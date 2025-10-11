ClickUp vs. Amplenote: które narzędzie do wydajności jest odpowiednie dla Ciebie?

Wyobraź sobie: na ekranie masz otwarte trzy różne aplikacje, z których każda zawiera część tego samego projektu. Twój mózg przechowuje mentalną mapę lokalizacji wszystkiego, ale z każdym dniem staje się ona coraz bardziej chaotyczna.

Rozwiązanie wydaje się proste: umieść wszystko w jednym miejscu.

Jednak ClickUp i Amplenote działają w bardzo różny sposób. Jedno z nich pozwala stworzyć idealną przestrzeń roboczą z wszystkimi potrzebnymi narzędziami, podczas gdy drugie obserwuje sposób pracy użytkownika i pomaga mu połączyć wszystkie elementy.

Wybór między ClickUp a Amplenote sprowadza się do następującego pytania: czy chcesz mieć kontekstowy system AI, który rozumie sposób Twojej pracy, czy zaawansowaną aplikację do robienia notatek i tworzenia list rzeczy do zrobienia? 🧰

ClickUp i Amplenote w skrócie

Kryteria ClickUp Amplenote Główny cel Wszechstronna, zintegrowana przestrzeń robocza oparta na AI do zadań, dokumentów, celów i czatu, obsługiwana przez AI + notatki głosowe, wyszukiwanie i zewnętrzne modele AI Aplikacja do robienia notatek z wbudowanymi listami do zrobienia i harmonogramem Zarządzanie zadaniami Zaawansowane zarządzanie zadaniami z wykorzystaniem statusów, priorytetów, zależności, automatyzacji i śledzenia czasu Podstawowe zarządzanie zadaniami w notatkach, z terminami, priorytetami i przypomnieniami Robienie notatek Dokumenty z bogatym formatowaniem, edycją wspólną i szablonami do robienia notatek Zaawansowane tworzenie notatek z linkami zwrotnymi, dwukierunkowymi linkami i formatem Integracja kalendarza Kalendarz oparty na AI z funkcją planowania zadań metodą „przeciągnij i upuść” oraz blokiem czasu, który synchronizuje się z Kalendarzem Google i Outlook Wbudowany kalendarz, który synchronizuje się z zadaniami i notatkami Codzienne planowanie i wydajność widok „Strona główna” do spersonalizowanego planowania, celów, przypomnień i widżetów agendy Planer dzienny łączy śledzenie zadań i robienie notatek w jednym miejscu Współpraca Stworzone z myślą o zespołach: przydzielaj zadania, komentuj, czatuj, udostępniaj dokumenty i ustalaj uprawnienia Podstawowe funkcje tworzenia notatek i udostępniania zadań; nie nadaje się dla dużych zespołów Funkcje zarządzania projektami Wiele widoków (lista, tablica, wykres Gantt, oś czasu), cele, widok obciążenia pracą, sprinty Nie jest przeznaczony do zarządzania projektami lub zadaniami w całym zespole Automatyzacja i cykle pracy Niestandardowe i gotowe szablony automatyzacji dla różnych cykli pracy Brak wsparcia automatyzacji Szablony Duża biblioteka szablonów dokumentów, zadań i cykli pracy Brak wbudowanych szablonów Wyszukiwanie i nawigacja Wyszukiwanie globalne, filtry, tagi i struktura hierarchiczna (przestrzeń > foldery > listy > zadania) Silne połączone i organizacja oparta na tagach, ogólnie prostsze rozwiązanie Ceny* Free Forever Plan; niestandardowe dostosowania dostępne dla przedsiębiorstw Free Plan; plany płatne zaczynają się od 5,84 USD miesięcznie za użytkownika

Czym jest ClickUp?

Stwórz obszar roboczy dla swojego zespołu w ClickUp Organizuj projekty, zespoły i zadania za pomocą ClickUp, aplikacji do pracy, która ma wszystko

Dla wielu z nas projekty, wiedza, notatki i komunikacja są rozproszone po różnych, niepołączonych ze sobą narzędziach, co spowalnia naszą pracę.

ClickUp rozwiązuje ten problem dzięki pierwszemu na świecie zintegrowanemu obszarowi roboczemu opartemu na AI, łącząc projekty, wiedzę i czat w jednym miejscu — wszystko to dzięki AI, która pomaga pracować szybciej i mądrzej.

Dzięki wysoce konfigurowalnym cyklom pracy zaspokaja szeroki zakres potrzeb związanych z zarządzaniem projektami. To nie wszystko. Został zaprojektowany do zarządzania zadaniami, dokumentami, celami i współpracą w jednym miejscu, pod jednym dachem, aby uniknąć ciągłego przełączania się między kontekstami i przeciążenia narzędziami, znanego również jako Work Sprawl.

Funkcje ClickUp

Przyjrzyjmy się bliżej temu, co ma do zaoferowania ClickUp.

Funkcja nr 1: Możliwości AI, które działają jak magia

ClickUp Brain to w pełni zintegrowany, rozpoznający role silnik wydajności wbudowany w ClickUp.

Otrzymuj natychmiastowe aktualizacje dotyczące swojego obszaru roboczego dzięki ClickUp Brain

Załóżmy, że chcesz szybko znaleźć status sprintu, notatki dotyczące najnowszych działań marketingowych, a nawet zadania kolegi z zespołu z ostatniego kwartału. Zamiast szukać na oślep, możesz po prostu zapytać ClickUp Brain, a on w ciągu kilku sekund znajdzie odpowiedzi uwzględniające kontekst.

💡Bonus: Pisanie notatek jest świetne, ale wypowiadanie ich na głos jest o 400% szybsze!

Korzystaj z funkcji dyktowania głosowego opartej na AI, która transkrybuje, poprawia i edytuje notatki za pomocą ClickUp Talk to Text w czasie rzeczywistym i w ponad 40 językach! 🌏

ClickUp Brain MAX to komputerowy asystent AI, który posiada pełny kontekst Twojego ekosystemu pracy i połączonych aplikacji. Wykorzystaj funkcję Talk to Text, aby uchwycić swoje pomysły w formie tekstu i przekształcić je w zadania, przydzielić członków zespołu i nie tylko.

Zapisuj pomysły, udostępniaj instrukcje i wykonuj zadania 4 razy szybciej dzięki funkcji Talk to Text w ClickUp Brain MAX

AI Knowledge Manager połącza notatki, dokumenty, zadania i osoby. Chcesz przypomnieć sobie, co zostało ustalone podczas spotkania dotyczącego planu działania w zeszłym miesiącu? ClickUp Brain wie, gdzie szukać, i może podsumować dla Ciebie najważniejsze informacje.

Podpowiedź ClickUp Brain o podsumowanie zadań i projektów

Wsparcie podczas spotkań

Porozmawiajmy teraz o spotkaniach, które trwają długo i mają niedopracowane notatki jako wynik.

ClickUp AI Notetaker ułatwia spotkania, automatyzując cały proces robienia notatek. Rejestruje i transkrybuje wszystko w czasie rzeczywistym, zapisując przeszukiwalny transkrypcję, wideo i podsumowanie w prywatnym dokumencie. Dzięki temu nawet jeśli się rozproszyłeś lub musiałeś opuścić rozmowę, nadal masz pełny obraz sytuacji.

Pozwól ClickUp AI Notetaker przekształcić Twoje spotkania w działania

Ale to nie wszystko. Narzędzie AI do spotkań wykrywa elementy, które należy podjąć, i automatycznie zamienia je w przypisane zadania zaraz po zakończeniu spotkania.

Ponieważ jest to w pełni zintegrowane z ekosystemem ClickUp, notatki można łączyć z projektami, oznaczać tagami w czacie i wyświetlać w dokumencie — wszystko działa płynnie.

Pobierz bezpłatny szablon Zapisuj agendę spotkania, notatki i zadania do wykonania za pomocą szablonu notatek ze spotkania ClickUp

Jeśli chodzi o spotkania, to jeśli potrzebujesz gotowego szablonu do ręcznego sporządzania notatek, wypróbuj szablon ClickUp Meeting Notes Template.

Szablon to kompleksowa, zorientowana na działanie przestrzeń robocza w ramach oprogramowania do protokołowania spotkań, która pomaga rejestrować i zarządzać dyskusjami zespołu. Lewy pasek boczny pokazuje uporządkowaną strukturę folderów, taką jak Wytyczne dotyczące spotkań i Cotygodniowe spotkania zespołu z notatkami opatrzonymi datą i dedykowaną przestrzenią dla Codziennych spotkań/synchronizacji.

👀 Czy wiesz, że... Pięć najpopularniejszych metod sporządzania notatek to: Metoda Cornella , która pozwala na podział notatek na sekcje , która pozwala na podział notatek na sekcje

Mapowanie myśli , w którym zaczynasz od głównej idei umieszczonej na środku strony, a następnie branchujesz ją na podidee, kategorie i połączenia, tworząc strukturę przypominającą drzewo , w którym zaczynasz od głównej idei umieszczonej na środku strony, a następnie branchujesz ją na podidee, kategorie i połączenia, tworząc strukturę przypominającą drzewo

Zettelkasten , gdzie notatki są połączone za pomocą linków i tagów, tworząc rosnącą sieć wiedzy , gdzie notatki są połączone za pomocą linków i tagów, tworząc rosnącą sieć wiedzy

Metoda konspektu , klasyczna struktura hierarchiczna, podobna do , klasyczna struktura hierarchiczna, podobna do drzewa genealogicznego pomysłów

Metoda tworzenia wykresów , polegająca na podzieleniu strony na kolumny odpowiadające kategoriom i wypełnianiu wierszy w miarę gromadzenia informacji , polegająca na podzieleniu strony na kolumny odpowiadające kategoriom i wypełnianiu wierszy w miarę gromadzenia informacji

Funkcja nr 2: Struktura dokumentacji oparta na AI

ClickUp Docs to dynamiczna platforma dokumentacyjna stworzona dla zespołów, które potrzebują struktury i szybkości. Jeśli tworzysz bazę wiedzy, bibliotekę SOP, brief projektu lub podręcznik dla klientów, to jest to idealne rozwiązanie dla Ciebie.

Pisz i współpracuj lepiej ze swoim zespołem i klientami dzięki ClickUp Dokumentom

Możesz organizować zawartość w zagnieżdżonych stronach, dodawać tabele, osadzać widoki, a nawet tworzyć bezpośrednie połączone linki do zadań i cykli pracy.

Na przykład zespół produktowy może stworzyć „Podręcznik wprowadzania funkcji” z podstronami zawierającymi listy kontrolne QA, harmonogramy wydawania i briefy marketingowe, a wszystko to w jednym wspólnym dokumencie, który można udostępniać. A ponieważ każdy dokument znajduje się w Twoim obszarze roboczym, możesz połączyć go z zadaniami, śledzić aktualizacje i mieć pewność, że nigdy nie będzie niezgodny z realizacją projektu.

Poproś ClickUp Brain o wygenerowanie dowolnego dokumentu, od podsumowania wszystkich dotychczasowych opinii na temat projektu, poprzez wpis na blogu, aż po opis produktu, w ramach ClickUp Dokumentów

To, co sprawia, że oprogramowanie do współpracy nad dokumentami jest jeszcze bardziej wydajne, to AI Writer ClickUp Brain. Możesz podać mu podpowiedź, aby sporządził podsumowanie połączonego zadania, przepisanie długiego akapitu na punkty lub nawet wygenerowanie dokumentacji od podstaw. Wystarczy wpisać polecenie / lub kliknąć ikonę AI, aby rozpocząć.

🧠 Ciekawostka: Raport Zety dotyczący wzorców wydajności wykazał, że 52% pracowników osiąga szczytową wydajność między 8:00 a 11:00. Podobnie 15% czuje się bardziej produktywnych po 14:00.

Funkcja nr 3: Zarządzanie projektami

Funkcja zarządzania projektami ClickUp zaczyna się od zadań ClickUp. Są one elastyczne, można je w dużym stopniu dostosować do własnych potrzeb i zaprojektowano je tak, aby pasowały do każdego cyklu pracy.

Twórz zadania ClickUp z szczegółowymi informacjami, osobami przypisanymi i flagami priorytetowymi

Każde zadanie pełni funkcję inteligentnego kontenera informacji, takich jak terminy, osoby przypisane, podzadania, śledzenie czasu, pliki i rozmowy.

Platforma wyróżnia się szczegółami: możesz ustawić zależności zadań ClickUp, aby kontrolować kolejność, np. „Nie rozpoczynaj, dopóki projekt nie zostanie zatwierdzony”, dodać niestandardowe statusy zadań, aby dopasować je do swojego procesu, oraz przełączać się między widokami ClickUp, takimi jak lista, tablica i kalendarz.

Zawiera również AI Project Manager, który tworzy automatyczne podsumowania projektów, aktualizacje zespołu, a nawet oferuje wsparcie dla generowania zawartości za pomocą AI Writer.

📌 Przykładowe polecenie: Podsumuj kluczowe aktualizacje i przeszkody w tym sprintu na podstawie zakończonych zadań i komentarzy z ostatnich dwóch tygodni.

A gdy sprawy zaczynają się piętrzyć, z pomocą przychodzą przypomnienia ClickUp.

Ustawiaj przypomnienia ClickUp z załącznikami, datami i powtarzającymi się harmonogramami

Możesz ustawić osobiste przypomnienia dotyczące dowolnych spraw, takich jak działania następcze, terminy lub losowe pomysły, i załączyć je do zadań, dokumentów, a nawet czatu. Są one synchronizowane między urządzeniami mobilnymi i stacjonarnymi, więc nie ma znaczenia, czy jesteś przy biurku, czy w podróży — platforma pomaga Ci zachować koncentrację dzięki przypomnieniom wysyłanym w odpowiednim momencie.

Ceny ClickUp

📮 ClickUp Insight: 92% pracowników umysłowych ryzykuje utratę ważnych decyzji rozproszonych w czatach, wiadomościach e-mail i arkuszach kalkulacyjnych. Bez ujednoliconego systemu rejestrowania i śledzenia decyzji kluczowe informacje biznesowe giną w cyfrowym szumie. Dzięki funkcjom zarządzania zadaniami ClickUp nie musisz się już tym martwić. Twórz zadania z czatu ( narzędzie komunikacyjne AI ), komentarzy do zadań, dokumentów i e-maili za pomocą jednego kliknięcia!

Czym jest Amplenote?

za pośrednictwem Amplenote

*amplenote to wszechstronne narzędzie do robienia notatek i zwiększania wydajności, które pomaga użytkownikom rejestrować pomysły, organizować informacje i zarządzać zadaniami

Notatki są elastyczne: można dodawać format, załączać pliki i tworzyć połączone linki między powiązanymi stronami, aby zbudować połączoną sieć informacji. Są niezawodne, jeśli lubisz organizować swoje myśli warstwowo lub powracać do starszych pomysłów.

Platforma poważnie traktuje również kwestię prywatności. Wszystko jest szyfrowane od początku do końca, co jest uspokajające, jeśli przechowujesz dane osobowe lub poufne. Chociaż jest przeznaczona głównie do użytku indywidualnego, posiada również funkcje udostępniania i współpracy.

Funkcje Amplenote

Oto kilka funkcji Amplenote, które pomogą Ci wypróbować różne metody robienia notatek.

Funkcja nr 1: Możliwości robienia notatek

Dodaj dodatkowe notatki do swojej wiedzy, aby uzyskać kontekst dzięki Amplenote

Amplenote zostało stworzone przede wszystkim z myślą o solidnym, wolnym od rozpraszających elementów sporządzaniu notatek. Redaktor oferuje wszystkie niezbędne funkcje: pogrubienie, nagłówki, podświetlenia, listy, cytaty, bloki kodu i tabele.

Możesz również osadzać obrazy i wideo, a nawet umieszczać linki do innych notatek w ramach jednej notatki, dzięki czemu Twoje pomysły pozostają ze sobą połączone.

Wyróżnia się tutaj funkcja Rich Footnotes. Nie można ukrywać dodatkowego tekstu, obrazów ani linków za żadnym słowem lub frazą, co pozwala utrzymać porządek w notatkach dzięki szczegółom ukrytym pod spodem. Jest to przydatne podczas pisania tekstów wymagających kontekstu.

Funkcja nr 2: Organizacja i połączone

Połącz swoje połączenie z wiedzą dzięki funkcjom tworzenia linków zwrotnych w Amplenote

Dwukierunkowe linki Amplenote pozwalają odwoływać się do jednej notatki z innej i automatycznie tworzyć link zwrotny. Z czasem tworzy to mini sieć wiedzy, która ułatwia przeglądanie przeszłych myśli.

Wykorzystuje również elastyczny system tagowania, który wspiera zagnieżdżanie, więc jeśli jesteś przyzwyczajony do folderów lub hierarchii, możesz odtworzyć coś podobnego za pomocą tagów.

Wyszukiwanie jest szybkie i działa we wszystkim, nawet w załącznikach, dzięki czemu nie tracisz czasu na szukanie rzeczy, które napisałeś w zeszłym miesiącu.

🧠 Ciekawostka: Ośmiogodzinny dzień pracy został po raz pierwszy wprowadzony przez walijskiego działacza związkowego Roberta Owena na początku XIX wieku. Jego celem było podzielenie dnia na równe części: pracę, odpoczynek i czas osobisty. Minęło ponad sto lat, zanim model ten stał się powszechny.

Zapisuj informacje bezpośrednio z przeglądarki dzięki Amplenote

Amplenote zawiera niewielkie, ale przemyślane narzędzia, które pomagają w pracy. Pasek szybkich zadań pozwala zapisywać notatki bez konieczności przechodzenia przez menu. Amplecap web clipper umożliwia zapisywanie linków, obrazów lub cytatów bezpośrednio z przeglądarki do notatek.

Dostęp offline oznacza, że możesz kontynuować pracę bez Wi-Fi, a wszystko zostanie zsynchronizowane, gdy ponownie połączysz się z internetem. Dostępna jest również historia wersji, więc jeśli kiedykolwiek usuniesz coś ważnego, możesz cofnąć tę zmianę i odzyskać utracone dane.

Ceny Amplenote

Free

Pro: 5,84 USD/miesiąc+ na użytkownika (rozliczane rocznie)

Unlimited: 10 USD/miesiąc+ na użytkownika (rozliczane rocznie)

Założyciel: 20 USD/miesiąc+ na użytkownika (rozliczane rocznie)

🔍 Czy wiesz, że... W 1926 roku Henry Ford skrócił tydzień pracy w swojej fabryce do pięciu ośmiogodzinnych dni. Wydajność wzrosła, a zyski poszły w górę. Jego decyzja pomogła spopularyzować pięciodniowy tydzień pracy w całych Stanach Zjednoczonych.

ClickUp vs. Amplenote: porównanie funkcji

ClickUp i Amplenote mają na celu zwiększenie wydajności, ale osiągają to na różne sposoby.

Przeanalizujmy, jak wypadają one w porównaniu pod względem kluczowych funkcji, abyś mógł wybrać oprogramowanie do zarządzania projektami, które lepiej pasuje do Twojego stylu pracy. ⚒️

Funkcja nr 1: Zarządzanie zadaniami i projektami

Zobaczmy, w jaki sposób każde z tych narzędzi pomaga w efektywnej organizacji pracy i zarządzaniu projektami.

ClickUp

ClickUp daje z siebie wszystko, jeśli chodzi o zarządzanie projektami i zadaniami. Możesz tworzyć zadania z szczegółowymi polami niestandardowymi, ustawiać priorytety, tworzyć powtarzające się listy rzeczy do zrobienia oraz łączyć podzadania lub zależności, aby zaplanować swoją pracę. Zawiera również narzędzia wizualne, takie jak tablice Kanban, wykresy Gantt, kalendarze i osie czasu. Platforma doskonale sprawdza się w połączeniu i automatyzacji pracy.

Amplenote

Amplenote jest bardzo prosty w obsłudze. Zadania są zapisywane w notatkach, co sprawia, że planowanie jest bardzo naturalne. Możesz oznaczać priorytety za pomocą sprytnego systemu punktacji opartego na matrycy Eisenhowera i ustawiać powtarzające się przypomnienia. Nie znajdziesz tu jednak złożonych widoków projektów, takich jak tablice lub wykresy Gantt.

🏆 Zwycięzca: ClickUp ze względu na solidne, skalowalne funkcje, które pomagają zarządzać wieloma projektami, ludźmi i długoterminowymi osiami czasu.

Funkcja nr 2: Współpraca i komunikacja

Oto, w jaki sposób oba narzędzia zapewniają wsparcie dla pracy zespołowej i utrzymują rozmowy w połączeniu z Twoją pracą.

ClickUp

ClickUp to platforma zorientowana na pracę zespołową, na której można komentować zadania, rozmawiać z członkami zespołu, przypisywać komentarze i współpracować za pomocą dokumentów, czatu i tablic z możliwością edycji na żywo.

Dodaj uprawnienia dla gości, powiadomienia i integracje z narzędziami innych firm lub e-mail, a otrzymasz zakończoną listę kontrolną do zarządzania projektami dla zespołów.

Amplenote

Amplenote posiada podstawowe funkcje komunikacyjne.

Możesz udostępniać notatki, współpracować nad listami rzeczy do zrobienia i publikować notatki w Internecie. Jest to dobre rozwiązanie dla osób współpracujących w niewielkim zakresie lub użytkowników indywidualnych, którzy dzielą się zawartością z kilkoma osobami. Nie ma jednak możliwości edycji w czasie rzeczywistym ani wysyłania wiadomości zespołowych.

🏆 Zwycięzca: ClickUp lepiej nadaje się do współpracy w czasie rzeczywistym, zwłaszcza z zespołami lub klientami.

Funkcja nr 3: Tworzenie notatek i zarządzanie wiedzą

ClickUp

Dokumenty w ClickUp świetnie nadają się do robienia notatek zespołowych.

Możesz współpracować w czasie rzeczywistym, łączyć zadania, przypisywać działania i organizować strony za pomocą folderów lub zagnieżdżonych hierarchii. Narzędzia formatowania spełniają swoje zadanie, a Ty możesz tworzyć szablony dla powtarzalnej zawartości. Jest to dobre rozwiązanie, jeśli Twoje notatki są powiązane z zadaniami służbowymi lub dokumentacją.

Amplenote

Amplenote zostało stworzone z myślą o głębokim, połączonym myśleniu. Oferuje bogate format, markdown, dwukierunkowe linki, zwijane konspekty i przypisy, które ukrywają dodatkowe szczegóły za przejrzystym interfejsem.

Jest to również dobre rozwiązanie do tworzenia osobistego widoku wykresu wiedzy i łączenia pomysłów w czasie.

🏆 Zwycięzca: Remis! ClickUp to doskonały wybór, jeśli chcesz natychmiast przekształcić swoje notatki w działania. Amplenote jest najlepszym rozwiązaniem, jeśli szukasz miejsca do zapisywania pomysłów i dyskusji podczas spotkań.

ClickUp vs. Amplenote na Reddicie

Aby zrozumieć, jakie stanowisko zajmują prawdziwi użytkownicy w debacie ClickUp vs. Amplenote, zwróciliśmy się do serwisu Reddit. Oto, co znaleźliśmy:

Jeden z użytkowników Reddita podsumował to zwięźle, wskazując, że najlepsze narzędzie zależy od celu, czyli od tego, czy chodzi o robienie notatek, czy o planowanie i realizację:

Jakie będzie Twoje główne zastosowanie? Jeśli jego podstawową funkcją jest robienie notatek, zapisywanie linków internetowych, zapamiętywanie rzeczy i tworzenie powiązań między nimi, to wybierz Amplenote. Jeśli chodzi o wykonywanie zadań i rejestrowanie czasu, plan długoterminowy oraz elastyczność w wyborze odpowiedniego widoku i integracji z innymi usługami w zależności od potrzeb, to wybierz ClickUp. (Być może zauważyłeś już, że obsługa dokumentów wymaga podejścia, które może nie być intuicyjne).

Jakie będzie Twoje główne zastosowanie?

Jeśli jego głównym zadaniem jest robienie notatek, zapisywanie linków internetowych, zapamiętywanie rzeczy i tworzenie połączonych linków między nimi, to wybierz Amplenote.

Jeśli chodzi o wykonywanie zadań i rejestrowanie czasu, plan długoterminowy oraz elastyczność w wyborze odpowiedniego widoku i integracji z innymi usługami w zależności od potrzeb, to wybierz ClickUp. (Być może zauważyłeś już, że obsługa dokumentów wymaga podejścia, które może nie być intuicyjne).

Inny użytkownik, który wypróbował obie platformy, udostępnił, w jaki sposób każde z tych narzędzi spełniało określoną funkcję w jego cyklu pracy:

W tym momencie miałem już bardzo jasną wizję tego, jakie funkcje są mi potrzebne i jak będę z nich korzystać, więc ClickUp idealnie pasował do moich potrzeb – do planowania. Muszę jednak powiedzieć, że niezależnie od tego, jak zdecydujesz się zacząć korzystać z ClickUp, jeśli spróbujesz użyć wszystkich funkcji pierwszego dnia, może to być przytłaczające. Podstawą programu jest obsługa zadań, więc większość pozostałych funkcji – które stanowią o sile programu – to widoki zadań. Niedawno zacząłem korzystać z Amplenote (po wypróbowaniu innych usług rzekomo oferujących transkluzję notatek). Dla mnie spełnia ono inne potrzeby niż ClickUp – sporządzanie notatek, rejestrowanie i oznaczanie myśli, a nawet połączone wszystkie razem.

W tym momencie miałem już bardzo jasną wizję tego, jakie funkcje są mi potrzebne i jak będę z nich korzystać, więc ClickUp idealnie pasował do moich potrzeb – do planowania. Powiem jednak, że niezależnie od tego, jak zdecydujesz się zacząć korzystać z ClickUp, jeśli spróbujesz użyć wszystkich funkcji pierwszego dnia, może to być przytłaczające. Podstawą programu jest obsługa zadań, więc większość pozostałych funkcji – które stanowią o sile programu – to widoki zadań.

Niedawno zacząłem korzystać z Amplenote (po wypróbowaniu innych usług rzekomo oferujących transkluzję notatek). Dla mnie spełnia ono inne potrzeby niż ClickUp – sporządzanie notatek, rejestrowanie i oznaczanie myśli, a nawet połączone wszystkie razem.

Na koniec konsultant prowadzący jednoosobową działalność podzielił się swoją opinią na temat korzystania z ClickUp do prowadzenia jednoosobowej działalności i wyjaśnił, dlaczego preferuje to narzędzie:

Jestem członkiem zespołu ClickUp. Prowadzę jednoosobową firmę konsultingową, w której jedno zadanie jest strukturalnie podobne do następnego. Zajęło mi trochę czasu, zanim zorientowałem się, jak skonfigurować mój szablon; czy używać folderów, czy nie, jakich pól używać itp. Moim zdaniem było to warte wysiłku związanego z nauką. Jeśli chodzi o Androida, miałbym ogromną ilość informacji do przenoszenia na małym ekranie. Używam telefonu głównie do widoku informacji, a manipuluję nimi głównie na urządzeniu z dużym ekranem. MOŻNA prowadzić działalność z telefonu, ale wydaje mi się to zbyt skomplikowane. Oczywiście, jako platforma internetowa, ustawienia ClickUp nie zależą od tego, jakiego urządzenia z dużym ekranem używasz.

Jestem członkiem zespołu ClickUp. Prowadzę jednoosobową firmę konsultingową, w której jedno zadanie jest strukturalnie podobne do następnego. Zajęło mi trochę czasu, zanim zorientowałem się, jak skonfigurować szablon: czy używać folderów, czy nie, jakich pól używać itp. Moim zdaniem było to warte wysiłku związanego z nauką. Jeśli chodzi o Androida, miałbym ogromną ilość informacji do przenoszenia na małym ekranie. Używam telefonu głównie do widoku informacji, a manipuluję nimi głównie na urządzeniu z dużym ekranem. MOŻNA prowadzić działalność z telefonu, ale wydaje mi się to zbyt skomplikowane. Oczywiście, jako platforma internetowa, ustawienia ClickUp nie zależą od tego, jakiego urządzenia z dużym ekranem używasz.

🔍 Czy wiesz, że... Badania przeprowadzone przez Journal of Consumer Research pokazują, że umiarkowany hałas otoczenia, taki jak ten panujący w kawiarni, może poprawić wydajność podczas wykonywania zadań kreatywnych. Zjawisko to jest czasami nazywane efektem kawiarni.

Które narzędzie zwiększające wydajność jest najlepsze?

Ostateczna rozgrywka już trwa, a wybór jest dość oczywisty!

To ClickUp! 👑

Amplenote to solidny konkurent, jeśli zależy Ci na robieniu notatek, łączeniu pomysłów oraz zachowaniu prywatnego i lekkiego.

Jednak jeśli chodzi o wszechstronność, realizację projektów i współpracę zespołową, ClickUp wygrywa, zwłaszcza jeśli koordynujesz pracę między zespołami.

Oferuje wszystko: dokumenty, czat, cele, kalendarz i pomoc AI w jednej platformie. Platforma skaluje się wraz z Tobą bez sztywnych cykli pracy.

Na co więc czekasz?