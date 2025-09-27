11 najlepszych alternatyw dla DeepSeek w 2026 roku

Najlepszą rzeczą w szybkim rozwoju AI jest to, że konkurenci nieustannie podnoszą poprzeczkę.

Każdy nowy model AI przesuwa limity, dając użytkownikom lepsze możliwości i sprawiając, że firmy, prezesi i inwestorzy muszą być czujni.

DeepSeek AI jest doskonałym przykładem. W przeciwieństwie do ChatGPT i innych dużych modeli językowych, które czerpią zyski z miesięcznych subskrypcji, DeepSeek AI oferuje swoje podstawowe modele jako bezpłatne, otwarte alternatywy, które stanowią wyzwanie dla tradycyjnego modelu generowania przychodów przez AI. DeepSeek AI charakteryzuje się również mniejszym zużyciem pamięci, co obniża koszty wykonywania zadań AI — coś, co doceniają profesjonaliści biznesowi i analitycy danych.

Chociaż DeepSeek oferuje solidne wnioskowanie i przystępny cenowo dostęp, obawy dotyczące bezpieczeństwa danych, niezawodności, cenzury i limitów funkcji skłaniają użytkowników do wyboru bardziej przejrzystych, bezpiecznych i wszechstronnych alternatyw, które są równie wydajne (i nie nadwyrężą Twojego portfela).

Oto lista najlepszych alternatyw dla DeepSeek AI, które możesz wypróbować, aby zwiększyć wydajność dzięki sztucznej inteligencji.

Dlaczego więc warto szukać alternatywy dla DeepSeek AI?

Możliwości DeepSeek w zakresie AI wywołały spore poruszenie, ale jeśli przejrzymy opinie użytkowników, zaczniemy dostrzegać wiele wad. Oto największe wyzwania, które skłaniają ludzi do ponownego przemyślenia decyzji:

1. Problemy z serwerem: kiedy „bezpłatny” oznacza „niedostępny” 😥

DeepSeek AI może być rozwiązaniem open source i ekonomicznym, ale jeśli kiedykolwiek próbowałeś z niego korzystać w godzinach szczytu, wiesz, z jakimi problemami się wiąże. Wielu użytkowników zgłasza częste awarie serwerów i powolne czasy reakcji.

2. Kwestie prywatności: kto nas obserwuje? 👀

DeepSeek AI wywołało obawy dotyczące bezpieczeństwa danych i etycznych praktyk w zakresie AI. Naukowcy z Cisco, Uniwersytetu Pensylwanii oraz firm zajmujących się cyberbezpieczeństwem odkryli, że DeepSeek nie przechodzi niemal żadnego z testów na jailbreak i wstrzykiwanie podpowiedzi. W jednym z badań 100% złośliwych prób ominęło zabezpieczenia.

Ze względu na luki w zabezpieczeniach firmy zajmujące się wrażliwymi danymi klientów lub informacjami poufnymi mogą wahać się przed włączeniem tego rozwiązania do swoich cykli pracy.

3. Limitowany dostęp do API: paywalle czające się w cieniu 👤

Oczywiście, internetowy chatbot jest darmowy, ale dostęp do klucza API? Niekoniecznie. Jeśli jesteś programistą korzystającym z DeepSeek do automatyzacji opartej na AI, tworzenia oprogramowania lub konwersacyjnej sztucznej inteligencji, spodziewaj się, że szybko natrafisz na paywall.

4. Różnice w wydajności: imponujące, ale nie bezkonkurencyjne 📉

Chociaż DeepSeek wyróżnia się opłacalnością, nadal pozostaje w tyle za narzędziami AI klasy premium, takimi jak najnowsze duże modele językowe OpenAI, jeśli chodzi o zaawansowane rozumowanie i optymalną wydajność. Użytkownicy zgłaszają również słabszą wydajność w językach innych niż chiński i angielski, co sprawia, że narzędzie to jest nieskuteczne w zadaniach wielojęzycznych.

💡 Porada dla profesjonalistów: Chcesz, aby Twoja AI była inteligentniejsza, szybsza i bardziej wydajna? Agenci LLM mogą zautomatyzować cykle pracy, usprawnić proces podejmowania decyzji i spersonalizować doświadczenia użytkowników.

5. Zależności sprzętowe: Nie każdy ma superkomputer 🧑‍💻

Tak, DeepSeek AI jest oprogramowaniem typu open source, co oznacza, że możesz uruchamiać je lokalnie — o ile dysponujesz farmą wysokiej klasy procesorów graficznych. W przeciwnym razie pozostaje Ci wersja internetowa, która, jak wspomnieliśmy, często jest niedostępna lub ma ograniczenie szybkości w porównaniu z innymi narzędziami AI.

🧠 Ciekawostka: John McCarthy ukuł termin „sztuczna inteligencja” w 1956 roku i stał na czele prac nad pierwszym językiem programowania AI, LISP, w latach 60. Wczesne systemy AI opierały się na regułach, co doprowadziło do rozwoju bardziej złożonych systemów w latach 70. i 80., a także do wzrostu finansowania.

Najlepsze alternatywy dla DeepSeek w skrócie

Narzędzie Najważniejsze funkcje Najlepsze dla Ceny* ClickUp Zarządzanie projektami i wiedzą oparte na sztucznej inteligencji; dokumenty, zadania, spotkania standupowe, wyszukiwanie połączone, automatyzacje, dostęp do wielu modeli AI (Claude, GPT, Gemini, DeepSeek) Teams od małych po korporacyjne zarządzające pracą, zawartością i automatyzacją na jednej platformie Dostępny jest Free Plan; płatne plany zaczynają się od 7 USD za użytkownika miesięcznie; niestandardowe ceny dla przedsiębiorstw Google Gemini Zintegrowane z Google Workspace; generuje podsumowania, wizualizacje, elementy do wykonania; multimodalne (tekst, obraz, audio, wideo) Osoby prywatne i małe zespoły korzystające z Google Workspace, które potrzebują funkcji automatyzacji i tworzenia podsumowań Dostępny jest bezpłatny plan; płatne plany zaczynają się od 24 USD miesięcznie; niestandardowe ceny dla przedsiębiorstw Perplexity AI Wyszukiwanie oparte na AI z cytatami; dane internetowe w czasie rzeczywistym; wyszukiwanie zaawansowane z funkcją kontynuacji; wsparcie dla wielu modeli LLM Osoby prywatne, naukowcy lub małe Teams potrzebujące szybkich i przejrzystych badań Dostępny jest Free Plan; płatne plany zaczynają się od 20 USD miesięcznie; niestandardowe ceny dla przedsiębiorstw ChatGPT Dostęp do modelu GPT-4, analiza kodu/danych, niestandardowe modele GPT, wsparcie dla wtyczek; streszczenia dokumentów i generowanie zadań Od osób prywatnych po zespoły korporacyjne wykorzystujące AI do tworzenia zawartości, kodowania, burzy mózgów i usprawniania cyklu pracy Dostępny jest Free Plan; płatne plany zaczynają się od 20 USD miesięcznie; niestandardowe ceny dla przedsiębiorstw Meta LLaMa 3 Modele LLM typu open source (7–70 mld parametrów), wysoka konfigurowalność, możliwość wdrożenia lokalnie lub w chmurze, GQA + kompresja tokenów Laboratoria badawcze, start-upy skupiające się na AI oraz zespoły Enterprise posiadające doświadczenie w zakresie uczenia maszynowego Dostępny jest bezpłatny plan; płatne plany zaczynają się od 14,99 USD miesięcznie; niestandardowe ceny dla przedsiębiorstw Claude AI Pamięć o długim kontekście (ponad 200 tys. słów), etyczne dostosowanie AI, uporządkowane streszczenia, interpretacja obrazów/wykresów Teams od małych po korporacyjne, zajmujące się obsługą dużych dokumentów, zapewnieniem zgodności z przepisami lub aplikacjami zorientowanymi na bezpieczeństwo Dostępny jest Free Plan; płatne plany zaczynają się od 20 USD miesięcznie; niestandardowe ceny dla przedsiębiorstw Qwen 2.5 Wysoka dokładność kodowania (92,7% w HumanEval), elastyczność oprogramowania open source, wsparcie dla wielu języków (ponad 29 języków), kontekst 128 tys. tokenów Indywidualni programiści i zespoły zajmujące się AI, potrzebujące niedrogich rozwiązań do regionalnego testowania modeli Dostępny jest bezpłatny plan; płatne plany zaczynają się od 0,38 USD za milion tokenów; niestandardowe ceny dla przedsiębiorstw Elicit AI Automatyzacja badań naukowych; baza danych zawierająca ponad 125 mln artykułów; streszczenia, syntezy, ekstrakcja ustrukturyzowanych danych Indywidualni badacze i zespoły akademickie zajmujące się przeglądem literatury lub formułowaniem hipotez Dostępny jest Free Plan; plany płatne zaczynają się od 12 USD miesięcznie; niestandardowe ceny dla przedsiębiorstw Hugging Face Transformers Platforma open source do udostępniania/szkolenia modeli NLP; zapewnia wsparcie dla PyTorch, TensorFlow, JAX; punkty końcowe wnioskowania Programiści i zespoły zajmujące się uczeniem maszynowym, tworzące i wdrażające niestandardowe modele NLP/wizualne Dostępny jest Free Plan; płatne plany zaczynają się od 9 USD miesięcznie; niestandardowe ceny dla przedsiębiorstw Mistral AI Modele o otwartej wadze (np. Mistral-7B), wdrożenie prywatne/na własnym serwerze, szybkie wnioskowanie, licencje komercyjne Zespoły ds. infrastruktury AI oraz organizacje dbające o prywatność, tworzące lokalne/niestandardowe aplikacje AI Dostępny jest Free Plan; płatne plany zaczynają się od 14,99 USD miesięcznie; niestandardowe ceny dla przedsiębiorstw Poe Ujednolicony interfejs do GPT-4, Claude, LLaMA itp.; tworzenie niestandardowych botów; dostęp mobilny/internetowy; wsparcie dla wielu języków Osoby prywatne, przedsiębiorcy indywidualni i hobbysty eksperymentujący z wieloma modelami AI Bezpłatnie; płatne plany zaczynają się od 4,99 USD miesięcznie

11 najlepszych alternatyw dla DeepSeek

Jak oceniamy oprogramowanie w ClickUp Nasz zespół redakcyjny stosuje przejrzysty, oparty na badaniach i niezależny od dostawców proces, dzięki czemu możesz mieć pewność, że nasze rekomendacje opierają się na rzeczywistej wartości produktów.

DeepSeek AI może nie być w Twoim guście i to nic złego.

Niezależnie od tego, czy chodzi o przestoje serwerów, obawy dotyczące prywatności, czy chęć wypróbowania czegoś nowego, wiele alternatyw dla DeepSeek AI może dorównać tej platformie, a nawet ją przewyższyć. Oto wyselekcjonowana lista:

1. ClickUp (Najlepsze rozwiązanie do zarządzania projektami i wiedzą oparte na AI)

ClickUp to wszechstronna aplikacja do pracy — jedna platforma, na której zarządzanie projektami, dokumenty i komunikacja zespołowa łączą się z automatyzacją opartą na sztucznej inteligencji nowej generacji oraz zaawansowanymi funkcjami wyszukiwania.

Nie tylko my tak twierdzimy. Anders E., użytkownik ClickUp, mówi:

ClickUp ograniczył rozrost naszych narzędzi, zapewniając każdemu zespołowi jedno wiarygodne źródło informacji; zastąpił spotkania dotyczące statusu i ręczne aktualizacje pulpitami nawigacyjnymi działającymi w czasie rzeczywistym; wyczyszczoną żmudną pracę dzięki inteligentnej automatyzacji i wbudowanej AI; położył kres problemom z uprawnieniami dzięki szczegółowemu udostępnianiu opartemu na rolach; oraz przekształcił niegdyś niejasne OKR w aktualizujące się na bieżąco, powiązane ze sobą cele.

ClickUp Brain

Jeśli szukasz alternatywy dla DeepSeek, która naprawdę rozumie Twoją pracę, ClickUp Brain to przełomowe rozwiązanie. W przeciwieństwie do samodzielnych narzędzi AI, Brain jest wbudowany bezpośrednio w obszar roboczy ClickUp, uzyskując dostęp do zadań, dokumentów, czatów, spotkań — a nawet połączonych aplikacji, takich jak Slack, Google Drive, Notion i innych.

Dzięki Brain możesz tworzyć briefy w dokumentach ClickUp, generować obrazy dopasowane do Twojej marki oraz automatycznie tworzyć zadania i podzadania na podstawie jednej podpowiedzi — bez konieczności przełączania się między narzędziami.

Rozpocznij dzień od AI StandUps, opartych na rzeczywistych aktualizacjach pobieranych z aktywnych zadań, podczas gdy AI Fields automatycznie wypełnia metadane zadań, dzięki czemu nic nie umknie Twojej uwadze. Dodaj karty AI do pulpitów nawigacyjnych ClickUp, aby na pierwszy rzut oka wyróżnić projekty i priorytety.

Uzyskaj natychmiastowe podsumowania i odpowiedzi w swoim obszarze roboczym dzięki ClickUp Brain

🚀 Oto więcej informacji o tym, co ClickUp Brain może dla Ciebie zrobić:

Automatyczne streszczenia = mniej czytania, więcej działania : Ilość zawartości w miejscu pracy jest przytłaczająca i nikt nie chce przewijać kilometrowych wątków dotyczących zadań. ClickUp Brain streszcza długie e-maile, aktualizacje projektów i notatki ze spotkań

Osobiste spotkania standupowe bez zbędnych spotkań : AI StandUp generuje krótkie aktualizacje statusu, dzięki czemu zespoły mogą być na bieżąco bez konieczności organizowania zbędnych spotkań

E-maile, materiały marketingowe i zawartość : Brain tworzy doskonałe teksty marketingowe, od e-maili, przez zawartość prezentacji, po posty w mediach społecznościowych, gdy utkniesz

Automatyzacja w języku naturalnym: ClickUp przenosi automatyzację na wyższy poziom, umożliwiając użytkownikom tworzenie cykli pracy poprzez opisanie ich zwykłym językiem angielskim

💡 Porada dla profesjonalistów: Przełączaj się między najnowszymi modelami AI — od ChatGPT i Claude po Gemini i DeepSeek — dzięki ClickUp Brain! Tak, wszystko to jest dostępne bezpośrednio w Twoim obszarze roboczym ClickUp lub w aplikacji Brain MAX. Możesz również skorzystać z funkcji zamiany głosu na tekst w aplikacji Brain MAX, aby pracować 4 razy szybciej!

ClickUp – zarządzanie wiedzą

Jednym z głównych powodów, dla których profesjonaliści biznesowi, kierownicy projektów i analitycy danych uwielbiają ClickUp, jest łatwość centralizacji informacji.

Funkcja zarządzania wiedzą oparta na AI w ClickUp ułatwia wyszukiwanie informacji w czasie rzeczywistym, natychmiast pobierając istotne dane z zadań, komentarzy, dokumentów i stron wiki. Pożegnaj się z niekończącym się poszukiwaniem kontekstu!

Wystarczy zadawać pytania i znajdować odpowiedzi wraz z zasobami, korzystając z systemu zarządzania wiedzą opartego na AI ClickUp

🚀 Oto, w jaki sposób to pomaga:

Importuj wiedzę zespołu : bezpiecznie importuj dokumenty i wiedzę z dowolnego narzędzia

Korzystaj z szablonów wiki : Przyspiesz pracę swojego zespołu dzięki szeregowi obejmują edycję na żywo i zintegrowane komentarze : Przyspiesz pracę swojego zespołu dzięki szeregowi szablonów wiki , któreedycję na żywo i zintegrowane komentarze

Zaawansowane uprawnienia: Zachowaj kontrolę nad swoją wiedzą dzięki kompleksowym uprawnieniom i historii wersji

Wyszukiwarka ClickUp Enterprise

Jednak możliwości ClickUp w zakresie zarządzania wiedzą są niekompletne bez funkcji ClickUp Enterprise Search.

Jeśli jesteś w trakcie realizacji ważnego projektu i nagle potrzebujesz dokumentu sprzed dwóch miesięcy, którego prawie nie pamiętasz, funkcja Connected Search w ClickUp znajdzie go w kilka sekund. Gdyby dokument ten był zagubiony w Slacku lub w wątku e-mailowym, spędziłbyś godziny na szukaniu go albo poprosiłbyś współpracownika o ponowne przesłanie.

Wyszukuj dokumenty i pliki za pomocą prostego wyszukiwania w bazach danych dzięki funkcji ClickUp Connected Search

Funkcja Connected Search przeszukuje wszystkie zintegrowane aplikacje, od Google Drive po Jira i Salesforce, dostarczając odpowiednie informacje w ciągu kilku sekund. Dzięki tym funkcjom ClickUp oferuje uporządkowaną, dostępną i użyteczną przestrzeń roboczą.

Agenci ClickUp Autopilot

Wbudowana sztuczna inteligencja ClickUp zastępuje również powtarzalne, żmudne zadania dzięki agentom Autopilot — opartym na sztucznej inteligencji cyklom pracy, które zajmują się tworzeniem zadań, ich przydzielaniem, zmianami statusu i nie tylko, dzięki czemu nie musisz tego robić samodzielnie. Wybierz spośród gotowych agentów lub stwórz agentów niestandardowych, którzy pomogą Ci zrobić więcej w krótszym czasie.

Skorzystaj z agentów ClickUp AI, aby zautomatyzować rutynowe zadania — od odpowiadania na często zadawane pytania na czacie po przygotowywanie codziennego podsumowania zadań

Idealne dla

Wielkość zespołu

Małe zespoły liczące od 5 do 20 osób, rozwijające się startupy, średnie przedsiębiorstwa lub organizacje na poziomie Enterprise

Dla kogo ClickUp jest odpowiednim rozwiązaniem?

Zespoły każdej wielkości zarządzające projektami o różnym zakresie i złożoności, wymagające współpracy międzyfunkcjonalnej

Funkcje

Zarządzanie wiedzą oparte na AI : Korzystaj z inteligentnego wyszukiwania, automatycznych podsumowań i analiz opartych na AI w czasie rzeczywistym dzięki ClickUp Brain

Wyszukiwanie w połączeniu zapewniające ujednolicony dostęp : Przeszukuj Google Drive, Slack, Jira, Salesforce i inne zintegrowane narzędzia, aby natychmiast znaleźć to, czego potrzebujesz

Współpraca w czasie rzeczywistym : edytuj dokumenty w ClickUp Docs, przydzielaj zadania i komunikuj się ze swoim zespołem w jednym miejscu, bez konieczności przełączania się między aplikacjami

Zautomatyzowane cykle pracy i ustalanie priorytetów zadań : Wykorzystaj automatyzację opartą na AI do aktualizowania statusów, przydzielania zadań i organizowania pracy w oparciu o pilność

Wysoce konfigurowalny obszar roboczy: Dostosuj ClickUp do swoich konkretnych potrzeb w zakresie zarządzania projektami dzięki elastycznym kategoriom, etykietom i pulpitom nawigacyjnym

Zalety

ClickUp Brain naprawdę pozwala zaoszczędzić czas. Wbudowana AI może teraz podsumowywać długie wątki, tworzyć szkice dokumentów, a nawet transkrybować klipy głosowe bezpośrednio w ramach zadania ClickUp, co pozwala mojemu zespołowi ograniczyć przełączanie się między kontekstami i zmniejszyć liczbę dodatkowych narzędzi. Nowe ulepszenia kalendarza i wykresów Gantt sprawiają, że planowanie jest mniej uciążliwe. W aktualizacji z marca 2025 r. połączono zadania, dokumenty, czaty i spotkania w jednym widoku kalendarza oraz dodano blokowanie czasu oparte na AI; wykresy Gantt ładują się zauważalnie szybciej i zachowują stały poziom powiększenia. Wszystko w jednym obszarze roboczym. Prowadzimy zwinne sprinty, publikujemy dokumenty i zarządzamy OKR bez przełączania się między aplikacjami. Natywne integracje (Slack, Drive, GitHub) można szybko podłączyć.

Twórz pomysły, opisy, dokumentację, a nawet obrazy za pomocą AI w jednym obszarze roboczym

Ustal priorytety zadań, przydzielaj je odpowiednim członkom zespołu i automatycznie śledź aktualizacje dzięki AI Fields i codziennym spotkaniom

Twórz automatyzacje oparte na języku naturalnym, wykorzystujące AI

Planuj spotkania i pracuj z łatwością dzięki kalendarzowi AI ClickUp

Uzyskaj dostęp do wielu zaawansowanych modeli AI — w tym Claude, ChatGPT, DeepSeek i innych — w jednej aplikacji, za ułamek ceny

Wady

Czasami może to być przytłaczające ze względu na liczbę opcji i sposobów działania. Nie chodzi o to, że jest to złe, wręcz przeciwnie, stanowi to część jego potencjału, ale wymaga czasu, cierpliwości i ciągłego uczenia się.

Konfiguracja i opanowanie rozbudowanych funkcji oraz opcji niestandardowych dostosowywania może zająć trochę czasu

ClickUp Brain jest dostępny wyłącznie w ramach ograniczonej bezpłatnej wersji próbnej lub w ramach płatnych planów

Chociaż większość narzędzi AI rozwiązuje jedną część zagadki, powodują one również rozrost sieci AI – rosnącą sieć niepowiązanych ze sobą asystentów, które nie komunikują się między sobą.

ClickUp eliminuje zarówno nadmierne wykorzystanie sztucznej inteligencji, jak i rozproszenie pracy, łącząc zadania, komunikację i automatyzację w jednej inteligentnej platformie.

Integruje się z oraz nie integruje się z

Ceny

Recenzje na G2 i Capterra

G2 : 4,7/5 (ponad 10 000 recenzji)

Capterra: 4,6/5 (ponad 4400 recenzji)

Czy polecam ClickUp?

Tak. Jeśli potrzebujesz skalowalnego, kompleksowego hubu pracy z funkcjami zarządzania zadaniami i wiedzą oraz generatywnymi i agentowymi możliwościami AI, ClickUp jest najlepszym wyborem. Ponieważ posiada wszystkie informacje dotyczące Twojej pracy, sztuczna inteligencja ClickUp zapewnia wielokrotne korzyści. W miarę użytkowania staje się coraz mądrzejsza i coraz lepiej dostosowana do Twojego stylu pracy!

📮 ClickUp Insight: 62% naszych respondentów korzysta z narzędzi konwersacyjnej AI , takich jak ChatGPT i Claude. Ich znany interfejs chatbota oraz wszechstronne możliwości — generowanie zawartości, analiza danych i nie tylko — mogą być powodem, dla którego są one tak popularne wśród osób pełniących różne role i w różnych branżach. Jeśli jednak użytkownik musi za każdym razem przełączać się na inną zakładkę, aby zadać pytanie AI, związane z tym koszty przełączania i zmiany kontekstu z czasem się sumują. Nie dotyczy to jednak ClickUp Brain. Działa on bezpośrednio w Twoim obszarze roboczym, wie, nad czym pracujesz, rozumie podpowiedzi w postaci zwykłego tekstu i udziela odpowiedzi, które są bardzo trafne w kontekście Twoich zadań! Zwiększ swoją wydajność dwukrotnie dzięki ClickUp!

2. Google Gemini (Najlepsze rozwiązanie do automatyzacji cyklu pracy i generowania zawartości opartej na AI)

Google Gemini działa jak dodatkowa para rąk w Google Workspace, przejmując rutynowe zadania, dzięki czemu nie musisz się nimi zajmować.

Jedną z zalet Gemini jest jego głęboka integracja z ekosystemem Google. Jeśli korzystasz już z Gmaila, Kalendarza Google lub Dysku, Gemini płynnie wkomponuje się w Twój cykl pracy i wykorzystuje dostęp do danych w czasie rzeczywistym, aby tworzyć lub pisać, podsumowywać i wyróżniać, a nawet udostępniać sugestie dotyczące Twojej pracy.

Chcesz wyodrębnić elementy do wykonania z długiego wątku e-mailowego? Gemini może to dla Ciebie podsumować. Potrzebujesz szybkiej osi czasu projektu? Gemini może wygenerować uporządkowaną tabele w Arkuszu i przedstawić najważniejsze funkcje projektu.

Idealne dla

Wielkość zespołu

Osoby prywatne, freelancerzy i małe zespoły eksperymentujące ze sztuczną inteligencją

Dla kogo Gemini jest odpowiednim rozwiązaniem?

Najlepsze rozwiązanie dla zespołów, które już korzystają z Google Workspace i potrzebują szybkiego tworzenia szkiców lub streszczeń w Dokumentach Google, Gmailu lub Arkuszach Google; nadaje się również dla programistów korzystających z Gemini Pro w aplikacjach AI za pośrednictwem Vertex AI

Funkcje

Twórz listy zadań, raporty projektowe i podsumowania w Dokumentach Google, ograniczając nakład pracy ręcznej

Zautomatyzuj odpowiedzi na e-maile i elementy w Gmailu, aby projekty szły do przodu

Wydobądź wnioski z długich łańcuchów e-maili i przekształć je w uporządkowane listy zadań do zrobienia

Twórz niestandardowe elementy wizualne w Slides, korzystając z generowania obrazów na podstawie tekstu opartego na AI

Ulepsz ocenę ryzyka i prognozę poprzez analizę trendów danych w Arkuszach

Zalety

Zaawansowane możliwości Gemini w zakresie wnioskowania i tworzenia zawartości są szczególnie imponujące. Gemini zapewnia multimodalność, obejmującą tekst, kod, audio, obrazy i wideo. Gemini pomaga tworzyć i budować integracje, wykorzystując jako dane wejściowe Twoje wypowiedzi w języku naturalnym. Z łatwością identyfikuj wzorce i generuj logiczne odpowiedzi.

Solidne rozumienie kontekstu zapewniające zoptymalizowane odpowiedzi

Wielomodalność — praca z formatami tekstowymi, kodowymi, audio, obrazowymi i wideo w jednej aplikacji

Wady

Szkoda, że najlepsze funkcje są dostępne tylko w płatnym planie. Darmowa wersja wystarcza do podstawowych zadań, ale jeśli chcesz mieć pełną moc (jak większa pamięć lub Gemini 1.5 Pro), musisz zapłacić za plan Google One AI Premium. Poza tym, jeśli chodzi o kreatywność, nie zawsze jest to najbardziej ekscytujące rozwiązanie. Ma tendencję do grania bezpiecznie i czasami udziela bardzo „szablonowych” odpowiedzi, zwłaszcza w porównaniu z czymś takim jak ChatGPT.

Zaawansowane funkcje AI Gemini wymagają subskrypcji Google Workspace

Działa najlepiej w ekosystemie Google, z limitowaną integracją z aplikacjami spoza Google

W porównaniu z niektórymi konkurentami brakuje możliwości niestandardowego dostosowania AI do konkretnych ról

Ceny

Free

Gemini Advanced: 24 USD miesięcznie za użytkownika

Recenzje na G2 i Capterra

G2 : 4,4/5 (ponad 230 recenzji)

Capterra: Za mało recenzji

Czy polecam Gemini?

Jeśli Twój zespół już intensywnie korzysta z narzędzi Google, Gemini może być świetnym pomocnikiem.

3. Perplexity AI (Najlepsze rozwiązanie do wyszukiwania opartego na AI i analizy danych)

Tradycyjne wyszukiwarki często wymagają od użytkowników przeglądania wielu linków w celu znalezienia wiarygodnych informacji. Perplexity AI zmienia to, działając jako asystent badawczy oparty na AI, który dostarcza natychmiastowe, poparte cytatami odpowiedzi.

Co więcej, w przeciwieństwie do standardowych wyszukiwarek, Perplexity AI czerpie informacje z wielu źródeł w czasie rzeczywistym, podsumowuje kluczowe wnioski, a nawet doprecyzowuje wyniki poprzez dodatkowe pytania.

Idealne dla

Wielkość zespołu

Osoby prywatne, naukowcy lub małe zespoły zajmujące się badaniami

Dla kogo Perplexity AI jest odpowiednim rozwiązaniem?

Doskonałe rozwiązanie dla badaczy i analityków, którzy potrzebują cytatów w czasie rzeczywistym oraz podsumowań wniosków

Idealne rozwiązanie dla dziennikarzy, studentów i zespołów ds. polityki zajmujących się dogłębnymi badaniami

Przydatne dla osób, które chcą zastąpić tradycyjne wyszukiwanie funkcją pytań i odpowiedzi opartą na AI

Funkcje

Uzyskaj wyniki wyszukiwania oparte na AI wraz z podaniem źródeł dla zapewnienia przejrzystości

Uzyskaj dostęp do wielu modeli LLM, w tym GPT-4, Claude 3 oraz własnych modeli

Zapewnij pobieranie najnowszych informacji w czasie rzeczywistym

Umożliwiaj dogłębne badania dzięki funkcji Pro Search, która doprecyzowuje odpowiedzi za pomocą pytań uzupełniających

Organizuj wyniki wyszukiwania w kolekcjach, co ułatwia zapisywanie i kategoryzowanie wniosków

Zalety

Pytania uzupełniające do Twoich pytań są na wagę złota, jeśli chcesz kontynuować burzę mózgów i zgłębiać temat, który badasz.

Wykonuje zapytania w wielu językach, wykorzystując zaawansowane przetwarzanie języka naturalnego (NLP)

Przyjazny dla użytkownika interfejs, który zaspokaja potrzeby informacyjne poprzez proste pytania i odpowiedzi

Sugeruje inteligentne pytania uzupełniające, aby wypełnić luki w wiedzy

Wady

Główną wadą, na jaką natrafiłem, była sporadyczna niedokładność w przypadku bardzo specjalistycznych zapytań. Chociaż narzędzie sprawdza się dobrze w przypadku ogólnych informacji, czasami ma trudności z niszowymi tematami, które wymagają szczegółowych analiz.

Ma trudności z mniej udokumentowanymi tematami, czasami dostarczając jedynie powierzchowne informacje

Brakuje zaawansowanych funkcji dostosowywania, które można znaleźć w niektórych narzędziach AI

Wyszukiwanie zaawansowane i dostęp do modeli LLM klasy premium wymagają płatnej subskrypcji

Ceny

Free

Pro : 20 USD miesięcznie za użytkownika

Enterprise Pro: 40 USD miesięcznie za użytkownika

Recenzje na G2 i Capterra

G2 : 4,7/5 (ponad 40 recenzji)

Capterra: Za mało recenzji

Czy polecam Perplexity AI?

Tak. Jeśli chodzi o dogłębne badania i odpowiedzi oparte na danych internetowych w czasie rzeczywistym, platforma AI Perplexity sprawdza się znakomicie — pamiętaj jednak, że nie jest to narzędzie do zarządzania zadaniami ani zarządzania projektami.

4. ChatGPT (Najlepsze rozwiązanie do wspomagania projektów i automatyzacji opartej na AI)

Prawdopodobnie znasz już ChatGPT. Jest to jedna z najbardziej wszechstronnych alternatyw dla DeepSeek, która pozwala pisać, wyszukiwać informacje, przeprowadzać burze mózgów, realizować zadania za pomocą automatyzacji i analizować dane przy pomocy AI.

W przeciwieństwie do DeepSeek, który jest bardziej ukierunkowany na programistów i oparty na oprogramowaniu open source, ChatGPT oferuje gotową do użycia funkcjonalność dzięki potężnym modelom, takim jak GPT-4 i niestandardowe GPT, które działają jako wirtualni asystenci do projektów, pisania i kodowania.

Plan Pro obejmuje przeglądanie stron internetowych, analizę plików i generowanie obrazów, co czyni go praktycznym wyborem dla marketerów, zespołów produktowych i twórców zawartości, którzy chcą uzyskać szybkie, wysokiej jakości wyniki bez konieczności samodzielnego hostowania lub dostrajania modeli.

🍪 Bonus: Możliwość integracji ChatGPT z różnymi narzędziami biznesowymi sprawia, że jest to cenny atut dla zespołów korporacyjnych pragnących poprawić swoją wydajność.

Idealne dla

Wielkość zespołu

Od osób prywatnych po zespoły korporacyjne z różnych funkcji

Dla kogo ChatGPT jest odpowiedni?

Najlepsze rozwiązanie dla pracowników zajmujących się wiedzą ogólną, twórców zawartości oraz zespołów wykorzystujących AI do pisania, kodowania, tworzenia podsumowań i burzy mózgów

Funkcje

Zautomatyzuj planowanie projektów , generując listy zadań, harmonogramy i oceny ryzyka w oparciu o kontekst

Uzyskaj natychmiastowe odpowiedzi i spostrzeżenia dzięki wyszukiwaniu w Internecie, zmniejszając zależność od ręcznego wyszukiwania informacji

Przesyłaj i streszczaj raporty oraz notatki ze spotkań, usprawniając udostępnianie wiedzy w zespołach

Skorzystaj z analiz predykcyjnych, aby przewidywać ryzyko związane z projektami

Zalety

Jeśli mam pytanie, mogę je zadać i wiem, że otrzymam odpowiedź, której mogę zaufać. A jeśli nie ufam odpowiedzi, Chat GPT mi ją dostarczy. Jest tam tyle linków, ile potrzebuję.

Szybciej przechodź od pomysłu do realizacji dzięki inteligentnym sugestiom i rekomendacjom ChatGPT — dotyczącym prac domowych, projektów zawodowych i Wszystkiego pomiędzy

Poproś o podanie źródeł, aby upewnić się, że otrzymane odpowiedzi są wiarygodne

Wady

Szkoda, że nie radzi sobie z zadaniami typowymi dla asystenta, na przykład gdy jesteśmy w trakcie dość szczegółowej dyskusji i stwierdzam, że mojemu koledze też by się to spodobało, mógłbym powiedzieć: „Hej, wyślij temu a temu zaproszenie do czatu i zaproś do rozmowy osobę z trzeciej perspektywy” lub przynajmniej móc wyszukać coś w Internecie albo napisać i wysłać e-mail.

Nie można wykonywać czynności ani przeprowadzać automatyzacji zadań od początku do końca, tak jak robi to agent AI

Trudności z obsługą bardzo specyficznych, dostosowanych do potrzeb branży wymagań projektowych

Dokładność wyników zależy od jakości danych wejściowych, co czasami wymaga podawania instrukcji krok po kroku i ręcznej weryfikacji

Ceny

Free

Plus : 20 USD/miesiąc (jeden użytkownik)

Pro : 200 USD/miesiąc (jeden użytkownik)

Teams : 30 USD miesięcznie na użytkownika

Enterprise: Ceny niestandardowe

Recenzje na G2 i Capterra

G2 : 4,7/5 (ponad 810 recenzji)

Capterra: 4,5/5 (ponad 200 recenzji)

Czy polecam ChatGPT?

Tak. Jako elastyczny, wydajny asystent LLM, który integruje się z narzędziami biznesowymi i oferuje wsparcie dla wtyczek/rozszerzeń, ChatGPT jest bardzo polecany.

🧠 Ciekawostka: W 2016 roku program AlphaGo firmy DeepMind, oparty na głębokiej sieci neuronowej, pokonał Lee Sedola, mistrza świata w grze Go, w pięciu partiach.

5. Meta LLaMa 3 (Najlepsze rozwiązanie do tworzenia i eksperymentowania z AI typu open source)

Dla firm i programistów poszukujących konfigurowalnego modelu AI bez uzależnienia od jednego dostawcy Meta Llama 3 stanowi solidną alternatywę typu open source.

W przeciwieństwie do modeli zastrzeżonych, takich jak GPT-4 czy Claude, Llama 3 pozwala organizacjom na dostosowywanie i wdrażanie modeli AI we własnej infrastrukturze, zapewniając większą kontrolę nad prywatnością danych i kosztami.

🍪 Bonus: Szerokie możliwości skalowania, obsługa wielu języków oraz integracja z platformami takimi jak AWS, Azure i Hugging Face sprawiają, że jest to elastyczny wybór dla projektów opartych na AI.

Idealne dla

Wielkość zespołu

Laboratoria badawcze, start-upy skupiające się na AI lub przedsiębiorstwa posiadające własną wiedzę specjalistyczną w zakresie uczenia maszynowego

Dla kogo Meta LLaMa 3 jest odpowiednia?

Odpowiednie dla programistów lub zespołów badawczych tworzących niestandardowe aplikacje AI

Idealne rozwiązanie dla organizacji poszukujących otwartego modelu LLM do wdrożenia w środowisku prywatnym

Nie jest przyjazny dla początkujących — wymaga doświadczenia w zakresie infrastruktury i dostrajania modeli

Funkcje

Wprowadź możliwość niestandardowego dostosowywania i precyzyjnego dostrajania dzięki dostępności oprogramowania open source dla firm

Usprawnij zadania związane z rozumowaniem, kodowaniem i wykonywaniem instrukcji dzięki wysokiej wydajności w wielu językach programowania

Skorzystaj z funkcji multimodalnych, w tym modeli AI opartych na wizji

Zoptymalizuj wydajność dzięki funkcji GQA (Grouped Query Attention) i kompresji tokenów

Zapewnij elastyczne i skalowalne wdrożenie na głównych platformach chmurowych

Zalety

Korzystam z niego codziennie jako uzupełnienie modeli OpenAI i Anthropic, traktując go jako niedrogą alternatywę do wąskich zastosowań. Łatwa dostępność i silna pozycja jako konkurent open source.

Wyszkolone na ogromnym zbiorze danych o rozmiarze od 8 do 70 miliardów parametrów

Niższe koszty w porównaniu z modelami OpenAI i Anthropic

Niezawodność i wysoka prędkość działania

Wady

1. Wysokie koszty ustawień i infrastruktury. Może to nadwyrężyć Twoją obecną infrastrukturę/zasoby. 2. Brak wbudowanych zabezpieczeń. W przeciwieństwie do modeli zastrzeżonych, LLaMA 3 wymaga starannego filtrowania podpowiedzi, moderacji i warstw dostosowujących – co oznacza większą odpowiedzialność dla Ciebie.

W porównaniu z modelami zamkniętymi brakuje natywnego wsparcia dla aplikacji do czatu w czasie rzeczywistym

Wymaga wiedzy technicznej w celu precyzyjnego dostrojenia i skutecznego wdrożenia

To na Tobie spoczywa odpowiedzialność za odpowiedzialne korzystanie z usługi

Wciąż nie dorównują modelom zastrzeżonym w zakresie obsługi złożonych zapytań

Ceny

Ceny niestandardowe

Recenzje na G2 i Capterra

G2 : 4,3/5 (ponad 140 recenzji)

Capterra: Za mało recenzji

Czy polecam Meta Llama 3?

O ile nie dysponujesz odpowiednią infrastrukturą i specjalistami w dziedzinie uczenia maszynowego, LLaMA 3 nie sprawdzi się jako asystent AI typu „drop-in”, taki jak ClickUp Brain czy ChatGPT.

🧠 Ciekawostka: W 1980 roku John Searle wyjaśnił różnicę między „słabą” a „silną” AI. Słaba AI skupia się na jednym wąskim zadaniu, podczas gdy silna AI jest zbliżona do pełnej ludzkiej inteligencji.

6. Claude AI (najlepsze rozwiązanie do pomocy w programowaniu i poszukiwaniu pomysłów)

Claude AI, opracowany przez firmę Anthropic, został zaprojektowany z silnym naciskiem na rozumowanie, bezpieczeństwo i etyczne wykorzystanie sztucznej inteligencji. W przeciwieństwie do wielu modeli AI skupiających się na szybkości i wszechstronności, Claude wyróżnia się w zadaniach wymagających logicznego myślenia, pomocy w kodowaniu oraz pogłębionych dyskusjach filozoficznych, co znajduje odzwierciedlenie w interakcjach z użytkownikami.

Zdolność Claude'a do obsługi złożonych podpowiedzi przy zachowaniu konwersacyjnego i uporządkowanego stylu odpowiedzi sprawia, że jest to dobry wybór zarówno dla programistów, badaczy, jak i osób o głębokim umyśle.

Idealne dla

Wielkość zespołu

Od małych zespołów po organizacje na poziomie Enterprise

Dla kogo Claude AI jest odpowiednim rozwiązaniem?

Doskonałe rozwiązanie dla zespołów prawnych, ds. zgodności lub Enterprise, które cenią sobie prywatność i pamięć długoterminową

Doskonałe rozwiązanie do tworzenia streszczeń obszernych dokumentów, umów prawnych lub wewnętrznych baz wiedzy

Najlepsze rozwiązanie dla organizacji wymagających wysokiego poziomu bezpieczeństwa i przejrzystości wyników generowanych przez AI

Funkcje

Wykorzystaj zaawansowane narzędzia do debugowania i generowania kodu dzięki rozbudowanym możliwościom programistycznym

Obsługuj długie dokumenty i wieloetapowe rozmowy dzięki dużemu oknu kontekstowemu (do 200 000 słów)

Interpretuj obrazy i wykresy dzięki ulepszonym funkcjom wizualnym w nowszych modelach

Zminimalizuj stronniczość i szkodliwe wyniki dzięki etycznemu dostosowaniu AI opartemu na zasadach konstytucyjnych

Skorzystaj z dostępu do API dla programistów, aby tworzyć niestandardowe aplikacje oparte na AI

Zalety

Bogatszy język. Świetne humanistyczne podejście. Mniej list, więcej koncepcji.

Szczegółowe, pomocne i dostosowane do kontekstu odpowiedzi, napisane bogatym językiem

Dokładna analiza i uzasadnienie zadań związanych z kodowaniem

Uczy się na podstawie Twojego stylu pisania i dostosowuje się do niego

Wady

Brak możliwości uczenia się między „czatami”, a także zniechęcanie do „długich” rozmów oznacza, że muszę ponownie szkolić Claude'a w danym temacie za każdym razem, gdy rozpoczynam nowy czat projektowy.

Wersja z bezpłatnym dostępem ma limit liczby wiadomości na sesję

Trudności z zapytaniami w specjalistycznych dziedzinach, które wymagają dogłębnej wiedzy kontekstowej

Nie można wykonywać niezależnych działań w celu automatyzacji zadań

Ceny

Free

Pro : 20 USD/miesiąc (jeden użytkownik)

Max : Ceny zaczynają się od 100 USD miesięcznie za użytkownika

Teams : 25 USD miesięcznie za użytkownika

Enterprise: Ceny niestandardowe

Recenzje na G2 i Capterra

G2 : 4,4/5 (ponad 50 recenzji)

Capterra: 4,5/5 (ponad 20 recenzji)

Czy polecam Claude AI?

Tak. Claude to doskonała opcja do tworzenia streszczeń o długim kontekście i przemyślanych odpowiedzi — zwłaszcza w sektorze Enterprise i branżach podlegających regulacjom.

7. Qwen 2.5 (Najlepsze rozwiązanie do ekonomicznego kodowania i automatyzacji opartej na AI)

Opracowany przez Alibaba Cloud, Qwen 2.5 jest stosunkowo nowym rozwiązaniem na rynku, ale zdobywa popularność dzięki zaawansowanemu modelowi AI zaprojektowanemu do przetwarzania języka naturalnego, wnioskowania i generowania kodu.

Ten chiński model AI konkuruje z modelami najwyższej klasy, takimi jak GPT-4o, Claude 3.5 Sonnet i DeepSeek V3, zachowując jednocześnie znacznie niższy koszt w przeliczeniu na milion tokenów.

Idealne dla

Wielkość zespołu

Indywidualni programiści, małe zespoły badawcze zajmujące się AI lub duże organizacje w regionie Azji i Pacyfiku

Dla kogo Qwen 2.5 jest odpowiedni?

Rozwiązanie to jest odpowiednie dla przedsiębiorstw, które chcą eksperymentować z otwartymi modelami od regionalnego dostawcy i poszukują suwerenności w zakresie modeli LLM.

Funkcje

Korzystaj z przetwarzania tekstu, obrazów i dźwięku dzięki oknu kontekstowemu o długości 128 000 tokenów

Wykonuj zadania związane z kodowaniem z dokładnością 92,7% w teście HumanEval, osiągając wyniki lepsze niż GPT-4o i DeepSeek V3

Dostosuj je i zintegruj z aplikacjami, korzystając z elastyczności oprogramowania open source

Skorzystaj z wsparcia dla 29 języków, w tym mandaryńskiego, arabskiego i hindi

Zalety

Działa nawet tak dobrze, jeśli nie lepiej, niż inne lokalne modele, które wypróbowałem podczas mojego osobistego zadania tłumaczeniowego (techniczny japoński na angielski), które wymaga skomplikowanego wykonywania instrukcji (hf. co/bartowski/Qwen2. 5-Coder-32B-Instruct-GGUF:IQ4_XS). Imponujące wyniki jak na model kodujący w zadaniu niekodującym.

Ekonomiczne rozwiązanie, około 10 razy tańsze niż GPT-4o

Sprawdza się zarówno w zadaniach związanych z kodowaniem, jak i tych niezwiązanych z kodowaniem

Wady

Wersje Enterprise są oprogramowaniem zamkniętym, co ogranicza możliwości niestandardowego dostosowywania przez podmioty zewnętrzne

Nieco słabsza wydajność w zakresie kreatywnego pisania w porównaniu z Claude’s 3. 5 Sonnet

Spadek wydajności przy ponad 100 000 tokenów w bardzo złożonych zadaniach

Ceny

Free

Dostęp do API : 0,38 USD za milion tokenów

Enterprise Plan: Ceny niestandardowe

Recenzje na G2 i Capterra

G2 : Za mało recenzji

Capterra: Za mało recenzji

Czy polecam Qwen 2.5?

Dla większości międzynarodowych zespołów może to nie być najlepszy wybór. Jest to potężne narzędzie do badań, ale brakuje mu łatwości obsługi, dostępności oraz integracji z rozwiązaniami spoza chmury Alibaba.

🧠 Ciekawostka: „Portret Edmonda Belamy'ego ” to pierwszy obraz stworzony przez sztuczną inteligencję (AI), który trafił na aukcję w świecie sztuki. Grupa artystyczna stworzyła obraz przy użyciu metody AI zwanej Generative Adversarial Network (GAN), a obraz był tak realistyczny, że sprzedano go za ogromną kwotę 432 500 dolarów!

8. Elicit AI (Najlepsze rozwiązanie do badań naukowych i przeglądów literatury opartych na AI)

Elicit to oparty na AI asystent badawczy, zaprojektowany w celu ułatwienia przeglądu literatury i automatyzacji żmudnych zadań związanych z badaniami naukowymi.

Dzięki dostępowi do bazy danych zawierającej ponad 125 milionów artykułów naukowych pomaga użytkownikom znaleźć odpowiednie badania, wyodrębnić kluczowe wnioski i zsyntetyzować wyniki. To sprawia, że jest szczególnie przydatne do przeglądów systematycznych, metaanaliz i tworzenia hipotez.

Idealne dla

Wielkość zespołu

Indywidualni naukowcy, ośrodki analityczne zajmujące się polityką oraz doktoranci

Dla kogo Elicit AI jest odpowiednim rozwiązaniem?

Najlepsze rozwiązanie dla indywidualnych badaczy lub małych zespołów akademickich na wczesnym etapie badań projektowych lub pisania artykułów

Funkcje

Znajdź odpowiednie artykuły i uzyskaj ich streszczenia w jednym zdaniu dzięki wyszukiwarce opartej na AI

Wyodrębnij kluczowe dane z artykułów i uporządkuj je w przejrzystych tabelach

Twórz syntezy tematyczne na podstawie wielu artykułów, aby zidentyfikować trendy badawcze

Prześlij pliki PDF i otrzymaj automatyczne streszczenia oraz analizy

Uzyskaj dostęp do systematycznych cykli pracy przeglądu, zapewniających wsparcie dla badań naukowych i profesjonalnych

Zalety

Pomaga mi to szybko zrozumieć artykuły i zdecydować, czy są one istotne, czy też nie, oraz czy muszę je szczegółowo przeglądać. Podsumowuje główne punkty – cel, metodę, wielkość próby, techniki ilościowe, zmienne, liczbę cytowań, a nawet krytykę zawartą w innych artykułach.

Precyzyjnie wyodrębnij istotne informacje badawcze

Zaoszczędź wiele godzin na przeglądzie literatury

Wady

Po dodaniu wyszukiwania do ulubionych nie można do niego wrócić i pobrać wyników. Trzeba je pobrać w trakcie przeglądania. Jeśli chcesz nieco zmodyfikować swoje wyszukiwanie, wcześniej dodane do ulubionych artykuły nie zostaną zachowane i trzeba będzie je ponownie wyszukać, aby uzyskać informacje.

Nie możesz ponownie przeglądać artykułów i raportów oznaczonych gwiazdką

Streszczenia mogą nadmiernie upraszczać złożone wyniki badań

Podczas ekstrakcji danych nie zawsze priorytetowo traktowane są najbardziej istotne szczegóły

Ograniczone wsparcie dla urządzeń mobilnych, co sprawia, że jest mniej dostępna dla naukowców będących w podróży

Ceny

Basic : Free

Plus : 12 USD miesięcznie za użytkownika

Pro : 49 USD miesięcznie za użytkownika

Teams: 79 USD miesięcznie za użytkownika

Recenzje na G2 i Capterra

G2 : Za mało recenzji

Capterra: Za mało recenzji

Czy polecam Elicit AI?

Tak — wyłącznie dla naukowców. Jest to niszowe narzędzie stworzone specjalnie do użytku akademickiego, a nie do wydajności biurowej czy cykli pracy zespołowej.

Pięknie podsumowuje artykuł i przedstawia próbkę, techniki, cele oraz inne istotne informacje w precyzyjny i jasny sposób.

9. Hugging Face Transformers (najlepsze rozwiązanie do wdrażania modeli uczenia maszynowego i przetwarzania języka naturalnego)

Hugging Face stało się GitHubem uczenia maszynowego, zapewniając platformę open source, na której programiści i badacze mogą łatwo udostępniać, dostosowywać i wdrażać modele przetwarzania języka naturalnego (NLP).

Najfajniejsze jest to, że zawiera ponad milion modeli i zbiorów danych, co czyni go nieocenionym źródłem informacji dla entuzjastów AI i profesjonalistów poszukujących najnowocześniejszych, wstępnie wytrenowanych modeli.

Idealne dla

Wielkość zespołu

Małe i średnie zespoły programistów, laboratoria badawcze oraz twórcy produktów AI, którzy wdrażają modele do produkcji lub szkolą niestandardowe modele LLM

Dla kogo Hugging Face jest odpowiednim rozwiązaniem?

Rozwiązanie to jest idealne dla start-upów tworzących produkty oparte na AI z wykorzystaniem modeli podstawowych typu open source, ale nie nadaje się dla zespołów bezkodowych lub nietechnicznych.

Funkcje

Uzyskaj dostęp do ogromnej kolekcji wstępnie wytrenowanych modeli, w tym GPT, BERT i RoBERTa

Skorzystaj z biblioteki Transformers, aby płynnie wdrożyć modele NLP w PyTorch, TensorFlow i JAX

Wykorzystaj możliwości precyzyjnego dostrajania, aby dostosować modele do konkretnych zastosowań

Zapewnij łatwy dostęp do zbiorów danych oraz możliwość prezentowania modeli AI w interaktywnych aplikacjach

Wykorzystaj punkty końcowe wnioskowania do wdrażania modeli w skalowalnej infrastrukturze chmurowej

Zalety

Ich biblioteki typu „szwajcarski scyzoryk” ewoluowały od skupiania się na przetwarzaniu języka naturalnego (NLP) do rozszerzenia o wizję komputerową i inne zadania uczenia maszynowego, a także udostępniono biblioteki do gromadzenia wzorców szkoleniowych i wnioskowania. Jeśli chcesz mieć zarówno „standard”, jak i „opcje”: najprawdopodobniej potrzebujesz zestawu narzędzi Hugging Face.

Stworzone z myślą o inżynierach ML, z solidnymi interfejsami API, bibliotekami takimi jak transformers, datasets i accelerate oraz wsparciem dla niestandardowego szkolenia lub dostrajania

Wspierane przez prężną globalną społeczność, która udostępnia modele, zbiory danych i wyniki badań — dzięki czemu eksperymenty przebiegają szybciej i w większej współpracy

Wady

Świadczą one wspaniałe usługi dla społeczności, ale niestety projekt API jest bardzo nieintuicyjny i trudny w obsłudze, a dokumentacja jest nieaktualna.

Dokumentacja i projekt API mogą być skomplikowane dla początkujących użytkowników poruszających się po konfiguracjach modeli

Niektóre funkcje wymagają płatnych planów, zwłaszcza w przypadku dostępu do wysokowydajnych procesorów graficznych

W porównaniu ze specjalistycznymi narzędziami, takimi jak Originality, brakuje mu wysokiej dokładności wykrywania zawartości generowanej przez AI. AI

Ceny

Free

Pro : 9 USD miesięcznie za użytkownika

Enterprise: Od 20 USD miesięcznie za użytkownika

Recenzje na G2 i Capterra

G2: Za mało recenzji

Capterra: Zbyt mało recenzji

Czy polecam Hugging Face?

Nie dla zwykłych użytkowników. To niesamowity ekosystem dla programistów — ale zbyt techniczny dla zespołów poszukujących gotowych narzędzi zwiększających wydajność.

10. Mistral AI (Najlepsze rozwiązanie do tworzenia niestandardowych aplikacji AI z modelami o otwartej wadze)

Mistral AI to świetna alternatywa dla DeepSeek, jeśli chcesz mieć pełną kontrolę nad działaniem swojej AI. Zapewnia dostęp do szybkich modeli o otwartej wadze, takich jak Mistral-7B i Mixtral, które można wdrożyć lokalnie — bez czarnych skrzynek i uzależnienia od dostawcy.

Jeśli tworzysz niestandardowe aplikacje AI lub zależy Ci na szybkości i prywatności, Mistral zapewnia narzędzia, które Ci to umożliwią. Małe ostrzeżenie: nie jest to rozwiązanie przyjazne dla początkujących. Będziesz potrzebować sporej wiedzy inżynierskiej, aby wszystko skonfigurować i zapewnić płynne działanie.

Idealne dla

Wielkość zespołu

Badacze zajmujący się AI, zespoły ds. infrastruktury oraz przedsiębiorstwa dbające o prywatność

Dla kogo Mistral AI jest odpowiednim rozwiązaniem?

Idealne rozwiązanie dla firm, które chcą uruchamiać lekkie, otwarte modele w prywatnej infrastrukturze

Najlepsze rozwiązanie dla zastosowań wymagających lokalnej inferencji, szybkości i kontroli nad protokołem IP

Doskonałe rozwiązanie do wdrożeń brzegowych i bezpiecznych cykli pracy AI

Funkcje

Uruchamiaj lokalnie lekkie modele (np. Mistral-7B, Mixtral)

Wdrażaj szybkie wnioskowanie przy minimalnej infrastrukturze

Twórz bezpieczne, hostowane we własnym zakresie aplikacje AI

Skorzystaj z liberalnych licencji w projektach komercyjnych

Zalety

Ma wyszukiwarkę internetową i obszar roboczy, a model wizyjny jest prawie tak dobry jak Gemini. Można też ustawić agentów i wywoływać ich na czacie za pomocą @. Wszystko jest darmowe i ma jakość gpt4. Chcesz dodać, że to faktycznie jest otwarte?

Według raportów Le Chat firmy Mistral jest szybszy i tańszy niż popularne narzędzia AI, takie jak ChatGPT

Najnowocześniejsze modele typu open-weight

Możliwości Agentics AI

Wady

Ograniczona dokumentacja i społeczność

Ceny (asystent AI Le Chat)

Free

Zalety: 14,99 USD/miesiąc

Pakiet Teams: 50 USD (dla 2 użytkowników miesięcznie)

Enterprise: Ceny niestandardowe

Recenzje na G2 i Capterra

G2 : Za mało recenzji

Capterra: Za mało recenzji

Czy polecam Mistral /AI?

Tylko jeśli tworzysz z jego pomocą. Nie jest przeznaczony dla użytkowników bez wiedzy technicznej ani do ogólnej pracy umysłowej — w przeciwieństwie do narzędzi takich jak ClickUp Brain czy Claude.

💡 Porada dla profesjonalistów: Chcesz przestać przeszukiwać niekończące się pliki w poszukiwaniu potrzebnych informacji? Connected AI sprawia, że wszystko jest dostępne i można to znaleźć w kilka sekund — koniec z domysłami.

11. Poe (najlepsze rozwiązanie do eksperymentowania z wieloma modelami LLM)

Poe by Quora to idealne rozwiązanie, jeśli chcesz wypróbować różne modele AI w jednym miejscu — bez przełączania się między zakładkami lub konfigurowania jakichkolwiek ustawień technicznych. Możesz rozmawiać z GPT-4, Claude, LLaMA i innymi modelami, a wszystko to w przejrzystym, łatwym w obsłudze interfejsie. Świetnie nadaje się do zgłębiania pomysłów, pisania szkiców lub po prostu sprawdzania, jak reagują różne modele. Możesz nawet tworzyć własne boty.

Jeśli jednak zarządzasz cyklem pracy w zespole lub potrzebujesz rozwiązania klasy biznesowej, Poe może wydawać się nieco zbyt uproszczone. Potraktuj je raczej jako piaskownicę AI niż poważne narzędzie do pracy.

Idealne dla

Wielkość zespołu

Osoby prywatne, przedsiębiorcy indywidualni i zwykli użytkownicy AI

Dla kogo Poe jest odpowiednim rozwiązaniem?

Idealne rozwiązanie dla osób, które chcą wypróbować wiele modeli AI (GPT-4, Claude itp.) w jednym interfejsie

Przydatne dla twórców zawartości lub hobbystów eksperymentujących z wynikami modeli LLM

Funkcje

Rozmawiaj z GPT-4, Claude, LLaMA i innymi w jednym interfejsie

Twórz własne boty z konkretnymi instrukcjami

Korzystaj z AI w przeglądarce i na urządzeniach mobilnych dzięki zsynchronizowanej historii

Wypróbuj różne podpowiedzi w różnych modelach

Zalety

Wszystkie chatboty dostępne na Poe rozumieją mój język ojczysty, hindi, kiedy zadaję im pytania w moim języku ojczystym, co jest dla mnie dodatkowym ułatwieniem. Jedną z największych zalet jest to, że można uzyskać do nich dostęp również za pośrednictwem aplikacji na Androida.

Wsparcie dla wielu języków

Szybka i niezawodna aplikacja mobilna

Wady

System kredytów Poe jest nieco droższy niż korzystanie z jednego konkretnego modelu, a wersja Free ma pewne limity w zakresie niektórych funkcji.

System punktowy może być droższy niż korzystanie z poszczególnych modeli

Niektórzy użytkownicy dokonują raportowania, że działa on wolno

Ceny

Dostępny Free Plan

Ceny zaczynają się od 4,99 USD miesięcznie

Recenzje na G2 i Capterra

G2 : Za mało recenzji

Capterra: Za mało recenzji

Czy polecam Poe?

Chociaż korzystanie z Poe jest przyjemne, może mu brakować struktury, bezpieczeństwa i funkcji niezbędnych do wydajności pracy zespołowej.

Ostateczny werdykt: czy DeepSeek to lepsza opcja? ClickUp chętnie pomoże

Pamiętasz, jak rozmawialiśmy o ClickUp Brain i o tym, że wystarczy zadać pytanie, a narzędzie dokładnie wie, czego potrzebujesz?

Cóż, Mike Coon, kierownik programu w DISH Network, może to potwierdzić:

Wystarczy, że wpiszę pytanie typu: „Jakie są aktualne postępy w tym projekcie?”, a otrzymuję w pełni sformatowaną listę wszystkich wydarzeń z dowolnego okresu, który chcę sprawdzić. ClickUp Brain jest jak pełnoprawny członek naszego zespołu. To rewelacyjna aplikacja. Jest tak prosta w obsłudze i pozwala zaoszczędzić mnóstwo czasu.

Ale to po prostu kolejny dzień w świecie ClickUp — gdzie AI i automatyzacja to nie tylko funkcja, ale element płynnie zintegrowany z pracą.

Gdy już zaczniesz korzystać z ClickUp, stanie się on centralnym mózgiem Twojego zespołu. Automatyzuje zadania, zarządza wiedzą, centralizuje wyszukiwanie i zapewnia płynny przebieg projektów bez ciągłej wymiany wiadomości.

FAQ (często zadawane pytania)

Ponieważ „Free” często oznacza limit czasu działania, słabą prywatność i brak niektórych funkcji. Wielu użytkowników boryka się z awariami serwerów, słabą moderacją i zawodnymi interfejsami API, przez co oprogramowanie open source wydaje się raczej utrudnieniem niż zaletą.

ClickUp Brain to nie tylko chatbot; jest on wbudowany w Twój obszar roboczy. Łączy zadania, dokumenty, spotkania i aplikacje, dzięki czemu AI nie działa obok Ciebie, ale z Tobą, eliminując konieczność przełączania się między kontekstami i ręcznego wprowadzania aktualizacji.

ClickUp jest liderem wśród narzędzi dla zespołów biznesowych; łączy generatywną sztuczną inteligencję, automatyzację i śledzenie projektów w czasie rzeczywistym. W przeciwieństwie do jednofunkcyjnych systemów AI, łączy wszystkie etapy pracy: burzę mózgów, planowanie i realizację – wszystko w jednym miejscu.

Tak. ClickUp Brain działa w ramach Twojego obszaru roboczego ClickUp, a nie na serwerach publicznych. Oznacza to szyfrowanie na poziomie korporacyjnym, kontrolę dostępu i lokalizację danych, co pozwala zachować prywatność wrażliwych informacji Twojej firmy, w przeciwieństwie do otwartych, samodzielnie hostowanych modeli.