Wrike Review 2024 (funkcje, ceny, zalety i wady)

Jeśli zajmujesz się jakimkolwiek aspektem zarządzania projektami, prawdopodobnie słyszałeś o Wrike.

Wrike to jedna z najpopularniejszych platform do zarządzania projektami i współpracy zespołowej. Oferuje ona szeroki zakres przydatnych funkcji, które mogą ułatwić ci życie.

Ale czy jest to najlepsze narzędzie do zarządzania projektami, jakie można dodać do swojego pasa narzędziowego? Z pewnością nie.

Wrike nie jest najłatwiejszym w użyciu narzędziem (zwłaszcza na urządzeniach mobilnych), ma ograniczone możliwości zarządzania zadaniami i został wymieniony przez niektórych użytkowników za problemy z wydajnością.

Czy ma jednak również swoje mocne strony? Jak najbardziej. Na przykład, jeśli jesteś fanem liczb i uwielbiasz przydatne punkty danych, Wrike sprawi, że będziesz szczęśliwym menedżerem projektów.

W tej recenzji Wrike zagłębiamy się w to, co jest dobre, a co nie w Wrike i jak wypada on w porównaniu z ClickUp.

Czym jest Wrike?

via Wrike Wrike to zarządzanie projektami oprogramowanie, które pomaga organizować projekty, współpracować z zespołem i śledzić postęp prac.

Pomaga zarządzać projektami, ułatwia współpracę i udostępnianie plików zespołowi oraz śledzenie postępów prac.

Chociaż każdy może korzystać z tego oprogramowania, zespoły Enterprise mogą w pełni wykorzystać możliwości tego narzędzia. Wrike oferuje zaawansowane funkcje, takie jak wykresy Gantta i dogłębne zaawansowane raportowanie, co czyni go ulubionym wśród większych organizacji.

Co dokładnie może zrobić Wrike dla zespołów zarządzających projektami?

Kluczowe funkcje Wrike

1. Widok z trzema panelami

Trójpanelowy widok Wrike zapewnia łatwy dostęp do wszystkich działań związanych z zarządzaniem zadaniami w jednym widoku

Oto jak to działa:

Lewy panel umożliwia szybki dostęp do projektów, Teams i finansów, upraszczając zarządzanie zasobami

Środkowy panel służy do tworzenia nowych zadań, ustawienia terminów i sprawnego przydzielania ich członkom zespołu

Prawy panel wyświetla wszystkie zadania jednocześnie, zapewniając skonsolidowany widok cyklu pracy i ulepszone zarządzanie podzadaniami

Jeśli jesteś częścią zespołu marketingowego, Wrike pozwoli ci szybko zarządzać zadaniami kampanii, śledzić budżety i monitorować terminy bez przełączania ekranów.

2. Niestandardowe formularze zapytań

Chcesz dostosować swoje formularze przesłane do konkretnych potrzeb? Wrike oferuje kreator formularzy, który umożliwia tworzenie responsywnych formularzy przy użyciu logiki warunkowej.

To, co wyróżnia Wrike, to fakt, że za każdym razem, gdy przesyłane są formularze zgłoszeń, Wrike może automatycznie przypisywać zadania lub projekty, wypełniać elementy zadań informacjami z formularzy i składać formularze dla jednego lub kilku użytkowników.

Przykładowo, zespoły obsługi klienta mogą używać Wrike do automatyzacji przydzielania i śledzenia zgłoszeń, co może przyspieszyć czas ich rozwiązywania.

3. Wizualizacja danych

Wrike oferuje 360-stopniową widoczność projektu dzięki różnorodnym funkcjom wizualizacji.

Aplikacja do zarządzania projektami oferuje analizy i szczegółowe informacje za pośrednictwem wykresów i infografik - z których wszystkie są aktualizowane co 15 minut. Teams mają stały dostęp do wskaźników wydajności, aktualizacji statusu projektu i danych dotyczących zakończonych zadań.

4. Etykiety i foldery ułatwiające udostępnianie i dostęp

Wrike wspiera etykiety i foldery, umożliwiając sortowanie danych według projektu, zadania i innych wskaźników

Na przykład, zespoły zarządzania produktem mogą kategoryzować historie użytkowników, sprinty i zaległości, ułatwiając zarządzanie i dostęp do danych projektu, zarządzanie zasobami i udostępnianie postępów interesariuszom.

5. Śledzenie postępów za pomocą narzędzia do zarządzania zadaniami

Chcesz śledzić status każdego działania? Funkcja zarządzania zadaniami w Wrike umożliwia Teams dzielenie projektów na mniejsze zadania i robienie właśnie tego.

Na przykład, zespoły marketingowe i kreatywne mogą korzystać z tego oprogramowania do zarządzania projektami, aby monitorować postęp prac nad zasobami kampanii i zapewnić ich terminową realizację.

Oczywiście, jako jedno z najlepszych narzędzi do zarządzania projektami, Wrike oferuje kompleksowe funkcje zarządzania projektami i zapewnia przejrzysty przegląd obciążeń pracą, pomagając kierownikom projektów efektywnie przydzielać zasoby i dotrzymywać terminów.

Cennik Wrike

Free Plan

Teams: $9.80/użytkownika miesięcznie

$9.80/użytkownika miesięcznie Business: $24.80/użytkownika miesięcznie

$24.80/użytkownika miesięcznie Enterprise: Dostępny na żądanie

Dostępny na żądanie Pinnacle: Dostępny na żądanie

Zalety korzystania z Wrike

Oto kilka rzeczy, które użytkownicy chwalą podczas korzystania z Wrike:

1. Zaawansowane funkcje do lepszego zarządzania projektami

Wrike nie jest przeznaczony tylko dla małych teamów; został stworzony dla firm, które obsługują złożone projekty

Od wykresów Gantta, które pomagają wizualizować cały projekt, po narzędzie do przeglądania i przekazywania opinii na temat plików, Wrike zapewnia wsparcie w każdej sytuacji.

Ponadto pozwala tworzyć niestandardowe cykle pracy, które pasują do stylu zespołu.

2. Pomaga mieć zakładki na swoim zespole

Chcesz wiedzieć, gdzie wszyscy spędzają czas?

Wrike oferuje wbudowany timer, który pomaga śledzić, jak długo trwają zadania. Jest to przełom w wykrywaniu wąskich gardeł w zespołach i ustalaniu, gdzie należy skoncentrować wysiłki zespołu.

3. Inteligentne statystyki, które prowadzą do mądrzejszych decyzji

Analityka Wrike daje ci jasny obraz twoich projektów. Możesz zobaczyć, które zadania trwają zbyt długo, kto jest najlepszym wykonawcą, a nawet czy występują jakieś konflikty w harmonogramie.

Najczęstsze bolączki użytkowników Wrike

Nie wszystko jest jednak w Wrike dobre.

Jak każde oprogramowanie na rynku, ma ono sporo wad, które mogą powodować problemy dla Teams.

Oto lista najczęstszych bolączek użytkowników Wrike:

Konsekwencje Problemy Stroma krzywa uczenia się Złożony interfejs i proces wdrażania utrudniają pracę nowym użytkownikom, zwłaszcza tym, którzy nie mają wcześniejszego doświadczenia w zarządzaniu projektami Ograniczone doświadczenie mobilne W aplikacji mobilnej Wrike brakuje podstawowych funkcji, co utrudnia wydajność w ruchu Drogie dla małych zespołów Ceny Wrike są drogie w porównaniu do innych aplikacji do zarządzania projektami, z planem zespołowym zaczynającym się od 9,80 USD za użytkownika miesięcznie i planem biznesowym Wrike zaczynającym się od 11,50 USD za użytkownika miesięcznie. Co więcej, licencje muszą być kupowane w zestawach po pięć Nieodpowiednie zarządzanie zadaniami Brak priorytetyzacji zadań, trudności ze zmianą statusu zadania i brak możliwości konwersji komentarzy do aktywnych zadań ograniczają wydajność Słabe narzędzia do współpracy Mimo że Wrike Integrate łączy się z wieloma aplikacjami, brak wbudowanej funkcji czatu i opóźnione powiadomienia z integracji utrudniają komunikację Wyzwania związane z interfejsem Zagmatwany interfejs użytkownika, niestandardowe opcje i niezmienne domyślne filtry wpływają na komfort użytkowania Problemy z wydajnością Niskie czasy ładowania i przesyłania plików mogą ograniczać wydajność Obsługa klienta w Wrike Podczas gdy większość recenzji G2 notuje, że Wrike oferuje satysfakcjonującą obsługę klienta, niektórzy mają complained o tym, że jest powolna i lekceważąca.

Recenzje Wrike na Reddit

Główną skargą użytkowników Wrike wydaje się być jego aplikacja mobilna. Redditowcy mają podobne pretensje.

Przejście jednego z zespołów na Wrike przebiegło sprawnie, a zaawansowane funkcje Wrike, takie jak zarządzanie obciążeniem pracą, alokacja zasobów i niestandardowe raportowanie, okazały się całkiem przydatne.

W tym miejscu zaczęły się jednak problemy: Krzywa uczenia się była stroma; interfejs wydawał się zagracony, a wszystkim zajęło trochę czasu, aby przyspieszyć.

Mój zespół niedawno przeszedł na Wrike do zarządzania projektami. Byliśmy pod wrażeniem jego potężnych funkcji - zarządzanie obciążeniem pracą, alokacja zasobów, niestandardowe raportowanie - wydawały się idealne dla naszych złożonych projektów. Ale oto haczyk: Krzywa uczenia się: Początkowe ustawienia i adaptacja użytkownika były trudne. Interfejs wydawał się zagracony, a zrozumienie wszystkich funkcji zajęło trochę czasu. Szkoda, że nie było więcej gotowych szablonów dla agencji projektowych. Dziwactwa aplikacji komputerowej: Aplikacja komputerowa wydawała się niezgrabna w porównaniu do wersji internetowej. Niektóre funkcje wydawały się czasami błędne. Wrike to bogate w funkcje narzędzie do zarządzania projektami. Jednak dla naszego zespołu i cyklu pracy krzywa uczenia się i wymagania niestandardowe były nieco zbyt duże. Obecnie szukamy alternatyw, które oferują lepszą równowagę między możliwościami a łatwością obsługi. Czy ktoś może polecić coś nieco mniej złożonego, ale nie tak prostego jak tablice Trello?

Electronic-Tart3381

Pomimo bogatego zestawu funkcji, zespół uznał złożoność za przytłaczającą i szukał bardziej przyjaznego dla użytkownika oprogramowania do zarządzania projektami.

Czas poszukać lepszego narzędzia do zarządzania projektami? Tak, i masz ich mnóstwo

Alternatywy dla Wrike

do wyboru - w tym ClickUp.

Spotkanie z ClickUp: Najlepsza alternatywa dla Wrike

Idealne narzędzie do zarządzania projektami zapewnia możliwości współpracy, usprawniony cykl pracy i, co najważniejsze, widoczność postępów w zarządzaniu projektami.

W przeciwieństwie do Wrike, ClickUp sprawdza wszystkie te Boxy

(a nawet niektóre).

ClickUp' 15+ widoków

, w połączeniu z niestandardowymi statusami zadań i automatyzacją, są niezwykle przydatne dla

wizualizacji i zarządzania cyklami pracy

lepiej.

ClickUp posiada również funkcję

przydatne przypisywanie komentarzy

funkcja, którą można wykorzystać do ustanowienia pętli sprzężenia zwrotnego między różnymi działami i zespołami. Poprawia to komunikację w teamach i zapobiega błędom.

Korzyści z używania ClickUp do zarządzania projektami

#

Przestrzenie ClickUp pomagają zorganizować

clickUp pomaga zorganizować wszystko dzięki konfigurowalnym przestrzeniom ClickUp Spaces_

To, co sprawia, że ClickUp jest najlepszym oprogramowaniem do zarządzania projektami, to jego intuicyjna struktura, która składa się z obszarów roboczych, folderów, list, bieżących zadań, podzadań i list kontrolnych.

Teams są w stanie podzielić skomplikowane projekty na łatwe do zarządzania komponenty dzięki prostemu interfejsowi ClickUp. Stanowi to całkowite przeciwieństwo trudnego w nawigacji interfejsu Wrike.

Funkcje takie jak

Przestrzenie ClickUp

sprawiają, że zarządzanie projektami jest o wiele prostsze.

Na przykład, zespoły marketingowe mogą używać Przestrzeni do segregowania swoich kampanii, podczas gdy zespoły programistyczne mogą mieć własne oddzielne Przestrzenie do rozwoju produktu. Dzięki temu każdy wie dokładnie, gdzie znaleźć odpowiednie informacje i zadania

ClickUp Docs i ClickUp Brain doskonale nadają się do tworzenia zawartości opartej na AI

Zamień pomysły w działanie dzięki dokumentom i aplikacji Brain firmy ClickUp

ClickUp Brain

jest zintegrowany z

Dokumenty ClickUp

aby ulepszyć zarządzanie dokumentami i współpracę

W prostych słowach - jeśli często cierpisz na blok pisarski, edycja wspomagana przez AI sugeruje poprawki i pomaga poprawić jakość zawartości. Dodatkowo, funkcje współpracy w czasie rzeczywistym umożliwiają wielu użytkownikom jednoczesną pracę nad tym samym dokumentem.

Tak więc ktoś z działu marketingu może szybko poinformować zespół ds. produktu o nowej wersji, zapewniając szybkie i dokładne udostępnianie wszystkich istotnych informacji.

Zadania ClickUp do zarządzania zadaniami

zarządzanie dowolnym projektem za pomocą elastycznych zadań w ClickUp_

Większość udanych projektów jest zarządzana poprzez dzielenie rezultatów na małe zadania. Teraz, z Wrike lub nawet prostym arkuszem kalkulacyjnym, zarządzanie tymi zadaniami od początku do końca może być sporym bólem głowy. Ponadto, zawsze istnieje możliwość, że coś umknie uwadze, a nikt nie będzie w stanie przypisać odpowiedzialności.

Zadania ClickUp

zmienia to wszystko. Umożliwia ustawienie niestandardowych statusów zadań i powiązanych pól, nadawanie priorytetów przydzielonym zadaniom, łączenie z zależnymi zadaniami i wizualizację pracy za pomocą list

Ponadto poręczne polecenia / slash zapewniają szybkie działania w celu efektywnego zarządzania zadaniami, takie jak przypisywanie zadań, ustawienie terminów i zmiana statusów zadań. To usprawnione podejście skraca czas poświęcany na zadania administracyjne - co ostatecznie pozwala zaoszczędzić mnóstwo czasu zespołowi.

Automatyzacja, która faktycznie oszczędza czas

zautomatyzuj swoją pracę za pomocą ponad 100 automatyzacji ClickUp

Stwierdzenie, że każdy nienawidzi powtarzalnej pracy byłoby niedopowiedzeniem.

Mamy XXI wiek - jeśli

Automatyzacja ClickUp

pozwala na automatyzację ręcznie wykonywanych, powtarzalnych zadań, dlaczego nie miałbyś z tego skorzystać?

Automatyzacja

Wykresy Gantta

, na przykład, zapewniają aktualizacje w czasie rzeczywistym, zatwierdzanie zadań i korekty, zapewniając, że oś czasu projektu jest zawsze zachowana.

Podobnie, automatyczne zależności zadań utrzymują zarządzanie projektami na właściwym torze poprzez dynamiczne dostosowywanie harmonogramów w oparciu o postęp zadań.

Wynik? Masz zakończoną kontrolę nad swoimi projektami. Żadnych powtórzeń, tylko postęp.

Łatwa integracja

ClickUp dostosowuje się do specyficznych potrzeb każdej organizacji dzięki

Integracje ClickUp

największym dowodem są niestandardowe integracje poprzez dostęp do API.

Z łatwością integruje się również z różnymi aplikacjami innych firm, takimi jak Google Drive, Slack i Zoom.

ClickUp Views dla ogólnego widoku postępów w pracy

Customize ClickUp's 15+ views to fit your work style

Chociaż ClickUp nie używa terminu "360 stopni", tak jak robi to Wrike, ClickUp Views z pewnością oferuje wiele widoków do zrobienia

potrzeb projektu

.

Oto jak to zrobić:

Widok Tablicy jest idealny dla tych, którzy wolą Metoda Kanban umożliwiając użytkownikom przeciąganie i upuszczanie zadań na różnych scenach cyklu pracy

jest idealny dla tych, którzy wolą Metoda Kanban umożliwiając użytkownikom przeciąganie i upuszczanie zadań na różnych scenach cyklu pracy Widok listy jest idealny dla fanów metodologii GTD (Getting Things Done), wymieniając zadania sekwencyjnie w celu łatwego śledzenia zadań i do zrobienia zakończonych projektów

jest idealny dla fanów metodologii GTD (Getting Things Done), wymieniając zadania sekwencyjnie w celu łatwego śledzenia zadań i do zrobienia zakończonych projektów Widok Box zapewnia ogólny przegląd obciążenia pracą, ułatwiając monitorowanie zadań i postępów zespołu

zapewnia ogólny przegląd obciążenia pracą, ułatwiając monitorowanie zadań i postępów zespołu Widok Kalendarza oferuje wszechstronne opcje planowania, z widokami na dni, czterodniowe okresy, tygodnie i miesiące, umożliwiając szczegółowe planowanie i tworzenie harmonogramów

oferuje wszechstronne opcje planowania, z widokami na dni, czterodniowe okresy, tygodnie i miesiące, umożliwiając szczegółowe planowanie i tworzenie harmonogramów Tryb Me zapewnia spersonalizowany widok przypisanych zadań i zarządzania projektami, pomagając osobom skupić się na swoich obowiązkach i efektywnie zarządzać obciążeniem pracą

ClickUp Goals do osiągania celów

ClickUp Goals przyspiesza powodzenie dzięki automatyzacji śledzenia i jasno określonym celom

Podczas gdy cała organizacja dąży do tych samych celów,

Cele ClickUp

zajmuje się mniejszymi, mierzalnymi celami, takimi jak poprawa zaangażowania w mediach społecznościowych o określony procent.

Funkcja ta umożliwia śledzenie zadań i ich kategoryzację, zapewniając

cele zarządzania projektami

są zawsze spełnione.

Opcje niestandardowe dla celów obejmują zakresy liczbowe, opcje prawda/fałsz, śledzenie waluty i

szablony list zadań

zapewniając elastyczność w celu osiągnięcia

różnych celów

w ramach projektu.

Pulpity ClickUp dla łatwych do udostępniania wizualizacji danych

Dostosuj swój widok pracy dzięki wszechstronnym pulpitom nawigacyjnym ClickUp

Pracownicy i kierownictwo w 2024 roku przywiązują dużą wagę do wizualizacji, na szczęście ClickUp również.

Pulpity ClickUp

są wysoce konfigurowalne. Posiada przydatne funkcje i widżety, takie jak niestandardowe wykresy, wskaźniki statusu, poziomy priorytetów i wbudowane aplikacje innych firm

Jesteś fanem wykresów? ClickUp dostarcza różne opcje, takie jak wykresy prędkości, wykresy spalania, wykresy spalania i skumulowane wykresy przepływu. Wszystkie z nich udostępniają szczegółowe informacje na temat

postęp projektu

i pomóc Teams pozostać na dobrej drodze i dotrzymać terminów.

Dokładny szacowany czas dzięki funkcji śledzenia czasu projektu

łatwe śledzenie czasu, aby uzyskać wgląd i skupić się na tym, co ważne dzięki ClickUp_

Funkcje śledzenia czasu w ClickUp

pomagają Teams prowadzić szczegółowe dzienniki czasu spędzonego nad zadaniami. Śledzenie czasu pomaga w zarządzaniu zasobami i zapewnia, że projekty pozostają w ramach budżetu i zgodnie z harmonogramem.

Bezproblemowa współpraca z widokiem czatu i ClickUp Clips

Chociaż omawiamy współpracę zespołową jako osobny punkt, jest ona wszechobecna na całej platformie do zarządzania projektami. Narzędzia **wbudowany czat funkcja nagrywania ekranu przez ClickUp Clip i tablice - wszystko to zapewnia sprawną komunikację zespołu w czasie rzeczywistym.

Czatuj w czasie rzeczywistym obok swojej pracy, korzystając z widoku czatu ClickUp

Szablony na każdą okazję

Rozpoczynanie dokumentacji projektu od zera może być przytłaczające. Właśnie dlatego 800 000 Teams korzysta z obszernej kolekcji gotowych do użycia, w pełni konfigurowalnych szablonów ClickUp, aby każdego dnia osiągać swoje cele.

Każdy szablon zawiera wiele widoków, takich jak Dokumenty, Formularze i Listy, aby dostosować się do różnych stylów pracy

Statusy takie jak Zamknięte, Niestandardowe, Zrobione i Otwarte pomagają w śledzeniu postępów. Niestandardowe pola umożliwiają wpisanie OKR, szczegółów działu, sponsorów wykonawczych, kluczowych interesariuszy, faz projektu i wskaźników powodzenia

To właśnie sprawia, że ClickUp jest lepszym oprogramowaniem do zarządzania projektami:

Szablony ClickUp do zarządzania projektami

zapewniają ustrukturyzowane podejście zapewniające uwzględnienie wszystkich aspektów projektu i planu biznesowego.

Szablony

Szablon do zarządzania projektami ClickUp

zapewnia uporządkowaną przestrzeń do organizowania pracy w etapy. Elastyczne widoki listy i dokumentu szablonu ułatwiają śledzenie postępów i wizualizację zadań. Niestandardowe statusy zadań pomagają zidentyfikować zadania, które są w trakcie postępu, otwarte lub zakończone.

Możesz zrobić więcej, łącząc ten szablon z ClickApp, oferującym takie funkcje jak śledzenie czasu, priorytety, etykiety, niestandardowe pola, ostrzeżenia o zależnościach, wiele osób przypisanych i synchronizację e-mail.

Nawet jeśli jesteś początkujący w zarządzaniu projektami, ten szablon może Ci pomóc:

Wizualizować i śledzić zasoby projektu

Przydzielać, zarządzać i ustalać priorytety zadań za pomocą różnych widoków cyklu pracy

Płynnie współpracować z interesariuszami i zespołem

Pobierz ten szablon

Cennik ClickUp

Porozmawiajmy o uszczypnięciu kieszeni - ostatecznym czynniku decydującym.

Powszechnie wiadomo, że platforma Wrike jest droga. ClickUp jest przeciwieństwem.

Na początek ma opcję darmowego konta. Szczerze mówiąc, darmowy plan to świetne miejsce na start dla mniejszych teamów. Pozostałe plany mają dużą wartość:

Free Forever na zawsze, nielimitowani użytkownicy

Plan Unlimited : 7 USD za użytkownika miesięcznie

: 7 USD za użytkownika miesięcznie Business plan : 12 USD za użytkownika miesięcznie

: 12 USD za użytkownika miesięcznie Enterprise plan : Ceny dostępne na żądanie

: Ceny dostępne na żądanie ClickUp Brain: Dostępny we wszystkich płatnych planach za 7 USD za użytkownika miesięcznie

Projekty zarządzają sobą w ClickUp

Zrobiliśmy wiele badań do zrobienia tej recenzji Wrike i oto werdykt: Wrike to świetne rozwiązanie do zarządzania projektami dla większych zespołów, ale jego krzywa uczenia się i droga cena nie są warte kłopotów dla małych i średnich zespołów.

ClickUp jest znacznie łatwiejszy we współpracy, zapewnia doskonałe możliwości zarządzania zadaniami, jest bardzo łatwy w użyciu, działa przewidywalnie dobrze, skaluje się wraz z zespołem, i nie wyczerpuje budżetu technologicznego.

Niezależnie od tego, czy masz mały, czy rosnący zespół, ClickUp może pomóc Ci w zarządzaniu projektami. Wszystko, co musisz zrobić do zrobienia, to utworzyć darmowe konto ClickUp .