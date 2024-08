Opanowanie koncepcji promptingu: 10 najlepszych kursów Prompt Engineering, aby jak najlepiej wykorzystać LLM

Dla wielu z nas, entuzjastów technologii, nasz pierwszy kontakt z podpowiedziami wiązał się z niezręcznymi interakcjami z inteligentnymi chatbotami z wczesnej epoki, takimi jak Eviebot. 🤖

Ale w ciągu ostatniej dekady nagle zanurzyliśmy się w świecie dużych modeli językowych (LLM) i narzędzi konwersacyjnych AI, które nie są wstępnie skonfigurowane z odpowiedziami - ale generują dane wyjściowe w oparciu o jakość naszych podpowiedzi.

Na przykład, mamy LLM jak ChatGPT które, dzięki odpowiednio zaprojektowanym podpowiedziom, nie tylko wspierają inteligentne rozmowy, ale także pomagają w rozwiązywaniu problemów zarówno w biznesie, jak i życiu osobistym.

Tak więc, aby pomóc systemom opartym na sztucznej inteligencji uwolnić ich prawdziwy potencjał, potrzebne jest dogłębne zrozumienie inżynierii podpowiedzi (lub podpowiedzi). Wprowadzanie odpowiednich podpowiedzi do LLM może zawęzić problemy związane z interakcjami ze sztuczną inteligencją, poprawiając kontekst i jakość odpowiedzi. W tym przewodniku pomożemy ci:

Opanować ewolucję inżynierii podpowiedzi i koncepcje specyficzne dla danej roli

Zapoznać się z 10 najlepszymi kursami inżynierii podpowiedzi, aby nauczyć się pożądanych umiejętności

Bezpłatny dostępzasoby i hacki dla podpowiedzi generowania wiedzy

Czym jest inżynieria podpowiedzi?

W swej istocie inżynieria podpowiedzi to staranny proces tworzenia języka wejściowego, który wydobywa jasne, bardziej szczegółowe odpowiedzi z modeli językowych AI, takich jak GPT-3 i GitHub Copilot.

O co więc chodzi z dedykowanymi kursami dla czegoś tak prostego?

Modele sztucznej inteligencji mają różne podejścia do przetwarzania i interpretacji danych - generują pożądane dane wyjściowe tylko wtedy, gdy są kierowane jasnymi instrukcjami, tj. podpowiedziami.

Na przykład, spróbuj dać ChatGPT ten monit: Napisz list motywacyjny dla świeżo upieczonego absolwenta poszukującego pracy analityka danych w IBM. Ta podpowiedź ma wiele niejasnych obszarów otwartych na interpretację, takich jak: _Jaki absolwent? Czy każdy styl językowy zadziała?

Rozwiązaniem są bardziej szczegółowe podpowiedzi, takie jak: _Napisz list motywacyjny dla niedawnego absolwenta informatyki poszukującego pracy analityka danych w IBM. Zachowaj zwięzłość i profesjonalizm oraz wspomnij o osiągnięciach uniwersyteckich kandydata

Demistyfikacja podpowiedzi: Ewolucja inżynierii podpowiedzi

Inżynieria podpowiedzi ma swoje korzenie mocno zakorzenione w przetwarzaniu języka naturalnego (NLP) i uczeniu maszynowym (ML). Przyjrzyjmy się jej podróży przez cztery fazy rozwoju:

Wczesne NLP: W połowie XX wieku systemy sztucznej inteligencji oparte na regułach (które wykorzystywały wstępnie ustawione reguły do obliczania i podejmowania decyzji) zmagały się z niuansami językowymi. Algorytmom brakowało solidnych podstaw niezbędnych do poruszania się w zawiłościach ludzkiego języka **Pod koniec XX i na początku XXI wieku nastąpiła rewolucja oparta na danych. Uczenie maszynowe wzmocniło elastyczne modele sztucznej inteligencji, które mogły obsługiwać język. Jednak zrozumienie kontekstu i długiego tekstu pozostawało przeszkodą Triumf transformatora: Artykuł badawczy z 2017 r. zatytułowanyUwaga jest wszystkim, czego potrzebujesz zaprezentował architekturę głębokiego uczenia Transformer, zdolną do przetwarzania ogromnych ilości danych i wychwytywania skomplikowanych wzorców. Pozwoliło to modelom analizować tekst, rozróżniać słowa o wielu znaczeniach i kontekstowo przetwarzać frazy w oparciu o otaczające słowa GPT OpenAI: Wydanie GPT-3 OpenAI w 2020 r. sprawiło, że inżynieria podpowiedzi znalazła się w centrum uwagi. Chociaż ChatGPT może generować łatwe do zrozumienia odpowiedzi, nie może myśleć jak człowiek, więc istnieje ryzyko subiektywności, dezinformacji i stronniczości w jego odpowiedziach, zwłaszcza w przypadku słabych podpowiedzi

Zasadnicza rola inżyniera podpowiedzi #[I jak pomagają w tym kursy]

Rolą inżynierów podpowiedzi jest zbadanie pełnego potencjału modeli AI i LLM. Specjalizują się oni w tworzeniu i udoskonalaniu podpowiedzi i instrukcji, pomagając w generowaniu precyzyjnych odpowiedzi dla różnych przypadków użycia . Wymaga to dogłębnego zrozumienia, w jaki sposób różne modele sztucznej inteligencji reagują na różne dane wejściowe - podejście iteracyjne pomaga inżynierom analizować wzorce i parametry wyjściowe sztucznej inteligencji.

Ponieważ konkretne niuanse podpowiedzi mogą się różnić w zależności od Narzędzia AI sukces w tej roli zależy od tego, jak szybko dostosujesz swoje umiejętności do różnych modeli sztucznej inteligencji i zmaksymalizujesz ich skuteczność.

Na szczęście odpowiednie kursy mogą pomóc w opanowaniu technik podpowiadania i rozwinięciu umiejętności potrzebnych do zabłyśnięcia jako inżynier podpowiadania. Niektóre wspólne tematy nauki w tych kursach obejmują:

Definiowaniecelów i wyzwań dla rozwiązywania problemów za pomocą generatywnych modeli AI

Zapewnienie kontekstu dlaGeneratory tekstu AI i chatbotom pod względem kierunku stylistycznego

Używanie podpowiedzi do zrozumieniarozwój oprogramowania i koncepcji zachowania algorytmu

Poznawanie technik, takich jak podpowiadanie zerowe i podpowiadanie kilkukrotne

10 popularnych kursów inżynierii podpowiedzi dla początkujących inżynierów podpowiedzi [Darmowe i płatne kursy]

Wyłaniająca się sfera inżynierii podpowiedzi utorowała drogę licznym kursom, które pomagają opanować koncepcje podpowiedzi i szybciej podnosić umiejętności. Przejdźmy od razu do 10 najbardziej wpływowych opcji zarówno dla doświadczonych, jak i początkujących profesjonalistów w 2024 roku. Rzuć okiem! 😍

1. Coursera: Prompt Engineering dla ChatGPT

Instruktor kursu:_ Dr Jules White (treść dostępna w 21 językach)

Czas trwania:_ 18 godzin (w przybliżeniu)

Cena:_ Zapisanie się jest bezpłatne. Certyfikacja kosztuje $49 Odwiedź stronę Kurs Coursera Prompt Engineering Course for ChatGPT ma na celu zapewnienie kompleksowego szkolenia w zakresie tworzenia skutecznych podpowiedzi dla generatywnych aplikacji AI. Dzięki ponad 30 modułom wideo i prawie dziewięciu godzinom treści instruktażowych, ten kurs Coursera ma na celu wyposażenie uczniów w niezbędne umiejętności inżynierii podpowiedzi.

Prowadzony przez Julesa White'a, profesora nadzwyczajnego informatyki i elektrotechniki na Uniwersytecie Vanderbilt, kurs Prompt Engineering for ChatGPT z pewnością oferuje wciągające, wprowadzające doświadczenie edukacyjne dla wszystkich początkujących inżynierów.

Kluczowy program kursu

Wprowadzenie do kursu

Wprowadzenie do podpowiedzi

Wzorce zachęty I

Kilka przykładów

Wzorce zachęty II

Wzorce podpowiedzi III

Elastyczna nauka i przystępna certyfikacja

Kurs ten oferuje również szerokie zrozumienie powiązanych dyscyplin, takich jak uczenie maszynowe, sieci neuronowe i uczenie głębokie.

2. DeepLearning.AI & OpenAI: ChatGPT Prompt Engineering dla programistów

Prowadzący kurs:_ Isa Fulford i Andrew Ng

Czas trwania:_ 1 godzina

Cena:_ Darmowy Odwiedź stronę Drugi darmowy kurs na naszej liście jest dostarczany przez DeepLearning.AI we współpracy z OpenAI. Zapewnia on kompleksowe i wysoce techniczne zrozumienie inżynierii podpowiedzi. Prowadzony przez ekspertów Isę Fulford (OpenAI) i dr Andrew Ng (DeepLearning.AI), kurs zagłębia się w tworzenie skutecznych podpowiedzi, które odblokowują moc LLM, takich jak ChatGPT.

W przeciwieństwie do innych bezpłatnych kursów inżynierii podpowiedzi, które koncentrują się głównie na interfejsach internetowych, ten pozwala wykorzystać pełny potencjał LLM za pośrednictwem wywołań API. Zdobyta wiedza może pomóc w tworzeniu najnowocześniejszych aplikacji generatywnej sztucznej inteligencji do podsumowywania złożonych informacji i tworzenia wciągających narracji.

Kluczowy program kursu

Wprowadzenie do inżynierii obietnic

Wytyczne

Iteracyjna

Podsumowywanie

Wnioskowanie

Transformacja

Rozszerzenie

Chatbot

Wniosek

Ten kurs oparty na DeepLearning nadaje priorytet praktycznej wiedzy poprzez przypadki użycia, takie jak:

Podsumowywanie skondensowanych danych w jasne podsumowania przy użyciu zaawansowanych technik ML

Dokonywanie świadomych osądów na podstawie niekompletnych danych

Zmienianie stylów lub form tekstu przy jednoczesnym zachowaniu ich znaczenia

Generowanie krótkich pomysłów i wplatanie ich w narracje za pomocą sieci neuronowych i głębokiego uczenia się

3. LearnPrompting.org: Kurs wprowadzający do inżynierii promptów

Instruktor(-rzy) kursu:_ Sander Schulhoff i Fady Yanni

Czas trwania:_ 1 tydzień (nauka we własnym tempie)

Cena:_ Darmowy Odwiedź stronę Profesjonaliści zainteresowani technikami inżynierii podpowiedzi (PE) opartymi na badaniach naukowych mogą rozpocząć swoją podróż od kursu wprowadzającego do inżynierii podpowiedzi LearnPrompting. Jest on przeznaczony zarówno dla początkujących, jak i doświadczonych użytkowników AI, zawiera obszerny program nauczania składający się z ponad 60 modułów treści i oferuje wsparcie w dziewięciu językach. Kurs ten prowadzi od podstaw sztucznej inteligencji do zaawansowanych technik, dzięki czemu jest to kompleksowe rozwiązanie do opanowania danych wejściowych w dużych modelach językowych (LLM).

Kluczowy program kursu

Dowiedz się, jak podpowiedzi działają z modelami językowymi, takimi jak ChatGPT

Zagłębienie się w zaawansowane tematy, takie jak podpowiadanie ról, podpowiadanie kilkukrotne i rozwój chatbota

Szczegółowe dyskusje, praktyczne przykłady i angażujące wizualizacje

Podpowiedzi, instrukcje, odgrywanie ról, nauka kilku ujęć, kombinacja podpowiedzi, formalizacja, podstawy chatbota, ustawienia LLM i typowe pułapki

4. Cameron R. Wolfe: Zaawansowana inżynieria podpowiedzi

Instruktor prowadzący:_ _Cameron R. Wolfe

Czas trwania:_ 2-3 godziny (w przybliżeniu)

Cena:_ Darmowy Odwiedź stronę Jest to jeden z darmowych kursów inżynierii promptów skierowany do zaawansowanych użytkowników. Pomijając podstawy inżynierii podpowiedzi, instruktor Cameron R. Wolfe zagłębia się w to, jak programiści mogą rozwiązywać bardziej skomplikowane problemy za pomocą wielu technik i receptur podpowiedzi, takich jak Chain of Thought Prompting i Knowledge Augmentation, aby uniknąć halucynacji AI.

Musimy wspomnieć, że kurs jest całkowicie oparty na tekście. Jest on postrzegany jako świetne źródło informacji dla średnio zaawansowanych programistów i specjalistów w dziedzinie nauki o danych, którzy szukają dogłębnego zrozumienia interakcji sztucznej inteligencji i podpowiedzi.

Kluczowy program kursu

Łańcuch podpowiedzi myślowych

Rozszerzanie wiedzy

Automatyczne podpowiadanie

Osadzanie podpowiedzi

Uczenie się od zera do kilku strzałów

Zmniejszanie gradientu

5. Udemy: Kurs mistrzowski od zera do setki

Instruktor prowadzący kurs:_ Hasaan Khan

Czas trwania:_ 2,5 godziny materiałów wideo

Cena:_ $34.99 Odwiedź stronę Ten kurs Udemy jest przydatny dla osób, które chcą uzyskać unikalną perspektywę i uzyskać dostęp do różnych koncepcji - od podstaw po zaawansowane techniki podpowiadania. Dzięki 18 wykładom wideo wykładowca omawia znaczenie inżynierii podpowiedzi, podkreślając jednocześnie jej kluczowe przypadki użycia w różnych projektach, takich jak plany marketingowe i rozwój produktów AI.

Rozkładając złożone koncepcje, takie jak Retrieval Augmented Generation i Self-Consistency, kurs pomaga inżynierom promptów mieć większą pewność siebie podczas dokonywania wyborów opartych na podpowiedziach. Na koniec kandydaci będą mogli otrzymać certyfikat ukończenia kursu.

Kluczowy program kursu

Wprowadzenie do Prompt Engineering

Podstawy inżynierii Prompt

Przykłady inżynierii Prompt

Zaawansowane techniki Prompt Engineering

Samodzielna spójność i generowanie pytań o wiedzę

6. James Bachini: Advanced MidJourney Prompt Engineering

Instruktor prowadzący kurs:_ James Bachini

Czas trwania:_ 1-2 godziny

Cena:_ $12/miesiąc (w przybliżeniu) Odwiedź stronę James Bachini oferuje kurs przeznaczony dla projektantów, którzy chcą tworzyć dobre podpowiedzi do tworzenia sztuki cyfrowej. Jednak treść kursu może być przydatna tylko dla tych, którzy chcą korzystać z programu MidJourney. Wynika to z faktu, że James omawia konkretne polecenia, które mogą nie działać w innych modelach, takich jak ChatGPT.

Kurs jest dostępny przez Discord za pośrednictwem linku do zaproszenia, a użytkownicy mogą również odwiedzić kanał YouTube instruktora, aby znaleźć więcej treści.

Kluczowy program kursu

Wprowadzenie do poleceń MidJourney

Porady i wskazówki

Style i flagi

Podpowiedzi do projektowania jak inni artyści

7. IBM: Wprowadzenie do inżynierii promptów

Instruktor prowadzący kurs:_ Rav Ahuja

Czas trwania:_ 3 tygodnie

Cena:_ _Darmowa rejestracja Odwiedź stronę IBM organizuje podstawowy kurs inżynierii podpowiedzi dla początkujących, którzy chcą poznać najlepsze praktyki pisania podpowiedzi w dowolnym modelu sztucznej inteligencji. Instruktor, Rav, omawia typowe narzędzia inżynierii podpowiedzi i podejścia do pisania podpowiedzi.

Kurs zawiera naprawdę fajne wykłady wideo na temat pojęć takich jak Text-to-Text Prompting i Interview Patterns. Po zakończeniu programu można ubiegać się o certyfikat Professional Certificate in Generative AI.

Należy pamiętać, że w chwili pisania tego artykułu kurs ma ograniczenia geograficzne - uczestnicy z Iranu, Kuby i regionu Krymu na Ukrainie nie będą mogli się na niego zapisać.

Kluczowy program kursu

Inżynieria podpowiedzi dla generatywnej sztucznej inteligencji

Techniki i podejścia

Quiz, projekt i podsumowanie kursu

8. Udemy: Kompletny obóz inżynieryjny dla sztucznej inteligencji (2024)

Instruktor prowadzący kurs:_ Mike Taylor i James Phoenix

Czas trwania:_ 14,5 godziny materiałów wideo (na żądanie)

Cena:_ $89.99 Odwiedź stronę Drugi kurs Udemy na tej liście umożliwia użytkownikom poznanie najlepszych praktyk w zakresie inżynierii podpowiedzi dla wielu języków, takich jak GPT-4 i Stable Diffusion. Instruktorzy omawiają zalety i wady różnych dużych modeli językowych i prowadzą użytkowników do zastosowania ich wiedzy w 15 rzeczywistych projektach.

Kandydaci, którzy chcą rozpocząć karierę w dziedzinie sztucznej inteligencji, mogą również poznać wzorce kodowania w języku Python, aby skalować sztuczną inteligencję, rozpoczynając pracę jako inżynierowie. Kurs zawiera 89 zasobów do pobrania, a także kilka zadań do wykonania.

Kluczowy program kursu

Wprowadzenie

Pięć zasad promowania

Zaawansowane i standardowe techniki zachęty

Optymalizacja komunikatów

Projekty modeli tekstowych AI

9. Elvis Saravia: Prompt Engineering Guide

Prowadzący kurs:_ Elvis Saravia

Czas trwania:_ 1-2 tygodnie

Cena:_ Darmowy Odwiedź stronę Elvis Saravia zapewnia dogłębną wiedzę na temat inżynierii promptów dla tych, którzy chcą poszerzyć swoją wiedzę w tej dziedzinie. Przewodnik ten obejmuje wiele podstawowych tematów, takich jak ustawienia LLM, elementy podpowiedzi i rozumowanie pośrednie. Zawiera artykuły badawcze na temat halucynacji AI i Jailbreakingu, aby zapewnić lepszy przegląd ekspercki tego, jak działają obecne LLM.

Kluczowy program kursu

Wprowadzenie

Techniki

Zastosowanie

Modele

Zagrożenia i nadużycia

Wyniki badań

10. Maximilian Vogel: Bezpłatny kurs inżynieryjny Prompt

Instruktor(-rzy) kursu:_ Maximilian Vogel

Czas trwania:_ 1 godzina

Cena:_ Darmowy Odwiedź stronę Ostatni kurs na liście przeznaczony jest dla osób, którym brakuje czasu. Ten jednogodzinny podstawowy przewodnik jest przeznaczony dla każdego, kto dopiero zaczyna lub chce zdobyć podstawową wiedzę. Wyjaśniając różne techniki podpowiedzi i szablony, Maximilian pomaga początkującym zrozumieć, w jaki sposób mogą korzystać z różnych podejść do podpowiedzi i jasnego języka, aby uzyskać dokładne wyniki. Podoba nam się, że ten kurs jest napisany łatwym do zrozumienia językiem, który nie dezorientuje czytelników technicznym żargonem.

Kluczowy program kursu

Pisanie opisowych instrukcji

Rozumowanie oparte na łańcuchu myśli

Korzystanie z szablonów podpowiedzi

Formatowanie podpowiedzi

Podejście oparte na wielu podpowiedziach

Podpowiadaj mistrzowskie dane wejściowe za każdym razem dzięki ClickUp

Pisanie dokładnych i rzeczowych podpowiedzi jest niezbędne, aby w pełni wykorzystać każdy duży model językowy. Nie zawsze jednak możliwe jest poświęcenie długich godzin na kursy, gdy potrzebne są natychmiastowe podpowiedzi ekspertów.

W tym miejscu ClickUp , kompleksowe rozwiązanie zwiększające produktywność. Jako platforma pracy oparta na sztucznej inteligencji, ClickUp oferuje różnorodne szablony do szybkiego śledzenia codziennych zadań, w tym interakcji z generatywnymi narzędziami sztucznej inteligencji, takimi jak ChatGPT - i we wszystkich przypadkach użycia, takich jak zarządzanie zasobami ludzkimi i edukacja.

Wykorzystaj porady i treści oparte na sztucznej inteligencji dla swojego zespołu, korzystając z szablonów ClickUp ChatGPT Prompt Templates

Dostęp do wyselekcjonowanych bibliotek podpowiedzi dzięki szablonom podpowiedzi AI ClickUp

Możesz uzyskać bezpłatny dostęp do Szablony podpowiedzi AI bezpośrednio z biblioteki szablonów ClickUp, która posiada ponad 1000 opcji wspierających zarówno pracę związaną ze sztuczną inteligencją, jak i niezwiązaną z nią. Przeanalizujmy trzy opcje zarządzania produktem zarządzanie projektami i inżynierii, które mogą wpłynąć na sposób, w jaki Twój zespół korzysta z ChatGPT i podobnych narzędzi.

ClickUp ChatGPT Prompts dla zarządzania produktem

Skorzystaj z szablonu ChatGPT Prompts for Product Management Template, aby zautomatyzować zadania i opanować każdy aspekt swojej pracy

Toniesz w danych rynkowych, opiniach użytkowników i niekończących się listach rzeczy do zrobienia? Jako menedżer produktu, presja wymyślania wyjątkowych pomysłów na funkcje produktu może wydawać się przytłaczająca. Uwolnij się od chaosu dzięki ClickUp ChatGPT Prompts dla szablonu zarządzania produktem .

Dzięki ponad 130 potężnym podpowiedziom do kompleksowych zadań, ten szablon ClickUp pomaga w:

Zrozumiećpotrzeby klientów i pragnienia dzięki wariantom podpowiedzi, które wyświetlają punkty bólu i odpowiednie rozwiązania

Burza mózgów na temat innowacyjnych strategii przy użyciu zestawów podpowiedzi, które uwzględniają takie czynniki, jak ceny i wrażenia użytkownika

Budowaniemapy drogowe produktów i generuj strategie do ukończeniafazy rozwoju lub sprinty w wyznaczonych terminach

Wszystkie podpowiedzi zostały zaprojektowane z uwzględnieniem technicznych aspektów LLM i sposobu przetwarzania danych.

ClickUp ChatGPT Prompts dla zarządzania projektami

Szablon oferuje ponad 190 podpowiedzi ChatGPT do generowania pomysłów i treści do zarządzania projektami Six Sigma

Zarządzanie projektami może szybko przekształcić się w scenariusze przeciążenia danymi z nasyconymi pulami pomysłów. Dzięki szablonowi ClickUp ChatGPT Prompts dla szablonu zarządzania projektami możesz teraz zwiększyć swoją produktywność i możliwości zarządzania dziesięciokrotnie!

Ten kompleksowy szablon pomaga sprostać wielu wyzwaniom związanym z zarządzaniem produktem, dostarczając 190+ podpowiedzi, które mogą:

Zidentyfikować i zminimalizować ryzyko w każdym rodzaju projektu i nakreślić najlepsze sposoby na utrzymanie rzeczy w ruchu w ramach terminów

Pomysłprzepływy komunikacji między członkami zespołu, aby wszyscy byli na tej samej stronie

Zobacz, jak stworzyć system dlaśledzenia postępów w dowolnym projekcie (na podstawie prostych danych wejściowych)

ClickUp ChatGPT Prompts for Engineering

Użyj szablonu ChatGPT Prompts for Engineering Template, aby czerpać korzyści z ChatGPT w swojej pracy

Możesz lepiej zrozumieć, czym zajmują się inżynierowie, zapoznając się z szablonem ClickUp ChatGPT Podpowiedzi dla szablonu inżynierskiego .

Zamiast żonglować różnymi Narzędzia do kodowania AI inżynierowie ds. podpowiedzi mogą korzystać z tego szablonu, aby sprostać wyzwaniom komunikacyjnym i operacyjnym poprzez 200+ podpowiedzi podzielonych na ponad 12 przypadków użycia, w tym kodowanie AI, raporty o błędach analiza danych, specyfikacje techniczne i retrospektywy sprintów.

Możesz nawet wykorzystać podpowiedzi dotyczące pisania technicznego do tworzenia profesjonalnych podręczników użytkownika, propozycji i raportów z badań.

Ten szablon wykracza poza zwykłe podpowiedzi. Otrzymujesz:

Niestandardowe widoki projektu do wizualizacji projektów w różnych formatach, takich jak tablica lub widok Gantta dla optymalnej organizacji izarządzanie zadaniami* Śledzenie czasu, tagi, relacje i szacunki czasowe do prowadzenia dowolnego projektu inżynieryjnego

Najlepsze jest to, że możesz obserwować podpowiedzi ClickUp i z czasem poszerzać swoją wiedzę na temat tego, jak działają podpowiedzi. ✌️

To nie wszystko! Uprość swój dzień dzięki ClickUp Brain, asystentowi AI maksymalizującemu wydajność

Dzięki natywnej sieci neuronowej AI ClickUp, ClickUp Brain ty lub Twój zespół możecie pozostać produktywnym w różnych zadaniach. Jest to generatywny asystent AI, który może pomóc w tworzenie treści , generowanie pomysłów i zarządzanie wiedzą.

ClickUp Brain eliminuje potrzebę zastanawiania się nad podpowiedziami. Zawiera ponad 100 branżowych, popartych badaniami podpowiedzi, które wspierają różne role w zespole projektowym. Wystarczy uruchomić narzędzie AI i wybrać ulubione podpowiedzi, aby tworzyć harmonogramy projektów, raporty, agendy spotkań i nie tylko!

Dostosuj wyniki, aby szybciej docierać do lepszych treści za pomocą repromptingu w ClickUp AI

Oszczędzaj czas na pisaniu e-maili, podsumowywanie notatek ze spotkań i dokumenty projektowe, zapisy spotkań na żywo a nawet generowanie kreatywnych postów na blogu i strony docelowe . ClickUp's integracje z innymi narzędziami pracy są właśnie tym, czego profesjonaliści potrzebują, aby wykonać swoje zadania na czas!

Dodatkowo, sieć neuronowa ClickUp Brain jest pierwszą na świecie, która łączy wszystkie zadania, procesy, dokumenty i komunikację przepływu pracy - co czyni ją interaktywną bazą wiedzy. Użytkownicy mogą wyodrębnić odpowiedzi za pomocą prostych danych wejściowych, takich jak:

_Jaki jest cel tego zadania?

nad czym Terry pracował w zeszłym tygodniu?

jak działa proces weryfikacji w naszej firmie?

Jakie sąSOP _dla oceny jakości?

Podsumowuj notatki ze spotkań i przekształcaj je w przydatne elementy dzięki ClickUp Brain

Jak opanowanie Prompt Engineering może pomóc w rozwoju kariery

Zostanie inżynierem promptów może generować ekscytujące zmiany w karierze AI, odblokowując dalsze możliwości:

Badania i rozwój AI: Specjaliści ds. badań i rozwoju wyposażeni w zaawansowane umiejętności podpowiadania mogą odblokować pełny potencjał systemów AI w różnych obszarach, takich jakusprawnianie przepływów pracy oraz zmniejszenie kosztów badań i operacji Analiza danych: Naukowcy zajmujący się danymi używają generatywnych modeli sztucznej inteligencji do zadań takich jak synteza danych lub modelowanie predykcyjne. Silna inżynieria podpowiedzi umożliwia im optymalizację tych modeli pod kątem konkretnych zadań celów biznesowych zapewniając wartościowe i istotne spostrzeżenia Rozwój i marketing chatbotów: Chatboty i konwersacyjna sztuczna inteligencja rozwijają się dzięki spójnym odpowiedziom. Specjaliści, którzy rozumieją inżynierię zapytań, mogą pomóc w dostosowaniu się do marki,skuteczne treści za pomocą narzędzi AImaksymalizując zwrot z inwestycji w technologię

Kluczowe wnioski

Rewolucja AI już nadeszła, a kluczem do optymalizacji jej potencjału jest umiejętność wykorzystania podpowiedzi. Gotowy na podniesienie kwalifikacji jako inżynier podpowiedzi? Nie szukaj dalej niż niesamowite kursy, które omówiliśmy i ClickUp, Twoja najlepsza platforma do opanowania inżynierii podpowiedzi poprzez praktykę. 💗

Dzięki niestandardowym szablonom, podpowiedzi ChatGPT, dokumenty pomocy i natywną generatywną sztuczną inteligencją, ClickUp oferuje wiele sposobów na podniesienie umiejętności w zakresie sztucznej inteligencji! Zarejestruj się już dziś i zacznij korzystać z podpowiedzi, które po prostu klikają!

Najczęściej zadawane pytania

1. Jak długo trwa nauka inżynierii podpowiedzi?

Aby opanować technikę prompt engineering, możesz potrzebować od dwóch do trzech miesięcy. Czas ten może się jednak różnić w zależności od tempa nauki i zaangażowania.

2. Czy szybka inżynieria ma przyszłość?

Wraz z szybkim rozwojem sztucznej inteligencji i dużych modeli językowych, inżynieria podpowiedzi stała się kluczową umiejętnością. Zapotrzebowanie na specjalistów w dziedzinie inżynierii podpowiedzi ChatGPT gwałtownie wzrosło w ciągu ostatnich pięciu lat - inżynierowie podpowiedzi z wysoką znajomością sztucznej inteligencji i praktycznym doświadczeniem mogą zarządzać rocznym wynagrodzenia w wysokości ponad 330 000 USD .

3. Czy inżynieria podpowiedzi jest łatwa do nauczenia?

Osiągnięcie biegłości w tej dziedzinie jest procesem stopniowym. Nie wszędzie można znaleźć dedykowany instytut inżynieryjny. Kandydaci muszą wziąć udział w odpowiednich kursach i rozwijać swoje umiejętności poprzez studia teoretyczne i praktyczne.