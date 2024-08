Jak korzystać z Loom: 10 przypadków użycia nagrywania ekranu

Jak zapewnić płynny transfer wiedzy i współpracę w miejscu pracy? Nawet nie biorąc pod uwagę złożoności konfiguracji zdalnych i hybrydowych, jest to trudny orzech do zgryzienia.

Ludzie rzadko mają czas na czytanie długiej dokumentacji, spotkania pochłaniają czas skupienia, a komunikatory internetowe są w najlepszym przypadku uciążliwe, a w najgorszym zabijają produktywność.

Na szczęście istnieje inny sposób na zapewnienie wyraźnej, jasnej komunikacji, która nie zakłóca niczyjego dnia: nagrywanie ekranu. Oprogramowanie do nagrywania ekranu może okazać się przydatne w różnych scenariuszach. Wyobraźmy sobie sprzedawcę tworzącego szybkie wideo prezentujące funkcję produktu dla klienta. Podobnie, zespół marketingowy może nagrać makietę kampanii w mediach społecznościowych, aby podzielić się nią z interesariuszami w celu uzyskania opinii. Zespół HR może wzmocnić proces onboardingu za pomocą wcześniej nagranych filmów i Zwiększyć retencję o 82% poprzez skuteczne komunikowanie kluczowych koncepcji, przepływów pracy i kultury firmy nowym pracownikom.

Przykłady popularnego oprogramowania do nagrywania ekranu

Loom to popularne narzędzie do nagrywania ekranu. Pomaga uchwycić dokładnie to, co znajduje się na ekranie - dokumenty, układy stron internetowych i makiety projektowe - i uzupełnia informacje opisowymi głosami.

Pozwala również nagrywać ekran wraz z obrazem z kamery internetowej. Tworzy to efekt obrazu w obrazie, w którym twoja twarz pojawia się w mniejszym oknie lub bańce kamery, podczas gdy ty demonstrujesz lub wyjaśniasz, co jest na ekranie. Jest to świetny sposób na dodanie osobistego charakteru i budowanie relacji z odbiorcami.

Ale praca nie odbywa się w silosach. Przepływy pracy ewoluowały w kierunku większej współpracy nad projektami, nawet jeśli zespoły znajdują się w różnych strefach czasowych lub pracują zdalnie. Oznacza to, że potrzebujemy bardziej zintegrowanego podejścia. Wejdź Klipy ClickUp to wbudowana funkcja nagrywania ekranu w aplikacji Platforma zarządzania projektami ClickUp .

Nagrywaj cały ekran lub określone karty i okna z lektorem za pomocą ClickUp Clips i łatwo dołączaj je do komentarza, zadania lub dokumentu w ClickUp, aby uzyskać pełny kontekst

ClickUp Clips może przechwytywać demonstracje i wyjaśnienia podawane na ekranie komputera, jednocześnie utrzymując wszystko w porządku w ramach określonych projektów i zadań. A co najlepsze? ClickUp działa jak kompleksowy obszar roboczy, w którym można zarządzać dowolnym zadaniem i projektem od jego rozpoczęcia do zakończenia.

Sprawdźmy, w jaki sposób te narzędzia do nagrywania ekranu pomogą Ci usprawnić komunikację i uczynić ją bardziej efektywną.

10 przypadków użycia nagrywania ekranu Loom

Oto 10 scenariuszy, w których narzędzia takie jak Loom i ClickUp Clips mogą zmienić komunikację w zespole i z klientami.

1. Szybkie prezentacje oprogramowania

Długie dokumenty tekstowe z bezosobowymi zrzutami ekranu są bezużyteczne, jeśli chcesz zdobyć i utrzymać klientów na swoje oprogramowanie.

ClickUp Clips, narzędzie do nagrywania ekranu bez znaku wodnego, pozwala tworzyć szybkie i angażujące prezentacje oprogramowania na platformie ClickUp. Możesz wizualnie przeprowadzić klientów lub członków zespołu przez funkcje programu.

ClickUp Clips ułatwia tworzenie nagrań wideo konkretnych funkcji aplikacji i interakcji użytkownika, zapewniając, że Twoje prezentacje są skoncentrowane i pouczające. Nagrania Clips można udostępniać bezpośrednio w aplikacji Zadania ClickUp , utrzymując wszystkie materiały komunikacyjne i szkoleniowe w wygodnym porządku i z możliwością wyszukiwania.

Zamieniaj filmy w zadania, przypisuj zadania do odpowiednich członków zespołu i dodawaj niestandardowe statusy, aby śledzić postępy w ClickUp

2. Zapewnianie spersonalizowanej obsługi klienta

Ogólne wiadomości e-mail z pomocą techniczną nie mają osobistego charakteru, którego oczekuje większość klientów. Możesz więc przeprowadzić klientów przez kroki rozwiązywania problemów jeden na jednego z Narzędzie do nagrywania ekranu . Możesz nagrać screencast pokazujący, jak rozwiązać problem klienta. Może on również służyć jako zasób bazy wiedzy, do którego zespół pomocy technicznej może się odwoływać w celu rozwiązania podobnych problemów.

Narzędzie rysowania Loom pozwala podświetlić kluczowe elementy na ekranie podczas sesji nagrywania w celu zwiększenia przejrzystości.

przez Krosno Możesz dostosować ustawienia nagrywania, aby nawet nagrywać filmy bezpośrednio w zgłoszeniu do pomocy technicznej, aby spersonalizować doświadczenie wsparcia, pozostawiając klientów czujących się docenionymi i szybciej rozwiązując problemy.

3. Zdalny onboarding dla nowych pracowników

Zorganizuj wirtualną wycieczkę po oprogramowaniu firmy i przepływach pracy, aby zapewnić płynne wdrożenie.

Wykorzystaj ClickUp Clips, aby stworzyć kompleksową wycieczkę wideo po istniejącym oprogramowaniu firmy i przepływach pracy. Od samego początku Zdalny wywiad na tym etapie nowi pracownicy mogą wizualnie zapoznać się z kluczowymi narzędziami, poruszać się po różnych funkcjach i zrozumieć procesy zespołu.

ClickUp Clips integruje się również z ClickUp Tasks i ClickUp Docs aby osadzić odpowiednie materiały szkoleniowe wraz z instrukcjami wideo.

4. Tworzenie filmów instruktażowych na potrzeby kampanii marketingowych

Czy wiesz, że Twoi odbiorcy w mediach społecznościowych Zachowuje 95% informacji, gdy są one przekazywane za pośrednictwem wideo, w porównaniu do 10%, gdy czytają je w tekście?

Zrezygnuj z natłoku informacji w swoich kampaniach i zaangażuj odbiorców za pomocą jasnych i zwięzłych wideo objaśniających Twój produkt lub usługę.

Loom's Rozszerzenie Chrome pozwala tworzyć krótkie, angażujące nagrania ekranu, które prezentują Twój produkt lub usługę w akcji. Możesz rozpocząć nagrywanie bezpośrednio z przeglądarki!

przez Krosno Przeprowadzaj widzów przez kluczowe funkcje, wyjaśniaj złożone koncepcje wizualnie i dodawaj narrację, aby nadać nagraniom Loom osobisty charakter.

Loom umożliwia łatwe nagrywanie zwięzłych filmów przy użyciu fragmentów ekranu. Połącz te fragmenty w Loom, aby stworzyć dopracowany film instruktażowy, który angażuje i informuje odbiorców.

5. Zapewnianie zdalnego wsparcia technicznego

Masz problem z wyjaśnieniem skomplikowanych kroków rozwiązywania problemów przez tekst lub telefon? Zacznij nagrywać swój ekran podczas przeprowadzania użytkowników przez proces. Możesz wskazywać określone przyciski, demonstrować działania, a nawet podkreślać obszary niejasności na samym ekranie.

ClickUp Clips można połączyć z Loom, aby zapewnić użytkownikom szybką i skuteczną pomoc. Zwiększa to zadowolenie klientów i zmniejsza liczbę powtarzających się zgłoszeń do pomocy technicznej, które musi obsługiwać Twój zespół.

6. Tworzenie samouczków wideo i produktów cyfrowych

Twórcy kursów online mogą przekształcać złożone koncepcje w angażujące samouczki wideo.

Nagraj swój pełny ekran za pomocą ClickUp Clips, aby poprowadzić widzów przez każdy krok.

ClickUp Clips umożliwia powiększanie określonych elementów filmów z YouTube, nagrywanie ich, dodawanie adnotacji w celu podkreślenia, a nawet narrację nagrań bezpośrednio na platformie lub w przeglądarce.

W rzeczywistości, ClickUp Brain , wbudowany asystent AI ClickUp, może być sparowany z Clips, aby automatyzować transkrypcję audio ze spotkań i nagrań ekranu.

Generowanie transkrypcji audio przy użyciu ClickUp Brain

Możesz z łatwością udostępniać swoje klipy wideo członkom zespołu lub używać ich jako produktów cyfrowych, które możesz sprzedawać lub dystrybuować.

7. Dokumentowanie przekazywania projektów

ClickUp Clips jest idealny do demonstrowania mikrointerakcji lub animacji z wyjątkową przejrzystością. Dzięki temu doskonale nadaje się do łatwego przekazywania projektu, w którym żaden szczegół nie zostanie utracony w tłumaczeniu.

Przeprowadzaj deweloperów przez makiety lub prototypy i jednocześnie wyjaśniaj wątpliwości. Powiększaj konkretne elementy za pomocą funkcji adnotacji ClickUp Clips i korzystaj z narracji głosowej, aby wyjaśnić swoje decyzje projektowe i procesy myślowe, aby osiągnąć doskonałe wyniki.

Pobieraj klipy, osadzaj je w zadaniach lub wysyłaj publiczne linki, aby udostępniać swoje filmy zespołowi

ClickUp Clips Hub pozwala na przechowywanie wszystkich klipów w jednym miejscu. Przekształć dowolny klip projektowy z centrum w zadanie ClickUp dla zespołu programistów, aby programiści mieli pełny kontekst, którego potrzebują. Zmniejsza to ryzyko nieporozumień i zapewnia płynniejsze przekazywanie projektów.

8. Tworzenie wizualnych studiów przypadku

Kiedy wkładasz serce i duszę w rozwój produktu lub usługi, zawsze chcesz wiedzieć kto kupił twoje rozwiązania i jak z nich skorzystał. Studia przypadków od klientów nie tylko podkreślają wpływ Twojego produktu, ale także dostarczają cennych informacji zwrotnych na temat tego, jak go ulepszyć.

Co więcej? Możesz wykorzystać je jako dowód społeczny, aby przyciągnąć więcej klientów!

Loom pomaga przekształcić długie studia przypadków i odpowiedzi na opinie klientów w interaktywne, wiecznie zielone zasoby. Pomaga to zademonstrować sukces produktu lub usługi na rzeczywistych przykładach.

Nagraj wideo na ekranie, opisując, w jaki sposób Twój produkt lub usługa były używane przez prawdziwego klienta i dlaczego mu się podobały. Po lewej stronie interfejsu znajduje się również przycisk pauzy, aby odzyskać równowagę, jeśli potkniesz się w trakcie nagrywania! A gdy będziesz gotowy do ponownego nagrywania, po prostu naciśnij przycisk restartu.

przez Krosno Możesz udostępniać te atrakcyjne studia przypadków wideo na swojej mikrostronie marketingowej, w mediach społecznościowych lub w ofertach sprzedaży, aby budować zaufanie i wiarygodność wśród potencjalnych klientów.

9. Nagrywanie wykładów lub prezentacji online

Era po pandemii sprawiła, że elastyczne uczenie się stało się bardzo popularne. Narzędzie do udostępniania wideo ułatwia dzielenie się wiedzą.

Nauczyciele mogą nagrywać wykłady, prezentacje lub sesje szkoleniowe bezpośrednio z ekranu. Interfejs Loom pozwala łatwo przełączać się między slajdami a widokiem prezentera.

Filmy Loom można udostępniać studentom lub współpracownikom, umożliwiając im samodzielną naukę. Aplikacja Loom na komputery stacjonarne pozwala nawet dodawać znaczniki czasu i wezwania do działania, aby poprowadzić widzów przez kluczowe punkty i zasoby. Uczniowie mogą również przyspieszyć lub spowolnić tempo filmu, aby lepiej go zrozumieć.

10. Tworzenie wideo opinii klientów

Twoi klienci mogą nagrywać referencje wideo bezpośrednio na swoich ekranach, pokazując, w jaki sposób Twój produkt lub usługa pomogły im odnieść sukces.

Funkcja nagrywania przez kamerę internetową Loom pozwala klientom dzielić się swoimi osobistymi historiami, budując zaufanie i wiarygodność wśród potencjalnych klientów.

Możliwości edycji wideo Loom umożliwiają dodawanie nakładek tekstowych lub wezwań do działania, dzięki czemu referencje wideo są skuteczne.

przez Krosno Jak widać, istnieje wiele innowacyjnych przypadków użycia aplikacji do nagrywania ekranu, takich jak Loom i ClickUp Clips. Jest jednak dobry i lepszy sposób na ich wykorzystanie.

Najlepsze praktyki Loom

Oto kilka najlepszych praktyk, które zapewnią, że prezentacje wideo będą jasne, zwięzłe i pozostawią trwałe wrażenie:

Mów wyraźnie i pewnie: Wymawiaj słowa i unikaj zbyt szybkiego mówienia. Ton konwersacyjny działa dobrze, ale wyeliminuj słowa wypełniające, takie jak "um" i "jak".

Wymawiaj słowa i unikaj zbyt szybkiego mówienia. Ton konwersacyjny działa dobrze, ale wyeliminuj słowa wypełniające, takie jak "um" i "jak". Sprawdzenie mikrofonu: Przed nagraniem sprawdź jakość mikrofonu, ponieważ szumy w tle lub stłumiony mikrofon mogą rozpraszać uwagę widzów

Przed nagraniem sprawdź jakość mikrofonu, ponieważ szumy w tle lub stłumiony mikrofon mogą rozpraszać uwagę widzów **Naturalne światło jest zawsze pochlebnym wyborem; unikaj silnego oświetlenia górnego, ponieważ może ono tworzyć ostre cienie

Ubieraj się z myślą o sukcesie (nawet na wideo): Chociaż nie potrzebujesz garnituru i krawata, profesjonalny ubiór tworzy dobre pierwsze wrażenie, zwłaszcza jeśli jest to prezentacja dla klienta

Chociaż nie potrzebujesz garnituru i krawata, profesjonalny ubiór tworzy dobre pierwsze wrażenie, zwłaszcza jeśli jest to prezentacja dla klienta Przejrzystość wizualna jest kluczowa: Udostępniaj tylko odpowiednie zakładki lub aplikacje na ekranie. Użyj narzędzi do nagrywania ekranu, aby powiększyć konkretne elementy, które chcesz podkreślić

Udostępniaj tylko odpowiednie zakładki lub aplikacje na ekranie. Użyj narzędzi do nagrywania ekranu, aby powiększyć konkretne elementy, które chcesz podkreślić Mniej znaczy więcej: Nagrania powinny być zwięzłe i skoncentrowane. Unikaj niepotrzebnego rozwodzenia się i trzymaj się głównej wiadomości, którą chcesz przekazać

Nagrania powinny być zwięzłe i skoncentrowane. Unikaj niepotrzebnego rozwodzenia się i trzymaj się głównej wiadomości, którą chcesz przekazać Przycinanie do perfekcji: Użyj narzędzi do przycinania, aby usunąć niechciane sekcje, pauzy lub słowne wypełniacze, zapewniając dopracowany produkt końcowy

Użyj narzędzi do przycinania, aby usunąć niechciane sekcje, pauzy lub słowne wypełniacze, zapewniając dopracowany produkt końcowy Napisy dla wszystkich: Aby poprawić dostępność dla widzów z wadami słuchu lub w hałaśliwym otoczeniu, dodaj napisy do swoich filmów

Aby poprawić dostępność dla widzów z wadami słuchu lub w hałaśliwym otoczeniu, dodaj napisy do swoich filmów Dopracuj swoją pracę: Skorzystaj z podstawowych funkcji edycji, aby dopracować drobne szczegóły, takie jak dodanie karty tytułowej lub wezwanie do działania na końcu

Skorzystaj z podstawowych funkcji edycji, aby dopracować drobne szczegóły, takie jak dodanie karty tytułowej lub wezwanie do działania na końcu Moc podglądu: Podgląd wideo przed udostępnieniem, aby wychwycić wszelkie niezręczne pauzy, literówki w tekście na ekranie lub obszary, które wymagają wyjaśnienia

Praktyki te zmieniają sposób, w jaki filmy rezonują z odbiorcami. Filmy będą bardziej profesjonalne, angażujące i łatwiejsze do śledzenia.

Korzyści z nagrywania ekranu w miejscu pracy

W przeszłości praca zdalna często oznaczała poświęcenie pracy zespołowej, a czasem wydajności. Jednak oprogramowanie do nagrywania ekranu zapewnia korzyści w zakresie produktywności, które wykraczają daleko poza unikanie nieporozumień.

Oto kilka sposobów, w jakie nagrane filmy mogą pozytywnie wpłynąć na twoją elastyczność w miejscu pracy :

Poprawa współpracy: Tworzenie treści wideo w celu transferu wiedzy pozwala członkom zespołu lub klientom w różnych strefach czasowych na dostęp do informacji w dogodnym dla nich czasie i uniknięcie konieczności pracy w czasie rzeczywistymspotkania online *Wzmocnienie zdalnych zespołów: W przypadku zespołów rozproszonych geograficznie, nagrywanie wideo pozwala na dzielenie się złożonymi procesami, przejściami, a nawet wprowadzeniem do zespołu, promując bardziej połączone środowisko pracy

Tworzenie treści wideo w celu transferu wiedzy pozwala członkom zespołu lub klientom w różnych strefach czasowych na dostęp do informacji w dogodnym dla nich czasie i uniknięcie konieczności pracy w czasie rzeczywistymspotkania online *Wzmocnienie zdalnych zespołów: W przypadku zespołów rozproszonych geograficznie, nagrywanie wideo pozwala na dzielenie się złożonymi procesami, przejściami, a nawet wprowadzeniem do zespołu, promując bardziej połączone środowisko pracy Stwórz bazę wiedzy: Zbuduj bibliotekę filmów wielokrotnego użytku, których nowi pracownicy mogą używać do nauki podstawowych przepływów pracy we własnym tempie, a obecni członkowie zespołu mogą ponownie odwiedzać procedury w celu szybkiego odświeżenia

Zbuduj bibliotekę filmów wielokrotnego użytku, których nowi pracownicy mogą używać do nauki podstawowych przepływów pracy we własnym tempie, a obecni członkowie zespołu mogą ponownie odwiedzać procedury w celu szybkiego odświeżenia Usprawnienie szkoleń i rozwoju: Tworzenie samouczków wideo krok po kroku lub nagrywanie filmów z sesji szkoleniowych na żywo do wykorzystania w przyszłości, tworząc w ten sposób bardziej angażujące i interaktywne doświadczenie edukacyjne

Tworzenie samouczków wideo krok po kroku lub nagrywanie filmów z sesji szkoleniowych na żywo do wykorzystania w przyszłości, tworząc w ten sposób bardziej angażujące i interaktywne doświadczenie edukacyjne Zwiększenie przejrzystości i odpowiedzialności: Zapewnienie jasnego zapisu decyzji, dyskusji i postępów projektu, zachęcając do przejrzystości w zespołach i utrzymując wszystkich na tej samej stronie

Zapewnienie jasnego zapisu decyzji, dyskusji i postępów projektu, zachęcając do przejrzystości w zespołach i utrzymując wszystkich na tej samej stronie Wbudowane mechanizmy informacji zwrotnej: Przekazuj bardziej szczegółowe informacje zwrotne, ponieważ możesz wizualnie wyróżnić komentarze i obszary wymagające poprawy, zachowując jednocześnie pozytywny ton

Przekazuj bardziej szczegółowe informacje zwrotne, ponieważ możesz wizualnie wyróżnić komentarze i obszary wymagające poprawy, zachowując jednocześnie pozytywny ton Zwiększenie poziomu zadowolenia klientów: Klienci mogą oglądać demonstrację kroków rozwiązywania problemów, dzięki czemu czują się wzmocnieni i skracają czas rozwiązywania zgłoszeń do pomocy technicznej

Klienci mogą oglądać demonstrację kroków rozwiązywania problemów, dzięki czemu czują się wzmocnieni i skracają czas rozwiązywania zgłoszeń do pomocy technicznej Nadanie ludzkiego charakteru: W środowisku pracy zdalnej Loom nadaje komunikacji osobowość. Zobaczenie czyjegoś ekranu i usłyszenie jego narracji głosowej wraz z jego twarzą w dymku kamery dodaje element ludzki, którego często brakuje w komunikacji tekstowej

Oprogramowanie do udostępniania ekranu jest świetnym narzędzie do zdalnej współpracy które wykracza daleko poza szybkie śledzenie i wyjaśnianie komunikacji. Jest to wszechstronne narzędzie, które może organizować przepływy pracy i zwiększać wydajność.

Wyjście poza podstawowe nagrywanie ekranu

Zgadzamy się, że Loom upraszcza złożoną komunikację dzięki intuicyjnym ustawieniom nagrywania. Pozwala tworzyć jasne, zwięzłe filmy, które zwiększają współpracę, dzielenie się wiedzą i produktywność.

Ale gdzie przechowywać te nagrania? To właśnie tutaj ClickUp świeci jasno! Przesyłaj swoje filmy Loom bezpośrednio do ClickUp Tasks lub ClickUp Docs, omawiaj konkretne punkty wideo i przydzielaj zadania za pomocą systemu komentarzy ClickUp.

ClickUp uzupełnia Loom oferując:

Zarządzanie projektami: Platforma ClickUp pozwala przypisywać terminy, zależności i priorytety do zadań powiązanych z nagranymi filmami. Dzięki temu projekty są na bieżąco

Platforma ClickUp pozwala przypisywać terminy, zależności i priorytety do zadań powiązanych z nagranymi filmami. Dzięki temu projekty są na bieżąco Wykresy Gantta: Wizualizację osi czasu projektu i ścieżek krytycznych z nagranymi filmami osadzonymi w kluczowych momentach, aby uzyskać przejrzysty przegląd przepływu pracy

Wizualizację osi czasu projektu i ścieżek krytycznych z nagranymi filmami osadzonymi w kluczowych momentach, aby uzyskać przejrzysty przegląd przepływu pracy Śledzenie czasu: Śledzenie czasu spędzonego na tworzeniu i przeglądaniu materiałów wideo w celu zapewnienia efektywnej alokacji zasobów

Loom rejestruje jasne instrukcje, a ClickUp zapewnia organizację - idealny duet do pracy zespołowej! Razem odblokowują pełny potencjał nagrywania ekranu dla Ciebie i Twojego zespołu.

A jeśli chcesz trzymać się tylko jednego narzędzia i zapobiec rozproszeniu przepływu pracy, nagraj swój ekran za pomocą ClickUp Clips!

