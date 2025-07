11 najlepszych alternatyw dla Blitzit do zarządzania zadaniami i cyklem pracy

Prawie 40% profesjonalistów ręcznie śledzi elementy działań, co jest procesem czasochłonnym i podatnym na błędy. Może to obniżyć zaangażowanie pracowników i negatywnie wpłynąć na cele organizacyjne.

Blitzit obiecuje szybki i prosty sposób zarządzania zadaniami, co może być odświeżające dla użytkowników indywidualnych lub małych zespołów.

Jednak firmy potrzebują silniejszej współpracy, głębszej integracji i inteligentniejszej analityki — podstawowych obszarów, w których Blitzit może mieć ograniczone możliwości. Brakuje mu głębi planowania, możliwości raportowania i dostosowywania, których wymagają poważne cykle pracy. Funkcje takie jak edycja zbiorcza, zależności zadań i obsługa urządzeń mobilnych są albo słabo rozwinięte, w fazie beta, albo całkowicie nieobecne.

Jeśli więc Blitzit nie spełnia Twoich wymagań dotyczących cyklu pracy, co należy zrobić?

To proste. Szukasz alternatyw, które są ulepszonymi wersjami tego rozwiązania. Nie martw się — masz mnóstwo opcji do wyboru.

Niezależnie od tego, czy potrzebujesz niestandardowych cykli pracy, współpracy w czasie rzeczywistym czy automatyzacji, ten przewodnik przedstawia najlepsze alternatywy dla Blitzit, które pomogą Ci wyeliminować zbędną pracę i zachować porządek.

Czym jest Blitzit?

Blitzit to aplikacja zwiększająca wydajność, zaprojektowana, aby pomóc użytkownikom zachować porządek i skupienie przez cały dzień. Przyjazny dla użytkownika interfejs Blitzit pozwala realizować zadania o dużym znaczeniu dzięki wbudowanym narzędziom zwiększającym koncentrację, funkcjom blokowania czasu i prostej liście rzeczy do zrobienia.

Funkcja priorytetyzacji zadań gwarantuje, że ważne zadania zostaną wykonane bez żadnych wymówek. Dodatkowo timer Pomodoro zachęca do głębokiej koncentracji poprzez ustrukturyzowane interwały pracy i przerwy.

Aby zapewnić dodatkową motywację, Blitzit wprowadza elementy grywalizacji do wydajności. W miarę wykonywania zadań zdobywasz punkty i przechodzisz na kolejne poziomy, co wzmacnia poczucie spełnienia.

Mimo to Blitzit najlepiej sprawdza się w przypadku osób indywidualnych, a nie zespołów. Pomaga użytkownikom indywidualnym w realizacji zadań, ale nie radzi sobie ze złożonymi projektami, co jest kluczową funkcją zaawansowanego oprogramowania do zarządzania zadaniami.

Dlaczego warto wybrać alternatywę dla Blitzit?

Pomimo minimalistycznego interfejsu i narzędzi ukierunkowanych na wydajność, wielu użytkowników poszukuje bardziej niezawodnych alternatyw z bogatym zestawem funkcji, które usprawnią cykl pracy.

Nie posiada zaawansowanych funkcji planowania, takich jak edycja zbiorcza, zależności i tworzenie zadań w języku naturalnym, które stają się standardem w erze narzędzi AI zwiększających wydajność.

Ponadto kilka podstawowych funkcji Blitzit i jego aplikacje mobilne nie zostały jeszcze wydane. Na przykład aplikacja na iOS jest w fazie beta, a wersja na Androida nie została jeszcze wydana, co powoduje różnice między Blitzit a jego konkurentami.

Oto najbardziej istotne ograniczenia Blitzit, które należy wziąć pod uwagę:

nie posiada funkcji na poziomie przedsiębiorstwa , takich jak współpraca, Blitzit, takich jak współpraca, zarządzanie cyklem pracy i zaawansowana analityka. Trudno jest zarządzać wieloma etykietami bez filtrów lub działań zbiorczych

Zapewnia podstawowe raporty dotyczące czasu pracy, ale nie zawiera wskazówek dotyczących wydajności ani praktycznych informacji. Brakuje sugestii dotyczących poprawy efektywności cyklu pracy

Jego integracje z usługami innych firm są ograniczone do ClickUp, Notion i Kalendarza Google, co utrudnia centralizację projektów i komunikacji

Aplikacja Blitzit nie działa w przeglądarce internetowej; należy ją pobrać

W przeciwieństwie do innych aplikacji do zarządzania zadaniami, Blitzit nie ma planu Free

Alternatywy dla Blitzit w skrócie

Pomimo swoich zalet, Blitzit nie jest tak dopracowany jak bardziej uznane narzędzia. Jeśli szukasz zaawansowanej automatyzacji zadań, głębszej integracji, a nawet darmowego menedżera zadań, dostępnych jest wiele alternatyw.

Oto krótkie podsumowanie alternatyw dla Blitzit i ich zastosowań:

Narzędzie Kluczowe funkcje Najlepsze dla Ceny* ClickUp Automatyzacja, asystent AI (ClickUp Brain), śledzenie czasu, śledzenie celów, wykresy Gantta, konfigurowalne zadania i widoki Małe i duże zespoły poszukujące kompleksowej platformy do zarządzania zadaniami i cyklem pracy Dostępny plan Free; dostosowanie do potrzeb przedsiębiorstw Trello Tablice w stylu Kanban, automatyzacja Butler, współpraca w czasie rzeczywistym, integracja ze Slackiem, Drive, Jira Zespoły i osoby indywidualne, które stawiają na wizualizację i zarządzają niewielkimi projektami Dostępny plan Free; płatne plany zaczynają się od 6 USD/użytkownika/miesiąc Asana Portfolios do grupowania projektów, wykresy Gantta, zależności zadań, aktualizacje w czasie rzeczywistym Wielofunkcyjne zespoły śledzące złożone projekty Dostępny plan Free; płatne plany zaczynają się od 13,49 USD/użytkownika/miesiąc; niestandardowe ceny dla przedsiębiorstw Monday. com Pulpit obciążenia pracą, planowanie metodą „przeciągnij i upuść”, automatyzacja, integracja osi czasu/kalendarza Menedżerowie i zespoły równoważące obciążenie pracą i harmonogramy pracowników Dostępny plan Free; płatne plany zaczynają się od 12 USD/użytkownika/miesiąc; Enterprise: ceny niestandardowe Notion Niestandardowe cykle pracy, właściwości zadań, widoki w czasie rzeczywistym (tabele, wykresy, osie czasu), automatyzacja, szablony Osoby indywidualne i małe zespoły wymagające głębokiej personalizacji Dostępny plan Free; płatne plany zaczynają się od 12 USD/użytkownika/miesiąc; Enterprise: ceny niestandardowe Todoist Wprowadzanie zadań w języku naturalnym, hierarchia projektów, wspólne pulpity, kontrola dostępu zespołu Osoby indywidualne i zespoły organizujące złożone cykle pracy za pomocą prostego interfejsu Dostępny plan Free; płatne plany zaczynają się od 5 USD/użytkownika/miesiąc Wrike Cykle pracy oparte na formularzach, automatyzacja zadań, szablony, alerty w czasie rzeczywistym Teams zarządzające zgłoszeniami lub zatwierdzeniami przy użyciu ustrukturyzowanych cykli pracy Dostępny plan Free; płatne plany zaczynają się od 10 USD/użytkownik/miesiąc; Enterprise: ceny niestandardowe Hive Asystent AI (HiveMind), raporty wydajności, integracja czatu, śledzenie czasu Zespoły marketingowe i klienckie automatyzujące cykle pracy i śledzące postępy Dostępny plan Free; płatne plany zaczynają się od 7 USD/użytkownika/miesiąc; Enterprise: ceny niestandardowe MeisterTask Tablice Kanban, automatyzacja cyklu pracy, integracja ze Slackiem/Teams/Zapier, wsparcie mobilne Małe zespoły potrzebujące podstawowego zarządzania projektami z automatyzacją Dostępny plan Free; płatne plany zaczynają się od 9 USD/użytkownika/miesiąc; Enterprise: ceny niestandardowe Basecamp Tablice ogłoszeń, wykresy, automatyczne meldowanie się, udostępnianie plików Teams potrzebujące uproszczonej komunikacji i śledzenia zadań Dostępny plan Free; płatne plany zaczynają się od 15 USD/użytkownik/miesiąc Microsoft Do zrobienia Sugestie zadań, przypomnienia, szablony list kontrolnych, integracja z Outlookiem Osoby indywidualne i zespoły w ekosystemie Microsoft Free Forever

Najlepsze alternatywy dla Blitzit

Niezsynchronizowane narzędzia spowalniają pracę, frustrują pracowników i przyczyniają się do zwiększonego zmęczenia.

Wypalić pracownicy są 2,6 razy bardziej skłonni do odejścia z pracy, co kosztuje firmy 33% ich rocznego wynagrodzenia na zastępstwo.

Najlepsza alternatywa dla Blitzit pozwoli zarządzać operacjami, ograniczyć pracę ręczną i utrzymać zaangażowanie zespołu. Oto kilka najlepszych opcji:

1. ClickUp (najlepszy do kompleksowego zarządzania pracą)

Rozpocznij automatyzację z ClickUp Skonfiguruj niestandardowe automatyzacje ClickUp z predefiniowanymi wyzwalaczami i działaniami, aby ograniczyć pracę ręczną

ClickUp to kompleksowa aplikacja do pracy, która łączy zarządzanie projektami, dokumenty i komunikację zespołową w jednej platformie — przyspieszonej przez automatyzację i wyszukiwanie AI nowej generacji.

Jest to wysoce zalecana, solidna alternatywa dla Blitzit. Zobacz, dlaczego!

Automatyzacja ClickUp eliminuje powtarzalne zadania poprzez automatyczne tworzenie zadań i podzadań, przypisywanie ich oraz powiadamianie zainteresowanych osób na podstawie określonych wyzwalaczy i warunków.

📌 Na przykład, gdy dział HR dodaje profil nowego pracownika w ClickUp, ClickUp generuje listę zadań dla kierownika ds. rekrutacji, obejmującą weryfikację dokumentów, szkolenia i spotkania powitalne.

Ta funkcja jest nieoceniona w branżach o wysokich wymaganiach dotyczących zgodności, w których procesy zatwierdzania odbywają się na wielu etapach.

Pozwól ClickUp Brain stworzyć dla Ciebie bezbłędne opisy w ciągu kilku sekund

ClickUp Brain, wbudowany i kontekstowy asystent AI, to jedyne w swoim rodzaju narzędzie zwiększające wydajność, które ułatwia codzienną pracę dzięki pisaniu opartemu na sztucznej inteligencji, podsumowywaniu dokumentów i działań oraz automatyzacji zadań w języku naturalnym. Zespoły mogą używać go do generowania opisów zadań, podzadań i podsumowań projektów za pomocą prostych podpowiedzi. Mogą natychmiast tworzyć e-maile, raporty i aktualizacje. A nawet przeprowadzać burzę mózgów i analizować dane obszaru roboczego w ramach jednego narzędzia.

Wykorzystując AI do zarządzania wydajnością i cyklem pracy, możesz zaoszczędzić wiele godzin ręcznej pracy każdego tygodnia.

💡 Wskazówka dla profesjonalistów: Dzięki agentom Autopilot ClickUp pozwala zautomatyzować nie tylko proste cykle pracy, ale także inteligentne działania uwzględniające kontekst. W przeciwieństwie do ręcznego rejestrowania zadań w Blitzit, ClickUp oferuje pomoc AI, która dostosowuje się, uczy się i oszczędza godziny żmudnej pracy. Dodaj agenta ClickUp AI do swojego cyklu pracy, aby przyspieszyć jego przebieg Oto kilka przykładów: Inteligentne tworzenie i przypisywanie zadań : agenci Autopilot mogą monitorować przesłane formularze lub notatki ze spotkań, automatycznie generować zadania, ustawiać terminy i przypisywać je w oparciu o dostępność członków zespołu — bez konieczności ręcznego wprowadzania danych lub monitorowania zadań

Podsumowania i aktualizacje statusu oparte na AI: po otrzymaniu aktualizacji lub zmian w dokumentach agenci mogą podsumować zmiany, wyodrębnić wnioski i opublikować aktualizacje statusu bezpośrednio w kanałach lub na pulpitach — dzięki czemu wszyscy są na bieżąco bez konieczności ręcznego wprowadzania zmian

Możesz tworzyć listy zadań do wykonania jako zadania ClickUp i ustawiać priorytety, terminy, zależności oraz pola niestandardowe, aby zapisać wszystkie informacje dotyczące zadania. Postępy są łatwe do przeglądania dzięki ponad 15 widokom ClickUp, w tym listom, tablicom lub kalendarzom.

Kategoryzuj zadania ClickUp za pomocą pól niestandardowych, priorytetów, etykiet i zależności, aby ułatwić śledzenie i zapewnić przejrzystość

📌 Na przykład zespół marketingowy planujący wprowadzenie produktu na rynek może podzielić zadanie uruchomienia kampanii na podzadania dotyczące tworzenia treści, korekty, publikacji i monitorowania. Następnie może przydzielić poszczególne zadania wraz z terminami realizacji copywriterom, grafikom, redaktorom, menedżerom mediów społecznościowych itp. , aby zapewnić przejrzystość i odpowiedzialność.

Twórz i dostosowuj karty czasu pracy za pomocą kompleksowego narzędzia do śledzenia czasu pracy nad projektami ClickUp

A co z śledzeniem wydajności, zapytasz?

W przeciwieństwie do podstawowych raportów Blitzit, funkcje śledzenia czasu projektu ClickUp pozwalają śledzić czas poświęcony na każde zadanie z dokładnością do sekundy i dokładnie mierzyć wydajność poszczególnych osób i zespołów. Pomaga to efektywnie alokować zasoby.

📌 Na przykład agencja projektowa pracująca nad wieloma projektami dla klientów może śledzić czas poświęcony na każde zadanie — burzę mózgów, projektowanie i poprawki. Skutkuje to dokładnym rozliczeniem, zapobiega przepracowaniu i poprawia przyszłe szacunki dotyczące projektów.

Najlepsze funkcje ClickUp

Limity ClickUp

Początkujący użytkownicy lub osoby, które nie mają doświadczenia w korzystaniu z aplikacji do zarządzania zadaniami, mogą czuć się przytłoczeni ogromną liczbą funkcji

Ceny ClickUp

Oceny i recenzje ClickUp

G2: 4,7/5 (ponad 10 000 recenzji)

Capterra: 4,6/5 (ponad 4000 recenzji)

Co mówią o ClickUp prawdziwi użytkownicy?

Recenzja TrustRadius udostępnia:

Każdej organizacji borykającej się z problemami związanymi z zarządzaniem projektami ClickUp pomoże w współpracy nad zadaniami. Dzięki temu oprogramowaniu użytkownicy mogą śledzić elementy listy rzeczy do zrobienia i pracować nad nimi w wyznaczonym czasie. Pomaga również zespołowi zarządzającemu projektami śledzić ogólny postęp prac, aby zapewnić dotrzymanie terminów.

Każdej organizacji borykającej się z problemami związanymi z zarządzaniem projektami ClickUp pomoże w współpracy nad zadaniami. Dzięki temu oprogramowaniu użytkownicy mogą śledzić elementy listy rzeczy do zrobienia i pracować nad nimi w wyznaczonym czasie. Pomaga również zespołowi zarządzającemu projektami śledzić ogólny postęp prac, aby zapewnić dotrzymanie terminów.

2. Trello (najlepsze rozwiązanie do wizualnego zarządzania zadaniami)

za pośrednictwem Trello

Trello odpowiada na potrzeby zespołów, które poszukują lekkiego, ale bogatego w funkcje narzędzia do zarządzania zadaniami, oferując wysoce wizualne tablice w stylu Kanban. Dzięki temu śledzenie zadań jest naturalne i intuicyjne. Każde zadanie staje się kartą, która płynnie przemieszcza się między scenami cyklu pracy, reprezentowanymi przez poszczególne tablice.

Do każdej karty można dodawać listy kontrolne, terminy, załączniki i etykiety, zamieniając proste zadania w szczegółowe elementy do wykonania. Członkowie zespołu mogą współpracować w czasie rzeczywistym, komentując karty, oznaczając innych i integrując narzędzia takie jak Slack, Google Drive lub Jira w celu uzyskania dodatkowego kontekstu.

Najlepsze funkcje Trello

Współpracuj nad zadaniami w czasie rzeczywistym dzięki komentarzom, udostępnianiu plików i wzmiankom @

Zautomatyzuj rutynowe zadania za pomocą Butler, wbudowanego narzędzia do automatyzacji Trello

Skorzystaj z szablonów, aby szybko skonfigurować typowe projekty

Limity Trello

Brakuje podstawowych funkcji zarządzania projektami, takich jak natywne śledzenie czasu

Ceny Trello

Free Forever

Standard: 6 USD/miesiąc na użytkownika

Premium: 12,50 USD/miesiąc na użytkownika

Enterprise: 210 USD rocznie na użytkownika (szacunkowy koszt dla 50 użytkowników)

Oceny i recenzje Trello

G2: 4,4/5 (ponad 13 000 recenzji)

Capterra: 4,5/5 (ponad 23 000 recenzji)

Co mówią o Trello prawdziwi użytkownicy?

Recenzja G2 brzmi:

To naprawdę świetne narzędzie do obsługi wielu projektów. Metoda organizowania zadań za pomocą tablic, list i kart jest bardzo przyjazna dla użytkownika.

To naprawdę świetne narzędzie do obsługi wielu projektów. Metoda organizowania zadań za pomocą tablic, list i kart jest bardzo przyjazna dla użytkownika.

💡 Wskazówka dla profesjonalistów: Zacznij od podstawowego układu tablicy w Trello i stopniowo dodawaj dodatki (dodatki lub integracje), takie jak kalendarze AI lub integracja ze Slackiem, w miarę identyfikowania konkretnych potrzeb. Dzięki temu będziesz mieć odpowiednie narzędzia bez przeładowania.

3. Asana (najlepsza do śledzenia projektów międzyfunkcyjnych)

za pośrednictwem Asana

Funkcja portfolio Asana pomaga organizować wiele projektów w jednym miejscu. Jeśli na przykład zarządzasz trzema kampaniami marketingowymi, możesz dodać je wszystkie do jednego portfolio i wyświetlać ich postępy na pulpicie. W ten sposób śledzenie wszystkiego staje się łatwiejsze!

Każdy projekt pokazuje status w czasie rzeczywistym, priorytet i pola niestandardowe, dzięki czemu można szybko wykryć przeszkody lub opóźnienia. W tym samym widoku można również ustawić cele, przypisać właścicieli i przejść do poszczególnych zadań.

Najlepsze funkcje Asana

Twórz szczegółowe plany projektów za pomocą wykresów Gantta i kalendarzy, aby mapować osie czasu i śledzić postępy

Dodaj zależności między zadaniami, aby zapewnić realizację pracy we właściwej kolejności

Twórz cele i cele pośrednie, aby dokładnie śledzić postępy w realizacji celów osobistych i firmowych

Ograniczenia Asana

Funkcje śledzenia czasu wymagają ulepszenia w zakresie śledzenia godzinowego

Widok obciążenia pracą, pokazujący liczbę zadań przypisanych członkowi zespołu, może być mylący

Ceny Asana

Osobiste: Free Forever

Pakiet startowy: 13,49 USD/miesiąc za użytkownika

Zaawansowane: 30,49 USD miesięcznie za użytkownika

Enterprise: Ceny niestandardowe

Enterprise+: Ceny niestandardowe

Oceny i recenzje Asana

G2: 4,4/5 (ponad 11 000 recenzji)

Capterra: 4,5/5 (ponad 13 200 recenzji)

Co mówią o Asana prawdziwi użytkownicy?

Recenzja G2 brzmi:

Intuicyjny interfejs ułatwia organizowanie zadań, śledzenie postępów i współpracę w czasie rzeczywistym — nawet między działami.

Intuicyjny interfejs ułatwia organizowanie zadań, śledzenie postępów i współpracę w czasie rzeczywistym — nawet między działami.

🧠 Ciekawostka: W przeciwieństwie do większości innych narzędzi do zarządzania zadaniami, ClickUp umożliwia przypisywanie komentarzy członkom zespołu, zamieniając dyskusje w zadania do wykonania. Osoba przypisana może rozwiązać komentarz po zakończeniu zadania, zapewniając jasną komunikację i odpowiedzialność.

4. Monday. com (Najlepsze rozwiązanie do zarządzania harmonogramami pracowników)

za pośrednictwem Monday.com

Pulpit obciążenia pracą Monday.com zapewnia menedżerom przegląd zadań pracowników, harmonogramów i ogólnego obciążenia w czasie rzeczywistym. Umożliwia zrównoważoną dystrybucję obowiązków, zapobiegając wypaleniu zawodowemu pracowników, często spowodowanemu nierównomiernym obciążeniem pracą. Regulacje metodą „przeciągnij i upuść” ułatwiają przypisywanie zadań lub przesuwanie terminów.

Monday.com – najlepsze funkcje

Zautomatyzuj rutynowe zadania, takie jak aktualizacje statusu i powiadomienia, aby zaoszczędzić czas

Zintegruj pulpit obciążenia pracą z widokami osi czasu i kalendarza, aby efektywnie planować zadania

Korzystaj z kolorowych pasków postępu i wskaźników, aby łatwo wykrywać wąskie gardła lub luki

Ograniczenia Monday.com

Użytkownicy często zgłaszają potrzebę dodatkowego czasu (lub wsparcia) w celu pełnego wykorzystania potencjału aplikacji, zwłaszcza podczas tworzenia złożonych cykli pracy na wielu tablicach

Ceny Monday.com

Free Forever

Podstawowy: 12 USD/miesiąc na użytkownika

Standard: 14 USD/miesiąc na użytkownika

Pro: 24 USD/miesiąc na użytkownika

Enterprise: Ceny niestandardowe

Monday. com oceny i recenzje

G2: 4,7/5 (ponad 12 600 recenzji)

Capterra: 4,6/5 (ponad 5300 recenzji)

Co mówią o Monday.com prawdziwi użytkownicy?

W recenzji Capterra czytamy:

Podoba mi się, jak szybko i łatwo udało się skonfigurować i uruchomić nasze konto monday.com. Możliwość tworzenia różnych obszarów roboczych ułatwia organizowanie kontaktów i informacji o projektach.

Podoba mi się, jak szybko i łatwo udało się skonfigurować i uruchomić nasze konto monday.com. Możliwość tworzenia różnych obszarów roboczych ułatwia organizowanie kontaktów i informacji o projektach.

5. Notion (najlepszy dla zaawansowanych wymagań dotyczących dostosowywania)

za pośrednictwem Notion

Nie lubisz być częścią stałego systemu zarządzania zadaniami? Wypróbuj Notion.

Nie potrzebujesz umiejętności technicznych, aby uzyskać dostęp do jego konfigurowalnych funkcji. Śledź złożone projekty za pomocą niestandardowych pól, konfiguruj szczegółowe pulpity raportowania i nie tylko, bez pisania ani jednej linii kodu. Ponadto dzięki setkom gotowych szablonów do wszystkiego, od narzędzi do śledzenia projektów po kalendarze treści, rozpoczęcie pracy jest łatwe i szybkie.

Najlepsze funkcje Notion

Twórz niestandardowe cykle pracy w Notion z właściwościami zadań, takimi jak osoby przypisane, terminy, priorytety i zależności

Śledź postępy dzięki widokom aktualizowanym w czasie rzeczywistym (tabele, tablice, osie czasu)

Zautomatyzuj łańcuchy zadań wyzwalane zmianami statusu, terminami lub niestandardowymi warunkami

Ograniczenia Notion

Notion AI jest ograniczone do pomocy tekstowej, co sprawia, że narzędzie jest mniej intuicyjne

Ręczne ustawianie stron i łączenie baz danych może być frustrujące

Ceny Notion

Free: Free Forever

Dodatkowo: 12 USD miesięcznie za użytkownika

Business: 24 USD/miesiąc na użytkownika

Enterprise: Niestandardowe ceny

Oceny i recenzje Notion

G2: 4,7/5 (ponad 5800 recenzji)

Capterra: 4,7/5 (ponad 2400 recenzji)

Co mówią o Notion prawdziwi użytkownicy?

W recenzji Capterra czytamy:

Notion znacznie usprawniło wykonywanie zadań związanych z wydajnością i sporządzanie notatek. Pozwala mi skutecznie zapisywać pomysły i tworzyć szkice e-maili.

Notion znacznie usprawniło wykonywanie zadań związanych z wydajnością i sporządzanie notatek. Pozwala mi skutecznie zapisywać pomysły i tworzyć szkice e-maili.

📮ClickUp Insight: 92% pracowników wiedzy ryzykuje utratę ważnych decyzji rozproszonych w czatach, e-mailach i arkuszach kalkulacyjnych. Bez ujednoliconego systemu rejestrowania i śledzenia decyzji krytyczne informacje biznesowe giną w cyfrowym szumie. Dzięki funkcjom zarządzania zadaniami ClickUp nie musisz się już o to martwić. Twórz zadania z czatu, komentarzy do zadań, dokumentów i e-maili za pomocą jednego kliknięcia!

6. Todoist (najlepszy do robienia notatek i tworzenia listy rzeczy do zrobienia)

za pośrednictwem Todoist

Szukasz bardziej dojrzałej i elastycznej alternatywy dla Blitzit? Todoist może być odpowiedzią. Został zaprojektowany jako centralne centrum dowodzenia, w którym wszystkie zadania, harmonogramy i priorytety znajdują się w jednym intuicyjnym interfejsie.

Dzięki funkcji przetwarzania języka naturalnego łatwo rejestrujesz zadania i przypomnienia. Wpisz „Aktualizuj bloga w każdy wtorek o 10:00” lub „Przejrzyj projekty z Sarą w następną środę”, a Todoist ustawi daty i harmonogramy.

Możesz również organizować zadania za pomocą etykiet, priorytetów i zagnieżdżonych podzadań, co znacznie ułatwia zarządzanie złożonymi cyklami pracy w porównaniu z minimalnymi ustawieniami Blitzit.

Najlepsze funkcje Todoist

Śledź postępy zespołu za pomocą wspólnych pulpitów

Kontroluj poziomy dostępu do różnych projektów

Twórz złożone hierarchie projektów z zadaniami i podzadaniami, pomagając zespołom organizować duże inicjatywy w mniejsze części

Ograniczenia Todoist

Czasami może nie rozumieć i nie wykonywać określonych komend

Narzędzie oferuje ograniczony wgląd w dane i statystyki, co utrudnia poprawę wydajności

Ceny Todoist

Free Forever

Pro: 5 USD/miesiąc na użytkownika

Business: 8 USD miesięcznie za użytkownika

Oceny i recenzje Todoist

G2: 4,4/5 (ponad 750 recenzji)

Capterra: 4,6/5 (ponad 2400 recenzji)

Co mówią o Todoist prawdziwi użytkownicy?

W recenzji Capterra czytamy:

Dzięki Todoist udało mi się uporządkować wszystkie zadania. Korzystanie z tej aplikacji jest bardzo proste i płynne.

Dzięki Todoist udało mi się uporządkować wszystkie zadania. Korzystanie z tej aplikacji jest bardzo proste i płynne.

7. Wrike (najlepszy do tworzenia i zarządzania cyklami pracy opartymi na formularzach)

za pośrednictwem Wrike

Jeśli Blitzit wydaje się zbyt lekki do zarządzania ustrukturyzowanymi zgłoszeniami lub wielofunkcyjnymi cyklami pracy, Wrike oferuje więcej możliwości — zwłaszcza dzięki narzędziu „Utwórz formularz”. Dzięki Wrike możesz tworzyć niestandardowe formularze zgłoszeniowe. Nadaj formularzowi nazwę, dodaj opis i wybierz różne typy pytań. Odpowiedzi mogą mieć formę tekstu jednowierszowego, wielokrotnego wyboru lub akapitu.

Możesz przypisywać formularze bezpośrednio do konkretnych członków zespołu lub projektów, kierując przychodzące zgłoszenia do odpowiednich osób w celu zwiększenia wydajności.

Najlepsze funkcje Wrike

Skorzystaj z gotowych szablonów Wrike, takich jak narzędzie do śledzenia wniosków urlopowych, aby umożliwić menedżerom przeglądanie, zatwierdzanie lub odrzucanie wniosków w ramach aplikacji

Otrzymuj powiadomienia w czasie rzeczywistym o nowych przesłanych formularzach, aby uniknąć pominięcia ważnych informacji

Zautomatyzuj planowanie zadań i natychmiast twórz zadania z terminami, osobami przypisanymi i zależnościami

Ograniczenia Wrike

Limity przestrzeni dyskowej we wszystkich planach mogą być restrykcyjne dla zespołów pracujących z dużymi plikami

Obsługa klienta i procesy rozliczeniowe mogą stanowić wyzwanie

Ceny Wrike

Free Forever

Zespół: 10 USD/miesiąc na użytkownika

Business: 25 USD/miesiąc na użytkownika

Enterprise: Ceny niestandardowe

Pinnacle: Ceny niestandardowe

Oceny i recenzje Wrike

G2: 4,2/5 (ponad 3700 recenzji)

Capterra: 4,3/5 (ponad 2600 recenzji)

Co mówią o Wrike prawdziwi użytkownicy?

Recenzja G2 brzmi:

Wrike umożliwia tworzenie list konkretnych zadań z indywidualnymi terminami realizacji w ramach większego projektu.

Wrike umożliwia tworzenie list konkretnych zadań z indywidualnymi terminami realizacji w ramach większego projektu.

💡 Wskazówka dla profesjonalistów: Użyj formularzy ClickUp, aby zbierać zgłoszenia i automatycznie kierować je do odpowiedniego zespołu. Możesz przypisywać zadania, stosować etykiety, ustawiać priorytety i umieszczać je na określonych listach lub w folderach — wszystko to z jednego przesłanego formularza. Dodaj logikę warunkową , aby wyświetlać lub ukrywać pola na podstawie poprzednich odpowiedzi, dzięki czemu zbierzesz tylko te informacje, które są Ci potrzebne. Jest to idealne rozwiązanie dla cyklu pracy związanego z przyjmowaniem zgłoszeń, takich jak zgłoszenia IT, briefy kreatywne lub wdrażanie klientów.

8. Hive (najlepszy do automatyzacji cyklu pracy i funkcji opartych na AI)

za pośrednictwem Hive

Narzędzie AI firmy Hive, HiveMind, generuje pomysły na treści, tworzy szkice podpisów i obrazy wolne od opłat licencyjnych. Na przykład zespół marketingowy uruchamiający kampanię w mediach społecznościowych może użyć go do opracowania ustrukturyzowanego planu projektu z zadaniami, terminami i zależnościami.

Hive przypisuje kolejne kroki na podstawie wiadomości e-mail i czatów, aby przyspieszyć realizację, jednocześnie utrzymując kampanię na właściwym torze przy minimalnym wysiłku ręcznym.

Najlepsze funkcje Hive

Rozmawiaj z członkami zespołu bezpośrednio w miejscu pracy dzięki wbudowanej funkcji wiadomości

Generuj szczegółowe raporty wydajności, aby pokazać klientom i interesariuszom rzeczywisty postęp

Śledź czas poświęcony na zadania i projekty, aby wykrywać wąskie gardła i lepiej równoważyć obciążenie pracą

Limity Hive

Nie można wstawiać multimediów do kart zadań

Zaawansowane funkcje, takie jak automatyzacja, sprawdzanie i śledzenie czasu, wymagają dodatków, co sprawia, że budżet jest kluczowym czynnikiem

Ceny Hive

Free Forever

Pakiet startowy: 7 USD/miesiąc na użytkownika

Teams: 18 USD/miesiąc na użytkownika

Enterprise: Ceny niestandardowe

Oceny i recenzje Hive

G2: 4,6/5 (ponad 600 recenzji)

Capterra: 4,4/5 (ponad 200 recenzji)

Co mówią o Hive prawdziwi użytkownicy?

W recenzji Capterra czytamy:

Wykorzystanie tej technologii pomogło nam usprawnić nasze procesy, co zaowocowało lepszymi projektami zakończonymi w krótszym czasie.

Wykorzystanie tej technologii pomogło nam usprawnić nasze procesy, co zaowocowało lepszymi projektami zakończonymi w krótszym czasie.

9. MeisterTask (najlepszy do mniej złożonego zarządzania projektami)

za pośrednictwem MeisterTask

W MeisterTask możesz zarządzać powtarzającymi się zadaniami, konfigurując wyzwalacze i działania w ramach tablic projektów. Na przykład zespoły mogą zautomatyzować aktualizacje statusu, przypisywać powtarzające się zadania na podstawie zmian w cyklu pracy lub wysyłać powiadomienia o zbliżających się terminach.

Zmniejsza to wysiłek ręczny, minimalizuje błędy i zapewnia płynny przebieg projektów bez konieczności ciągłego nadzoru. Dzięki temu MeisterTask doskonale nadaje się dla zespołów, które oczekują prostoty bez utraty kontroli lub skalowalności.

Najlepsze funkcje MeisterTask

Korzystaj z tablic w stylu Kanban z konfigurowalnymi sekcjami, które ułatwiają śledzenie zadań

Zintegruj z popularnymi narzędziami, takimi jak Slack, Microsoft Teams i Zapier, zapewniając płynną łączność między różnymi cyklami pracy

Zarządzaj zadaniami na pulpicie i urządzeniach mobilnych dzięki dostępności w chmurze

Ograniczenia MeisterTask

Brak zaawansowanego raportowania, co ogranicza wgląd w wydajność projektu

Ograniczone możliwości dostosowywania tablicy zadań i cyklu pracy, co ogranicza złożone ustawienia projektów

Ceny MeisterTask

Free Forever

Pro: 9 USD/miesiąc na użytkownika

Business: 16 USD/miesiąc na użytkownika

Enterprise: Ceny niestandardowe

Oceny i recenzje MeisterTask

G2: 4,6/5 (ponad 160 recenzji)

Capterra: 4,7/5 (ponad 1100 recenzji)

Co mówią o MeisterTask prawdziwi użytkownicy?

Recenzja G2 brzmi:

Program jest elegancki wizualnie, prosty w obsłudze i posiada wszystkie funkcje niezbędne do rozpoczęcia pracy w wersji bezpłatnej.

Program jest elegancki wizualnie, prosty w obsłudze i posiada wszystkie funkcje niezbędne do rozpoczęcia pracy w wersji bezpłatnej.

10. Basecamp (najlepszy do współpracy zespołowej)

za pośrednictwem Basecamp

Masz problem z organizacją i dostępnością dyskusji w zespole? Tablice ogłoszeń Basecamp porządkują rozmowy według tematów, dzięki czemu odpowiedzi są uporządkowane w wątki pod każdą wiadomością. Zapobiega to zagubieniu ważnych aktualizacji w niekończących się wątkach czatu.

Możesz przypinać ważne posty, załączać pliki i dodawać konkretnych członków zespołu do pętli, dzięki czemu wszyscy będą na bieżąco bez chaosu rozproszonych wiadomości lub przeciążenia skrzynki e-mail.

Najlepsze funkcje Basecamp

Śledź postępy projektu wizualnie za pomocą wykresów hill chart — funkcji Basecamp, która pokazuje stan zaawansowania prac

Przypnij projekty o priorytecie do góry, aby zapewnić widoczność najważniejszych zadań

Skonfiguruj automatyczne meldowanie się, aby zbierać aktualizacje od swojego zespołu bez konieczności planowania dodatkowych spotkań

Limity Basecamp

Brak tradycyjnych widoków tablicy projektu i zaawansowanych funkcji zarządzania projektami

Zarządzanie plikami wymaga poprawy — pliki udostępniane na czacie nie są automatycznie zapisywane w głównym pulpicie dokumentów

Ceny Basecamp

Free Forever

Basecamp Plus: 15 USD miesięcznie za użytkownika

Basecamp Pro Unlimited: 299 USD/miesiąc za organizację (rozliczane rocznie)

Oceny i recenzje Basecamp

G2: 4,1/5 (ponad 5000 recenzji)

Capterra: 4,3/5 (ponad 14 300 recenzji)

Co mówią o Basecamp prawdziwi użytkownicy?

Najważniejsze informacje z recenzji G2:

Basecamp świetnie sprawdza się w ułatwianiu innym wykonywania zadań i nawiązywania kontaktów. Znacznie skraca czas spotkań i zapewnia przejrzystość w środowiskach produkcyjnych, gdzie często występują silosy.

Basecamp świetnie sprawdza się w ułatwianiu innym wykonywania zadań i nawiązywania kontaktów. Znacznie skraca czas spotkań i zapewnia przejrzystość w środowiskach produkcyjnych, gdzie często występują silosy.

📮ClickUp Insight: Dane z ankiety ClickUp dotyczącej efektywności spotkań sugerują, że prawie połowa wszystkich spotkań (46%) obejmuje tylko 1-3 uczestników. Chociaż te mniejsze spotkania mogą być bardziej skoncentrowane, można je zastąpić bardziej wydajnymi metodami komunikacji, takimi jak lepsza dokumentacja, nagrywane aktualizacje asynchroniczne lub rozwiązania do zarządzania wiedzą. Komentarze przypisane do zadań ClickUp pozwalają dodawać kontekst bezpośrednio w zadaniach, udostępniać krótkie wiadomości audio lub nagrywać aktualizacje wideo za pomocą ClickUp Clips — pomagając zespołom zaoszczędzić cenny czas i zapewniając jednocześnie, że ważne dyskusje nadal będą miały miejsce — bez straty czasu! 💫 Rzeczywiste wyniki: Dzięki ClickUp zespoły takie jak Trinetrix odnotowały 50% spadek liczby zbędnych rozmów i spotkań

11. Microsoft Do zrobienia (najlepsze dla użytkowników Microsoft 365)

za pośrednictwem Microsoft Do zrobienia

Szukasz bezpłatnej aplikacji do organizacji zadań, która jest głęboko zintegrowana z ekosystemem Microsoft? Microsoft To Do został stworzony specjalnie z myślą o usprawnieniu codziennego cyklu pracy.

Na przykład, Twoje zadanie pojawi się automatycznie w aplikacji Microsoft To-Do po oznaczeniu wiadomości e-mail w programie Outlook, dzięki czemu elementy wymagające działania będą zsynchronizowane.

Najlepsze funkcje Microsoft To Do

Limity Microsoft To Do

Ograniczona integracja z usługami innych firm spoza ekosystemu Microsoft

Ograniczone zaawansowane funkcje zarządzania projektami w porównaniu z innymi narzędziami do zarządzania projektami

Ceny Microsoft Do zrobienia

Free Forever

Oceny i recenzje Microsoft Do zrobienia

G2: 4,4/5 (ponad 60 recenzji)

Capterra: 4,6/5 (ponad 3000 recenzji)

Co użytkownicy mówią o Microsoft Do zrobienia?

Recenzja G2 zawiera następującą opinię:

Pomaga mi zarządzać zadaniami. Utworzyłem wiele list w aplikacji, aby zarządzać zarówno życiem osobistym, jak i zawodowym.

Pomaga mi zarządzać zadaniami. Utworzyłem wiele list w aplikacji, aby zarządzać zarówno życiem osobistym, jak i zawodowym.

👀 Czy wiesz, że... 85% pracowników co tydzień przesyła te same wiadomości w wielu miejscach, aby zapewnić ich widoczność. Komunikacja może być bardzo rozproszona w niepołączonych narzędziach!

Ciesz się łatwym zarządzaniem zadaniami dzięki ClickUp

Dzisiejsza praca nie funkcjonuje prawidłowo. Współczesna praca stała się synonimem złożoności. Aż 61% czasu pracowników poświęca się na aktualizowanie, wyszukiwanie i zarządzanie informacjami w rozproszonych systemach.

Wynik? Brak organizacji, utrata wydajności i frustracja.

Blitzit może sprawdzać się w śledzeniu poszczególnych zadań, ale wyzwania rosną, gdy trzeba zarządzać całymi zespołami, złożonymi cyklami pracy i współpracą między działami.

W tym miejscu wkracza ClickUp!

Został zaprojektowany, aby scentralizować pracę w jednym miejscu, eliminując konieczność przełączania się między narzędziami, aplikacjami i niekończącymi się zakładkami. Automatyzacja i AI są wisienką na torcie — pozwalają szybciej i wydajniej dotrzeć do mety.

Chcesz odzyskać czas stracony na niepotrzebne zadania? Zarejestruj się w ClickUp już dziś!