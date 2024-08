10 najlepszych kreatorów stron docelowych zwiększających konwersje w 2024 roku

Niezależnie od tego, czy jesteś doświadczonym twórcą, czy właścicielem małego biznesu, projektowanie stron internetowych, zwiększanie zaangażowania odwiedzających i zbieranie leadów jest stresujące. Projektowanie angażujących stron internetowych i witryn typu one-page staje się jeszcze większym wyzwaniem, jeśli pochodzisz ze środowiska niezwiązanego z kodowaniem.

Dobra strona docelowa to podstawa każdej powodzenia kampanii marketingowej. W tym miejscu z pomocą przychodzą narzędzia do tworzenia landing page'y.

Dedykowane kreatory landing page'y umożliwiają powodzenie w tworzeniu nowych stron w celu promocji produktu lub usługi za pomocą kilku kliknięć. Dzięki intuicyjnym funkcjom i gotowym szablonom do tworzenia pięknych stron docelowych, nie będziesz musiał polegać na swoim projektancie przy każdej drobnej zmianie.

Oszczędzaj czas i zasoby, tworząc w pełni responsywne mobilne strony docelowe w mgnieniu oka. W tym poście omówiono 10 najlepszych kreatorów stron docelowych, ich funkcje, wady, ceny i sposób, w jaki zwiększają konwersje.

Czego szukać w kreatorze stron docelowych?

Oto lista funkcji, które należy wziąć pod uwagę przy wyborze solidnego kreatora landing page'y.

Przyjazny dla użytkownika interfejs: Zdecyduj się na kreator landing page'y z intuicyjnym interfejsem edytora typu "przeciągnij i upuść", aby bez wysiłku stworzyć stronę internetową z niestandardową domeną

Opcje niestandardowe landing page: Zdobądź opcję, która oferuje wszechstronne szablony, bloki zawartości i widżety do tworzenia stron docelowych zgodnych z marką

Responsywny design: Upewnij się, że kreator landing page'y ma wsparcie dla responsywnego designu, aby tworzyć mobilne landing page'e dla optymalnego widoku na różnych urządzeniach, ponieważ większość osób korzysta ze stron internetowych na urządzeniach mobilnych

Możliwości integracji: Wybierz narzędzie do tworzenia landing page'y, które integruje się z istniejącymi technologiami, takimi jak CRM, narzędzia do e-mail marketingu i platformy analityczne, takie jak Google Analytics

Testowanie stron docelowych A/B: Oprogramowanie do tworzenia stron docelowych powinno umożliwiać testowanie A/B różnych wersji stron internetowych, aby umożliwić optymalizację pod kątem maksymalnej liczby konwersji

Narzędzia zwiększające wydajność landing page'y: Wybierz narzędzie do tworzenia landing page'y online, które zawiera rekomendacje dotyczące poprawy wyników SEO i śledzenia zachowań odwiedzających

10 najlepszych kreatorów stron docelowych do wykorzystania w 2024 roku

1. Swipe Pages

przez Swipe Pages Swipe Pages to kreator stron docelowych, który pozwala stworzyć zwykłą stronę docelową dla osób przeglądających strony na komputerach i przekierować cały ruch mobilny do zestawu Mobile Slides. Oferuje również narzędzia do optymalizacji stron internetowych do testów A/B w celu znalezienia opcji strony docelowej o najwyższej konwersji.

Możesz zintegrować Swipe Pages z Zapier, aby wysyłać nowe przesłane formularze dla własnej strony docelowej do Arkusza Google lub nowych zamówień na koncie Shopify w witrynie jednostronicowej.

Najlepsze funkcje Swipe Pages

Moduł tabel do kategoryzowania, niestandardowego dostosowywania i prezentowania informacji na mobilnych stronach docelowych za pomocą kilku kliknięć

Kreator typu "przeciągnij i upuść" do kopiowania i stosowania podobnych stylów właściwości między elementami na stronach docelowych

Gotowe szablony do tworzenia nieograniczonej liczby stron docelowych bez konieczności posiadania wiedzy na temat kodowania

Tworzenie spersonalizowanych stron docelowych na różnych rozmiarach ekranu dla komputerów stacjonarnych, laptopów, tabletów i telefonów komórkowych

Limity Swipe Pages

Interfejs użytkownika jest trudny do zrozumienia

Czasami zmiany dokonane na landing page'u wymagają trochę czasu

Ceny Swipe Pages

Startup: $29/miesiąc

$29/miesiąc Marketer : $69/miesiąc

: $69/miesiąc Agencja: $149/miesiąc

Swipe Pages oceny i recenzje

G2: 4.8/5 (152 opinie)

4.8/5 (152 opinie) Capterra: 4.8/5 (147 opinii)

2. Unbounce

via Unbounce Unbounce to kreator stron docelowych, który buduje strony docelowe na dwa sposoby - Classic Builder i AI-powered Smart Builder.

Możesz użyć klasycznego kreatora stron, aby wybrać szablon, przesłać zawartość i niestandardowe elementy za pomocą edytora typu "przeciągnij i upuść". Smart Builder automatycznie tworzy układ w oparciu o twoje wymagania i posiada funkcję generowania kopii opartą na AI.

Uzyskaj opcje tworzenia wielu wariantów swojej pierwszej strony docelowej i przetestuj ją w porównaniu z innymi, aby zrozumieć, która strona docelowa uzyskuje najwięcej konwersji za pomocą testów A / B i narzędzi celu.

Najlepsze funkcje Unbounce

Interfejs kreatora typu "przeciągnij i upuść" umożliwia dodawanie, edytowanie i rozmieszczanie elementów strony docelowej zgodnie z wymaganiami

Uzyskiwanie rekomendacji i spostrzeżeń projektowych od AI w czasie rzeczywistym w celu optymalizacji strony docelowej

Integracja Unbounce z eCommerce, CRM i aplikacjami do e-mail marketingu, aby pomóc w usprawnieniu cyklu pracy iusprawnić proces dla kampanii marketingowych

Szybko twórz połączone strony docelowe za pomocą Unbounceszablony przewodników po stylach, natychmiastowe generowanie kopii i wspomagane budowanie doświadczenia

Limity Unbounce

Mniej szablonów stron docelowych w porównaniu do innych alternatyw

Wprowadzanie zmian w aplikacji mobilnej jest nieco trudne

Ceny Unbounce

Launch : $99/miesiąc

: $99/miesiąc Optimize : $145/miesiąc

: $145/miesiąc Accelerate : $240/miesiąc

: $240/miesiąc Concierge: $625/miesiąc

Oceny i recenzje Unbounce

G2: 4.4/5 (358 opinii)

4.4/5 (358 opinii) Capterra: 4.5/5 (253 opinie)

3. Moosend

przez Moosend Wyobraź sobie, że jesteś właścicielem siłowni, który wprowadził nowe plany członkostwa na swojej stronie internetowej.

Strona docelowa oferty przyciąga ruch, ale nikt się nie rejestruje. Przycisk rejestracji może nie działać. Albo wezwanie do zrobienia kroku znajduje się na końcu strony, a czytelnik nie przewija jej do zrobienia kroku.

Projektowanie profesjonalnie wyglądających stron docelowych to bardziej nauka niż sztuka. Potrzebujesz stron docelowych o wysokiej konwersji, które będą wsparciem dla Twoich cele projektu i przynieść więcej rejestracji.

Moosend to platforma do automatyzacji marketingu z darmowym narzędziem do tworzenia stron docelowych, które pomaga przekształcać ruch w przychody. Przyjazny dla początkujących kreator stron docelowych umożliwia tworzenie stron docelowych bez żadnego doświadczenia w kodowaniu.

Najlepsze funkcje Moosend

Tworzenie wysokiej jakości stron docelowych przy użyciu wstępnie zaprojektowanych szablonów, które można w pełni dostosować i nadać im osobisty charakter

Zwiększ jakość Ad Words i ranking Google dzięki możliwościom CDN Moosend

Dodawanie timera odliczającego czas z plikuszablony lejków sprzedażowych na stronach docelowych, aby stworzyć pilną potrzebę generowania potencjalnych klientów i sprzedaży

Twórz strony docelowe z zapisanymi danymi kontaktowymi i prowadź kampanie marketingowe zgodne z RODO

Limity Moosend

Brak funkcji testów A/B dla stron docelowych

Brak opcji niestandardowych dla dostępnych szablonów

Ceny Moosend

Wersja próbna Free: 30 dni

30 dni Pro : $6/miesiąc

: $6/miesiąc Enterprise: Niestandardowy cennik

Oceny i recenzje Moosend

G2: 4.7/5 (626 recenzji)

4.7/5 (626 recenzji) Capterra: 4.7/5 (190 opinii)

4. Landingi

przez Landingi Jako marketer potrzebujesz profesjonalnie wyglądających stron docelowych, aby wyświetlać więcej szczegółów za każdym razem, gdy wprowadzasz na rynek nowy produkt lub usługę.

Czasami twoi projektanci dają ci dwa równie genialne pomysły na landing page, ale nie jesteś pewien, który z nich wybrać. Nie martw się. Kreatory landing page'y są wyposażone w funkcje testów A/B, które pomagają wybrać zwycięski wariant strony docelowej i zwiększyć liczbę konwersji.

Landingi to bezkodowy kreator landing page'y ze śledzeniem mikrokonwersji i testami A/B do tworzenia wariantów landing page'y i optymalizacji konwersji w podróży.

Najlepsze funkcje Landingi

Oparty na AI kreator landing page'y z edytorem "przeciągnij i upuść" do szybszego tworzenia stron docelowych przy użyciu dynamicznej zamiany tekstu

Testy A/B, aby dowiedzieć się, która wersja strony docelowej działa lepiej

Możliwość tworzenia nieograniczonej liczby stron docelowych dla kampanii marketingowych

Landingi z limitami

Integracja nie jest płynna i wymaga wiedzy technicznej

Niestandardowy HTML czasami się łamie

Ceny Landingi

Lite: $29/miesiąc

$29/miesiąc Professional : $49/miesiąc

: $49/miesiąc Agencja : $149/miesiąc

: $149/miesiąc Unlimited: $1000/miesiąc

Landingi oceny i recenzje

G2: 4.5/5 (274 recenzji)

4.5/5 (274 recenzji) Capterra: 4.8/5 (179 opinii)

5. Leadpages

przez Strony główne Niezależnie od tego, czy szukasz nowych odbiorców, czy angażujesz obecnych klientów, dzięki stronom docelowym możesz dostarczyć właściwą, celową wiadomość do właściwych odbiorców we właściwym czasie.

Leadpages to przystępny cenowo kreator landing page'y do tworzenia darmowych stron internetowych. Leadpages pozwala dodawać obrazy, timer, odtwarzacz wideo, harmonogram Calendly i wiele więcej podczas tworzenia strony docelowej.

Najlepsze funkcje Leadpages

Narzędzia AI do generowania kopii i obrazów do tworzenia stron docelowych

Narzędzia SEO do edycji tytułu i opisu wyszukiwania, dodawania obrazu podglądu i korzystania z gotowych szablonów stron docelowych zoptymalizowanych pod kątem SEO

Uzyskaj wbudowane wskazówki dotyczące konwersji przed opublikowaniem strony docelowej i uzyskaj prognozy dotyczące wydajności strony docelowej

Limity Leadpages

Stroma krzywa uczenia się, aby zrozumieć platformę

Limity podczas tworzenia stron sprzedażowych z niestandardową domeną

Ceny Leadpages

Standard : $37/miesiąc

: $37/miesiąc Pro : $74/miesiąc

: $74/miesiąc Zaawansowany: Niestandardowy cennik

Oceny i recenzje Leadpages

G2: 4.3/5 (219 recenzji)

4.3/5 (219 recenzji) Capterra: 4.6/5 (292 opinie)

6. Clickfunnels

przez Clickfunnels Wyprzedaż na koniec roku jest tuż za rogiem, a twój team zaplanował fantastyczną promocję. Potrzebujesz jednak strony docelowej, aby poinformować o tym swoich niestandardowych klientów. Twój projektant jest na wakacjach na Bali, a programista pracuje nad problemem bezpieczeństwa.

Termin jest zamknięty, a ty utknąłeś. Jednym ze sposobów na wydostanie się z tej sytuacji jest praca z potężnym kreatorem landing page'y, aby tworzyć strony docelowe bez wiedzy technicznej.

Kreatory stron docelowych Clickfunnels pomagają tworzyć lepsze strony docelowe od podstaw bez umiejętności projektowania lub tworzenia stron internetowych. Wybieraj z galerii gotowych szablonów i śledź wydajność każdej strony, aby zmierzyć powodzenie kampanii.

Najlepsze funkcje Clickfunnels

Redaktor stron docelowych typu "przeciągnij i upuść" umożliwiający tworzenie danych stron docelowych bez wsparcia programisty

Gotowe szablony stron docelowych do tworzenia stron opt-in, lead magnets, rejestracji na wydarzenia lub stron docelowych webinarów

Integracja z narzędziami takimi jak Mailchimp, Klaviyo i innymi w celu prowadzenia całościowych kampanii marketingowych

Limity Clickfunnels

Nieintuicyjny interfejs

Staromodne szablony stron docelowych z niewielkimi opcjami niestandardowymi

Cennik Clickfunnels

Podstawowy: $127/miesiąc

$127/miesiąc Pro: 157 USD/miesiąc

157 USD/miesiąc FunnelHacker: $208/miesiąc

Clickfunnels oceny i recenzje

G2: 4.6/5 (389 opinii)

4.6/5 (389 opinii) Capterra: 4.5/5 (646 opinii)

7. Instapage

przez Instapage Instapage to kreator stron docelowych, który szybko tworzy mobilne strony docelowe. Umożliwia ustawienie stron docelowych w WordPressie i niestandardowe dostosowanie gotowych szablonów w bloku zgodnie z własnymi wymaganiami.

Instapage posiada łatwe w użyciu narzędzie do tworzenia stron docelowych z wbudowaną funkcją współpracy i przeciągania i upuszczania. Funkcja Instablock umożliwia użytkownikom ponowne wykorzystanie zasobów strony docelowej, które można zaimportować do wszystkich stron docelowych.

Najlepsze funkcje Instapage

Generowanie nagłówków, obrazów i wezwań do działania dla każdej grupy odbiorców i reklam przy użyciu AI

Tworzenie nieograniczonej liczby stron docelowych przy użyciu pojedynczych bloków stron, które można niestandardowo dostosowywać, zapisywać i ponownie wykorzystywać

Wstępnie zaprojektowane szablony bloków, takie jak nagłówki, stopki, referencje lub tworzenie niestandardowych stron docelowych w jednej chwili

Widżety warstw mogą dodawać do stron docelowych elementy multimedialne, takie jak timery i wtyczki czatu

Limity Instapage

Drogie dla mniejszych Business i użytkowników indywidualnych

UI/UX wymaga ulepszeń

Ceny Instapage

Build : 199 USD/miesiąc

: 199 USD/miesiąc Konwersja: Ceny niestandardowe

Oceny i recenzje Instapage

G2: 4.3/5 (472 opinie)

4.3/5 (472 opinie) Capterra: 4.5/5 (363 opinie)

8. MailerLite

Via MailerLite Wprowadzasz na rynek nowy produkt i chcesz zrozumieć, jak odbiorcy zareagują na Twoją nową premierę? Właściwy elevator pitch landing page pomoże Ci zrozumieć nastroje klientów i wzbudzić emocje związane z nowym pomysłem na biznes.

MailerLite, darmowy kreator stron docelowych, pozwala zaangażować odwiedzających i przyciągnąć ich uwagę za pomocą darmowych stron docelowych, dodając elementy takie jak timery odliczające czas i limitowane kupony.

Najlepsze funkcje MailerLite

Zgodne z RODO formularze rejestracji w celu przyciągnięcia subskrybentów i wykorzystania danych do tworzenia grup odsetkowych

Testy A/B dla maksymalnie pięciu wersji stron docelowych, dzieląc ruch między nimi

Narzędzie do tworzenia stron docelowych MailerLite jest wyposażone w mapy cieplne, mapy kliknięć, funkcje testów A/B i ustawienia SEO w celu zwiększenia widoczności strony docelowej

Limity MailerLite

Limit wstępnie zaprojektowanych szablonów

Interfejs nie jest tak intuicyjny i utrudnia kopiowanie kampanii dla stron docelowych o wysokiej konwersji

Ceny MailerLite

Free Plan

Growing Business : $9/miesiąc

: $9/miesiąc Zaawansowany : $18/miesiąc

: $18/miesiąc Enterprise: Niestandardowy cennik

MailerLite oceny i recenzje

G2: 4.6/5 (840 recenzji)

4.6/5 (840 recenzji) Capterra: 4.7/5 (1912 opinii)

9. ConvertKit

przez ConvertKit Wyobraź to sobie. Jesteś autorem, a Twoja nowa książka ma się wkrótce ukazać. Chcesz poinformować swoich odbiorców o tej premierze i zaangażować ich na tyle, by zapisali się na rezerwacje. Potrzebowałbyś atrakcyjnej strony docelowej z możliwością monetyzacji odbiorców.

Kreator stron docelowych, taki jak ConvertKit, uruchomi stronę docelową przy użyciu dostępnych szablonów dla różnych przypadków użycia, takich jak podcasty, książki, wideo i inne. Strony docelowe reagują na urządzenia mobilne.

Najlepsze funkcje ConvertKit

Formularze opt-in na landing page zamieniają czytelników w subskrybentów i pozyskują informacje, aby zaangażować odbiorców i zwiększyć sprzedaż

Integracja z Unsplash sprawia, że znalezienie Free i obrazów jest łatwe

Solidny pulpit analityczny z aktualizacjami wskaźników, takich jak współczynniki konwersji i liczba subskrybentów oraz ustawienie ulubionych metod śledzenia

Limity ConvertKit

Zaawansowane funkcje są dostępne tylko w płatnych planach

Formularze rejestracji e-mail nie posiadają zaawansowanych funkcji, takich jak automatyzacja

Ceny ConvertKit

Free Plan

Creator: $9/miesiąc

$9/miesiąc Creator Pro: $25/miesiąc

ConvertKit oceny i recenzje

G2: 4.4/5 (192 opinie)

4.4/5 (192 opinie) Capterra: 4.7/5 (196 recenzji)

10. Wix

przez Wix Wix to kreator stron internetowych, który umożliwia początkującym i małym Businessom tworzenie stron docelowych. Dzięki gotowym szablonom do projektowania stron docelowych można zbudować strony docelowe i sprzedażowe w zaledwie kilka minut.

Jeśli działasz w branży eCommerce, Wix jest liderem w tworzeniu stron sklepów internetowych dla platform e-commerce dla małych firm. Twórz strony docelowe eCommerce, aby prezentować nowe produkty i promować ekskluzywne oferty w oparciu o lokalizację odwiedzającego, aby konwertować odwiedzających.

Zwiększ konwersję dzięki solidnym narzędziom analitycznym i połącz się z Google Analytics, Facebook Pixel i innymi usługami, aby uzyskać wgląd.

Najlepsze funkcje Wix

Niestandardowe opcje adresu URL domeny, logo i innych narzędzi marki

Hosting w wielu chmurach zapewnia 99,9% czasu działania nawet podczas skoków ruchu w witrynie

Tworzenie interfejsu użytkownika z wieloma dostępnymi elementami za pomocą wizualnego edytora stron docelowych typu "przeciągnij i upuść

Funkcje pulpitu na urządzeniu mobilnym do zarządzania witryną z dowolnego miejsca

Limity Wix

Brak zaawansowanych funkcji SEO w porównaniu do innych platform

Aplikacja mobilna nie ma funkcji we wszystkich krajach

Ceny Wix

Light: $16/miesiąc

$16/miesiąc Core: $27/miesiąc

$27/miesiąc Business: 32 USD/miesiąc

32 USD/miesiąc Business Elite: $159/miesiąc

$159/miesiąc Enterprise: niestandardowy cennik

Oceny i recenzje Wix

G2: 4.2/5 (1635 recenzji)

4.2/5 (1635 recenzji) Capterra: 4.4/5 (9361 opinii)

Inne narzędzia do tworzenia zawartości stron docelowych

ClickUp to narzędzie do zarządzania projektami dla

teams marketingowych w celu zwiększenia

ogólną wydajność. Mimo że ClickUp nie jest kreatorem landing page'y, pakiet narzędzi pomaga w tworzeniu skutecznych stron docelowych.

Korzystaj z ClickUp AI, aby pisać szybciej, streszczać i dopracowywać teksty, generować odpowiedzi na e-maile i nie tylko

Na przykład, ClickUp AI jest Twoim asystent pisania aby pomóc Ci stworzyć laserowo skoncentrowaną kopię dla strony docelowej. Ponadto skorzystaj z narzędzia do zarządzania projektami, aby zarządzać całym procesem, od burzy mózgów, współpracy z innymi działami, ustawienia celów, dzielenia większych zadań na mniejsze podzadania i śledzenia wskaźników powodzenia po uruchomieniu.

ClickUp najlepsze funkcje

Generowanie układów stron docelowych skoncentrowanych na konwersji za pomocą ClickUp generator układu strony docelowej

ClickUp AI ma ponad 100 w pełni szablonowych podpowiedzi dla różnych branż i przypadków użycia

Użyj ClickUp AI do burzy mózgów przed przekształceniem kopii w stronę docelową

Szablony stron docelowych śledzenie wszystkich pomysłów na landing page, organizowanie zadań na każdym kroku procesu i zapewnienie spójności na wielu stronach

Twórz strony docelowe o wysokiej konwersji z

Szablon strony docelowej ClickUp

Twórz zadania przy użyciu niestandardowych statusów, takich jak Otwarte i Zakończone, aby śledzić postępy każdej strony i zapewnićstandaryzację procesów marketingowych

Tworzenie list kontrolnych z zagnieżdżonymi podzadaniami w celu prostego ustalania priorytetów i depriorytetyzacji w ClickUp

Śledzenie postępów na stronie docelowej dzięki możliwościom śledzenia czasu, etykietom, ostrzeżeniom o zależnościach, e-mailom iszablony raportowania po zakończeniu działań* Jednoczesny widok trzech różnych konfiguracji ClickUp, takich jak Wszystkie strony docelowe, Według branży i Przewodnik dla początkujących

Limity ClickUp

Krzywa uczenia się w celu zrozumienia funkcji ClickUp AI może być stroma

Ceny ClickUp

Free Forever

Unlimited: $7/użytkownika/miesiąc

$7/użytkownika/miesiąc Business: $12/użytkownika/miesiąc

$12/użytkownika/miesiąc Enterprise: Niestandardowy cennik

ClickUp oceny i recenzje

Twórz świetne strony docelowe, które konwertują

Wymienione na tej liście kreatory landing page'y pozwalają na szybkie stworzenie dobrej strony docelowej bez konieczności posiadania umiejętności kodowania. Najlepszy kreator landing page'y jest elastyczny, łatwy w użyciu i skalowalny oraz umożliwia śledzenie wydajności poszczególnych stron.

Chociaż narzędzia te świetnie nadają się do tworzenia jednostronicowych stron internetowych lub solidnych stron docelowych do następnej kampanii, posiadanie narzędzia do zarządzania projektami, takiego jak ClickUp, jest niezbędne, aby zmaksymalizować wydajność wykorzystanie zasobów i wydajność.

Możliwości ClickUp w zakresie zarządzania projektami obejmują gotowe szablony stron docelowych, ClickUp AI do generowania nowej zawartości oraz pulpit dla członków zespołu do współpracy.

Od zarządzania wskaźnikami wydajności stron docelowych i kampanie marketingowe do generowania nowych pomysłów i celów SEO, ClickUp jest idealnym towarzyszem do budowania solidnych stron docelowych.

Natywne funkcje ClickUp

integracja

z ponad 100 narzędziami w ramach stosu technologicznego pozwala na przyspieszenie podróży marketingowej w celu zarządzania marketingiem efektywnościowym i projektami witryn internetowych bez konieczności żonglowania między aplikacjami.

Rozpocznij od ClickUp dla bezpłatnej wersji próbnej.