13 najlepszych alternatyw dla Meta AI w 2025 roku

Jeśli przetestowałeś Meta AI i pomyślałeś: "To jest dobre, ale nie do końca to, czego potrzebuję " - nie jesteś sam. Modele LLaMA i zintegrowane narzędzia AI Meta są imponujące, ale nie zawsze najlepiej pasują do każdego cyklu pracy.

Być może szukasz lepszej jakości wydruku. Ściślejszej kontroli prywatności. Lub narzędzia, które zintegruje się z istniejącym stosem bez konieczności klejenia taśmą. A może potrzebujesz alternatywy, która nie wymaga konta Meta lub przewyższa ceny Meta AI.

Niezależnie od powodu, ten przewodnik jest dla Ciebie.

Zebraliśmy 13 najlepszych alternatyw dla Meta AI dostępnych w 2025 roku - każda z nich została sprawdzona pod kątem rzeczywistych przypadków użycia, takich jak modelowanie języka, automatyzacja cyklu pracy, generowanie obrazów, współpraca w zespole i nie tylko. Znajdziesz tu szczegółowe informacje na temat tego, co każde narzędzie robi najlepiej, ich limitów, cen i tego, jak się ze sobą łączą - dzięki czemu możesz wybrać odpowiednią platformę AI do zrobienia swoich celów, a nie tylko największą nazwę w pokoju.

Najlepsze alternatywy dla Meta AI w skrócie

Czego należy szukać w alternatywach dla Meta AI?

Nie każde narzędzie AI jest stworzone do tego samego zadania i właśnie o to chodzi w poszukiwaniu alternatywy. Niezależnie od tego, czy budujesz chatbota, analizujesz obrazy, podsumowujesz badania, czy automatyzujesz cykl pracy, najlepsza alternatywa dla Meta AI będzie dostosowana do twoich konkretnych celów, stosu i potrzeb w zakresie danych.

Oto, co warto wziąć pod uwagę:

Specjalizacja : Niektóre narzędzia świetnie nadają się do wyszukiwania w czasie rzeczywistym (np. Perplexity), podczas gdy inne wyróżniają się wydajnością pracy (np. : Niektóre narzędzia świetnie nadają się do wyszukiwania w czasie rzeczywistym (np. Perplexity), podczas gdy inne wyróżniają się wydajnością pracy (np. ClickUp lub Notion AI). Wiedz, co chcesz zoptymalizować - szybkość, głębię, kreatywność czy kontekst

Długość kontekstu i jakość modelu : Jeśli pracujesz z dużymi dokumentami lub potrzebujesz zniuansowanego rozumowania, wybierz narzędzia z zaawansowanymi modelami LLM i funkcjami długiego kontekstu (takie jak Claude lub Gemini)

Integracje i interfejs użytkownika : Bezproblemowa integracja z obecnymi narzędziami (np. obszarami roboczymi Google, Microsoft 365, IDE) może przyczynić się do wdrożenia lub jego przerwania

Dostęp do informacji w czasie rzeczywistym : W przypadku badań i sprawdzania faktów, priorytetowo traktuj AI z połączeniem internetowym, które mogą uzyskiwać dostęp do bieżących informacji i cytować je, zamiast polegać wyłącznie na danych szkoleniowych

Prywatność i kontrola danych : Zwłaszcza w przypadku Enterprise, sprawdź, czy narzędzie wspiera wdrożenie lokalne, szyfrowanie end-to-end lub szczegółową kontrolę administratora

Przejrzystość cen : Niektóre narzędzia skalują się w zależności od użycia, inne w zależności od licencji - zrozumienie modelu cenowego pomoże ci uniknąć niespodziewanych kosztów

Prywatność i bezpieczeństwo danych: Sprawdź politykę prywatności dostawcy, zwłaszcza jeśli będziesz udostępniać poufne informacje biznesowe. Poszukaj opcji, które nie wymagają danych wejściowych i oferują zabezpieczenia klasy Enterprise (jak : Sprawdź politykę prywatności dostawcy, zwłaszcza jeśli będziesz udostępniać poufne informacje biznesowe. Poszukaj opcji, które nie wymagają danych wejściowych i oferują zabezpieczenia klasy Enterprise (jak ClickUp Brain

Ostatecznie, odpowiednie narzędzie mniej przypomina czarną skrzynkę, a bardziej zaufanego partnera w cyklu pracy.

13 najlepszych alternatyw dla Meta AI

W oparciu o powyższe kryteria oraz nasze badania i eksperymenty z wieloma narzędziami, oto lista najlepszych alternatyw dla Meta AI, aby zwiększyć wydajność, kreatywność i podejmowanie decyzji w tym roku.

1. ClickUp (najlepsze narzędzie do zarządzania projektami i współpracy oparte na AI)

Jako aplikacja do wszystkiego w pracy, ClickUp zmienia sposób pracy zespołów, łącząc zarządzanie projektami, współpracę nad dokumentami i potężne możliwości AI w jednej płynnej platformie. W przeciwieństwie do Meta AI, która pełni funkcję samodzielnego chatbota AI, ClickUp Brain integruje AI bezpośrednio z cyklami pracy, dokumentami, zadaniami, a nawet czatem.

Wypróbuj potężną natywną sztuczną inteligencję ClickUp AI Skorzystaj z ClickUp Brain, aby wprowadzić potężny model AI bezpośrednio do obszaru roboczego w celu generowania zawartości, podsumowywania, zarządzania wiedzą i zarządzania projektami

Wyobraź sobie, że zarządzasz wprowadzeniem produktu na rynek. Zamiast przełączać się między oprogramowaniem do zarządzania projektami a asystentem AI, ClickUp pozwala korzystać z natywnego, kontekstowego asystenta AI:

Wygeneruj swoją kopię marketingową

Podsumowanie notatek ze spotkań

Automatyzacja powtarzalnych zadań , takich jak wysyłanie wiadomości e-mail i zbieranie aktualizacji zespołu w każdy piątek

Najlepsza część? Wprowadza wiele LLM, w tym GPT-4o, 3o-mini, o1 i Claude 3. 7 Sonnet, do obszaru roboczego w jednym narzędziu. Ta integracja eliminuje przełączanie kontekstu, które obniża wydajność.

Przełączaj LLM w ClickUp Brain, aby spersonalizować swoje doświadczenia z AI

W przypadku teamów zajmujących się zawartością, ClickUp Brain może przekształcić prostą podpowiedź we w pełni sformatowany wpis na blogu, zasugerować ulepszenia w pisaniu, a nawet pomóc w planowaniu kalendarzy zawartości.

Twórz wszystkie rodzaje zawartości - od postów na blogu po e-maile - z łatwością dzięki ClickUp Brain

Programiści doceniają sposób, w jaki ClickUp Brain może generować fragmenty kodu, automatyzować dokumentację i pomagać im w ustalaniu priorytetów poprawek, gdy wszystko wydaje się pilne i ważne jednocześnie.

Generowanie fragmentów kodu w kilka sekund dzięki ClickUp Brain

To, co naprawdę wyróżnia zarządzanie projektami w ClickUp, to sposób połączenia wszystkich danych roboczych za pomocą wyszukiwania opartego na AI. W przeciwieństwie do Meta AI, która nie ma świadomości twoich projektów lub dokumentów, Połączone Wyszukiwanie ClickUp może natychmiast znaleźć i połączyć informacje w całym obszarze roboczym.

💡 Pro Tip: Zamiast ręcznie tworzyć zależności między zadaniami lub planować zasoby, po prostu powiedz ClickUp Brain, co chcesz osiągnąć, a on zasugeruje zoptymalizowane cykle pracy, stworzy struktury zadań, a nawet przygotuje szablony komunikacji dla twojego zespołu. Wyprzedzaj terminy dzięki priorytetyzacji zadań opartej na AI w ClickUp

ClickUp najlepsze funkcje

ClickUp Brain : Generowanie zawartości, dopracowywanie tekstów, podsumowywanie dokumentów i wątków czatu oraz automatyzacja standupów i nie tylko za pomocą prostych komend w języku naturalnym

ClickUp AI Notetaker : Nagrywanie głosu, transkrypcja i podsumowywanie spotkań. Wyciągaj kluczowe wnioski i elementy działań ze spotkań dzięki kontekstowo świadomej AI : Nagrywanie głosu, transkrypcja i podsumowywanie spotkań. Wyciągaj kluczowe wnioski i elementy działań ze spotkań dzięki kontekstowo świadomej AI

ClickUp Connected Search : Natychmiastowe wyszukiwanie dzięki AI, która rozumie zapytania w języku naturalnym i łączy informacje w całym obszarze roboczym : Natychmiastowe wyszukiwanie dzięki AI, która rozumie zapytania w języku naturalnym i łączy informacje w całym obszarze roboczym

ClickUp Automatyzacja : Skonfiguruj inteligentne cykle pracy, które kierują, ustalają priorytety, a nawet zakończone powtarzalne zadania automatycznie za pomocą kreatora automatyzacji bez kodu : Skonfiguruj inteligentne cykle pracy, które kierują, ustalają priorytety, a nawet zakończone powtarzalne zadania automatycznie za pomocą kreatora automatyzacji bez kodu

ClickUp Docs : Współpracuj na żywo nad dokumentami dzięki wspomaganym przez AI narzędziom do pisania, formatowania i edycji wbudowanym bezpośrednio w dokumentację projektu : Współpracuj na żywo nad dokumentami dzięki wspomaganym przez AI narzędziom do pisania, formatowania i edycji wbudowanym bezpośrednio w dokumentację projektu

Tablica ClickUp : Rysuj, szkicuj, przeprowadzaj burze mózgów, generuj obrazy AI i współpracuj, aby wcielać pomysły w życie na udostępnianym płótnie : Rysuj, szkicuj, przeprowadzaj burze mózgów, generuj obrazy AI i współpracuj, aby wcielać pomysły w życie na udostępnianym płótnie

Limity ClickUp

Rozszerzony zestaw funkcji może wydawać się przytłaczający dla nowych użytkowników, którzy mogą potrzebować czasu, aby odkryć najbardziej odpowiednie narzędzia dla swojego cyklu pracy

Niektóre zaawansowane funkcje AI są dostępne tylko w wyższych planach

Ceny ClickUp

Oceny i recenzje ClickUp

G2: 4. 7/5 (ponad 9 000 recenzji)

Capterra: 4. 6/5 (ponad 4000 recenzji)

Co prawdziwi użytkownicy mówią o ClickUp?

Recenzja Reddit podkreśla:

ClickUp Brain szczerze mówiąc oszczędza mi mnóstwo czasu. Wiem, że istnieją narzędzia AI z całkiem wydajną warstwą Free, ale ciągłe przełączanie się między zakładkami zbiera żniwo. I szczerze mówiąc, kiedy jestem w strefie głębokiej pracy, jest to ostatnia rzecz, do zrobienia. Używam AI głównie do pisania materiałów, ponieważ pracuję w branży zawartości. Edytuje również to, co napisałem (niesamowite!). Kolejną rzeczą, która naprawdę mi pomaga, są Dokumenty. Uwielbiam opcje formatu, zwłaszcza te banery. Są urocze!

ClickUp Brain szczerze mówiąc oszczędza mi mnóstwo czasu. Wiem, że istnieją narzędzia AI z całkiem wydajną warstwą Free, ale ciągłe przełączanie się między zakładkami zbiera żniwo. I szczerze mówiąc, kiedy jestem w strefie głębokiej pracy, jest to ostatnia rzecz, do zrobienia. Używam AI głównie do pisania materiałów, ponieważ pracuję w branży zawartości. Edytuje również to, co napisałem (niesamowite!). Kolejną rzeczą, która naprawdę mi pomaga, są Dokumenty. Uwielbiam opcje formatu, zwłaszcza te banery. Są urocze!

ClickUp Insight: 62% naszych respondentów polega na konwersacyjnych narzędziach AI, takich jak ChatGPT i Claude. Ich znajomy interfejs chatbota i wszechstronne możliwości - generowania zawartości, analizowania danych i nie tylko - mogą być powodem, dla którego są one tak popularne w różnych rolach i branżach. Jeśli jednak użytkownik musi za każdym razem przełączać się na inną zakładkę, aby zadać pytanie AI, związane z tym koszty przełączania i przełączania kontekstu sumują się w czasie. Jednak nie w przypadku ClickUp Brain. Żyje on bezpośrednio w obszarze roboczym, wie nad czym pracujesz, rozumie zwykłe teksty i udziela odpowiedzi, które są bardzo istotne dla twoich zadań! Doświadcz 2x większej wydajności dzięki ClickUp!

2. ChatGPT (najlepsze do wszechstronnego generowania tekstów i konwersacyjnej AI)

przez ChatGPT

ChatGPT służy jako potężna alternatywa dla Meta AI, gdy potrzebujesz bardziej wydajnego i wyrafinowanego partnera do konwersacji. Niezależnie od tego, czy chodzi o burzę mózgów na temat nowej informacji prasowej, debugowanie upartego fragmentu kodu, czy też badanie złożonych tematów, ChatGPT doskonale pomaga w myśleniu o problemach z wielu punktów widzenia.

W przeciwieństwie do bardziej ograniczonych możliwości Meta AI, ChatGPT może obsługiwać zniuansowane żądania, takie jak "Napisz ten e-mail bardziej dyplomatycznym tonem " lub *"Wyjaśnij obliczenia kwantowe, jakbym był 10-latkiem. "Ta wszechstronność sprawia, że jest on nieoceniony dla profesjonalistów, którzy muszą przełączać się między kreatywnymi i analitycznymi zadaniami w ciągu dnia.

Ponadto funkcja Deep Research pozwala na autonomiczne przeglądanie sieci, generowanie kompleksowych raportów na tematy określone przez użytkownika poprzez analizę i interpretację tekstu, obrazów i plików PDF.

Najlepsze funkcje ChatGPT

Radzenie sobie ze złożonymi, wieloetapowymi problemami za pomocą spójnych, logicznych odpowiedzi

Twórz i poprawiaj kod w dziesiątkach języków programowania z objaśnieniami

Wybierz między różnymi wersjami GPT w zależności od tego, czy priorytetem są dla Ciebie możliwości, czy szybkość

Interakcja konwersacyjna za pomocą mowy zamiast pisania (w subskrypcji Plus)

Ograniczenia ChatGPT

Funkcja rozszerzonej / trwałej pamięci, choć korzystna dla personalizacji, budzi obawy o prywatność danych i możliwość niezamierzonego zachowania poufnych informacji przez AI

Może czasami "halucynować" lub pewnie przedstawiać nieprawidłowe informacje

Ceny ChatGPT

Free

ChatGPT Plus : 20 USD/miesiąc

Pro : 200 USD/miesiąc

Teams : 30 USD/użytkownika/miesiąc

Enterprise: Niestandardowy cennik

Oceny i recenzje ChatGPT

G2: 4. 7/5 (ponad 700 recenzji)

Capterra: 4. 5/5 (150+ opinii)

Co prawdziwi użytkownicy mówią o ChatGPT?

Recenzja Capterra mówi:

Świetne do ulepszenia pracy, którą masz, generowania pomysłów i uzyskiwania szybkich odpowiedzi na pytania bez konieczności długiego wyszukiwania w wyszukiwarce.

Świetne do ulepszenia pracy, którą masz, generowania pomysłów i uzyskiwania szybkich odpowiedzi na pytania bez konieczności długiego wyszukiwania w wyszukiwarce.

3. Claude (najlepszy do niuansowego rozumowania i przemyślanych odpowiedzi)

via Claude

Stworzony przez Anthropic z naciskiem na pomocność, nieszkodliwość i uczciwość, Claude wyróżnia się w sytuacjach wymagających zaawansowanej analizy danych i wyjaśnień.

Wyobraź sobie, że jesteś badaczem próbującym zrozumieć różne punkty widzenia na złożony problem etyczny. Tam, gdzie Meta AI może dostarczyć uproszczonych odpowiedzi, Claude może dokładnie zbadać wiele punktów widzenia, uznać niepewność i pomóc w bardziej kompleksowym zrozumieniu tematu. Dzięki temu jest szczególnie cenny dla naukowców, pisarzy i profesjonalistów zajmujących się zniuansowanymi tematami.

Imponujące okno kontekstowe Claude z 100 tys. tokenów (w Claude 2 i nowszych wersjach) zmienia sposób interakcji z AI. Możesz przesłać cały artykuł naukowy, umowę biznesową lub dokumentację produktu i zadawać konkretne pytania dotyczące szczegółów ukrytych głęboko w tekście.

Najlepsze funkcje Claude

Przetwarzanie do 100 tys. tokenów (około 75 tys. słów) w jednej konwersacji

Minimalizacja szkodliwych wyników i uprzedzeń dzięki konstytucyjnemu podejściu AI

Dostęp do agentowych możliwości AI w celu autonomicznego wykonywania zadań, takich jak przeszukiwanie sieci i uruchamianie aplikacji za pośrednictwem API

Ograniczenia Claude'a

Bardziej limitowane możliwości kodowania w porównaniu do niektórych alternatyw

Brak możliwości generowania obrazów

Czasami zbyt ostrożna w swoich reakcjach, aby uniknąć potencjalnych problemów

Ceny Claude

Free

Pro: 20 USD/miesiąc

Max : 100 USD/miesiąc

Teams: $30/użytkownika/miesiąc

Enterprise: Niestandardowy cennik

Oceny i recenzje Claude

G2: 4. 3/5 (ponad 50 recenzji)

Capterra: 4. 6/5 (20+ recenzji)

4. Jasper (najlepszy do marketingu i danych powstania opartych na AI)

via Jasper

Gdy Twój zespół marketingowy musi konsekwentnie tworzyć wysokiej jakości zawartość, która faktycznie konwertuje, Jasper wkracza tam, gdzie Meta AI nie spełnia oczekiwań. Ten wyspecjalizowany asystent pisania AI został stworzony specjalnie dla marketerów, którzy muszą zachować głos marki w wielu kanałach.

W przeciwieństwie do generycznego generowania zawartości przez Meta AI, Jasper jest wyposażony w szablony zaprojektowane dla określonych formatów zawartości - od sekwencji e-mail i tekstów reklam po posty na blogu i podpisy w mediach społecznościowych. Wisienka na torcie? Po połączeniu z zasobami marki i narzędziami SEO otrzymujesz zawartość, która jest nie tylko kreatywna, ale także strategicznie zoptymalizowana pod kątem wyszukiwania.

Najlepsze funkcje Jasper

Dostęp do wbudowanych funkcji SEO, z integracją Surfer SEO dla zawartości, która plasuje się w rankingach

Zdefiniuj i utrzymuj spójny głos marki we wszystkich produkowanych treściach

Uzyskaj ponad 50 szablonów dla określonych typów zawartości, od długich formularzy po reklamy społecznościowe

Wykorzystaj funkcje współpracy zespołowej do płynnego zatwierdzania zawartości

Limity Jasper

Krzywa uczenia się może być stroma dla użytkowników nowych w danych powstania AI

Wyższa cena w porównaniu do asystentów AI ogólnego przeznaczenia

Sporadyczne powtórzenia w dłuższych fragmentach zawartości, które wymagają ludzkiej edycji

Ceny Jasper

Kreator: $49/miesiąc

Pro: $69/miesiąc

Business: Niestandardowy cennik

Oceny i recenzje Jasper

G2: 4. 7/5 (ponad 1250 recenzji)

Capterra: 4. 8/5 (1840+ recenzji)

Co prawdziwi użytkownicy mówią o Jasper?

Użytkownik G2 mówi:

Jestem klientem Meta AI od ponad roku i nawet nie testuję już innych narzędzi, ponieważ żadne z nich nie ma sobie równych. Wybór odpowiedniego szablonu może wymagać kilku wersji próbnych i błędów, ale bardzo pomocne jest nauczenie się

Jestem klientem Meta AI od ponad roku i nawet nie testuję już innych narzędzi, ponieważ żadne z nich nie ma sobie równych. Wybór odpowiedniego szablonu może wymagać kilku wersji próbnych i błędów, ale bardzo pomocne jest nauczenie się

5. Perplexity AI (najlepsze do wyszukiwania informacji i badań w czasie rzeczywistym)

via Perplexity AI

Jeśli kiedykolwiek pytałeś Meta AI o ostatnie wydarzenia tylko po to, by otrzymać nieaktualne informacje, Perplexity AI oferuje odświeżającą zmianę. Ta skoncentrowana na badaniach AI łączy w sobie znany ci interfejs konwersacyjny, ale dodaje coś kluczowego: możliwości wyszukiwania w sieci w czasie rzeczywistym z odpowiednimi cytatami.

Wyobraź sobie, że przygotowujesz prezentację analizy rynku na jutro. Zamiast ręcznie wyszukiwać najnowsze statystyki i trendy w branży, możesz zapytać Perplexity: "Jakie są najnowsze trendy w inwestycjach w energię odnawialną w tym roku? " Natychmiast dostarczy ci aktualnych informacji wraz ze źródłami, które możesz zweryfikować i zacytować - coś, czego Meta AI po prostu nie może zrobić ze swoim stałym ograniczeniem wiedzy.

Najlepsze funkcje Perplexity AI

Pobieranie dokładnych, zweryfikowanych informacji z całego Internetu w czasie rzeczywistym

Uzyskaj cytowane źródła dla każdej informacji, ułatwiając krzyżowe sprawdzanie danych i dalsze badanie źródeł

Przetwarzanie tekstów, obrazów i plików PDF w celu uzyskania kompleksowych informacji

Twórz kontekst dla złożonych projektów badawczych dzięki niezawodnej pamięci konwersacji

Limity Perplexity AI

Wyniki wyszukiwania mogą czasami przytłoczyć podstawową odpowiedź, której szukasz

Warstwa Free ma limit dziennych zapytań i ograniczone funkcje

Jest mniej skuteczna w generowaniu kreatywnej zawartości w porównaniu z innymi alternatywami

Ceny Perplexity AI

Free : Limit zapytań dziennie

Pro : 20 USD/miesiąc

Teams & Enterprise: Niestandardowy cennik

Ocena i recenzje Perplexity AI

G2: 4. 7/5 (40+ recenzji)

Capterra: Za mało recenzji

Co użytkownicy z prawdziwego świata mówią o Perplexity AI?

Użytkownik Reddit udostępnia:

Dla mnie to niesamowite narzędzie wyszukiwania i myślę, że w przyszłości będzie jeszcze lepsze. Bardzo szybkie, bardzo precyzyjne. Zapewnia dobrze zaokrągloną odpowiedź dla mojego dokładnego kontekstu.

Dla mnie to niesamowite narzędzie wyszukiwania i myślę, że w przyszłości będzie jeszcze lepsze. Bardzo szybkie, bardzo precyzyjne. Zapewnia dobrze zaokrągloną odpowiedź dla mojego dokładnego kontekstu.

6. Google Gemini (najlepsze pod względem możliwości multimodalnych i integracji z ekosystemem Google)

via Google Gemini

Korzystanie z Google Gemini oferuje coś, z czym Meta AI nie może się równać: płynną integrację z obszarem roboczym Google i naprawdę imponujące możliwości multimodalne.

Powiedzmy, że planujesz aktualizację projektu produktu. Możesz pokazać Gemini zdjęcia swojego obecnego produktu, szkice swoich pomysłów i opisy tekstowe jednocześnie - a on zrozumie relacje między tymi wszystkimi elementami. Spróbuj zapytać: "Jakie ulepszenia możemy wprowadzić do tego projektu w oparciu o aktualne trendy? " podczas udostępniania zarówno zdjęć, jak i badań konkurencji. Gemini przetwarza wszystko razem, dając ci kontekstowy wgląd.

Dla firm korzystających już z aplikacji Google integracja jest szczególnie potężna. Gemini może pomóc w redagowaniu e-maili w Gmailu, tworzeniu prezentacji w Prezentacjach, analizowaniu danych w Arkuszach, a nawet pomagać w kodowaniu w Colab.

Najlepsze funkcje Google Gemini

Korzystaj z zaawansowanego rozumowania multimodalnego, które rozumie tekst, obrazy i kod jednocześnie

Dostęp do ogromnego wykresu wiedzy Google w celu uzyskania dokładnych, aktualnych informacji

Generowanie materiałów wideo na YouTube na podstawie podpowiedzi tekstowych lub animowanie statycznych obrazów dzięki funkcjom takim jak Veo 2

Limity Google Gemini

Niektóre funkcje Enterprise są nadal w fazie rozwoju

Wymaga dostępu do konta Google, co może nie działać w przypadku wszystkich polityk bezpieczeństwa organizacji

Ceny Google Gemini

Gemini Free : Podstawowe funkcje za darmo

Gemini Advanced : 19,99 USD/miesiąc (wliczone w Google One AI Premium)

Enterprise: Niestandardowy cennik za pośrednictwem obszaru roboczego Google

Oceny i recenzje Google Gemini

G2: 4. 4/5 (ponad 160 recenzji)

Capterra: Za mało recenzji

7. Microsoft Copilot (najlepszy pod względem wydajności dla przedsiębiorstw i integracji z ekosystemem Microsoft)

via Microsoft

Copilot jest głęboko zintegrowany z pakietem Microsoft 365, wprowadzając kontekstową inteligencję do narzędzi, z których Twój zespół już korzysta na co dzień.

Wyobraź sobie taką sytuację: przygotowujesz się do jutrzejszej prezentacji dla klienta. Zamiast przełączać się między aplikacjami, możesz poprosić Copilot o "podsumowanie wszystkich ostatnich e-maili od klienta X, przygotowanie prezentacji na podstawie naszych ostatnich trzech aktualizacji projektu i utworzenie agendy spotkania", a wszystko to przy jednoczesnym dostępie do rzeczywistych danych ekosystemu Microsoft. W przypadku Teams zajmujących się wieloma projektami, Copilot może przeanalizować kalendarz Outlook i zasugerować, jak nadać priorytet zadaniom w oparciu o nadchodzące terminy i harmonogramy spotkań.

W przeciwieństwie do bardziej konsumenckich alternatyw, Copilot jest zbudowany zgodnie ze standardami bezpieczeństwa Enterprise firmy Microsoft, zapewniając, że dane i podpowiedzi firmy pozostaną prywatne i zgodne z polityką organizacyjną.

Najlepsze funkcje Microsoft Copilot

Tworzenie zawartości kontekstowej bezpośrednio w programach Word, PowerPoint, Excel i Outlook na podstawie danych organizacji

Usprawnienie wydajności spotkań poprzez automatyczne generowanie notatek, elementów działań i działań następczych

Odpowiadaj na pytania dotyczące dokumentów, prezentacji i arkuszy kalkulacyjnych Twojej firmy, korzystając z bezpiecznego dostępu do środowiska Microsoft

Limity Microsoft Copilot

Wymaga subskrypcji Microsoft 365 dla pełnej funkcji

Wydajność zależy od tego, jak dobrze organizacja zorganizowała swoje środowisko Microsoft

Ograniczone możliwości niestandardowe w porównaniu z alternatywami open source

Ceny Microsoft Copilot

$30/użytkownika/miesiąc (wymaga subskrypcji Microsoft 365)

Oceny i recenzje Microsoft Copilot

G2: 4. 3/5 (70+ recenzji)

Capterra: Za mało recenzji

8. Hugging Face (najlepsze do dostosowywania i wdrażania AI typu open source)

via Hugging Face

Otwarte, oparte na społeczności podejście Hugging Face zapewnia zupełnie inne wrażenia niż zamknięte, uniwersalne podejście Meta AI. Ta platforma open-source służy zarówno jako hub społeczności, jak i zestaw narzędzi do tworzenia, szkolenia i wdrażania niestandardowych modeli AI dostosowanych do konkretnych wymagań.

Dla zespołów technicznych potrzebujących rozwiązań AI do zadań specyficznych dla branży, Hugging Face jest transformacyjny. Wyobraź sobie, że twoja firma medyczna potrzebuje asystenta AI, który rozumie terminologię medyczną - możesz znaleźć wstępnie wyszkolony model spośród tysięcy opcji open source lub dostosować go specjalnie do swoich potrzeb. Teams programistyczne mogą współpracować bezpośrednio na platformie, testując różne modele przed zintegrowaniem ich z aplikacjami produkcyjnymi.

Najlepsze funkcje Hugging Face

Dostęp do tysięcy wstępnie wytrenowanych modeli dla różnych zadań AI, od generowania tekstów po rozpoznawanie obrazów

Tworzenie i prezentowanie wersji demonstracyjnych AI bez rozszerzenia ustawień infrastruktury

Skorzystaj z sieci badaczy i praktyków AI udostępniających kod, modele i rozwiązania, gdy utkniesz w obliczu wyzwania związanego z implementacją

Limit przytulania twarzy

Wymaga wiedzy technicznej, aby w pełni wykorzystać możliwości platformy

Warstwa Free ma limity obliczeniowe do trenowania niestandardowych modeli

Ceny Hugging Face

HF Hub : Free

Konto Pro : 9 USD/użytkownik/miesiąc

Enterprise Hub: Od 20 USD/użytkownika/miesiąc

Oceny i recenzje Hugging Face

G2: Za mało recenzji

Capterra: Za mało recenzji

Co prawdziwi użytkownicy mówią o Hugging Face?

Użytkownik Reddit udostępnia:

Właśnie nauczyłem się korzystać z huggingface i jego dedykowanych punktów końcowych. Myślę, że jest to dość opłacalne, ponieważ płacisz tylko za czas użytkowania, a to oznacza, że możesz szybko uruchomić całą swoją pracę na mocnym procesorze, a następnie nie płacić więcej, co oszczędza mojemu biednemu laptopowi zmagań.

Właśnie nauczyłem się korzystać z huggingface i jego dedykowanych punktów końcowych. Myślę, że jest to dość opłacalne, ponieważ płacisz tylko za czas użytkowania, a to oznacza, że możesz szybko uruchomić całą swoją pracę na mocnym procesorze, a następnie nie płacić więcej, co oszczędza mojemu biednemu laptopowi zmagań.

9. DALL-E 3 (najlepszy do generowania wysokiej jakości obrazów AI)

przez ChatGPT

Stworzony przez OpenAI, DALL-E 3 wyróżnia się generowaniem oryginalnych wizualizacji w zakresie od fotorealistycznych renderingów po abstrakcyjne koncepcje artystyczne.

Najnowsza wersja oferuje imponującą kontrolę nad stylem obrazu, kompozycją, a nawet możliwość rozszerzenia istniejących obrazów poza ich oryginalne granice.

To, co sprawia, że DALL-E 3 jest szczególnie cenny, to jego zdolność do generowania obrazów zgodnych z wytycznymi marki. Specjaliści ds. marketingu mogą tworzyć spójne wizualizacje w kampaniach bez ponoszenia kosztów niestandardowych fotografii lub ilustracji dla każdego zasobu.

Najlepsze funkcje DALL-E 3

Tworzenie fotorealistycznych obrazów na podstawie szczegółowych opisów tekstowych z niezwykłą dokładnością

Edytuj wygenerowane obrazy, aby zmodyfikować istniejące obrazy lub rozszerzyć ich granice

Eksperymentuj z różnymi stylami artystycznymi i naśladuj określone podejścia estetyczne

Limity DALL-E 3

Limit możliwości edycji w porównaniu do profesjonalnego oprogramowania do projektowania

Brak możliwości generowania niektórych rodzajów zawartości ze względu na ograniczenia bezpieczeństwa

Wyniki wyższej jakości wymagają zakupu kredytów poza przydziałem Free

Ceny DALL-E 3

DALL-E 3(OpenAI) : Dostępne za pośrednictwem ChatGPT Plus (20 USD/miesiąc) z limitowanymi darmowymi generacjami

DALL-E 3 API : Płatność zgodnie z rzeczywistym użyciem od około $0,08 za obraz

Enterprise: Niestandardowe ceny dla dużych ilości danych

DALL-E 3 oceny i recenzje

G2: Za mało recenzji

Capterra: Za mało recenzji

10. YouChat (najlepszy do rozmów z wykorzystaniem AI z aktualnymi informacjami)

Chcesz połączyć konwersacyjne AI z wyszukiwaniem w sieci w czasie rzeczywistym? YouChat pomoże ci dokładnie to zrobić.

Gdy zapytasz YouChat o "najnowsze przepisy dotyczące AI w Europie", nie tylko zgaduje - przeszukuje sieć i pokazuje dokładnie, gdzie znalazł informacje. To podejście oparte na wyszukiwaniu odróżnia YouChat od ograniczeń Meta AI w zakresie danych szkoleniowych, dzięki czemu jest idealny dla naukowców, studentów i profesjonalistów, którzy potrzebują wiarygodnych, aktualnych informacji.

Najlepsze funkcje YouChat

Zobacz dokładnie, jak aktualne są informacje dzięki znacznikom czasu obok wyników wyszukiwania

Płynne przełączanie się między wyspecjalizowanymi trybami: w jednej chwili poproś o analizę kodu, a w następnej o zbadanie rewolucji francuskiej na potrzeby referatu z historii

Zapisz całą swoją podróż badawczą dzięki połączonym konwersacjom, do których mogą odwoływać się współpracownicy

Integracja z YouCode i YouWrite w celu zapewnienia zakończonego cyklu pracy od badań do wdrożenia

Kontroluj, z których aplikacji i witryn czerpie YouChat, oceniaj źródła pod kątem niezawodności i filtruj wyniki według aktualności lub regionu

Ograniczenia YouChat

Czasami przyciąga stycznie powiązane wyniki wyszukiwania, które wymagają dodatkowego filtrowania

Ceny YouChat

Free : Podstawowe pytania i odpowiedzi

Pro : 20 USD/miesiąc

Teams : 30 USD/miesiąc

Enterprise: Niestandardowy cennik

Oceny i recenzje YouChat

G2: Za mało recenzji

Capterra: Za mało recenzji

Co prawdziwi użytkownicy mówią o YouChat?

W recenzji G2 czytamy:

Wyszukiwarka AI Chat dostarcza krótkich informacji i najnowszych stron internetowych z wysokiej jakości wynikami w przeciwieństwie do konkurencji. Używam jej jako niezawodnej wyszukiwarki dla konkretnych tematów...

Wyszukiwarka AI Chat dostarcza krótkich informacji i najnowszych stron internetowych z wysokiej jakości wynikami w przeciwieństwie do konkurencji. Używam jej jako niezawodnej wyszukiwarki dla konkretnych tematów...

11. Otter AI (najlepsza do transkrypcji spotkań i inteligencji konwersacji opartej na sztucznej inteligencji)

Czy byłeś kiedyś na kluczowym spotkaniu z klientem omawiającym wymagania projektu, kiedy ktoś powiedział coś genialnego - ale jesteś zbyt zajęty robieniem notatek, aby w pełni to przetworzyć? Otter AI rozwiązuje ten powszechny ból głowy w miejscu pracy, automatycznie transkrybując i podsumowując rozmowy w czasie rzeczywistym.

Rozmowa sprzedażowa, podczas której klient wspomniał o swoim budżecie? Otter nie tylko dokona transkrypcji, ale także podkreśli kluczowe dane i doda je do podsumowania. Spotkanie hybrydowe z trzema osobami w sali konferencyjnej i dwoma zdalnymi? Otter identyfikuje, kto co powiedział, przechwytuje slajdy udostępniane na ekranie i organizuje wszystko w łatwy do przeszukiwania format.

Najlepsze funkcje Otter AI

Zamień swoją 60-minutową odprawę zespołu w łatwe do zeskanowania podsumowanie z automatycznie wyodrębnionymi elementami działań, decyzjami i pytaniami

Pozwól uczestnikom spotkania podkreślać ważne momenty i dodawać komentarze w czasie rzeczywistym, jak w przypadku współpracy w Dokumentach Google do rozmów

Rozpoznawanie żargonowych terminów branżowych, takich jak "EBITDA" lub "punkt końcowy API", dzięki niestandardowemu szkoleniu w zakresie słownictwa

Automatyczne dołączanie do połączeń Zoom, Teams lub Google Meet po połączeniu z kalendarzem

Stwórz przeszukiwalną bazę wiedzy, w której w kilka sekund znajdziesz dyskusję na temat konkretnej funkcji sprzed trzech tygodni

Limity Otter AI

Trudności z utrzymaniem dokładności w hałaśliwych kawiarniach lub gdy wielu członków zespołu rozmawia ze sobą

Może działać wolno podczas edycji długich transkrypcji z całodniowych sesji warsztatowych

Ceny Otter AI

Free

Pro : $16. 99/miesiąc/użytkownik

Business : 30 USD/miesiąc/użytkownik

Enterprise: Niestandardowy cennik

Oceny i recenzje Otter AI

G2: 4. 3/5 (290+ recenzji)

Capterra: 4. 4/5 (90+ recenzji)

12. Replit (najlepszy do wspólnej pomocy w kodowaniu i rozwoju w czasie rzeczywistym)

via Replit

Wyobraź sobie, że masz partnera do kodowania, który zna cały twój projekt od podszewki i może zakończyć twoje funkcje, zanim jeszcze skończysz je wpisywać. To właśnie Replit AI. Podczas gdy Meta AI może pomóc ci z izolowanymi fragmentami kodu, Replit AI żyje bezpośrednio w twoim środowisku programistycznym i rozumie kontekst twojego projektu.

Niezależnie od tego, czy jesteś studentem budującym swój pierwszy projekt w Pythonie, czy zespołem programistów współpracujących nad złożoną aplikacją internetową, Replit AI przyspiesza cykl pracy nad kodowaniem, jednocześnie ucząc cię lepszych praktyk po drodze.

Najlepsze funkcje Replit

Pozwól mu obserwować, jak kodujesz i zasugeruj zakończenie tego trudnego zapytania do bazy danych lub logiki funkcji za pomocą Ghost Pair Programming

Przekształć tajemniczy kod starszej wersji w proste angielskie objaśnienia

Natychmiastowe wdrażanie aplikacji za pomocą jednego kliknięcia, ponieważ Replit obsługuje całą konfigurację hostingu za kulisami

Umożliwienie całemu zespołowi wspólnego kodowania w czasie rzeczywistym z jednoczesną edycją i pomocą AI dla każdego

Konwersja skryptu Python na JavaScript (lub dowolny z ponad 50 języków) przy zachowaniu tej samej funkcji

Ograniczenia Replit

Może spowalniać podczas pracy z funkcjami AI wymagającymi dużej ilości zasobów w większych bazach kodu

Ograniczenia obliczeniowe Free Tier stają się zauważalne podczas tworzenia czegokolwiek poza prostymi aplikacjami

Ceny Replit

Starter : Free

Core : 35 USD/miesiąc

Teams : 40 USD/użytkownika/miesiąc

Enterprise: Niestandardowy cennik

Oceny i recenzje Replit

G2: 4. 5/5 (ponad 100 recenzji)

Capterra: Za mało recenzji

13. Notion AI (najlepsze do kontekstowej pomocy przy dokumentach i inteligencji obszaru roboczego)

via Notion

Czy kiedykolwiek wpatrywałeś się w pustą stronę Notion, zastanawiając się, jak rozpocząć tworzenie tej ważnej propozycji dla klienta? Notion AI jest jak partner w pisaniu, który przeczytał każdy dokument w obszarze roboczym.

W przeciwieństwie do odłączonego doświadczenia Meta AI, Notion AI działa dokładnie tam, gdzie Twój zespół już współpracuje. Rozpoczynasz nową kampanię marketingową? Notion AI może pobrać odpowiednie informacje z poprzednich kampanii, włączyć głos marki z istniejących materiałów i wygenerować pierwszy szkic, który faktycznie brzmi tak, jakby napisał go Twój zespół.

Kiedy twoja kwartalna sesja planowania się przeciąga, po prostu poproś Notion AI o przekształcenie tych niechlujnych notatek z dyskusji w zorganizowany plan projektu z oś czasu i odpowiedzialnością - przy jednoczesnym zachowaniu kontekstu celów i zasobów firmy.

Najlepsze funkcje Notion AI

Przekształć swoje rozproszone "zrzuty mózgu" z sesji burzy mózgów w spójny, ustrukturyzowany dokument w kilka sekund

Tworzenie niestandardowych podsumowań długich raportów

Wyodrębniaj konkretne kolejne kroki z notatek ze spotkań zespołu i organizuj je w zadania, które można przypisać

Dostosuj wersję roboczą e-maila z "pasywno-agresywnej" do "dyplomatycznie stanowczej" za pomocą transformacji tonalnej

Błyskawicznie przetłumacz dokumentację swojego produktu na języki, których potrzebuje Twój międzynarodowy zespół, zachowując przy tym dokładność techniczną

Ograniczenia Notion AI

Działa najlepiej, gdy masz już dobrze zorganizowane strony Notion, z których może się uczyć

Sporadycznie pomija niuanse w terminologii specyficznej dla firmy, które nie pojawiają się często w obszarze roboczym

Ceny Notion AI

Dodaj do dowolnego planu Notion za 10 USD/użytkownika/miesiąc

Oceny i recenzje Notion

G2: 4. 7/5 (ponad 6 000 recenzji)

Capterra: 4. 7/5 (ponad 2500 recenzji)

Co użytkownicy z prawdziwego świata mówią o Notion AI?

W recenzji G2 czytamy:

Jak każde narzędzie AI, ma ono swoje naturalne limity, ale w kontekście tego, jak go używam, doskonale spełnia moje potrzeby.

Jak każde narzędzie AI, ma ono swoje naturalne limity, ale w kontekście tego, jak go używam, doskonale spełnia moje potrzeby.

