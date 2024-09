11 najlepszych alternatyw WhatsApp dla lepszej komunikacji

Czy kiedykolwiek zastanawiałeś się, czy WhatsApp jest naprawdę najlepszym narzędziem do komunikacji?

Wiele zespołów korzysta z niego ze względu na jego znajomość i wszechobecność - zwłaszcza w przypadku zespołów globalnych - ale wkrótce napotyka wyzwania, takie jak obawy związane z bezpieczeństwem, ograniczone funkcje robocze i ciągła walka o oddzielenie czatów osobistych od zawodowych. Jeśli doświadczyłeś tego, nie jesteś sam.

Pracując z kilkoma teamami borykającymi się z tymi problemami, pomogłem im znaleźć narzędzia lepiej dostosowane do komunikacji biznesowej. Chętnie podzielę się z wami tym, czego się nauczyłem!

Wraz z moim zespołem stworzyliśmy listę 11 najlepszych alternatyw dla WhatsApp. Opcje te oferują większe bezpieczeństwo, płynniejsze udostępnianie plików i zaawansowane funkcje współpracy, które pomagają usprawnić pracę i uporządkować komunikację.

Zaczynamy!

Czego należy szukać w alternatywie WhatsApp?

Czy istnieje idealna

aplikacja do przesyłania wiadomości Business

która jest gotowa do zrobienia tego w efektywny sposób?

Głównym celem aplikacji do przesyłania wiadomości jest

poprawa współpracy w miejscu pracy

szczególnie w przypadku zdalnych i rozproszonych Teams. Jednak powinien on również zawierać podstawowe funkcje, takie jak:

szyfrowanie end-to-end : Wybrane przez Ciebie aplikacja do czatu Teams powinna mieć szyfrowanie end-to-end, zapewniając, że wiadomości są bezpieczne i dostępne tylko dla zamierzonych odbiorców

: Wybrane przez Ciebie aplikacja do czatu Teams powinna mieć szyfrowanie end-to-end, zapewniając, że wiadomości są bezpieczne i dostępne tylko dla zamierzonych odbiorców Kompatybilność międzyplatformowa : Aplikacja powinna być w stanie płynnie synchronizować się z urządzeniami z systemem Android, iOS i pulpitem

: Aplikacja powinna być w stanie płynnie synchronizować się z urządzeniami z systemem Android, iOS i pulpitem Udostępnianie plików i wsparcie dla multimediów : Niezależnie od tego, czy udostępniasz dokumenty, czy wysyłasz zdjęcia i wideo do współpracownika, aplikacja powinna mieć solidne funkcje udostępniania plików

: Niezależnie od tego, czy udostępniasz dokumenty, czy wysyłasz zdjęcia i wideo do współpracownika, aplikacja powinna mieć solidne funkcje udostępniania plików Połączenia głosowe i wideo : Możliwość kontaktowania się ze współpracownikami za pomocą wiadomości głosowych lub szybkich połączeń wideo w celu zorganizowania spotkania lub aktualizacji zespołu jest bardzo ważna

: Możliwość kontaktowania się ze współpracownikami za pomocą wiadomości głosowych lub szybkich połączeń wideo w celu zorganizowania spotkania lub aktualizacji zespołu jest bardzo ważna Czaty grupowe i współpraca: Powinieneś być w stanie efektywnie zarządzać czatami grupowymi i współpracą komunikacja w zespole z kontrolą administracyjną. Podczas gdy większość usług przesyłania wiadomości oferuje funkcje czatu grupowego i połączeń wideo, ważne jest, aby platforma była przyjazna dla użytkownika i w miarę możliwości wspierała zespołowe wideokonferencje.

11 najlepszych alternatyw WhatsApp

Przetestowałem różne aplikacje do przesyłania wiadomości, z których każda oferuje unikalne funkcje. Chociaż wiele z nich ma swoje mocne strony, nie wszystkie nadają się do płynnej komunikacji w biznesie lub są przyjazne dla użytkownika. Aby znaleźć odpowiednią usługę przesyłania wiadomości dla swojego zespołu, konieczne jest zrozumienie swoich konkretnych potrzeb i

cele komunikacyjne

.

Oto lista 11 najlepszych alternatywnych aplikacji WhatsApp. Niezależnie od tego, czy szukasz lepszej prywatności, ulepszonej współpracy grupowej, czy też nowego podejścia do przesyłania wiadomości, opcje te wyróżniają się wyraźnymi zaletami i funkcjami.

1. ClickUp (najlepsza do współpracy zespołowej, wiadomości błyskawicznych i udostępniania wideo)

Mój Teams używa ClickUp clickUp to wszechstronna platforma do przesyłania wiadomości i zwiększania wydajności, umożliwiająca skuteczną komunikację i śledzenie projektów. ClickUp to coś więcej niż tylko aplikacja do przesyłania wiadomości; to potężna platforma współpracy, która oferuje zakres funkcji usprawniających cykl pracy i zarządzanie projektami.

Wysyłaj pliki, połączone wideo, obrazy i wiadomości z bogatym tekstem za pomocą funkcji widoku czatu ClickUp

The

Widok czatu ClickUp

funkcja ta pozwala zebrać wszystkie potrzeby związane z przesyłaniem wiadomości w jednym miejscu. Na przykład, gdy muszę współpracować z moim zespołem nad konkretnym dokumentem, mogę wysyłać wiadomości lub oznaczać ich za pomocą @ wzmianek, aby przypisać komentarze. Następnie mogą oni pracować nad dokumentem w czasie rzeczywistym, jednocześnie informując mnie na czatach grupowych.

Pobierz ten szablon

Szablon wiadomości błyskawicznych ClickUp

Jeśli chcesz zacząć, skorzystaj z gotowego do użycia szablonu

szablony planów komunikacji

do zarządzania i monitorowania dyskusji grupowych. Z szablonem

Szablon wiadomości błyskawicznych ClickUp

można łatwo scentralizować konwersacje na wielu platformach w jednym miejscu. To pomaga:

Ujednolicić dyskusje i konwersacje w zespole w jednym miejscu

Priorytetyzować konwersacje, które wymagają pilnej uwagi

Upewnić się, że żadna wiadomość nie zostanie pominięta lub zapomniana

Pobierz ten szablon

Współpracuj, przeprowadzaj burze mózgów i rejestruj pomysły swojego zespołu za pomocą tablic ClickUp

ClickUp posiada zaawansowane funkcje współpracy. Dzięki

Tablice ClickUp

, mogę natychmiast przeprowadzić grupową burzę mózgów dla konkretnego tematu lub projektu. Pozwala mi to uchwycić pomysły zespołu, stworzyć mapę połączonych zadań, aby nadać im logiczny sens i przekształcić te notatki w zadania dla każdego członka zespołu.

Funkcje te sprawiają, że ClickUp jest wysoce zależną alternatywą dla WhatsApp i potężnym narzędziem typu "wszystko w jednym"

oprogramowanie do komunikacji wewnętrznej

.

Najlepsze funkcje ClickUp

Połączenie z zespołem poprzez Czat ClickUp . Wysyłaj wiadomości, udostępniaj pliki, a nawet twórz zadania bezpośrednio z czatu

Łatwo udostępniaj wideo lub szczegółowe instrukcje na ekranie swojemu zespołowi za pomocą ClickUp Clip narzędzie do nagrywania ekranu i wysyłania szybkich wiadomości wideo

i wysyłania szybkich wiadomości wideo Udostępnianie plików i dokumentów przy użyciu funkcji bezpiecznej kontroli dostępu dzięki ClickUp Dokumenty oraz współpraca w czasie rzeczywistym

Wykorzystaj moc ClickUp Brain , asystenta AI, aby przenieść tworzenie zawartości, współpracę i komunikację na wyższy poziom

Połączenie ClickUp z ponad 1000 różnych aplikacji do pracy, aby skonsolidować wszystkie dyskusje i komunikację w jednym miejscu

limity ClickUp

Niektórzy użytkownicy mogą doświadczyć stromej krzywej uczenia się ze względu na ogromną liczbę dostępnych funkcji

Ceny ClickUp

Free Forever

Unlimited : $7/miesiąc za użytkownika

: $7/miesiąc za użytkownika Business : $12/miesiąc na użytkownika

: $12/miesiąc na użytkownika Enterprise : Kontakt w sprawie cen

: Kontakt w sprawie cen ClickUp Brain: Dodaj do dowolnego płatnego planu za 7 USD za członka obszaru roboczego miesięcznie

oceny i recenzje ClickUp

G2: 4,7/5 (ponad 9 000 recenzji)

4,7/5 (ponad 9 000 recenzji) Capterra: 4,6/5 (ponad 4 000 recenzji)

2. Telegram (najlepszy do dyskusji w dużych grupach i bezpiecznego udostępniania plików)

via

Telegram

Telegram to alternatywa dla WhatsApp, która znana jest z silnego nacisku na prywatność i bezpieczeństwo, Telegram jest popularnie używany do udostępniania plików.

Jego funkcje bezpieczeństwa, takie jak autodestrukcja wiadomości i tajne czaty, są szczególnie imponujące. Nawet zwykłe wiadomości mają ulepszone opcje prywatności, które wykraczają poza to, co dostarcza WhatsApp.

Ponadto, Telegram obsługuje duże czaty grupowe, dzięki czemu jest idealny do zarządzania społecznością i nadaje się do szerszych interakcji wykraczających poza rozmowy grupowe i wewnętrzne dyskusje zespołowe.

Najlepsze funkcje Telegrama

Uzyskaj wysoce bezpieczną aplikację do przesyłania wiadomości z kompleksowym szyfrowaniem, funkcjami tajnego czatu i nie tylko, aby zachować prywatność czatów

Twórz duże społeczności za pomocą Telegram, ponieważ wspiera on czaty grupowe z do 200 000 członków

Przechowuj wiadomości i pliki w chmurze; uzyskuj do nich płynny dostęp z wielu urządzeń

Niestandardowy wygląd grupy lub czatów dzięki motywom i ustawieniom wyglądu

Limity Telegram

Podczas gdy Telegram wspiera połączenia wideo, funkcje nie są tak zaawansowane, jak te oferowane przez inne aplikacje

Ceny Telegram

Free

Telegram Premium: $4.99 miesięcznie

Ocena i recenzje Telegram

G2: NA

NA Capterra: 4.7/5 (6000+recenzji)

3. Wire (Najlepsze funkcje bezpieczeństwa klasy Enterprise)

via

Drut

Wire to świetna alternatywa dla WhatsApp dla firm, dla których priorytetem jest poufność i zgodność z przepisami.

Dostarcza kompleksowe szyfrowanie we wszystkich kanałach komunikacji, w tym w wiadomościach, połączeniach wideo i audio oraz udostępnianiu plików. To sprawia, że jest to doskonały wybór dla Teams, które obsługują poufne informacje i nie potrzebują zaawansowanych funkcji przesyłania wiadomości, które zapewniają inne usługi czatu.

Najlepsze funkcje Wire

Szyfrowanie end-to-end jako standard w całej komunikacji, zapewniające ochronę danych na każdym kroku

Korzystaj z tego samego konta na wielu urządzeniach jednocześnie, dzięki czemu jest ono wygodne zarówno do użytku osobistego, jak i zawodowego

Bezpieczne udostępnianie plików członkom zespołu dzięki wsparciu dla różnych typów plików

Wykorzystaj moc frameworka open-source, którego kod jest publicznie dostępny do wglądu, zapewniając dodatkową warstwę zaufania i przejrzystości

Wire limits

Wire nie oferuje tak wielu integracji z innymi firmami, jak niektóre inne aplikacje do przesyłania wiadomości, co może ograniczać jego skuteczność w bardziej złożonych cyklach pracy

Chociaż Wire jest potężnym narzędziem, jest mniej znane niż inne aplikacje do przesyłania wiadomości. Ten niższy profil może sprawić, że komunikacja z niestandardowymi klientami lub zewnętrznymi połączeniami biznesowymi będzie mniej wygodna

Ceny Wire

Personal : Free

: Free Enterprise: Niestandardowy cennik

Oceny i recenzje

G2: 4.2/5 (54 opinie)

4.2/5 (54 opinie) Capterra: 4.5/5 (69 recenzji)

4. Viber (najlepszy do rozmów audio i wideo)

via

Viber

Viber to popularna aplikacja do przesyłania wiadomości, która oferuje wysokiej jakości połączenia głosowe i wideo. Jest to idealne rozwiązanie dla tych, którzy wolą wirtualną komunikację twarzą w twarz niż zwykłe wiadomości.

Jest to szczególnie przydatne, jeśli masz zespół rozproszony po całym świecie, ponieważ możesz nawet wykonywać połączenia międzynarodowe za pomocą Viber. Ponadto oferuje popularne funkcje przesyłania wiadomości, takie jak naklejki, GIF-y i możliwość wysyłania połączonych plików wideo, zdjęć i nie tylko.

Najlepsze funkcje Viber

Wykonywanie międzynarodowych połączeń głosowych i wideo w konkurencyjnej ocenie

Dołączanie lub tworzenie publicznych czatów grupowych w celu połączenia się z osobami, które podzielają twoje odsetki

Synchronizacja wiadomości i połączeń na wielu urządzeniach, niezależnie od tego, czy korzystasz z systemu Android, iOS czy pulpitu

Bezpieczeństwo wszystkich rozmów dzięki kompleksowemu szyfrowaniu zarówno wiadomości, jak i połączeń

Viber limit

Free zawiera reklamy, które niektórzy użytkownicy mogą uznać za uciążliwe

Nie ma niektórych z potężnych funkcji wiadomości grupowych i współpracy, które zapewniają najpopularniejsze aplikacje do przesyłania wiadomości

Ceny Viber

Free

Viber Out: Płatne połączenia międzynarodowe

Ocena i recenzje Viber

G2: NA

NA Capterra: 4.4/5 (4000+ recenzji)

5. Lark (najlepszy pod względem zintegrowanych funkcji zwiększających wydajność)

via

Lark

Lark wykracza poza podstawową komunikację, taką jak Google Messages lub Facebook Messenger - jest to pełnoprawny pakiet wydajności zaprojektowany w celu zwiększenia zarządzanie zespołem i współpraca.

Łącząc funkcje takie jak czat, wideokonferencje, przechowywanie w chmurze i współpraca nad dokumentami, Lark jest dobrą alternatywą dla WhatsApp dla Teams potrzebujących kompleksowego rozwiązania do komunikacji i wydajności.

Najlepsze funkcje Lark

Dostęp do standardowych funkcji przesyłania wiadomości, a także funkcji współpracy, takich jak edycja dokumentów, przechowywanie w chmurze i zarządzanie zadaniami, wszystko w ramach jednej platformy

Tłumaczenie wiadomości w aplikacjach, aby zniwelować różnice językowe

Prowadzenie wysokiej jakości grupowych połączeń wideo z możliwością udostępniania ekranu

Śledzenie wszystkich wiadomości i rozmów dzięki nieograniczonej historii wiadomości

Lark limit

Szeroki zakres funkcji może sprawić, że interfejs Lark będzie przytłaczający, szczególnie dla nowych użytkowników

Chociaż Lark oferuje wiele wbudowanych narzędzi, nie zapewnia wsparcia dla tak wielu integracji innych firm, jak niektóre inne platformy

Plan Enterprise może być kosztowny dla mniejszych firm

Ceny Lark

Starter: Free

Free Pro : 12 USD za użytkownika miesięcznie

: 12 USD za użytkownika miesięcznie Enterprise: Niestandardowy cennik

Lark ocena i recenzje

G2: 4.6/5 (147 recenzji)

4.6/5 (147 recenzji) Capterra: 4.4/5 (30 recenzji)

6. Signal (najlepsza aplikacja do obsługi wiadomości z prywatnością)

via

Sygnał

Signal jest powszechnie znany ze swojego zaangażowania w prywatność i bezpieczeństwo, co czyni go jedną z najbardziej zaufanych aplikacji do przesyłania wiadomości.

Aplikacja Signal posiada platformę open-source, która wykorzystuje kompleksowe szyfrowanie dla wszystkich form komunikacji, zapewniając ochronę wiadomości, połączeń, a nawet metadanych.

Najlepsze funkcje Signal

Uzyskaj ochronę przed nieautoryzowanym dostępem dzięki kompleksowemu szyfrowaniu całej komunikacji, w tym wiadomości, połączeń głosowych i wideo,

Czysta i bezpieczna obsługa dzięki całkowicie pozbawionemu reklam interfejsowi Signal, który nie śledzi danych użytkownika

Ustawienie wiadomości tak, aby znikały po określonym czasie, dodając dodatkową warstwę bezpieczeństwa do rozmów

Limity Signal

Skupienie się Signal na prywatności oznacza mniej opcji niestandardowych w porównaniu do innych aplikacji do przesyłania wiadomości

Ponieważ Signal jest wciąż stosunkowo nowy, jego baza użytkowników jest wciąż mniejsza niż w przypadku bardziej popularnych aplikacji, takich jak WhatsApp, co może ograniczać jego użyteczność

Ceny Signal

Free

Ocena i recenzje

G2: 4.4/5 (400+ recenzji)

4.4/5 (400+ recenzji) Capterra: Za mało recenzji

7. Element (najlepsza aplikacja do przesyłania wiadomości ze zdecentralizowanym protokołem komunikacji)

via

G2

Element to zdecentralizowana aplikacja do przesyłania wiadomości oparta na protokole Matrix. Jej priorytetem jest prywatność, bezpieczeństwo i kontrola nad danymi dla Teams. W przeciwieństwie do tradycyjnych aplikacji do przesyłania wiadomości, Element pozwala wybrać miejsce hostowania danych, dzięki czemu jest dobrą opcją dla użytkowników, którzy chcą mieć większą kontrolę nad swoją komunikacją.

Najlepsze funkcje Element

Korzystaj ze zdecentralizowanej struktury Element do hostowania danych na serwerach lub wybierz zaufanego dostawcę, oferując niezrównaną kontrolę i prywatność

Szyfrowane zabezpieczenia end-to-end w całej komunikacji

Niestandardowe dostosowanie aplikacji do własnych potrzeb, umożliwiające modyfikację aplikacji pod kątem unikalnych preferencji

Możliwość korzystania z aplikacji na wszystkich głównych platformach, w tym na urządzeniach mobilnych, pulpitach i w Internecie, zapewniając płynną komunikację

Elementy limit

Free Plan jest dostępny dla maksymalnie 200 użytkowników na grupę

Zdecentralizowany charakter Element może sprawić, że nawigacja będzie bardziej skomplikowana, zwłaszcza dla zespołów nietechnicznych

Ceny Element

Starter : Free

: Free Business : 5 € miesięcznie za użytkownika

: 5 € miesięcznie za użytkownika Enterprise : 10 € miesięcznie za użytkownika

: 10 € miesięcznie za użytkownika Suwerenny: Ceny niestandardowe

Ocena i recenzje

G2: 4.3/5 (23 opinie)

4.3/5 (23 opinie) Capterra: Brak wystarczającej liczby recenzji

8. Threema (najlepsza aplikacja do przesyłania wiadomości z wysokimi funkcjami prywatności)

via

Threema

Threema to wysoce bezpieczna aplikacja do przesyłania wiadomości zaprojektowana z myślą o maksymalizacji prywatności przy minimalnej ilości danych użytkownika. To, co spodobało mi się w tej aplikacji, to fakt, że w przeciwieństwie do większości aplikacji do przesyłania wiadomości, Threema nie wymaga numeru telefonu ani adresu e-mail do rejestracji. Jest to zatem doskonały wybór dla użytkowników, którzy chcą pozostać anonimowi.

Cała komunikacja w Threema jest kompleksowo szyfrowana, w tym wiadomości tekstowe, połączenia głosowe, połączenia wideo i udostępnianie plików.

Najlepsze funkcje Threema

Rejestracja i korzystanie z aplikacji Threema bez podawania jakichkolwiek danych osobowych, takich jak numer telefonu czy adres e-mail

Szyfrowanie end-to-end w całej komunikacji, zapewniające prywatność danych

Twórz anonimowe ankiety i sondaże dla swoich Teamsów w ramach czatów

Korzystaj z rygorystycznych przepisów dotyczących ochrony danych, dzięki czemu idealnie nadaje się do użytku w regionie europejskim, ponieważ jest zgodny z silnym RODO

Treema limit

Threema wymaga jednorazowego zakupu, co może zniechęcać użytkowników preferujących darmowe aplikacje

Podobnie jak inne aplikacje koncentrujące się na prywatności, Threema nie posiada niektórych zaawansowanych funkcji, które można znaleźć w darmowych aplikacjach do przesyłania wiadomości

Ceny Threema

Essential : 2 USD za użytkownika miesięcznie

: 2 USD za użytkownika miesięcznie Zaawansowany : 2,50 USD za użytkownika miesięcznie

: 2,50 USD za użytkownika miesięcznie Professional: 3,50 USD za użytkownika miesięcznie

Ocena i recenzje Treema

G2: Za mało recenzji

Za mało recenzji Capterra: Za mało recenzji

9. Discord (najlepsza aplikacja do budowania społeczności)

via

Discord

Discord to popularna platforma komunikacyjna skierowana do społeczności graczy lub NFT. Jego funkcje budowania społeczności i klasyczne funkcje przesyłania wiadomości, w tym komunikacja tekstowa, głosowa i wideo, sprawiają, że jest to idealna platforma dla Teams, społeczności, a nawet Business.

Aplikacja ma również rozszerzone wsparcie dla niestandardowych ustawień i chatbotów, co czyni ją idealną dla różnych wymagań. Funkcja osobistych wiadomości Discord umożliwia połączenie jeden na jeden z użytkownikami ze społeczności, pomagając zbudować solidną sieć w wybranym obszarze biznesowym.

Najlepsze funkcje Discord

Organizowanie i zarządzanie komunikacją w czasie rzeczywistym w dużych grupach lub społecznościach za pomocą dedykowanych kanałów głosowych i wideo

Tworzenie wielu kanałów tekstowych w ramach jednego serwera, przypisywanie ról z różnymi uprawnieniami i efektywne zarządzanie dyskusjami

Integracja z różnymi narzędziami i usługami, takimi jak Spotify i Twitch, w celu poprawy doświadczenia społeczności

Udostępnianie ekranu podczas połączeń głosowych lub wideo

Limity Discord

Zakres funkcji i niestandardowych opcji może być przytłaczający dla nowych użytkowników, zwłaszcza tych niezaznajomionych z narzędziami do zarządzania społecznością

Niektórzy użytkownicy zgłaszają problemy z wydajnością aplikacji, szczególnie podczas zarządzania dużymi serwerami z wieloma aktywnymi użytkownikami

Ceny Discord

Free

Discord Nitro Basic : 2,99 USD miesięcznie

: 2,99 USD miesięcznie Discord Nitro: 9,99 USD miesięcznie

Ocena i recenzje Discord

G2: NA

NA Capterra: 4.7/5 (400+ recenzji)

10. KIK Messenger (najlepsza darmowa aplikacja do przesyłania wiadomości dla społeczności i grup publicznych)

via

Google Play

KIK Messenger to aplikacja internetowa znana z prostego interfejsu i nacisku na anonimowość użytkowników. W przeciwieństwie do wielu innych aplikacji do przesyłania wiadomości, KIK nie wymaga podania numeru telefonu do zrobienia rejestracji, pozwalając użytkownikom na rejestrację i komunikację za pomocą samego adresu e-mail lub nazwy użytkownika.

Najlepsze funkcje KIK Messenger

Zarejestruj się i korzystaj z aplikacji bez podawania numeru telefonu; zachowaj prywatność i anonimowość

Płynna nawigacja dzięki łatwemu w użyciu interfejsowi

Dostęp do interaktywnych funkcji, takich jak chatboty, zapewniających rozrywkę, informacje i użyteczność

Łatwe tworzenie czatów grupowych i zarządzanie nimi; wsparcie dyskusji między wieloma użytkownikami

limity aplikacji KIK Messenger

Chociaż KIK nie wymaga podania numeru telefonu, aplikacja spotkała się w przeszłości z krytyką dotyczącą prywatności i problemów z bezpieczeństwem

KIK może nie być idealny do użytku profesjonalnego, ponieważ jest skierowany do młodszych grup wiekowych w celu prowadzenia dyskusji grupowych i budowania społeczności

Ceny KIK Messenger

Free

KiK Messenger ocena i recenzje

G2 : NA

: NA Capterra: NA

11. Skype (najlepszy do zintegrowanych połączeń wideo o globalnym zasięgu)

via

Microsoft

Skype, który istnieje od 2003 roku, jest jednym z najstarszych komunikatorów internetowych. Dzięki rozbudowanym funkcjom przesyłania wiadomości oraz możliwości prowadzenia rozmów głosowych i wideo, od czasu do czasu wracam do tej aplikacji.

Skype ewoluował od czasu, gdy początkowo koncentrował się na funkcjach przesyłania wiadomości i połączeń wideo. Jest on szczególnie przydatny do komunikacji międzynarodowej, biorąc pod uwagę wsparcie dla tanich połączeń międzynarodowych i integrację z innymi produktami Microsoftu.

Najlepsze funkcje Skype

Niezawodna aplikacja do obsługi wiadomości z funkcjami wysokiej jakości połączeń wideo

Możliwość wykonywania połączeń międzynarodowych w ramach miesięcznej subskrypcji lub w modelu "pay-as-you-go"

Płynne udostępnianie plików i dokumentów w ramach czatów; wsparcie dla szerokiego zakresu typów plików

Integracja dyskusji i czatów z innymi usługami Microsoft, takimi jak Outlook i Office 365

Limity Skype

Skype spotkał się z krytyką z powodu problemów z prywatnością, szczególnie związanych z przetwarzaniem danych i integracją z szerszym ekosystemem Microsoftu

Użytkownicy czasami zgłaszają problemy z wydajnością, takie jak opóźnienia lub problemy z połączeniem, szczególnie podczas połączeń wideo

Ceny Skype

Free

Kredyt Skype : Pay-as-you-go na połączenia z telefonami stacjonarnymi i komórkowymi

: Pay-as-you-go na połączenia z telefonami stacjonarnymi i komórkowymi Subskrypcje Skype: Miesięczne plany na nielimitowane połączenia do określonych krajów

Ocena i recenzje Skype

G2: 4.3/5 (23,000+ recenzji)

4.3/5 (23,000+ recenzji) Capterra: 4.2/5 (450+ recenzji)

Zmień swoją grę komunikacyjną z ClickUp

Przy tak wielu dostępnych aplikacjach do przesyłania wiadomości, wybór odpowiedniej do potrzeb i budżetu jest kluczowy. Upewnij się, że dokładnie oceniasz kluczowe funkcje, możliwości integracji i łatwość użytkowania, aby znaleźć najlepsze rozwiązanie dla swojego zespołu.

Jeśli szukasz aplikacji do przesyłania wiadomości, która wykracza poza zwykłe czaty grupowe i połączenia wideo, aby idealnie zintegrować się z pracą, projektami i zespołami, rozważ ClickUp.

Jako aplikacja typu "wszystko w jednym", ClickUp oferuje kompleksowy zestaw funkcji, w tym wiadomości błyskawiczne, połączenia wideo, udostępnianie ekranu i solidne integracje z innymi firmami, a wszystko to zaprojektowane w celu usprawnienia cyklu pracy.

A co najlepsze? Aplikację ClickUp można uruchomić w ramach darmowego planu Forever Plan, a wraz z rozwojem zespołu i firmy, bezproblemowo przejść na bardziej zaawansowane opcje.

Odkryj, jak ClickUp może zmienić komunikację i wydajność Twojego zespołu już dziś.

Zacznij już teraz

aby doświadczyć różnicy ClickUp!