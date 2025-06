Produkcja filmów marketingowych: kroki, narzędzia i najlepsze praktyki

Przewiń dowolny kanał społecznościowy, a zobaczysz, że treści wideo są wszędzie. Nie bez powodu — to jeden z najprostszych sposobów na przyciągnięcie uwagi, przekazanie wiadomości i skłonienie odbiorców do działania.

Jest jednak pewien haczyk — samo nagranie nie wystarczy. Widzowie stają się coraz bardziej wymagający, a algorytmy platform marketingu treści nieustannie się zmieniają, dlatego wysokiej jakości wideo wymaga czegoś więcej niż tylko dobrego oświetlenia i przyzwoitej jakości dźwięku. Potrzebna jest jasna strategia marketingowa, odpowiednie narzędzia i solidna wiedza na temat tego, co naprawdę działa.

Ten przewodnik przeprowadzi Cię przez cały proces produkcji wideo marketingowego — od planowania i tworzenia scenariusza po nagranie, montaż i publikację.

Znajdziesz tu również praktyczne narzędzia do zarządzania projektami produkcji wideo oraz najlepsze praktyki, które pomogą Ci tworzyć filmy, które nie tylko świetnie wyglądają, ale także przynoszą rzeczywiste efekty.

⏰ 60-sekundowe podsumowanie Produkcja filmów marketingowych polega na tworzeniu filmów wideo, które mają określony cel — zwiększenie świadomości marki, generowanie potencjalnych klientów lub zwiększenie konwersji

Kroki tworzenia filmu marketingowego Planowanie przedprodukcyjne: Określ jasne cele, poznaj odbiorców, napisz scenariusz i storyboard filmu oraz przygotuj zespół i sprzęt Faza produkcji: Nagraj wysokiej jakości materiał filmowy z odpowiednim oświetleniem, dźwiękiem i wieloma ujęciami, które pasują do tonu scenariusza Postprodukcja i edycja: Edytuj materiał, aby był przejrzysty, dodaj grafikę i dźwięk, skoryguj kolory, zoptymalizuj pod kątem platform i przetestuj na różnych urządzeniach

Wskazówki dotyczące skutecznej produkcji filmów marketingowych Zacznij od strategii Przyciągnij uwagę widzów w ciągu pierwszych 5 sekund Napisz scenariusz w formie rozmowy Niech film będzie krótki i skoncentrowany Zaprojektuj go z myślą o oglądaniu bez dźwięku Pokaż, nie opowiadaj Subtelne budowanie marki wygrywa Zakończ jasnym wezwaniem do działania Przetestuj wersje Zoptymalizuj pod kątem platformy

Czym jest produkcja filmów marketingowych?

Produkcja filmów marketingowych to proces tworzenia filmów wideo w celu promowania produktów, usług, marek lub pomysłów. Głównym celem tych filmów jest zaangażowanie, informowanie, wywieranie wpływu lub przekonywanie odbiorców.

To, co wyróżnia te wideo podróże, to intencja. Są one tworzone z myślą o strategii i wskaźnikach KPI marketingu treści, zoptymalizowane pod kątem wydajności i powiązane z celami, takimi jak świadomość marki, generowanie leadów lub konwersje.

👀 Czy wiesz, że... Według badań MIT ludzki mózg potrafi rozpoznać obraz i zareagować na niego w zaledwie 13 milisekund — tyle czasu wystarczy, aby wywrzeć wrażenie. Ta szybkość i siła oddziaływania sprawiają, że filmy marketingowe stały się niezbędnym narzędziem.

Kroki tworzenia filmu marketingowego

Tworzenie filmu marketingowego to uporządkowany proces, który łączy kreatywność ze strategią. Oto typowy cykl pracy przy produkcji filmu marketingowego:

🎬 Planowanie przedprodukcyjne

To właśnie tutaj odbywa się praca przygotowawcza — i jest to prawdopodobnie najważniejsza faza. Solidny plan przedprodukcyjny pozwala utrzymać wszystko na właściwym torze i zapobiega kosztownym błędom w przyszłości.

Kluczowe kroki w fazie przedprodukcyjnej obejmują:

Określ swój cel : Czy chcesz zwiększyć liczbę rejestracji, ruch na stronie lub poprawić rozpoznawalność marki? Każda decyzja podjęta od tego momentu powinna być zgodna z tym celem

Poznaj swoich odbiorców : zrozumienie, do kogo kierujesz przekaz, pomoże Ci nadać mu odpowiedni ton, treść i format

Wybierz format : Czy będzie to film korporacyjny, film na żywo, animacja czy mieszanka? Krótki czy długi? Ważna jest również platforma — YouTube, Instagram czy LinkedIn?

Napisz scenariusz : Zwięzły, angażujący scenariusz ma kluczowe znaczenie dla profesjonalnych filmów. Niech będzie zwięzły, skoncentrowany i napisany językiem potocznym

Stwórz scenariusz lub listę ujęć : pomoże to zwizualizować sceny i zaplanować przejścia, kąty kamery i tempo

Zbierz zespół i sprzęt : Niezależnie od tego, czy produkcja wideo marketingowego będzie realizowana wewnętrznie, czy zlecona na zewnątrz, ustal, kto będzie odpowiedzialny za poszczególne zadania — reżyser, operator kamery, redaktor itp. Zadbaj również o sprzęt i pozwolenia dotyczące lokalizacji

Zaplanuj nagranie: uwzględnij czas na ustawienia, powtórki i nieprzewidziane opóźnienia. Możesz również wypróbować bezpłatne szablony kalendarza treści

📮 ClickUp Insight: 1 na 4 pracowników używa co najmniej czterech narzędzi tylko po to, aby stworzyć kontekst w pracy. Kluczowy szczegół może być ukryty w e-mailu, rozwinięty w wątku Slacka i udokumentowany w oddzielnym narzędziu, co zmusza zespoły do marnowania czasu na poszukiwanie informacji zamiast wykonywania pracy. ClickUp łączy cały cykl pracy w jedną zunifikowaną platformę. Dzięki funkcjom takim jak zarządzanie projektami za pomocą poczty e-mail ClickUp, czat ClickUp, dokumenty ClickUp i ClickUp Brain wszystko pozostaje połączone, zsynchronizowane i natychmiast dostępne. Pożegnaj się z "pracą nad pracą" i odzyskaj swój produktywny czas. 💫 Rzeczywiste wyniki: Dzięki ClickUp zespoły mogą odzyskać ponad 5 godzin tygodniowo — to ponad 250 godzin rocznie na osobę — eliminując przestarzałe procesy zarządzania wiedzą. Wyobraź sobie, co Twój zespół mógłby stworzyć, mając dodatkowy tydzień wydajności w każdym kwartale!

🎬 Faza produkcji

Ten etap produkcji wideo marketingowego to moment, w którym kamery zaczynają kręcić, a plan ożywa. Należy skupić się na uchwyceniu wysokiej jakości obrazu i dźwięku, trzymając się szablonu scenariusza lub listy ujęć.

Ważne elementy produkcji obejmują:

Oświetlenie : Naturalne światło sprawdza się dobrze, ale upewnij się, że obiekt jest dobrze oświetlony, a cienie są kontrolowane

Jakość dźwięku : Zła jakość dźwięku zrujnuje nawet dobry film. Zamiast polegać na wbudowanym mikrofonie aparatu, użyj mikrofonów klapowych lub mikrofonów na wysięgniku

Kompozycja : Starannie komponuj ujęcia. Stosuj zasadę trójpodziału, dbaj o czyste tło i upewnij się, że obiekt jest ostry

Wydajność i tempo : Niezależnie od tego, czy jest to prezenter, aktor czy klient, upewnij się, że przekaz jest jasny, naturalny i dostosowany do tonu wypowiedzi

Wiele ujęć: Nagraj więcej niż wydaje Ci się to konieczne. Dzięki temu będziesz mieć więcej opcji podczas edycji i unikniesz kosztownych ponownych nagrań

🧠 Ciekawostka: Marketerzy wykorzystujący wideo uzyskują o 66% więcej wartościowych leadów rocznie i osiągają 54% wzrost świadomości marki w porównaniu z tymi, którzy nie korzystają z wideo.

🎬 Postprodukcja i edycja

Po nagraniu materiału filmowego nadchodzi czas, aby połączyć wszystkie elementy i dopracować je przed ostateczną prezentacją.

Kroki postprodukcji obejmują:

Edytuj dla przejrzystości i płynności przepływu : skróć zbędne fragmenty, popraw tempo i upewnij się, że historia toczy się logicznie i szybko

Dodawanie grafiki i tekstu : używaj dolnych pasków, objaśnień lub animowanych tytułów, aby podkreślić kluczowe punkty i poprawić zrozumienie treści przez widzów. Możesz nawet wypróbować generatory wideo AI, aby uzyskać oszałamiającą zawartość

Wykorzystaj muzykę i efekty dźwiękowe : muzyka w tle tworzy nastrój, a efekty dźwiękowe dodają polotu i wywierają większe wrażenie

Korekcja kolorów i gradacja : zapewnij spójność między scenami i zastosuj gradację kolorów pasującą do stylu Twojej marki

Optymalizacja pod kątem platformy : Różne platformy mają różne specyfikacje, takie jak proporcje obrazu, czas trwania i wymagania dotyczące miniatur. Eksportuj odpowiednio do tych wymagań

Testuj i dostosowuj: przed opublikowaniem przetestuj wideo na różnych urządzeniach i platformach. Na podstawie opinii dostosuj wideo, aby było dostosowane do celów odbiorców

Bądźmy szczerzy — nowoczesny marketing wideo to nie tylko płynny montaż i kinowe przejścia. To szybkość, współpraca i skupienie kreatywnej energii na przekazie.

Edytory wideo oparte na sztucznej inteligencji sprawiły, że produkcja filmów marketingowych jest szybsza niż kiedykolwiek, pomagając tworzyć wysokiej jakości montaże w ciągu kilku minut zamiast godzin.

Jednak wraz z uproszczeniem edycji, produkcja często staje się chaotyczna. Terminy przesuwają się, informacje zwrotne giną, a zespoły mówią obok siebie.

W tym celu potrzebujesz czegoś więcej niż tylko narzędzia do edycji. Potrzebujesz aplikacji do wszystkiego, co związane z pracą — ClickUp. Łączy ona scenariusze, nagrania, edycję, zatwierdzanie i kampanie w jeden przejrzysty cykl pracy. Oto jak to działa:

Zarządzanie projektami, ale zaprojektowane z myślą o kreatywnych osobach

Zorganizuj każdy element procesu tworzenia treści i produkcji wideo za pomocą narzędzi do zarządzania projektami ClickUp — niestandardowych statusów, automatyzacji, zależności i wielu widoków

Produkcja wideo nie jest procesem liniowym. Żonglujesz dziesiątkami zadań na wielu osiach czasu, a sytuacja zmienia się bardzo. Właśnie w tym zakresie funkcje zarządzania projektami ClickUp sprawdzają się najlepiej.

Możesz tworzyć niestandardowe statusy odzwierciedlające proces, takie jak "Przegląd scenariusza", "Materiał filmowy dostarczony" lub "Oczekiwanie na nagranie lektora", zamiast używać ogólnych etykiet.

Automatyzacja przejmuje za Ciebie powtarzalne czynności, takie jak przypisywanie redaktorów, powiadamianie producentów lub przenoszenie zadań do realizacji po zatwierdzeniu — nie ma potrzeby ręcznego aktualizowania informacji.

Różne role wymagają różnych perspektyw, a funkcje zarządzania projektami produkcji wideo to wspierają. Twój redaktor może preferować widok listy do śledzenia klipów, podczas gdy kierownik kampanii może korzystać z widoku kalendarza lub Gantta do planowania premier i terminów.

Otrzymasz również zależności i kamienie milowe, dzięki czemu nikt nie rozpocznie przypadkowo postprodukcji bez odpowiedniego materiału filmowego.

Jeśli chodzi o obciążenie zespołu, widok obciążenia pracą jasno pokazuje, kto jest przeciążony, a kto może mieć czas na jeszcze jedną edycję promocyjną w tym tygodniu. Jest elastyczny, wizualny i dostosowany do sposobu pracy zespołów wideo.

Jak ujął to Page Olver, inżynier ds. wydawania produktów w Yoga International:

Niezależnie od tego, czy jesteś kamerzystą, producentem i osobą kreatywną, czy też, tak jak ja, bardziej skrupulatną osobą, która dba o porządek, możesz skonfigurować i kliknąć w sposób, który najbardziej Ci odpowiada.

Niezależnie od tego, czy jesteś kamerzystą, producentem i osobą kreatywną, czy też, tak jak ja, bardziej skrupulatną osobą, która dba o porządek, możesz skonfigurować i kliknąć w sposób, który najbardziej Ci odpowiada.

Współpraca w czasie rzeczywistym bez chaosu

Współpracuj w czasie rzeczywistym bez chaosu, korzystając z narzędzi do współpracy ClickUp, takich jak komentarze w wątkach, wizualne sprawdzanie, nagrywanie ekranu i widoki, które można udostępniać

Koniec z przeszukiwaniem wątków e-mailowych lub niejasnych wiadomości, takich jak "Użyj drugiej wersji z zeszłego tygodnia". Dzięki funkcjom współpracy ClickUp pętle informacji zwrotnych są zwarte i przejrzyste. Zostały one stworzone, abyś mógł skupić się na realizacji projektów, zamiast na poszukiwaniu jasności.

Dzięki wątkowym komentarzom dotyczącym konkretnych zadań możesz uporządkować rozmowy i wzbogacić je o kontekst, uzupełniając je notatkami z oznaczeniem czasu, które jasno wskazują, co jest omawiane. Możesz przesyłać surowy materiał filmowy lub wersje robocze bezpośrednio do zadań, ułatwiając klientom lub współpracownikom przeglądanie i odpowiadanie bez konieczności przełączania się między platformami.

"Tryb sprawdzania" umożliwia również dodawanie komentarzy bezpośrednio do określonych klatek wideo lub miniatur, dzięki czemu nie ma wątpliwości, co należy zmienić.

A jeśli potrzebujesz pomocy, po prostu @wzmianka o danej osobie — członka zespołu lub współpracownika zewnętrznego — aby natychmiast włączyć ją do rozmowy.

👀 Czy wiesz, że... ClickUp może pomóc zwiększyć efektywność współpracy nawet o 30%.

ClickUp Brain: asystent AI, który rozumie marketing wideo

Generuj lepsze pomysły szybciej dzięki ClickUp Brain, wbudowanemu asystentowi AI do pisania scenariuszy, burzy mózgów i zmiany przeznaczenia markowych treści wideo

ClickUp Brain nie służy tylko do pisania e-maili — został stworzony, aby wspierać kreatywne cykle pracy od początku do końca. Pomyśl o nim jak o strategu, copywriterze i asystencie ds. treści w jednym inteligentnym panelu. Ten asystent jest gotowy do działania, gdy tylko potrzebujesz kreatywnego wsparcia!

Potrzebujesz scenariusza reklamy wideo o wysokiej konwersji? ClickUp Brain może go napisać w tonie Twojej marki, oszczędzając Twój czas i zachowując spójność przekazu. Jeśli utknąłeś w martwym punkcie, pomoże Ci on w burzy mózgów i stworzeniu nowych pomysłów oraz szablonów do pisania treści w oparciu o odbiorców, produkt lub cele kampanii — koniec z wpatrywaniem się w pustą stronę.

Gdy długa treść jest już gotowa, ClickUp Brain może szybko przekształcić ją w krótkie scenariusze wideo, podpisy, a nawet uporządkowane konspekty. Pomaga to uzyskać większą wartość z każdej treści bez konieczności rozpoczynania pracy od zera za każdym razem.

ClickUp Clips: Nagrywaj, wyjaśniaj, udostępniaj — w kilka sekund

Nagraj i udostępnij wizualną informację zwrotną natychmiast dzięki ClickUp Clips, idealnym rozwiązaniu do prezentacji, samouczków i edycji wyjaśnień bez dodatkowych spotkań

Chcesz pokazać redaktorowi, jak ma wyglądać przepływ prezentacji produktu? ClickUp Clips ułatwia to zadanie i pozwala uniknąć wielokrotnego wyjaśniania tego samego. Jest to idealne rozwiązanie do prezentacji, recenzji edycji lub krótkich samouczków, które muszą być jasne i wizualne.

Możesz natychmiast nagrywać ekran, z dźwiękiem lub bez, w zależności od tego, co najlepiej pasuje do danego zadania. Podczas nagrywania możesz dodawać adnotacje lub komentarze, aby podkreślić kluczowe momenty lub wyjaśnić poszczególne kroki — nie ma potrzeby zadawania dodatkowych pytań.

Po zakończeniu możesz dołączyć wideo bezpośrednio do zadania, zachowując kontekst i eliminując nieporozumienia. To szybki i skuteczny sposób komunikacji wizualnej.

Płynna integracja z Twoimi zasobami wideo

Płynnie połącz swoje narzędzia do edycji dzięki integracji ClickUp z Adobe Premiere, Frame.io, Google Drive i innymi narzędziami, z których już korzysta Twój zespół

ClickUp płynnie łączy się z narzędziami takimi jak Adobe Premiere Pro, After Effects, Frame.io, Google Drive i innymi, dzięki czemu cały cykl pracy nad produkcją pozostaje połączony i wydajny, bez konieczności przełączania się między aplikacjami. Integracje ClickUp ułatwiają pracę na różnych platformach bez zakłócania kreatywnego przepływu pracy.

Możesz synchronizować i edytować pliki oraz zasoby projektu bezpośrednio, dzięki czemu wszyscy mają dostęp do najnowszej wersji. Automatyzacja również przyspiesza pracę — na przykład wyzwalacze zadań przeglądu uruchamiają się natychmiast po przesłaniu nowego projektu, dzięki czemu żaden krok nie zostanie pominięty.

Historia wersji, opinie i zatwierdzenia pozostają scentralizowane w ClickUp, nawet jeśli cykle pracy związane z tworzeniem treści odbywają się na innych platformach.

Szablony projektów produkcji wideo ClickUp

Pobierz darmowy szablon Natychmiast rozpocznij cykl pracy dzięki szablonowi produkcji wideo ClickUp, zaprojektowanemu do strukturyzowania nagrań, edycji i recenzji od początku do końca

Zacznij od solidnych podstaw, korzystając z szablonu ClickUp Video Production Template, stworzonego specjalnie dla zespołów medialnych. Zawiera on wszystko, co niezbędne:

Listy kontrolne przedprodukcyjne (briefy, scenariusze, tablice inspiracji)

Planowanie produkcji z przypisanymi rolami i terminami

Zadania związane z postprodukcją, takie jak edycja, nagrywanie lektora, recenzje i przesyłanie

Etykiety statusu, takie jak "Potrzebny materiał filmowy", "Gotowe do przeglądu" i "Opublikowane", dzięki czemu nikt nie musi zgadywać

Jeśli publikujesz filmy w ramach większych kampanii, skorzystaj z szablonu planu marketingu treści ClickUp, aby dostosować osie czasu filmów do wpisów na blogu, kalendarzy mediów społecznościowych i płatnych reklam.

Obszary robocze przeznaczone specjalnie do marketingu, które naprawdę mają sens

Ujednolicie zespoły odpowiedzialne za zawartość, kreację i media w obszarze roboczym ClickUp Marketing, gdzie kalendarze kampanii, cele wydajnościowe i zasoby wideo znajdują się w jednym miejscu

Obszar roboczy ClickUp Marketing został zaprojektowany z myślą zarówno o twórcach, jak i marketerach, dzięki czemu nikt nie musi nadmiernie upraszczać swojej pracy, aby zachować spójność.

Możesz wyświetlać osie czasu kampanii za pomocą wykresów Gantta do planowania ogólnego lub tablic Kanban do codziennej realizacji. Rozwiązanie jest na tyle elastyczne, że można je dostosować do naturalnego sposobu pracy zespołu.

Możesz również ustawić cele i OKR powiązane z rzeczywistymi wynikami, takimi jak widoki, potencjalni klienci lub konwersje, dzięki czemu Twoje kreacje będą powiązane z wynikami.

🧠 Ciekawostka: Cartoon Network podwoiło swoją produkcję w 50% krótszym czasie, wykorzystując ClickUp do cyklu pracy marketingowej.

Wskazówki dotyczące skutecznej produkcji filmów marketingowych

Oto sprawdzone wskazówki, które pomogą Ci tworzyć wyróżniające się i skuteczne filmy:

1. Zacznij od strategii, a nie od stylu

Kuszące jest od razu rzucać się na pomysły wizualne i efekty, ale zawsze zaczynaj od zadania sobie następujących pytań:

Jaki jest cel tego wideo?

Chcesz pozyskać potencjalnych klientów, zbudować zaufanie lub zwiększyć liczbę rejestracji produktów?

A może szablon mediów społecznościowych rozwiąże wszystkie Twoje problemy?

Odpowiedzi na te pytania będą stanowić przewodnik po wszystkich etapach — od scenariusza i tonu wypowiedzi po wezwanie do działania i plan dystrybucji.

2. Przyciągnij uwagę odbiorców w ciągu pierwszych 5 sekund

Ludzie szybko przewijają treści. Jeśli Twój film nie przyciągnie ich uwagi od razu, stracisz ich. Zacznij od chwytliwego haczyka — odważnego stwierdzenia, zaskakującej statystyki lub pytania, z którym odbiorcy mogą się utożsamić. Unikaj długich wstępów i umieszczania logo marki na początku.

W każdym filmie skup się na jednym głównym przekazie. Ogólna zasada:

Reklamy w mediach społecznościowych: 15–30 sekund

Filmy wyjaśniające produkt: 60–90 sekund

Referencje lub szczegółowe omówienia: 1–3 minuty

Jeśli potrzebujesz więcej czasu, rozważ podzielenie swojej historii na serię filmów wideo.

💡 Wskazówka dla profesjonalistów: Aby przyciągnąć uwagę, zwłaszcza w przypadku treści wideo przeznaczonych do mediów społecznościowych, używaj skoków montażowych, ruchu, trendów w pracy lub napisów na początku filmu.

3. Pisz tak, jak mówisz

Twój scenariusz powinien brzmieć jak wypowiedź człowieka, a nie jak broszura. Pisząc scenariusz wideo, unikaj żargonu. Używaj krótkich zdań. Scenariusz powinien mieć charakter konwersacyjny i bezpośredni, zwłaszcza jeśli wideo będzie prezentowane przed kamerą.

💡 Porada dla profesjonalistów: Przeczytaj scenariusz na głos. Jeśli brzmi nienaturalnie lub sztywno, popraw go.

4. Projektuj z myślą o widoku bez dźwięku

Wiele osób ogląda wideo z wyłączonym dźwiękiem, zwłaszcza na urządzeniach mobilnych. Używaj napisów, tekstu wyświetlanego na ekranie i wizualnej narracji, aby mieć pewność, że Twój przekaz zostanie zrozumiany.

Nie zapominaj też o dźwięku – Twój głos lektora, muzyka w tle i efekty dźwiękowe nadal mają znaczenie dla osób oglądających film z włączonym dźwiękiem.

5. Pokaż, nie tylko opowiadaj

Wykorzystaj elementy wizualne, aby pokazać wartość. Nie mów tylko, że Twój produkt jest łatwy w użyciu — pokaż komuś, jak się go używa w czasie rzeczywistym.

Wizualne dowody budują wiarygodność szybciej niż same twierdzenia. Sprawiają również, że treść jest łatwiejsza do zapamiętania.

6. Subtelnie i sprytnie wykorzystuj branding

Twoje logo nie musi znajdować się w każdym rogu. Zamiast tego skup się na tonie marki, kolorach i głosie w briefach kreatywnych. Pozwól widzom najpierw połączyć się z historią. Zyskasz więcej zaufania i nadal będziesz zapamiętany.

7. Zakończ wyraźnym wezwaniem do działania

Bądź jasny i konkretny. Nie zakładaj, że odbiorcy po prostu wiedzą, co mają zrobić. Każdy film marketingowy powinien skłonić widza do podjęcia kolejnego działania:

Odwiedź stronę docelową

Zarejestruj się, aby uzyskać wersję próbną

Zarezerwuj prezentację

Udostępnij wideo

8. Wypróbuj różne wersje

Nie polegaj na jednej edycji. Wypróbuj różne intro, wezwania do działania lub długości filmów i przetestuj je na odbiorcach. Nawet niewielkie zmiany mogą przynieść znaczną poprawę wyników.

💡 Wskazówka dla profesjonalistów: Przeprowadź testy A/B miniatur, podpisów i haczyków na platformach takich jak YouTube i Facebook Ads.

9. Optymalizuj pod kątem każdej platformy

Nie ma jednego rozwiązania dla wszystkich. Dostosuj swoje filmy do miejsca, w którym będą publikowane:

Instagram Reels/TikTok: pionowe, szybkie, z dużą ilością napisów

YouTube: poziomy, wyższa wartość produkcyjna, dłuższy format

LinkedIn: profesjonalny ton, komunikaty ukierunkowane na korzyści

Osadzanie w wiadomościach e-mail: krótkie, informacyjne miniaturki z automatycznym odtwarzaniem

Porady eksperta dotyczące tworzenia wideo od Chrisa Cunninghama, który kieruje marketingiem w mediach społecznościowych w ClickUp.

Najlepsi specjaliści od marketingu wideo to nie tylko szybcy redaktorzy — to sprytni producenci. Dzięki ClickUp nie musisz tylko publikować treści. Dotrzymujesz wszystkich terminów, trafiasz w sedno i wyprzedzasz konkurencję.

Od briefów przedprodukcyjnych po opinie po premierze — wszystko znajduje się w jednym miejscu, jest uporządkowane, dostępne i dostosowane do cyklu pracy Twojego zespołu.

Koniec z domysłami, kto co robi i na jakim etapie jest projekt. Przejrzyste osie czasu, płynna współpraca i mniej pośpiechu w ostatniej chwili.

ClickUp zapewnia Twojemu zespołowi niestandardowe tablice zadań, dynamiczne osie czasu, narzędzia do sprawdzania i aktualizacje w czasie rzeczywistym — wszystko na jednej platformie.

Niezależnie od tego, czy zajmujesz się opiniami klientów, zarządzaniem zasobami, czy synchronizacją z redaktorami, ClickUp zapewnia płynny przebieg całego procesu produkcji.

Chcesz pozbyć się rozproszonych narzędzi i chaotycznego przekazywania zadań? Stwórz swoją centralę produkcji wideo w ClickUp.

Zarejestruj się za darmo na ClickUp!