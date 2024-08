Przyspieszony kurs DevOps Pipeline: Kluczowe komponenty i wskazówki dotyczące wdrażania

Wyobraź sobie siebie jako najlepszego szefa kuchni, który pracował w eleganckich restauracjach i słynie z tworzenia magii z jedzeniem. Masz umiejętności i doświadczenie, aby wyczarować kulinarne cuda i zaimponować swoim gościom. Ale jest pewien szkopuł - wszystkie gwiazdki Michelin są bezwartościowe bez dobrego piekarnika, patelni, garnków, noży i wszystkich innych narzędzi potrzebnych szefowi kuchni do tworzenia smacznych potraw. 🧑‍🍳

To samo dotyczy zespołów DevOps. Potrzebują one jasno zdefiniowanych narzędzi, procesów i praktyk, aby zaprezentować swoje umiejętności i dostarczyć wartość, a właśnie to zapewnia im potok DevOps.

W tym przewodniku zapoznamy się z typowym potokiem DevOps i rozpakujemy jego kluczowe etapy i komponenty, aby pomóc ci przygotować taki dla twojego zespołu DevOps. Przedstawimy również fantastyczny platformę do zarządzania projektami rozwoju oprogramowania aby pomóc w zarządzaniu procesami DevOps.

Co to jest DevOps Pipeline?

Potok DevOps to zbiór zautomatyzowanych procesów i narzędzi automatyzacji, które ułatwiają ciągłą integrację, ciągłe testowanie i niezawodne wdrażanie oprogramowania.

Głównym celem potoku DevOps jest pomoc zespołom programistycznym i operacyjnym w usprawnieniu i zautomatyzowaniu cyklu życia oprogramowania. W ten sposób potok DevOps zapewnia wydajne dostarczanie oprogramowania bez narażania jakości, a jednocześnie promując współpracę i spójność.

Tak jak każda firma i oprogramowanie jest unikalne, tak samo jest z potokiem DevOps - dostosowujesz go w oparciu o dynamikę zespołu, wymagania i budżet. Jednak każdy potok DevOps ma ten sam cel automatyzacja procesów aby zminimalizować błędy i szybciej dostarczać wartość. Nic więc dziwnego, że większość pipeline'ów ma podobne komponenty i etapy.

5 komponentów DevOps Pipeline

Przyjrzyjmy się komponentom, na których należy polegać podczas tworzenia potoku DevOps:

1. Ciągła integracja i ciągłe dostarczanie

Te dwa komponenty zazwyczaj idą ze sobą w parze; często są określane jako CI/CD lub Potok CI/CD .

Ciągła integracja odnosi się do procesu dokonywania ciągłych commitów kodu (integracji kodu) do centralnego repozytorium. Mówiąc prościej, zachęca do dodawania małych fragmentów kodu do wspólnej bazy, najlepiej kilka razy dziennie, zamiast pracować nad izolowanymi gałęziami kodu. Ciągła integracja to twoja karta wyjścia z piekła. Pozwala ona na:

Łatwe scalanie zmian w kodzie Wcześnieidentyfikacja błędów-im wcześniej wyłapiesz błędy, tym łatwiej je naprawisz

Ściśle powiązane i zależne od ciągłej integracji, ciągłe dostarczanie automatyzuje różne procesy niezbędne do dostarczania oprogramowania do produkcji lub środowiska produkcyjnego. Obejmuje zautomatyzowane, ciągłe testowanie, które zapewnia, że nowe zmiany w kodzie nie wpływają na istniejącą funkcjonalność. Dzięki ciągłemu dostarczaniu jesteś zawsze w gotowości, jeśli chodzi o wydanie produktu -Wszystko, czego potrzeba do wdrożenia produktu, to kliknięcie przycisku.

Ponieważ jesteś odpowiedzialny za swój potok DevOps, możesz wybrać, czy chcesz publikować codziennie, co tydzień, czy co miesiąc. Jeśli jednak chcesz zmaksymalizować korzyści płynące z ciągłego dostarczania, wdrażaj jak najszybciej, aby ułatwić rozwiązywanie problemów.

2. Ciągłe wdrażanie

Ciągłe wdrażanie jest często mylone z ciągłym dostarczaniem, więc wyjaśnijmy różnicę. Wdrożenie automatyzuje cały cykl wydawniczy i zapewnia, że aktualizacje kodu, które przejdą automatyczne testy, dotrą do użytkowników końcowych bez interwencji. Podobnie, wydawanie aktualizacji kodu zostanie zatrzymane, jeśli podczas dostarczania, a dokładniej podczas testowania, zostanie wykryty błąd.

Można myśleć o ciągłym wdrażaniu jako rozszerzeniu ciągłego dostarczania, które podkreśla znaczenie szybkiego i wydajnego dostarczania funkcji.

Ciągłe wdrażanie wymaga stabilnego zautomatyzowanego procesu testowania, koordynacji zespołu i skrupulatnego planowania, ale nie każda firma tego potrzebuje. Jeśli nie udostępniasz funkcji codziennie lub co godzinę, ciągłe wdrażanie nie jest niezbędne.

3. Ciągła informacja zwrotna

Piętą achillesową tradycyjnego modelu tworzenia oprogramowania jest brak informacji zwrotnej na czas. Przekształcenie pomysłu w rzeczywistość zajmowało miesiące, a nawet lata, a biorąc pod uwagę, że tworzenie oprogramowania to dynamiczna branża, wyniki końcowe zwykle nie spełniały oczekiwań.

Metodologia DevOps uznaje znaczenie terminowej i ciągłej informacji zwrotnej, aby upewnić się, że produkt końcowy spełnia wszystkie wymagania i nie ma żadnych problemów. Właśnie dlatego zespoły DevOps koncentrują się na wydaniach przyrostowych - wykonywanie jednego kroku na raz pozwala na:

Korekty w locie 100% pewność, że produkt jest zgodny z oczekiwaniami użytkowników

Zespoły ds. rozwoju i operacji polegają na automatyzacji informacji zwrotnych w celu uzyskania ciągłego wkładu i spostrzeżeń, a także wczesnych ostrzeżeń w przypadku problemów. W ten sposób mogą jak najszybciej przystąpić do naprawiania błędów.

4. Ciągłe monitorowanie

Ciągłe monitorowanie koncentruje się na aspekcie bezpieczeństwa projektu. Sprawdza, czy projekt spełnia wymogi zgodności i wskazuje nieprawidłowe działania, które mogą zagrozić stabilności.

Ty ustalić KPI, które chcesz śledzić , takie jak wskaźniki błędów lub opóźnienia, i przeanalizuj je pod kątem wąskich gardeł. Ciągłe monitorowanie obejmuje również analizę dzienników - twój system "powie" ci, co jest nie tak, jeśli wiesz, jak słuchać.

5. Operacje ciągłe

Ten komponent obraca się wokół minimalizowania lub eliminowania przestojów i utrzymywania płynnych i spójnych operacji. Jeśli wystąpi przestój, należy upewnić się, że nie zakłóci on pracy użytkowników - oznacza to planowanie napraw i konserwacji.

Istnieją różne taktyki ciągłego działania do wyboru. Na przykład, możesz mieć zespół dyżurny, który może rozwiązywać problemy lub zespół pracujący na nocnej zmianie. Możesz także skonfigurować systemy kopii zapasowych, aby zapobiec przestojom i zapewnić płynne działanie.

Jak stworzyć potok DevOps: 5 kroków

Skonfigurowanie funkcjonalnego potoku DevOps, który jest zgodny z potrzebami w zakresie rozwoju oprogramowania, wymaga zastosowania określonego zestawu działań Narzędzi DevOps i niestandardowe procedury. Każdy pipeline jest unikalny, ale istnieje kilka uniwersalnych kroków do jego stworzenia.

1. Wybór narzędzia CI/CD

Pierwszą pozycją na liście rzeczy do zrobienia jest wybór narzędzia CI/CD, które pozwoli zautomatyzować i przyspieszyć rozwój, testowanie i wdrażanie, uniknąć błędów oraz usprawnić przepływy pracy .

Znajdziesz tu wiele wysokiej jakości Narzędzia CI/CD na rynku, w tym Jenkins, TeamCity i CircleCI, a każde z nich oferuje unikalny zestaw funkcji. Nie ma magicznej recepty na wybór najlepszego z nich - rozważ i ustal priorytety swoich potrzeb i celów, a następnie sprawdź, które narzędzie jest odpowiednie.

2. Konfiguracja środowiska kontroli

Twój zespół DevOps potrzebuje domu, tj. systemu kontroli wersji do udostępniania i przechowywania różnych wersji kodu, aplikacji i oprogramowania, współpracy i minimalizowania ryzyka konfliktów scalania.

Ponownie, to, które narzędzie wybierzesz, zależy od Twoich wymagań i priorytetów, więc przed podjęciem decyzji zapoznaj się dogłębnie z funkcjami platformy.

3. Ustanowienie serwera kompilacji

Znany również jako serwer ciągłej integracji, serwer kompilacji działa jako punkt integracji, w którym programiści mogą sprawdzić, czy określony kod działa przed wdrożeniem go do fazy produkcyjnej.

4. Konfiguracja narzędzi testowych

Po umieszczeniu kodu na serwerze kompilacji, przechodzisz do fazy testowania, aby sprawdzić, czy jest wolny od błędów i przenieść go w dół linii. Oczywiście zespół nie sprawdza kodu linijka po linijce - używa różnych typów testów automatycznych, które badają jego funkcjonalność i stabilność. Tylko czysty kod może zostać przeniesiony do etapu wdrożenia.

5. Wdrożenie do produkcji

Ostatnim krokiem jest wypchnięcie kodu na produkcję, co można zrobić ręcznie lub automatycznie. Ta druga opcja wydaje się lepsza i bardziej efektywna czasowo. Należy jednak pamiętać, że w przypadku automatycznego wdrażania łatwiej jest przeoczyć błędy. Dlatego też wiele organizacji preferuje ręczne wdrażanie, aby mieć większą kontrolę nad tym procesem.

Jak ClickUp może pomóc Ci usprawnić Twój DevOps Pipeline? ClickUp nie jest narzędziem do pisania, testowania lub wdrażania kodu. Nie jest to również platforma do monitorowania wydajności serwera lub

zarządzania infrastrukturą IT . Hmmmmm - dlaczego, u licha, miałbyś go potrzebować do swojego potoku DevOps?

Cóż, ClickUp może być kręgosłupem twojego potoku DevOps i służyć jako centrum kontroli misji, z którego możesz zarządzać każdym elementem Procesem i przepływem pracy DevOps . To zadanie i platforma zarządzania projektami dla zespołów programistycznych pakuje opcje, które zachęcają do współpracy , komunikację oraz łatwe przydzielanie i organizowanie zadań. W dowolnym momencie ClickUp może dostarczyć istotnych informacji na temat kondycji potoku DevOps i zapewnić, że dostarczanie oprogramowania przebiega zgodnie z planem.

Zobaczmy, co sprawia, że ClickUp jest doskonałym dodatkiem do potoku DevOps. 👇

Integracje ClickUp

Jednym z powodów, dla których ClickUp tak dobrze pasuje do przepływów pracy, jest jego zdolność do integracji z ponad 1000 narzędzi w tym kalendarzami, aplikacjami do komunikacji i współpracy, platformami do śledzenia czasu i zasoby ludzkie i oprogramowanie sprzedażowe .

Przeglądaj dostępne aplikacje i integracje w ClickUp, aby wykonywać pracę na jednej scentralizowanej platformie

Z przyjemnością dowiesz się, że ClickUp może połączyć się z GitHubem , najwyższej klasy platformą programistyczną, która zapewnia pełną kontrolę nad potokiem DevOps. Z ta integracja możesz łączyć pull requesty, commity i gałęzie z zadaniami ClickUp i śledzić ich postęp. Co więcej, możesz

Otrzymywać powiadomienia o elementach aktywności GitHub

Zarządzać repozytoriami kodu źródłowego

Identyfikować i monitorować błędy bez opuszczania ClickUp 😍

Unikaj przeskakiwania między platformami i utwórz gałąź lub nowe żądanie ściągnięcia w ramach zadania, korzystając z integracji Github

Inną podobną, ale nie mniej interesującą integracją jest GitLab . Ta platforma open-source oferuje fantastyczne opcje dostosowywania, dzięki czemu śledzenie zgłoszeń, przeglądanie kodu i zarządzanie pull requestami, commitami i gałęziami jest dziecinnie proste.

ClickUp oferuje również integruje się z Zapier dzięki czemu można go łatwo połączyć z ponad 6000 aplikacji i platform, w tym z gwiazdami DevOps, takimi jak Jenkins, Azure DevOps i BasicOps.

Jeśli to nie wystarczy, masz jeszcze jedną opcję - tworzenie niestandardowych integracji za pomocą API ClickUp .

Cokolwiek wybierzesz, będziesz w stanie przekształcić ClickUp w platformę typu "wszystko w jednym", która minimalizuje przełączanie kontekstu i zapewnia przejrzystość i widoczność w potoku DevOps.

Zadania ClickUp

Zarządzaj zadaniami i planuj swoje projekty z ClickUp Tasks

ClickUp jest zarządzanie zadaniami master, umożliwiając planowanie i organizowanie pracy w najdrobniejszych szczegółach

The Zadania ClickUp umożliwia łatwe tworzenie zadań i podzadań oraz włączanie ich do przepływów pracy. Wybieraj spośród różnych typów zadań (takich jak Task, Milestone, Feature lub Issue) i zapewnij płynną nawigację i kategoryzację.

Podczas tworzenia zadań należy użyć Pola niestandardowe aby zapewnić więcej szczegółów i mieć pewność, że zespół wie, czego się od niego oczekuje. Na przykład, możesz użyć pola niestandardowego Postęp, aby automatycznie śledzić ukończenie zadań i podzadań oraz zobaczyć, jak blisko jesteś celu.

Dodaj wymagane pola niestandardowe do zadań i list, aby upewnić się, że zespoły są na tej samej stronie i pracują z tego samego widoku

Personalizacja jest podstawą ClickUp, a zarządzanie zadaniami nie jest wyjątkiem. Możesz używać niestandardowych statusów do personalizowania przepływów pracy, przypisywać jedno zadanie do wielu osób, ustawiać powtarzające się zadania i tworzyć niestandardowe tagi do kategoryzowania zadań.

Zapewnienie odpowiedniej kolejności nigdy nie jest problemem, ponieważ ClickUp pozwala ustawić relacje i zależności między zadaniami aby połączyć powiązane prace.

Widoki ClickUp

Użyj ponad 10 widoków ClickUp, aby obserwować DevOps projekty i zadania z różnych perspektyw

Obserwowanie projektu z różnych perspektyw daje całościowe zrozumienie przepływu pracy i pozwala wcześnie zidentyfikować potencjalne problemy. ClickUp działa zgodnie z tą filozofią i oferuje ponad 10 opcji do przeglądania swojej pracy, na swój sposób.

Jeśli szukasz klasyki, użyj opcji Widok listy ClickUp . Jest on domyślnie dostępny we wszystkich listach, folderach i przestrzeniach i idealnie nadaje się do organizowania i grupowania zadań według różnych kryteriów.

Miej oko na statusy swoich zadań dzięki funkcji Widok tablicy ClickUp . Ten przypominający tablicę Kanban widok pozwala utrzymać projekty w ruchu poprzez przeciąganie i upuszczanie zadań w odpowiednich kolumnach. Oprócz statusów, widok ClickUp Board pozwala na porządkowanie i wizualizację zadań w oparciu o priorytet, osobę przypisaną lub dowolne inne kryterium.

Zespoły DevOps nie mogą rozwijać się bez współpracy i komunikacji pokochasz Widok czatu ClickUp . Dzięki niemu możesz

Przydzielać pracę

Wymieniać wiadomości w czasie rzeczywistym ze swoim zespołem

Używać komentarzy i wzmianek, aby zwrócić ich uwagę na coś konkretnego

Widok ClickUp Chat może być doskonałym zamiennikiem dla popularnej aplikacji narzędzi do komunikacji zespołowej i może ograniczyć przełączanie kontekstu. Zamiast przeskakiwać między aplikacjami, możesz zrobić wszystko w ClickUp. W ten sposób zachowasz skupienie i będziesz mógł w pełni korzystać z aplikacji poprawić produktywność . 💪

Twórz szczegółowe formularze w ClickUp 3.0 z możliwością przeciągania i upuszczania, aby wstawiać pola i dodawać logikę warunkową w celu zbierania lepszych opinii

Innym widokiem, któremu powinieneś się przyjrzeć jest Formularze ClickUp . Jest to doskonałe narzędzie do zapewniania ciągłych informacji zwrotnych od członków zespołu, interesariuszy i użytkowników końcowych. Otwórz widok i użyj pól zadań po lewej stronie ekranu, aby dostosować formularz, zadać właściwe pytania i zebrać istotne informacje. ClickUp przeanalizuje informacje i przekształci je w zadania, dzięki którym Twój zespół będzie podążał we właściwym kierunku.

ClickUp Whiteboards

Burza mózgów, opracowywanie strategii lub mapowanie przepływów pracy dzięki wizualnym tablicom ClickUp do współpracy

Członkowie zespołu DevOps polegają na sobie nawzajem - każdy jest odpowiedzialny za produkt na wszystkich etapach potoku DevOps, od planowania po wdrażanie i monitorowanie. Sprawia to, że efektywna współpraca i komunikacja stają się priorytetem numer jeden, a nie ma do tego lepszego narzędzia niż ClickUp Whiteboards .

Tablice to cyfrowe płótna idealne do burzy mózgów, opracowywania strategii i tworzenia kuloodpornego planu dostarczania wartości. Na tym płótnie Twój zespół może pisać, rysować, dodawać kształty, załączać pliki i linki, publikować karteczki samoprzylepne i współpracować w czasie rzeczywistym, aby przekształcać pomysły w rzeczywistość. 🎨

Twórz zadania bezpośrednio w aplikacji Whiteboards lub łącz się z zadaniami, dokumentami lub plikami, aby dodać więcej kontekstu.

Szablony ClickUp

Z biblioteką ponad 1,000 gotowych szablonów clickUp ma w zanadrzu wszystkie sztuczki, które pomogą ci osiągnąć twoje cele i zaoszczędzić czas w procesie. ⌚

Na przykład, można użyć Szablon mapy drogowej ClickUp dla zespołów DevOps do definiowania strategicznych celów, harmonogramów i kamieni milowych oraz ciągłego doskonalenia. Szablon zwiększa zwinność zespołu i pomaga określić priorytety oraz dostosować się do zmieniających się okoliczności.

Wizualizuj strategiczną mapę drogową swojego zespołu i lepiej planuj jego sukces dzięki temu szablonowi

Innym przyjaznym dla DevOps szablonem jest Szablon struktury podziału pracy ClickUp DevOps . Dzięki niemu możesz dzielić projekty na zadania, przydzielać obowiązki, monitorować postępy i płynnie dostosowywać je w razie potrzeby.

Dzięki swojej kompleksowości szablon pomaga wykrywać i eliminować wąskie gardła, zanim spowodują one problemy. 🔨

Szablon struktury podziału pracy ClickUp pomaga w zarządzaniu projektami

ClickUp Dashboards

Czy Twój potok DevOps jest funkcjonalny, czy wymaga ulepszeń? Jaka jest częstotliwość wdrożeń, wskaźnik niepowodzeń zmian, czas realizacji lub średni czas odzyskiwania? Znajdź odpowiedzi na te i wiele innych pytań dzięki ClickUp Dashboards !

Twórz szczegółowe pulpity nawigacyjne i łatwo dodawaj karty, aby wyświetlać postępy w punktach sprintu, zadania według statusu i błędy według widoku

Dashboardy w ClickUp są w pełni konfigurowalne - wybieraj spośród ponad 50 kart, aby spersonalizować swoje dashboardy i uzyskać wgląd w metryki, którymi jesteś aktualnie zainteresowany alokacja zasobów , uzyskać widok z lotu ptaka na cały projekt i śledzić czas, aby utrzymać zespół we właściwym kierunku.

ClickUp Brain

ClickUp Brain może odpowiadać na pytania związane z zadaniami i dokumentami oraz utrzymywać zespół we właściwym kierunku

Żonglowanie projektami i zespołami nie jest łatwym zadaniem, a jeśli potrzebujesz pomocnej dłoni, użyj ClickUp Brain . 🧠

To rewolucyjna funkcja to pierwsza na świecie sieć neuronowa, która wykorzystuje sztuczną inteligencję do połączenia Dokumenty ClickUp w ClickUp Docs znajdziesz dokumenty, zespoły, zadania i całe know-how Twojej firmy, które pomogą Ci zaoszczędzić czas i łatwo zarządzać pracą.

Zasadniczo, ClickUp Brain uczy się wszystkiego o Twojej firmie i jest w stanie udzielić odpowiedzi na wszelkiego rodzaju pytania, od Jakie są najpilniejsze zadania? do Jaka jest polityka WOM firmy?

Dzięki natychmiastowym, dokładnym wynikom, ClickUp Brains staje się mózgiem Twojej operacji, centralizując informacje i promując produktywność we wszystkich obszarach.

Zbuduj i utrzymuj stały potok DevOps z ClickUp

Zespoły DevOps nie mogą doskonalić swojej pracy bez odpowiedniego wsparcia w zakresie zarządzania zadaniami i projektami oraz wydajnego narzędzia do współpracy, komunikacji, śledzenia postępów i zbierania informacji zwrotnych.

ClickUp obejmuje wszystkie te aspekty i pomaga usprawnić przepływy pracy, wskazać nieefektywności i zaoferować maksymalne wsparcie dla potoku DevOps. Zarejestruj się w ClickUp już dziś i przyspiesz swój proces DevOps!