Jak (i jak nie) używać ChatGPT w mediach społecznościowych?

Praca menedżera mediów społecznościowych to ciężka praca.

Nie tylko musisz zaplanować i zrealizować cały kalendarz postów w mediach społecznościowych, który jest zgodny z Twoją strategią marketingową (która rzadko kiedy jest statyczna), ale także musisz być ciągle w gotowości, śledząc tematy i trendy, które mogą wzmocnić Twoją obecność w mediach społecznościowych.

Dodaj do tego ciągłą koordynację z zespołami ds. zawartości, projektowania, a nawet produktów, a otrzymasz dni pracy, w których z trudem znajdziesz czas nawet na lunch.

Na szczęście możesz wykorzystać ChatGPT w mediach społecznościowych, aby uprościć niektóre cykle pracy związane z planowaniem i realizacją. 🤖

Jak korzystać z ChatGPT w mediach społecznościowych

Istnieje sześć sposobów wykorzystania ChatGPT w marketingu w mediach społecznościowych: generowanie pomysłów, tworzenie kalendarzy mediów społecznościowych, generowanie briefów, tworzenie postów w mediach społecznościowych, ponowne wykorzystanie treści oraz generowanie obrazów.

1. Generowanie pomysłów

Właśnie zużyłeś ostatnie komórki mózgowe na planowanie kalendarza działań w mediach społecznościowych, a dyrektor marketingu prosi Cię o „wykorzystanie” aktualnego trendu. Uderzasz w ścianę podczas generowania pomysłów i wymyślasz rozwiązania, które są odrzucane szybciej, niż zdążysz powiedzieć „wirusowe”.

Właśnie w tym zakresie ChatGPT może stać się doskonałym partnerem do konsultacji i pomóc w generowaniu pomysłów (zwłaszcza w wsparciu wnioskami płynącymi z narzędzi do monitorowania mediów społecznościowych ).

Dzięki odpowiedniemu kontekstowi i zarysom pomysłu ChatGPT może w ciągu kilku sekund wskazać właściwy kierunek, a nawet stworzyć podpisy do mediów społecznościowych i pomysły na posty.

Przykład: Załóżmy, że chcesz stworzyć post na LinkedIn lub Facebooku w oparciu o popularny szablon memu.

Możesz podać ChatGPT szablon, dodać szczegóły dotyczące swojego produktu lub usługi, a następnie poprosić narzędzie o przedstawienie opcji zawartości, które nawiązują do kluczowych korzyści lub konkretnych wyzwań odbiorców związanych z Twoją ofertą.

Poproś go o wygenerowanie chwytliwego hashtagu, skonfiguruj wynik w Dokumencie Google, edytuj zawartość zgodnie z oczekiwaniami i gotowe!

W kilka sekund generuj nowe pomysły na posty w mediach społecznościowych i kampanie dzięki ChatGPT

💡Porada dla profesjonalistów: Wykorzystaj dokumenty i obrazy, aby pomóc ChatGPT w generowaniu pomysłów na zawartość. Załóżmy na przykład, że chcesz wyodrębnić pomysły na zawartość w mediach społecznościowych z białej księgi, którą Twoja firma niedawno opublikowała. Prześlij plik PDF do analizy przez ChatGPT i poproś o wygenerowanie odpowiednich gałęzi tematycznych. Voila! Nieograniczona liczba pomysłów.

2. Kalendarze

Po podaniu odpowiedniego kontekstu i szczegółów ChatGPT może szybko opracować dla Ciebie obszerny kalendarz działań w mediach społecznościowych.

Twórz obszerne kalendarze mediów społecznościowych za pomocą ChatGPT

Przykład: Załóżmy, że Twoja firma SaaS właśnie wprowadziła nową funkcję produktu. Aby to rozreklamować, poproszono Cię o opracowanie kalendarza zawartości i strategii promocji na wielu platformach w mediach społecznościowych. Oto, jak możesz wykorzystać ChatGPT do stworzenia kalendarza kampanii.

Najpierw ustal ogólny kierunek i temat kampanii. Czy istnieje jakaś podstawowa idea, na której chcesz oprzeć każdy post w ramach kampanii? Następnie podaj ChatGPT odpowiednie instrukcje. Obejmują one szczegóły dotyczące: wprowadzanej nowej funkcji, celów w mediach społecznościowych oraz grupy docelowej; tematu kampanii i kanałów społecznościowych, które chcesz wykorzystać; liczby postów na platformę oraz formatów, które mają zostać wykorzystane; ogólnego czasu trwania kampanii oraz częstotliwości publikacji. Wprowadzana nowa funkcja, cele w mediach społecznościowych i grupa docelowa Temat kampanii i kanały mediów społecznościowych, które chcesz zbadać Liczba postów na platformę oraz formaty do zbadania Całkowity czas trwania kampanii i częstotliwość publikacji Następnie poproś ChatGPT, aby odwołał się do Twoich instrukcji i opracował kalendarz z potencjalnymi tematami. Możesz poprosić o wynik w formacie tabeli lub listy punktowej. Na koniec poproś narzędzie o dostosowanie kalendarza zgodnie z Twoimi wytycznymi, a wszystko będzie gotowe!

💡Wskazówka dla profesjonalistów: Zanim zaczniesz używać ChatGPT do tworzenia kalendarza mediów społecznościowych, upewnij się, że ustaliłeś różne kolumny, które muszą zostać wypełnione w Twoim narzędziu do śledzenia zawartości. Następnie sprawdź, czy ostateczny kalendarz wygenerowany przez ChatGPT odpowiada zdefiniowanym przez Ciebie kolumnom. Pozwoli Ci to zaoszczędzić mnóstwo czasu poświęcanego na formatowanie i uniknąć frustracji.

Jeśli potrzebujesz gotowego szablonu kalendarza mediów społecznościowych, szablon harmonogramu publikacji w mediach społecznościowych ClickUp jest dokładnie tym, czego potrzebujesz.

Stwórz kalendarz działań w mediach społecznościowych, korzystając z szablonu harmonogramu publikacji w mediach społecznościowych ClickUp

Dzięki temu szablonowi możesz stworzyć harmonogram publikacji w ClickUp i współpracować z zespołem, aby przeprowadzać burzę mózgów i uzupełniać kalendarz o nowe pomysły.

Możesz skorzystać z widoku tygodniowej listy zadań, aby utrzymać wszystko na właściwym torze oraz tworzyć i przypisywać zadania, które można klasyfikować według różnych etapów postępu. Z pewnością spodoba ci się również widok według platformy, który automatycznie porządkuje posty według platformy.

Możesz również rozważyć inne przydatne szablony kalendarzy zawartości w mediach społecznościowych, w tym kalendarze do wszelkich testów A/B, które możesz przeprowadzać w ramach kampanii, lub szablon redakcyjny dla postów w mediach społecznościowych, aby usprawnić proces tworzenia zawartości w mediach społecznościowych.

3. Briefy

ChatGPT świetnie sprawdza się w szybkim tworzeniu skutecznych tekstów reklamowych i briefów kreatywnych.

Twórz atrakcyjne teksty do mediów społecznościowych i briefy projektowe dzięki ChatGPT

Podczas pracy z ChatGPT można zastosować dwa podejścia do tworzenia briefów.

Jeśli wiesz już, co powinno znaleźć się w briefie, określ wymagane parametry w podpowiedziach, poproś ChatGPT o wypełnienie tych pól i wprowadź wszelkie niezbędne zmiany

Jeśli nie wiesz, co powinno znaleźć się w briefie, wybierz dobry szablon briefu kreatywnego i poproś ChatGPT o doprecyzowanie Twoich wymagań. Jeśli zdecydujesz się na takie podejście, warto poprosić ChatGPT, aby wcieliło się w rolę copywritera lub projektanta i zadawało Ci odpowiednie pytania, które pomogą wzbogacić Twój brief.

4. Copywriting

Tworzenie treści reklamowych przy użyciu narzędzi AI, takich jak ChatGPT, może być trudne.

Oczywiście, AI pomaga tworzyć zawartość znacznie szybciej niż ludzie. Jednocześnie jednak ma bardzo ograniczone zdolności kreatywnego myślenia, co skutkuje robotycznymi wynikami, które odbiorcy wyczuwają z daleka („W tym konkurencyjnym otoczeniu…”).

Jaki jest najlepszy sposób na tworzenie zawartości generowanej przez AI, która nie brzmi jakby została napisana przez bota? Zastosuj podejście „cyborgowe” do copywritingu, tzn. pozwól ChatGPT wykonać ciężką pracę, podczas gdy Ty zajmujesz się myśleniem. Wymaga to podzielenia zadania copywritingu na trzy kroki.

Krok 1: Podaj podstawowe wytyczne

W tym miejscu tworzysz główny brief, dzielisz go na mniejsze części i wykorzystujesz każdy z tych mini-briefów jako serię kolejnych podpowiedzi dla ChatGPT.

Na tym etapie procesu tworzenia treści oczekuje się, że ChatGPT właściwie uchwyci ton i treść marki, jednak w wynikach nadal będą pojawiać się instancje zawartości, które sprawiają wrażenie napisanych przez bota.

💡Porada dla profesjonalistów: Masz problem z dobraniem odpowiedniego tonu w tekstach na media społecznościowe? Poproś ChatGPT o użycie „konwersacyjnego i zabawnego” tonu w zawartości edukacyjnej lub „konwersacyjnego, asertywnego i zdecydowanego tonu” w zawartości publikowanej z kont osobistych. Możesz też uprościć strukturę zdań, ustawiając poziom czytania na poziom ucznia 8. klasy.

Krok 2: Edytuj zawartość z pomocą AI

Tylko około 30–50% zawartości wygenerowanej przez GPT w poprzednim kroku będzie faktycznie przydatnych. Teraz nadszedł czas, aby odrzucić elementy zawartości, które nie sprawiają wrażenia napisanych przez człowieka.

Wypełnij zdania, które nie wnoszą żadnej rzeczywistej wartości dla czytelnika

Powtarzające się słowa, frazy, terminologia i znaki interpunkcyjne

Niepotrzebne lub niedokładne analogie i metafory

Nadmierne lub niepotrzebne używanie emotikonów

Nieprzestrzeganie wytycznych dotyczących marki

Brak humoru lub niuansów w tekście

Krok 3: Samodzielna edycja zawartości

Po wykonaniu poprzedniego kroku około 50–70% zawartości wygenerowanej przez GPT będzie nadawać się do użytku. Aby osiągnąć 100%, musisz samodzielnie wprowadzić kluczowe zmiany, których ChatGPT nie jest w stanie wykonać.

Poprawa tonu (np. dodanie humoru do zawartości)

Przekształcanie tekstu w celu poprawy logicznego przepływu wypowiedzi

Dodawanie przydatnych analogii i metafor

Dodawanie terminologii technicznej, z którą Twoi odbiorcy mogą się utożsamiać

Usuwanie wszelkich istniejących instancji nieprzydatnej zawartości

Skracanie fragmentów tekstu w celu dostosowania ich do limitów znaków obowiązujących na platformie

Zobacz też: Przewodnik po wykorzystaniu AI w marketingu zawartości

5. Zmiana przeznaczenia zawartości

Ponowne wykorzystanie zawartości prawdopodobnie stanowi dużą część Twojej strategii w mediach społecznościowych. To sprytne posunięcie — chcesz przecież maksymalnie wykorzystać każdą zawartość, którą tworzysz. ChatGPT może być tu pomocny.

Istnieją trzy sposoby, w jakie możesz poprosić ChatGPT o przeformułowanie istniejącej zawartości.

Udostępnij link do opublikowanej zawartości

Prześlij zawartość w formacie PDF i poproś ChatGPT o jej przeanalizowanie

Użyj starego, dobrego skrótu Ctrl C + V (lub Cmd C + V, jeśli korzystasz z komputera Mac) i od razu przejdź do ponownego wykorzystania treści

Przed udostępnianiem zawartości, którą chcesz przeredagować, upewnij się, że podałeś ChatGPT odpowiednie instrukcje dotyczące platformy, odbiorców, formatu zawartości, tonu wypowiedzi oraz wszelkich obowiązujących limitów znaków.

6. Obrazy

Czy wiesz, że ChatGPT może generować dla Ciebie obrazy i materiały kreatywne? Nie musisz już zaglądać do biurka projektanta ani wysyłać mu prywatnych wiadomości za każdym razem, gdy potrzebujesz kreatywnego posta w mediach społecznościowych.

Jest jednak pewien haczyk: na tym etapie ChatGPT i podobne generatywne narzędzia AI mają trudności z tworzeniem kreacji tekstowych — do tego stopnia, że tekst w kreacji jest całkowicie nieczytelny.

Jeśli więc używasz ChatGPT do generowania obrazów na potrzeby mediów społecznościowych, trzymaj się podpowiedzi skupionej wyłącznie na obrazach bez tekstu. Można to zrobić na dwa sposoby.

Podpowiedzi obrazkowe

Chcesz stworzyć obraz od podstaw? Wystarczy wybrać opisową podpowiedź, podać konkretne wskazówki dotyczące stylu obrazu i wygenerować obrazy w kilka sekund.

Generuj nowe obrazy bezpośrednio na pulpicie nawigacyjnym ChatGPT

Zdjęcia referencyjne

Masz obraz, który chcesz przekształcić w określony styl artystyczny? Możesz udostępnić ten obraz referencyjny ChatGPT, zdefiniować oczekiwany efekt i dostosować instrukcje, aby uzyskać więcej wariantów.

Zmień istniejące obrazy na preferowany styl graficzny za pomocą ChatGPT

💡Wskazówka dla profesjonalistów: Każdy obraz stworzony za pomocą ChatGPT może być dostosowany do wytycznych Twojej marki. Możesz zdefiniować kody hex kolorów marki, podzielić je na kolory podstawowe, drugorzędne i trzeciorzędne, a następnie poprosić GPT o wygenerowanie odpowiednich obrazów w określonych kolorach marki.

Wskazówki dotyczące korzystania z ChatGPT w mediach społecznościowych

Aby w pełni wykorzystać ChatGPT do generowania pomysłów i tworzenia zawartości w mediach społecznościowych, wykonaj następujące czynności: podziel polecenia na mniejsze części, stwórz własne, niestandardowe modele GPT, zbuduj repozytorium poleceń, które można udostępniać, oraz dziel się przykładami.

Zastosuj podejście oparte na iteracyjnych podpowiedziach

Oto błąd, którego należy unikać: przekazywanie modelowi LLM całego briefu za jednym razem.

Narzędzia takie jak ChatGPT nie radzą sobie dobrze z ogromną ilością informacji i często zapominają o instrukcjach. Oznacza to, że trzeba poświęcić więcej czasu na dodawanie dodatkowych uwag, ponowne uruchamianie całego procesu lub, co gorsza, samodzielne wprowadzanie większości zmian.

Lepszy pomysł? Podziel brief na mniejsze części i zastosuj podejście iteracyjne, aby uzyskać pożądany rezultat.

Przykład: Załóżmy, że potrzebujesz świetnego tekstu do karuzeli na LinkedIn. Zamiast podawać ChatGPT wszystkie instrukcje naraz, dostarcz narzędziu więcej kontekstu, zacznij od szkicu, a następnie poświęć kilka podpowiedzi na każdy slajd karuzeli.

Podejście oparte na iteracyjnych podpowiedziach wymaga większej liczby wiadomości na czacie, co oznacza, że szybciej osiągniesz limit czatu (więcej na ten temat za chwilę). Jest to jednak o wiele lepsze niż praca z przeciętnymi wynikami, które ostatecznie będziesz musiał samodzielnie dopracowywać lub przerabiać.

Skonfiguruj niestandardowe modele GPT pod konkretne cele

W płatnych planach ChatGPT możesz skonfigurować GPT-y dostosowane do konkretnych celów, tzn. możesz zdefiniować niestandardowe instrukcje lub skorzystać z szablonów GPT firmy OpenAI.

Twórz niestandardowych asystentów ChatGPT dostosowanych do konkretnych celów marketingowych

Celem stworzenia własnego GPT jest skrócenie czasu poświęcanego na instrukcje. Nie musisz za każdym razem określać tonu i grupy docelowej w każdej rozmowie ani wielokrotnie udostępniać ważnych materiałów referencyjnych, gdy potrzebujesz zawartości do mediów społecznościowych.

Aby utworzyć lub użyć niestandardowych GPT w ChatGPT, kliknij zakładkę „Explore GPTs” na pasku bocznym narzędzia, naciśnij przycisk „Create” lub znajdź gotowe szablony GPT i zacznij pracę.

Stwórz repozytorium podpowiedzi

ChatGPT zdecydowanie zwiększa wydajność pracy.

Jednak prawdziwym sposobem na zwiększenie wydajności jest udostępnianie wiedzy, np. „Hej, ta podpowiedź sprawdziła się naprawdę dobrze w przypadku tego konkretnego rodzaju zawartości lub tematu. Powinieneś spróbować!”.

Warto stworzyć solidne (ale dobrze zarządzane) repozytorium podpowiedzi ChatGPT, które można udostępniać zespołowi. Najszybszym sposobem na to jest arkusz kalkulacyjny, ale bardziej przejrzystym i elastycznym rozwiązaniem jest widok tabeli w ClickUp.

Stwórz konfigurowalne repozytorium podpowiedzi dzięki widokowi tabeli ClickUp

💡Wskazówka dla profesjonalistów: Tworząc repozytorium podpowiedzi, pamiętaj o ustanowieniu odpowiednich zabezpieczeń. Oznacza to ścisłą kontrolę nad tym, kto może dodawać i przeglądać podpowiedzi, kto może udostępniać repozytorium innym, a także nad jakością wyników związanych z konkretnymi podpowiedziami itp. Dzięki niestandardowym uprawnieniom w ClickUp Docs jest to bardzo proste!

Ustal lepszy kontekst za pomocą przykładów

Każdy twórca zawartości pracujący na podstawie briefu zawsze skorzysta na dobrych przykładach. Dotyczy to również generatywnych narzędzi AI, takich jak ChatGPT.

Jednym z obszarów, z którym narzędzia AI mają trudności, jest naśladowanie głosu lub tonu Twojej marki w zawartości na media społecznościowe. Dzięki możliwości skanowania sieci przez ChatGPT jest to teraz łatwe do rozwiązania.

Przykład: Załóżmy, że w treściach marketingowych dotyczących produktów stosujesz konwersacyjny, ale autorytatywny ton. Masz jednak trudności z przekazaniem tego ChatGPT. Najprostszym rozwiązaniem jest podanie ChatGPT linku do zawartości, której ton chcesz naśladować, i pozwolenie mu na stworzenie kilku pierwszych szkiców.

Podaj ChatGPT przykłady, aby udoskonalić generowaną zawartość

Jeśli narzędzie nie może zeskanować konkretnego linku, możesz nawet skopiować i wkleić konkretny akapit lub zdanie jako punkt odniesienia (ale upewnij się, że nie popełniasz plagiatu).

Ograniczenia związane z wykorzystaniem ChatGPT w mediach społecznościowych

ChatGPT z pewnością może pomóc Ci poprawić Twoją aktywność w mediach społecznościowych. Jednak pomimo wszystkich swoich zalet narzędzie to ma też kilka istotnych wad.

Po pierwsze, może generować niedokładne informacje, a nawet linki do nieprawidłowych źródeł. Ponadto może mieć trudności z kreatywnymi odpowiedziami.

ChatGPT ma również ścisłe ograniczenie dotyczące liczby rozmów, które można z nim przeprowadzić w określonym czasie. Jeśli chcesz mieć większy limit rozmów, musisz zapłacić więcej.

Nieścisłości merytoryczne

Niedokładne informacje były problemem ChatGPT od samego początku. OpenAI dodało nawet ostrzeżenie (pod każdym czatem), aby ostrzec użytkowników o potencjalnych błędach w wynikach.

Kiedy nie możesz ufać źródłu zawartości pod względem poprawności faktów, czeka Cię ogromna strata czasu. Ilość czasu, jaką poświęciłbyś na weryfikację wyników ChatGPT, podważa sens powierzenia tego zadania narzędziu, a mianowicie: wydajność.

Na razie unikaj używania ChatGPT do tworzenia zawartości w mediach społecznościowych, która w dużym stopniu opiera się na dokładności faktów. Jeśli jednak musisz użyć tego narzędzia do tworzenia dokładnej zawartości, poproś je o podanie źródeł dla każdego punktu danych i faktu zawartego w generowanym tekście.

Automatyczne odpowiedzi

Obecne modele ChatGPT nie są niestety zbyt kreatywne.

Narzędzie to nie rozumie niuansów kreatywnych i związanych z odbiorcami tak jak ludzie, więc domyślnym wynikiem są mało inspirujące, robotyczne odpowiedzi. Efektem są przeciętne zawartości, które odbiorcy z łatwością odróżniają od zawartości tworzonych przez ludzi.

Większym wyzwaniem jest to, że nawet gdy zdefiniujesz konkretny ton wypowiedzi lub podasz narzędziu wytyczne kreatywne, ChatGPT ma tendencję do zapominania instrukcji i często powraca do danych szkoleniowych, generując rozczarowujące wyniki.

Limity użytkowania

Jak już wcześniej wspomnieliśmy, jedynym sposobem na zbliżenie się do pożądanego wyniku w ChatGPT jest stosowanie iteracyjnych podpowiedzi. Oczywiście wymaga to większej liczby wiadomości w ramach jednej rozmowy.

Problem polega jednak na tym, że nawet w płatnych planach ChatGPT można wysłać tylko do 160 wiadomości co trzy godziny. I to w najdroższym planie.

Te limity czatu są do opanowania, jeśli jesteś użytkownikiem indywidualnym. Jeśli jednak masz wspólne konto zespołowe, limit ten może szybko się wyczerpać, co oznacza koniec z wydajnością.

Jeśli ChatGPT stanowi integralną część Twoich cykli pracy związanych z mediami społecznościowymi, jedynym rozwiązaniem na razie jest założenie wielu kont z limitem użytkowników na każdym z nich.

Zobacz też: 15 najlepszych alternatyw dla ChatGPT

ClickUp AI do marketingu w mediach społecznościowych

ClickUp Brain to potężniejszy i bardziej wszechstronny kuzyn ChatGPT. 🧠

Tak więc, choć jest to świetny asystent do pisania i generowania pomysłów (podobnie jak ChatGPT) dla specjalistów ds. marketingu w mediach społecznościowych, ClickUp Brain oferuje również wsparcie dla cykli pracy związanych z zarządzaniem marketingiem.

Przyspiesz, przeprowadź automatyzację i wzbogać marketing w mediach społecznościowych dzięki ClickUp Brain

Dodaj kontekst do zawartości

Podobnie jak ChatGPT, ClickUp Brain to asystent pisania oparty na AI, który może generować zawartość i pomysły. Jest jednak jedna kluczowa różnica: ClickUp Brain to AI, ale o znacznie szerszym kontekście.

ClickUp Brain działa w oparciu o sieci neuronowe (stąd nazwa „brain”), które łączą Twoje projekty, dokumenty i zadania na jednej platformie. Oznacza to, że za każdym razem, gdy korzystasz z ClickUp Brain, wynik opiera się na dogłębnym zrozumieniu Twoich projektów i cykli pracy.

Na przykład dzięki AI Knowledge Manager w ClickUp Brain możesz uzyskać odpowiedzi na pytania dotyczące konkretnych dokumentów, stron wiki, osób, produktów lub zadań w ClickUp lub z nim połączonych. Jeśli więc chcesz przekształcić jeden z blogów Centrum pomocy w ClickUp w post karuzelowy w mediach społecznościowych, wystarczy poświęcić minimalną ilość czasu na ustawienie odpowiedniego kontekstu, aby wbudowane narzędzie AI mogło wygenerować posty.

Aby do zrobienia za pomocą ChatGPT, połowę czasu poświęciłbyś na przekazywanie narzędziu niezwykle szczegółowych instrukcji.

Zautomatyzuj rutynowe zadania

ClickUp Brain to przydatne narzędzie do tworzenia treści. Jednak w przeciwieństwie do ChatGPT, ClickUp Brain wdraża AI również do projektów marketingowych i cykli pracy związanych z zarządzaniem zadaniami.

Na przykład dzięki AI Project Manager w ClickUp możesz generować dokładne aktualizacje statusu i raporty dotyczące dowolnych zadań lub podzadań powiązanych z konkretnym projektem.

Możesz również poprosić narzędzie o wykonanie określonych czynności (takich jak zmiana statusu zadań), tworzenie szczegółowych planów projektów i przekształcanie ich w dokumenty do współpracy, a także automatyczne pobieranie odpowiednich danych i wypełnianie odpowiednich pól w dokumentach.

ClickUp Brain może również generować transkrypcje spotkań, konfigurować szybkie odpowiedzi przypominające ludzkie, podsumowywać elementy do wykonania oraz tworzyć szablony dla powtarzających się zadań.

Nie uzyskasz żadnej z tych funkcji dzięki generatywnemu asystentowi AI ChatGPT.

Pracuj bez limitów

W przeciwieństwie do ChatGPT, ClickUp Brain nie nakłada limitu na liczbę wprowadzanych podpowiedzi. Oznacza to, że możesz podejść do tworzenia podpowiedzi w sposób bardziej przemyślany i generować angażującą zawartość, która jest znacznie bliższa oczekiwanym rezultatom.

ClickUp do zarządzania marketingiem

Zakres możliwości AI nie jest jedyną różnicą między ClickUp a ChatGPT.

Gdy przyjrzymy się temu bliżej, ujawnia się prawdziwa różnica: ClickUp to strategiczna platforma oparta na AI, podczas gdy ChatGPT to taktyczny asystent AI.

Innymi słowy, jeśli szukasz świetnego copywritera marketingowego lub partnera do burzy mózgów przy tworzeniu postów w mediach społecznościowych, zarówno ClickUp, jak i ChatGPT doskonale poradzą sobie z zadaniem do zrobienia.

Jeśli jednak potrzebujesz solidnej platformy do zarządzania marketingiem opartej na AI (w tym do zarządzania projektami w mediach społecznościowych ), wyposażonej w generatywną sztuczną inteligencję, to ClickUp jest tym, co warto dodać do swojego zestawu narzędzi technologicznych.

Oprócz zarządzania mediami społecznościowymi, ClickUp dla zespołów marketingowych w wielu aspektach dodaje znaczną wartość do codziennych działań marketingowych.

Planowanie

Twórz i organizuj szczegółowe kalendarze zawartości w mediach społecznościowych za pomocą widoku kalendarza w ClickUp

Stwórz szczegółowy kalendarz dla swoich kampanii marketingowych w mediach społecznościowych, korzystając z dla swoich kampanii marketingowych w mediach społecznościowych, korzystając z widoku kalendarza w ClickUp . Planuj zadania i przydzielaj pracę za pomocą zaledwie kilku kliknięć

Wizualizuj swoje pomysły marketingowe i plany w formie schematów blokowych dzięki i plany w formie schematów blokowych dzięki ClickUp mapom myśli . Automatycznie przekształcaj schematy blokowe w zadania i dostosowuj je do potrzeb

Śledź swoje działania marketingowe dzięki różnym dzięki różnym widokom ClickUp — widokowi listy, który zapewnia szczegółowy przegląd zadań, widokowi tablicy, który pozwala na tworzenie raportów z postępów w stylu Kanban, widokowi Box, który służy do zarządzania obciążeniem, i tak dalej

Współpraca

Współpracuj szybciej i skuteczniej dzięki ClickUp Documents

twórz zawartość z wykorzystaniem AI i edytuj szkice zawartości marketingowej wraz z zespołem w czasie rzeczywistym za pomocą Automatyczniei edytuj szkice zawartości marketingowej wraz z zespołem w czasie rzeczywistym za pomocą ClickUp Docs . Dodawaj komentarze, przydzielaj i śledź zadania, twórz strony zagnieżdżone i nie tylko

współpracuj ze swoimi zespołami szybciej i skuteczniej dzięki Nie musisz już żonglować narzędziami komunikacyjnymi –dzięki widokowi czatu w ClickUp . Udostępniaj linki i multimedia na czacie oraz oznaczaj komentarze konkretnymi członkami zespołu poprzez etykiety komentarzy

Raportowanie

cele zespołowe i indywidualne za pomocą Ustalaj i udostępniajza pomocą ClickUp Goals , aby zapewnić przejrzystość i odpowiedzialność

wizualizują wyniki kampanii i postępy w realizacji celów zespołu Zapewnij wszystkim spójność i kontrolę nad postępami dzięki pulpitom nawigacyjnym ClickUp , którei postępy w realizacji celów zespołu

Szablon

Szeroki zakres funkcji automatyzacji ClickUp to nie jedyny sposób, w jaki platforma pozwala zaoszczędzić czas — możesz również zaoszczędzić cenne godziny dzięki naszej ogromnej bibliotece szablonów przeznaczonych do konkretnych zadań i cykli pracy projektowych.

Poniżej znajduje się kilka szablonów, od których specjaliści ds. mediów społecznościowych mogą zacząć pracę w ClickUp.

Szablon mediów społecznościowych ClickUp

Wzbogać swoją strategię mediów społecznościowych dzięki szablonowi mediów społecznościowych ClickUp

Szablon mediów społecznościowych ClickUp pomaga wizualizować strategię mediów społecznościowych w uporządkowanych blokach. Każdy blok zawiera szczegółowe informacje o każdym poście, w tym osoby przypisane do zadań, daty publikacji, platformy, na których ma zostać opublikowany, linki do szkiców zawartości, hashtagi do wykorzystania i wiele więcej.

Aby uzyskać inną formę wizualizacji tych informacji, możesz również skorzystać z szablonu postów w mediach społecznościowych ClickUp.

Szablon cyklu pracy nad strategią mediów społecznościowych w ClickUp stanowi również doskonały punkt wyjścia do opracowania i uporządkowania kampanii w mediach społecznościowych.

Integracje

ClickUp to wysoce rozszerzalna platforma, która oferuje wsparcie dla ponad 1000 integracji, w tym systemów CRM, centrów pomocy, narzędzi do zwiększania wydajności i współpracy, baz danych i wiele innych.

Chcesz przydzielić zadania związane z mediami społecznościowymi w ClickUp za pomocą wiadomości na Slacku? To możliwe! Chcesz przenieść szkice zawartości z Google Drive do ClickUp? To proste. Masz plik projektu w Figma lub tablicę w Miro, które chcesz dołączyć do briefu copywriterskiego? Zaimportuj je. Chcesz pomóc swoim autorom zachować spójność gramatyczną? Zsynchronizuj ClickUp z Grammarly.

Dzięki szerokiemu zakresowi łączników aplikacji w ClickUp można zrobić naprawdę wiele. Nie dotyczy to jednak ChatGPT, który w dużej mierze działa jako samodzielny asystent AI. Co prawda integruje się z innymi narzędziami za pośrednictwem API, ale jest to skomplikowane, a nawet kosztowne.

Ty jesteś mózgiem, a AI siłą

Dobry marketing to dobre myślenie.

Chociaż niektóre z najlepszych narzędzi AI do mediów społecznościowych, takie jak ChatGPT, świetnie wykonują zadania, nie są one świetnymi myślicielami. Jako marketerzy czasami o tym zapominamy i zakładamy, że generatywna sztuczna inteligencja ma tyle samo kontekstu i zdolności twórczych, co my. Tak nie jest.

Niezależnie od tego, czy używasz narzędzi AI do generowania podpisów w mediach społecznościowych, czy do wymyślania pomysłów na aktualne kampanie, zawsze traktuj je jako potężne narzędzie, które pozwala Ci działać szybciej i wydajniej. Kontrola nad kreatywnością musi jednak pozostać w Twoich rękach.

Pamiętaj też, że prawdziwa wydajność procesów nie wynika wyłącznie ze skrócenia czasu tworzenia zawartości z dwóch godzin do dwóch minut (choć to też pomaga) — wynika ona również z wsparcia AI dla innych cykli pracy w Twojej codziennej pracy i przejmowania części zadań.

Właśnie do tego służą narzędzia takie jak ClickUp.