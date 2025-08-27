18 szablony profili klientów Free, które pomogą Ci lepiej zrozumieć swoich klientów

60% kupujących spodziewa się, że po spersonalizowanych doświadczeniach zakupowych stanie się stałymi klientami. Nie jest to tylko niewielka przewaga; to różnica między „może później” a „kup teraz”. 📊

Personalizacja nie pojawia się jednak znikąd — wynika ona ze znajomości osób, z którymi się komunikujesz: ich celów, nawyków, a nawet pomysłów, których nie ujawniają w briefie.

W tym właśnie pomagają solidne profile klientów — dają one Twojemu Teams kontekst, dzięki któremu nie musi już zgadywać, a może zacząć tworzyć to, czego ludzie naprawdę chcą.

W tym wpisie na blogu udostępniamy Free szablony profili klientów, które pomogą Ci zadawać lepsze pytania, zrozumieć ludzi stojących za marką i tworzyć projekty, które od samego początku trafiają w sedno. 🧠

Czym są szablony profili klientów?

Szablon profilu klienta to uporządkowany dokument zawierający najważniejsze informacje o kliencie — obejmujący jego historię biznesową, cele, informacje o odbiorcach, segmentację klientów, kluczowych interesariuszy i preferencje dotyczące marki. Dzięki zgromadzeniu tych informacji w jednym miejscu Teams mogą szybciej się skoordynować, spersonalizować swoje podejście i konsekwentnie dostarczać wyniki spełniające potrzeby klienta.

oto, co powinien pomóc Ci odkryć idealny szablon profilu klienta:* ✅ Informacje o firmie Czym jest do zrobienia w firmie?

Jaka jest ich pozycja na rynku?

Kim są ich główni konkurenci? ✅ Cele i wskaźniki KPI* Jak wygląda powodzenie dla tego klienta?

Czy próbują oni pozyskać potencjalnych klientów, zwiększyć świadomość marki lub wzmocnić zaangażowanie?

W jaki sposób obecnie mierzą powodzenie? Czy korzystają z jakichś narzędzi (np. oprogramowania CRM )? ✅ Informacje o odbiorcach Komu sprzedają swoje produkty?

Jakie problemy mają Twoi odbiorcy?

Jaki jest ton wypowiedzi lub osobowość marki? ✅ Kluczowi interesariusze* Kto podejmuje decyzje?

Kto zajmuje się codzienną komunikacją?

Jaki jest preferowany przez nich sposób pracy (rozmowy telefoniczne, e-mail, komunikacja asynchroniczna)? ✅ Preferencje dotyczące marki Czy są jakieś sygnały ostrzegawcze lub obszary, których należy unikać?

Co należy, a czego nie należy robić w zakresie projektowania lub komunikacji?

Odwołaj się do marek, które kochają lub nienawidzą?

Czym charakteryzuje się dobry szablon profilu klienta?

Jeśli Twoim celem jest stworzenie profili klientów, które pozwolą podejmować mądrzejsze decyzje i budować silniejsze relacje, oto co powinien zawierać Twój szablon:

Wyczyszczone pola segmentacji: Dodaj pola takie jak branża, wielkość Business, zakres budżetu i rola decyzyjna. Pomogą one precyzyjniej dostosować usługi i komunikaty

cele i wyzwania klienta: *Zrozum, co klient chce osiągnąć i co stoi mu na przeszkodzie. Połącz to z wnioskami z badań dotyczących person użytkowników , aby tworzyć bardziej ukierunkowane kampanie i podejmować trafniejsze decyzje dotyczące produktów

informacje o zachowaniach zakupowych: *Zrozum proces podejmowania decyzji przez klienta. Czy cykle sprzedaży są długie? Czy istnieje wielu interesariuszy? Czy klienci preferują sprawdzanie referencji? Te szczegóły pomogą Ci skuteczniej kierować strategią ICP

kluczowe osoby kontaktowe i role: *Przedstaw listę interesariuszy i ich obowiązków, aby uniknąć późniejszych utrudnień i nieporozumień

*sygnały ostrzegawcze lub czynniki dyskwalifikujące: śledź zachowania lub prośby, które sugerują, że klient może nie być odpowiedni w perspektywie długoterminowej (np. nierealne terminy, częste zmiany zakresu projektu)

Szablony profili klientów w skrócie

18 szablonów profili klientów Free, które pomogą Ci lepiej zrozumieć swoich klientów

Praca z klientami przebiega płynniej, gdy wszyscy są zgrani od samego początku. Oznacza to wyjście poza imiona i adresy e-mail, aby zrozumieć cele klienta, przekaz marki, preferencje i styl pracy. 🤝

ClickUp, aplikacja do pracy, pomaga zespołom właśnie w tym. Dzięki szablonom stworzonym do pozyskiwania klientów, tworzenia person i śledzenia komunikacji możesz stworzyć scentralizowany profil dla każdego klienta. Dodatkowo możesz dodawać notatki, przypisywać kolejne kroki, angażować członków zespołu i przeglądać wszystko w sposób, który najbardziej Ci odpowiada, korzystając z widoków listy, dokumentu lub tablicy ClickUp.

A jeśli dopiero zaczynasz lub chcesz ulepszyć swoje obecne ustawienia, wybraliśmy szablony ClickUp z listy ponad 1000 pozycji, aby przyspieszyć proces uzyskania jasności informacji o klientach.

No to zaczynamy!

1. Szablon profilu użytkownika ClickUp

Pobierz szablon Free Gromadź, porządkuj i porównuj dane demograficzne dzięki szablonowi ClickUp User Persona Template

Jako specjalista ds. marketingu produktów wiesz, jak ważne są profile użytkowników dla zrozumienia ich zachowań w aplikacji lub produkcie. Jednak informacje te są często rozproszone w arkuszach kalkulacyjnych, systemach CRM i narzędziach do analizy zachowań, co utrudnia uzyskanie pełnego obrazu sytuacji.

Szablon profilu użytkownika ClickUp zapewnia uporządkowaną przestrzeń do rejestrowania motywacji, zawodów i preferencji technologicznych, jednocześnie zapewniając połączenie danych i ułatwiając ich porównywanie.

⭐ Dlaczego spodoba Ci się ten szablon:

Formularze przesłane za pośrednictwem ClickUp Forms natychmiast przekształcają się w uporządkowane zadania związane z osobowością

Pola niestandardowe umożliwiają segmentację według danych demograficznych, zawodu lub regionu

Elastyczne widoki (lista, tablica, tabela) ułatwiają filtrowanie i analizowanie wzorców

Stań się jedynym źródłem informacji na temat odbiorców i profili klientów

✅ Idealne dla: Teams ds. produktów, marketingu i UX, które muszą tworzyć oparte na danych profile użytkowników, aby opracowywać strategie dotyczące klientów.

czy wiesz, że... * 80% firm dokon uje raportowania wzrostu wydatków konsumentów — średnio o 38% — gdy doświadczenia są spersonalizowane. 💰 Dzięki ClickUp możesz personalizować cykle pracy, automatyzować punkty kontaktu i łączyć projekty z informacjami o klientach, przekształcając codzienne interakcje w wymierny wzrost.

2. Szablon tablicy ClickUp User Persona

Pobierz Free szablon Wizualizuj motywacje, problemy i historie dzięki szablonowi tablicy ClickUp User Persona Whiteboard Template

Jako zespół marketingowy planujący kampanie prawdopodobnie zajmujesz się danymi użytkowników w arkuszach kalkulacyjnych, systemach CRM i dokumentach. Są one cenne, ale trudno je pogodzić, gdy masz na głowie mnóstwo zadań.

Szablon tablicy ClickUp User Persona Whiteboard Template łączy wszystkie te elementy w jednym interaktywnym widoku, umożliwiającym precyzyjne dostosowanie profilu nabywcy. Zacznij od tablicy typu „przeciągnij i upuść”, aby rozplanować kluczowe szczegóły, takie jak motywacje, bolączki, historie i zachowania klientów.

⭐ Dlaczego spodoba Ci się ten szablon:

Połącz wyniki badań bezpośrednio z celami ClickUp , aby śledzić ich wpływ

Korzystaj z pulpitów ClickUp , aby monitorować, które osoby wpływają na kluczowe wskaźniki

Zamień stosy notatek samoprzylepnych w zadania do natychmiastowego wykonania

Przechowuj profile osób połączone z kampaniami, projektami i dyskusjami zespołu w jednym miejscu

✅ Idealne dla: Teams marketingowych i UX, które potrzebują narzędzia do współpracy i wizualizacji, aby opracowywać i udoskonalać profile użytkowników, które mają wpływ na pracę z klientami.

📮 ClickUp Insight: 1 na 4 pracowników używa co najmniej czterech narzędzi tylko po to, aby stworzyć kontekst w pracy. Kluczowe informacje mogą być ukryte w wiadomości e-mail, rozwinięte w wątku na Slacku i udokumentowane w oddzielnym narzędziu, co zmusza Teams do tracenia czasu na poszukiwanie informacji zamiast wykonywania pracy. ClickUp łączy cały cykl pracy w jedną zunifikowaną platformę. Dzięki funkcjom takim jak ClickUp E-mail Zarządzanie Projektami, ClickUp Chat, ClickUp Dokumenty i ClickUp Brain wszystko pozostaje połączone, zsynchronizowane i natychmiast dostępne. Pożegnaj się z „pracą nad pracą” i odzyskaj swój wydajny czas. 💫 Rzeczywiste wyniki: Dzięki ClickUp Teams mogą zaoszczędzić ponad 5 godzin tygodniowo, co daje ponad 250 godzin rocznie na osobę, eliminując przestarzałe procesy zarządzania wiedzą. Wyobraź sobie, co Twój zespół mógłby osiągnąć, mając dodatkowy tydzień wydajności w każdym kwartale!

Pobierz szablon Free Śledź, ustalaj priorytety i rozwiązuj zapytania klientów od momentu ich zgłoszenia do rozwiązania dzięki szablonowi formularza kontaktu z klientem firmy ClickUp

Teams mające kontakt z klientami zajmują się dziesiątkami przychodzących zapytań, w tym aktualizacjami zamówień, prośbami o zwrot kosztów i problemami związanymi z produktami, jednocześnie zapewniając krótki czas odpowiedzi i wysoki poziom satysfakcji klientów.

Szablon formularza kontaktowego niestandardowego klienta ClickUp rejestruje, kategoryzuje i rozwiązuje każde zgłoszenie, nie pomijając żadnych pilnych wiadomości.

⭐ Dlaczego spodoba Ci się ten szablon:

Gromadź informacje o klientach za pomocą ustrukturyzowanych formularzy, aby przyspieszyć proces selekcji

Zautomatyzuj kategoryzację według pilności lub rodzaju problemu

Wizualizuj przepływ zgłoszeń w widoku Kanban ClickUp , aby natychmiast wykrywać przeszkody

Przypisuj działania następcze z terminami, aby zapewnić spójny czas reakcji

✅ Idealne dla: kierowników wsparcie technicznego zajmujących się sprawami związanymi z zamówieniami lub zgłoszeniami dotyczącymi produktów na dużą skalę

4. Szablon CRM ClickUp

Pobierz Free szablon Śledź wszystkie potencjalne kontakty, transakcje i konta w jednym miejscu dzięki szablonowi CRM ClickUp

Dzięki szablonowi ClickUp CRM możesz scentralizować cały proces sprzedaży w jednym, usprawnionym obszarze roboczym. Szablon zapewnia widok oparty na statusie we wszystkich pięciu scenach: potencjalni klienci, transakcje, kontakty, konta i działania następcze.

⭐ Dlaczego spodoba Ci się ten szablon:

Pozyskuj nowych potencjalnych klientów za pomocą formularzy ClickUp, które są bezpośrednio przesyłane do systemu CRM

ClickUp Automatyzacje zajmują się przypisywaniem potencjalnych klientów i przypomnieniami o transakcjach, które utknęły w martwym punkcie

Pola niestandardowe ClickUp pozwalają na śledzenie wielkości transakcji, wartości prognozowanej i typu kontaktu

Przełączaj się między widokami listy, tablicy i widokiem tabeli, aby analizować stan potencjalnych klientów

✅ Idealne dla: Teams sprzedaży i menedżerów, którzy chcą ustawić oprogramowanie CRM bez konieczności pisania kodu i szybko zwiększyć widoczność potencjalnych klientów

🎥 W szybko zmieniającym się środowisku, zwłaszcza w ustawieniach sprzedaży, Teams nieustannie poszukują sposobów na automatyzację powtarzalnych zadań. Ręczne działania następcze? Powtarzalne przypisywanie potencjalnych klientów?

To już cykl pracy. Aby zobaczyć, jak Teams radzą sobie z chaosem i odzyskują swój czas, obejrzyj to wideo:

5. Prosty szablon CRM ClickUp

Pobierz Free szablon Wizualizuj sceny sprzedaży i wartość potencjalnych klientów za pomocą prostego szablonu CRM ClickUp

Jeśli chcesz szybciej finalizować transakcje, wszystko zależy od widoczności informacji o klientach i możliwościach. Szablon ClickUp Simple CRM zapewnia Teams sprzedaży i samodzielnym przedstawicielom uproszczone ustawienia do śledzenia transakcji, ustalania priorytetów działań następczych i przenoszenia możliwości między scenami, takimi jak odkrycie, kwalifikacja i propozycja, bez żadnych niejasności.

⭐ Dlaczego spodoba Ci się ten szablon:

Wbudowane etykiety wyróżniają rodzaje transakcji, takie jak dosprzedaż, odnowienie lub rozszerzenie

Śledzenie osi czasu i scen zapewnia widoczność aktywnych transakcji

Wystarczająco lekkie dla małych Teams, ale skalowalne dla wieloetapowych procesów sprzedaży

Utrzymuj informacje o klientach bezpośrednio powiązane z możliwościami, aby ograniczyć konieczność zmiany kontekstu

✅ Idealne dla: zespołów sprzedaży i samodzielnych przedstawicieli handlowych, którzy potrzebują praktycznych procesów CRM, aby zachować porządek i szybciej zamknąć transakcje

Aby zaoszczędzić czas, użyj ClickUp Brain do pobierania aktualizacji w czasie rzeczywistym z obszaru roboczego ClickUp, dzięki czemu natychmiast zobaczysz, kto pracuje nad danym potencjalnym klientem i kiedy należy wykonać kolejną rozmowę kwalifikacyjną. Uzyskaj natychmiastowe odpowiedzi dotyczące obowiązków zespołu, korzystając z ClickUp Brain

6. Szablon badań użytkowników ClickUp

Pobierz szablon Free Zbieraj i porządkuj opinie dotyczące interfejsu użytkownika i doświadczeń użytkownika według źródła, grupy wiekowej i typu użytkownika, korzystając z szablonu badań użytkowników ClickUp

Wywiady z użytkownikami dostarczają wielu cennych informacji, ale rzadko można je od razu udostępnić. Notatki są rozrzucone po wielu miejscach, elementy do wykonania giną, a działania następcze często schodzą na dalszy plan.

Przyjazny dla początkujących szablon badań użytkowników ClickUp pomaga Teams wyjaśnić, czego chcą użytkownicy, bez konieczności żonglowania arkuszami kalkulacyjnymi lub notatkami samoprzylepnymi.

⭐ Dlaczego spodoba Ci się ten szablon:

Porządkuj opinie według typu użytkownika, danych demograficznych lub źródła badań

Śledź status weryfikacji i kolejne kroki dzięki polom niestandardowym

Specjalne widoki wyróżniają informacje gotowe do wykorzystania w działaniu oraz te, które wymagają weryfikacji

Łączy wywiady i notatki bezpośrednio z zadaniami wdrożeniowymi, zapewniając ciągłość działań

✅ Idealne dla: badaczy UI/UX i menedżerów produktu, którzy potrzebują powtarzalnego systemu do gromadzenia i wykorzystywania wniosków z badań użytkowników

7. Szablon ClickUp „Głos klienta”

Pobierz Free szablon Przekształć surowe opinie w potrzeby i wymagania dotyczące produktów dzięki szablonowi „Głos klienta” ClickUp

Niektóre komentarze klientów dotyczą wyraźnie cen. Inne wskazują na braki w produktach. A kilka z nich mówi wiele, nie mówiąc nic konkretnego.

Szablon ClickUp Voice of the Customer został zaprojektowany tak, aby przekształcić rozproszone informacje z postów w mediach społecznościowych, ankiet i rozmów telefonicznych w uporządkowaną mapę wizualną, która przepływa od komentarzy do potrzeb, a następnie do wymagań dotyczących produktu.

⭐ Dlaczego spodoba ci się ten szablon:

Kolorowe notatki samoprzylepne grupują opinie według kanału lub tematu, ułatwiając zarządzanie niestandardowymi klientami

Tablica typu „przeciągnij i upuść” pomaga ustalać priorytety problemów i wniosków dotyczących funkcji

Przekształcaj spostrzeżenia w zadania i przypisuj ich właścicieli, aby zapewnić odpowiedzialność

Dołącz wsparcie w postaci ClickUp dokumentu lub badań, aby podejmować decyzje w oparciu o bogaty kontekst

✅ Idealne dla: Teams CX, menedżerów produktu i marketerów, którzy chcą przekształcić rozproszone opinie użytkowników w uporządkowane informacje przydatne do tworzenia profili klientów i planowania strategicznego.

💡 Porada dla profesjonalistów: Zbuduj przewagę konkurencyjną dzięki inteligentniejszym profilomStrukturalna platforma ClickUp przekształca rozproszone notatki dotyczące klientów w jedno źródło informacji. Zapisz szczegółowy opis celów, preferencji i sygnałów ostrzegawczych, a następnie połącz je z zadaniami, kampaniami i pulpitami nawigacyjnymi. Wynik? Lepsze zrozumienie grupy docelowej i system pozwalający zdobywać wartościowych klientów, jednocześnie prowadząc krok przed Teams korzystającymi z podobnych produktów.

8. Szablon mapy podróży klienta ClickUp

Pobierz szablon Free Wizualizuj działania klientów, punkty kontaktu i możliwości na poszczególnych scenach podróży dzięki szablonowi mapy podróży klienta ClickUp

Kiedy ścieżki klientów są rozproszone po różnych prezentacjach, dokumentach i diagramach, trudno jest wszystkim zgrać się w jednym miejscu (dosłownie).

Szablon mapy podróży klienta ClickUp zapewnia Twojemu zespołowi wspólną przestrzeń do tworzenia wykresów przedstawiających działania, odczucia i doświadczenia klientów na każdej scenie podróży. Od świadomości do zakupu, każda kolumna przedstawia kluczowe działania, stany emocjonalne i punkty styku z marką — dzięki czemu nic nie umknie Twojej uwadze.

⭐ Dlaczego spodoba Ci się ten szablon:

Przypisz własność za każdy punkt kontaktu do konkretnych członków zespołu

Połącz problemy bezpośrednio z proponowanymi odpowiedziami Business

Szybciej wykrywaj sceny rezygnacji dzięki połączonym zadaniom i zależnościom

Uzgodnij z zespołami ds. obsługi klienta i produktowymi, kiedy i jak należy interweniować

✅ Idealne dla: menedżerów ds. doświadczeń klientów i menedżerów produktu, którzy koordynują działania interesariuszy w zakresie problemów niestandardowych i własności ich rozwiązywania

9. Szablon dokumentu ClickUp Agency/Klient Discovery Doc

Pobierz szablon Free Śledź rozmowy telefoniczne i ich wyniki dzięki szablonowi ClickUp Agency/Klient Discovery Dokument Template

W przypadku Teams różnica między udanym rozpoczęciem współpracy z klientem a niepewnym startem często sprowadza się do przygotowania. Najlepsze Teams przychodzą z odpowiednimi pytaniami, udostępnianym planem działania i powtarzalnym systemem dokumentowania potrzeb klientów.

Szablon ClickUp Agency/Klient Discovery Dokument pomaga w prowadzeniu każdej rozmowy telefonicznej w sposób uporządkowany i szybki. Łączy on w sobie dostosowywalny scenariusz rozmowy, dynamiczny zbiór pytań oraz wbudowany obszar roboczy ClickUp do rejestrowania celów, osi czasu, oczekiwań i wyników podczas rozmowy.

⭐ Dlaczego spodoba Ci się ten szablon:

Scentralizuj pytania, notatki i wyniki w jednym miejscu

Natychmiast przypisuj działania następcze za pomocą zadań ClickUp lub przypisywania komentarzy

Zautomatyzuj kolejne kroki, takie jak data powstania ofert lub sporządzanie umów

Ogranicz pomijanie szczegółów, ściśle łącząc rozmowy telefoniczne i notatki połączone

✅ Idealne dla: Teams SDR zarządzających dużą liczbą połączeń wychodzących lub rozpoznawczych w wielu regionach

10. Szablon katalogu członków ClickUp ze zdjęciami

Pobierz szablon Free Wizualnie zarządzaj danymi członków, zdjęciami i informacjami kontaktowymi dzięki szablonowi katalogu członków ClickUp

Ten szablon katalogu członków ClickUp jest idealny dla społeczności i stowarzyszeń, które muszą przechowywać wszystko, od zdjęć i role po dane kontaktowe i poziomy członkostwa, w jednym przejrzystym, wizualnym układzie.

Każdy profil zawiera zdjęcie i podstawowe informacje, dzięki czemu Twój zespół może szybko zidentyfikować odpowiednie osoby i nawiązać z nimi połączenie. Jest to przydatne, gdy Twój zespół chce zachować porządek podczas wdrażania nowych pracowników, pozyskiwania klientów i koordynacji wewnętrznej.

⭐ Dlaczego spodoba Ci się ten szablon:

Filtruj i przypisuj etykiety członkom według statusu, poziomu lub kategorii, aby szybko ich wyszukiwać

Śledź postępy wdrażania nowych klientów dzięki wbudowanym statusom i polom

Przechowuj zdjęcia i dane członków obok siebie, aby ułatwić ich rozpoznawanie

Unikaj przeszukiwania wiadomości e-mail dzięki scentralizowanemu katalogowi

✅ Idealne dla: stowarzyszeń i organizacji non-profit opartych na członkach, zajmujących się pozyskiwaniem klientów i tworzeniem katalogów społeczności

📚 Koniecznie przeczytaj: Szablony zarządzania klientami

Pobierz Free szablon Uporządkuj dane kontaktowe mediów, prelegentów lub potencjalnych klientów, korzystając z szablonu listy kontaktów ClickUp

Tworzenie listy kontaktów jest niezbędne podczas zarządzania wieloma strategiami marketingowymi i kampaniami. Musisz utrzymywać porządek wśród potencjalnych klientów, kontaktów medialnych i prelegentów wydarzeń w różnych Teams i na różnych statusach.

Szablon listy kontaktów ClickUp zamienia ten bałagan w uporządkowany silnik kontaktów. Każdy wpis staje się zadaniem, które można przypisać, nadać mu priorytet i przenieść do swojego procesu, korzystając z wielu widoków dostosowanych do Twojego cyklu pracy.

⭐ Dlaczego spodoba Ci się ten szablon:

Natychmiastowo zbieraj informacje kontaktowe za pomocą formularzy i automatycznie generuj zadania

Mapuj kontakty geograficznie za pomocą widoku mapy ClickUp , aby kierować reklamy do określonych celów

Śledź status działań marketingowych w sposób wizualny dzięki widokowi tablicy (potencjalny klient → negocjacje → nieaktywny)

Przypnij i dostosuj niestandardowe widoki, aby stworzyć bazy danych z szybkim dostępem dla każdej kampanii

✅ Idealne dla: menedżerów kampanii tworzących listy PR/mediów, potencjalnych klientów i bazy danych gości z wielu wydarzeń

💡 Porada dla profesjonalistów: Od danych klientów do przewagi konkurencyjnejZbieranie profili to jedno, a wykorzystanie ich to coś zupełnie innego. Dzięki ClickUp każdy szczegółowy opis grupy docelowej staje się natychmiastowy do wykorzystania: przypisuj zadania, automatyzuj działania następcze i łącz spostrzeżenia z projektami. Dzięki temu Twój zespół będzie działał spójnie, spersonalizujesz doświadczenia klientów i stworzysz koło zamachowe wartości, które zamieni potencjalnych klientów w wartościowych klientów — a także zapewni Ci wymierną przewagę konkurencyjną nad podobnymi produktami. ✨ Wypróbuj ClickUp Free i zamień profile klientów w wymierne wyniki.

12. ClickUp HubSpot Szablon tworzenia person kupujących

Pobierz szablon Free Zdefiniuj swój marketingowy profil idealnego klienta (ICP) i prowadź śledzenie zachowań zakupowych dzięki szablonowi ClickUp HubSpot do tworzenia profili nabywców

Zidentyfikuj swoich najlepszych klientów i dostosuj komunikaty dzięki szablonowi ClickUp HubSpot Creating Buyer Personas Template. Zaprojektowany dla Teams korzystających z HubSpot lub podobnych systemów CRM, centralizuje informacje, dzięki czemu można jasno zdefiniować swoje marketingowe ICP.

Każdy wpis dotyczący osobowości dokumentuje cele, frustracje, zastrzeżenia i preferowane kanały, a także prowadzi śledzenie źródła pochodzenia danych, np. wywiady z klientami lub analizy.

⭐ Dlaczego spodoba Ci się ten szablon:

Przypisuj profile do scen lejka lub typów kampanii, aby zapewnić przejrzystość

Śledź aktualizacje profili dzięki niestandardowym statusom zadań , takim jak Potencjalny klient lub Nieaktywny

Dostosuj dane CRM do person, aby uzyskać dokładniejszą segmentację

Popraw wydajność lejka sprzedażowego, kierując cel bezpośrednio na punkty tarcia

✅ Idealne dla: Teams marketingowych i strategów rozwoju tworzących cele ukierunkowane kampanie w oparciu o spostrzeżenia dotyczące osobowości

13. Szablon profilu klienta niestandardowy w programie PowerPoint i dokumencie autorstwa HubSpot

za pośrednictwem HubSpot

Szablon profilu klienta HubSpot w formacie PowerPoint i dokument jest przeznaczony dla zespołów marketingowych i sprzedażowych, które regularnie przedstawiają pomysły, planują kampanie lub udostępniają spostrzeżenia na temat klientów z innymi Teams.

Struktura ta porządkuje dane demograficzne, czynniki decyzyjne, preferencje produktowe i codzienne zachowania w łatwe do udostępniania slajdy i dokumenty, które można wykorzystać podczas sesji planowania i prezentacji.

⭐ Dlaczego spodoba Ci się ten szablon:

Łączy formaty prezentacji (PPT) i dokumentów, zapewniając elastyczność

Wyraźnie podkreśla czynniki wpływające na zakup i preferencje dotyczące produktów

Przyspiesza dostosowanie kampanii podczas prezentacji i planowania Teams

✅ Idealne dla: osób planujących kampanie i przedstawicieli handlowych, którzy muszą przedstawiać profile klientów i zapewnić wsparcie decyzjom dotyczącym komunikacji opartej na danych

14. Szablon profilu nabywcy autorstwa Freepik

za pośrednictwem Freepik

Szablon Freepik Buyer Persona Template jest przydatny dla strategów mediów płatnych, którzy potrzebują szybkiego, praktycznego kontekstu przed rozpoczęciem kampanii reklamowych. Szablon ten daje wizualny obraz tego, do kogo kierujesz swoje działania, co ich motywuje, a co zniechęca.

⭐ Dlaczego spodoba Ci się ten szablon:

Utwórz mapa psychologicznych czynników i motywacji, aby tworzyć bardziej trafne komunikaty

Śledź punkty frustracji, które mają wpływ na prawdopodobieństwo konwersji

Porównaj wiele segmentów odbiorców za pomocą wizualizacji

Przedstaw Teams kreatywnym uproszczone podsumowania zamiast surowych danych

✅ Idealne dla: Teams zajmujących się płatnym pozyskiwaniem klientów, które tworzą zestawy reklam, nagłówki i kreacje w oparciu o rzeczywistą psychologię odbiorców i wyzwalacze konwersji

15. Szablon idealnego profilu niestandardowego autorstwa Pipedrive

za pośrednictwem Pipedrive

Szablon idealnego profilu klienta Pipedrive został stworzony z myślą o zespołach sprzedaży wychodzącej, które chcą kwalifikować potencjalnych klientów bez konieczności poszukiwania rozproszonych danych dotyczących kont.

Łączy cechy Business (wielkość, niszę, stos technologiczny, przywództwo) z sygnałami zakupowymi, takimi jak rundy finansowania lub zmiany w kierownictwie, aby wskazać konta gotowe do nawiązania kontaktu.

⭐ Dlaczego spodoba Ci się ten szablon:

Podkreśla sygnały wzrostu, takie jak wzrost zatrudnienia lub wydarzenia związane z finansowaniem

Połączenie intencji zakupowych z kluczowymi rolami decydentów

Priorytetowo traktuj konta, które mają największe szanse na konwersję w danej chwili

Oszczędza czas przedstawicieli handlowych, odfiltrowując na wczesnym etapie potencjalnych klientów o niskim poziomie dopasowania

✅ Idealne dla: kierowników i Teams sprzedaży zewnętrznej, którzy muszą ustalać priorytety kont w oparciu o gotowość do rozwoju i sygnały dotyczące intencji nabywców

16. Szablon profilu klienta B2B autorstwa Template. Net

za pośrednictwem szablon.net

Ten szablon profilu klienta B2B autorstwa Template.Net idealnie nadaje się do gromadzenia informacji na poziomie konta. Segmentuje informacje o klientach na przegląd firmy, kluczowe kontakty, wyzwania biznesowe, proces zakupowy i strategie zaangażowania.

⭐ Dlaczego spodoba Ci się ten szablon:

Zawiera szczegółowe kryteria zakupu, takie jak opłacalność i dopasowanie technologiczne

Pomaga w śledzeniu przyszłych możliwości, takich jak trendy w zakresie wdrażania AI/uczenia maszynowego

Strukturyzuj profile kont o długich, złożonych cyklach zakupowych

Ułatwia standaryzację badań kont na poziomie Enterprise

✅ Idealne dla: marketerów B2B skupionych na długich cyklach sprzedaży i kontach o wysokiej wartości

17. Szablon profilu celu klienta autorstwa Template. Net

za pośrednictwem szablon.net

Ten szablon profilu klienta celu autorstwa Template.Net jest przeznaczony dla strategów marki skupiających się na zrównoważonym rozwoju, którzy potrzebują głębszej analizy niż tylko dane demograficzne.

Profiluje segmenty klientów na podstawie ekologicznych nawyków, wartości związanych ze stylem życia i motywacji, ułatwiając dostosowanie kampanii do etycznego pozyskiwania zasobów i ekologicznej pozycji marki.

⭐ Dlaczego spodoba Ci się ten szablon:

Uwidacznia wartości, takie jak wpływ na klimat i kwestie związane z etycznym pozyskiwaniem surowców

Przewodniki Strategie repozycjonowania oparte na ESG lub zrównoważonym rozwoju

Podkreśla czynniki motywujące lojalność ekologicznie świadomych nabywców

Wykracza poza dane demograficzne, tworząc profil oparty na wartościach i zachowaniach

✅ Idealne dla: Teams ds. zrównoważonego rozwoju i ESG, które tworzą profile nabywców o silnych przekonaniach dotyczących wartości środowiskowych

18. Szablon profilu klienta niestandardowego detalicznego autorstwa Template. Net

za pośrednictwem szablon.net

Szablon profilu klienta detalicznego firmy Template.Net został stworzony z myślą o sieciach detalicznych i markach e-commerce, które potrzebują spersonalizować interakcje w różnych kanałach.

Obejmują one dane demograficzne i zachowania zakupowe, takie jak częstotliwość zakupów, preferencje dotyczące zakupów online lub w sklepie stacjonarnym oraz dane dotyczące programów lojalnościowych.

⭐ Dlaczego spodoba Ci się ten szablon:

Śledzenie poziomów członkostwa, poziomów wydatków i historii realizacji

Identyfikuje niestandardowych klientów o wysokiej wartości, którzy najprawdopodobniej dokonają ponownego zakupu

Oznaczaj klientów zagrożonych utratą, aby prowadzić ukierunkowane kampanie mające na celu ich odzyskanie

Pomaga Teams sprzedaży detalicznej scentralizować informacje z różnych sklepów i kanałów online

✅ Idealne dla: firm detalicznych, które chcą poprawić utrzymanie klientów, optymalizację programów lojalnościowych i personalizację usług

Scentralizuj dane klientów, działania następcze i strategię w ClickUp

Doskonały profil klienta to nie coś, co wypełnia się raz i zapomina — to żywy dokument, który pomaga zachować spójność, przewidywać potrzeby i dostarczać rzeczywistą wartość. Ale działa to tylko wtedy, gdy profil jest łatwo dostępny, można go aktualizować i na jego podstawie podejmować działania.

Dzięki ClickUp profile klientów nie są tylko punktami odniesienia — napędzają one cykl pracy. Przyjmowanie zgłoszeń, działania następcze, opinie — wszystko pozostaje połączone.

Zacznij od odpowiedniego szablonu. Trzymaj go pod ręką. Pozwól swoim systemom wykonać ciężką pracę, a sam skup się na tym, co najważniejsze: budowaniu lepszych związków z klientami.

wypróbuj ClickUp Free i zamień wiedzę w działanie.