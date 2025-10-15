Free szablony podręczników sprzedaży usprawniające proces sprzedaży

Nie ma dwóch identycznych rozmów sprzedażowych. Jeden potencjalny klient domaga się danych. Inny chce mieć ogólny obraz sytuacji. A trzeci? Ignoruje Cię po trzech e-mailach. Bez jasnego systemu nawet najlepsi przedstawiciele handlowi tracą czas na zgadywanie i tracą transakcje, które mogliby wygrać.

Doskonały podręcznik sprzedaży zapewnia Twojemu zespołowi powtarzalny plan działania: co powiedzieć, kiedy to powiedzieć i jak kontynuować negocjacje.

I to działa. Firmy posiadające silną strategię wsparcia sprzedaży osiągają oceny o prawie 49% wyższe niż te, które jej nie mają.

Jednak tworzenie podręcznika od podstaw może wydawać się przytłaczające.

Aby Ci w tym pomóc, stworzyliśmy listę darmowych szablonów podręczników sprzedaży, które uproszczą proces i pomogą szybciej finalizować transakcje.

Najlepsze szablony podręczników sprzedaży w skrócie

Czym są szablony podręczników sprzedaży?

Szablony podręczników sprzedaży to gotowe struktury, które w jednym miejscu przedstawiają strategię sprzedaży, procesy i najlepsze praktyki Twojej firmy. Stanowią one przewodnik dla zespołu sprzedaży, obejmujący wszystko, od radzenia sobie z zastrzeżeniami i kwalifikowania potencjalnych klientów po tworzenie skutecznych prezentacji i zawieranie większej liczby transakcji.

Kluczowe elementy skutecznego szablonu podręcznika sprzedaży zazwyczaj obejmują:

Profile nabywców (komu sprzedajesz)

Metody sprzedaży (sposób sprzedaży)

Karty konkurencyjne (dlaczego wygrywasz)

Scenariusze postępowania w przypadku sprzeciwu (co powiedzieć, gdy napotkasz opór)

Procesy CRM (gdzie rejestrować kolejne kroki)

Co sprawia, że szablon podręcznika sprzedaży jest dobry?

Doskonały szablon podręcznika sprzedaży to coś więcej niż tylko dokument — to strategiczny plan działania, który zapewnia spójność, przyspiesza czas wdrożenia i pomaga zespołowi z pewnością siebie finalizować transakcje.

Oto, co daje Ci dobry szablon:

*przejrzysty podział na etapy: przedstawia proces sprzedaży w postaci jasno określonych etapów, prowadząc przedstawicieli handlowych od pozyskiwania potencjalnych klientów do finalizacji transakcji w sposób przejrzysty i celowy

Taktyczne, praktyczne wskazówki: Zawiera konkretne działania, które należy podjąć, pytania, które należy zadać, na co należy zwrócić uwagę i jak reagować (nie tylko ogólne porady)

Wbudowana elastyczność: umożliwia łatwą niestandardową konfigurację dla różnych zespołów, linii produktów, branż lub profili nabywców bez utraty podstawowej struktury

Radzenie sobie z zastrzeżeniami i sytuacyjne zagrania: Zawiera rzeczywiste odpowiedzi na typowe zastrzeżenia oraz wyselekcjonowane zagrania dla unikalnych scenariuszy, takich jak ponowne nawiązanie kontaktu z potencjalnymi klientami, którzy stracili zainteresowanie

Integracja z CRM: Integruje podręcznik bezpośrednio z systemem Integruje podręcznik bezpośrednio z systemem CRM w celu śledzenia , automatyzacji i działań następczych opartych na danych

Skalowalność w miarę rozwoju: sprawia, że podręcznik staje się podstawowym narzędziem do wdrażania nowych pracowników, szkolenia obecnych przedstawicieli handlowych i ujednolicenia podejścia kierownictwa do tego, co oznacza „dobry” wynik

Szablony podręczników sprzedaży

Chcesz uprościć proces sprzedaży bez nadmiernego obciążenia? Te gotowe do użycia szablony podręczników sprzedaży obejmują wszystko, od wdrażania i strategii po śledzenie sprzedaży i działania następcze.

1. Szablon podręcznika zarządzania projektami ClickUp

Pobierz darmowy szablon Uprość proces sprzedaży i szybciej finalizuj transakcje dzięki szablonowi podręcznika zarządzania projektami ClickUp

Szablon podręcznika zarządzania projektami ClickUp pozwala stworzyć podręcznik sprzedaży, który pomaga realizować procesy tak, jak dobrze zarządzany projekt.

Podziel cykl pracy zarządzania projektami sprzedażowymi na pięć etapów: rozpoczęcie, plan, realizacja, monitorowanie i kontrola oraz zamknięcie. W ramach każdego etapu możesz tworzyć podzadania dla konkretnych działań sprzedażowych, takich jak rozmowy wstępne, przeglądanie ofert lub podpisywanie umów.

🌼 Dlaczego pokochasz ten szablon:

Wyświetl zdefiniowane działania pogrupowane według faz, korzystając z widoku tablicy faz

Przenoś zadania między fazami, po prostu przeciągając je i upuszczając na tablicy

widoku wykresu Gantt Clickp , aby zobaczyć wszystkie fazy i działania w formacie osi czasu Przejdź do, aby zobaczyć wszystkie fazy i działania w formacie osi czasu

💡 Idealne dla: kierowników sprzedaży, którzy chcą zarządzać inicjatywami sprzedażowymi z jasnymi kamieniami milowymi i płynną współpracą zespołu

2. Szablon podręcznika wdrożeniowego ClickUp

Pobierz darmowy szablon Szablon podręcznika wdrożeniowego ClickUp pomaga w planowaniu, realizacji i śledzeniu każdego kroku strategii sprzedaży w sposób przejrzysty i pewny

Szablon podręcznika wdrożeniowego ClickUp zapewnia specjalistom ds. sprzedaży i zespołom ds. wdrażania nowych pracowników plan działania umożliwiający płynne rozpoczęcie pracy i pewną skalowalność.

Szablon ClickUp Docs zawiera sekcje dotyczące przygotowań, dokumentacji procesu, planowania i działań oraz zawiera kluczowe instrukcje dla każdego etapu, takie jak co należy przygotować, czego unikać oraz co należy robić, a czego nie.

🌼 Dlaczego pokochasz ten szablon:

Skorzystaj z listy kontrolnej Wymagania wstępne , aby mieć pewność, że nie pominięto żadnych kluczowych kroków, takich jak wypełnienie formularza i sprawdzenie referencji

Określ, co powinno znaleźć się w programie spotkania inauguracyjnego , aby mieć pewność, że kluczowe kwestie, takie jak cel, zakres, interesariusze i plany komunikacyjne, zostaną zawsze poruszone

Dokumentuj zdobyte doświadczenia, wyniki w porównaniu z celami oraz rezultaty, aby stale ulepszać proces wdrażania

💡 Idealne dla: zespołów sprzedaży i obsługi klienta, które mogą wykorzystać ten szablon do koordynowania działań, zarządzania zależnościami i utrzymywania przejrzystości w całym cyklu życia projektu.

3. Szablon przewodnika po strategii sprzedaży ClickUp

Pobierz darmowy szablon Opracuj zwycięskie strategie sprzedaży dzięki szablonowi przewodnika po strategiach sprzedaży ClickUp

Szablon przewodnika po strategii sprzedaży ClickUp zawiera wszystkie niezbędne elementy, od zdefiniowania profilu idealnego klienta (ICP) po opracowanie strategii sprzedaży i prezentacji dostosowanych do unikalnej propozycji sprzedaży (USP).

Zawiera on przewodniki i gotowe podpowiedzi, które pomogą Ci sprecyzować wizję firmy, profile nabywców, cele dotyczące przychodów i wydatki. Sekcja Budżet zawiera wbudowaną tabelę do śledzenia kosztów wraz z notatkami, dzięki czemu Twoja strategia zawsze opiera się na danych liczbowych.

🌼 Dlaczego pokochasz ten szablon:

Określ każdy etap cyklu sprzedaży, od pozyskiwania potencjalnych klientów po finalizację transakcji, zapewniając jasność i spójność w całym zespole

Określ sprawdzone taktyki i metodologie, aby ujednolicić podejście i poprawić wyniki

Oceń skuteczność swojej strategii i wprowadź zmiany na podstawie danych dotyczących wyników

W przypadku procesów sprzedaży obejmujących wiele powiązanych ze sobą etapów, które wymagają jasnej koordynacji, śledzenia i automatyzacji, oprogramowanie ClickUp do zarządzania projektami sprzedażowymi łączy w jednym miejscu funkcje CRM, zarządzania zadaniami, komunikacji i raportowania.

Jego funkcje automatyzacji pozwalają na automatyczne przypisywanie potencjalnych klientów, aktualizowanie etapów transakcji i uruchamianie działań następczych, co zmniejsza ilość ręcznych zadań administracyjnych i pozwala zespołowi sprzedaży skupić się na finalizowaniu transakcji. Ponadto ponad 15 widoków ClickUp pomaga wizualizować procesy sprzedaży za pomocą widoków listy, tablicy Kanban i tabeli, co pozwala na lepsze śledzenie potencjalnych klientów i transakcji na różnych etapach.

Scentralizuj i uprość każdy element procesu sprzedaży w jednym miejscu dzięki narzędziu do zarządzania projektami sprzedażowymi ClickUp

💡 Idealne dla: liderów sprzedaży, założycieli i strategów budujących od podstaw powtarzalny, zorientowany na cele proces sprzedaży

📖 Czytaj więcej: Chcesz, aby Twój podręcznik sprzedaży osiągnął zamierzony cel? Zapoznaj się z naszym zakończonym przewodnikiem po obliczaniu prognoz sprzedaży, ponieważ inteligentne strategie zaczynają się od dokładnych prognoz. 📊📈

4. Szablon strategii sprzedaży B2B ClickUp

Pobierz darmowy szablon Szablon strategii sprzedaży B2B ClickUp pomoże Twojemu zespołowi wyznaczyć odpowiednie cele dla klientów, zoptymalizować proces sprzedaży i skalować działalność w bardziej przemyślany sposób

Ogólny podręcznik sprzedaży prawdopodobnie nie będzie odpowiedni dla sprzedaży B2B. Potrzebna będzie strategia opracowana specjalnie z myślą o dłuższych cyklach sprzedaży, złożonych ścieżkach zakupowych i transakcjach o wysokiej wartości.

Szablon strategii sprzedaży B2B ClickUp wykracza poza powierzchowne taktyki i pomaga zdefiniować szczegółowe cele sprzedażowe, stworzyć profile klientów oraz sporządzić mapę analizy rynku za pomocą wykresów, takich jak TAM/SAM/SOM.

Załóżmy, że chcesz stworzyć personę, np. „Osoba podejmująca decyzje dotyczące IT w średniej wielkości firmie SaaS”. Możesz przeprowadzić własne badania i dodać ją samodzielnie lub poprosić ClickUp Brain, najbardziej zakończoną i kontekstową sztuczną inteligencję na świecie, aby zrobiła to za Ciebie, wpisując proste polecenie, np.

Skorzystaj z ClickUp Brain, aby stworzyć profile nabywców i dostosować strategię sprzedaży B2B

W ciągu kilku sekund wygeneruje on szczegółowy profil, taki jak ten. A co najlepsze? Możesz to zrobić dla każdej sekcji, od analizy rynku po cele sprzedażowe, równie łatwo.

🌼 Dlaczego pokochasz ten szablon:

Dodaj konkretną branżę, wielkość firmy, lokalizację i inne istotne szczegóły, aby zdefiniować swojego idealnego klienta

Utwórz pola takie jak „Rynek docelowy”, „Etap lejka sprzedażowego” i „Źródło potencjalnych klientów”, aby zebrać niezbędne informacje i odpowiednio dostosować swoją strategię

Poproś ClickUp Brain o pomoc w burzy mózgów i stwórz atrakcyjne propozycje wartości, które zawierają wzmianki o wyjątkowych funkcjach Twoich produktów i usług

💡 Idealne dla: zespołów sprzedaży B2B i liderów ds. przychodów tworzących oparte na danych, skalowalne podręczniki sprzedaży, które są zgodne z długoterminowymi celami biznesowymi

5. Szablon ClickUp dotyczący wdrażania sprzedaży

Pobierz darmowy szablon Szybciej wdrażaj nowych przedstawicieli handlowych dzięki szablonowi ClickUp Sales Onboarding Template

Szablon ClickUp Sales Onboarding upraszcza proces wdrażania nowych pracowników działu sprzedaży dzięki ustrukturyzowanemu, powtarzalnemu systemowi, który pozwala szybko przygotować przedstawicieli handlowych do pracy. Szablon ten obejmuje wszystkie niezbędne kroki, od przedstawienia wartości firmy i przykładów podręczników sprzedaży po szczegółowe szkolenia produktowe i przydzielanie mentorów.

Przeprowadzenie kompleksowego szkolenia produktowego często wymaga podzielenia procesu na podzadania, aby zapewnić dokładne omówienie każdego obszaru. Ten szablon został zaprojektowany właśnie z myślą o takim wsparciu. 👇

Podziel zadania związane z wdrażaniem nowych pracowników na podzadania, przypisz priorytety i terminy oraz dodaj widok postępu, aby efektywnie zarządzać zadaniami

🌼 Dlaczego pokochasz ten szablon:

Udzielaj nowym pracownikom dostępu do materiałów szkoleniowych, informacji o produktach i dokumentacji procesu sprzedaży

Dostosuj szablon do konkretnego procesu wdrażania nowych pracowników w Twojej firmie, uwzględniając harmonogramy, cele i zasoby

Przydzielaj zadania odpowiednim członkom zespołu i ustalaj terminy, aby zapewnić, że działania związane z wdrożeniem nowych pracowników będą zakończone w terminie

💡 Idealne dla: kierowników sprzedaży, liderów zespołów i zespołów HR, którzy chcą uprościć proces wdrażania nowych pracowników

📮 ClickUp Insight: 83% pracowników umysłowych korzysta głównie z e-maila i czatu do komunikacji zespołowej. Jednak prawie 60% dnia pracy traci się na przełączanie się między tymi narzędziami i wyszukiwanie informacji. Dzięki aplikacji do pracy, takiej jak ClickUp, zarządzanie projektami, wiadomości, e-mail i czaty są zgromadzone w jednym miejscu! Czas na centralizację i energię!

6. Szablon ClickUp dotyczący wdrażania klientów

Pobierz darmowy szablon Zapewnij płynne, niestandardowe doświadczenia związane z wdrażaniem nowych klientów za każdym razem dzięki szablonowi ClickUp Customer Onboarding Template

Pierwsze wrażenie ma znaczenie w cyklu sprzedaży, a szablon ClickUp Customer Onboarding Template zapewnia, że będzie ono płynne, skuteczne i niezapomniane. Szablon ten prowadzi nowych klientów krokiem po kroku i sprawia, że proces wdrażania nowych klientów jest uporządkowany i skalowalny.

Zaczyna się od łatwego do udostępnienia formularza rejestracyjnego klienta, przechodzi w przepływie do uporządkowanych list zadań, tablic procesowych typu „przeciągnij i upuść”, widoków pakietów usług oraz kalendarza do śledzenia kluczowych kamieni milowych.

Od samego początku rejestruj wszystkie istotne szczegóły i ustal scenę pod płynne i wydajne wdrożenie nowych pracowników

Znajdziesz tam nawet wbudowany kwestionariusz onboardingowy, który pozwoli spersonalizować doświadczenia. Wynik? Płynniejsze przekazywanie spraw, zadowoleni klienci i mniejsze obciążenie zespołu wsparcia.

🌼 Dlaczego pokochasz ten szablon:

Scentralizuj informacje o klientach, aby usprawnić zarządzanie danymi i raportowanie

Zapewnij płynne wdrożenie nowych pracowników, aby poprawić satysfakcję klientów i wskaźniki utrzymania klientów

Przejrzyj proces wdrażania nowych pracowników, zbierz opinie i wprowadź zmiany, aby poprawić jakość obsługi niestandardowej

💡 Idealne dla: zespołów sprzedaży, menedżerów ds. klientów i specjalistów ds. sukcesu klienta, którzy chcą poprawić retencję, usprawnić proces wdrażania nowych klientów i zapewnić pięciogwiazdkowe doświadczenia klientom

7. ClickUp Kroków tworzenia szablonu lejka sprzedażowego

Pobierz darmowy szablon Zbuduj idealny lejek sprzedażowy od podstaw dzięki ClickUp Kroki tworzenia szablonu lejka sprzedażowego

Przekształcenie zimnych leadów w lojalnych klientów wymaga jasnego, strategicznego lejka sprzedażowego. Szablon ClickUp „Kroki do stworzenia lejka sprzedażowego” to potężne narzędzie, które poprowadzi Twój zespół przez wszystkie etapy lejka, od początkowej świadomości do ostatecznego podjęcia decyzji.

🌼 Dlaczego pokochasz ten szablon:

Wizualizuj etapy lejka sprzedażowego za pomocą widoku tablicy ClickUp — świadomość, zainteresowanie, oferta, rozważanie i decyzja

Twórz transkrypcje wideo demonstracyjnych do celów wdrożeniowych lub prezentacji produktów za pomocą ClickUp Clips

Skorzystaj z list kontrolnych zadań ClickUp , aby poprowadzić swój zespół przez kluczowe etapy, takie jak przedstawienie oferty i kontynuacja działań z potencjalnymi klientami

Twórz listy kontrolne dla swojego zespołu i przydzielaj zadania odpowiednim osobom, aby wszystko zostało zamknięte na czas

💡 Idealne dla: zespołów sprzedaży, start-upów i specjalistów ds. marketingu wzrostu, którzy chcą budować skalowalne lejki sprzedażowe, personalizować ścieżkę zakupową klientów i zwiększać współczynniki zamknięcia transakcji za pomocą automatyzacji i AI

8. Szablon planu sprzedaży ClickUp

Pobierz darmowy szablon Ustal jasne cele sprzedażowe i opracuj mapę skuteczną strategię dzięki szablonowi planu sprzedaży ClickUp

Szablon planu sprzedaży ClickUp pomaga stworzyć plan, który działa w przepływie, bez ciągłego zadawania pytania „Co jeszcze pozostało do zrobienia?” 🤔

🌼 Dlaczego pokochasz ten szablon:

Zacznij od widoku podsumowania projektu , aby określić kluczowe cele sprzedażowe.

Przejdź do uporządkowanych widoków, takich jak Elementy planu sprzedaży , Oś czasu i Wykresy Gantta , aby wizualizować terminy, obowiązki zespołu i alokację zasobów.

Ustawiaj cele SMART za pomocą ClickUp Goals , planuj skuteczne taktyki marketingowe i analizuj wyniki sprzedaży za pomocą ClickUp Dashboards

💡 Idealne dla: liderów sprzedaży, zespołów ds. rozwoju biznesu i założycieli, którzy chcą stworzyć ukierunkowane narzędzia i strategie sprzedaży, skoordynować wysiłek zespołu i konsekwentnie osiągać cele dotyczące przychodów.

📖 Czytaj więcej: Chcesz przekształcić strategię w wynik? Nie przegap naszego przewodnika dotyczącego poprawy planowania obciążenia sprzedażowego w celu zwiększenia przychodów 💼📈

9. Szablon prezentacji sprzedażowej ClickUp

Pobierz darmowy szablon Twórz przekonujące, skuteczne prezentacje dzięki szablonowi prezentacji sprzedażowej ClickUp.

Szablon prezentacji sprzedażowej ClickUp zapewnia Twojemu zespołowi powtarzalną, sprawdzoną strukturę, która pozwala przekształcić rozmowy w konwersje.

Rozkłada on na czynniki pierwsze i obejmuje różne scenariusze, aby zapewnić Twojemu zespołowi przewagę w kontaktach z potencjalnymi klientami. Niezależnie od tego, czy chodzi o kontakt na LinkedIn, czy też o potencjalnego klienta, który właśnie osiągnął ważny kamień milowy, znajdziesz tu coś na każdą sytuację.

Każda prezentacja zaczyna się od mocnego haczyka, po którym następuje kontekst, w którym tworzy się połączenie między funkcjami swojego produktu a bolączkami potencjalnego klienta za pomocą jasnej propozycji wartości. Na koniec zakończ mocnym wezwaniem do działania: zaproszeniem do rozmowy, umówieniem się na prezentację lub innym krokiem.

🌼 Dlaczego pokochasz ten szablon:

Umożliwiaj wielu członkom zespołu wnoszenie wkładu i przekazywanie opinii na temat prezentacji.

Uzyskaj standardową strukturę dla każdej prezentacji, co pozwoli na szybsze przygotowanie i realizację.

Użyj ClickUp Doków, aby tworzyć i przechowywać dokumenty wsparcia oraz prezentacje, które uzupełniają Twoją ofertę.

💡 Idealne dla: zespołów sprzedaży, BDR, SDR i kierowników ds. klientów, którzy chcą zwiększyć skalę spersonalizowanych działań i poprawić poziom powodzenia prezentacji.

10. Szablon planu sprzedaży i marketingu ClickUp

Pobierz darmowy szablon Szablon planu sprzedaży i marketingu ClickUp zapewnia plan działania umożliwiający płynną współpracę i rozwój.

Sprzedaż i marketing to dwie strony tego samego medalu, a dzięki szablonowi planu sprzedaży i marketingu ClickUp możesz wreszcie zsynchronizować oba wysiłki pod jednym dachem.

Ten szablon do współpracy pomaga zespołom sprzedaży i marketingu w dostosowaniu wspólnych celów, organizowaniu kampanii promocyjnych, śledzeniu wskaźników KPI i wizualizacji każdego zadania, od planowania po realizację.

🌼 Dlaczego pokochasz ten szablon:

Umożliwiaj zespołom sprzedaży i marketingu pracę nad wspólnymi celami dzięki funkcjom współpracy w czasie rzeczywistym.

Uzyskaj wizualny układ w stylu Kanban swoich działań pogrupowanych według etapu marketingowego dzięki widokowi tablicy marketingowej .

Aby uzyskać więcej informacji, otwórz dowolną kartę lub łatwo zaktualizuj scenę działania, przeciągając je do innej kolumny na tablicy.

Zobacz zadania pojedynczo lub pogrupowane według statusu na tablicy Kanban.

💡 Idealne dla: zespołów ds. wprowadzania produktów na rynek i start-upów, które chcą zharmonizować komunikaty sprzedażowe i marketingowe, wspólnie realizować kampanie i skupiać się na celach we wszystkich działach.

🌟 Bonus: Po wybraniu szablonu podręcznika sprzedaży możesz pójść o krok dalej w dostosowywaniu go do swoich potrzeb dzięki ClickUp Brain MAX. Jako superaplikacja AI na komputer stacjonarny pomaga ona udoskonalić komunikaty skierowane do różnych typów nabywców, a nawet automatycznie generować zadania lub e-maile związane z dalszymi działaniami. Może również pobierać dane sprzedażowe z podłączonych narzędzi, interpretować Twój podręcznik, rekomendować kolejne kroki oraz generować dokumenty i strategie sprzedażowe. Wyszukuj wszystko, pytaj o wszystko: nowy ClickUp Brain MAX zapewnia dostęp do wszystkich Twoich zadań, aplikacji i modeli AI na wyciągnięcie ręki.

11. Szablon narzędzia do śledzenia sprzedaży ClickUp

Pobierz darmowy szablon Śledź postępy, osiągaj cele i zachowaj porządek dzięki szablonowi ClickUp Sales Tracker.

Widoczność ma ogromne znaczenie w prowadzeniu wysokowydajnego zespołu sprzedaży. Szablon ClickUp Sales Tracker zapewnia pełną kontrolę nad procesem sprzedaży, od śledzenia wyników zespołu po analizę trendów sprzedażowych w jednym miejscu.

🌼 Dlaczego pokochasz ten szablon:

Monitoruj transakcje, śledź potencjalnych klientów i oceniaj wyniki przedstawicieli handlowych w odniesieniu do celów, korzystając z pulpitów sprzedażowych działających w czasie rzeczywistym.

Twórz standardowe przepływy pracy, koncentrując się na śledzeniu kluczowych wskaźników, takich jak prawdopodobieństwo wygranej, średnia wartość transakcji i wartość życia obecnego klienta

Sprawdź stan procesu sprzedaży lub udoskonal strategie działań następczych, aby utrzymać zainteresowanie potencjalnych klientów i sfinalizować więcej transakcji

💡 Idealne dla: kierowników sprzedaży, liderów zespołów i specjalistów ds. operacji przychodowych, którzy chcą usprawnić śledzenie sprzedaży, uzyskać praktyczne informacje i zarządzać procesami sprzedaży w sposób przejrzysty i pewny

12. Szablon wiadomości e-mail z przypomnieniem ClickUp

Pobierz darmowy szablon Uprość komunikację, pielęgnuj kontakty z potencjalnymi klientami i zwiększ konwersję bez wysiłku dzięki szablonowi wiadomości e-mail z ClickUp

Pierwsza prezentacja handlowa może zasiać ziarno, ale to konsekwentne i przemyślane działania następcze budują zaufanie i przyspieszają zawarcie transakcji. Szablon wiadomości e-mail ClickUp Follow-Up Email Template rozwiązuje ten problem, oferując scentralizowaną przestrzeń, w której można skutecznie organizować, niestandardowo dostosowywać i ponownie wykorzystywać wszystkie wersje wiadomości e-mail dotyczących działań następczych.

Zawiera szczegółowy opis, listę kontrolną, odpowiednie podzadania i pola niestandardowe, aby zapewnić aktualność i prawidłowe przypisanie każdego szablonu wiadomości e-mail. Dostępne pola niestandardowe to: Współpracownicy, pole Osoby służące do śledzenia, kto utworzył lub zaktualizował szablon; Przydatność, pole Oceny służące do oceny skuteczności każdego szablonu; oraz Aktywny status, pole rozwijane służące do wskazania, czy szablon jest nadal aktywnie używany.

🌼 Dlaczego pokochasz ten szablon:

Zautomatyzuj przypomnienia i e-mail z informacjami zwrotnymi, aby zapewnić terminową komunikację bez konieczności ręcznego wykonywania tych czynności

widok kalendarza Korzystaj z różnych widoków, takich jak widok listy ClickUp , aby skutecznie wizualizować i zarządzać zadaniami następczymi

Uzyskaj podzadania dla szerokiego zakresu scenariuszy działań następczych, takich jak wyjaśnianie kwestii po spotkaniu, sprawdzanie oczekujących zadań lub kontaktowanie się po wydarzeniach lub wiadomościach głosowych

💡 Idealne dla: zespołów sprzedaży, menedżerów ds. klientów, przedstawicieli ds. powodzenia klienta i przedsiębiorców indywidualnych, którzy poszukują bardziej inteligentnego i usprawnionego sposobu na kontakt z klientami

🧠 Czy wiesz, że... Pierwszy e-mail z przypomnieniem w sprzedaży zwiększa wskaźnik odpowiedzi o 49%!

13. Szablon standardowej procedury operacyjnej ClickUp

Pobierz darmowy szablon Zapewnij spójność, popraw wydajność i utrzymuj spójność działań zespołu sprzedaży dzięki szablonowi standardowej procedury operacyjnej ClickUp

Szablon standardowej procedury operacyjnej (SOP) ClickUp zapewnia gotową strukturę do dokumentowania wszystkich szczegółów procesu, od wdrażania nowych przedstawicieli handlowych po udoskonalanie procesów kontaktowych i koordynację pracy zespołów międzyfunkcyjnych. Dzięki wbudowanym listom kontrolnym, dokumentom i konfigurowalnym cyklom pracy możesz zaplanować każdy etap procesu sprzedaży w jednej wygodnej mapie.

🌼 Dlaczego pokochasz ten szablon:

Wykorzystaj tablicę ClickUp Whiteboards do burzy mózgów, a zadania ClickUp do przypisywania własności i osi czasu

Ustaw powtarzające się przypomnienia, aby regularnie przeglądać i aktualizować procedury w miarę ewolucji strategii

Używaj śledzenia wszystkich modyfikacji dzięki historii wersji, która pozwala sprawdzić, kto wprowadził zmiany i kiedy

💡 Wskazówka dla profesjonalistów: Jeśli masz dość tworzenia od podstaw standardowych procedur operacyjnych (SOP) dla różnych procesów, rozważ skorzystanie z bezpłatnych szablonów i formatów SOP!

💡 Idealne dla: kierowników sprzedaży tworzących skalowalne cykle pracy, zespołów RevOps standaryzujących procesy lub dowolnych zespołów, które chcą dokumentować i optymalizować swoje kompleksowe podręczniki sprzedaży

📖 Czytaj więcej: Chcesz jeszcze bardziej usprawnić swoje procesy? Zapoznaj się z naszą listą najlepszych narzędzi do generowania standardowych procedur operacyjnych (SOP) dla skutecznych procedur biznesowych, ponieważ przejrzyste podręczniki zasługują na równie inteligentne SOP. ✅📋

14. Szablon podręcznika sprzedaży marki SaaS autorstwa Visme

za pośrednictwem Visme

Szablon podręcznika sprzedaży marki SaaS firmy Visme to 10-stronicowy szablon, który pozwala zaprezentować sprawdzone techniki powodzenia sprzedaży w profesjonalny i angażujący sposób.

Możesz wizualizować dane za pomocą wykresów i widżetów, zastosować wygląd i styl swojej marki oraz opublikować podręcznik online lub pobrać go w wielu formatach, takich jak PDF lub HTML5.

🌼 Dlaczego pokochasz ten szablon:

Dostosuj szablon do swojej marki, edytując zawartość, obrazy, kolory i strony

Wykorzystaj interaktywne funkcje, takie jak klikalne linki i osadzone wideo, aby zwiększyć zaangażowanie

Pobierz swój podręcznik w formie wysokiej jakości PDF do wydrukowania lub udostępnij go online za pomocą linku

💡 Idealne dla: startupów SaaS, liderów ds. wsparcia sprzedaży i zespołów marketingowych, którzy potrzebują pięknie zaprojektowanego, interaktywnego podręcznika sprzedaży, idealnie dopasowanego do ich marki

💡 Porada dla profesjonalistów: Zautomatyzuj część cyklu pracy sprzedaży za pomocą ClickUp Agents . Ci asystenci oparci na AI mogą samodzielnie aktualizować etapy transakcji, przypisywać zadania na podstawie warunków wyzwalaczy, generować podsumowania, a nawet wysyłać przypomnienia o terminach działań następczych.

15. Szablon podręcznika sprzedaży dla agencji medialnych autorstwa Visme

za pośrednictwem Visme

Szablon podręcznika sprzedaży agencji medialnej Visme oferuje elegancki, profesjonalny sposób na zaprezentowanie strategii sprzedaży, oferty produktów i najlepszych praktyk w jednym interaktywnym dokumencie.

🌼 Dlaczego pokochasz ten szablon:

Stwórz podręcznik sprzedaży, który można łatwo aktualizować i udostępniać wszystkim zespołom

Dostosuj niestandardowe kolory, czcionki, obrazy i układy, aby dopasować je do tożsamości marki Twojej agencji

Dodaj animacje, wideo, interaktywne elementy i wiele innych, aby zapewnić dynamiczne doświadczenie szkoleniowe

💡 Idealne dla: kierowników sprzedaży, dyrektorów kreatywnych i koordynatorów szkoleń w agencjach medialnych lub reklamowych, którzy chcą wdrożyć nowych przedstawicieli handlowych, ujednolicić komunikaty sprzedażowe i dostosować strategie zespołów

16. szablon podręcznika sprzedaży eCommerce autorstwa Visme

za pośrednictwem Visme

Szablon podręcznika sprzedaży e-commerce firmy Visme pomaga Twojemu zespołowi wyprzedzać pojawiające się trendy w handlu elektronicznym i osiągać cele sprzedażowe z pewnością siebie. Ten gotowy do edycji szablon zawiera wstępnie zaprojektowane strony, które pozwalają zaprezentować historię firmy, kategorie produktów, strategie cenowe i profile idealnych klientów.

🌼 Dlaczego pokochasz ten szablon:

Wykorzystaj go jako przewodnik, aby szybko i spójnie przeszkolić nowych przedstawicieli handlowych

Określ procedury krok po kroku dotyczące obsługi potencjalnych klientów, prezentacji, działań następczych i finalizowania transakcji

Dodaj sekcje dotyczące celów i wskaźników, aby monitorować skuteczność sprzedaży

💡 Idealne dla: liderów sprzedaży e-commerce, menedżerów produktu i właścicieli firm, którzy chcą wdrożyć przedstawicieli handlowych, ujednolicić komunikację i osiągać spójne wyniki

📚 Więcej informacji: Niezbędne narzędzia w Twoim zestawie technologii sprzedażowych

17. Szablon podręcznika sprzedaży PowerPoint autorstwa SlideModel

za pośrednictwem SlideModel

Szablon podręcznika sprzedaży PowerPoint firmy SlideModel ułatwia wizualizację wszystkich kluczowych aspektów strategii sprzedaży.

Dzięki profesjonalnie zaprojektowanym slajdom i spójnemu układowi ten szablon zapewnia Twojemu zespołowi jasny plan działania. Każda sekcja, taka jak przegląd firmy, szczegóły produktu, proces sprzedaży, zarządzanie czasem i komunikacja, zawiera w pełni edytowalne slajdy, które można łatwo dostosować do Twojej marki i przepływu pracy.

🌼 Dlaczego pokochasz ten szablon:

Dostosuj je do różnych prezentacji sprzedażowych, takich jak wewnętrzne sesje szkoleniowe i dyskusje dotyczące planowania strategicznego

Wykorzystaj infografiki i diagramy procesów, aby jasno wyjaśnić złożone informacje

Uzyskaj gotowe sekcje zawierające informacje o firmie, przegląd produktów i usług, profile klientów, proces sprzedaży itp.

💡 Idealne dla: kierowników sprzedaży, zespołów B2B i liderów ds. rozwoju biznesowego, którzy chcą zaprezentować kompleksowe ramy sprzedaży w profesjonalnym, dostosowywalnym formacie PowerPoint

18. Szablon podręcznika sprzedaży autorstwa Dialpad

za pośrednictwem Dialpad

szablon podręcznika sprzedaży Dialpad* to inteligentne narzędzie wzbogacone o sztuczną inteligencję, które usprawnia wdrażanie nowych pracowników, wzmacnia najlepsze praktyki i zapewnia spójność działań zespołów sprzedaży we wszystkich punktach kontaktu.

Ten podręcznik w formie prezentacji obejmuje wszystkie kluczowe elementy, od historii firmy i profili nabywców po szczegółowe procesy sprzedaży i zasoby wsparcia.

Każda sekcja została opracowana tak, aby zapewnić wsparcie dla rzeczywistych działań sprzedażowych. Zawiera ona na przykład wskazówki operacyjne, takie jak korzystanie z funkcji Dialpad do nagrywania wiadomości głosowych lub integracji Salesforce z funkcją „kliknij, aby zadzwonić”, a także wykorzystuje podręczniki Dialpad AI do śledzenia zgodności z kilkoma modelami sprzedaży.

🌼 Dlaczego pokochasz ten szablon:

Określ misję swojej firmy, wizję, propozycje wartości produktów/usług oraz podstawowe wartości

Dodaj przykłady skutecznego radzenia sobie z zastrzeżeniami i odpowiedzi na typowe zapytania klientów

Określ mierzalne cele, takie jak liczba połączeń dziennie, zarezerwowane spotkania, wskaźniki konwersji lub cele dotyczące przychodów

💡 Idealne dla: zespołów wsparcia sprzedaży, liderów ds. przychodów i menedżerów poszukujących inteligentnego, gotowego do prezentacji podręcznika sprzedaży

19. Szablon strategicznego planu sprzedaży autorstwa Zendesk

za pośrednictwem Zendesk

Szablon strategicznego planu sprzedaży firmy Zendesk pomaga w opracowaniu celów sprzedażowych, strategii i rynków docelowych na nadchodzący rok.

Ten szablon planu sprzedaży, zaprojektowany w celu ujednolicenia działań zespołów i zapewnienia przejrzystości, przeprowadzi Cię przez wszystkie niezbędne etapy, od stworzenia inspirującej misji i wizji, po zdefiniowanie idealnego klienta i udoskonalenie procesów sprzedaży.

Pomaga to przekształcić ogólną strategię w konkretne kroki, które nadają się do stworzenia nowego planu sprzedaży od podstaw lub udoskonalenia istniejącego.

🌼 Dlaczego pokochasz ten szablon:

Zrozum, w jaki sposób klienci przechodzą od świadomości do zakupu, w tym punkty styku i przeszkody.

Wykorzystaj mapowanie ścieżki klienta, aby zidentyfikować słabe punkty, w których potencjalni klienci rezygnują, a następnie opracuj działania następcze.

Określ, kto w Twoim zespole jest odpowiedzialny za poszczególne zadania (pozyskiwanie potencjalnych klientów, nawiązywanie kontaktów, finalizowanie transakcji, działania następcze itp. ).

💡 Idealne dla: kierowników sprzedaży, założycieli start-upów i zespołów ds. przychodów, którzy są zgodni co do tego, że chcą zbudować strategiczne podstawy sprzedaży i jasno zdefiniować swoje cele, procesy i rynek docelowy, aby osiągnąć długoterminowe powodzenie.

20. Szablon strategii sprzedaży autorstwa Pipedrive

za pośrednictwem Pipedrive

Szablon strategii sprzedaży Pipedrive dzieli cały proces sprzedaży na konkretne sekcje, takie jak definiowanie wizji, pozycjonowanie i docelowe grupy odbiorców, nakreślanie szczegółowych strategii sprzedaży, etapy procesu sprzedaży, kluczowe wskaźniki efektywności (KPI) i budżetowanie.

Dzięki polom z podpowiedziami, takim jak misja firmy, analiza konkurencji, metodyki sprzedaży (np. SPIN i Challenger) oraz struktura zespołu, ten szablon upraszcza złożoną strategię dzięki łatwemu w użyciu formatowi.

🌼 Dlaczego pokochasz ten szablon:

Pomóż swojemu zespołowi zrozumieć, w jaki sposób strategia sprzedaży jest dostosowana do szerszych celów biznesowych.

Określ różne strategie lub metody sprzedaży, aby zapewnić spójność.

Sprawdź ją w okresie regularnie i dostosowuj ją na podstawie opinii i zmieniających się warunków rynkowych.

💡 Idealne dla: kierowników sprzedaży B2B, zespołów ds. przychodów i założycieli rozwijających się firm, którzy potrzebują szczegółowego, gotowego do wdrożenia podręcznika sprzedaży, aby zapewnić wsparcie dla skalowania, koordynacji działań zespołu i spójnego śledzenia wyników.

Twój zwycięski podręcznik sprzedaży zaczyna się od ClickUp

Stworzenie własnego podręcznika sprzedaży wymaga jasnych wytycznych, ustrukturyzowanych strategii i odpowiednich narzędzi, które pozwolą wszystkim zachować spójność i pozostać na właściwej drodze. Jednak prawdziwa magia dzieje się, gdy wszystko to zgromadzisz w jednym scentralizowanym hub.

ClickUp oferuje potężne, konfigurowalne środowisko pracy oraz kompleksowe szablony podręczników sprzedaży, które pozwolą przekształcić strategie sprzedaży w praktyczne cykle pracy.

Wypróbuj ClickUp za darmo już dziś i zacznij budować inteligentniejszy cykl pracy sprzedaży, który przynosi realne wyniki. 💼