Slack kontra WhatsApp: która aplikacja do czatowania jest lepsza do pracy?

W pracy terminowa i jasna komunikacja sprawia, że wszystko — i wszyscy — działają zgodnie z planem: każdy zna plan i swoją rolę w nim, projekty przebiegają sprawnie, terminy są dotrzymywane, a zadania realizowane.

Właśnie w tym zakresie narzędzia takie jak Slack i WhatsApp sprawdzają się najlepiej. Pomagają one w komunikacji zespołowej, ale różnią się od siebie bardziej, niż mogłoby się wydawać.

Jak więc wypadają w porównaniu i która z nich najlepiej pasuje do Twojego zespołu? Przedstawimy Ci to szczegółowo — i nie martw się — mamy jeszcze jedną opcję, jeśli żadna z nich nie wydaje się odpowiednia.

Czym jest Slack?

Historia Slacka nie jest bynajmniej typowa. To, co w 2002 roku zaczęło się jako funkcja czatu w grze online, jest obecnie najpopularniejszym narzędziem komunikacyjnym dla firm na całym świecie. Nie mówiąc już o komunikacji wewnętrznej — według danych 80% firm z listy Fortune 100 używa Slacka do komunikacji z zewnętrznymi interesariuszami.

To coś w rodzaju wirtualnego hubu, w którym możesz rozmawiać na czacie, udostępniać pliki, wysyłać multimedia (bo kto nie lubi dobrych memów?) i nawiązywać rozmowy wideo bez opuszczania aplikacji.

📮 Dlaczego niektóre Teams zmieniają zdanie na temat Slacka Firma ClickUp przeprowadziła ankietę wśród ponad 4000 profesjonalistów i odkryła wspólny problem: gdy czat funkcjonuje niezależnie od pracy, cierpi na tym koordynacja działań.

Funkcje Slacka

Slack został stworzony z myślą o zespołach, ułatwiając komunikację i wspólną pracę.

Oto niektóre z jego kluczowych funkcji:

1. Kanały i wątki rozmów

Kanały w Slacku to dedykowane przestrzenie poświęcone konkretnym tematom, projektom lub zespołom. Łatwo je rozpoznać: kanały publiczne mają hashtag (#), a prywatne ikoną kłódki (🔒). Te pierwsze są otwarte dla wszystkich, podczas gdy te drugie pozostają bezpieczne dzięki dostępowi wyłącznie na zaproszenie.

Możesz je uporządkować, używając jasnych nazw (takich jak projekt-, zespół- lub dział-) oraz archiwizując stare kanały, aby zachować porządek. Możesz również automatycznie dodawać nowych członków do domyślnych kanałów, aby mogli szybko się wdrożyć.

W przypadku bardziej osobistych rozmów możesz korzystać z wiadomości bezpośrednich. Możesz również grupować swoje odpowiedzi w wątki, podobnie jak na X (Twitterze).

💡Wskazówka: Jeśli chcesz błyskawicznie przełączać się między kanałami, po prostu naciśnij Command + K lub T (Mac) lub CTRL + K (Windows), wpisz kilka liter nazwy kanału i już tam jesteś.

2. Szybkie spotkania dzięki Huddles

Pamiętasz te szybkie rozmowy przy biurku w pracy? Slack Huddles przeniosły je do sieci, oferując połączenia głosowe do spontanicznych dyskusji zespołowych. Możesz je rozpocząć w dowolnym kanale lub wiadomości prywatnej jednym kliknięciem, a członkowie zespołu mogą dołączać lub opuszczać je w razie potrzeby.

Huddles stawia na prostotę, oferując domyślnie połączenia wyłącznie głosowe, ale możesz włączyć wideo. Świetnie nadają się do współpracy, oferując funkcje takie jak udostępnianie wielu ekranów i kursory na żywo do zadań takich jak edycja lub rozwiązywanie problemów. Podczas rozmowy możesz nawet reagować za pomocą emotikonów lub rozpoczynać wątki.

👀Czy wiesz, że? W Slacku możesz przypomnieć sobie lub komuś innemu o wydarzeniu, spotkaniu, terminie, wiadomości, pliku lub czymkolwiek innym, używając polecenia /przypomnienie, po którym podajesz miejsce, przedmiot i czas.

3. Udostępnianie i przechowywanie plików

Udostępnianie plików w Slacku jest proste i niezawodne, co pozwala przekształcić tę aplikację w swego rodzaju centralne hub komunikacyjny. Możesz przesyłać pliki o wielkości do 10 GB (w ramach płatnych planów) poprzez przeciągnięcie, upuszczenie lub wklejenie ich do czatów, korzystając z przydatnych podglądów plików PDF, obrazów, wideo i innych.

W Slacku znajdziesz również zaawansowane filtry wyszukiwania, które ułatwiają lokalizację ważnych informacji. Możesz przypiąć lub oznaczyć gwiazdką swoje pliki i uzyskać do nich dostęp nawet wtedy, gdy osoba, która je udostępniła, opuści platformę.

4. Integracje

Slack może nawiązywać połączenia z ponad 2600 aplikacjami i usługami. Możesz łatwo zintegrować popularne narzędzia, takie jak Google Workspace, Microsoft Office i Zoom, aby udostępniać pliki, dołączać do spotkań lub zarządzać kalendarzami bezpośrednio ze Slacka.

Narzędzia do programowania i zarządzania projektami, takie jak GitHub, Jira i Trello, umożliwiają publikowanie aktualizacji, dzięki czemu zespoły są na bieżąco bez konieczności przełączania się między aplikacjami. Za pomocą narzędzia Workflow Builder możesz tworzyć niestandardowe cykle pracy bez konieczności pisania kodu dla różnych procesów.

Ceny Slacka

Free

Pro: 8,75 USD/użytkownik miesięcznie

Business+: 15 USD miesięcznie za użytkownika

Enterprise Grid: Ceny niestandardowe

Możesz dodać Slack AI do wszystkich płatnych planów za dodatkowe 10 USD miesięcznie od użytkownika.

Przeczytaj również: Zalety i wady Slacka w pracy

Czym jest WhatsApp?

przez WhatsApp

WhatsApp powstał jako prosty sposób na wysyłanie powiadomień do znajomych. Dziś jest to jedna z najpopularniejszych aplikacji do przesyłania wiadomości na świecie — ma aż 3 miliardy użytkowników!

Jego urok tkwi w łatwości obsługi: wystarczy zarejestrować się, podając swój numer telefonu, i już można zaczynać. Możesz wysyłać wiadomości tekstowe i głosowe, udostępniać zdjęcia, filmy i dokumenty, a także prowadzić rozmowy głosowe i wideo. Możesz nawet tworzyć czaty grupowe, aby zgromadzić wszystkich w jednym miejscu – czy to w ramach projektów, zespołów, czy planowania rodzinnego.

Dzięki szyfrowaniu typu end-to-end, obsłudze urządzeń mobilnych i kompatybilności z komputerami stacjonarnymi, WhatsApp to prosta, bezpieczna i wszechstronna aplikacja do wszelkiej komunikacji.

Przeczytaj również: Przykłady strategii komunikacyjnych w miejscu pracy

Funkcje WhatsApp

Niektóre funkcje WhatsApp to:

1. Wiadomości i rozmowy jeden na jeden

przez WhatsApp

WhatsApp sprawia, że komunikacja jest prosta. Czatowanie jeden na jeden, rozmowy głosowe i wideo rozmowy idealnie nadają się do prywatnych rozmów lub szybkiego sprawdzenia, co u znajomych. Aplikacja pobiera kontakty bezpośrednio z telefonu, dzięki czemu możesz sprawdzić, kto już korzysta z WhatsApp, i zaprosić tych, którzy jeszcze tego nie robią.

Możesz wysyłać teksty, wiadomości głosowe, a nawet oznaczać gwiazdką lub przesyłać dalej ważne wiadomości, aby łatwo do nich wrócić. WhatsApp ma teraz przycisk edycji, który pozwala poprawiać teksty po wysłaniu. Nie podoba Ci się wiadomość? Możesz ją usunąć dla wszystkich, ale pamiętaj — obie opcje są dostępne tylko przez krótki czas po naciśnięciu przycisku „Wyślij”.

Aplikacja WhatsApp Business oferuje również dodatkowe funkcje, takie jak ustawienie automatycznych odpowiedzi i udostępnianie katalogów produktów, co ułatwia utrzymywanie kontaktu z klientami.

💡Wskazówka: Jeśli masz Siri lub Asystenta Google, użyj ich do wysyłania wiadomości WhatsApp bez użycia rąk!

2. Grupy i listy rozsyłkowe

przez WhatsApp

Czat grupowy WhatsApp (lub po prostu grupy) to wspólna przestrzeń, w której członkowie Twojego zespołu mogą współpracować, udostępniać aktualności i omawiać konkretne projekty lub tematy. Niezależnie od tego, czy chodzi o dział, grupę zadaniową czy sesję burzy mózgów, grupy pozwalają wszystkim być na bieżąco bez konieczności prowadzenia oddzielnych łańcuchów e-mailowych.

Z drugiej strony listy rozsyłkowe pozwalają wysłać tę samą wiadomość do wielu osób jednocześnie — bez zakładania czatu grupowego. To szybki sposób na udostępnianie ogłoszeń lub aktualizacji, przy jednoczesnym zachowaniu prywatności i oddzielności rozmów. Jest to szczególnie przydatne do skutecznego docierania do dużych zespołów lub różnych odbiorców.

3. Płatności w aplikacji dzięki WhatsApp Pay

przez WhatsApp

Chociaż usługa WhatsApp Pay jest dostępna tylko w kilku wybranych krajach, ułatwia prowadzenie działalności, umożliwiając wysyłanie i odbieranie pieniędzy bezpośrednio w rozmowach na czacie.

Na przykład klient przeglądający katalog produktów w WhatsApp znajduje coś, co mu się podoba, i decyduje się na zakup. Zamiast udostępniać dane bankowe lub przechodzić na zewnętrzną stronę internetową, wystarczy, że kliknie przycisk „Zapłać” na czacie, wprowadzi kwotę i autoryzuje płatność za pomocą kodu PIN lub weryfikacji biometrycznej.

Cała transakcja odbywa się na miejscu, a potwierdzenia otrzymasz na czacie.

👀Czy wiesz, że? WhatsApp Pay jest (na razie) dostępny tylko w Indiach i Brazylii — krajach, w których odnotowano największą liczbę pobrań aplikacji WhatsApp Business.

4. Udostępnianie i przechowywanie

WhatsApp pozwala wysyłać zdjęcia, wideo, pliki audio, dokumenty (w tym PDF, Word, Excel i PowerPoint) oraz kontakty. Możesz również udostępniać swoją aktualną lokalizację dzięki aktualizacjom GPS w czasie rzeczywistym przez określony czas trwania (do 8 godzin), co ułatwia koordynację działań zespołów mobilnych.

WhatsApp nie jest wyłącznie usługą przechowywania danych w chmurze. Wszystka zawartość, którą udostępniasz, zajmuje przestrzeń w pamięci telefonu i jest archiwizowana w chmurze. Możesz tym zarządzać, ręcznie archiwizując wiadomości, pliki i multimedia. Możesz również zrezygnować z automatycznego zapisywania multimediów w galerii telefonu i zachować tylko te, które są Ci potrzebne.

💡Wskazówka: Włącz opcję „Znikające wiadomości”, aby czaty były automatycznie usuwane po upływie określonego czasu. Dzięki temu nie musisz martwić się o ręczne zwalnianie przestrzeni.

Ceny WhatsApp

Standardowa aplikacja: Free

Aplikacja biznesowa: Free

API dla firm: Płać za rozmowę

Slack kontra WhatsApp: porównanie funkcji

Oto przegląd różnych funkcji Slacka i WhatsAppa:

Funkcje Slack WhatsApp/WhatsApp Business Połączenia głosowe i wideo (obejmują zarówno rozmowy indywidualne, jak i grupowe) Tak Tak Limit historii wiadomości Do 90 dni w ramach Free Plan Unlimited Udostępnianie ekranu Tak Tak Dodawanie adnotacji podczas udostępniania ekranu Tak Nie Czat grupowy Tak. Kanały do dyskusji na różne tematy oraz niestandardowe grupy do bardziej prywatnych rozmów Tak. Grupy i listy rozsyłkowe mogą służyć do masowego wysyłania wiadomości do dużej liczby osób Funkcja wyszukiwania Tak. Posiada zaawansowane filtry wyszukiwania, które pozwalają precyzyjnie zlokalizować pliki i wiadomości Tak. Podstawowe funkcje wyszukiwania w czatach Udostępnianie plików Tak. Można udostępniać dowolne pliki o rozmiarze do 10 GB Tak. Można udostępniać dowolne pliki o rozmiarze do 2 GB Udostępnianie lokalizacji Nie Tak. Można udostępniać swoją lokalizację na żywo przez maksymalnie 8 godzin Płatności w aplikacji Nie; można zintegrować z narzędziami płatniczymi, takimi jak PayPal Tak. Można wysyłać i odbierać pieniądze w ramach aplikacji Pamięć masowa Tak. Do 20 GB w planie płatnym Tak. Wszystko jest zapisywane w urządzeniu Powiadomienia Tak. Możliwość szerokiej personalizacji Tak. Natychmiastowa i podstawowa Bezpieczeństwo Tak. Posiada szyfrowanie danych i kilka certyfikatów Tak. Oferuje szyfrowanie typu end-to-end Integracje Rozszerzony; tworzy połączenie z ponad 2600 aplikacjami Ograniczone; nawiąż połączenie z HubSpot i kilkoma platformami Aplikacje mobilne i komputerowe Tak Tak Ceny Bezpłatne i płatne plany już od 8,75 USD/użytkownik/miesiąc Bezpłatnie; po przekroczeniu 1000 rozmów za korzystanie z API obowiązują stawki regionalne

Przyjrzyjmy się bliżej porównaniu funkcji:

Funkcja nr 1: Ustawienia i interfejs użytkownika

Slack oferuje wysoce konfigurowalny interfejs, ale na początku jego konfiguracja może wydawać się nieco skomplikowana. Użytkownicy muszą utworzyć obszary robocze i kanały oraz przypisać role użytkownikom, zanim będą mogli korzystać z platformy.

Po skonfigurowaniu interfejs jest łatwy w nawigacji, a rozmowy zajmują większość ekranu, a pasek boczny służy do wyświetlania kanałów, wątków i kontaktów. Slack oferuje również szeroki zakres opcji dostosowywania, w tym motywy, emoji, a nawet niestandardowe emoji.

WhatsApp natomiast stawia na prostotę. Ustawienia są szybkie i łatwe, wymagają jedynie podania numeru telefonu i weryfikacji. Interfejs jest minimalistyczny — na pulpicie czaty wyświetlane są po lewej stronie, a aktywna rozmowa po prawej.

Aplikacja mobilna oferuje przejrzysty układ z łatwymi w obsłudze zakładkami do połączeń i aktualizacji statusu. Tworzenie grup jest proste, a WhatsApp Business dodaje katalogi produktów do znanego interfejsu. Zarówno główna aplikacja, jak i WhatsApp Business oferują opcje dostosowywania tła czatu.

🏆 Zwycięzca: WhatsApp. Każdy może skonfigurować WhatsApp w kilka minut i zacząć czatować. Slack zajmuje więcej czasu — najpierw trzeba podać służbowy e-mail, zaprosić członków i skonfigurować obszar roboczy, co często daje użytkownikom podpowiedź dotyczącą łatwiejszych alternatyw.

Funkcja nr 2: Komunikacja biznesowa

Slack został zaprojektowany z myślą o wydajnej komunikacji zespołowej. Oferuje funkcje takie jak formatowanie wiadomości, organizacja i planowanie. Zapewnia również możliwości zarządzania grupami z kanałami publicznymi lub prywatnymi, niestandardowymi uprawnieniami oraz rolami członków.

Oferuje indywidualne rozmowy głosowe i wideorozmowy z funkcją udostępniania ekranu, dodawania adnotacji i nagrywania spotkań. Jednak większe spotkania wymagają płatnych planów.

WhatsApp skupia się na szybkiej i niezawodnej komunikacji, oferując potwierdzenia odczytu, wskaźniki pisania oraz wyraźne połączenia głosowe i wideo. Chociaż wersja na komputery stacjonarne obsługuje teraz połączenia i udostępnianie ekranu, mogą występować w niej usterki i brakuje w niej funkcji współpracy, takich jak dodawanie adnotacji podczas rozmów.

Aplikacja Business oferuje automatyczne wiadomości, szybkie odpowiedzi oraz etykiety do porządkowania czatów. Grupy mogą być duże, liczyć nawet 1024 członków, i zawierają narzędzia takie jak funkcje administracyjne, ankiety oraz listy rozsyłkowe. WhatsApp oferuje również zweryfikowane profile, statystyki wiadomości oraz obsługę wielu urządzeń, umożliwiającą zarządzanie czatami z klientami na różnych urządzeniach.

🏆 Zwycięzca: Remis. Slack świetnie sprawdza się w zespołach, zwłaszcza w firmach technologicznych, które współpracują w jednej przestrzeni. Jeśli chodzi o sprzedaż i zarządzanie wieloma czatami z klientami, WhatsApp jest szybszy i pozwala zaoszczędzić czas przy organizacji.

Funkcja nr 3: Powiadomienia

Slack oferuje szerokie możliwości kontroli nad powiadomieniami, pozwalając Ci wybrać, które alerty chcesz otrzymywać, oraz dostosować ich ustawienia. Możesz ustawić konkretne godziny powiadomień lub otrzymywać alerty na telefon, gdy nie korzystasz z komputera. Aby skupić się na pracy, możesz użyć funkcji „Nie przeszkadzać”, aby tymczasowo wstrzymać powiadomienia.

System powiadomień WhatsApp jest prostszy, ale nadal oferuje pewne możliwości dostosowania. Możesz wybrać, czy chcesz otrzymywać powiadomienia o czatach indywidualnych, grupowych i połączeniach, a nawet wybrać niestandardowe dźwięki powiadomień lub dzwonki.

Aplikacja pokazuje status dostarczenia i przeczytania wiadomości, a użytkownicy Business mogą ustawić powiadomienia priorytetowe i automatyczne odpowiedzi. Aby zapewnić sobie chwilę spokoju, możesz wyciszyć czaty, grupy lub połączenia na dłuższy okres.

🏆 Zwycięzca: Slack. Dzięki większym możliwościom dostosowania Slack lepiej sprawdza się w intensywnych ustawieniach pracy. WhatsApp, mimo swojej prostoty, nie oferuje takiego zakresu i elastyczności.

Funkcja nr 4: Udostępnianie i przechowywanie plików

Slack ułatwia udostępnianie plików zespołom pracującym zdalnie, umożliwiając przesyłanie plików o wielkości do 10 GB z urządzenia lub aplikacji takich jak Dropbox. Automatycznie zapisuje i archiwizuje pliki, wiadomości oraz multimedia w chmurze. Przestrzeń dyskowa różni się w zależności od planu – wersja bezpłatna oferuje 5 GB i przechowuje pliki przez 90 dni, natomiast plany płatne zapewniają 10 GB lub 20 GB na użytkownika.

WhatsApp oferuje wsparcie dla udostępniania plików o wielkości do 2 GB, w tym plików PDF, obrazów, wideo i GIF-ów. Pozwala również na udostępnianie kontaktów i lokalizacji, ale nie współpracuje z plikami Google Suite. WhatsApp przechowuje wiadomości, pliki i multimedia na Twoim telefonie, co może wymagać ręcznego tworzenia kopii zapasowych lub automatycznego tworzenia kopii zapasowych, aby zapobiec utracie danych.

🏆 Zwycięzca: Slack. Pliki biznesowe są zazwyczaj ważne i mają problemy z miejscem na dysku. Korzystanie ze Slacka do ich wymiany bez martwienia się o te problemy ma sens.

Funkcja nr 5: Integracje

Slack integruje się z ponad 2600 aplikacjami, takimi jak Google Workspace, Microsoft 365, Zoom, Jira i Trello. Umożliwia to automatyzację zadań, udostępnianie plików i podgląd bezpośrednio w kanałach. Boty Slacka obsługują aktualizacje i powiadomienia; zespoły mogą tworzyć niestandardowe cykle pracy lub aplikacje.

Integracje WhatsApp koncentrują się przede wszystkim na obsłudze klienta i sprzedaży. Firmy mogą synchronizować katalogi produktów z Facebook Shops, korzystać z API w celu połączenia z systemami CRM oraz przeprowadzać automatyzację odpowiedzi lub cykli pracy.

🏆 Zwycięzca: Slack. Twój zespół prawdopodobnie już korzysta z solidnego zestawu narzędzi niezbędnych do codziennej pracy. Slack z łatwością wpasuje się w ten zestaw, podczas gdy WhatsApp może znacznie ustępować swoim alternatywom.

Slack kontra WhatsApp na Reddicie

Aby zrozumieć debatę na temat Slacka i WhatsAppa, sprawdziliśmy na Reddicie prawdziwe, bardziej autentyczne opinie — i reakcje są mieszane.

Użytkownicy cenią Slack za doskonałą organizację, dzięki której wszystkie czaty i dyskusje znajdują się w jednym miejscu i są łatwe do znalezienia za pomocą wyszukiwarki.

mrbkkt1, który prowadzi restaurację, mówi:

Slack umożliwił mi komunikację wszystkich pracowników i przechowywanie wszystkich wiadomości w jednym przejrzystym i zwięzłym miejscu. Teraz mogę publikować harmonogramy, które ludzie mogą przeglądać na swoich telefonach, zamiast wysyłać teksty grupowe lub indywidualne. Mogę teraz publikować notatki online zamiast drukować je i wywieszać.

Tymczasem niektórzy preferują WhatsApp ze względu na jego szybkość i wygodę, zwłaszcza w kontakcie z klientami. Jak komentuje kevin4076:

Wybierając Slack, zmuszasz swoich klientów do pobrania i skonfigurowania kolejnej aplikacji, podczas gdy prawdopodobnie mają już zainstalowany WhatsApp. Wybór WhatsApp oznaczałby również mniej utrudnień dla Twoich klientów.

Większość osób rozumie jednak, że obie aplikacje zaspokajają różne potrzeby zawodowe. Zamiast więc wyciągać pochopne wnioski, wielu użytkowników Reddita, takich jak fumo7887, najpierw bierze pod uwagę cel.

Jakie jest zastosowanie? Każde narzędzie ma swoje wady i zalety, ale wszystko zależy od tego, do czego chcesz je wykorzystać. Grupa przyjaciół? Współpracownicy? Sąsiedzi? Otwarta społeczność?

Poznaj ClickUp — najlepszą alternatywę dla Slacka i WhatsApp

Slack i WhatsApp świetnie sprawdzają się w utrzymywaniu kontaktu między zespołami, ale większość miejsc pracy potrzebuje czegoś więcej niż tylko aplikacji do czatowania. Przełączanie się między narzędziami do komunikacji, projektów i zadań może być kłopotliwe i powodować stratę cennego czasu.

I tu właśnie pojawia się ClickUp!

To coś więcej niż tylko narzędzie do komunikacji — to wszechstronna aplikacja do pracy — łączy zarządzanie projektami, dokumenty i komunikację zespołową w jednym miejscu, oparta na AI nowej generacji, zapewniająca inteligentniejszą automatyzację i wyszukiwanie.

Oto, jak ClickUp może zmienić Twój sposób pracy:

Zaleta ClickUp nr 1: Czatuj, aby poprawić współpracę w zespole

ClickUp Chat to wbudowane narzędzie łączące komunikację tekstową z zarządzaniem projektami. Zostało zaprojektowane, aby usprawnić cykl pracy poprzez przeniesienie rozmów bezpośrednio do hubu pracy.

W przeciwieństwie do Slacka czy WhatsAppa, gdzie czaty często giną w gąszczu innych wiadomości lub są oderwane od rzeczywistych zadań, ClickUp Chat wiąże dyskusje z konkretnymi elementami i projektami, dzięki czemu praca zespołowa przebiega płynnie.

Dzięki natywnej sztucznej inteligencji ClickUp łączy zarządzanie projektami i wiedzą w jedną całość, łatwo łącząc rozmowy z zadaniami, dokumentami i projektami, dzięki czemu komunikacja zespołowa (i współpraca w czasie rzeczywistym ) staje się naturalną częścią Twojego obecnego cyklu pracy.

Funkcje czatu ClickUp pozwalają na:

Czatuj bezpośrednio w przestrzeniach Spaces lub listach, aby dyskusje były powiązane z odpowiednimi zadaniami lub projektami

Jednym kliknięciem zamień dowolną wiadomość czatu w zadanie, zachowując kontekst i automatycznie tworząc zadania, dzięki czemu nic ważnego nie zostanie pominięte

Skorzystaj z AI CatchUp , aby podsumować przegapione rozmowy, oraz z AI CleanUp , aby wyodrębnić elementy do wykonania z wiadomości, co pomoże Ci zachować koncentrację i uniknąć nadmiaru informacji

Współpracuj na żywo dzięki rozmowom wideo i udostępnianiu ekranu za pośrednictwem SyncUps . Aplikacja pozwala rozmawiać jednocześnie z 200 osobami, połączone zadania i przypisywać je członkom zespołu, planować spotkania, a nawet sprawdzać obciążenie pracą zespołu bezpośrednio na czacie

Udostępniaj aktualizacje i pliki, połączone bezpośrednio z projektami

Ponadto, jeśli kiedykolwiek będziesz potrzebować szybko rzucić okiem na swoje projekty podczas czatu, możesz przełączyć się do widoku projektu i na bieżąco śledzić dyskusje.

Zaleta ClickUp nr 2: Rejestruj rozmowy w celu komunikacji w czasie rzeczywistym

Pracuj asynchronicznie dzięki ClickUp Clips Nagrywaj ekran za pomocą ClickUp Clips i udostępniaj nagrania zespołowi, aby prowadzić szczegółowe dyskusje

Niezależnie od tego, czy dokumentujesz procesy, wyjaśniasz kroki rozwiązywania problemów, czy przekazujesz aktualizacje dotyczące projektu, ClickUp Clips pozwala uchwycić wszystko na wideo z wykorzystaniem nagrania z kamery internetowej lub bez niego, aby zapewnić szerszy kontekst.

Po nagraniu wideo jest ono automatycznie transkrybowane przy użyciu ClickUp Brain. Oznacza to, że nie przegapisz niczego z nagrania. Możesz szybko przeszukiwać transkrypcję pod kątem słów kluczowych, aby natychmiast znaleźć najważniejsze fragmenty.

Następnie możesz dołączać te klipy do zadań i projektów lub udostępniać je członkom zespołu, aby wszyscy byli na bieżąco. Twój zespół może również:

Dodaj komentarz bezpośrednio pod wideo, aby szybko uzyskać opinię

Przekształć klipy w zadania, aby zamienić pomysły w wyniki

Uzyskaj dostęp do wszystkich nagranych klipów w jednej lokalizacji, zwanej Clips Hub

Przeczytaj również: Najlepsze oprogramowanie do udostępniania ekranu podczas spotkań zdalnych

Przydzielaj zadania i obowiązki konkretnym członkom za pomocą funkcji „Przypisane komentarze”

Niezależnie od tego, czy chodzi o klipy, czy wiadomości w czacie, możesz przekształcić je w zadania do wykonania i przydzielić je konkretnym członkom zespołu dzięki funkcji Przypisane komentarze w ClickUp. W ten sposób każde zadanie lub prośba ma jasno określonego właściciela i nic nie zostanie pominięte.

Gdy wszystkie przypisane komentarze znajdują się w jednym centralnym miejscu, śledzenie postępów i nadążanie za priorytetami jest łatwe. Możesz przekształcić komentarze w zadania i zapewnić, że Twoje projekty będą posuwać się naprzód bez pomijania ważnych szczegółów.

📮ClickUp Insight: Około 41% profesjonalistów preferuje komunikatory internetowe do komunikacji w zespole. Chociaż zapewniają one szybką i sprawną wymianę informacji, wiadomości są często rozproszone po wielu kanałach, wątkach lub wiadomościach bezpośrednich, co utrudnia późniejsze odzyskanie informacji. Dzięki zintegrowanemu rozwiązaniu, takiemu jak ClickUp Chat, Twoje wątki czatu są przypisane do konkretnych projektów i zadań, dzięki czemu rozmowy pozostają w kontekście i są łatwo dostępne.

Zaleta ClickUp nr 4: Współpraca w czasie rzeczywistym

Zrealizuj swoje pomysły, zapisując je na tablicach ClickUp Whiteboards i współpracuj wizualnie ze swoim zespołem z dowolnego miejsca

Zamiast szukać wolnej tablicy w biurze, po prostu skorzystaj z tablic ClickUp, aby przeprowadzić burzę mózgów online.

To cyfrowe płótno pozwala Twojemu zespołowi przeprowadzać burze mózgów, współpracować i przekształcać pomysły w działania, niezależnie od tego, gdzie się znajdujesz. Dzięki narzędziom takim jak rysowanie odręczne i tworzenie kształtów możesz ożywić swoje koncepcje oraz nakreślić cykle pracy lub procesy, zapewniając maksymalną przejrzystość.

Monitoruj aktywność członków swojego zespołu w czasie rzeczywistym dzięki funkcji wykrywania współpracy w ClickUp

Kiedy Twoje pomysły są gotowe do realizacji, możesz natychmiast przekształcić je w zadania i przydzielić je odpowiednim członkom zespołu. Możesz również dokładnie monitorować ich działania w czasie rzeczywistym dzięki funkcji wykrywania współpracy w ClickUp.

Możesz zobaczyć, kiedy Twój zespół przegląda lub edytuje zadania, co pozwala stworzyć bardziej zintegrowane i wydajne środowisko pracy. Dzięki natychmiastowym aktualizacjom dotyczącym wspólnych zadań zespoły pozostają zsynchronizowane, a ciągłe wymiany wiadomości są ograniczone, ponieważ każdy wie, nad czym aktualnie pracuje.

Dodatkowo, jeśli już korzystasz ze Slacka, a nadal chcesz czerpać korzyści z ClickUp, po prostu skorzystaj z integracji ClickUp ze Slackiem i gotowe.

Bądź w stałym połączeniu ze swoim zespołem dzięki ClickUp!

Zarówno Slack, jak i WhatsApp świetnie nadają się do komunikacji na czacie i utrzymywania połączenia z zespołami.

Slack zaspokaja wszystkie Twoje potrzeby zawodowe, łącząc zespoły i organizując wszystkie wiadomości oraz pliki w jednym miejscu. Z kolei WhatsApp nadaje komunikacji zespołowej osobisty charakter dzięki czatom i rozmowom na żywo.

A co, jeśli chcesz czegoś, co łączy w sobie obie te cechy? Czegoś, czego możesz używać do rozmów i do zrobienia rzeczy.

Rozwiązaniem jest ClickUp, kompleksowa platforma zwiększająca wydajność, która skupia Wszystko, czego potrzebujesz, w jednym miejscu, w tym komunikację.

Wypróbuj ClickUp już dziś.