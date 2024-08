10 darmowych szablonów tablic Trello do śledzenia projektów

Skuteczne zarządzanie projektem wymaga skupienia, planowania i umiejętności załatwiania spraw (GTD). Im więcej jest ruchomych części, tym lepiej trzeba być zorganizowanym. Dlatego wiele zespołów korzysta z narzędzi takich jak tablice Trello i szablony Trello do zarządzania przepływem pracy. 🛠️

Trello, należące do stajni narzędzi Atlassian, jest wizualnym narzędzie do zarządzania projektami zarówno do pracy w biurze, jak i zdalnej, a szablony Trello oferują skróty do planowania i zarządzania projektami.

Ale czy szablon Trello jest najlepszym szablonem do zarządzania projektami? W końcu istnieje kilka świetnych Alternatywy dla Trello tam. 🤔

Wyjaśnijmy, czym jest szablon Trello i jak pasuje on do szerszego uniwersum Trello. Zapoznamy się z kilkoma przydatnymi szablonami do zarządzania projektami Trello, a następnie podzielimy się alternatywnymi rozwiązaniami, które mogą być bardziej przydatne.

W końcu istnieje więcej niż jeden sposób, aby poradzić sobie z zarządzanie zadaniami .

Co to jest szablon Trello?

Szablon Trello to wstępnie zaprojektowany dokument, który zawiera sugerowany układ tablicy Trello, dzięki czemu nie trzeba go samodzielnie wymyślać. Wystarczy dostosować podstawowy szablon do swoich potrzeb i powielać go w razie potrzeby na innych tablicach Trello plan projektu s. ✅

Tablice Trello to narzędzia do zarządzania zadaniami, które zapewniają przegląd postępów w projekcie. Dzięki nim wszyscy członkowie zespołu są na tej samej stronie, a interesariusze mogą łatwo zobaczyć, co się dzieje.

Szablony tablic Trello zostały zaprojektowane tak, aby zapewnić przejrzysty widok cele projektu ułatwiając planowanie zadań i optymalizacja przepływu pracy tak bardzo, jak to tylko możliwe - bez wymyślania koła na nowo za każdym razem.

5 szablonów tablic Trello

Aby dać ci lepsze wyobrażenie o szablonach planowania projektów Trello, przyjrzyjmy się kilku przykładom ich wykorzystania w twoich projektach.

The Niesamowity szablon zarządzania projektami Kanban wykorzystuje funkcję Amazing Fields Trello Power-Up do stworzenia szablonu Tablica Kanban i dostosować ją do swoich potrzeb. Tablica Kanban ułatwia tobie i twojemu zespołowi dokładne sprawdzenie, na jakim etapie projektu jesteście i nad czym pracujecie.

The Szablon zarządzania projektami zapewnia strukturę do budowania przepływu pracy planu projektu. Bezpiecznie przechowuj wszystkie swoje zasoby, takie jak specyfikacje i dokumenty projektowe, przechwytuj pytania, na które potrzebujesz odpowiedzi, i śledź, czy zadanie jest do zrobienia, oczekujące, zablokowane czy wykonane.

The Szablon przedśmiertny zachęca do myślenia z wyprzedzeniem, aby zastanowić się, co pomoże ci pozostać na dobrej drodze do realizacji planu projektu i jakie przeszkody mogą stanąć na drodze. Pozwala to zmaksymalizować pomocne elementy i opracować plan radzenia sobie z potencjalnymi przeszkodami. 🚧

The Szablon zwinnej tablicy pomaga załatwiać sprawy w ramach zwinne zarządzanie projektami framework. Przeprowadzi Cię przez każdy etap, od planowania i realizacji po refleksję i iterację.

The Eisenhower Matrix Task Board pozwala na ustalenie priorytetów zadań według kategorii. Kategorie obejmują ważne i pilne, ważne, ale mniej pilne, pilne, ale mniej ważne oraz nieważne i niepilne. Korzystając z tego prostego szablonu, decydowanie o tym, czym zająć się w pierwszej kolejności, jest łatwe.

Ograniczenia korzystania z szablonów Trello

Szablony Trello mogą być niezwykle przydatne, zwłaszcza dla małych firm i startupów, ale mają pewne ograniczenia. 👀

Na przykład:

Nieefektywne dla większych zespołów: Po ostatnich zmianach darmowa wersja Trello ogranicza obszary robocze do 10 współpracowników i może nie być najlepszym wyborem dla większych zespołów

Śledzenie wielu projektów lub projektów bardziej złożonych niż te z prostymi przepływami liniowymi może wykraczać poza funkcjonalność Trello

Trello jest skuteczny w zarządzaniu zadaniami, ale nie można ich powiązać z ogólnym planem działania

Chociaż tablice Kanban są dostępne we wszystkich planach cenowych, widoki Dashboard, Timeline i Calendar są dostępne tylko w planach Premium lub Enterprise

Opcje dostosowywania są bardzo ograniczone

Uprawnienia dostępu nie są łatwe do kontrolowania i prawdopodobnie nie chcesz, aby każdy miał możliwość edycji na tablicach projektów

Wiele funkcji, takich jak raportowanie, śledzenie czasu i śledzenie wydatków, opiera się na integracji z narzędziami innych firm za pośrednictwem funkcji Power-Up - a za wiele z nich trzeba dodatkowo zapłacić

Nie ma natywnej funkcji zależności zadań, więc będziesz potrzebować innej funkcji Power-Up, jeśli chcesz zobaczyć wykresy Gantta

Komunikacja w zespole ogranicza się do publikowania komentarzy na kartach Trello

10 alternatywnych szablonów tablic Trello

Jeśli szablony Trello nie są odpowiednie dla twojej firmy, istnieje wiele innych opcji - a jedną z najlepszych jest alternatyw dla Trello jest ClickUp. ✨

ClickUp jest idealny do zarządzania projektami. Ułatwia planowanie, tworzenie i wdrażanie projektów dzięki takim funkcjom jak:

Platforma, która z łatwością obsługuje najbardziej złożone projekty dzięki darmowym szablonom, wglądowi we własną tablicę i takim samym funkcjom konfiguracji lub przeciągania i upuszczania

Łatwe przełączanie między przeglądem pulpitu nawigacyjnego a szczegółami zadań na poziomie mikro

Dostęp do wielu widoków projektu, w tym wykresów Gantta do śledzenia zależności między wszystkimi zadaniami

Niestandardowe pola i statusy, które pozwalają dostosować prawie wszystko, nawet jeśli jesteś początkującym użytkownikiem

Uprawnienia, które chronią różne poziomy projektu i zarządzają tym, kto może co robić

Znacznie więcej wbudowanych funkcji i dodatkowychIntegracje ClickUp są bezpłatne, w tym integracje z innymi narzędziami Atlassian, takimi jakTrello, Confluence iJira* Czat na żywo, który przechowuje wszystkie dyskusje na temat projektu w jednym miejscu

Raporty dotyczące wszelkiego rodzaju wskaźników, od postępu projektu po śledzenie wydatków i czasu 📊

ClickUp obejmuje również wiele innych przypadków użycia. Używaj go jako CRM przez dział pomocy technicznej obsługi klienta narzędzie do tworzenia aplikacji przez dział IT lub zarządzanie mediami społecznościowymi przez zespół ds. marketingu treści.

W skrócie, ClickUp to platforma do zarządzania projektami i oprogramowanie workflow stało się proste.

I wiele szablony do zarządzania projektami i szablony produktywności sprawią, że będzie to jeszcze łatwiejsze. Przyjrzyjmy się niektórym szablonom, które usprawnią Twoje projekty.

1. Szablon mapy drogowej ClickUp Kanban

Wizualizuj mapę drogową swojego projektu i śledź postępy w realizacji zadań dzięki szablonowi mapy drogowej Kanban ClickUp

Podczas gdy Trello pokazuje wszystkie zadania na danej tablicy, szablon Tablica Kanban ClickUp zapewnia pełny nadzór nad całym przepływem pracy w sposób, w jaki chcesz go widzieć. Możesz wyświetlać wiele tablic projektów jednocześnie lub tylko jedną, a także organizować każdą tablicę na wiele sposobów, na przykład według priorytetu, terminu, statusu lub osoby przypisanej.

Na poziomie zarządzania zadaniami ClickUp Prosty szablon zarządzania zadaniami jest porównywalny do szablonu zarządzania projektami Trello. Jest idealny dla początkujących lub przedsiębiorców, którzy chcą zarządzać swoimi codziennymi zadaniami za pomocą list kontrolnych.

Tam, gdzie ClickUp naprawdę błyszczy, jest jego zdolność do pokazania, jak szczegóły łączą się z szerszym obrazem. Na przykład Szablon mapy drogowej ClickUp Kanban , który umożliwia wizualizację mapy drogowej i zarządzanie nią za pomocą funkcji przeciągania i upuszczania w celu dodawania lub usuwania zadań. 🛣️

Niestandardowe statusy, takie jak Backlog, To Do, In Progress, Testing i Done śledzą postęp każdego zadania. Wybieraj spośród kilku widoków, aby spojrzeć na swoją mapę drogową pod każdym kątem: jako oś czasu lub zgodnie z priorytetami lub obciążeniem pracą zespołu.

Możesz także śledzić czas, zależności, powiązaną komunikację i wiele więcej.

2. Szablon harmonogramu zarządzania projektem ClickUp

Utrzymuj swój projekt i zespół na właściwym torze dzięki szablonowi harmonogramu zarządzania projektami ClickUp

Szablon Szablon harmonogramu zarządzania projektami ClickUp zapewnia przejrzystą strukturę planowania projektu od początku do końca. Wyznaczaj cele wraz z harmonogramami, a następnie twórz i przydzielaj zadania, aby osiągnąć te cele. Organizuj zadania w listy rzeczy do zrobienia i śledź ich postępy za pomocą niestandardowych statusów.

Szablony zarządzania projektami Trello posiadają niektóre z tych funkcji, ale ClickUp idzie o kilka kroków dalej. Śledzenie czasu i zależności pomaga utrzymać projekt na właściwym torze. Ponadto niestandardowe widoki, takie jak Gantt, Faza projektu lub Ryzyko i Problemy, zapewniają unikalny wgląd w projekt.

ClickUp wysyła również powiadomienia do członków zespołu, gdy zbliżają się terminy, optymalizując produktywność i wydajność. 📫

Ta alternatywa szablonu Trello jest idealna dla średnio zaawansowanych użytkowników, którzy mają już pewne doświadczenie w pracy z ClickUp.

3. ClickUp Prosty szablon Kanban

Wykorzystaj w pełni zasoby swojego zespołu dzięki ClickUp Simple Kanban Template

Kolejny pośredni szablon, szablon ClickUp Simple Kanban Template dzieli duży projekt na łatwe do zarządzania fragmenty, które można śledzić i zarządzać nimi aż do ukończenia. Użyj go do zarządzania przepływem pracy i ukończenia projektów na czas i w dobrym stylu. 😊

Zadania są podzielone na kolumny według statusu - do zrobienia, w toku lub ukończone - podobnie jak w szablonach zarządzania projektami Trello. Reguły przepływu pracy automatyzują sposób, w jaki zadania przechodzą z jednej kolumny do drugiej, oszczędzając czas i wysiłek.

Jedną z zalet ClickUp jest konfigurowalna funkcja pulpitu nawigacyjnego, która pozwala wybrać poziom, na którym chcesz przeglądać raporty - na przykład przegląd wysokiego poziomu lub szczegółowe informacje.

Wizualny układ oznacza, że z łatwością zobaczysz codzienne zadania każdego członka zespołu i dokładnie to, na jakim etapie procesu się znajdują zarządzać zespołem efektywniej zarządzać zasobami i czasem.

4. Szablon zwinnego planowania sprintu ClickUp

Dotrzymaj napiętych terminów realizacji projektu dzięki szablonowi planowania sprintu Agile od ClickUp

Ramy zwinnego zarządzania projektami to bardzo skuteczny sposób na szybkie wykonywanie zadań - i chociaż szablony Trello mogą poradzić sobie z wykonywaniem zadań, ClickUp przoduje w metodologiach zwinnych. 🏆

The Szablon planowania sprintu ClickUp Agile jest idealny do planowania złożonych sprintów z napiętymi terminami i radzenia sobie z wszelkimi potencjalnymi problemami lub zagrożeniami z dużym wyprzedzeniem. Skorzystaj z tego szablonu, aby uzyskać jasność co do zadań, harmonogramów i zależności oraz przekazać je zespołowi.

Zarządzaj swoimi zasobami, obciążeniem pracą i pozycjami Sprint Backlog, jednocześnie kontrolując czas pozostały do ukończenia sprintu. Wizualne śledzenie postępów ułatwia szybką korektę, jeśli coś nie idzie zgodnie z planem.

5. Szablon podsumowania projektu ClickUp

Zidentyfikuj problemy i obszary wymagające poprawy za pomocą szablonu ClickUp Project Post Mortem Template

Szablon Szablon post mortem projektu ClickUp zapewnia ustrukturyzowany format do przechwytywania wszystkiego, czego nauczyłeś się z projektu, dzięki czemu możesz czerpać korzyści zarówno z sukcesów, jak i porażek.

Zaprojektowany dla bardziej zaawansowanych użytkowników ClickUp, szablon ten rejestruje to, co zadziałało, a co nie w planie projektu i zapewnia wgląd w trendy lub wzorce. Z tego miejsca łatwo jest zidentyfikować obszary wymagające poprawy i wszelkie podstawowe problemy, dzięki czemu następny plan będzie mądrzejszy i bardziej wydajny.

Chociaż istnieje podobny szablon do zarządzania projektami w Trello, ClickUp's szablon post mortem umożliwia śledzenie postępu spraw z niestandardowymi statusami, takimi jak Nowe zgłoszenie, Dochodzenie, Nierozwiązane i Rozwiązane.

Ponadto można przeglądać informacje o projekcie w różnych formatach, takich jak Status lub Oczekujące zadania, a także przechwytywać zdobytą wiedzę za pomocą wbudowanego formularza wejściowego Insight. 📝

6. Szablon planu ClickUp na 30-60-90 dni

Zacznij działać z szablonem 30-60-90-dniowego planu ClickUp

Szablon Szablon planu ClickUp na 30-60-90 dni pomoże ci wyznaczyć cele, zidentyfikować kamienie milowe i wdrożyć kroki działania, aby je osiągnąć. Chociaż szablon ten został zaprojektowany z myślą o wspieraniu nowych pracowników w szybkim odnalezieniu się w nowej roli, może być stosowany przez każdego jako szablon zarządzania projektami na kolejne trzy miesiące. 🗓️

Mając jasną wizję tego, co należy zrobić w tych ramach czasowych, podziel to na tygodniowe planowanie i codzienne zadania, aby pozostać zorganizowanym i na dobrej drodze.

Wykraczając poza to, co oferuje podobny szablon Trello, wersja ClickUp oferuje niestandardowe statusy, takie jak Do zrobienia, W toku, Oczekiwanie na klienta lub Zakończone, aby dokładnie śledzić, gdzie znajduje się każde zadanie w procesie. Możesz również wyświetlać swoje zadania w formie kalendarza, śledzić czas i zależności lub rozmawiać ze współpracownikami bezpośrednio na platformie ClickUp.

7. Szablon biznesplanu ClickUp

Zaplanuj swoje cele biznesowe, strategie i kroki działania za pomocą szablonu biznesplanu ClickUp

Szablon Szablon biznesplanu ClickUp jest niezbędny dla przedsiębiorców i właścicieli małych firm. Przeprowadzi Cię on przez jasne określenie każdego aspektu strategii biznesowej, począwszy od misji, wizji i zespołu.

Przeprowadzisz również dokładną analizę rynku, aby zidentyfikować przewagę konkurencyjną i zaplanować strategie sprzedaży, marketingu i operacyjne. Kamienie milowe i metryki mierzą zasoby i postępy projektu, aby pomóc w identyfikacji ryzyka na wczesnym etapie, dzięki czemu można je zaplanować. 🚩

Szablon ten ma kilka zalet w porównaniu z równoważnym szablonem do zarządzania projektami Trello, takich jak możliwości wykresu Gantta do planowania kroków działania i nadawania im terminów. Niestandardowe statusy i pola, takie jak Do zrobienia, W toku, Referencje, Zatwierdzone, Wymaga rewizji lub Ukończone, informują dokładnie, co dzieje się z każdym krokiem.

Po zorganizowaniu planu projektu można przeglądać wszystko z perspektywy biznesplanu lub wybrać wyświetlanie według tematów, harmonogramów lub statusu.

8. Szablon dziennika decyzji i zmian ClickUp

Śledź uzasadnienie i postęp swoich decyzji biznesowych za pomocą szablonu dziennika decyzji i zmian ClickUp

W dzisiejszym świecie rzeczy szybko się zmieniają - a jeśli chcesz za nimi nadążyć, Twoja firma również musi ewoluować. Szablon Szablon dziennika decyzji i zmian ClickUp to średnio zaawansowany szablon przeznaczony do rejestrowania decyzji wraz z wszelkimi danymi zapasowymi, które je wspierają. Zwiększa to przejrzystość i odpowiedzialność oraz zapewnia, że wszyscy interesariusze są informowani na każdym kroku. 💪

Jako krok naprzód w stosunku do szablonu Trello, możesz przekształcić te decyzje w możliwe do śledzenia zadania z osią czasu, udokumentować ich wpływ i ostateczną podjętą decyzję oraz przypisać je członkom zespołu. Pola niestandardowe wyjaśniają, jaka jest kategoria decyzji - na przykład decyzja dotycząca procesu, budżetu lub zasobów ludzkich - a statusy niestandardowe informują, czy decyzja jest do przeglądu, w przeglądzie, zatwierdzona, odrzucona czy porzucona.

9. Szablon planu projektu wysokiego poziomu ClickUp

Zobacz swój projekt w ogólnym zarysie lub na poziomie szczegółowych zadań dzięki szablonowi planu projektu ClickUp

Skuteczne planowanie projektu jest złożone, ale Szablon wysokopoziomowego planu projektu ClickUp upraszcza proces i pozwala szybko rozpocząć pracę. Wyjaśnia również cele, identyfikuje interesariuszy i określa oczekiwania dla wszystkich członków zespołu, dzięki czemu wszyscy są na tej samej stronie i mogą skupić się na wykonywanych zadaniach. 🎯

Zacznij od ogólnego przeglądu wszystkich faz projektu. Następnie skonfiguruj zadania z terminami wykonania i przypisz je członkom zespołu. Śledź te zadania na każdym etapie za pomocą pól niestandardowych, takich jak Copy Stage lub Design Stage, a także niestandardowych statusów, takich jak To Do, In Progress i Deployed.

Jak zawsze, ClickUp ma kilka zalet w porównaniu z szablonami zarządzania projektami Trello, w tym wiele dostępnych opcji widoku, w tym Rezultaty Lista, oś czasu, tablica grafików i tablica copywriterów.

10. Szablon matrycy ClickUp Eisenhower

Jasno określ swoje priorytety dzięki szablonowi matrycy Eisenhowera ClickUp

Kiedy masz dużo na głowie, nie jest łatwo zdecydować, na czym się skupić. Szablon Szablon matrycy ClickUp Eisenhower rozwiązuje ten problem, zmniejszając poziom stresu i zwiększając produktywność. 📈

Skorzystaj z wbudowanej tablicy Whiteboard, aby przeprowadzić burzę mózgów i uchwycić wszystkie zadania oraz przypisać je do kategorii według pilności i ważności, dzięki czemu zawsze będziesz dokładnie wiedzieć, jakie są Twoje najwyższe priorytety. Następnie utwórz zadania z terminami wykonania, które są zgodne z tymi priorytetami, aby wykonać najważniejszą pracę w pierwszej kolejności. Wyświetl swoją macierz na wysokim poziomie, aby uzyskać natychmiastowy wizualny przegląd lub przejdź do dowolnego kwadrantu, aby zobaczyć szczegóły.

Podczas gdy szablon Trello pokazuje priorytety tylko w swimlanes, w ClickUp możesz zobaczyć je w swimlanes, posortowane według statusów, takich jak Do zrobienia lub Gotowe, jako listę zadań, agendę lub macierz Whiteboard.

Opanuj swoje projekty dzięki szablonom zarządzania projektami ClickUp

Trello jest dobrze znanym i renomowanym narzędziem do zarządzania projektami, a szablony Trello mogą zapewnić dobry start w projekcie, ale nie są jedyną opcją - ani nawet najlepszą.

ClickUp to pełnoprawna platforma do zarządzania projektami i produktywności, która oferuje wszystko to, co Trello i wiele więcej. Dzięki szablonom, które obejmują każdy aspekt zarządzania projektami, a także niestandardowym polom i statusom, które pomagają śledzić kategorie i postępy, zawsze będziesz na bieżąco z tym, co się dzieje. Dodaj do tego możliwość wyboru wielu widoków planu projektu, a ClickUp jest trudny do pokonania. 🥇 Zarejestruj się za darmo w ClickUp już dziś i przenieś zarządzanie projektami - oraz sukces swojej firmy - na wyższy poziom. 🙌