzwalaczy, warunków i działań

Możesz stworzyć własne wyzwalacze lub wybrać jeden z ponad 100 gotowych szablonów automatyzacji, aby: Automatyczne przypisywanie zadań po zmianie statusu

Wysyłaj powiadomienia o zaległych zadaniach

Wybierz wyzwalacz cyklicznych list kontrolnych na podstawie dat lub zakończonych zadań

Natychmiast przekształcaj pomysły w zadania

Najlepsze jest to, że możesz poprosić ClickUp Brain o ustawienie automatyzacji za pomocą podpowiedzi w języku naturalnym, takich jak „Przypomnienie o wysłaniu spersonalizowanej wiadomości do zespołu projektowego w każdy wtorek o godz. 15:00”

Czym jest ClickUp Brain? ClickUp Brain to oparty na AI partner zwiększający wydajność, zaprojektowany, aby przekształcać Twoje pomysły w zadania, które można zrealizować.

Załóżmy, że przygotowujesz się do nowej serii podcastów. Nie chcesz tracić czasu na planowanie każdego kroku. Wpisujesz więc: „Uruchom nową serię podcastów: zarezerwuj gości, napisz konspekty odcinków, nagraj intro, przydziel zadanie Rachel, pierwszy odcinek ma być gotowy 10 września. ”

Gdy wątek zadania zostanie zalany komentarzami i aktualizacjami, AI Project Manager ClickUp Brain natychmiast podsumowuje rozmowę, rejestrując decyzje, oczekujące działania i kluczowe punkty.

🎥 Obejrzyj: ClickUp oferuje AI, która integruje się z każdym elementem Twojej pracy

Wszystko to możesz zapisać w ClickUp Docs, które jest połączone z powiązanymi projektami i zadaniami, dzięki czemu nic nie zostanie utracone. Możesz również automatycznie publikować podsumowania rozmów na czacie zespołu, dzięki czemu wszyscy będą na bieżąco, nawet jeśli nie uczestniczyli w spotkaniu.

Najlepsze funkcje ClickUp

Organizuj osie czasu: Zarządzaj pracą za pomocą Zarządzaj pracą za pomocą zadań ClickUp , aby przydzielać zadania, śledzić ich realizację i wizualizować pracę

śledź postępy w osiąganiu wymiernych wyników: *Dostosuj swoją codzienną pracę do celów firmy, korzystając z ClickUp Goals , aby ustawiać cele i mierzyć powodzenie w czasie rzeczywistym

Wspólne tworzenie dokumentacji: Współpracuj w Współpracuj w ClickUp Docs , aby tworzyć notatki, budować wiki i łączyć dokumenty bezpośrednio z zadaniami i celami

Wizualna burza mózgów: użyj użyj tablic ClickUp , aby przekształcić pomysły w plany i połączyć je bezpośrednio z zadaniami w swoim obszarze roboczym

Znajdź wszystko w kilka sekund: przeszukuj swoje miejsce pracy za pomocą przeszukuj swoje miejsce pracy za pomocą ClickUp Enterprise Search , aby szybko wyodrębnić dane z zadań, dokumentów, komentarzy i połączonych narzędzi

Bądź na bieżąco z spotkaniami: AI Notetaker od ClickUp łączy Twoje spotkania bezpośrednio z Twoim obszarem roboczym i podsumowuje dla Ciebie działania, które należy podjąć

Limitacje ClickUp

Ze względu na szeroki zakres zaawansowanych funkcji i opcji niestandardowego dostosowywania, nowi użytkownicy mogą czuć się przytłoczeni

Ceny ClickUp

Oceny i recenzje ClickUp

G2: 4,7/5 (ponad 10 000 recenzji)

Capterra: 4,6/5 (ponad 4000 recenzji)

Co mówią o ClickUp prawdziwi użytkownicy?

Ta recenzja G2 naprawdę mówi wszystko:

ClickUp to bez wątpienia najbardziej elastyczne i wydajne narzędzie do zarządzania projektami, z jakim miałem okazję pracować. Jako założyciel WRKSTN pomagam agencjom i zespołom kreatywnym usprawnić ich działalność — a ClickUp odgrywa w tym kluczową rolę. Możliwość dostosowania wszystkiego, od typów zadań po automatyzacje, w połączeniu z narzędziami takimi jak pulpity, formularze, a teraz także ClickUp Brain, oznacza, że mogę tworzyć skalowalne, wydajne systemy dla każdego przepływu pracy. Ponadto podoba mi się tempo, w jakim platforma się rozwija.

ClickUp to bez wątpienia najbardziej elastyczne i wydajne narzędzie do zarządzania projektami, z jakim miałem okazję pracować. Jako założyciel WRKSTN pomagam agencjom i zespołom kreatywnym usprawnić ich działalność — a ClickUp odgrywa w tym kluczową rolę. Możliwość dostosowania wszystkiego, od typów zadań po automatyzacje, w połączeniu z narzędziami takimi jak pulpity nawigacyjne, formularze, a teraz także ClickUp Brain, oznacza, że mogę tworzyć skalowalne, wydajne systemy dla każdego przepływu pracy. Ponadto podoba mi się tempo, w jakim platforma się rozwija.

💡 Bonus: Jeśli chcesz usprawnić cykl pracy, zwiększyć wydajność i uzyskać więcej z inwestycji w AI, ClickUp to kompleksowe rozwiązanie, które wykracza poza możliwości Lindy AI: Natychmiastowe wyszukiwanie w ClickUp, Google Drive, GitHub, OneDrive, SharePoint i WSZYSTKICH podłączonych aplikacjach + w Internecie w celu lokalizacji plików, dokumentów i załączników

Korzystaj z funk cji Talk to Text , aby zadawać pytania, dyktować i wydawać komendy głosowe — bez użycia rąk, w dowolnym miejscu

Wykorzystaj najlepsze zewnętrzne narzędzia AI, takie jak ChatGPT, Claude i Gemini , dzięki jednemu, kontekstowemu rozwiązaniu gotowemu do użycia w przedsiębiorstwie Wypróbuj ClickUp Brain MAX — super aplikację AI, która naprawdę Cię rozumie, ponieważ zna Twoją pracę. Porzuć rozbudowane narzędzia AI, używaj głosu do wykonywania zadań, tworzenia dokumentów, przydzielania zadań członkom zespołu i nie tylko.

2. Aplikacja Relay. (Najlepsza do automatyzacji wieloetapowych cykli pracy w różnych aplikacjach)

za pośrednictwem Replay.app

Aplikacja Relay. pomaga zespołom tworzyć cykle pracy, które łączą automatyzację z inteligentnym wkładem ludzkim. Została zaprojektowana do obsługi działań następczych związanych ze sprzedażą, podsumowań spotkań i niestandardowych zadań, takich jak badania konkurencji lub aktualizacje w mediach społecznościowych.

Alternatywa dla Lindy AI łączy elastyczność z kontrolą. Możesz tworzyć szczegółowe, spersonalizowane cykle pracy w ponad 100 popularnych narzędziach, dodawać punkty kontrolne w dowolnym miejscu i wykorzystywać wyzwalacze w czasie rzeczywistym dzięki wsparciu webhooków.

Najlepsze funkcje aplikacji Relay

Dodaj kroki z udziałem człowieka, takie jak zatwierdzanie, wprowadzanie danych i zakończone zadania, aby zapewnić zaangażowanie ludzi tam, gdzie jest to konieczne

Natychmiast wyzwalaj cykle pracy za pomocą Webhook Trigger , aby stworzyć połączenie między dowolnym systemem lub aplikacją

Stwórz niestandardowe żądania protokołu HTTP (Hypertext Standard Protocol), uzyskując pełną kontrolę nad metodami, nagłówkami i ładunkami

Wykorzystaj wbudowane kroki AI, takie jak podsumowywanie, wyodrębnianie lub tłumaczenie, aby przetwarzać zawartość w zautomatyzowanych przepływach

Ograniczenia aplikacji Relay

Mniej wbudowanych integracji w porównaniu z konkurentami, takimi jak Zapier lub Make

Nie można powielać cykli pracy w różnych obszarach roboczych, co utrudnia pracę konsultantom i agencjom

Ceny aplikacji Relay

Free

Professional: 27 USD/miesiąc na użytkownika

Zespół: 98 USD/miesiąc (25 użytkowników w cenie)

Enterprise: Ceny niestandardowe

Oceny i recenzje aplikacji Relay

G2: 4,9/5 (ponad 60 recenzji)

Capterra: Niewystarczająca liczba recenzji

Co mówią o aplikacji Relay. prawdziwi użytkownicy?

Według recenzji G2:

W aplikacji Relay najbardziej podoba mi się to, że pozwala wszystkim być na bieżąco. Jest prosta, przejrzysta i naprawdę pomaga w realizacji zadań bez zbędnego zamieszania... Jedyną rzeczą, która mi się nie podoba w aplikacji Relay, jest to, że może wydawać się nieco sztywna, gdy zadanie lub cykl pracy wymagają elastyczności.

W aplikacji Relay najbardziej podoba mi się to, że wszyscy są na bieżąco. Jest prosta, przejrzysta i naprawdę pomaga w realizacji zadań bez zbędnego zamieszania... Jedyną rzeczą, która mi się nie podoba w aplikacji Relay, jest to, że może wydawać się nieco sztywna, gdy zadanie lub cykl pracy wymagają elastyczności.

📮 ClickUp Insight: 30% pracowników uważa, że automatyzacja pozwoliłaby im zaoszczędzić 1–2 godziny tygodniowo, a 19% szacuje, że dzięki niej zyskałoby 3–5 godzin na głęboką, skoncentrowaną pracę. Nawet niewielkie oszczędności czasu sumują się: zaledwie dwie godziny odzyskane tygodniowo to ponad 100 godzin rocznie — czas, który można poświęcić na kreatywność, myślenie strategiczne lub rozwój osobisty. 💯 Dzięki agentom AI ClickUp i ClickUp Brain możesz zautomatyzować cykle pracy, generować aktualizacje projektów i przekształcać notatki ze spotkań w konkretne kroki — wszystko w ramach tej samej platformy. Nie potrzebujesz dodatkowych narzędzi ani integracji — ClickUp zapewnia wszystko, czego potrzebujesz do automatyzacji i optymalizacji dnia pracy w jednym miejscu. 💫 Rzeczywiste wyniki: RevPartners obniżyło koszty SaaS o 50% dzięki konsolidacji trzech narzędzi w ClickUp — uzyskując ujednoliconą platformę z większą liczbą funkcji, ściślejszą współpracą i jednym źródłem informacji, które jest łatwiejsze w zarządzaniu i skalowaniu.

3. Bardeen (najlepszy do automatyzacji powtarzalnych zadań w przeglądarce opartej na sztucznej inteligencji)

za pośrednictwem Bardeen

Bardeen pomaga zespołom zajmującym się wprowadzaniem produktów na rynek zrobione w miejscu, w którym spędzają dużo czasu: w przeglądarce. Narzędzie to obsługuje wszystko, od pozyskiwania potencjalnych klientów i aktualizacji CRM po niestandardowe działania promocyjne i badania konkurencji.

Zostało stworzone, aby zrozumieć rzeczywiste cykle pracy GTM. Zamiast polegać wyłącznie na wyzwalaczach opartych na API, jak inne narzędzia (np. Zapier lub Make), Bardeen może „widzieć” strony internetowe i bezpośrednio z nimi współpracować. Dzięki temu może zautomatyzować zadania, które zazwyczaj wymagają interakcji człowieka, takie jak kopiowanie informacji ze stron internetowych, wypełnianie formularzy lub poruszanie się po złożonych portalach internetowych.

Najlepsze funkcje Bardeen

Użyj Magic Box , aby tworzyć automatyzacje, po prostu wpisując to, czego potrzebujesz

Skondensuj i skompiluj spostrzeżenia za pomocą Research Agent , aby uzyskać inteligentniejsze raportowanie i analizy

Generuj wiadomości za pomocą Generatora wiadomości , który dostosowuje ton i zawartość do każdego odbiorcy

Uruchom gotowe „playbooki”, czyli szablony automatyzacji wielokrotnego użytku, za pomocą jednego kliknięcia lub skrótu klawiszowego

Limity Bardeen

System oparty na kredytach może stać się kosztowny w przypadku intensywnego użytkowania

Niektórzy użytkownicy dokonują raportowania o wysokim zużyciu procesora i pamięci RAM, zwłaszcza podczas uruchamiania automatyzacji opartych na przeglądarce

Ceny Bardeen

Pakiet startowy: 129 USD/miesiąc

Teams: 500 USD/miesiąc (rozliczane rocznie)

Enterprise: 1500 USD/miesiąc (rozliczane rocznie)

Oceny i recenzje Bardeen

G2: 4,8/5 (ponad 30 recenzji)

Capterra: Niewystarczająca liczba recenzji

🧠 Ciekawostka: Test Turinga zakładał grę, w której człowiek komunikuje się za pomocą tekstu zarówno z maszyną, jak i innym człowiekiem. Jeśli ludzie nie są w stanie wiarygodnie rozróżnić, które z nich jest które, uznaje się, że maszyna zdała test.

4. Gumloop (najlepszy do interaktywnych, opartych na AI cykli pracy od podstaw)

za pośrednictwem Gumloop

Gumloop ułatwia tworzenie i uruchamianie niestandardowych automatyzacji przepływu pracy bez zależności od inżynierów. Wszystko można zautomatyzować w zaledwie trzech krokach: przeciągnij, połącz i uruchom.

Działa bezpośrednio z narzędziami, z których już korzysta Twój zespół, takimi jak Dokumenty Google, Slack, Notion, narzędzia CRM i inne. Możesz również przeszukiwać strony internetowe, sortować i podsumowywać dokumenty oraz wysyłać wyniki tam, gdzie są potrzebne.

Najlepsze funkcje Gumloop

Wybierz wyzwalacz przepływu pracy: przychodząca wiadomość e-mail, wiadomość Slack lub Webhooks.

Twórz narzędzia SEO, takie jak generatory konspektów blogów, korzystając z własnej logiki.

Wyodrębniaj i streszczaj dokumenty na dużą skalę dzięki cyklu pracy Document Summarizer .

Sortuj i kieruj pliki za pomocą filtrów i folderów opartych na AI, które rozpoznają zawartość.

Ograniczenia Gumloop

Zaawansowane funkcje AI (np. GPT-4o lub Claude 3. 5 Sonnet) mogą kosztować nawet 20 kredytów każda.

Brak opcji czatu na żywo oznacza, że użytkownicy muszą polegać na pomocy udzielanej za pośrednictwem e-mail lub forów.

Ceny Gumloop

Free

Pakiet startowy: 97 USD miesięcznie za użytkownika

Pro: 244 USD/miesiąc za 10 użytkowników

Przedsiębiorstwa: Niestandardowe ceny

Oceny i recenzje Gumloop

G2: Niewystarczająca liczba recenzji

Capterra: Niewystarczająca liczba recenzji

🧠 Ciekawostka: W 2017 roku robot o imieniu Sophia został pierwszym na świecie obywatelem Arabii Saudyjskiej. Potrafi się uśmiechać, marszczyć brwi i (w pewnym sensie) opowiadać dowcipy.

5. Zapier (najlepszy do tworzenia połączeń między platformami innych firm bez konieczności kodowania)

za pośrednictwem Zapier

Zapier oferuje zestaw narzędzi do automatyzacji, który pozwala budować całe systemy przy użyciu logiki „przeciągnij i upuść”, niestandardowych interfejsów i szablonów wielokrotnego użytku. Jest przeznaczony zarówno do zadań osobistych, jak i przepływów pracy na skalę przedsiębiorstwa.

Platforma umożliwia łączenie inteligentnych agentów, stosowanie filtrów do kontrolowania logiki oraz formatowanie danych zgodnie z potrzebami. Można również zarządzać automatyzacją zarządzania projektami za pomocą wbudowanych narzędzi, takich jak Tables, Canvas i Paths.

Najlepsze funkcje Zapier

Wizualnie mapa, dokumentuj i optymalizuj złożone cykle pracy za pomocą Canvas .

Twórz i zarządzaj Zapsami, aby zautomatyzować rutynowe zadania w tysiącach aplikacji bez konieczności posiadania umiejętności technicznych.

Twórz i uruchamiaj funkcje do zaawansowanej automatyzacji opartej na kodzie z wbudowanym hostingiem.

Przechowuj dane i zarządzaj nimi bezpośrednio w tabelach Zapier, aby zapewnić płynny przepływ między automatyzacjami.

Limitacje Zapier

Złożone cykle pracy obejmujące warunki, rozgałęzienia lub zaawansowaną automatyzację często wymagają obejść lub niestandardowych skryptów, w przeciwieństwie do alternatyw dla Zapier

Błąd zap nie zawsze jest oczywisty, więc jego rozwiązywanie często wymaga przeglądania logów lub kontaktowania się z wsparciem.

Ceny Zapier

Free

Pro: 29,99 USD/miesiąc

Zespół: 103,50 USD/miesiąc za 25 użytkowników

Przedsiębiorstwa: Ceny niestandardowe

Oceny i recenzje Zapier

G2: 4,5/5 (ponad 1300 recenzji)

Capterra: 4,7/5 (ponad 3000 recenzji)

Co o Zapier mówią użytkownicy w praktyce?

Oto recenzja tego narzędzia opublikowana w serwisie G2:

Zapier pozwala mi zaoszczędzić wiele godzin ręcznej pracy każdego tygodnia. Używam go głównie do integracji CRM — takich jak synchronizacja potencjalnych klientów między platformami, automatyczna aktualizacja rekordów kontaktów i wyzwalacz działań następczych — i działa on niezawodnie w tle... Niektóre zaawansowane przypadki użycia nadal wymagają obejść lub niestandardowych webhooków, co może być nieco skomplikowane technicznie.

Zapier pozwala mi zaoszczędzić wiele godzin ręcznej pracy każdego tygodnia. Używam go głównie do integracji CRM — takich jak synchronizacja potencjalnych klientów między platformami, automatyczna aktualizacja rekordów kontaktów i wyzwalacz działań następczych — i działa on niezawodnie w tle... Niektóre zaawansowane przypadki użycia nadal wymagają obejść lub niestandardowych webhooków, co może być nieco skomplikowane technicznie.

📖 Przeczytaj również: Przykłady potężnych agentów AI zmieniających branże

6. Make. com (najlepsze rozwiązanie do tworzenia skryptów wizualnych i złożonych przepływów danych)

za pośrednictwem Make.com

Make. com pomaga stworzyć mapę całego procesu automatyzacji za pomocą interfejsu wizualnego, który zapewnia zakończoną kontrolę. Możesz projektować i automatyzować złożone cykle pracy, przekształcać dane, używać webhooków jako wyzwalaczy działań i używać go jako narzędzia do współpracy opartego na AI.

Jej wyróżniającą funkcją jest Make Grid, czyli wizualna mapa wszystkich automatyzacji na żywo. Uzyskujesz wgląd w czasie rzeczywistym w to, jak wszystko się łączy, gdzie przepływają dane i które cykle pracy wymagają uwagi.

Najlepsze funkcje Make.com

Kontroluj logikę i przepływ za pomocą instrukcji warunkowych i rozgałęzień, korzystając z funkcji Kontrola przepływu

Natychmiastowo przekształcaj dane dzięki funkcjom manipulacji danymi typu „przeciągnij i upuść”

Używaj wyzwalaczy scenariuszy zewnętrznie poprzez HTTP/Webhooks, które zapewniają połączenie z dowolnym publicznym API

Przypisuj role i limit za pomocą wbudowanych kontroli dostępu, aby zapewnić lepsze zarządzanie zespołem

Limity serwisu Make.com

Komunikaty o błędach są czasami niejasne lub zbyt techniczne

Cykle pracy zawierające wiele kroków, routerów lub pętli mogą spowalniać działanie lub nieoczekiwanie zawodzić

Ceny Make.com

Free

Podstawowy: 10,59 USD miesięcznie za użytkownika

Pro: 18,82 USD miesięcznie za użytkownika

teams: *34 USD miesięcznie za użytkownika

Enterprise: Ceny niestandardowe

Oceny i recenzje Make.com

G2: 4,7/5 (ponad 240 recenzji)

Capterra: 4,8/5 (ponad 400 recenzji)

Co mówią o Make.com prawdziwi użytkownicy?

Według recenzji Capterra:

Bardzo łatwe do opanowania i intuicyjne w użyciu, nawet dla osób niebędących inżynierami. Umożliwia bardzo szeroki zakres zastosowań automatyzacji. …Ceny oparte na operacjach mogą mieć pewne wady, gdy użytkownicy nie są odpowiednio wdrożeni.

Bardzo łatwe do opanowania i intuicyjne w użyciu, nawet dla osób niebędących inżynierami. Umożliwia bardzo szeroki zakres zastosowań automatyzacji. …Ceny oparte na operacjach mogą mieć pewne wady, gdy użytkownicy nie są odpowiednio wdrożeni.

📖 Przeczytaj również: Stwórz alternatywne rozwiązania do automatyzacji przepływu pracy i procesów

7. N8n (najlepsze rozwiązanie dla programistów, elastyczna automatyzacja oparta na otwartym kodzie źródłowym)

za pośrednictwem N8n

Większość narzędzi ma trudności z przepływami pracy wymagającymi zaawansowanej logiki. Limitują one możliwości branch, łączenia lub ponownego wykorzystywania kroków. n8n usuwa te ograniczenia dzięki dynamicznym kontrolkom filtrów, pętli, przełączników i routingu warunkowego, które mają widoczność w przejrzystym redaktorze wizualnym.

Jako generator przepływu pracy oparty na sztucznej inteligencji, wyświetla wyniki w czasie rzeczywistym na każdym kroku, umożliwiając debugowanie bez konieczności ponownego uruchamiania całego przepływu. Dodaj niestandardowy kod tylko tam, gdzie jest to konieczne, i używaj wyzwalaczy, webhooków lub węzłów HTTP, aby połączyć wszystko, nawet narzędzia bez natywnej obsługi.

Najlepsze funkcje N8n

Korzystaj z narzędzi bez natywnych integracji, używając curl lub istniejących poświadczeń

Łącz, dziel, filtruj, deduplikuj lub pętlaj za pomocą Transformers , wykorzystując inteligentną logikę i minimalny wysiłek

Twórz dynamiczną logikę za pomocą wyrażeń i węzłów kodu oraz dodawaj niestandardowe transformacje w JavaScript lub Python

Twórz wydarzenia aplikacji, webhooki, wiadomości czatu lub zadania cron dostosowane do Twojego procesu

Limitacje N8n

Chociaż twierdzi się, że nie wymaga znajomości kodowania, użytkownicy często potrzebują podstawowej wiedzy na temat JavaScript lub struktur API

Debugowanie złożonych cykli pracy jest trudne i czasochłonne

Ceny N8n

Niestandardowe ceny

Oceny i recenzje N8n

G2: 4,8/5 (ponad 100 recenzji)

Capterra: 4,5/5 (ponad 30 recenzji)

📖 Przeczytaj również: Najlepsze alternatywy dla n8n do automatyzacji cyklu pracy

8. Beam AI (najlepsze rozwiązanie dla start-upów potrzebujących narzędzia do tworzenia cykli pracy opartych na AI)

za pośrednictwem Beam AI

Beam to narzędzie AI dla zespołów obsługi klienta i finansów, które automatyzuje cykl pracy za pomocą samouczących się agentów. Agenci ci dostosowują się do wyników, stosują informacje zwrotne i udoskonalają swoje działania bez ciągłego nadzoru.

Zadania takie jak kontrola listy płac, przeglądanie CV lub zarządzanie zgłoszeniami klientów są realizowane autonomicznie i udoskonalane z biegiem czasu. Każdy agent podejmuje decyzje w czasie rzeczywistym, korzystając z systemu przełączania modeli Beam.

Wybierają one odpowiedni model, uruchamiają kroki (zwane wyzwalaczami) w oparciu o kontekst i zapewniają płynność procesów bez opóźnień.

Najlepsze funkcje Beam AI

Wybierz idealny model dla każdego zadania dynamicznie dzięki ModelMesh

Wbuduj standardowe procedury operacyjne, aby przeszkolić agentów w zakresie istniejących procesów i uzyskać połączenie z systemami w ciągu kilku minut

Monitoruj wydajność w czasie rzeczywistym dzięki pulpitom pokazującym aktywność agentów, wskaźniki błędów i wyniki cyklu pracy

Limit Beam AI

Użytkownicy muszą samodzielnie zarządzać pamięcią wektorową, co może zwiększyć złożoność ustawień

Zoptymalizowane przede wszystkim pod kątem standardowych dokumentów; może nie świadczyć wsparcia dla złożonych lub niszowych typów plików

Ceny Beam AI/AI

Niestandardowe ceny

Oceny i recenzje Beam AI

G2: Niewystarczająca liczba recenzji

Capterra: Niewystarczająca liczba recenzji

🔍 Czy wiesz, że... Pierwszy chatbot oparty na AI został stworzony w 1966 roku przez profesora MIT Josepha Weizenbauma. Nazwano go ELIZA i pełnił on rolę psychoterapeuty. Użytkownicy wpisywali swoje myśli, a Eliza odpowiadała, korzystając z prostego systemu opartego na regułach, który naśladował ludzką rozmowę.

9. Automation Anywhere (najlepsze rozwiązanie do automatyzacji procesów robotycznych (RPA) na poziomie przedsiębiorstwa)

za pośrednictwem automatyzacji Anywhere

Automation Anywhere łączy przetwarzanie dokumentów, projektowanie cyklu pracy i integrację systemów. Jego silnik automatyzacji rozumie, jak procesy działają w rzeczywistych ustawieniach, dostosowuje się do zmian i zapewnia spójność realizacji zadań we wszystkich działach.

To oprogramowanie do automatyzacji zadań zapewnia zespołom narzędzia do szybkiego tworzenia, zarządzania i wdrażania automatyzacji, a wszystko to działa w chmurze. Dodatkowo otrzymujesz obszar roboczy, w którym możesz monitorować aktywność i dostosowywać strategie w czasie rzeczywistym.

Najlepsze funkcje automatyzacji Anywhere

Twórz agentów za pomocą AI Agent Studio, aby projektować i zarządzać niestandardowymi wykonawcami zadań

Wykryj luki dzięki funkcji Process Discovery, odkryj nieefektywności i uzyskaj oparte na danych sugestie dotyczące tego, co należy zautomatyzować

Stwórz połączenie pracy za pomocą Automation Co-Pilot, dodając pomoc w zakresie automatyzacji na ekranie w codziennie używanych aplikacjach

Ograniczenia automatyzacji Anywhere

Podczas obsługi złożonych procesów boty mogą doświadczać opóźnień lub niestabilności

Pomimo tego, że jest to rozwiązanie typu low-code, często sprawia wrażenie programistycznego

Ceny automatyzacji Anywhere

Niestandardowe ceny

Oceny i recenzje automatyzacji Anywhere

G2: 4,5/5 (ponad 3900 recenzji)

Capterra: 4,4/5 (ponad 190 recenzji)

🔍 Czy wiesz, że... Termin „sztuczna inteligencja” został ukuty w 1956 roku podczas konferencji w Dartmouth przez Johna McCarthy'ego i obecnie uważa się to za początek sztucznej inteligencji jako pola nauki.

10. Microsoft Automate (najlepsze rozwiązanie dla ekosystemu Microsoft)

za pośrednictwem Microsoft Automatyzacja

Power Automate pomaga zespołom wyeliminować powtarzalne zadania dzięki połączeniu narzędzi bezkodowych, eksploracji zadań i przepływów procesów. Możesz projektować automatyzacje w prostym języku, uruchamiać je w aplikacjach chmurowych lub aplikacjach komputerowych oraz obsługiwać zatwierdzanie, zadania związane z dokumentami lub aktualizacje danych.

To narzędzie AI do automatyzacji pozwala zautomatyzować proste zadania lub wieloetapowe procesy, oferując wskazówki dotyczące tego, na których cyklach pracy należy się skupić w następnej kolejności.

Najlepsze funkcje Microsoft Automate

Twórz i edytuj cykle pracy za pomocą podpowiedzi w języku naturalnym, korzystając z Microsoft 365 Copilot

Wykryj nieefektywność i ustal priorytety automatyzacji dzięki eksploracji procesów

Zautomatyzuj działania w aplikacjach Microsoft 365, takich jak Excel, Teams i OneDrive

Ustaw przetwarzanie dokumentów i wyodrębniaj dane za pomocą narzędzia AI Builder

Ograniczenia Microsoft Automate

Ciche awarie w złożonych cyklach pracy powodują frustrację

Funkcje AI mogą przytłaczać użytkowników nieposiadających wiedzy technicznej ze względu na nakładające się narzędzia

Ceny usługi Microsoft Automate

Free

Power Automate Premium: 15 USD/miesiąc na użytkownika (rozliczane rocznie)

Power Automate Proces: 150 USD/miesiąc za bota (rozliczane rocznie)

Power Automate Hosted Process: 215 USD/miesiąc za bota (rozliczane rocznie)

Oceny i recenzje Microsoft Automate

G2: 4,4/5 (ponad 650 recenzji)

Capterra: 4,4/5 (ponad 200 recenzji)

Co użytkownicy mówią o Microsoft Automate w praktyce?

W recenzji G2 udostępniono następującą opinię:

W Power Automate najbardziej podoba mi się to, jak łatwo można ustawić przepływy między aplikacjami, z których korzystam na co dzień, takimi jak Outlook, Teams i SharePoint… Czasami debugowanie nieudanego przepływu jest nieco skomplikowane. Komunikaty o błędach mogą być niejasne i często trzeba przeszukiwać logi, aby dowiedzieć się, co poszło nie tak.

W Power Automate najbardziej podoba mi się to, jak łatwo można ustawić przepływy między aplikacjami, z których korzystam na co dzień, takimi jak Outlook, Teams i SharePoint… Czasami debugowanie nieudanego przepływu jest nieco skomplikowane. Komunikaty o błędach mogą być niejasne i często trzeba przeszukiwać logi, aby dowiedzieć się, co poszło nie tak.

11. Motion (najlepsze rozwiązanie do automatyzacji planowania i intensywnej pracy)

za pośrednictwem Motion

Zamiast żonglować narzędziami, Motion pozwala przypisać role /AI, takie jak kierownik projektu, rekruter lub asystent, a one zajmą się tym po niewielkich ustawieniach.

Ta alternatywa dla Lindy AI planuje za Ciebie dzień pracy, wykorzystując sztuczną inteligencję do umieszczania zadań, spotkań i terminów w kalendarzu na podstawie priorytetów i dostępności. Wykrywa zmiany w planach, takie jak opóźnienia spotkań lub pojawienie się pilnych zadań, i natychmiast dostosowuje harmonogram, abyś mógł realizować swoje zadania zgodnie z planem.

Najlepsze funkcje Motion

Zatrudnij wstępnie przeszkolonych pracowników AI, takich jak Dot (rekruter), Millie (zarządzanie projektami) i Suki (specjalista ds. marketingu)

Twórz wizualne plany działania za pomocą wykresów Gantt opartych na AI, które aktualizują się wraz ze zmianami w pracy

Analizuj swoje zadania, ustalaj ich priorytety według pilności i terminów oraz zmieniaj ich harmonogramy za pomocą menedżera zadań AI

Ograniczenia ruchowe

Interfejs użytkownika do wprowadzania zadań jest niewygodny, a opcje zmiany kolejności lub organizowania projektów mają limit

Częste opóźnienia i powolne działanie, zwłaszcza podczas nawigacji lub aktualizacji zadań

Ceny Motion

workplace /AI: *19 USD/miesiąc na użytkownika (rozliczane rocznie)

Pracownicy AI: 29 USD/miesiąc na użytkownika (rozliczane rocznie)

AI Employees Light: 148 USD/miesiąc na użytkownika (obejmuje 3 licencje)

aI Employees Standard: *446 USD miesięcznie na użytkownika (obejmuje 25 licencji)

AI Employees Plus: 894 USD/miesiąc na użytkownika (obejmuje 25 licencji)

Enterprise: Ceny niestandardowe

Oceny i recenzje Motion

G2: 4,1/5 (ponad 120 recenzji)

Capterra: 4,3/5 (ponad 80 recenzji)

Co użytkownicy mówią o Motion w praktyce?

Oto opinia z pierwszej ręki zaczerpnięta z recenzji G2:

Bardzo podoba mi się funkcja wypełniania czasu przez sztuczną inteligencję. Jeśli muszę odwołać spotkanie lub mam trochę wolnego czasu, wypełnia ona moją przestrzeń zadaniami/projektami, które należy zrobione... Jedynymi minusami są konieczność odpowiedniego ustawienia wszystkiego w projektach i szablonach oraz uzasadnienie ich użycia. Automatyzacja zadań i kroków jest prosta, ale nie jest tak złożona, jak bym sobie tego życzył, jeśli chodzi o pisanie zmiennych dla nazw lub automatyczne uruchamianie projektów poza firmą, a nie na poziomie prywatnym.

Bardzo podoba mi się funkcja wypełniania czasu przez sztuczną inteligencję. Jeśli muszę odwołać spotkanie lub mam trochę wolnego czasu, wypełnia ona moją przestrzeń zadaniami, które należy wykonać... Jedyne dwie wady to konieczność odpowiedniego ustawienia wszystkiego w projektach i szablonach, aby można było z nich korzystać. Automatyzacja zadań i kroków jest prosta, ale nie jest tak złożona, jak bym sobie tego życzył, jeśli chodzi o pisanie zmiennych dla nazw lub automatyczne uruchamianie projektów poza firmą, a nie na poziomie prywatnym.

🧠 Ciekawostka: Systemy AI stały się lepsze w rozpoznawaniu wzorców, przetwarzaniu języka naturalnego, a nawet pokonują ludzi w szachach. Przykładem jest Deep Blue firmy IBM, który pokonał mistrza świata Garry'ego Kasparowa w 1997 roku.

📖 Przeczytaj również: Najlepsze alternatywy dla aplikacji Motion

Dostosuj swój niestandardowy cykl pracy AI za pomocą ClickUp

Wciąż rozważasz różne opcje? Jeśli szukasz kompleksowego rozwiązania, które łączy zarządzanie zadaniami, współpracę zespołową i zaawansowaną AI, ClickUp może być właśnie tym, czego potrzebujesz.

Dzięki ClickUp Brain otrzymujesz asystenta AI, który pisze, podsumowuje i odpowiada na pytania bezpośrednio w miejscu pracy.

W połączeniu z ClickUp Automatyzacjami możesz usprawnić powtarzalne cykle pracy w projektach, dokumentach, zadaniach i nie tylko, bez opuszczania platformy.

Na co czekasz? Zarejestruj się w ClickUp już dziś! ✅