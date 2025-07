Jak przeprowadzić zakończony audyt CRO?

Nawet mając wykwalifikowanych specjalistów SEO, marketingowców zajmujących się wydajnością i najlepszych programistów, wiele firm nadal ma trudności z przekształceniem odwiedzających stronę internetową w płacących klientów. W rezultacie nie osiągają one swoich szerszych celów biznesowych.

Jeśli konwersje spadają, audyt optymalizacji współczynnika konwersji może ujawnić, gdzie popełniono błędy.

Audyt CRO pomaga ocenić wydajność witryny internetowej z perspektywy docelowych odbiorców, odkrywając punkty tarcia w ścieżce klienta i optymalizując ogólne wrażenia użytkownika.

Przyjrzyjmy się bliżej, jak działa audyt CRO i jak się go przeprowadza.

Czym jest audyt CRO?

Audyt CRO to szczegółowa ocena Twojej witryny internetowej lub produktu cyfrowego, mająca na celu zidentyfikowanie barier konwersji i możliwości poprawy współczynnika konwersji.

📌 Na przykład, gdybyśmy mieli przeprowadzić audyt konwersji dla marki sprzedającej swoje produkty na Amazon, przeanalizowalibyśmy:

Tytuły produktów: Czy są jasne, trafne i zoptymalizowane pod kątem słów kluczowych?

Opisy produktów: Czy przekazują korzyści i odpowiadają na bolączki użytkowników?

Obrazy: Czy są profesjonalne, mają wysoką rozdzielczość i zawierają przydatne informacje?

Ceny: Czy są konkurencyjne, przejrzyste i dostosowane do postrzeganej wartości?

Recenzje: Czy negatywne recenzje są rozpatrywane i czy jest wystarczająco dużo pozytywnych recenzji, aby zbudować społeczny dowód słuszności?

Komfort użytkowania: Czy użytkownicy mogą łatwo przeglądać strony produktów, czytać je i wchodzić w interakcje?

Wezwanie do działania (CTA): Czy wezwania do działania są widoczne, przekonujące i skłaniają użytkowników do zamierzonych interakcji?

Urządzenia mobilne: Czy strona produktu jest zoptymalizowana pod kątem mniejszych ekranów i responsywnego projektowania?

Narzędzia CRO pozwalają zrozumieć doświadczenia klientów z ich perspektywy.

📖 Przeczytaj również: Najlepsze narzędzia do tworzenia stron docelowych zwiększające konwersję

⭐️ Funkcja szablonu Szablon testów A/B ClickUp to narzędzie niezbędne do przeprowadzenia dokładnego audytu CRO. Pomaga organizować hipotezy, śledzić wyniki eksperymentów i dokumentować wyniki — wszystko w jednym scentralizowanym obszarze roboczym. Dzięki wbudowanym polom niestandardowym i wielu widokom możesz usprawnić testowanie, ustalać priorytety pomysłów i szybciej skalować to, co działa. Pobierz darmowy szablon Przeprowadzaj, mierz i optymalizuj eksperymenty w jednym miejscu, korzystając z szablonu ClickUp A/B Testing Template

Dlaczego warto przeprowadzić audyt CRO?

Czy możesz osiągnąć sukces w biznesie, opierając się wyłącznie na intuicji? Właśnie to ryzykujesz, pomijając proces audytu CRO.

Strukturalny audyt optymalizacji współczynnika konwersji pomaga odkryć rzeczywiste problemy, umożliwiając naprawienie usterek, optymalizację konwersji i skoncentrowanie wysiłków optymalizacyjnych tam, gdzie są one najbardziej potrzebne.

Oto dlaczego jest to mądre posunięcie dla Twojej firmy:

📍 Przeanalizuj całą ścieżkę użytkownika, aby zlokalizować punkty rezygnacji w lejku konwersji i zidentyfikować miejsca, w których użytkownicy rezygnują, zanim staną się płacącymi klientami

🧪 Przeprowadź testy A/B, aby ocenić elementy strony, takie jak nieskuteczne wezwania do działania, nieodpowiedni układ i słabe nagłówki, które mogą negatywnie wpływać na współczynnik konwersji

🔎 Przeprowadź audyt doświadczeń użytkowników na różnych urządzeniach, aby wykryć problemy na stronach produktów, długie czasy ładowania lub słabą optymalizację pod kątem urządzeń mobilnych

🎯 Oceń, czy komunikaty na stronie docelowej są dostosowane do grupy docelowej i czy Twoja propozycja wartości jest wystarczająco silna, aby skłonić użytkowników do działania

📋 Przejrzyj formularze i przepływy transakcji, aby odkryć problemy związane z użytecznością, zmniejszyć liczbę punktów newralgicznych dla użytkowników i zbudować zaufanie w procesie konwersji

💰 Zwiększ satysfakcję klientów i zmniejsz koszty pozyskania poprzez konwersję większej liczby odwiedzających Twoją stronę bez zwiększania wydatków na reklamę

📖 Przeczytaj również: Najlepsze agencje zajmujące się optymalizacją współczynnika konwersji (CRO)

Kroki przeprowadzenia audytu CRO

Optymalizacja współczynnika konwersji nie polega na optymalizacji stron internetowych — chodzi o optymalizację decyzji — a sama strona jest środkiem do osiągnięcia celu, a nie celem samym w sobie.

Optymalizacja współczynnika konwersji nie polega na optymalizacji stron internetowych — chodzi o optymalizację decyzji — a sama strona jest środkiem do osiągnięcia celu, a nie celem samym w sobie.

Oto proces krok po kroku, który pozwoli przeprowadzić skuteczną ocenę w celu optymalizacji współczynników konwersji.

Krok 1: Przejrzyj zachowania użytkowników

Zacznij od analizy zachowań użytkowników. Zrozumienie, w jaki sposób odwiedzający wchodzą w interakcję z Twoją witryną, ma kluczowe znaczenie dla identyfikacji punktów newralgicznych.

Według raportu McKinsey organizacje korzystające z analizy danych behawioralnych odnotowują o 85% większy wzrost sprzedaży i ponad 25% wyższe marże brutto niż ich konkurenci.

Ponieważ nie można obserwować użytkowników osobiście, narzędzia do analizy zachowań stają się nieodzowne.

Na przykład oprogramowanie do tworzenia map cieplnych zapewnia wizualny opis interakcji użytkowników, zaznaczając je na kluczowych stronach internetowych. Oznacza to, że będziesz mógł wyraźnie zobaczyć kliknięcia, przewijania i ruchy kursora oraz łatwo wykryć strefy zaangażowania, punkty rezygnacji i problemy z użytecznością.

Nagrania sesji uzupełniają tę funkcję, oferując powtórki rzeczywistych sesji w witrynie i aplikacji w formie wideo. Możesz śledzić, w jaki sposób użytkownicy przewijają stronę, klikają i wchodzą w interakcję z polami formularzy lub wezwaniami do działania, a także obserwować ich zachowanie na urządzeniach mobilnych.

Te narzędzia do optymalizacji stron internetowych zapewniają kompleksowy wgląd w to, co działa, co jest niejasne i gdzie użytkownicy mogą opuszczać lejek

Po połączeniu wszystkich zebranych informacji za pomocą narzędzia do zarządzania projektami, takiego jak ClickUp, Twoja praca stanie się 10 razy łatwiejsza.

Dzięki ClickUp możesz śledzić zmiany, centralizować opinie użytkowników i dokumentować spostrzeżenia w czasie rzeczywistym. Zrozumiesz, w jaki sposób użytkownicy wchodzą w interakcję z Twoją witryną, i będziesz mógł szybko i wspólnie reagować na te informacje.

Gromadź, dokumentuj i analizuj opinie użytkowników w jednym miejscu, korzystając z potężnego połączenia formularzy ClickUp i możliwości sztucznej inteligencji ClickUp Brain

Oto krótki przegląd tego, jak możesz zarządzać swoim projektem za pomocą aplikacji ClickUp AI do pracy, która oferuje wszystkie potrzebne funkcje 👇🏻

Krok 2: Oceń szybkość ładowania strony i użyteczność na urządzeniach mobilnych

👀 Czy wiesz, że... Ponad 60% globalnego ruchu internetowego pochodzi z urządzeń mobilnych.

Jeśli ładowanie Twojej witryny trwa dłużej niż sekundę, użytkownicy prawdopodobnie ją opuszczą, co spowoduje utratę ruchu i potencjalnych klientów.

W audycie CRO ocena szybkości działania strony i użyteczności na urządzeniach mobilnych jest niepodważalnym elementem.

Aby uniknąć utraty konwersji na rzecz szybszych konkurentów, musisz ocenić swoje wyniki na różnych urządzeniach i przeglądarkach.

Aby rozpocząć, możesz skorzystać z następujących narzędzi:

Google Analytics i Google PageSpeed Insights oceniają wersje witryny na komputery stacjonarne i urządzenia mobilne, oferując wyniki wydajności i jasne zalecenia dotyczące poprawy komfortu użytkowania

GTmetrix analizuje czas ładowania, sygnalizuje wąskie gardła wydajności i śledzi podstawowe wskaźniki Core Web Vitals, takie jak LCP i TBT, na stronach docelowych i stronach produktów

WebPageTest testuje Twoją stronę internetową na prawdziwych urządzeniach z wielu lokalizacji, mierząc kluczowe wskaźniki, takie jak czas do pierwszego bajtu i czas pełnego załadowania, aby uzupełnić listę kontrolną audytu CRO

🧠 Ciekawostka: Każda sekunda wydłużająca czas ładowania strony zwiększa prawdopodobieństwo spadku konwersji o 7 %.

Podczas przeprowadzania audytu użyteczności mobilnej w celu optymalizacji współczynnika konwersji należy postępować zgodnie ze zorganizowanym podejściem:

Określ kluczowe cele konwersji na urządzeniach mobilnych, takie jak rejestracje, zakupy lub przesłane formularze

Ustal priorytety krytycznych sekcji witryny i punktów konwersji w audycie

Wykorzystaj testy użytkowników i dane analityczne, aby zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy wchodzą w interakcję z elementami mobilnymi

Zidentyfikuj punkty newralgiczne , w których użytkownicy wahają się, rezygnują lub porzucają proces

Formułuj i testuj hipotezy za pomocą testów A/B, aby zweryfikować wysiłki optymalizacyjne

Przeanalizuj wyniki, aby wprowadzić ilościowe ulepszenia oparte na danych, które zapewnią większą liczbę konwersji i wyższy poziom satysfakcji klientów

📖 Więcej informacji: Masz dość wymyślania koła za każdym razem, gdy planujesz projekt? Najlepsze darmowe szablony cyklu pracy w Excelu i ClickUp zawierają gotowe do użycia szablony, które uproszczą Twoje zadania.

Krok 3: Analiza lejków konwersji

Analiza lejka konwersji jest kluczem do uzyskania cennych informacji o tym, gdzie klienci utknęli.

Najpierw jednak musisz zdefiniować swoje cele — niezależnie od tego, czy jest to rejestracja, zakup czy przesłanie formularza. Następnie nakreśl ścieżkę użytkownika w każdym kroku prowadzącym do tego wyniku, aby skutecznie kierować procesem optymalizacji.

To wizualne zestawienie pomaga monitorować interakcje użytkowników z różnymi sekcjami witryny i wyodrębnić punkty konwersji, w których występują tarcia.

Możesz użyć map myśli ClickUp, aby łatwo narysować cykle pracy i zaplanować strategie pozyskiwania klientów. W rzeczywistości możesz użyć funkcji Re-Layout, aby zreorganizować hierarchię mapy, zachowując jej czytelność.

Połącz wizualnie pomysły i zadania za pomocą map myśli ClickUp

Teraz, dzięki śledzeniu każdego etapu, możesz zidentyfikować użytkowników opuszczających stronę płatności lub zatrzymujących się na formularzu rejestracyjnym, a następnie zbadać zachowania użytkowników stojące za tymi odejściami.

Celem jest tutaj wskazanie konkretnych problemów i rozwiązanie ich poprzez wprowadzenie zmian, które można wdrożyć w praktyce.

Zmiany te mogą obejmować uproszczenie formularza, poprawę przejrzystości wezwań do działania, skrócenie czasu ładowania lub optymalizację przepływu użytkowników między stronami produktów a stroną docelową.

📌 Na przykład, jeśli użytkownicy konsekwentnie zatrzymują się na stronie z cennikiem, uruchom kontekstową podpowiedź wyjaśniającą Twoje plany lub oferującą szybki link do czatu.

📮 ClickUp Insight: Tylko 12% użytkowników biorących udział w naszej ankiecie korzysta obecnie z AI wbudowanego w platformy zwiększające wydajność, co sugeruje, że większość narzędzi nie zapewnia jeszcze intuicyjnego, kontekstowego doświadczenia, którego oczekują użytkownicy. Oto pytanie: czy Twoja sztuczna inteligencja może faktycznie przeprowadzić automatyzację na podstawie instrukcji w postaci zwykłego tekstu? ClickUp Brain może. Jest on wbudowany bezpośrednio w cykle pracy — podsumowuje wątki komentarzy, ulepsza zawartość, pobiera dane z obszaru roboczego, generuje wizualizacje i nie tylko. Nie ma potrzeby przełączania się między narzędziami. Nie ma miejsca na domysły. Właśnie dlatego 40% użytkowników ClickUp zastąpiło ponad 3 aplikacje naszym kompleksowym rozwiązaniem do pracy.

📖 Przeczytaj również: Przykłady testów użyteczności i metody poprawy wydajności witryny internetowej

Krok 4: Sprawdź teksty, wezwania do działania i formularze

Poszukaj elementów, które mogą przynieść największe korzyści, i przetestuj je w pierwszej kolejności: temat wiadomości i wezwanie do działania.

Poszukaj elementów, które mogą przynieść największe korzyści, i przetestuj je w pierwszej kolejności: temat wiadomości i wezwanie do działania.

Jak dokładnie sprawdzić, czy teksty i wezwania do działania są wystarczająco przekonujące?

Zacznij od sprawdzenia, czy zawartość jest zgodna z oczekiwaniami docelowych odbiorców.

Czy komunikaty odpowiadają potrzebom i intencjom użytkowników?

Czy ton pozostaje spójny i łatwy do odczytania?

Zwróć szczególną uwagę na wartość propozycji — użytkownicy powinni od razu zrozumieć, co zyskują. Ponadto sprawdź stronę pod kątem niedziałających linków, nieaktualnych ofert lub wolno ładujących się obrazów.

Usunięcie elementów strony może być równie skuteczne w zwiększaniu konwersji, jak dodanie lub modyfikacja elementów na stronie.

Usunięcie elementów strony może być równie skuteczne w zwiększaniu konwersji, jak dodanie lub modyfikacja elementów na stronie.

Gdy zawartość jest już gotowa, nadszedł czas na testy. Testy A/B w połączeniu z analizą danych pomagają określić, która wersja tekstu, umiejscowienie wezwań do działania lub projekt formularza prowadzi do większej liczby konwersji.

Jednak organizacja wielu eksperymentów może być przytłaczająca.

Aby ułatwić ten proces, skorzystaj z szabl onu ClickUp A/B Testing Template.

Pobierz darmowy szablon Utrzymuj spójny proces testowania, który jest zgodny z Twoją szerszą strategią konwersji, korzystając z szablonu testów A/B ClickUp

Oferuje gotowe struktury do planowania i dokumentowania cyklu pracy testów oraz oszczędza cenny czas, dzięki czemu możesz:

Uzyskaj ogólny przegląd inicjatyw testowych i śledź postępy

Organizuj eksperymenty, korzystając z widoku listy, tablicy, kalendarza lub osi czasu

Użyj pól niestandardowych, aby rejestrować dane dotyczące wydajności, takie jak współczynniki konwersji, wyniki testów i segmentacja odbiorców

💡 Porada dla profesjonalistów: Czy masz trudności z personalizacją inicjatyw marketingowych na każdym etapie ścieżki zakupowej klienta? Nakreśl scenę podróży kupującego w narzędziu takim jak ClickUp lub HubSpot, a następnie użyj dynamicznych bloków treści w wiadomościach e-mail lub na stronach docelowych (za pośrednictwem platform takich jak ActiveCampaign lub Mutiny), aby dostosować komunikaty do poszczególnych etapów. Na przykład automatycznie prezentuj badania potencjalnym klientom w środkowej części lejka sprzedażowego, a kalkulatory ROI tym w dolnej części lejka.

Wykorzystanie ClickUp do zarządzania audytem CRO

Po zebraniu wszystkich kluczowych wskaźników wydajności — punktów tarcia z map cieplnych, opisów produktów o wysokiej konwersji i wezwań do działania oraz szczegółowych danych dotyczących wydajności — nadszedł czas, aby uporządkować wszystko w jednym miejscu. W tym momencie ClickUp staje się centrum dowodzenia CRO.

Przyjrzyjmy się bliżej funkcjom ClickUp, które sprawiają, że jest to idealne narzędzie do zarządzania audytami CRO.

1. Śledź zadania audytu za pomocą szablonów i pól niestandardowych

Do tej pory zapewne zdążyłeś już zauważyć, że audyt CRO obejmuje kilka elementów.

Bez jasnego systemu łatwo stracić orientację w wynikach, przeoczyć punkty konwersji lub powielać wysiłki w całym zespole.

W tym miejscu z pomocą przychodzą szablony ClickUp, które pomogą Ci precyzyjnie uchwycić wszystko i szybciej reagować na spostrzeżenia, które poprawią współczynnik konwersji.

Do każdego zadania CRO dołącz uporządkowane dane i śledź zmienne za pomocą niestandardowych pól ClickUp

Twórz (i ponownie wykorzystuj) szablony dla powtarzających się zadań, takich jak przeglądy stron docelowych, analiza formularzy lub śledzenie testów A/B. Możesz też wybierać spośród ponad 1000 gotowych szablonów ClickUp

Spersonalizuj każdy szablon za pomocą niestandardowych pól ClickUp , aby uchwycić kluczowe dane dotyczące zachowań użytkowników, takie jak konwersje, wersje testowe lub wyniki tarcia

Wyświetlaj te pola i zarządzaj nimi w widoku listy, tabeli, tablicy lub kalendarza, w zależności od sposobu pracy zespołu

Korzystaj z uprawnień, aby kontrolować dostęp, zwłaszcza w przypadku gości recenzujących lub współpracowników zewnętrznych

Dzięki połączeniu ustrukturyzowanych szablonów z szczegółowymi informacjami na poziomie pól, ClickUp zapewnia przejrzystość, praktyczność i łatwość skalowania listy kontrolnej audytu CRO — niezależnie od liczby testów, stron internetowych lub wskaźników współczynnika konwersji, które śledzisz.

📖 Przeczytaj również: Najlepsze aplikacje do marketingu cyfrowego dla specjalistów ds. marketingu cyfrowego

Audyt CRO wymaga wkładu wielu różnych specjalistów — od marketerów i projektantów UX po programistów i analityków.

Bez płynnej współpracy zadania są opóźniane, tracone są spostrzeżenia, a wdrażanie spowalnia. Aby tego uniknąć, cykl pracy audytu wymaga komunikacji w czasie rzeczywistym i scentralizowanej dokumentacji.

Udostępniasz spostrzeżenia z testów użyteczności? Udostępniaj aktualizacje na żywo za pomocą ClickUp Docs

ClickUp ułatwia ten proces dzięki komentarzom w czasie rzeczywistym i dokumentom ClickUp:

💬 Dodawaj komentarze bezpośrednio do zadań ClickUp lub w dokumentach ClickUp, oznaczaj członków zespołu i przypisuj elementy do wykonania, aby nic nie zostało pominięte

🏷️ Użyj funkcji przypisywania komentarzy w ClickUp, aby przekształcić opinie w zadania, które można śledzić, zapewniając odpowiedzialność i szybszą realizację

✍🏼 Współpracuj na żywo w dokumentach ClickUp, aby pisać, poprawiać i udostępniać wyniki audytu optymalizacji współczynnika konwersji, w tym opinie użytkowników, hipotezy i podsumowania testów A/B

🔗 Połącz dokumenty ClickUp z zadaniami, osadź dane i rozwiązuj komentarze w miarę wprowadzania aktualizacji — dzięki temu proces audytu będzie sprawny i łatwy do prześledzenia

💡 Wskazówka dla profesjonalistów: Jeśli chodzi o testowanie treści A/B, szablon ClickUp do zarządzania treścią i testowania A/B pomaga organizować, testować i śledzić różne wersje treści A/B w jednym miejscu, ułatwiając monitorowanie scen kampanii, współczynników konwersji i wydajności na pierwszy rzut oka.

3. Wizualizuj postępy CRO za pomocą pulpitów i kamieni milowych

Zebrałeś informacje, zidentyfikowałeś problemy i podzieliłeś się wynikami ze swoim zespołem. Teraz nadszedł czas, aby śledzić wszystko — bez widoczności Twoje wysiłki optymalizacyjne stracą impet.

ClickUp rozwiązuje ten problem dzięki w pełni konfigurowalnym pulpitom. Dzięki pulpitom ClickUp możesz:

Monitoruj kluczowe wskaźniki współczynnika konwersji i trendy zaangażowania użytkowników za pomocą wykresów, diagramów i kart danych

Scentralizuj dane dotyczące wydajności z testów A/B, wypełnionych formularzy i lejków konwersji, aby śledzić, co się poprawia, a co nie

Twórz raporty dla różnych interesariuszy, pokazujące postępy na stronach docelowych, stronach produktów i poprawkach technicznych

Wizualizuj swoje postępy w czasie rzeczywistym i śledź wskaźniki za pomocą pulpitów ClickUp

Oto, co Shikha Chaturvedi, analityk biznesowy w Cedcoss Technologies Private Limited, ma do powiedzenia na temat pulpitów ClickUp.

Jako analityk biznesowy, funkcja pulpitu nawigacyjnego ClickUp znacznie ułatwiła mi przedstawianie danych w piękny i celowy sposób. Funkcja porównywania umożliwia dostosowanie wyświetlania danych w sposób sensowny, kompletny i bardzo łatwy do zrozumienia.

Jako analityk biznesowy, funkcja pulpitu nawigacyjnego ClickUp znacznie ułatwiła mi przedstawianie danych w piękny i celowy sposób. Funkcja porównywania umożliwia dostosowanie wyświetlania danych w sposób znaczący, kompletny i bardzo łatwy do zrozumienia.

Tymczasem kamienie milowe ClickUp zapewniają uporządkowany przebieg audytu i ukierunkowanie na cele.

Przekształć kluczowe zadania, takie jak uruchomienie nowego formularza lub zakończenie testów użyteczności, w wizualne punkty kontrolne (i nie zapomnij świętować, gdy je osiągniesz!🤩). Kamienie milowe pojawiają się w widokach Gantt, Tablica i Oś czasu, zapewniając zespołowi jasny obraz krytycznych konwersji.

Wskazówki dotyczące zwiększenia współczynników konwersji

W bardzo interesującym wątku na Reddicie jeden z użytkowników zapytał:

Mój współczynnik konwersji wynosi 0,43%, a średnia wartość zamówienia to 692 AUD. Szukam praktycznych wskazówek, które faktycznie pomogły zwiększyć współczynnik konwersji.

Mój współczynnik konwersji wynosi 0,43%, a średnia wartość zamówienia to 692 AUD. Szukam praktycznych wskazówek, które faktycznie pomogły zwiększyć współczynnik konwersji.

Jeśli stoisz przed podobnym wyzwaniem, oto kilka praktycznych strategii, które pomogą wzmocnić Twoje wysiłki w zakresie optymalizacji współczynnika konwersji:

Uprość nawigację w witrynie, aby użytkownicy nie gubili się w lejku — używaj jasnych nagłówków, logicznej struktury stron, breadcrumbs i widocznego paska wyszukiwania, aby zapewnić płynniejszy proces obsługi klienta i zmniejszyć liczbę punktów rezygnacji

Używaj pogrubionych, kontrastowych wezwań do działania, które wyróżniają się wizualnie i podpowiadają, co należy zrobić. Umiejscowienie przycisków i ich przejrzystość często decydują o tym, czy odwiedzający stronę stanie się płacącym klientem

Twórz treści, które informują lub rozwiązują rzeczywiste problemy użytkowników — niezależnie od tego, czy jest to film wyjaśniający, sekcja FAQ, czy wpis na blogu zoptymalizowany pod kątem intencji użytkownika, odpowiednia treść zwiększa zaangażowanie użytkowników i buduje zaufanie

Priorytetowo potraktuj optymalizację pod urządzenia mobilne. Wielu użytkowników rezygnuje z powodu nieporęcznego układu stron mobilnych lub długiego czasu ładowania, więc upewnij się, że strony docelowe, formularze i strony produktów są szybkie, responsywne i łatwe w obsłudze

Dodaj dowody społeczne . Podkreślanie prawdziwych opinii klientów, referencji lub treści generowanych przez użytkowników w pobliżu punktów konwersji o wysokim poziomie intencji pomaga budować wiarygodność i zmniejszać wahania potencjalnych klientów

Uprość przepływ realizacji transakcji lub rejestracji. Zmniejsz tarcia, usuwając niepotrzebne pola formularzy, oferując realizację transakcji jako gość i włączając autouzupełnianie, aby nie stracić użytkowników na ostatnim etapie procesu konwersji

💡 Wskazówka dla profesjonalistów: Masz trudności z zarządzaniem wpisami na blogu, śledzeniem wyników lub ponownym wykorzystaniem treści w różnych kanałach? Zainwestuj w dedykowane platformy oprogramowania do marketingu treści, aby scentralizować cykle pracy i przekształcić rozproszone pomysły w wyniki.

CRO-nicznie słabe wyniki? Nie z ClickUp

Zgadywanie, dlaczego użytkownicy opuszczają Twoją stronę i przechodzą do kolejnego wyniku wyszukiwania, nie jest skutecznym podejściem.

Udany audyt CRO zdejmuje opaskę z oczu i daje Ci zakreślacz, abyś mógł dokładnie zaznaczyć, gdzie użytkownicy rezygnują, co sprawia, że zostają, i jak delikatnie poprowadzić ich w kierunku tej atrakcyjnej konwersji.

Od śledzenia zachowań użytkowników i poprawiania powolnego działania aplikacji mobilnych po optymalizację wezwań do działania, formularzy i przepływów lejków — ClickUp pomaga Ci wszystko to zrobić jak profesjonalista.

Firma QubicaAMF zaoszczędziła już 40% czasu, który wcześniej poświęcała na porządkowanie arkuszy kalkulacyjnych, przechodząc na pulpity ClickUp.

Jeśli więc nadal zarządzasz pięcioma narzędziami tylko po to, aby analizować CTA... przestań. Zarejestruj się w ClickUp!