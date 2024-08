10 najlepszych alternatyw GPT3 z funkcjami pisania AI w 2024 roku

Pamiętasz czasy, kiedy pisanie było limitowane przez ludzką kreatywność i czas?

Pojawienie się GPT-3 zmieniło nasze powiązanie ze słowami i AI.

Minęły czasy powtarzalnych, pozbawionych inspiracji tekstów; przełomowa technologia GPT-3 zrewolucjonizowała nasze podejście do generowania prozy, wywołując przypływ kreatywności i wydajności.

Wraz z nadejściem roku 2024, w centrum uwagi znajduje się poszukiwanie alternatyw dla GPT3, z których każda stara się dodać unikalny zwrot do tej narracji.

Ale po co szukać innych opcji?

Ci pretendenci nie tylko odzwierciedlają talenty GPT-3; wnoszą swój talent do tabeli. Zaspokajają szyk potrzeb w zakresie przetwarzania i generowania języka naturalnego. Krajobraz jest bogaty w opcje kreatywnego pisania, tłumaczenia maszynowego lub zaawansowanych modeli AI.

Przyjrzyjmy się 10 najlepszym alternatywom, które na nowo definiują krajobraz AI.

Czego należy szukać w alternatywach dla GPT3?

Szukając alternatyw dla GPT3, należy kierować się kilkoma istotnymi czynnikami. Należą do nich:

Rozmiar i złożoność modelu: Szukaj modeli o różnych parametrach dla złożonych zadań językowych. Należy również wziąć pod uwagę wymaganą moc obliczeniową Wsparcie językowe: Upewnij się, że model obsługuje wiele języków, jeśli potrzebujesz możliwości wielojęzycznych Wydajność: Oceń, jak dobrze model wykonuje zadania istotne dla twoich potrzeb, takie jak generowanie tekstu, konwersacyjna AI lub logiczne rozumowanie Szkolenie i dostrajanie: Sprawdź, czy model pozwala na dostrojenie konkretnych danych, zwiększając jego skuteczność w danym przypadku użycia Open source vs. własnościowe: Modele open source oferują więcej niestandardowych rozwiązań i wsparcie społeczności, podczas gdy modele własnościowe mogą mieć lepsze wsparcie i stabilność Względy etyczne: Należy wziąć pod uwagę sposób, w jaki model radzi sobie z wrażliwymi danymi i jego podejście do etycznych praktyk AI.

10 najlepszych alternatyw GPT3 do wykorzystania w 2024 roku

Oto 10 najlepszych alternatyw oferujących unikalne połączenie innowacyjności, wydajności i specjalistycznych funkcji. Odgrywają one znaczącą rolę w ustawieniu nowych punktów odniesienia w generowaniu i rozumieniu języka naturalnego.

1. ClickUp

Korzystaj z ClickUp AI, aby pisać szybciej, streszczać i dopracowywać teksty, generować odpowiedzi e-mail i nie tylko ClickUp rewolucjonizuje zarządzanie zadaniami i procesów twórczych dzięki zaawansowanym funkcjom AI. Możliwości AI znacznie poprawiają wrażenia z pisania, pomagając użytkownikom w efektywnym tworzeniu zadań i zarządzaniu nimi. Ta integracja AI rozciąga się na Dokumenty ClickUp która pomaga w tworzeniu, edytowaniu i organizowaniu dokumentów, usprawniając proces dokumentacji.

Dodatkowo, ClickUp AI ułatwia sesje ideacji i burze mózgów, dostarczając dostawcom inteligentnych sugestii i spostrzeżeń, które pobudzają kreatywność.

ClickUp najlepsze funkcje

ClickUp AI może generować nieskończoną liczbę typów dokumentów, takich jak briefy projektów, plany lekcji i inne dokumenty, aby przyspieszyć cykl pracy

Użyj ClickUp AI do automatycznego generowania aktualizacji zadań, podsumowań i nie tylko za naciśnięciem jednego przycisku

Generator zawartości AI : Automatyzacja generowania zawartości dla różnych platform

Automatyzacja generowania zawartości dla różnych platform Generatory konspektów : Usprawnia proces tworzenia ustrukturyzowanych konspektów dla projektów i dokumentów

Usprawnia proces tworzenia ustrukturyzowanych konspektów dla projektów i dokumentów Szablony cyklu pracy : Dostawca konfigurowalnych szablonów w celu zwiększenia wydajności cyklu pracy

Funkcje zwiększające wydajność : Oferuje narzędzia i integracje maksymalizujące wydajność

Limity ClickUp

Niektórzy użytkownicy zgłaszają konieczność nauki, aby w pełni wykorzystać wszystkie funkcje

Integracja z niektórymi narzędziami zewnętrznymi może zostać ulepszona

Ceny ClickUp

Unlimited: $7/miesiąc za użytkownika

$7/miesiąc za użytkownika Business: $12/miesiąc za użytkownika

$12/miesiąc za użytkownika Enterprise: Kontakt w sprawie wyceny

Kontakt w sprawie wyceny ClickUp AI jest dostępny we wszystkich płatnych planach za dodatkowe 5 USD za obszar roboczy

ClickUp oceny i recenzje

G2 : 4.7/5 (2,000+ recenzji)

: 4.7/5 (2,000+ recenzji) Capterra: 4.7/5 (2,000+ recenzji)

2. Writesonic

via Writesonic

Writesonic jest wiodącym Alternatywa dla GPT3 oferująca zestaw narzędzi do tworzenia i ulepszania zawartości. Użytkownik otrzymuje zaawansowane możliwości AI do pisania, prowadzenia rozmów i kreatywnej burzy mózgów. Writesonic pomaga użytkownikom szybko generować wysokiej jakości tekst, co czyni go cennym zasobem.

Najlepsze funkcje Writesonic

Chatsonic: Wyróżniająca się funkcja do tworzenia zawartości, Chatsonic jest podobna do ChatGPT, ale z dodatkowymi funkcjami, takimi jak integracja z wyszukiwarką Google, umożliwiająca dostęp do danych w czasie rzeczywistym i generowanie obrazów AI

Wyróżniająca się funkcja do tworzenia zawartości, Chatsonic jest podobna do ChatGPT, ale z dodatkowymi funkcjami, takimi jak integracja z wyszukiwarką Google, umożliwiająca dostęp do danych w czasie rzeczywistym i generowanie obrazów AI Aktualne odpowiedzi oparte na faktach: Dzięki integracji z Google, Writesonic zapewnia aktualne informacje i referencje, niezbędne dla dostawców zawartości potrzebujących najnowszych danych

Dzięki integracji z Google, Writesonic zapewnia aktualne informacje i referencje, niezbędne dla dostawców zawartości potrzebujących najnowszych danych Rozbudowana biblioteka podpowiedzi: Dostępnych jest ponad 1000 podpowiedzi, które są dostosowane do różnych przypadków użycia, co jest korzystne dla marketingu i sprzedaży

Dostępnych jest ponad 1000 podpowiedzi, które są dostosowane do różnych przypadków użycia, co jest korzystne dla marketingu i sprzedaży Wielojęzyczność: Writesonic przełamuje bariery językowe, dzięki czemu jest wszechstronnym narzędziem do angażowania odbiorców na całym świecie

Limity Writesonic

Może wymagać pewnej nauki dla użytkowników nowych w narzędziach AI do pisania

Głębokość generowanej zawartości może się różnić w zależności od złożoności zadania

Ceny Writesonic

Free Plan: 0$/miesiąc, 10,000 słów/miesiąc, model GPT 3.5

0$/miesiąc, 10,000 słów/miesiąc, model GPT 3.5 Plan freelancer: 16$/miesiąc (płatność roczna) lub 20$/miesiąc (płatność miesięczna), Unlimited słów, tylko model GPT 3.5

16$/miesiąc (płatność roczna) lub 20$/miesiąc (płatność miesięczna), Unlimited słów, tylko model GPT 3.5 Mały plan zespołowy: Od 33 USD/miesiąc za 400 000 słów, modele GPT 3.5, GPT 4 i GPT 4-32K

Od 33 USD/miesiąc za 400 000 słów, modele GPT 3.5, GPT 4 i GPT 4-32K Enterprise plan: $500+ miesięcznie, dostępne pakiety niestandardowe

Oceny i recenzje Writesonic

G2 : 4.8/5 (1,840 recenzji)

: 4.8/5 (1,840 recenzji) Capterra: 4.8/5 (1,792 recenzji użytkowników)

3. Jasper.AI

przez Jasper

Jasper.AI, potężny rywal alternatyw GPT3, jest dostosowany do potrzeb firm poszukujących zaawansowanych możliwości AI. Został zaprojektowany w celu zwiększenia wydajności tworzenia zawartości, od burzy mózgów po zakończone prace. Jest to narzędzie dla każdego, kto musi wygenerować tekst lub nawiązać kontakt z chatbotem opartym na AI.

Najlepsze funkcje Jasper.AI

Rozbudowana baza wiedzy : Ogromna wiedza Jasper.AI pochodząca z miliardów źródeł internetowych wyposaża go w możliwość omawiania złożonych tematów ze szczegółowym zrozumieniem

: Ogromna wiedza Jasper.AI pochodząca z miliardów źródeł internetowych wyposaża go w możliwość omawiania złożonych tematów ze szczegółowym zrozumieniem **Przyjazny dla użytkownika interfejs Jasper Chat upraszcza interakcję z AI, czyniąc ją bardziej dostępną i angażującą

Pamięć kontekstowa: Zdolność do zapamiętywania poprzednich interakcji na czacie zapewnia bardziej spójny i świadomy kontekstu przepływ konwersacji

Zdolność do zapamiętywania poprzednich interakcji na czacie zapewnia bardziej spójny i świadomy kontekstu przepływ konwersacji Różnorodne dane powstania: Doskonale radzi sobie z generowaniem szerokiego zakresu zawartości, od postów na blogu po skrypty, dodając wszechstronności do możliwości AI

Limity Jasper.AI

Specyfika instrukcji: Jasper może wymagać precyzyjnych podpowiedzi dla uzyskania najlepszych wyników, szczególnie w przypadku złożonych zadań

Ceny Jasper.AI

Plan Creator: 39 USD miesięcznie

39 USD miesięcznie Plan Teams: $99 miesięcznie

$99 miesięcznie Business Plan: Szczegóły dotyczące cen są dostępne po skontaktowaniu się z działem sprzedaży

Oceny i recenzje Jasper.AI

G2: 4.7/5 (1,232 recenzji)

4.7/5 (1,232 recenzji) Capterra: 4.8/5 (1,819 opinii)

4. Google BARD

przez Google Bard Jako wyróżniająca się spośród alternatyw GPT3, Google BARD wyłania się jako potężny duży model językowy opracowany w celu spełnienia rosnących wymagań przetwarzania i generowania języka naturalnego. Jego możliwości w zakresie obsługi szerokiego szyku zadań języka naturalnego sprawiają, że jest to najlepszy wybór dla tych, którzy szukają alternatywy dla GPT3.

Najlepsze funkcje Google Bard

Zaawansowane rozumienie języka naturalnego: BARD jest biegły w rozumieniu i generowaniu języka naturalnego, dzięki czemu jest bardzo skuteczny w szerokim zakresie zastosowań, od konwersacyjnej AI po dane powstania

BARD jest biegły w rozumieniu i generowaniu języka naturalnego, dzięki czemu jest bardzo skuteczny w szerokim zakresie zastosowań, od konwersacyjnej AI po dane powstania Wsparcie wielojęzyczne : Model ten zapewnia wsparcie dla wielu języków, dzięki czemu jest wszechstronny w zastosowaniach globalnych

: Model ten zapewnia wsparcie dla wielu języków, dzięki czemu jest wszechstronny w zastosowaniach globalnych Głębokie uczenie i technika oparta na sieciach neuronowych: BARD wykorzystuje najnowocześniejsze metodologie głębokiego uczenia, dostarczając doskonałą wydajność w zadaniach językowych

Limity Google Bard

**Wymaga znacznej mocy obliczeniowej, co może nie być wykonalne dla wszystkich użytkowników

Złożona integracja: Integracja BARD z istniejącymi systemami może stanowić wyzwanie dla użytkowników bez wiedzy technicznej

Ceny Google Bard

Google Bard jest całkowicie Free, bez limitu liczby pytań, które użytkownicy mogą zadać

Oceny i recenzje Google Bard

G2: 4.3/5 (32 recenzje)

4.3/5 (32 recenzje) Capterra: Ocena niedostępna

5. Copy.AI

przez Copy.ai Copy.AI pojawia się jako godna uwagi alternatywa GPT3 w 2024 roku, zaspokajając potrzeby tych, którzy potrzebują rozwiązania opartego na sztucznej inteligencji do generowania tekstu i różnych zadań językowych. Wykorzystuje duży model językowy do tworzenia tekstu podobnego do ludzkiego, dzięki czemu jest dobrym wyborem zarówno do pisania osobistego, jak i profesjonalnego.

Najlepsze funkcje Copy.ai

Generowanie tekstu oparte na AI : Copy.AI wyróżnia się w generowaniu kreatywnej i angażującej zawartości, od postów na blogu po kopie marketingowe, przy użyciu zaawansowanych technik generowania języka naturalnego

: Copy.AI wyróżnia się w generowaniu kreatywnej i angażującej zawartości, od postów na blogu po kopie marketingowe, przy użyciu zaawansowanych technik generowania języka naturalnego Możliwości przetwarzania języka naturalnego (NLP): Narzędzie jest wyposażone w zaawansowaną technologię NLP, pozwalającą na efektywne rozumienie i manipulowanie językiem w różnych zadaniach

Narzędzie jest wyposażone w zaawansowaną technologię NLP, pozwalającą na efektywne rozumienie i manipulowanie językiem w różnych zadaniach Przyjazny interfejs dla nietechnicznych użytkowników: Platforma została zaprojektowana tak, aby była dostępna, umożliwiając użytkownikom z niewielkim lub żadnym zapleczem technicznym wykorzystanie mocy wielkoskalowego modelu językowego do generowania tekstów

Limity Copy.AI

Głębokość generowania zawartości: Chociaż jest skuteczna w przypadku krótkich treści, może mieć trudności z bardziej dogłębnymi, długimi danymi powstania

Chociaż jest skuteczna w przypadku krótkich treści, może mieć trudności z bardziej dogłębnymi, długimi danymi powstania Opcje niestandardowe: Istnieją limity w zakresie dostrajania AI do konkretnych stylów pisania lub żargonu branżowego

Ceny Copy.AI

Free Plan: Darmowy na zawsze

Darmowy na zawsze Plan Pro : 36 USD miesięcznie (rozliczane rocznie w wysokości 432 USD)

: 36 USD miesięcznie (rozliczane rocznie w wysokości 432 USD) Plan Teams : $186 miesięcznie (rozliczane rocznie po $2,232)

: $186 miesięcznie (rozliczane rocznie po $2,232) Growth plan : $1,000 miesięcznie (rozliczane rocznie po $12,000)

: $1,000 miesięcznie (rozliczane rocznie po $12,000) Scale plan : $3,000 miesięcznie (rozliczane rocznie po $36,000)

: $3,000 miesięcznie (rozliczane rocznie po $36,000) Niestandardowy plan Enterprise: Wycena jest dostępna po skontaktowaniu się z działem sprzedaży

Copy.AI oceny i recenzje

G2: 4,7/5 (176 recenzji)

6. DialoGPT

przez DialoGPT DialoGPT wyłania się jako znaczący gracz wśród alternatyw GPT3, szczególnie dla tych, którzy szukają zaawansowanych możliwości w konwersacyjnej AI. Jako duży model językowy opracowany z myślą o dialogu, oferuje zniuansowane i dynamiczne interakcje, co czyni go doskonałym wyborem dla chatbotów i interfejsów konwersacyjnych opartych na AI.

Najlepsze funkcje DialoGPT

Zaawansowane możliwości konwersacyjne: DialoGPT wyróżnia się w generowaniu tekstów podobnych do ludzkich, oferując realistyczne i wciągające dialogi

DialoGPT wyróżnia się w generowaniu tekstów podobnych do ludzkich, oferując realistyczne i wciągające dialogi Dostrajanie do określonego kontekstu: Dostrajanie modelu do określonych scenariuszy, zwiększając jego skuteczność w różnych zadaniach przetwarzania języka naturalnego

Dostrajanie modelu do określonych scenariuszy, zwiększając jego skuteczność w różnych zadaniach przetwarzania języka naturalnego Obsługa konwersacji wieloobrotowych: Zręcznie zarządza konwersacjami wieloobrotowymi, rozumiejąc i reagując na kontekst podczas kilku wymian zdań

Zręcznie zarządza konwersacjami wieloobrotowymi, rozumiejąc i reagując na kontekst podczas kilku wymian zdań Skalowalność dla modeli na dużą skalę: Model ten może być skalowany do obsługi dużych ilości danych konwersacyjnych, dzięki czemu nadaje się do szeroko zakrojonych badań i zastosowań AI

Limity DialoGPT

Wymagania dotyczące mocy obliczeniowej: Jego zaawansowane możliwości mogą wymagać znacznych zasobów obliczeniowych

Ceny DialoGPT

DialoGPT jest modelem open-source, szeroko dostępnym bez ponoszenia bezpośrednich kosztów. Jednak wdrożenie go w systemach na dużą skalę może wiązać się z wydatkami związanymi z infrastrukturą

DialoGPT oceny i recenzje

Jako projekt open-source, DialoGPT nie ma standardowych ocen, takich jak produkty komercyjne. Społeczność AI wysoko ocenia DialoGPT za jego zdolności konwersacyjne

7. LaMDA

przez Google LaMDa Opracowany przez Google LaMDA (Language Model for Dialogue Applications) stanowi znaczący skok w alternatywach GPT3. LaMDA został zaprojektowany do generowania tekstu podobnego do ludzkiego jako dużego modelu językowego, koncentrując się na poprawie możliwości konwersacyjnych AI.

Został zaprojektowany tak, aby rozumieć i reagować na szeroki zakres tematów, co czyni go idealnym wyborem dla tych, którzy szukają zaawansowanego modelu językowego do różnych zastosowań.

Najlepsze funkcje LaMDA

Zaawansowane zdolności konwersacyjne: LaMDA wyróżnia się w tworzeniu bardziej naturalnych i otwartych konwersacji, ustawiając nowy standard w konwersacyjnej AI

LaMDA wyróżnia się w tworzeniu bardziej naturalnych i otwartych konwersacji, ustawiając nowy standard w konwersacyjnej AI Szeroki zakres rozumienia tematu: Model ten angażuje się w szyk tematów, dostarczając odpowiednich i kontekstowych odpowiedzi

Model ten angażuje się w szyk tematów, dostarczając odpowiednich i kontekstowych odpowiedzi Dostrajanie do konkretnych przypadków użycia: Dostrajanie LaMDA do konkretnych zastosowań, zwiększając jego wydajność w wyspecjalizowanych obszarach, takich jak obsługa klienta lub kreatywne opowiadanie historii

Dostrajanie LaMDA do konkretnych zastosowań, zwiększając jego wydajność w wyspecjalizowanych obszarach, takich jak obsługa klienta lub kreatywne opowiadanie historii Wsparcie wielojęzyczne: Obsługuje wiele języków, dzięki czemu jest wszechstronnym wyborem dla globalnych aplikacji

Limity LaMDA

Wymagające zasoby: Będąc modelem na dużą skalę, wymaga znacznej mocy obliczeniowej dla optymalnej wydajności

Będąc modelem na dużą skalę, wymaga znacznej mocy obliczeniowej dla optymalnej wydajności Ograniczony dostęp publiczny: Obecnie dostęp do LaMDA jest bardziej ograniczony w porównaniu do niektórych innych modeli, co limituje jego dostępność do powszechnego użytku

Ceny LaMDA

Jak dotąd Google nie ujawniło publicznie szczegółów dotyczących cen LaMDA. Jest on używany głównie wewnętrznie i w wybranych produktach Google

Oceny i recenzje LaMDA

Ze względu na limitowaną wersję publiczną, nie ma jeszcze dostępnych ocen i recenzji użytkowników dla LaMDA. Jednakże, spotkała się ona z dużym zainteresowaniem i uznaniem w społeczności badaczy AI

8. Przytulanie twarzy

przez Przytulanie twarzy Hugging Face pojawił się jako godny uwagi konkurent alternatyw GPT3. Jest to startup AI znany ze swojego znaczącego wkładu. Hugging Face zaspokaja potrzeby tych, którzy szukają solidnych opcji open-source w modelach językowych na dużą skalę, oferując szeroki zakres wstępnie wytrenowanych modeli.

Najlepsze funkcje Hugging Face

Zróżnicowany zakres wstępnie wytrenowanych modeli: Zapewnia dostęp do wielu modeli językowych, w tym dużych modeli językowych i modeli autoregresyjnych, odpowiednich do różnych zadań związanych z językiem naturalnym

Zapewnia dostęp do wielu modeli językowych, w tym dużych modeli językowych i modeli autoregresyjnych, odpowiednich do różnych zadań związanych z językiem naturalnym Rozumienie i generowanie języka naturalnego: Modele są w stanie tworzyć tekst podobny do ludzkiego, przydatny w konwersacyjnej AI, generowaniu tekstów i nie tylko

Modele są w stanie tworzyć tekst podobny do ludzkiego, przydatny w konwersacyjnej AI, generowaniu tekstów i nie tylko Elastyczność dla badań i rozwoju: Wysoko ceniona w badaniach naukowych i projektach badawczych AI, oferuje modele, które można precyzyjnie dostroić do konkretnych zadań głębokiego uczenia

Hugging Face limit

Złożoność dla początkujących: Rozszerzenie zakresu modeli i funkcji może być przytłaczające dla początkujących w NLP lub AI

Rozszerzenie zakresu modeli i funkcji może być przytłaczające dla początkujących w NLP lub AI Wymagania dotyczące zasobów: Niektóre modele na dużą skalę mogą wymagać znacznej mocy obliczeniowej, co może stanowić limit dla użytkowników z mniej wydajnym sprzętem

Ceny Hugging Face

HF hub (plan Free) : Free

: Free Konto PRO: $9/miesiąc

$9/miesiąc Enterprise hub: Od $20/użytkownika/miesiąc

Od $20/użytkownika/miesiąc Sprzęt do obsługi przestrzeni: Od 0,05 USD/godz

Od 0,05 USD/godz Punkty końcowe wnioskowania: Od 0,06 USD/godz

Od 0,06 USD/godz Auto train: Począwszy od $0/model

Oceny i recenzje Hugging Face

G2: Za mało ocen

Za mało ocen Capterra: Ocena niedostępna

9. Otter.AI

przez Otter AI Otter.AI wyłania się jako jedna z potężnych alternatyw dla GPT3 w 2024 roku, szczególnie dla tych, którzy szukają zaawansowanych możliwości AI w zakresie transkrypcji i rozpoznawania głosu. Koncentruje się na wykorzystaniu AI do przetwarzania i generowania języka naturalnego, co czyni ją niezbędnym narzędziem zarówno dla profesjonalistów, jak i dla firm.

Najlepsze funkcje Otter.AI

Transkrypcja wspomagana przez AI: Otter.AI doskonale konwertuje mowę na tekst z wysoką dokładnością przy użyciu zaawansowanych modeli językowych

Otter.AI doskonale konwertuje mowę na tekst z wysoką dokładnością przy użyciu zaawansowanych modeli językowych Transkrypcja w czasie rzeczywistym : Jego zdolność do transkrypcji w czasie rzeczywistym sprawia, że jest idealny na spotkania, wykłady i wywiady

: Jego zdolność do transkrypcji w czasie rzeczywistym sprawia, że jest idealny na spotkania, wykłady i wywiady **Rozpoznawanie głosu: AI platformy może identyfikować różnych mówców, zwiększając przejrzystość i użyteczność transkrypcji

Podsumowanie oparte na AI: Otter.AI oferuje funkcję podsumowywania długich rozmów lub dokumentów, co świadczy o zaawansowanym zrozumieniu języka naturalnego

Otter.AI oferuje funkcję podsumowywania długich rozmów lub dokumentów, co świadczy o zaawansowanym zrozumieniu języka naturalnego Integracja z wirtualnymi spotkaniami: AI płynnie integruje się z popularnymi platformami wirtualnych spotkań, dostarczając transkrypcje na żywo i podsumowania po spotkaniu

Ograniczenia Otter.AI

Dokładność w hałaśliwym otoczeniu: Chociaż jest bardzo dokładna, jej wydajność może się różnić w bardzo hałaśliwym ustawieniu

Chociaż jest bardzo dokładna, jej wydajność może się różnić w bardzo hałaśliwym ustawieniu Ograniczone wsparcie językowe: Obecnie obsługuje głównie język angielski, co może być ograniczeniem dla użytkowników wielojęzycznych

Ceny Otter.AI

Basic: Free

Free Pro: 10 USD za użytkownika/miesiąc (rozliczane rocznie)

10 USD za użytkownika/miesiąc (rozliczane rocznie) Business : 20 USD/miesiąc za użytkownika (rozliczane rocznie)

: 20 USD/miesiąc za użytkownika (rozliczane rocznie) Enterprise: Skontaktuj się w celu wyceny

Otter.AI oceny i recenzje

G2: 4.1/5 (128 opinii)

Capterra: 4.5/5 (65 opinii użytkowników)

10. Bloom

przez Bloom Bloom to solidna alternatywa GPT3, która wyróżnia się jako potężny i wszechstronny duży model językowy. Opracowany przez Hugging Face's BigScience, jest przeznaczony do różnorodnych zadań językowych, wykazując imponujące możliwości w przetwarzaniu języka naturalnego.

Najlepsze funkcje Bloom

Autoregresyjny model języka: Bloom jest autoregresyjnym dużym modelem języka zdolnym do generowania spójnego i podobnego do ludzkiego tekstu z podpowiedzi

Bloom jest autoregresyjnym dużym modelem języka zdolnym do generowania spójnego i podobnego do ludzkiego tekstu z podpowiedzi Wszechstronne generowanie tekstu: Poza danymi szkoleniowymi, Bloom wykonuje różne zadania tekstowe, traktując je jako wyzwania związane z generowaniem tekstu

Poza danymi szkoleniowymi, Bloom wykonuje różne zadania tekstowe, traktując je jako wyzwania związane z generowaniem tekstu Architektura oparta na transformatach: Model ten wykorzystuje strukturę modelu językowego opartą na transformatach, znaną ze swojej skuteczności w obsłudze zadań językowych na dużą skalę

. Limity Blooma

Krzywa uczenia się: Sama skala modelu stanowi wyzwanie dla nowych użytkowników.

Ceny Bloom

Jest to projekt typu open-source i nie ma bezpośredniej struktury cenowej dostępu do samego modelu.

Oceny i recenzje Bloom

Oceny Bloom na G2 i Capterra nie są łatwo dostępne. Bloom może nie mieć listy na tych platformach.

Najlepsza alternatywa GPT3 dla Ciebie

Gdy kończymy naszą eksplorację 10 najlepszych alternatyw GPT3 w 2024 roku, jasne jest, że sfera pisania AI i przetwarzania języka naturalnego nie tylko kwitnie - ewoluuje w niezwykłym tempie. Każda z tych alternatyw wnosi swoje unikalne mocne strony i innowacje, przesuwając granice tego, co jest możliwe w komunikacji i kreatywności opartej na AI.

Od usprawniania zarządzania zadaniami po przełamywanie nowych możliwości w zakresie wielojęzyczności, modele te są czymś więcej niż tylko narzędziami; są partnerami w naszej podróży w kierunku bardziej wydajnego, ekspresyjnego i połączonego świata. Wraz z postępem technologicznym jedno pozostaje pewne: przyszłość pisania z wykorzystaniem AI jest jasna, różnorodna i pełna potencjału.

Niezależnie od tego, czy chodzi o szyk funkcji, czy czystą zdolność adaptacji, ClickUp wyłania się jako zdecydowany lider. Oprócz niezwykłych funkcji, ClickUp posiada również aspekt AI, który zwiększa możliwości pisania. Kolejnym aspektem, który zwiększa atrakcyjność ClickUp, jest możliwość współpracy między interesariuszami i zadaniami, aby zapewnić, że wyniki są zgodne z oczekiwaniami. Zarejestruj się za Free już dziś!