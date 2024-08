Zarządzanie projektami w Redmine (funkcje, ograniczenia i 7 alternatyw)

Aby zespół projektowy pracował wydajnie, potrzebne są tony przekąsek, mocna kawa i dobre narzędzie do zarządzania projektami jak Redmine.

Pomaga zarządzać wieloma projektami, planować kamienie milowe na wykresach Gantta, śledzić problemy i nie tylko.

ale czy zarządzanie projektami Redmine _naprawdę jest najlepszym rozwiązaniem?

czy zamiast tego powinieneś poszukać alternatywy dla Redmine? ⛏️

Cóż, przygotuj się, ponieważ jesteśmy tutaj, aby Ci pomóc.

W tym artykule omówimy Redmine, jego kluczowe funkcje, limity i sugestie sześć najlepszych alternatyw Redmine .

Gotowy na Redmine? Chodźmy. 👷

Co to jest Redmine?

Redmine jest oprogramowanie open source do zarządzania projektami opracowane przy użyciu frameworka Ruby on Rails, łatwego w użyciu programu i biblioteki kodu.

Funkcje takie jak śledzenie problemów i wykresy Gantta sprawiają, że jest to świetna aplikacja do zarządzania projektami rozwoju oprogramowania.

czy są w domu jacyś entuzjaści zwinności?

Dobre wieści!

Podczas gdy Redmine nie ma żadnego natywnego agile projzarządzanie ect funkcji, umożliwia korzystanie z wtyczek, które mają wsparcie dla funkcji scrum i kanban techniki.

Coś jest lepsze niż nic, prawda? 🤷

ale co sprawia, że Redmine _zarządzanie projektami _jest takim hitem?

5 kluczowych funkcji zarządzania projektami Redmine

Oto pięć kluczowych funkcji, które sprawiają, że Redmine ma się czym chwalić:

1. Śledzenie problemów

U podstaw Redmine leży zarządzanie projektami i śledzenie zgłoszeń narzędzie do śledzenia problemów .

Umożliwia ono zespołom programistów systematyczne rozwiązywanie problemów.

Dzięki elastycznemu śledzenie problemów można

Tworzyć nowe problemy

Dodawać szczegóły, takie jak błąd, wada lub funkcja

Dodawać statusy problemów

I umieszczać je w przepływie pracy

W ten sposób możesz śledzić wszystkie problemy i obserwować, jak w mgnieniu oka przechodzą od nowego do rozwiązanego. 😎

2. Wiki

Wiki to rozwiązanie dokumentacyjne, które pomaga zorganizować wszystko. Możesz współpracować ze swoim zespołem, aby notować plany projektów, notatki ze spotkań, wymagania klientów itp. na wiki.

W Redmine można tworzyć strony wiki , podstrony, a nawet ustanawiać powiązania rodzic/dziecko między stronami.

Możesz także:

Edytować zawartość wiki

Zostać osobą obserwującą stronę wiki i otrzymywać powiadomienia o aktualizacjach strony przez e-mail

Zmienić nazwę lub lokalizację wiki projektu

Zablokować stronę wiki

Widok historii zmian wiki

Aha, i zawsze możesz go usunąć.

Prawie jak..

3. Pola niestandardowe

Pola niestandardowe sprawiają, że narzędzie do zarządzania projektami jest maksymalnie spersonalizowane.

Funkcja ta umożliwia dodawanie dodatkowych informacji do różnych typów danych Redmine, takich jak problemy, projekty, użytkownicy itp.

Dzięki polom niestandardowym można dodać:

Pola wyboru

Daty

Adresy URL

Pozycje dodatnie lub ujemne

Listy rozwijane i nie tylko

Już teraz stwórz własną! 💃

4. Role i uprawnienia

Kiedy każdy jest świadomy swojej roli w projekcie, prawie nie ma miejsca na błędy i nieporozumienia.

Właśnie dlatego Redmine pozwala na etykietowanie członków zespołu jako:

Menedżer

Nie-członek

Raportowanie

Deweloper

Anonimowy (zarezerwowany dla tego, kto zawsze milczy na spotkaniach zespołu 😷)

Role nie tylko wyjaśniają obowiązki, ale także zwiększają bezpieczeństwo, ponieważ każda rola ma określone uprawnienia, które można ustawić w zależności od potrzeb.

5. Wykres Gantta i kalendarz

Podczas zarządzania wieloma projektami, sprawy mogą szybko przybrać zły obrót. 😱

W końcu żonglujesz zarządzaniem zasobami, uczestniczeniem w spotkaniach, dystrybucją zadań w nie jednym, ale wielu projektach. uff!

Dobrą wiadomością jest to, że nie musisz zdobywać umiejętności żonglowania na poziomie błazna.

Zamiast tego możesz planować i śledzić projekty za pomocą Gantt chart i kalendarza Redmine.

Wykres Gantta umożliwia wizualizację postępów w projekcie i wydajności zespołu.

W końcu większa przejrzystość wizualna = większa wydajność.

Dodatkowo, kalendarz Redmine na bieżąco informuje o datach rozpoczęcia i zakończenia wszystkich zadań.

W ten sposób nie zepsujesz swojego harmonogramu, nie przegapisz terminów ani nie zapomnisz o spotkaniach.

Redmine ma potencjał, by stać się twoją drogą do powodzenia.

Ale nadal będzie cię powstrzymywać na kilka sposobów.

5 limitów Redmine (z rozwiązaniami)

Redmine nie jest doskonały.

Ma swój własny udział w głównych uh-ohs, a my przeanalizowaliśmy je wszystkie. 🔍

1. Brak automatycznego śledzenia czasu pracy

Redmine wspiera funkcję śledzenia czasu. Ale jest to ręczna droga.

Musisz ręcznie dodawać wpisy czasu dla projektów lub problemów.

naprawdę, Redmine? W 2021 roku?

Jeśli boty 🤖 mogą wykonywać operacje, to z pewnością narzędzie do zarządzania projektami poradzi sobie samo ze śledzeniem czasu!

Oto pomysł: porzuć ręczne śledzenie i zautomatyzuj proces za pomocą ClickUp .

ClickUp jest jednym z największych na świecie najwyżej ocenianych narzędzie do zwiększania wydajności preferowane przez kilka osób dużych i małych Teams na całym świecie . Potrafi do zrobienia wszystko, co potrafi Redmine, a nawet więcej, co czyni go ostateczną alternatywą Redmine.

pozwala automatycznie śledzić czas trwania zadania, podczas gdy Ty skupiasz się na jego zakończeniu.

chcesz przejść do nowego _zadania _? Przejdź od razu do niego i rozpocznij śledzenie czasu.

Śledzenie czasu w ClickUp

Najlepsze jest to, że jest to globalny timer.

co to jest?

Globalny timer pozwala uruchomić timer z jednego komputera i zatrzymać go z innego. Upewnij się tylko, że jesteś zalogowany. A jeśli ludzie zastanawiają się, jak możesz być w dwóch miejscach jednocześnie, powiedz im..

Ale czy korzystasz już z innej aplikacji do śledzenia czasu _?

Hej, nie oceniamy.

Zamiast tego oferujemy Integracje .

Śledzenie czasu w ClickUp za pomocą Time Doctor , Everhour , Harvest itd. Ale z ClickUp w ręku, założymy się, że nie będziesz ich potrzebować. 😎

2. Nie jest atrakcyjny wizualnie

Jeśli estetyka byłaby klasą, Redmine pomijał ją przez cały rok.

Jego strona wygląda na przestarzałą. I to nie w fajny sposób "retro", jak gry zręcznościowe 👾, ale w sposób, który przeniesie Cię z powrotem do czasów, gdy komputery ważyły tyle, co ciężarki na siłowni 🏋

Rozwiązanie ClickUp: nowoczesny design

ClickUp, z drugiej strony, został zbudowany z myślą o ludziach, a nie robotach.

Ma nowoczesny, czysty design z dużą ilością fioletu.

kto nie lubi fioletu, mam rację? 💜

Ale to nie znaczy, że musisz utknąć w fiolecie każdego dnia.

Masz ochotę na niebieski? A może czerwony? A może zielony? Po prostu zmień motyw i popraw swój nastrój!

Konfigurowalne ustawienia motywu w ClickUp

Ale to nie koniec piękna ClickUp.

Jeśli lubisz palić olej o północy, mamy też tryb ciemny!

3. Widok kalendarza nie jest elastyczny

Redmine posiada funkcję kalendarza.

Jednak ma przed sobą długą drogę.

Ich obecny kalendarz ma przegląd projektu w widoku miesięcznym.

a co z widokiem dziennym? Albo widok tygodniowy?

Niestety, nie ma takiej możliwości.

Rozwiązanie ClickUp: elastyczne Widok kalendarza Widok kalendarza ClickUp jest o wiele bardziej elastyczny niż Redmine. Tutaj możesz wybrać zakres czasu, który chcesz zobaczyć.

Zejdź do szczegółowych informacji podczas widoku zadań:

Dzień : widok zadań z całego dnia

: widok zadań z całego dnia 4-Dni : widok ciągłego okresu czterech dni

: widok ciągłego okresu czterech dni Tydzień : widok całego tygodnia zadań i przenoszenie ich pomiędzy dniami w celu zmiany harmonogramu lub organizacji

: widok całego tygodnia zadań i przenoszenie ich pomiędzy dniami w celu zmiany harmonogramu lub organizacji Miesiąc : przegląd całego miesiąca

: przegląd całego miesiąca Tydzień roboczy (aplikacja mobilna): widok tylko od poniedziałku do piątku

widok tylko od poniedziałku do piątku Harmonogram (aplikacja mobilna): widok ciągłego układu obejmującego wiele dni

Dostęp do widoku kalendarza ClickUp z praktycznie dowolnego miejsca poprzez pobieranie aplikacje ClickUp na wszystkie swoje urządzenia i nigdy więcej nie przegap żadnej ważnej daty ani zadania!

Widok kalendarza w ClickUp



Widok kalendarza w aplikacji mobilnej ClickUp

czy korzystasz z Kalendarza Google?

Świetnie. Zintegruj go z ClickUp, aby uzyskać potężny dwukierunkową synchronizację .

Aktualizacja zadania w ClickUp zostanie odzwierciedlona w Kalendarzu Google, a aktualizacja wydarzenia w Kalendarzu Google zostanie odzwierciedlona w ClickUp, automatycznie.

założymy się, że Redmine nie jest w stanie tego zrobić bez pomocy z zewnątrz!

Co więcej, ClickUp ma więcej widoków do zaoferowania poza kalendarzem:

Widok Gantt : plan, harmonogram i śledzenie projektów

Widok Box : wiedzieć kto nad czym pracuje, co jest zrobione i zarządzać obciążeniem pracą

Widok tabeli : zobacz swoje zadania w formacie arkusza kalkulacyjnego

I więcej

4. Brak wsparcia offline

Redmine + brak połączenia z Internetem = 😓😨😠

Koszmarne połączenie, jak pizza z ketchupem.

To kulinarny grzech

Tak czy inaczej, chodzi o to, że praca z Redmine zostanie wstrzymana, jeśli nie będzie internetu.

Rozwiązanie ClickUp: Tryb offline _Jak zachować wydajność bez internetu?

Dzięki ClickUp możesz pracować bez połączenia z Internetem, a wszystko to dzięki Trybu offline ClickUp.

Twórz Przypomnienia i Zadania offline, a ClickUp automatycznie je zsynchronizuje, gdy tylko uzyska połączenie z Internetem.

Praca w trybie offline w ClickUp

5. Większość funkcji wymaga wtyczek

Redmine ma kilka funkcji, ale kilka podstawowych opiera się na wtyczkach.

Chcesz utworzyć pulpit projektu ? Wyszukiwanie wtyczki Redmine.

Ustaw automatyzacje lub zastosuj kanban? Ta sama historia.

Narzędzie do zarządzania projektami bez tych funkcji... po prostu nie brzmi dobrze.

Podobnie jak marnowanie czasu na szukanie wtyczek.

ClickUp rozwiązanie #1: Pulpity ClickUp nie potrzebuje wtyczek, dodatków ani integracji, aby utworzyć pulpit.

Wszystko czego potrzebuje to trzy kliknięcia myszką:

Kliknij ikonę Dashboards . Znajdziesz ją na pasku bocznym

. Znajdziesz ją na pasku bocznym Kliknij + , aby dodać nowy pulpit

, aby dodać nowy pulpit Kliknij + Dodaj widżet, aby pobrać dane I voila, pulpit będzie gotowy. 🎉

Tworzenie niestandardowego pulpitu w ClickUp

Teraz możesz niestandardowo dostosować swój pulpit nawigacyjny za pomocą kilku widżetów dla:

_Nie możesz znaleźć tego, czego szukasz? _Nie martw się. Spróbuj Niestandardowe widżety .

Do pulpitów można wprowadzać dowolne dane i wizualizować je w formie:

Wykres słupkowy

Wykres liniowy

Obliczenia

Wykres kołowy itp.

Widok zadań sprintu według statusu na wykresie kołowym (widżet niestandardowy) w pulpicie ClickUp

Rozwiązanie ClickUp #2: Automatyzacja Ponownie, nie są wymagane żadne wtyczki. Nie jest też potrzebne kodowanie. 🤗

Użycie Automatyzacja ClickUp'a aby zaoszczędzić czas i wysiłek. A co najważniejsze, nigdy nie powtarzaj rutynowych zadań! Pozwól nam do zrobienia tego.

Wystarczy zdefiniować trzy rzeczy:

Wyzwalacz : co powinno się stać, aby zainicjować automatyzację

Warunek : co powinno być prawdą, aby kontynuować automatyzację

Akcja : co stanie się w wyniku działania wyzwalacza i warunku

Po ustawieniu wszystkich trzech pól, automatyzacja może działać. ✨

Ustawienie automatyzacji w ClickUp

Rozwiązanie ClickUp #3: Widok tablicy Zbuduj najłatwiejszy

tablica kanban EVER z naszym widokiem Tablica.

Spersonalizuj ją tak, aby pasowała do Twojego cyklu pracy dzięki Niestandardowe statusy . Twórz statusy, takie jak do zrobienia, zrobione, w trakcie, w trakcie sprawdzania... Ty decydujesz.

Nie zapomnij przenieść swoich zadań z to-do do done za pomocą funkcji przeciągnij i upuść.

Wyświetlanie zadań w widoku tablicy w ClickUp

Jeśli chcesz, aby Twój projekt zakończył się sukcesem, lepiej nie zagłuszaj teams nadmiernym obciążeniem pracą .

_Ale jak stwierdzić, czy toniesz, czy płyniesz gładko?

Z Limity pracy w toku ClickApp !

Włącz ją w widoku Tablicy, a ClickUp automatycznie zasygnalizuje przekroczenie limitu zadań w określonym statusie.

Powiedz "tak" wydajności i "nie" dodatkowym godzinom pracy.

czy to już koniec?

ClickUp ma o wiele więcej do zaoferowania. Oto krótkie spojrzenie na niektóre z jego niesamowitych możliwości funkcje :

Teraz, podczas gdy ClickUp jest najlepszą alternatywą Redmine w grze, możesz być ciekawy, co jeszcze jest dostępne na rynku, może nawet zdobyć kilka Alternatywy ClickUp . Sprawdźmy to..

6 Inne alternatywy Redmine

Nie daj się zwieść wadom Redmine. Istnieje kilka alternatyw dla Redmine, które mogą się sprawdzić.

1. OpenProject

Pierwszym na liście alternatyw Redmine jest OpenProject, narzędzie open source.

To oparte na sieci free oprogramowanie do zarządzania projektami świetnie nadaje się do współpracy zespołowej i planowania projektów, dzięki wykresowi Gantta, zwinności i tablice scrum . I ma również darmowy plan.

kompletny pakiet?

Nie.

Ich plan społecznościowy może być darmowy, ale nie daje dostępu do tablic zwinnych ani pól niestandardowych projektu. A jeśli chcesz uaktualnić, nie ma rozwiązania dla zespołu z mniej niż pięcioma członkami.

Zgaduję, że są "otwarci" na pomoc, ale pod pewnymi warunkami.

Kluczowe funkcje OpenProject

Gantt wykres do planowania projektów i tworzenia harmonogramów

Śledzenie błędów przy tworzeniu oprogramowania

Budżetowanie projektu w celu oszacowania wydatków

Śledzenie czasu w celu monitorowania godzin pracy

Zarządzanie zadaniami i współpraca w zespole

Wydajność mapa drogowa mapa rozwoju produktu

Cennik OpenProject

OpenProject posiada plan Free. Płatne plany zaczynają się od 4,58 USD/użytkownika miesięcznie.

2. Trello

Love kanban? Wtedy Trello może być twoją bratnią duszą. ❤️

Aplikacja jest cyfrową tablicą kanban, której można używać do zarządzania wieloma projektami, tworzenia zadań i ich organizowania.

Wszystko jest dobrze, dopóki nie dowiesz się, że Trello nie jest tak naprawdę zakończonym rozwiązaniem .

Po pierwsze, w zbyt dużym stopniu opiera się na power-upach, które zapewniają dodatkowe funkcje, takie jak wykresy Gantta i notatki na kartach Trello. Dodatkowo, Free Plan pozwala tylko na jeden aktywny power-up w danym momencie.

co to oznacza?

Jeśli chcesz uzyskać dostęp do wykresów Gantta i notatek jednocześnie, to nie do zrobienia. Będziesz musiał wyłączyć jedno, aby korzystać z drugiego lub uaktualnić do płatnych planów, aby uzyskać wyższy limit zasileń. 🤦

Nie jesteś pewien Trello? Poznaj te_ siedem niesamowitych alternatyw dla Trello .

Kluczowe funkcje Trello

Tablice i karty Trello do zarządzania zadaniami

Widok pulpitu do wizualizacji terminów, postępów itp.

Aplikacje mobilne na urządzenia z systemem Android i iOS

Przypisywanie zadań członkom zespołu

Wbudowany automatyzacja * Rozszerzenia i integracje innych firm

Cennik Trello

Trello ma plan Free i płatne plany, które zaczynają się od $10/użytkownika miesięcznie.

3. Wrike

Wrike to kolejna alternatywa Redmine, świetna dla zarządzanie pracą śledzenie postępów i współpraca w zespole . Ma wszystko, czego potrzebujesz do efektywnego zarządzania projektami z jednej platformy.

Jednak Wrike nie ma mapa myśli funkcji. I kilka podstawowych funkcji, takich jak pulpity, wykresy Gantta i kalendarze nie są częścią planu Free.

Co więcej, płatny plan zaczyna się od 9,8 USD za użytkownika miesięcznie. Co będzie kosztować więcej, gdy zdasz sobie sprawę, że potrzebujesz dodatków Wrike (płatnych), aby uczynić go zakończonym rozwiązaniem.

jest to albo ograniczony darmowy plan, albo po prostu drogi. 💸_

Bet you're not feeling Wrike anymore. Sprawdź te najlepsze alternatywy dla Wrike instead.

Kluczowe funkcje Wrike

API Wrike do integracji

Śledzenie czasu i wydatków

Zarządzanie zasobami

Pulpity i niestandardowe widżety

Proofing dla pracy bez błędów

Zarządzanie portfolio

Cennik Wrike

Wrike posiada plan Free. Płatne plany zaczynają się od 9,8 USD/użytkownika miesięcznie.

Jira jest popularnym narzędziem do tworzenia oprogramowania i śledzenia błędów zwinny zespół ulubione. Za pomocą tego narzędzia można tworzyć niestandardowe cykle pracy, które zwiększają wydajność i przejrzystość.

Dobra wiadomość jest taka, że Jira oprogramowanie posiada rozwiązania dla zespołów niezwiązanych z oprogramowaniem, takich jak HR, marketing, dział prawny, finanse i inne.

Ale do zrobienia?

Wbudowanego oś czasu i funkcja komunikacji.

Szukasz alternatywy dla Jiry? Rzuć okiem na te_ najlepsze alternatywy dla Jira .

Kluczowe funkcje Jira

Niestandardowe cykle pracy

Tablice Scrum i Kanban dla każdego zwinnego zespołu

Anonimowy dostęp do widoku i tworzenia problemów bez logowania

Zwinne raportowanie

Śledzenie problemów

Bitbucket do zarządzania kodem Git

Cennik Jira

Jira oferuje plan Free i plany płatne, które zaczynają się od $7/użytkownika miesięcznie.

5. Basecamp

Basecamp to rozwiązanie do komunikacji w zespole i zarządzania projektami.

Wyróżnia się wbudowanymi funkcjami komunikacyjnymi, takimi jak czat grupowy, tablice ogłoszeń i harmonogramy zespołów.

Ale zanim ustawisz obóz 🏕 z Basecamp, oto co musisz wiedzieć:

Nie posiada pulpitu nawigacyjnego

Ma ograniczone funkcje śledzenia projektów

Nie można ustawić priorytetów zadań

Ma stałą stawkę 99$/miesiąc

nie tylko utracisz kilka podstawowych funkcji, ale także będziesz musiał zapłacić 99 USD każdego miesiąca_. Cena jest taka sama, nawet jeśli masz tylko jednego lub dwóch użytkowników, ponieważ ocena jest zryczałtowana

Wychodzisz za drzwi, by znaleźć lepsze narzędzie? Wypróbuj którekolwiek z nich_ najlepsze alternatywy dla Basecamp .

Kluczowe funkcje Basecamp

Ogniska do czatów grupowych w czasie rzeczywistym

Hill chart do śledzenia postępu prac nad projektem

Raportowanie osób przypisanych i zadań

Łatwe przesyłanie metodą "przeciągnij i upuść

Automatyczna odprawa z zespołem

Listy do zrobienia

Cennik Basecamp

Basecamp jest dostępny z planem Free i płatnym, który kosztuje $99/miesiąc.

Naucz się korzystać Basecamp do zarządzania projektami .

6. Kanboard

Kanboard to kolejna alternatywa dla Redmine o otwartym kodzie źródłowym.

Nie ma nagród za odgadnięcie, że jest to oprogramowanie do zarządzania projektami oparte na kanbanie. 😛

Platforma ta jest prostym wizualnym oprogramowaniem do zarządzania zadaniami, które wyświetla pracę na tablicy i zapewnia przejrzysty przegląd projektu.

ale czy jest to idealne rozwiązanie do zarządzania projektami?

Odpowiadamy: NIE.

Po pierwsze, utknąłeś w świecie kanban. Możesz go uwielbiać, ale nie ma on zastosowania do wszystkich Teams lub członków.

Co więcej, nie ma aplikacji mobilnych. W świecie, w którym ludzie wszystko robią na swoich telefonach, Kanboard chce przejść cyfrową czystkę. to odważne, Kanboard

Kluczowe funkcje Kanboard

Automatyzacja cyklu pracy

Limit pracy w toku

Wsparcie dla wielu wtyczek

Możliwość uruchamiania z docker

Rozwiązanie hostowane samodzielnie

Zadania i podzadania

Ceny Kanboard

Kanboard jest rozwiązaniem typu Free.

Przestań szukać alternatyw dla Redmine

Zarządzanie projektami Redmine ma swoje zalety i wyzwania, jak większość oprogramowania.

Ale równowaga zmienia się, gdy zdasz sobie sprawę, że narzędzie opiera się na tonach wtyczek.

Celem wyboru narzędzia do zarządzania projektami jest znalezienie kompletnego rozwiązania... takiego jak ClickUp!

Jest to potężne i wiodące oprogramowanie do zarządzania projektami, które może być wykorzystywane do wszystkiego.

Niezależnie od tego, czy chodzi o śledzenie czasu , monitorowanie postępów , przydzielanie zadań , zarządzanie zasobami ... możliwości ClickUp są nieograniczone.

gotowy do zarządzania projektami i nie tylko z poziomu jednej platformy?

Następnie pobierz ClickUp za darmo już dziś i stwórz swoje rozwiązanie do zarządzania projektami!