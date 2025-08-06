10 najlepszych alternatyw i konkurentów Perplexity AI w 2025 roku

Połączenie sztucznej inteligencji i wyszukiwarek internetowych wywarło znaczący i pozytywny wpływ na sposób, w jaki wyszukujemy i wykorzystujemy informacje w Internecie.

Wyniki wyszukiwania zdecydowanie uległy poprawie, a łatwość korzystania z tej nowej wyszukiwarki opartej na sztucznej inteligencji przeniosła nasze ogólne możliwości wyszukiwania na zupełnie nowy poziom. Ograniczenia tradycyjnych wyszukiwarek internetowych zostały wyeliminowane przez narzędzia oparte na sztucznej inteligencji, takie jak Perplexity AI.

W dzisiejszych wyszukiwarkach Perplexity AI staje się jednym z najczęściej używanych narzędzi AI przez osoby ze wszystkich branż.

Perplexity AI świetnie radzi sobie z przekształcaniem złożonych zapytań w łatwe do zrozumienia odpowiedzi, ale nie jest to jedyne narzędzie wykorzystujące silniki wyszukiwania oparte na sztucznej inteligencji. Nie brakuje dostawców w tej przestrzeni, którzy walczą o Twoją uwagę jako najlepsza wyszukiwarka lub narzędzie chatbot oparte na sztucznej inteligencji.

Omówmy najważniejsze funkcje Perplexity AI, sposób, w jaki ta wyszukiwarka AI może pomóc Ci w konkretnych potrzebach, oraz poznajmy najlepsze alternatywy dla Perplexity AI, abyś mógł znaleźć idealną aplikację do swoich zastosowań.

Czym jest Perplexity AI?

Perplexity AI to wyszukiwarka oparta na sztucznej inteligencji, która umożliwia uzyskiwanie odpowiedzi w formie czatu. Zadaj pytanie Perplexity AI, a narzędzie przeszuka internet w celu uzyskania informacji na temat Twojego zapytania, a następnie przedstawi odpowiedź na podstawie znalezionych wyników.

To narzędzie różni się od tradycyjnej wyszukiwarki, ponieważ zostało zaprojektowane tak, aby bardziej przypominało rozmowę, podobnie jak w przypadku używania naszego naturalnego języka. Zamiast wyszukiwać „przykłady automatyzacji marketingu”, zapytasz je „Jaki jest najlepszy przykład automatyzacji marketingu w 2024 roku?”, a ono odpowie w sposób konwersacyjny.

Rozszerzenie Perplexity AI dla przeglądarki Chrome używane w wyszukiwarce

Perplexity AI wykorzystuje przetwarzanie języka naturalnego (NLP) i zaawansowane modele językowe, aby uzyskać odpowiedzi, których potrzebujesz, w sposób zrozumiały dla każdego. Nie musisz już przeglądać wielu stron internetowych, aby dowiedzieć się czegoś na dany temat — zamiast tego możesz poprosić Perplexity AI o podsumowanie. ?

Czego szukać w alternatywie dla Perplexity AI

Każdego miesiąca na rynek trafiają nowe narzędzia wyszukiwania oparte na sztucznej inteligencji. Wybór odpowiedniej alternatywy dla Perplexity AI zależy od Twoich celów, potrzeb i oczekiwań.

Oto, co należy wziąć pod uwagę, szukając alternatywy dla Perplexity AI:

Funkcje: Czy alternatywna wyszukiwarka posiada wszystkie funkcje, których potrzebuję? Czy oferuje mi coś więcej?

Doświadczenie użytkownika: Jakie są wrażenia użytkownika? Czy narzędzie jest łatwe w obsłudze i nawigacji?

Szkolenie: Czy trudno jest nauczyć się obsługi tego narzędzia? Czy mogę łatwo wdrożyć cały mój zespół?

Cena: Czy nowe narzędzie jest darmową wyszukiwarką AI? Czy mieści się w moim budżecie?

Reputacja: Czy dostawca oprogramowania cieszy się dobrą reputacją? Czy jest to zupełnie nowy dostawca na rynku?

Recenzje: Co inni użytkownicy mówią o tej konkretnej wyszukiwarce? Czy spełnia ona oczekiwania?

W swej istocie Perplexity AI jest prostym w obsłudze narzędziem o limicie funkcji. Oznacza to, że możesz łatwo porównać inne wyszukiwarki oparte na AI, aby znaleźć najlepszą dla siebie, lub zapoznać się z alternatywnymi rozwiązaniami w tej przestrzeni, które oferują jeszcze więcej funkcji.

10 najlepszych alternatyw dla Perplexity AI

Chcesz zobaczyć, co jeszcze jest dostępne? Zebraliśmy listę najlepszych alternatyw dla Perplexity AI dostępnych obecnie na rynku. Odkryj wyszukiwarki AI, narzędzia pomagające w pisaniu kodu oraz platformy, które mogą stać się Twoim punktem odniesienia dla wszystkich zawartości i AI.

Wypróbuj ClickUp Brain za darmo Skorzystaj z ClickUp Brain, aby błyskawicznie znaleźć informacje i od razu przystąpić do działania!

Jeśli szukasz narzędzia AI, które naprawdę zmieni sposób Twojej pracy, ClickUp Brain jest alternatywą dla Perplexity na wyższym poziomie. Zamiast po prostu odpowiadać na pytania, ClickUp Brain działa jak niewidzialna siła — łącząc się bezpośrednio z Twoimi zadaniami, dokumentami, czatami i posuwając projekty do przodu dzięki kontekstowym, praktycznym wynikom.

A co najlepsze? Pozwala ona na czatowanie z wieloma modelami LLM, a nie tylko z jednym. Tak, możesz czatować z Claude, Gemini i innymi, nie opuszczając interfejsu ClickUp Brain.

Następnie agenci AI automatyzują powtarzalne zadania administracyjne, podsumowują złożone informacje i proaktywnie przedstawiają wnioski, dzięki czemu zawsze jesteś o krok do przodu. Dzięki wbudowanej automatyzacji i inteligentnym sugestiom wplecionym w każdy cykl pracy możesz natychmiast odnaleźć to, co ważne, przypisać działania następcze i wykonać więcej zadań w krótszym czasie!

Stwórz niestandardowych agentów AI, którzy będą obsługiwać każdy rodzaj cyklu pracy dzięki ClickUp Brain.

Aby uzyskać jeszcze większą moc, Brain MAX służy jako dedykowany komputerowy towarzysz AI. Zapewnia on wyszukiwanie na poziomie przedsiębiorstwa, funkcję zamiany mowy na tekst oraz automatyzację bez użycia rąk w całym ekosystemie pracy. Wystarczy wypowiedzieć zapytania lub instrukcje, a Brain MAX znajdzie, uporządkuje i wykorzysta informacje we wszystkich podłączonych aplikacjach — ClickUp, Google Drive, Figma, GitHub i innych.

Niezależnie od tego, czy przeprowadzasz burzę mózgów, zapisujesz pomysły w stanie przepływu, czy zarządzasz złożonymi projektami, Brain MAX zapewnia spójność i dostępność wszystkich informacji w jednym miejscu.

ClickUp Brain i Brain MAX nie tylko pomagają znaleźć informacje — łączą je w całość, automatyzują rutynowe zadania i umożliwiają podejmowanie mądrzejszych i szybszych decyzji. Dla zespołów i osób, które chcą wyjść poza podstawowe wyszukiwanie i naprawdę wykorzystać AI do zwiększenia wydajności, jest to aktualizacja, na którą czekaliście.

Najlepsze funkcje ClickUp

Limitacje ClickUp

Niektórzy użytkownicy sugerują, że nauka obsługi ClickUp może być trudna, ponieważ jest to bardzo kompleksowe narzędzie.

ClickUp Brain jest stosunkowo nowym narzędziem, więc z czasem dodawane są do niego nowe funkcje.

Ceny ClickUp

Oceny i recenzje ClickUp

G2: 4,7/5 (ponad 8700 recenzji)

Capterra: 4,7/5 (ponad 3800 recenzji)

2. Google Gemini

Via Gemini

Gemini (wcześniej znane jako Google Bard AI) to bezpłatna wyszukiwarka AI, która jest odpowiedzią Google na wynik wyszukiwania opartego na AI. Uruchom Gemini i zacznij rozmawiać z AI, zadawaj jej pytania, zachęcaj ją do rozwiązywania problemów lub poproś o pomoc w wymyśleniu kreatywnych pomysłów na kampanię marketingową w mediach społecznościowych. ?

Najlepsze funkcje Gemini

Uzyskaj odpowiedzi za pośrednictwem aplikacji opartej na czacie i wykorzystującej AI.

Zweryfikuj źródło informacji, aby móc sprawdzić fakty.

Według doniesień ma dostęp do bardziej aktualnych danych niż niektóre inne aplikacje.

Stworzone przez Google, cieszące się doskonałą reputacją dzięki wysokiej jakości narzędziom programowym.

Ograniczenia Gemini

Niektórzy użytkownicy dokonują raportowania, że Gemini nie radzi sobie tak dobrze z kodowaniem pytań jak inne narzędzia.

Google otwarcie przyznaje, że Gemini jest eksperymentem, więc wyniki nie zawsze mogą być zgodne z rzeczywistością.

Niedostępne w wielu wyszukiwarkach — w przeciwieństwie do Perplexity AI.

Ceny Gemini

Free

Oceny i recenzje Gemini

G2: 4,3/5 (ponad 20 recenzji)

Capterra: N/A

3. Bing

Za pośrednictwem Bing

Bing, wyszukiwarka Microsoftu, niedawno wypuściła wyszukiwarkę opartą na AI z zaawansowanym algorytmem. Podobnie jak Perplexity AI, możesz używać Bing (znanego również jako Bing Chat lub Bing AI), aby znaleźć odpowiedzi na wszystkie nurtujące Cię pytania dotyczące biznesu lub życia. ?

Jeśli jesteś zaawansowanym użytkownikiem produktów Microsoft i szukasz alternatywy dla Perplexity AI, to jest to narzędzie dla Ciebie.

Najlepsze funkcje Bing

Zintegrowane z ekosystemem Microsoft

Funkcje wyszukiwarki zdjęć

Wspierane przez wysokiej jakości wyniki wyszukiwania

Prywatne funkcje wyszukiwania w Internecie

Poproś Bing o pomoc w znalezieniu odpowiedzi, planowaniu harmonogramów i nie tylko.

Pisz kod z pomocą Bing w językach takich jak Python.

Limity Bing

Niektórzy użytkownicy dokonują raportowania, że Bing nie zawsze zwraca trafne wyniki dla złożonych pytań.

Jak w przypadku każdego narzędzia AI , zawsze sprawdzaj, czy podane dane lub statystyki są rzeczywiście zgodne z rzeczywistością.

Ceny Bing

Free

Oceny i recenzje Bing

G2: 4,5/5 (ponad 20 recenzji)

Capterra: N/A

4. Jasper

Via Jasper

W przeciwieństwie do Bing i Bard, Jasper nie jest tylko wyszukiwarką AI. Jest to platforma zaprojektowana, aby pomóc Ci wykorzystać AI do tworzenia zawartości dla Twojej marki. Jasper oferuje zakres funkcji AI do tworzenia zawartości, w tym Jasper Chat — przyjazny dla użytkownika chatbot, z którego można korzystać w podobny sposób jak z Perplexity AI. ?

Najlepsze funkcje Jasper

Obszerna baza wiedzy obejmująca zarówno tematy ogólne, jak i niszowe.

Możliwość powrotu do wcześniejszej części rozmowy w celu uzyskania dodatkowego kontekstu

Zadawaj pytania, pros o podpowiedź i generuj pomysły.

Szeroki zakres narzędzi i funkcji do pisania opartych na AI

Limits Jasper

Niektórzy użytkownicy dokonują raportowania, że Jasper Chat może czasami działać wolno.

Jasper jest dostępny tylko w ramach płatnego planu, co czyni go jedną z najmniej przystępnych cenowo alternatyw dla Perplexity AI na tej liście.

Ceny Jasper

Twórca: 49 USD/miesiąc za użytkownika

Teams: 125 USD/miesiąc na użytkownika

Biznes: Skontaktuj się w sprawie cen

Oceny i recenzje Jasper

G2: 4,7/5 (ponad 1200 recenzji)

Capterra: 4,8/5 (ponad 1700 recenzji)

5. Komo

Via Komo

Komo to elegancka, minimalistyczna alternatywa dla Perplexity AI. To narzędzie wyszukiwania AI pozwala zadawać pytania, przeglądać artykuły i zawartość cyfrowe oraz wyświetlać trafne wyniki wyszukiwania na podstawie zapytania. ?

Ponadto Komo szczyci się tym, że jest prywatną wyszukiwarką AI, która jest szybka i niezawodna — a wszystko to bez reklam.

Najlepsze funkcje Komo

Przeszukuj internet i zadawaj pytania w środowisku wolnym od rozpraszających elementów i reklam.

Zawęź swoje wyszukiwanie, aby wyświetlać tylko zawartość skupioną na społeczności, taką jak wideo na YouTube i artykuły informacyjne.

Burza mózgów na temat konkretnego zagadnienia lub zapytania

Skorzystaj z hybrydowego chatbota i wyszukiwarki w jednym narzędziu.

Limity Komo

Niektórzy użytkownicy mogą uznać minimalistyczny interfejs użytkownika za nieprzyjemny.

W porównaniu z niektórymi bardziej znanymi alternatywami dla Perplexity AI z tej listy, w Internecie jest bardzo mało informacji na temat Komo.

Ceny Komo

Free

Oceny i recenzje Komo

G2: N/A

Capterra: N/A

6. Writesonic

Za pośrednictwem Writesonic

Writesonic to narzędzie AI do tworzenia treści, które pomaga właścicielom firm i marketerom tworzyć nowe teksty. Oprócz funkcji pisania artykułów, parafrazowania i streszczania artykułów, to narzędzie do tworzenia treści AI oferuje Chatsonic — funkcję konwersacyjnej sztucznej inteligencji wykorzystującą język naturalny, podobną do Perplexity AI. ?️

Ponadto Writesonic twierdzi, że może pomóc Ci w generowaniu całkowicie unikalnej zawartości, dzięki czemu nie ryzykujesz tworzenia plagiatów.

Najlepsze funkcje Writesonic

Procesor konwersacyjny NLP, który konkuruje z ChatGPT

Oparte na wyszukiwaniu, zaprojektowane do pisania zawartości i generowania pomysłów.

Użyj Chatsonic do generowania grafiki AI oraz tekstów pisanych.

Uzyskaj dostęp do Chatsonic i innych narzędzi do tworzenia treści opartych na AI w jednym miejscu.

Ograniczenia Writesonic

Niektórzy użytkownicy dokonują raportowania, że limit słów w planie Business może czasami być frustrujący.

Niektórzy użytkownicy sugerują, że teksty generowane przez Writesonic mogą być czasami powtarzalne.

Ceny Writesonic

Unlimited: 20 USD/miesiąc na użytkownika

Biznes: Od 19 USD miesięcznie za użytkownika

Enterprise: Skontaktuj się z nami w sprawie cen

Oceny i recenzje Writesonic

G2: 4,8/5 (ponad 1800 recenzji)

Capterra: 4,8/5 (ponad 1800 recenzji)

7. Poe

Via Poe

Poe to chatbot AI opracowany przez zespół programistów Quora. Aplikacja ta została zaprojektowana jako przeglądarka internetowa i aplikacja mobilna, która zapewnia dostęp do wielu różnych chatbotów w jednym miejscu.

W Poe użytkownicy mogą uruchamiać podpowiedzi w usługach takich jak Midjourney, ChatGPT, Claude i innych. ?

Najlepsze funkcje Poe

Rozpocznij rozmowę z ogromną liczbą chatbotów, a kolejne są dodawane regularnie.

Zadawaj pytania, uzyskuj odpowiedzi i znajdź nowe pomysły dzięki wielu chatbotom.

Znajdź interesujące nowe boty do rozmowy dzięki funkcji Explore.

Dostępne jako aplikacja na urządzenia z systemem iOS i Android.

Limity Poe

Poe nie jest chatbotem, ale pełni funkcję bramy do innych chatbotów, co oznacza, że jakość ma zależność od konkretnego chatbota, z którym się łączysz.

Obecnie nie ma dostępnej subskrypcji dla firm, które chcą zarejestrować wielu użytkowników, ale trwają prace w toku nad wprowadzeniem takiej opcji.

Ceny Poe

Free

Enterprise: Wkrótce

Oceny i recenzje Poe

G2: 4,5/5 (1 recenzja)

Capterra: N/A

8. Pi

Via Pi

Pi to narzędzie AI do prowadzenia rozmów, stworzone przez Inflection AI. Narzędzie to zostało zaprojektowane tak, aby zapewnić zabawę i przyjazną atmosferę oraz pełnić rolę osobistego asystenta, a nie tradycyjnego chatbota. Pi może pomóc użytkownikom w wymyślaniu pomysłów lub inspiracji, tworzeniu planów, odkrywaniu zainteresowań i odpowiadaniu na pytania. ?

Najlepsze funkcje Pi

Usprawniony, minimalistyczny interfejs użytkownika bez elementów rozpraszających uwagę

Bardziej ludzkie podejście do obsługi chatbota

Zadawaj pytania, czerp inspirację i wyładuj emocje związane z dniem pracy.

Łączy wyszukiwanie i odpowiedzi oparte na AI z funkcją coacha.

Limitacje Pi

Niektórzy użytkownicy mogą preferować bardziej profesjonalny wygląd niż ten oferowany przez Pi — zwłaszcza jeśli inwestujesz w oprogramowanie dla całego zespołu.

Narzędzie to jest stosunkowo nowe, więc obecnie nie wiadomo o nim zbyt wiele.

Ceny Pi

Free

Oceny i recenzje Pi

G2: N/A

Capterra: N/A

9. ChatGPT

Za pośrednictwem ChatGPT

ChatGPT to jeden z najbardziej znanych obecnie chatbotów opartych na dużych modelach językowych. To generatywne narzędzie AI, stworzone przez OpenAI, pomaga użytkownikom znaleźć odpowiedzi i uzyskać informacje na podstawie historii poprzednich rozmów i kontekstu. ⚒️

Najlepsze funkcje ChatGPT

Uzyskaj pomoc w zadaniach takich jak planowanie kampanii marketingowej, pisanie e-mail lub prowadzenie trudnej rozmowy.

Określ długość, styl i format udzielanych odpowiedzi.

Pisz kod bez konieczności posiadania wiedzy na jego temat

Podsumowuj teksty i dostarczaj informacje na temat dłuższych dokumentów, takich jak eseje lub protokoły ze spotkań.

Limiti ChatGPT

Czasami wyniki nie są zawsze dokładne, podobnie jak w przypadku większości narzędzi czatu opartych na AI, w tym najlepszych alternatyw dla ChatGPT

Niektórzy użytkownicy dokonują raportowania, że ChatGPT nie zawsze zachowuje kontekst podczas złożonych dyskusji.

Ceny ChatGPT

Free

ChatGPT Plus: 20 USD/miesiąc za użytkownika

Oceny i recenzje ChatGPT

G2: 4,7/5 (ponad 300 recenzji)

Capterra: 4,2/5 (ponad 20 recenzji)

Porównaj ChatGPT i Perplexity AI!

10. GitHub Copilot

Za pośrednictwem GitHub Copilot

GitHub Copilot różni się nieco od innych alternatyw dla Perplexity AI z tej listy, ponieważ jest to narzędzie przeznaczone wyłącznie dla programistów. Jako najczęściej stosowane narzędzie AI dla programistów, aplikacja ta przekształca podpowiedzi w języku naturalnym na sugerowany kod w wielu językach. ⌨️

Najlepsze funkcje GitHub Copilot

Usprawnij proces pisania kodu z pomocą AI

Uzyskaj sugestie oparte na AI na podstawie poprzedniego kodu.

Edytuj bezpośrednio w swoim ulubionym redaktorze kodu.

Naucz się programować z pomocą GitHub Copilot.

Limit GitHub Copilot

Ta aplikacja jest przeznaczona do pisania kodu, więc jest użyteczną alternatywą dla Perplexity AI tylko wtedy, gdy właśnie do tego używasz aplikacji.

Niektórzy użytkownicy dokonują raportowania, że narzędzie może mieć stromą krzywą uczenia się.

Ceny GitHub Copilot

Free

Zespół: 4 USD/miesiąc na użytkownika

Enterprise: 24 USD/miesiąc na użytkownika

Oceny i recenzje GitHub Copilot

G2: 4,5/5 (ponad 50 recenzji)

Capterra: 5/5 (3 recenzje)

Uzyskaj potrzebne odpowiedzi dzięki tym alternatywom dla Perplexity AI.

Istnieje tak wiele alternatyw dla Perplexity AI, że z pewnością warto je sprawdzić. Skorzystaj z tego przewodnika, aby znaleźć najlepsze alternatywy dla Perplexity AI, które oferują potrzebne funkcje i możliwości.

Szukając doskonałego narzędzia do tworzenia treści opartego na AI, weź pod uwagę, że może istnieć narzędzie, które oferuje jeszcze więcej — na przykład ClickUp. Nasza kompleksowa platforma zawiera wszystko, czego potrzebujesz nie tylko do pomocy w zakresie AI, ale także do zarządzania projektami, wydajności i zarządzania pracą.

Wypróbuj ClickUp za darmo już dziś. ✨