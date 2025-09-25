10 najlepszych alternatyw i konkurentów Vidyard w 2026 r.

Czy kiedykolwiek próbowałeś nagrać krótką wiadomość wideo i musiałeś poruszać się po różnych platformach, żeby to zrobione było? Znam to.

Według serwisu Wyzowl 89% firm wykorzystuje obecnie wideo jako narzędzie marketingowe, co stanowi wzrost w porównaniu z zaledwie 61% w 2016 roku. Pytanie brzmi jednak: ile różnych narzędzi potrzeba, aby stworzyć ten jeden film, a następnie wysłać go do kogoś wraz z przyzwoitym transkryptem?

Wraz z rosnącym zapotrzebowaniem na szybkie, elastyczne i przyjazne dla użytkownika platformy wideo, Vidyard stał się popularnym wyborem. Nie jest to jednak jedyna dostępna opcja. Jeśli szukasz nowszych funkcji, bardziej przystępnych cen lub narzędzia, które po prostu dostosuje się do Twojego cyklu pracy, czas wyjść poza utarte schematy.

Chcesz uwolnić się od limitów i znacznie zwiększyć zasięg swoich działań? Przyjrzyjmy się najlepszym alternatywom dla Vidyard, które mogą zmienić sposób, w jaki angażujesz klientów, sprzedajesz i budujesz trwałe związki.

Dlaczego warto wybrać alternatywy dla Vidyard?

Vidyard to solidne narzędzie do obsługi wideo, ale może nie spełniać wszystkich wymagań każdego zespołu.

Jeśli szukasz podobnych funkcji, ale z większą elastycznością, inteligentniejszymi integracjami lub intuicyjnym interfejsem użytkownika, warto poświęcić czas na zapoznanie się z kompleksowym rozwiązaniem.

Ograniczone narzędzia do edycji: Platforma oferuje podstawowe funkcje przycinania, ale brakuje jej wbudowanych zaawansowanych funkcji, takich jak łączenie wielu klipów, przejścia lub adnotacje, których wielu użytkowników potrzebuje do tworzenia dopracowanej zawartości wideo

Trudniejsza nauka obsługi: Interfejs nie jest tak przyjazny dla początkujących jak w przypadku innych narzędzi. Nowi użytkownicy mogą potrzebować więcej czasu, aby się z nim oswoić i zacząć efektywnie korzystać z platformy

Wyższe ceny za zaawansowane funkcje: Podstawowe funkcje, takie jak szczegółowe analizy, niestandardowe branding i integracje z systemami CRM, są dostępne wyłącznie w planach wyższych poziomów, co może być kosztowne dla małych zespołów

Ograniczone możliwości współpracy zespołowej: Chociaż Vidyard świetnie nadaje się do wysyłania wideo, nie oferuje wsparcia dla kompleksowej współpracy między projektami lub działami, co ogranicza jego przydatność w cyklach pracy zespołów

Mniejsza liczba integracji z narzędziami zwiększającymi wydajność: Vidyard integruje się z głównymi systemami CRM i narzędziami do obsługi e-maila, ale nie oferuje tak szerokiego zakresu natywnych połączeń z menedżerami zadań, narzędziami do zarządzania projektami ani asystentami opartymi na AI, jak niektórzy z jego konkurentów

Alternatywy dla Vidyard w skrócie

Rzućmy okiem na tę tabelę, aby porównać najlepsze alternatywy dla Vidyard i znaleźć tę, która najlepiej pasuje do Twojego zespołu.

Nazwa narzędzia Najważniejsze funkcje Najlepsze dla Ceny* ClickUp ClickUp Clips, transkrypcja i notatki oparte na AI, integracja zadań, niestandardowe cykle pracy Osoby prywatne, małe firmy, średnie przedsiębiorstwa, duże przedsiębiorstwa Dostępny Free Plan; niestandardowe ceny dla przedsiębiorstw Loom Szybkie nagrywanie ekranu, spersonalizowane strony wideo, statystyki oglądalności Osoby prywatne, małe firmy, średnie przedsiębiorstwa Dostępny jest Free Plan; plany płatne zaczynają się od 18 USD/użytkownik/miesiąc (rozliczane rocznie) Hippo Wideo Spersonalizowane wideo na dużą skalę, mapy aktywności widzów, osadzane formularze do pozyskiwania leadów Małe firmy, średnie przedsiębiorstwa, duże przedsiębiorstwa Dostępny jest Free Plan; plany płatne zaczynają się od 30 USD/użytkownika/miesiąc Wistia Hosting wideo, budowanie marki kanału, analityka marketingowa Małe i średnie przedsiębiorstwa Dostępny jest Free Plan; plany płatne zaczynają się od 19 USD miesięcznie (rozliczane rocznie) BombBomb Nagrywanie wideo z wiadomości e-mail, śledzenie zaangażowania, integracje z systemami CRM Osoby prywatne, małe firmy Płatne plany zaczynają się od 42 USD za użytkownika miesięcznie Vimeo Hosting, ochrona hasłem, współpraca zespołowa, dostosowywanie niestandardowego odtwarzacza Osoby prywatne, małe firmy, średnie przedsiębiorstwa Dostępny jest Free Plan; plany płatne zaczynają się od 20 USD miesięcznie Sendspark Personalizacja wideo, osadzanie w wiadomościach e-mail, niestandardowe dostosowywanie wizerunku marki Małe i średnie przedsiębiorstwa Płatne plany zaczynają się od 49 USD za użytkownika miesięcznie VEED Nagrywanie ekranu, narzędzia AI, napisy, pakiet do edycji wideo Osoby prywatne, małe firmy Dostępny jest Free Plan; plany płatne zaczynają się od 24 USD/użytkownika/miesiąc Dubb Integracja z CRM, konfigurowalne strony docelowe, automatyzacja cykli pracy Średnie firmy, przedsiębiorstwa Enterprise Dostępny jest Free Plan; plany płatne zaczynają się od 59 USD/użytkownika/miesiąc Bonjoro Wiadomości wideo z personalizacją, cyklami pracy i analizami Osoby prywatne, małe firmy Dostępny jest plan Free; plany płatne zaczynają się od 25 USD/użytkownika/miesiąc Zight Nagrywanie ekranu, przechwytywanie obrazów/GIF-ów, adnotacje, szybkie udostępnianie Małe i średnie przedsiębiorstwa Dostępny jest Free Plan; plany płatne zaczynają się od 9 USD/użytkownika/miesiąc (rozliczane rocznie)

Jak oceniamy oprogramowanie w ClickUp Nasz zespół redakcyjny stosuje przejrzysty, oparty na badaniach i niezależny od dostawców proces, dzięki czemu możesz mieć pewność, że nasze rekomendacje opierają się na rzeczywistej wartości produktów. Oto szczegółowy opis tego, jak oceniamy oprogramowanie w ClickUp.

Najlepsze alternatywy dla Vidyard

Omówmy szczegółowo każde z tych narzędzi, abyś mógł dokonać właściwego wyboru.

1. ClickUp (najlepsze rozwiązanie do zarządzania projektami i cyklów pracy)

Nagrywaj ekran, aplikację lub zakładkę i udostępniaj natychmiastowo z poziomu zadań ClickUp dzięki ClickUp Clips

Jako wszechstronna aplikacja do pracy, ClickUp wykracza poza podstawowe zarządzanie projektami, łącząc tworzenie wideo, śledzenie zadań, transkrypcję opartą na AI oraz współpracę zespołową w jednym miejscu.

Dzięki ClickUp Clips możesz błyskawicznie nagrywać cały ekran i obraz z kamery internetowej bezpośrednio ze swojego obszaru roboczego. Oznacza to, że możesz wyjaśniać zadania, przekazywać informacje zwrotne lub udostępniać szybkie aktualizacje bez konieczności przełączania się między zakładkami lub korzystania z wielu narzędzi jednocześnie.

Możesz wykorzystać te krótkie, spersonalizowane nagrania zamiast długich e-maili lub spotkań. Dzięki temu Twój zespół od razu zrozumie cały kontekst i szybciej przystąpi do działania.

Za kulisami ClickUp Brain pozwala generować transkrypcje na żądanie, po prostu prosząc o „utworzenie transkrypcji” dowolnego klipu wideo lub audio. Ta sztuczka zwiększająca wydajność zamienia wypowiedziane słowa w tekst z możliwością wyszukiwania, ułatwiając znajdowanie, przeglądanie i udostępnianie kluczowych informacji bez konieczności ponownego oglądania całego filmu.

Transkrybuj wideo i uzyskuj transkrypcje bez opuszczania ClickUp

Oprócz transkrypcji, funkcja AI Notetaker w ClickUp słucha podczas spotkań lub nagrań. Platforma może automatycznie transkrybować notatki ze spotkań, wyodrębniać zadania do wykonania i pomagać w dołączaniu odpowiednich notatek bezpośrednio do zadań. Wszystko to trafia do Ciebie w przejrzystym dokumencie ClickUp Doc.

Twórz dokładne transkrypcje spotkań dzięki ClickUp AI Notetaker

Jeśli więc w Twoim wideo pojawia się ważna informacja, np. „Sfinalizujmy prezentację do czwartku”, ClickUp AI może to rozpoznać i pomóc Ci przekształcić to w zadanie. Ta oparta na AI transkrypcja pozwala Ci skupić się na rozmowie bez martwienia się o robienie notatek.

To, co sprawia, że rozwiązanie to jest jeszcze bardziej wydajne, to ścisłe połączenie wideo i notatek z systemem zarządzania zadaniami ClickUp. Możesz używać zadania ClickUp do przekształcania klipów, transkrypcji i streszczeń bezpośrednio w zadania, dzięki czemu Twój zespół ma wszystkie potrzebne informacje w jednym miejscu.

Aby jeszcze bardziej usprawnić cykl pracy, platforma oferuje ponad 1000 konfigurowalnych szablonów, z których można zacząć korzystać od razu. Szablon produkcji wideo ClickUp to dobry punkt wyjścia do przeprowadzenia zespołu przez każdy etap procesu produkcji, od planowania i tworzenia scenariusza po montaż i publikację. Pomaga on płynnie zarządzać terminami i wynikami pracy w ramach jednej platformy.

Pobierz darmowy szablon Zarządzaj projektami wideo od scenariusza po montaż dzięki szablonowi produkcji wideo ClickUp

Przewodniki, asynchroniczna komunikacja wideo, interaktywne prezentacje – bez względu na to, nad czym pracujesz, ClickUp pomoże Ci przekształcić to w coś, co można wykorzystać w praktyce.

Najlepsze funkcje ClickUp

Zamień wideo w spostrzeżenia: transkrybuj nagrania, zaznaczaj kluczowe momenty i generuj podsumowania dzięki transkrybuj nagrania, zaznaczaj kluczowe momenty i generuj podsumowania dzięki ClickUp Brain

Połącz wideo z działaniem: Dołączaj Clips bezpośrednio do zadań, aby Twój zespół mógł od razu reagować na informacje zwrotne lub aktualizacje

Zapewnij płynną współpracę: korzystaj z komentarzy, wzmianek i powiadomień, aby być na bieżąco z zespołem

Usprawnij cykle pracy związane z obsługą wideo: Wykorzystaj szablony i automatyzację, aby efektywniej zarządzać każdym krokiem procesu produkcji wideo

Ograniczenia ClickUp

Ze względu na tak wiele funkcji platforma może wydawać się przytłaczająca dla nowych użytkowników

Ceny ClickUp

Oceny i recenzje ClickUp

G2: 4,7/5 (ponad 10 000 recenzji)

Capterra: 4,6/5 (ponad 4400 recenzji)

Co mówią o ClickUp prawdziwi użytkownicy?

W recenzji serwisu G2 czytamy:

ClickUp to najbardziej szczegółowa, a jednocześnie najbardziej elastyczna platforma do tworzenia list zadań i współpracy, z jaką kiedykolwiek miałem do czynienia. Istnieje wiele sposobów tworzenia list i śledzenia projektów. Dzięki niej mój zespół zyskał prosty sposób na bycie na bieżąco ze wszystkimi zadaniami dla klientów, komunikowanie się między sobą w sprawie konkretnych zadań oraz przechowywanie całej naszej wspólnej wiedzy i zasobów. Ledwo zaczęliśmy odkrywać jej możliwości, a już bardzo pomogła nam w utrzymaniu porządku i realizacji wszystkiego, co trzeba zrobić.

za pośrednictwem Loom

Loom pozwala nagrać wideo, a następnie natychmiast udostępnić je za pomocą linku. Jest to idealne rozwiązanie dla zespołów, które muszą przekazywać szybkie aktualizacje, instrukcje lub spersonalizowane odpowiedzi bez konieczności organizowania pełnego spotkania.

Możesz również wykorzystać Loom do różnych zastosowań, takich jak oznaczanie każdego wideo swoim logo i kolorami, dodawanie przycisków call-to-action oraz śledzenie, kto ogląda wideo, dzięki szczegółowej analityce widzów. Ponadto członkowie Twojego zespołu mogą zostawiać komentarze bezpośrednio na osi czasu wideo lub organizować wszystko w folderach udostępnianych, aby informacje zwrotne były uporządkowane i łatwe do śledzenia.

Najlepsze funkcje Loom

Przycinaj, wycinaj i łącz Clips bezpośrednio w przeglądarce bez konieczności korzystania z zewnętrznego oprogramowania

Dodaj elementy interaktywne za pomocą wbudowanych narzędzi do rysowania, reakcji emoji i klikalnych wezwań do działania, aby zachęcić do podjęcia kolejnych kroków

Płynna integracja z popularnymi narzędziami, takimi jak Slack, Gmail i Google Drive, ułatwia udostępnianie i współpracę

Ograniczenia Loom

Nie oferuje zaawansowanych narzędzi do edycji, takich jak wielościeżkowe osie czasu czy przejścia, co może stanowić wadę dla zespołów pragnących tworzyć bardzo dopracowaną zawartość

Ceny Loom

Pakiet podstawowy: 0 USD

Business: 18 USD miesięcznie za użytkownika (rozliczane rocznie)

Business + AI: 24 USD miesięcznie za użytkownika (rozliczane rocznie)

Enterprise: Niestandardowe ceny dla dużych zespołów

Oceny i recenzje Loom

G2: 4,7/5 (ponad 2000 recenzji)

Capterra: 4,7/5 (ponad 480 recenzji)

Co mówią o Loom prawdziwi użytkownicy?

W recenzji serwisu G2 czytamy:

Loom jest niezwykle łatwy w użyciu – wystarczy nagrać i gotowe. Bardzo podoba mi się to, jak szybko mogę stworzyć wideo i przekazać informacje tym, którzy ich potrzebują, natychmiast udostępniając link. Możliwość nagrywania zarówno siebie, jak i ekranu znacznie ułatwia wyjaśnianie tematów lub przeprowadzanie innych przez zadania.

3. Hippo Video (najlepsze rozwiązanie do skalowania hiperpersonalizowanych kampanii sprzedażowych z wykorzystaniem filmów wideo)

za pośrednictwem Hippo Wideo

Hippo Video ułatwia zespołom wyróżnienie się w zatłoczonych skrzynkach odbiorczych dzięki spersonalizowanym wiadomościom wideo. Możesz osadzać filmy w narzędziach takich jak Salesforce, HubSpot, Gmail czy Outlook, a nawet nagrywać je i wysyłać bezpośrednio ze swojej skrzynki odbiorczej.

Dzięki dynamicznym polom, takim jak imię i nazwisko odbiorcy, nazwa firmy lub rola, możesz dostosować każdą wiadomość tak, aby była osobista i trafna. Ponadto szczegółowe śledzenie widoków, czasu oglądania i kliknięć zapewnia wgląd w dane potrzebne do zwiększenia zaangażowania.

Najlepsze funkcje Hippo Wideo

Korzystaj z gotowych lub niestandardowych szablonów, aby tworzyć i wysyłać spójne, spójne z wizerunkiem marki wiadomości wideo

Wyzwalacz automatycznych wiadomości e-mail z wideo w oparciu o działania odbiorców, aby skontaktować się z nimi w odpowiednim momencie

Dodaj elementy służące do pozyskiwania leadów, takie jak formularze, linki do kalendarza i klikalne wezwania do działania (CTA), bezpośrednio w wideo, aby przekształcić zaangażowanie w działanie

Ograniczenia Hippo Wideo

Dla niektórych użytkowników pulpit nawigacyjny i cykle pracy automatyzacji mogą wydawać się nieco nieporęczne lub mniej intuicyjne

Ceny Hippo Wideo

Wiadomości wideo:

Free Forever

Pro: 30 USD miesięcznie za użytkownika

Teams: 75 USD miesięcznie za użytkownika

Enterprise Plan: 80 USD miesięcznie za użytkownika, minimum 10 licencji (rozliczane rocznie)

Tekst na wideo:

Free Forever

Pakiet Starter: 29 USD miesięcznie za użytkownika

Creator: 89 USD miesięcznie za użytkownika

Enterprise: Ceny niestandardowe

Oceny i recenzje Hippo Wideo

G2: 4,5/5 (ponad 700 recenzji)

Capterra: 4,5/5 (ponad 95 recenzji)

Co mówią o Hippo Wideo prawdziwi użytkownicy?

W recenzji serwisu G2 czytamy:

Używam Hippo Video do nagrywania ekranu i siebie w tym samym czasie, aby pokazać przewodniki procesowe lub instrukcje dla moich współpracowników. To naprawdę ogranicza wymianę wiadomości i sprawia, że wszyscy są na bieżąco. Dodatkowo możliwość wyjaśniania rzeczy w czasie rzeczywistym, pokazując jednocześnie, co robię, znacznie ułatwia udostępnianie złożonych informacji. Zdecydowanie polecam to narzędzie, jeśli potrzebujesz solidnego narzędzia do komunikacji i szkoleń.

4. Wistia (najlepsza dla marketerów optymalizujących wideo pod kątem pozyskiwania potencjalnych klientów i spójności marki)

za pośrednictwem Wistia

Wistia zapewnia niezawodny hosting wideo z wbudowanymi narzędziami marketingowymi, które pomagają zespołom angażować widzów i pozyskiwać cenne informacje. Platforma pozwala dostosować odtwarzacz wideo za pomocą kolorów marki, elementów sterujących i logo, aby zapewnić doświadczenie dostosowane do Twojej marki.

Szczegółowe mapy cieplne pokazują, które fragmenty wideo przyciągają uwagę, a gdzie widzowie przestają oglądać, co pomaga poprawić skuteczność zawartości. Prawdopodobnie nie będziesz potrzebować alternatyw dla Wistii, ponieważ Wistia płynnie integruje się z popularnymi platformami CRM i automatyzacji marketingu, pomagając połączyć dane wideo z szerszymi kampaniami.

Najlepsze funkcje Wistia

Dodaj formularze do zbierania adresów e-mail i klikalne wezwania do działania (CTA) w wideo, aby generować leady bez przekierowywania widzów

Porównaj różne wersje wideo, aby określić, która z nich osiąga lepsze wyniki pod względem zaangażowania lub konwersji

Hostuj i promuj markowe podcasty wraz z wideo na jednej platformie

Limity serwisu Wistia

Platforma nie oferuje funkcji szybkiego nagrywania ekranu ani współpracy wewnętrznej

Ceny Wistia

Free Forever

Plus: 19 USD miesięcznie (rozliczane rocznie)

Pro: 79 USD miesięcznie (rozliczane rocznie)

Pakiet Advanced: 319 USD miesięcznie (rozliczane rocznie)

Premium: Ceny niestandardowe

Oceny i recenzje serwisu Wistia

G2: 4,6/5 (ponad 800 recenzji)

Capterra: 4,7/5 (ponad 170 recenzji)

Co mówią o Wistii prawdziwi użytkownicy?

W recenzji serwisu G2 czytamy:

Wistia to świetna platforma wideo dla firm. Korzystam z niej od lat, a możliwość niestandardowego dostosowania wyświetlania filmów, integracja z narzędziami CMS oraz szybka obsługa klienta sprawiają, że jest to oczywisty wybór dla firm, które chcą wykorzystywać wideo w marketingu, projektowaniu stron docelowych i nie tylko.

👀 Ciekawostka: Pierwszy w historii nieliniowy system do edycji wideo, CMX 600, zadebiutował w 1971 roku. Był wielkości lodówki i pozwalał redaktorom natychmiast przeskakiwać do dowolnej klatki, bez konieczności przewijania do tyłu lub do przodu, jak w przypadku kaset VHS. To była prawdziwa rewolucja jak na tamte czasy!

5. BombBomb (najlepsze rozwiązanie do budowania powiązań z klientami dzięki działaniom promocyjnym opartym na wideo)

za pośrednictwem BombBomb

BombBomb pomaga zespołom sprzedaży i obsługi klienta budować silniejsze połączenia za pomocą wiadomości e-mail z wideo. Zamiast wysyłać zwykły tekst, możesz nagrywać i wysyłać spersonalizowane wideo bezpośrednio ze swojej skrzynki odbiorczej lub systemu CRM. Wideo te wyświetlają się jako animowane podglądy, które zachęcają do większej liczby kliknięć i odpowiedzi.

Otrzymasz również powiadomienia w czasie rzeczywistym, gdy ktoś otworzy Twoją wiadomość lub obejrzy wideo, dzięki czemu możesz podjąć dalsze działania, gdy rozmowa jest jeszcze świeża. BombBomb integruje się z narzędziami takimi jak Gmail, Outlook, Salesforce i HubSpot, co ułatwia utrzymanie cyklu pracy.

Najlepsze funkcje BombBomb

Dodaj spersonalizowane banery z Twoim imieniem i nazwiskiem, tytułem oraz nazwą firmy, aby wzmocnić swoją markę i zapewnić widoczność kluczowych informacji w całym wideo

Umieść w swoich wideo klikalne przyciski CTA, aby skłonić widzów do podjęcia pożądanych działań

Planuj i ustalaj harmonogram wysyłania wiadomości e-mail z wideo w optymalnych momentach, aby zwiększyć skuteczność swoich działań promocyjnych

Ograniczenia BombBomb

Brakuje zaawansowanych funkcji, takich jak przycinanie, kadrowanie czy dodawanie nakładek

Ceny BombBomb

Core: 42 USD miesięcznie za użytkownika

Core + Copilot: 70 USD miesięcznie za użytkownika

Enterprise: Ceny niestandardowe

Oceny i recenzje BombBomb

G2: 4,7/5 (ponad 580 recenzji)

Capterra: 4,4/5 (ponad 130 recenzji)

Co mówią o BombBomb prawdziwi użytkownicy?

W recenzji G2 czytamy:

Korzystam z BombBomb od 2011 roku i polecam go wszystkim moim klientom, którzy chcą wykorzystać wideo w swoich strategiach e-mailowych i marketingowych. Jest niezwykle łatwy w użyciu (zarówno na komputerze, jak i na urządzeniu mobilnym) i pozwala nadać wiadomościom e-mail osobisty charakter, co pomaga „przebić się przez szum” wiadomości zawierających wyłącznie tekst lub zbyt dużo tekstu – prosto do Skrzynki odbiorczej. W innych aplikacjach trzeba umieszczać linki do serwisów hostingowych wideo, a chociaż w BombBomb też trzeba to robić, to dla odbiorcy jest to o wiele bardziej płynne i przejrzyste.

6. Vimeo (najlepsze rozwiązanie dla twórców poszukujących wysokiej jakości hostingu wideo z kontrolą prywatności)

za pośrednictwem Vimeo

Vimeo to świetna alternatywa dla zespołów, które stawiają na jakość wideo i potrzebują elastycznego hostingu z zaawansowanymi opcjami kontroli prywatności.

Można za jego pomocą porządkować zawartość w folderach, udostępniać prywatne linki do recenzji oraz zbierać opinie w postaci komentarzy opatrzonych datą i godziną. Vimeo oferuje wsparcie dla transmisji na żywo i szczegółowe statystyki wideo, które pozwalają na śledzenie zaangażowania widzów i wyników.

Najlepsze funkcje serwisu Vimeo

Ustaw zaawansowane ustawienia prywatności, aby kontrolować, kto może wyświetlać, pobierać lub osadzać Twoje wideo

Wykorzystaj funkcje oparte na AI, takie jak generowanie scenariuszy, teleprompter przed kamerą oraz automatyczne usuwanie przerw i wypełniaczy, aby usprawnić proces tworzenia wideo

Hostuj wideo w jakości 4K z odtwarzaczami, które można dostosować do wizerunku Twojej marki

Ograniczenia serwisu Vimeo

Funkcje współpracy i szerokie możliwości niestandardowego dostosowywania są dostępne wyłącznie w planach wyższych poziomów

Ceny Vimeo

Free Forever

Pakiet Starter: 20 USD miesięcznie

Standard: 41 USD miesięcznie

Zaawansowany: 125 USD miesięcznie

Enterprise: Ceny niestandardowe

Oceny i recenzje serwisu Vimeo

G2: 4,3/5 (ponad 650 recenzji)

Capterra: 4,6/5 (ponad 1000 recenzji)

Co mówią o Vimeo prawdziwi użytkownicy?

W recenzji serwisu G2 czytamy:

W ciągu ostatniego roku Vimeo OTT poszerzyło swoje horyzonty i możliwości, aby nadążać za potrzebami twórców w społeczności streamingowej. Dzięki produktom, które wyglądają równie elegancko jak te z renomowanych studiów, Vimeo OTT daje twórcom możliwość zaprezentowania swoich prac w środowisku, które jest przejrzyście zorganizowane, elegancko wyeksponowane i łatwe w użyciu.

👀 Czy wiesz, że...? Skoki montażowe stały się popularne dzięki twórcom francuskiej Nowej Fali, którzy uwielbiali łamać zasady. Dzięki szybkiemu przechodzeniu między dwoma ujęciami tworzyli zaskakujący, wstrząsający efekt, który przyciąga uwagę i może wywołać poczucie pilności lub dezorientacji.

7. Sendspark (najlepsze rozwiązanie dla sprzedawców B2B, którzy chcą personalizować wideo na dużą skalę bez utraty spójności wizerunku marki)

za pośrednictwem Sendspark

Sendspark, jedna z alternatyw dla Loom, pomaga zwiększyć sprzedaż B2B, poprawić marketing i powodzenie klientów dzięki spersonalizowanej komunikacji wideo. Możesz wykorzystać jego AI do generowania niestandardowych scenariuszy dla filmów sprzedażowych i marketingowych, oszczędzając czas, a jednocześnie zachowując spójność i dostosowanie przekazów.

Markowe strony docelowe pozwalają profesjonalnie prezentować wideo, a także łatwo udostępniać je za pośrednictwem e-maila, mediów społecznościowych i platform CRM, aby poszerzyć zasięg.

Najlepsze funkcje Sendspark

Wstawiaj do wideo dynamiczne elementy personalizacji, takie jak imiona lub logo, aby stworzyć wrażenie indywidualnego podejścia na dużą skalę

Zapewnij efektywną pracę zespołową dzięki wspólnym bibliotekom i folderom osobistym, które umożliwiają płynną współpracę nad zawartością wideo

Popraw jakość i wygląd wideo, korzystając z wbudowanych narzędzi do tworzenia profesjonalnie wyglądających wideo

Limity Sendspark

Niektórzy użytkownicy mogą uznać, że funkcje analityczne i raportowanie są mniej szczegółowe w porównaniu z platformami bardziej ukierunkowanymi na Enterprise

Ceny Sendspark

Plan Solo: 49 USD miesięcznie za użytkownika

Plan Plus: 249 USD miesięcznie za użytkownika

Plan Scale: 499 USD miesięcznie za użytkownika

Enterprise i agencje: Ceny niestandardowe

Oceny i recenzje Sendspark

G2: 4,7/5 (ponad 350 recenzji)

Capterra: 4,7/5 (ponad 80 recenzji)

Co mówią o Sendspark prawdziwi użytkownicy?

W recenzji serwisu G2 czytamy:

Rozwiązanie to idealnie wkomponowało się w pozostałe elementy naszego stosu technologicznego (np. Clay, HubSpot i Qwilr). Jakość AI jest wysoka – nie byliśmy pewni, czego się spodziewać, gdy po raz pierwszy przyglądaliśmy się narzędziom w tej przestrzeni, ale personalizacja w Sendspark jest dobrze zrealizowana. Świetne jest również to, że ceny są przystępne. Krótko porównaliśmy kilka innych rozwiązań, ale próg wejścia był zbyt wysoki w stosunku do tego, co mogliśmy początkowo uzasadnić.

👉🏽 Oto kilka krótkich wskazówek, o których warto pamiętać: Przed nagraniem planuj scenariusz wideo

Twoje wideo biznesowe powinno być krótkie, przejrzyste i konkretne

Mów naturalnie i unikaj wypełniaczy

Spójrz w kamerę, aby nawiązać połączenie z odbiorcami

Aby poprawić jakość wideo, zadbaj o dobre oświetlenie i profesjonalne ustawienia

Zapewnij czysty dźwięk dzięki niezawodnemu mikrofonowi

Dodaj personalizację (nazwiska, kontekst lub niestandardowe miniaturki)

Dostosuj ton wypowiedzi do potrzeb małych firm i dużych Enterprise

W razie potrzeby dodaj prezentacje produktów lub zawartość związaną z promocją sprzedaży

Zakończ mocnym wezwaniem do działania (kontynuacja, pozyskiwanie leadów, integracja z CRM)

za pośrednictwem VEED

VEED to platforma oparta na przeglądarce, która ułatwia tworzenie wideo, nawet jeśli nigdy wcześniej nie edytowałeś wideo. Za pomocą zaledwie kilku kliknięć możesz nagrywać, edytować, dodawać napisy i udostępniać wideo – wszystko w jednym miejscu.

Oferuje takie funkcje, jak automatyczne tworzenie napisów, nagrywanie ekranu i kamery internetowej, usuwanie szumów tła oraz branding jednym kliknięciem. VEED obsługuje również współpracę zespołową i szablony wideo, które przyspieszają cykl pracy.

Najlepsze funkcje VEED

Uzyskaj dostęp do szerokiego zakresu gotowych szablonów do różnych celów, w tym postów w mediach społecznościowych, kampanii marketingowych i zawartości edukacyjnej

Automatycznie dostosuj pozycję oczu, aby symulować bezpośredni kontakt wzrokowy z kamerą

Twórz profesjonalnej jakości nagrania lektorskie z wykorzystaniem syntetycznych głosów opartych na AI do narracji i dubbingu

VEED limits

Eksport większych plików wideo i wyższa rozdzielczość są dostępne wyłącznie w ramach płatnych planów, co może stanowić limit dla użytkowników korzystających z wersji bezpłatnej

Ceny VEED

Free

Lite: 24 USD miesięcznie za użytkownika

Pro: 55 USD miesięcznie za użytkownika

Enterprise: Ceny niestandardowe

Oceny i recenzje VEED

G2: 4,6/5 (ponad 1200 recenzji)

Capterra: 3,3/5 (ponad 50 recenzji)

Co mówią o VEED prawdziwi użytkownicy?

W recenzji serwisu G2 czytamy:

Jestem wielkim fanem ich funkcji „Magic Tools”, która pozwala usunąć cisze i poprawić jakość dźwięku w moich wideo. Korzystam z VEED prawie codziennie, ponieważ ich platforma jest bardzo łatwa w obsłudze i pozwala mi z łatwością wprowadzać zmiany w moich wideo. Obsługa klienta jest również na najwyższym poziomie – zawsze otrzymuję szybkie odpowiedzi na wszelkie pytania, dzięki czemu nie ma żadnych przestojów w mojej pracy. VEED jest również niezwykle łatwy do zintegrowania.

9. Dubb (najlepsze rozwiązanie do automatyzacji działań następczych z wykorzystaniem lejków wideo ukierunkowanych na wyniki)

za pośrednictwem Dubb

Dubb to platforma do komunikacji wideo, która pomaga skuteczniej angażować odbiorców dzięki spersonalizowanej, wywierającej duże wrażenie zawartości wideo. Wbudowany asystent AI, Caira, zapewnia informacje zwrotne w czasie rzeczywistym na temat Twojego wystąpienia, oceniając jasność wypowiedzi, empatię, profesjonalizm i ogólny ton.

Dzięki solidnej integracji z LinkedIn możesz udostępniać wideo za pośrednictwem wiadomości, komentarzy, zaproszeń do sieci kontaktów, Sales Navigator i Recruiter, zwiększając swój zasięg w kluczowych kanałach. Platforma zapewnia również szczegółowe śledzenie na poziomie wiadomości e-mail, dając Ci jasny wgląd w zachowania poszczególnych odbiorców i umożliwiając bardziej ukierunkowane i terminowe działania następcze.

Najlepsze funkcje Dubb

Skonfiguruj automatyczne sekwencje wiadomości e-mail z wideo, aby pielęgnować relacje z potencjalnymi klientami i utrzymywać stałą komunikację z nimi oraz obecnymi klientami

Synchronizuj wideo produktowe z narzędziami CRM i e-mailowymi, takimi jak Salesforce, HubSpot i Gmail, aby usprawnić cykle pracy

Uzyskaj dostęp do szczegółowych danych analitycznych dotyczących widzów, w tym czasu oglądania, punktów rezygnacji i zaangażowania, aby udoskonalić swoje komunikaty

Limits of Dubb

Niektórzy użytkownicy uważają, że interfejs użytkownika jest mniej intuicyjny, co może spowolnić proces wdrażania nowych członków zespołu

Ceny Dubb

Pakiet podstawowy: Free

Pro: 59 USD miesięcznie za użytkownika

Pro Plus: 129 USD miesięcznie za użytkownika

Enterprise: Ceny niestandardowe

Oceny i recenzje Dubb

G2: 4,6/5 (ponad 550 recenzji)

Capterra: 4,8/5 (ponad 100 recenzji)

Co prawdziwi użytkownicy mówią o Dubb?

W recenzji Capterra czytamy:

Dubb pozwala Ci przemawiać bezpośrednio do potencjalnego klienta — w sposób jasny, emocjonalny i autorytatywny. Koniec z zimnymi e-mailami. Koniec z domysłami. Nagrywasz raz… sprzedajesz na zawsze.

👀 Czy wiesz, że? „Match cut” to sprytna technika montażowa, w której dwie różne sceny są połączone poprzez dopasowanie kształtów, kolorów lub akcji — znana z filmu „2001: Odyseja kosmiczna”, gdzie ujęcie kości rzuconej w powietrze przechodzi w ujęcie statku kosmicznego.

10. Bonjoro (najlepsze rozwiązanie do przekształcania rutynowych kontaktów w wyjątkowe, osobiste chwile na wideo)

za pośrednictwem Bonjoro

Bonjoro to platforma do wysyłania wiadomości wideo, zaprojektowana z myślą o wiadomościach powitalnych, wiadomościach uzupełniających i podziękowaniach, która pomaga zamienić codzienne interakcje w niezapomniane doświadczenia. Wykorzystaj ją do osadzania playlist wideo i aplikacji innych firm, takich jak ankiety czy kalendarze, aby połączyć spersonalizowaną i standardową zawartość.

A co, jeśli główne wideo się nie załaduje? Możesz skorzystać z wideo zastępczych, aby zapewnić przekazanie wiadomości i zagwarantować jej dostarczenie. Najlepsze jest to, że możesz wybierać między statycznymi a animowanymi miniaturkami GIF, aby wyróżnić swoje wideo, a także ustawić automatyczne ponowne wysyłanie wiadomości, które nie spotkały się z reakcją, po kilku dniach, aby zwiększyć szanse na ich obejrzenie.

Najlepsze funkcje Bonjoro

Dodaj do swoich wiadomości playlisty wideo i aplikacje innych firm, takie jak ankiety czy kalendarze, aby połączyć zawartość spersonalizowaną z tą standardową

Zintegruj się z ponad 100 systemami CRM i aplikacjami, aby zautomatyzować cykle pracy związane z wysyłaniem wiadomości wideo i dostarczać spersonalizowane wiadomości na dużą skalę

Korzystaj z filtrów cyklu pracy, aby lepiej kierować wiadomości na podstawie określonych kryteriów oraz zwiększyć ich trafność i skuteczność

Ograniczenia Bonjoro

Możliwości dostosowywania platformy pod kątem brandingu wideo i układów są nieco ograniczone w porównaniu z konkurencją

Ceny Bonjoro

Free Forever

Pakiet Starter: 25 USD miesięcznie

Pro: 39 USD miesięcznie

Growth: 99 USD miesięcznie

Firma: Od 99 USD miesięcznie

Oceny i recenzje Bonjoro

G2: 4,8/5 (ponad 50 recenzji)

Capterra: Zbyt mało recenzji

Co mówią o Bonjoro prawdziwi użytkownicy?

W recenzji serwisu G2 czytamy:

Bonjoro pomogło mi spersonalizować moje e-maile i zwiększyć interakcję z potencjalnymi klientami, co ostatecznie prowadzi do większej liczby leadów i konwersji. Jest bardzo łatwe w użyciu, a gdy tylko miałem pytania, ich wsparcie techniczne błyskawicznie rozwiązywało problem. Doświadczenia i wyniki są pozytywne, a interfejs platformy bardzo mi się podoba, ponieważ jest bardzo przyjazny dla użytkownika i łatwy w nawigacji.

11. Zight (najlepsze rozwiązanie dla zespołów wewnętrznych, które potrzebują szybkich nagrań ekranu z adnotacjami, aby szybko wyjaśnić zadania)

za pośrednictwem Zight

Zight to wewnętrzna platforma do komunikacji wideo, która pomaga komunikować się szybciej i jaśniej dzięki opatrzonym adnotacjami zrzutom ekranu, nagraniam ekranu, plikom GIF i filmom z kamery internetowej. Została zaprojektowana w celu uproszczenia przekazywania informacji zwrotnych, przyspieszenia współpracy oraz ograniczenia niepotrzebnej wymiany wiadomości w komunikacji wewnętrznej.

Dzięki zaawansowanym funkcjom AI Zight może automatycznie generować transkrypcje, napisy, streszczenia i tłumaczenia w wielu językach. Możesz również przekształcać wideo w uporządkowaną dokumentację, taką jak raporty o błędach, standardowe procedury operacyjne (SOP) lub często zadawane pytania (FAQ), co pomaga usprawnić cykl pracy i ograniczyć zadania wykonywane ręcznie.

Najlepsze funkcje Zight

Rób zrzuty ekranu i nagrywaj obraz z kamery internetowej jednocześnie, a także dodawaj adnotacje, aby szybko wyjaśnić swoją wiadomość

Udostępniaj wideo natychmiastowo za pomocą bezpośrednich linków lub osadzaj je w Slacku, Gmailu i innych popularnych platformach

Zarządzaj nagraniami dzięki pamięci w chmurze i organizuj zawartość w folderach, aby zapewnić łatwy dostęp i ułatwić współpracę zespołową

Limitations of Zight

Nie oferuje wsparcia dla automatycznego przechwytywania przewijania, co ma kluczowe znaczenie przy przechwytywaniu długich stron internetowych lub dokumentów wykraczających poza widoczny ekran

Ceny Zight

Free Forever

Pro: 9 USD miesięcznie (rozliczane rocznie)

Teams: 11 USD miesięcznie za użytkownika (rozliczane rocznie)

Enterprise: Ceny niestandardowe

Oceny i recenzje serwisu Zight

G2: 4. 6/5 (ponad 1220 recenzji)

Capterra: 4,6/5 (ponad 180 recenzji)

Co mówią o Zight prawdziwi użytkownicy?

W recenzji G2 czyt amy:

Dzięki darmowej opcji, z której mogę korzystać codziennie, z łatwością tworzę klipy wideo bardzo dobrej jakości. Aplikacja jest łatwa w obsłudze, a funkcje edycji idealnie pasują do mojej pracy. Bardzo podobała mi się jako aplikacja w chmurze, a teraz, jako Zight, jest jeszcze lepsza. Obsługa klienta jest fantastyczna. Dodano nową funkcję AI. Wypróbuj, nie pożałujesz.

Chcesz wyjść poza Vidyard? Wypróbuj ClickUp!

Niektóre narzędzia ułatwiają wysyłanie krótkich wiadomości wideo. Inne zapewniają większą kontrolę nad wizerunkiem marki, analityką lub personalizacją.

Chodzi o to, że masz wiele opcji do wyboru.

Jeśli jednak szukasz platformy, która oferuje więcej niż tylko nagrywanie i wysyłanie wideo, warto przyjrzeć się bliżej ClickUp. Dzięki ClickUp Clips możesz przechwycić obraz z ekranu, transkrybować to, co mówisz za pomocą AI, a następnie połączyć to wszystko ze swoimi cyklami pracy. Oznacza to mniej działań następczych, szybsze decyzje i brak pominięć.

Chcesz zamienić swoje wideo w konkretne działania? Wypróbuj ClickUp za darmo i sprawdź, jak sprawdzi się w Twojej codziennej pracy.