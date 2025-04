Czym jest konsolidacja SaaS? Dowiedz się, jak obniżyć koszty i poprawić wydajność

Jak dochodzi do zrobienia użytku z niezliczonych narzędzi programistycznych?

Zaczyna się od małych rzeczy - aplikacji do analityki, innej do współpracy, czegoś do śledzenia projektów. Zanim się zorientujesz, będziesz żonglować dziesiątkami narzędzi SaaS, ciągle przełączać zakładki i płacić za nakładające się funkcje, których prawie nie używasz.

Twój zespół spędza więcej czasu na nawigowaniu po oprogramowaniu niż na faktycznej pracy, dział IT zmaga się z zagrożeniami bezpieczeństwa, a koszty wciąż rosną.

To właśnie jest rozrost SaaS. Pozostawiony bez kontroli, może obniżyć wydajność, spowolnić podejmowanie decyzji i zrujnować budżet.

Rozwiązanie: Konsolidacja SaaS, inteligentniejsze, usprawnione podejście, które łączy najważniejsze narzędzia pod jednym dachem, obniża niepotrzebne koszty i pomaga zespołowi pracować szybciej i wydajniej.

Zastanówmy się, dlaczego konsolidacja jest przyszłością i jak Twój biznes może dokonać tej zmiany.

60-sekundowe podsumowanie Konsolidacja SaaS to proces polegający na zmniejszeniu liczby samodzielnych narzędzi programowych poprzez ich integrację lub zastąpienie mniejszą liczbą bardziej kompleksowych platform

Pomaga to firmom obniżyć koszty, poprawić wydajność, wzmocnić bezpieczeństwo, usprawnić współpracę i ograniczyć przełączanie kontekstu między zespołami

Jeśli chcesz skonsolidować swoje narzędzia SaaS i poprawić wydajność organizacji, zacznij od audytu obecnych narzędzi, oceny rozwiązania typu "wszystko w jednym", migracji i integracji bez zakłóceń, automatyzacji cykli pracy i optymalizacji pod kątem skali

ClickUp to aplikacja do wszystkiego w pracy (idealne przejście od żonglowania wieloma firmami i narzędziami SaaS), łącząca zarządzanie projektami, dokumenty, cele, automatyzację i czat w jednej platformie opartej na AI

Czym jest konsolidacja SaaS?

Konsolidacja SaaS to proces zmniejszania liczby samodzielnych aplikacji typu oprogramowanie jako usługa (SaaS), z których korzysta Business, poprzez ich integrację lub zastąpienie mniejszą liczbą bardziej kompleksowych platform.

Zamiast zarządzać dziesiątkami wyspecjalizowanych narzędzi, z których każde ma własną subskrypcję, logowanie i krzywą uczenia się, konsolidujesz stos technologiczny w scentralizowane rozwiązania, które obejmują wiele funkcji.

Konsolidacja SaaS w ramach organizacji oznacza:

Dla właścicieli firm : Niższe koszty, mniej zbędnych narzędzi i lepsze podejmowanie decyzji dzięki scentralizowanym danym

Dla liderów IT : Większe bezpieczeństwo, lepsza zgodność z przepisami i usprawnione zarządzanie dostawcami

Dla Teams: Mniejsze zmęczenie aplikacjami, rzadsze przełączanie kontekstu i płynniejsze, bardziej wydajne cykle pracy

🔍 Czy wiesz, że...? Według Harvard Business Review, przeciętny pracownik umysłowy przełącza się między różnymi aplikacjami i stronami internetowymi 1200 razy dziennie, gromadząc szokujące cztery godziny utraconej wydajności tygodniowo. To miesiąc pracy zmarnowany każdego roku tylko na klikanie między zakładkami, co prowadzi do: Zmęczenie psychiczne : Niepotrzebne przełączanie kontekstu wyczerpuje koncentrację i energię

Łatwiejsze podejmowanie decyzji : Krytyczne dane są rozproszone w różnych narzędziach, co utrudnia szybkie działanie

Wyższy poziom błędów: Ciągłe przeskakiwanie między aplikacjami prowadzi do błędów i nieporozumień

Dlaczego firmy decydują się na konsolidację SaaS

Cięcie kosztów : Nikt nie chce płacić za stos narzędzi, których prawie nie używa. Business pozbywa się zbędnych aplikacji i dostawców SaaS, aby zaoszczędzić pieniądze i uzyskać większą wartość ze swojego oprogramowania

Efektywność cierpi: Kiedy każde zadanie wymaga innej aplikacji, praca trwa dłużej, decyzje są opóźnione, a dane gubią się w chaosie

Teams IT są przeciążone : Zarządzanie wieloma umowami dotyczącymi oprogramowania, ryzykiem związanym z bezpieczeństwem i zgodnością z przepisami to praca na pełen etat (i nie jest to przyjemne zajęcie)

Wydajność spada : Ciągłe przełączanie się między aplikacjami? Ten "podatek od przełączania" sumuje się, wyczerpując koncentrację i marnując godziny każdego tygodnia

Operacje SaaS są trudniejsze w zarządzaniu : Zespoły IT i operacyjne mają trudności ze śledzeniem wykorzystania aplikacji, automatyzacją cykli pracy i nadążaniem za tym, kto ma dostęp do czego (oto jak wyglądają lepsze operacje SaaS)

Współpraca wymaga aktualizacji : Rozproszone narzędzia oznaczają rozproszone rozmowy. Przeniesienie wszystkiego na jedną platformę sprawia, że zespoły są ze sobą zsynchronizowane, a praca idzie naprzód

Większe bezpieczeństwo: Konsolidacja SaaS wzmacnia poziom bezpieczeństwa poprzez zmniejszenie powierzchni ataku, utrudniając nieautoryzowany dostęp i naruszenie danych

📮ClickUp Insight: Przełączanie kontekstów po cichu niszczy wydajność Twojego zespołu. Nasze badania pokazują, że 42% zakłóceń w pracy wynika z żonglowania platformami, zarządzania e-mailami i przeskakiwania między spotkaniami. A gdyby tak wyeliminować te kosztowne przerwy? ClickUp łączy przepływy pracy (i czat) w ramach jednej, usprawnionej platformy. Uruchamiaj i zarządzaj swoimi zadaniami z poziomu czatu, dokumentów, tablic i nie tylko - podczas gdy funkcje oparte na AI zapewniają połączenie kontekstu, możliwość wyszukiwania i zarządzania!

Skuteczne strategie konsolidacji SaaS

Zbyt wiele narzędzi może spowalniać pracę Teams zamiast zwiększać ich wydajność. Aby tego uniknąć, oto kilka strategii konsolidacji SaaS bez zakłócania cyklu pracy:

Odkryj ukryte narzędzia: Przeprowadź pełny audyt SaaS, aby zidentyfikować zbędne, niewykorzystywane lub zapomniane narzędzia. Prawdopodobnie znajdziesz wiele aplikacji rozwiązujących ten sam problem lub subskrypcje, o których nikt nie pamięta

Powiązać każde narzędzie z celem biznesowym : Określ, czy dana platforma przyczynia się do zwiększenia przychodów, wydajności lub bezpieczeństwa. Jeśli nie, należy ją usunąć

Maksymalizacja istniejących inwestycji : Oceń, czy Twój obecny stos może zaspokoić potrzeby przed wprowadzeniem nowego narzędzia. Rynek SaaS jest wypełniony wielofunkcyjnymi platformami, które często zastępują potrzebę samodzielnych aplikacji (takich jak ClickUp)

Wyeliminuj nieużywane licencje : Skalowanie w dół, jeśli narzędzie ma 50 licencji, ale tylko 15 aktywnych użytkowników. Wielu dostawców w środowisku SaaS naciska na większe kontrakty, ale dane dotyczące użytkowania powinny dyktować Twoją decyzję

Usprawnienie procesów zakupowych : Wdrożenie jasnego procesu zatwierdzania nowych usług SaaS. Kiedy każdy Teams wybiera swoje narzędzia, prowadzi to do duplikacji, problemów z integracją i marnowania budżetu

Ograniczenie nakładania się dostawców : W miarę możliwości konsoliduj dostawców oprogramowania. Jeden dostawca oferujący wiele rozwiązań często skutkuje lepszymi cenami, mniejszym ryzykiem związanym z bezpieczeństwem i płynniejszą integracją

Zainwestuj w platformy o wielu funkcjach: W miarę możliwości priorytetowo traktuj narzędzia, które obsługują wiele Teamów i działów. Scentralizowane platformy zmniejszają fragmentację, poprawiają współpracę i upraszczają zarządzanie IT

Pro Tip: Stwórz matrycę "SaaS Value Score" przed podjęciem decyzji o konsolidacji. Dla każdego narzędzia oblicz prosty wynik: (% zespołu korzystającego z niego co tydzień × ocena wpływu na biznes [1-5]) ÷ miesięczny koszt. Ta metryka pomaga określić, które narzędzia zapewniają największą wartość w stosunku do kosztów.

Konsolidacja stosu SaaS polega na zmniejszeniu nadmiarowości i poprawie wydajności.

Oto przewodnik krok po kroku, który Ci w tym pomoże 👇

Przed wprowadzeniem jakichkolwiek zmian, potrzebujesz jasnego obrazu tego, co znajduje się w Twoim stosie technologicznym. Ostatnią rzeczą, jakiej chcesz, jest nieświadome gromadzenie zbędnych lub niewykorzystywanych aplikacji SaaS, co prowadzi do niepotrzebnych kosztów i nieefektywnych inwestycji technologicznych.

Kluczowe działania: Stwórz kompleksową inwentaryzację: Dotyczy to wszystkich narzędzi SaaS używanych w każdym dziale - IT, sprzedaży, marketingu, HR, finansów itp. (Większość Teams nie zdaje sobie sprawy, ile narzędzi faktycznie posiada) Analizuj dane dotyczące użytkowania: Jak często używane są te narzędzia? Kto z nich korzysta? Czy kluczowe funkcje są faktycznie wykorzystywane, czy też Teams używają ich do podstawowych funkcji, które inne narzędzie już obejmuje? Przegląd zagrożeń związanych z bezpieczeństwem, zgodnością i zarządzaniem: Czy wszystkie narzędzia spełniają wymogi regulacyjne i bezpieczeństwa? Czy równoległe zakupy IT tworzą luki w zabezpieczeniach? Dostawcy SaaS powinni być zgodni z Twoimi standardami zgodności, aby uniknąć ryzyka

📌 Przykład: Jeśli Twój zespół marketingowy używa Slack do komunikacji w zespole, Dokumentów Google do przechowywania dokumentów i Notion do planowania kampanii, konsolidacja w ramach jednej platformy (takiej jak ClickUp ) z wbudowanym czatem, dokumentami i zarządzaniem projektami może usprawnić współpracę, zmniejszyć liczbę zmian narzędzi i obniżyć wydatki na SaaS.

2. Oceń rozwiązanie typu "wszystko w jednym

Rozdęte produkty SaaS wystarczą, aby spowolnić pracę Teams. Zamiast łączyć ze sobą wiele narzędzi, firmy zwracają się ku oprogramowaniu typu "wszystko w jednym", które konsoliduje cykle pracy bez poświęcania funkcji.

Pytania, które należy zadać przed dokonaniem zmiany: prawdziwa platforma typu "wszystko w jednym" powinna obsługiwać zarządzanie projektami, współpracę nad dokumentami, automatyzację i raportowanie - bez potrzeby stosowania dodatków ✅ Czy platforma płynnie integruje się z istniejącymi systemami? Zamiana narzędzi nie powinna zakłócać wydajności operacyjnej. Solidna platforma powinna łączyć się płynnie z CRM, ERP i narzędziami komunikacyjnymi, aby zachować ciągłość przepływu pracy Zarządzanie dostępem do pofragmentowanych rozwiązań SaaS zwiększa ryzyko. Uprawnienia oparte na rolach, ścieżki audytu i zabezpieczenia klasy Enterprise powinny stać się standardem dla lepszego bezpieczeństwa danych jeśli platforma nie jest w stanie wesprzeć rosnącej liczby użytkowników, cykli pracy i potrzeb w zakresie automatyzacji, krótkoterminowe rozwiązanie staje się długoterminowym problemem. Przyszłościowe rozwiązanie pozwala uniknąć późniejszych kosztownych migracji

Walka ze śledzeniem rozmów i radzeniem sobie z rozłączonymi danymi od dawna stanowi problem w branży SaaS.

Z tej potrzeby wyewoluowała koncepcja sprzedaży pakietowej. Jednak bundling to przede wszystkim strategia cenowa, w ramach której wiele produktów lub usług jest pakowanych i sprzedawanych po połączonej cenie. Nacisk kładziony jest na wartość pieniężną, a nie na tworzenie jednolitego doświadczenia użytkownika. Sprzedaż pakietowa niekoniecznie oznacza, że produkty są głęboko zintegrowane lub zaprojektowane do zrobienia z nich spójnego systemu.

Przykład: Microsoft Office oferuje Word, Excel i PowerPoint jako pakiet, ale każde narzędzie działa niezależnie.

Twierdzenia o byciu "wszystko w jednym" są często niedokładne w przypadku produktów pakietowych, ponieważ brakuje im głębokiej integracji i płynnego doświadczenia, które definiują prawdziwą konwergencję.

To właśnie tutaj superaplikacja może zmienić zasady gry. Nie jest to po prostu zbiór narzędzi; chodzi o projekt produktu i jest wynikiem konwergencji. Łączy wiele funkcji w jedną, zintegrowaną platformę.

Przykład: ClickUp (który łączy zadania, dokumenty, czat, cele i inne w jedną platformę).

3. Migracja i integracja

Wybór odpowiedniej platformy to tylko połowa sukcesu. Płynna migracja decyduje o tym, czy przejście poprawi wydajność, czy zakłóci operacje.

Aby to zapewnić: Priorytetyzuj najpierw narzędzia o dużym wpływie: Zacznij od najczęściej używanych aplikacji, zazwyczaj do zarządzania projektami, komunikacji i przechowywania dokumentów, ponieważ mają one największy wpływ na codzienny cykl pracy mapa zależności danych przed migracją: Zidentyfikuj, które narzędzia opierają się na udostępnianych źródłach danych (np. CRM, platformy analityczne) i upewnij się, że te połączenia zostaną zachowane lub ulepszone po migracji strategiczny eksport, czyszczenie i import danych: Usuń przestarzałe pliki, zduplikowane rekordy i nieużywane cykle pracy. Stopniowo zmieniaj dział po dziale, zamiast zmieniać wszystko na raz ustawienie integracji z istniejącymi systemami: Zidentyfikuj niezbędne integracje i odpowiednio je skonfiguruj, aby zachować ciągłość cyklu pracy

Przykład: W 2008 roku Netflix napotkał poważną przeszk odę - awarię bazy danych, która spowodowała wyłączenie usługi na trzy dni. Zamiast łatać błędy i mieć nadzieję, że wszystko będzie dobrze, firma zdecydowała się na odważny krok: migrację do chmury. Ale nie spieszyli się z tym. Zaplanowali to, stopniowo skalowali i do 2015 roku? Obsługiwali 1000 razy więcej godzin streamingu i mieli 8 razy więcej subskrybentów. na wynos? Migracje mogą albo zniszczyć Twój Business, albo ustawić Cię na ogromny wzrost.

4. Optymalizacja i skalowanie

Adaptacja nie jest automatyczna, a nieefektywności nie naprawiają się same. Prawdziwa praca zaczyna się teraz.

Rzeczy do śledzenia: ✅ Czy zespoły faktycznie z niego korzystają? Śledź wskaźniki adopcji. Jeśli ludzie trzymają się starych narzędzi, dowiedz się dlaczego - brak szkoleń, brakujące funkcje, czy po prostu przyzwyczajenie? Słuchaj swojego zespołu. Pytaj, co działa, a co jest frustrujące. Drobne poprawki, takie jak nowa integracja lub lepsza automatyzacja, mogą sprawić, że wdrożenie będzie bezproblemowe upewnij się, że skaluje się razem z Tobą. To, co sprawdza się w przypadku 50-osobowego zespołu, może się zepsuć przy 500 osobach. Sprawdź, czy Twoja platforma poradzi sobie z rozwojem - niezależnie od tego, czy chodzi o większą liczbę użytkowników, więcej cykli pracy czy głębsze integracje

📌 Przykład: Jeśli Twój nowy system zawiera funkcje automatyzacji cyklu pracy, zoptymalizuj procesy, takie jak przypisywanie zadań, zatwierdzanie i raportowanie, aby wyeliminować powtarzające się zadania wykonywane ręcznie.

Jak ClickUp pomaga w konsolidacji SaaS

Twój stos SaaS prawdopodobnie wygląda jak nieuporządkowana szafa. Zacząłeś od jednego narzędzia, następnie dodałeś kolejne, ponieważ miało "brakującą funkcję", potem kolejne do współpracy i zanim się zorientowałeś, miałeś pięć narzędzi tylko do zarządzania jednym projektem.

Bałagan. To kosztowne. A co najgorsze, spowalnia pracę.

Istnieje jednak rozwiązanie tych gigantycznych problemów. Oto ClickUp, aplikacja wszystko do pracy. Zamiast żonglować wieloma projektami i narzędziami, wyobraź sobie, że masz jedną platformę łączącą zarządzanie zadaniami i wiedzą, czat, dokumenty, cele i automatyzację w płynnym obszarze roboczym - wszystko zasilane przez AI.

ClickUp pomaga:

1. Centralizacja pracy w jednym miejscu

Doskonałe zarządzanie projektami zaczyna się, gdy masz wszystko, czego potrzebujesz, w jednym miejscu. Rozwiązanie do zarządzania projektami ClickUp jest przeznaczone dla Teams, którzy chcą mieć pełną widoczność, płynną współpracę i jedno źródło prawdy dla całej swojej pracy.

Uzyskaj ogólny widok swojej pracy dzięki rozwiązaniu ClickUp do zarządzania projektami

Otrzymujesz:

Zarządzanie zadaniami : Korzystaj z konfigurowalnych zadań z zagnieżdżonymi podzadaniami i listami kontrolnymi, aby rozbić złożone projekty, zapewniając przejrzystość i organizację

Wiele widoków : Wybieraj spośród : Wybieraj spośród ponad 15 niestandardowych widoków , w tym listy, tablicy, kalendarza i wykresów Gantta, aby wizualizować projekty w sposób odpowiadający cyklowi pracy Twojego zespołu

Pulpity i raportowanie : Twórz konfigurowalne pulpity z ponad 50 widżetami do monitorowania wskaźników KPI, kamieni milowych i obciążenia zespołu

Śledzenie czasu : Monitoruj wydajność i efektywnie zarządzaj budżetami dzięki : Monitoruj wydajność i efektywnie zarządzaj budżetami dzięki ClickUp Time Tracking , umożliwiając precyzyjne zarejestrowanie czasu pracy i ocenę czasu podlegającego rozliczeniu

Zarządzanie zasobami: Zoptymalizuj obciążenie zespołu pracą dzięki widokom obciążenia w czasie rzeczywistym, umożliwiając zrównoważoną dystrybucję zadań

Chcesz usprawnić zarządzanie projektami z pomocą AI? Skorzystaj z ClickUp Brain:

Teraz, gdy rozwiązanie Teams jest już gotowe, warto przejść do definiowania powodzenia. Do czego dążymy? Jak mierzymy postępy?

Zwracamy się do celów ClickUp.

zdefiniuj cele wysokiego poziomu i podziel je na mierzalne cele. Zamiast niejasnych ambicji, takich jak "poprawa doświadczenia klienta", stwórz konkretne cele - np. "Zwiększenie wyniku NPS z 40 do 60 w ciągu 6 miesięcy". clickUp pozwala definiować Cele liczbowe, w walutach, prawdziwe/fałszywe i oparte na zadaniach, dzięki czemu postęp jest możliwy do zrealizowania

Połączenie codziennej pracy bezpośrednio z celami. Cele pozwalają na dołączenie zadań do konkretnych celów, automatycznie aktualizując postępy w trakcie zrobienia pracy. Oznacza to, że członkowie Teams zawsze wiedzą dlaczego ich praca ma znaczenie i w jaki sposób ich wkład przyczynia się do realizacji celów firmy

Uzyskaj natychmiastową widoczność postępów, blokad i możliwości korekty kursu dzięki celom ClickUp

organizuj cele w uporządkowanych folderach dla różnych Teams i inicjatyw. Cele związane z marketingiem, sprzedażą, wydajnością i operacjami są uporządkowane w kategorie, dzięki czemu każdy dział wie, jak wygląda powodzenie jego działań

Jednak bez centralnego miejsca na dokumentację, Teams tracą czas na szukanie szczegółów, powtarzanie pytań i utratę istotnych spostrzeżeń.

ClickUp Docs rozwiązuje ten problem, zachowując wiedzę o tym, gdzie odbywa się praca.

Przekształcaj kluczowe wnioski w elementy działań, dodawaj etykiety do komentarzy członków zespołu i współpracuj w czasie rzeczywistym dzięki ClickUp Docs

Wykraczając poza statyczne dokumenty, ClickUp Docs jest stworzony do działania. Możesz połączyć je bezpośrednio z zadaniami, dzięki czemu wszystko, od planów projektów i dokumentów strategicznych po wytyczne dotyczące procesów, pozostaje połączone z realizacją.

Ten centralny hub dokumentacji, podobnie jak wszystko w ClickUp, jest zasilany przez ClickUp Brain. Upraszcza on pracę poprzez błyskawiczne tworzenie, organizowanie, podsumowywanie i aktualizowanie informacji. Możesz poprosić Brain o wygenerowanie briefu projektu, podsumowanie spotkania, utworzenie podzadań, przypisanie zadań lub dopracowanie dokumentu strategicznego.

ClickUp Brain pozwala również wybierać spośród wielu narzędzi LLM, takich jak ChatGPT i Claude, do zrobienia. W ciągu kilku chwil otrzymasz gotowy do wysłania dokument połączony bezpośrednio z pulpitem projektu, dzięki czemu kluczowe spostrzeżenia pozostaną widoczne i możliwe do podjęcia działań.

Twórz briefy projektów, podsumowania cyklu pracy, szczegóły zadań i nie tylko na autopilocie dzięki ClickUp Brain

2. Migracja i integracja bez zakłóceń

Teraz, gdy Twoje projekty i cele są uporządkowane w ClickUp, następnym krokiem jest przeniesienie istniejącej pracy bez przerywania cyklu pracy.

ClickUp ułatwia przejście z innych narzędzi bez utraty istotnych danych klientów lub tempa pracy.

Dzięki natywnemu importowi możesz importować projekty, zadania i cykle pracy z platform takich jak Asana, Trello, Monday. com, Jira i innych za pomocą zaledwie kilku kliknięć.

Możesz również importować dane z dokumentów w obszarze roboczym Google i ekosystemie Microsoft.

Płynnie migruj projekty, cykle pracy, dokumenty i zadania do ClickUp

Co więcej, ponad 1000 integracji ClickUp zapewnia płynny przepływ informacji między platformami.

Zintegruj ClickUp z ponad 1000 platform, aby zsynchronizować przepływy pracy

3. Automatyzacja cyklu pracy

Mając gotowe projekty, cele i integracje, ostatnim krokiem jest wyeliminowanie pracy ręcznej i usunięcie dodatkowych narzędzi, których już nie potrzebujesz.

Dzięki automatyzacji ClickUp możesz:

Automatyczne przydzielanie zadań na podstawie statusu projektu, priorytetu lub obciążenia pracą (koniec z ręcznym delegowaniem)

Wyzwalacz powiadomienia i aktualizacje statusu w momencie postępu, dzięki czemu nikt nie musi gonić za dalszymi działaniami

Automatyczne przenoszenie zadań w cyklach pracy - od zatwierdzeń po przekazania, przepływ pracy bez wąskich gardeł

Śledzenie każdej automatyzacji w dzienniku audytu, dzięki czemu zawsze wiesz, co dzieje się za kulisami

4. Usprawnij współpracę między Teams w czasie rzeczywistym

Nawet gdy wszystko jest skonsolidowane, większość teamów wciąż polega na oddzielnych aplikacjach do czatu, aby omówić pracę. To jeszcze jedna aplikacja, między którą trzeba się przełączać, kolejne miejsce, w którym gubią się informacje i jeszcze jeden rachunek za SaaS.

ClickUp rozwiązał to dzięki ClickUp Chat.

Bądź na bieżąco, twórz zadania, omawiaj spostrzeżenia i nie tylko dzięki ClickUp Chat

Teraz, zamiast przeskakiwać między narzędziami, możesz:

Omawianie kluczowych szczegółów projektu w czasie rzeczywistym, dokładnie tam, gdzie odbywa się praca

Zamień wiadomości w zadania ClickUp , aby elementy działań nigdy nie ginęły w niekończących się wątkach

Korzystaj z ClickUp Brain wewnątrz czatu, aby uzyskiwać natychmiastowe odpowiedzi, przypisywać Zadania, generować podsumowania, a nawet szkice odpowiedzi bez opuszczania konwersacji

Utrzymuj wszystko w kontekście, ponieważ wątki czatu, połączone zadania i dokumentacja znajdują się w tym samym obszarze roboczym

Uproszczenie, usprawnienie i skalowanie dzięki Super App

Konsolidacja SaaS polega na stworzeniu bardziej inteligentnego i wydajnego sposobu pracy.

Dzięki ClickUp możesz obniżyć koszty, wyeliminować zmęczenie aplikacjami i połączyć wszystko (zadania, dokumenty, cele, automatyzację i AI) w jedną potężną platformę. Koniec z przełączaniem się między aplikacjami lub rozłączonymi cyklami pracy - po prostu płynny, kompleksowy obszar roboczy stworzony z myślą o szybkości i wydajności.

Po co zarządzać rozdętym stosem SaaS, skoro ClickUp zrobi wszystko?

Zarejestruj się w ClickUp już dziś i doświadcz różnicy na własnej skórze.