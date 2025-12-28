Dlaczego warto wybrać ClickUp zamiast Asany: szczegółowe porównanie

Nie dotrzymujesz terminu nie dlatego, że zespół nie pracował, ale dlatego, że nikt nie potrafił odpowiedzieć na pytanie, które ma rzeczywiste znaczenie: Jak długo trwa praca i co jest zagrożone w następnej kolejności?

W tym momencie Asana zaczyna sprawiać trudności rozwijającym się zespołom. Po dodaniu projektów międzyfunkcyjnych, wielu właścicieli i rzeczywistych oczekiwań dotyczących raportowania, kończy się na łączeniu dodatków i aktualizacji statusu tylko po to, aby uzyskać podstawową widoczność.

W tym przewodniku wyjaśnimy, dlaczego zespoły wyrastają z Asany, czym wyróżnia się ClickUp i jak przejść na tę platformę bez konieczności przebudowywania całego systemu.

ClickUp vs. Asana: szczegółowe porównanie funkcji

Oto porównanie funkcji ClickUp i Asany, które pomoże Ci szybko podjąć decyzję. Jeśli zależy Ci na śledzeniu czasu, pulpitach nawigacyjnych, dostosowywaniu i połączonej dokumentacji, różnice szybko staną się oczywiste:

Funkcja <3>ClickUp Asana Widoki zadań Lista, tablica, kalendarz, oś czasu, wykres Gantta, obciążenie pracą, mapa myśli, tablica, formularze Lista, tablica, kalendarz, oś czasu Możliwość dostosowania Wysoka konfigurowalność: statusy, pola, pulpity nawigacyjne, widoki, automatyzacje Bardziej ustrukturyzowane ustawienia; istnieje możliwość niestandardowego dostosowania, ale zazwyczaj jest ono mniej elastyczne na każdym poziomie. Automatyzacje Automatyzacje w przestrzeni, folderze, liście + ustawienia wspomagane AI Reguły i automatyzacja cyklu pracy; AI Studio zapewnia wsparcie dla kroków cyklu pracy opartych na sztucznej inteligencji ( help.asana.com Szablon Zaawansowane, konfigurowalne szablony (zmiana daty, automatyzacja) Dostępne szablony Asany, generalnie mniej „wymagające ponownego mapowania”. Dokumenty i wiki Wbudowany redaktor dokumentów (ClickUp Docs) ściśle połączony z zadaniem Wsparcie dla briefów projektowych i dokumentów, ale mniej kompletny system „wiki + realizacja”. Tablice i diagramy Natywne tablice + przekształcaj pomysły w zadania Brak natywnej tablicy Powiązania między zadaniami Powiązania i linki między zadaniami w obszarze roboczym; zestawienia Sparcie dla zależności; modelowanie relacji między zadaniami jest bardziej ograniczone. Zależności Tak, dzięki wizualnej mapie Tak Śledzenie czasu Natywne śledzenie czasu, ręczne wprowadzanie czasu, raportowanie Śledzenie czasu jest dostępne w zależności od planu/ustawień, a wiele zespołów nadal korzysta z dodatków. Zaawansowane raportowanie Niestandardowe pulpity nawigacyjne, obciążenie pracą, bardziej szczegółowe raportowanie Raportowanie i pulpity nawigacyjne są dostępne; ich zakres zależy od planu i konfiguracji. Współpraca w aplikacji ClickUp Czat + komentarze + współpraca nad dokumentami Komentarze i rozmowy dotyczące projektów Możliwości AI Brain + BrainGPT (rozpoznawanie mowy) + agenci Autopilot + agenci Super Agents do proaktywnego wykonywania tekstu Asana AI + AI Studio do tworzenia cykli pracy wspomaganych sztuczną inteligencją Uprawnienia i bezpieczeństwo Szczegółowe uprawnienia + kontrola gości Uprawnienia ról, kontrola administratora Aplikacje mobilne iOS, Android iOS, Android Wartość planu Free Plan Szeroki zestaw funkcji; duża głębia nawet w wersji Free Więcej ograniczeń wraz ze wzrostem potrzeb Ceny Często bardziej opłacalne przy porównywalnej głębokości (szczególnie w miarę skalowania). Może stać się kosztowne wraz ze wzrostem wielkości zespołu i potrzeb w zakresie funkcji.

Jak oceniamy oprogramowanie w ClickUp Nasz zespół redakcyjny stosuje przejrzysty, poparty badaniami i niezależny od dostawców proces, dzięki czemu możesz mieć pewność, że nasze rekomendacje opierają się na rzeczywistej wartości produktu. Oto szczegółowy opis tego, jak oceniamy oprogramowanie w ClickUp.

Dlaczego Teams wyrastają z Asany

Asana to popularna platforma do zarządzania pracą, służąca do koordynacji zadań i projektów. Jednak zespoły często wyrastają z niej w trzech przewidywalnych obszarach:

Asana to popularna platforma do zarządzania pracą, służąca do koordynacji zadań i projektów. Jednak zespoły często wyrastają z niej w trzech przewidywalnych obszarach:

1) Widoczność spada wraz ze skalą

Złożone projekty nie przebiegają płynnie, więc trudno jest zobaczyć, co faktycznie dzieje się w poszczególnych zespołach.

Raportowanie pozostaje na poziomie powierzchownym, gdy potrzebujesz pulpitów nawigacyjnych dla wielu zespołów i prawdziwych informacji.

2) Struktura staje się sztywna

Projekty powiązane z jednym zespołem utrudniają pracę matrycową.

Asana zapewnia wsparcie dla dat rozpoczęcia i terminów. Dodatkowe daty (uruchomienie, przegląd, przekazanie) zazwyczaj oznaczają pola niestandardowe i konwencje, ale nie jest to „jedno pole daty”.

3) Realizacja zamienia się w obejścia

Trudności związane z wyszukiwaniem i organizacją sprawiają, że ludzie wracają do e-maila, arkuszy kalkulacyjnych i pytań typu „gdzie to jest?”.

Automatyzacje nie skalują się płynnie między podzadaniami i projektami.

Dlaczego więc zespoły faktycznie przechodzą na inne rozwiązanie? Większość nie rezygnuje z Asany, ponieważ jest „zła”. Rezygnują, ponieważ potrzebują śledzenia czasu, bardziej szczegółowego raportowania i elastycznych struktur bez dodawania kolejnych narzędzi. Właśnie w tym zakresie ClickUp wygrywa.

Oto, co użytkownik miał do powiedzenia na temat swoich doświadczeń z Asana w porównaniu z ClickUp:

Oceniliśmy oba rozwiązania około rok temu, zanim zdecydowaliśmy się na ClickUp. Moim zdaniem ClickUp to Asana na sterydach. Ma o wiele więcej funkcji. Wiele skrajnych przypadków, w których często myślisz „Hm, ciekawe, czy mógłbym...”, wydaje się być niemożliwych w Asanie, a możliwych w ClickUp. Największym problemem, z którym zawsze borykałem się w Asanie, było to, że zadania mogły znajdować się tylko w jednym miejscu. Utrudniało to wyszukiwanie, zwłaszcza gdy przestrzenie były podzielone na matrycę – zarówno funkcjonalną, jak i opartą na projektach. Przykład: Projekt A ma swoją przestrzeń, a marketing ma swoją przestrzeń. Gdzie znajduje się zadanie marketingowe dla projektu A?

Oceniliśmy oba rozwiązania około rok temu, zanim zdecydowaliśmy się na ClickUp. Moim zdaniem ClickUp to Asana na sterydach. Ma o wiele więcej funkcji. Wiele skrajnych przypadków, w których często myślisz „Hm, ciekawe, czy mógłbym...”, wydaje się być niemożliwych w Asanie, a możliwych w ClickUp. Największym problemem, z którym zawsze borykałem się w Asanie, było to, że zadania mogły znajdować się tylko w jednym miejscu. Utrudniało to wyszukiwanie, zwłaszcza gdy przestrzenie były podzielone na matrycę – zarówno funkcjonalną, jak i opartą na projektach. Przykład: Projekt A ma swoją przestrzeń, a marketing ma swoją przestrzeń. Gdzie znajduje się zadanie marketingowe dla projektu A?

Co się zmienia po przejściu z Asany na ClickUp

Jeśli porównujesz ClickUp z Asaną, prawdopodobnie nie szukasz „więcej funkcji”. Próbujesz położyć kres rozproszeniu pracy — kiedy zadania znajdują się w jednym narzędziu, dokumenty gdzie indziej, raportowanie w arkuszach kalkulacyjnych, a aktualizacje giną w czacie.

ClickUp został stworzony, aby rozwiązać ten problem, działając jako zintegrowana przestrzeń robocza oparta na sztucznej inteligencji: zadania, dokumenty, pulpity nawigacyjne, automatyzacje i współpraca znajdują się w jednym systemie, a sztuczna inteligencja zapewnia połączenie kontekstu wszystkich tych elementów.

W ten sposób poświęcasz mniej czasu na śledzenie statusu, a więcej na realizację zadań.

Następnie przedstawimy 10 praktycznych powodów, dla których zespoły wybierają ClickUp zamiast Asany, od natywnego śledzenia czasu pracy po cykle pracy oparte na AI, które ograniczają konieczność ręcznej koordynacji.

ClickUp do zarządzania projektami łączy projekty, wiedzę i czat zespołowy w jednym obszarze roboczym, a AI pomaga znaleźć kontekst, podsumować aktualizacje i kontynuować pracę.

ClickUp kontra Asana: 10 powodów, dla których Teams przechodzą na ClickUp (i jak szybko przeprowadzić migrację)

Dlaczego warto przejść z Asany? Przyjrzyjmy się dziesięciu powodom, dla których zespoły wybierają ClickUp zamiast Asany.

ClickUp eliminuje konieczność zarządzania różnymi aplikacjami, zapewniając ujednoliconą przestrzeń roboczą do zarządzania wszystkim: zadaniami, celami, dokumentami, rozmowami, osiami czasu i nie tylko.

Panele ClickUp to konfigurowalne centra sterowania zapewniające widoczność w każdy zakątek Twojego obszaru roboczego.

Załóżmy, że jesteś kierownikiem projektu z wieloma zadaniami do wykonania dla klientów. Twój Przegląd realizacji zadań dla klientów będzie zawierał pasek postępu dla każdego klienta, zarejestrowane godziny pracy każdego zespołu w porównaniu z czasem przewidzianym w budżecie oraz listę elementów zagrożonych lub przeterminowanych.

Możesz wizualizować i analizować swoje dane w czasie rzeczywistym, wszystko w jednym miejscu. Każdy pulpit nawigacyjny jest zbudowany z ruchomych, skalowalnych kart, które wyświetlają informacje najważniejsze dla Twojego cyklu pracy. Oto kilka przykładów:

Paski postępu projektu

Lista zadań filtrowana według osoby przypisanej, etykiety lub priorytetu

Raporty dotyczące śledzenia czasu

Wykresy burndown

Wskaźniki KPI i postępy w realizacji kamieni milowych

Osadzanie z zewnętrznych narzędzi, takich jak Arkusze Google, YouTube lub Tableau

Możesz je tworzyć od podstaw lub korzystać z gotowych szablonów. Następnie spersonalizuj je za pomocą filtrów i ustawień, aby pobrać dokładnie te dane, których potrzebujesz, z określonych folderów, list, przedziałów czasowych lub członków zespołu.

🚨 Przycisk paniki projektu: System bagażowy o wartości 560 mln dolarów na lotnisku w Denver miał 16 miesięcy opóźnienia. Dlaczego? Brak koordynacji, izolowane zespoły i brak wspólnej osi czasu. Rozwiązanie ClickUp: Widok wykresu Gantta i niestandardowe statusy zadań w ClickUp pozwoliłyby dostrzec postępy (lub ich brak) na długo przed pojawieniem się problemów.

2. Odblokuj kolejny poziom niestandardowej personalizacji

Kiedy potrzebujesz, aby zadania były czymś więcej niż tylko listą, ClickUp oferuje zaawansowane zarządzanie zadaniami i elastyczne widoki.

Każde zadanie ClickUp zawiera szczegółowe informacje, w tym osoby przypisane, daty rozpoczęcia i terminy, szacowany czas, priorytety, podzadania, pliki i pola niestandardowe.

Załóżmy, że jesteś kierownikiem zespołu zarządzającym kampanią marketingową. Możesz przypisywać zadania różnym członkom zespołu, oznaczyć termin publikacji bloga jako „Pilny” i dodać pola niestandardowe „Kanał”. Twórz podzadania lub korzystaj z elementów listy kontrolnej do zatwierdzania dostawców lub poprawek kreatywnych.

Możesz również filtrować, grupować i sortować zadania, aby dopasować je do dowolnego cyklu pracy.

Uzupełnieniem zadań są konfigurowalne widoki ClickUp, co jest powodem, dla którego wiele zespołów wyrasta z narzędzi takich jak Asana. Możesz przełączać się między klasycznym widokiem listy do szczegółowego planowania, widokiem tablicy do cykli pracy Kanban lub widokiem Gantta do zarządzania harmonogramami i zależnościami.

Dostępne są również widoki kalendarza, tabeli, osi czasu, obciążenia pracą, mapy myśli, a nawet formularza, z których każdy jest przeznaczony do innych potrzeb.

Na przykład zespół programistów może używać widoku tablicowego do zarządzania sprintami, przechodząc do widoku Gantta podczas planowania, aby dostosować harmonogramy wydawania nowych wersji między zespołami.

A dla zespołów współpracujących z klientami lub interesariuszami funkcja Whitelabeling w ClickUp (dostępna w Enterprise Plan) dodaje dodatkowy poziom profesjonalizmu.

Pozwala to dostosować domenę ClickUp (np. projekty.yourcompany.com), przesłać logo, zastosować kolory marki, a nawet dostosować wygląd udostępnianych pulpitów nawigacyjnych i dokumentów publicznych.

Co mówią prawdziwi użytkownicy po zmianie:

Wypróbowałem prawie wszystko: Asana, Notion (używałem przez prawie dwa lata), Trello, Rock.so, ClickUp itp. I ostatecznie zdecydowałem się na ClickUp. Jak ktoś powiedział, to Asana na sterydach... Ponieważ używałem Notion, powiedziałbym, że to Notion na sterydach. Ilość rzeczy, które można zrobić, jest niesamowita. Kiedy chciałem zrobić coś niestandardowego, Notion i Asana zawsze napotykały przeszkody, ale ClickUp był w stanie zrobić większość rzeczy, których potrzebowałem dla mojej agencji marketingu wideo. Ponadto wsparcie techniczne jest świetne, a zespół nieustannie pracuje nad ulepszaniem platformy każdego dnia. Nigdy nie widziałem firmy tak zaangażowanej w tak szybkie wprowadzanie tak wielu funkcji. Nieustannie słuchają oni również próśb klientów dotyczących nowych funkcji i wdrażają je w szybkim tempie. Z każdym miesiącem jest coraz lepiej...

Wypróbowałem prawie wszystko: Asana, Notion (używałem przez prawie dwa lata), Trello, Rock.so, ClickUp itp. I ostatecznie zdecydowałem się na ClickUp. Jak ktoś powiedział, to Asana na sterydach... Ponieważ używałem Notion, powiedziałbym, że to Notion na sterydach. Ilość rzeczy, które można zrobić, jest niesamowita. Kiedy chciałem zrobić coś niestandardowego, Notion i Asana zawsze napotykały przeszkody, ale ClickUp był w stanie zrobić większość rzeczy, których potrzebowałem dla mojej agencji marketingu wideo. Ponadto wsparcie techniczne jest świetne, a zespół nieustannie pracuje nad ulepszaniem platformy każdego dnia. Nigdy nie widziałem firmy tak zaangażowanej w tak szybkie wprowadzanie tak wielu funkcji. Nieustannie słuchają oni również próśb klientów dotyczących nowych funkcji i wdrażają je w szybkim tempie. Z każdym miesiącem jest coraz lepiej...

3. Usprawnij cykl pracy dzięki wbudowanemu śledzeniu czasu

ClickUp Time Tracking to kompleksowe rozwiązanie, które umożliwia monitorowanie, analizowanie, optymalizowanie i śledzenie czasu poświęconego na zadania i projekty. Funkcja jest dostępna na komputerach stacjonarnych, urządzeniach mobilnych i w Internecie, a dla dodatkowej wygody obejmuje bezpłatne rozszerzenie do przeglądarki Chrome.

W Asanie zespoły często korzystają z dodatków lub narzędzi innych firm do śledzenia czasu i tworzenia kart czasu pracy. ClickUp ma wbudowaną funkcję śledzenia czasu, więc raportowanie odbywa się w tym samym miejscu, co realizacja zadań.

Każdy wpis czasu może być bezpośrednio połączony z konkretnym zadaniem, co pomaga zespołom zachować odpowiedzialność za realizowane zadania. Dodatkowo umożliwia uruchamianie i zatrzymywanie timerów w czasie rzeczywistym lub ręczne rejestrowanie godzin, co idealnie sprawdza się zarówno w przypadku reaktywnego, jak i refleksyjnego stylu pracy.

Od użytkownika X:

Właśnie odkryłem @ClickUp_app i, o rany, jest niesamowicie wydajny! Żegnaj Asana, żegnaj Toggl, witaj wydajność!

Właśnie odkryłem @ClickUp_app i, o rany, jest niesamowicie wydajny! Żegnaj Asana, żegnaj Toggl, witaj wydajność!

Zapomniałeś wczoraj śledzić czas? Nie ma problemu. Po prostu cofnij datę wpisu lub zastosuj go do określonego zakresu. Możesz nawet oznaczyć swoje wpisy dotyczące czasu notatkami, etykietami i wskaźnikami rozliczeniowymi, aby nadać im więcej kontekstu.

Raportowanie zbiorcze gwarantuje, że zarejestrowany czas na poziomie podzadania jest automatycznie odzwierciedlany na poziomie nadrzędnym.

Załóżmy na przykład, że kampania wprowadzenia produktu na rynek obejmuje 10 podzadań związanych z projektowaniem, rozwojem i marketingiem. W takim przypadku ClickUp agreguje czas poświęcony na wszystkie te zadania w ramach głównej inicjatywy, zapewniając pełną widoczność wysiłku i kosztów.

📮ClickUp Insight: Podczas gdy 40% pracowników poświęca mniej niż godzinę tygodniowo na niewidoczne zadania w pracy, aż 15% traci ponad 5 godzin tygodniowo, co odpowiada 2,5 dnia w miesiącu! Ta pozornie nieistotna, ale niewidoczna strata czasu może powoli zmniejszać Twoją wydajność. ⏱️ Wykorzystaj funkcję śledzenia czasu i asystenta AI ClickUp, aby dowiedzieć się, gdzie dokładnie giną niewidoczne godziny. Wykryj nieefektywność, pozwól AI zautomatyzować powtarzalne zadania i odzyskaj cenny czas!

4. Uzyskaj większą wartość dzięki bogatym w funkcje planom

Jeśli chodzi o ceny, ClickUp oferuje więcej możliwości za tę samą kwotę. Wiele funkcji jest standardem w planach ClickUp Free Forever lub Unlimited, takich jak śledzenie czasu, ustalanie celów, pola niestandardowe i pulpity nawigacyjne. Jednak są one ograniczone lub zablokowane w wyższych planach Asana Premium i Business.

Weźmy na przykład niestandardową automatyzację cyklu pracy opartą na AI.

W ClickUp możesz tworzyć złożone, wieloetapowe cykle pracy nawet w ramach płatnych planów średniego poziomu. Natomiast w Asana musisz przejść na plan Business, aby odblokować logikę warunkową. To sprawia, że ClickUp jest idealnym rozwiązaniem dla agencji, start-upów i rozwijających się zespołów.

5. Przekształcaj priorytety w działania bez dodatkowej pracy związanej z raportowaniem

W miarę rozwoju zespołów najtrudniejsze nie jest tworzenie zadań. Najtrudniejsze jest upewnienie się, że praca wykonywana przez zespół faktycznie odpowiada temu, na czym kierownictwo skupia się w danym tygodniu.

ClickUp ułatwia to zadanie, ponieważ „warstwa strategiczna” może funkcjonować tuż obok warstwy wykonawczej: dokumenty dotyczące planów, zadania do realizacji, pola niestandardowe do śledzenia postępów oraz automatyzacje zapewniające ciągłość działań.

Jeśli Twój zespół stosuje OKR, to świetnie, możesz je uporządkować. Jeśli nie, to nadal sprawdza się to w przypadku priorytetów kwartalnych, kart wyników kampanii lub inicjatyw międzyzespołowych.

Przykładowe ustawienia:

Jeden dokument dotyczący inicjatywy („co” i „dlaczego”)

Kluczowe wyniki jako zadania („do”)

Pola niestandardowe, takie jak właściciel, wpływ, pewność i kamień milowy

Podsumowania i formuły do automatycznego obliczania postępów

Lekki pulpit nawigacyjny do cotygodniowych kontroli (elementy zagrożone, przeszkody, zaległe zadania)

Zamiast „OKR-ów w jednym narzędziu i pracy w innym”, wszystko pozostaje połączone, a aktualizacje postępów nie są już oddzielnym zadaniem.

6. Zautomatyzuj swoją pracę na swój sposób

Automatyzacje ClickUp zostały zaprojektowane w celu wyeliminowania zbędnych czynności, dzięki czemu Twoje zespoły mogą skupić się na rozwiązywaniu problemów, tworzeniu pomysłów i realizacji zadań o dużym znaczeniu. Dzięki prostej logice „jeśli to, to tamto” możesz tworzyć zaawansowane reguły automatyzacji, korzystając z ponad 50 wyzwalaczy, działań i warunków.

Załóżmy, że zarządzasz procesem tworzenia zawartości. Za każdym razem, gdy zadanie przechodzi do statusu „Gotowe do przeglądu”, ClickUp może automatycznie przypisać je do redaktora, zmienić jego priorytet na „Wysoki” i dodać etykietę „Wymaga przeglądu”.

Ponadto wbudowana AI pozwala tworzyć automatyzacje zarządzania projektami za pomocą podpowiedzi w języku naturalnym! Wystarczy opisać cykl pracy, np. „Przypisz wszystkie błędy o wysokim priorytecie w kontroli jakości do Rebeki i powiadom kierownika ds. rozwoju, jeśli nie zostaną one rozwiązane w ciągu 3 dni”.

🚨 Przycisk awaryjny projektu: Jeden zły skrypt wdrożeniowy kosztował Knight Capital 440 milionów dolarów w ciągu 30 minut. Ich zespół programistów wprowadził kod do produkcji bez odpowiedniej weryfikacji i widoczności. Rozwiązanie ClickUp: Dzięki integracji ClickUp z GitHub + zatwierdzeniom każda zmiana jest śledzona i sprawdzana — bez niespodzianek podczas produkcji.

7. Przenieś się z Asana za pomocą narzędzia do importu ClickUp

Zmiana platformy do zarządzania projektami nie musi oznaczać zaczynania od zera.

ClickUp Import sprawia, że migracja projektów, zadań, osób przypisanych i innych elementów z Asany do potężnego obszaru roboczego ClickUp jest niezwykle łatwa, przy zachowaniu wierności danych i wydajności.

Na przykład, Twój zespół marketingowy zarządza projektami w Asanie, a setki zadań są rozrzucone po różnych folderach projektowych. Możesz użyć narzędzia do importu Asany, aby przenieść wszystkie istotne informacje. Wystarczy po prostu przyporządkować projekty Asany do przestrzeni lub folderów ClickUp, zapewniając, że wszystko trafi tam, gdzie oczekuje tego Twój zespół.

Czy Twój zespół tkwi w starych rutynach, podczas gdy świat pędzi do przodu? Pobierz podręcznik ClickUp Strategic Planning OKRs Handbook, aby poznać nowe, praktyczne taktyki pozwalające zgrać zespoły pracujące zdalnie i osiągnąć swoje cele. Dowiedz się, jak wiodące zespoły eliminują zakłócenia, dostosowują się do zmieniających się priorytetów i sprawiają, że wszyscy zmierzają w tym samym kierunku — nawet jeśli dzieli ich wiele kilometrów.

ClickUp integruje współpracę bezpośrednio w Twoim obszarze roboczym dzięki zaawansowanym funkcjom dokumentów i tablic, które działają w synchronizacji z Twoimi zadaniami, osiami czasu i celami.

ClickUp Docs pozwala zespołom tworzyć wszystko, od standardowych procedur operacyjnych i notatek ze spotkań po propozycje projektów i specyfikacje produktów. Ale to coś więcej niż redaktor dokumentów. Chcesz przypisać zadania do wykonania w dokumencie? Po prostu oznacz kolegę z zespołu i utwórz zadanie w tekście. Chcesz odwołać się do tablicy sprintu lub kalendarza? Umieść je bezpośrednio w dokumencie.

Możesz stworzyć wiki projektu z interaktywnymi listami kontrolnymi, zagnieżdżonymi stronami i edycją w czasie rzeczywistym.

Na przykład menedżer produktu opracowujący kolejny cykl wydawniczy może dodać elementy projektu, poprosić programistów o opinię i połączyć zadania bezpośrednio w miejscu podejmowania decyzji.

Ponadto tablice ClickUp Whiteboards oferują kreatywną, wizualną przestrzeń do burzy mózgów, mapowania ścieżek użytkowników i wspólnego tworzenia cykli pracy.

Wyobraź sobie: Twój zespół UX planuje przepływ użytkowników na tablicy, zamienia karteczki samoprzylepne na zadania w locie i przydziela je podczas spotkania. Dzięki współpracy w czasie rzeczywistym, śledzeniu kursora i wizualizacjom opartym na AI jest to wirtualna sala konferencyjna, która pozostaje połączona z realizacją.

ClickUp Brain może generować obrazy bezpośrednio w Tablicach, pomagając zespołom wizualizować pomysły, makiety i cykle pracy na miejscu. Dzięki ClickUp Brain lub ClickUp BrainGPT możesz opisać koncepcję wizualną i natychmiast przekształcić ją w obraz bez konieczności zmiany narzędzi. Przykładowa podpowiedź: „Utwórz grafikę przedstawiającą na wpół zjedzonego pączka”. Generuj obrazy w ramach Tablic za pomocą ClickUp Brain

9. Wykorzystaj AI, która przekształca rozmowy w działania (a nie tylko podsumowania)

Większość narzędzi do zarządzania projektami posiada obecnie AI, która może podsumowywać aktualizacje, przepisywać notatki i tworzyć zawartość. Asana również.

Przewagą ClickUp jest to, co dzieje się dalej.

Dzięki ClickUp Brain i ClickUp BrainGPT oraz Super Agents możesz automatycznie przekształcać dyskusje w przydzielone zadania, bez konieczności ręcznego przekładania czatu na zadania.

Ogólnie rzecz biorąc, stos AI ClickUp opiera się na trzech elementach:

ClickUp Brain: AI w miejscu pracy, która może odpowiadać na pytania dotyczące Twojej pracy, generować zawartość, podsumowywać wątki i przekształcać chaotyczne informacje w uporządkowane działania.

ClickUp BrainGPT + Talk-to-Text: szybsza, bezdotykowa interakcja, dzięki której możesz rejestrować zadania i wykonywać je bez przerywania bieżącej pracy.

Super agenci: agenci, którzy mogą monitorować, reagować i podejmować działania w całym obszarze roboczym, dzięki czemu planowanie automatycznie przekształca się w realizację.

A. Uzyskaj odpowiedzi na podstawie rzeczywistej pracy, a nie ogólnych wyników generowanych przez AI.

Zamiast prosić sztuczną inteligencję o „zgadywanie”, ClickUp Brain został zaprojektowany tak, aby czerpać informacje z kontekstu Twojego obszaru roboczego. Dzięki temu, gdy ktoś zapyta „Jaki jest aktualny status przeprojektowania strony internetowej w trzecim kwartale?”, nie musisz przeszukiwać zadań, dokumentów i komentarzy. Brain może wyświetlić rzeczywiste aktualizacje, właścicieli i przeszkody na podstawie zawartości obszaru roboczego.

Załóżmy, że Twój zespół marketingowy właśnie zakończył 45-minutową sesję burzy mózgów na temat wprowadzenia nowego produktu na rynek. Skorzystaj z ClickUp AI, aby natychmiast wygenerować dopracowany brief dotyczący wprowadzenia produktu. Podsumuje on kluczowe pomysły kampanii, przydzieli zadania do wykonania, a nawet przygotuje szkic wiadomości e-mail lub postów w mediach społecznościowych.

Ponadto nie musisz już przełączać się między narzędziami, aby zrealizować zadanie od pomysłu do zakończenia. Twórz zawartość za pomocą ClickUp Brain, zapisuj ją w ClickUp Docs i współpracuj ze swoim zespołem za pomocą ClickUp Chat lub po prostu przypisz ją komuś za pomocą ClickUp Tasks.

B. BrainGPT + Talk-to-Text dla szybszej i płynniejszej realizacji zadań

To właśnie ta część zmienia zachowanie. Dzięki ClickUp BrainGPT i Talk-to-Text możesz wypowiedzieć polecenie, np.

„Podsumuj wszystkie zaległe zadania dla działu marketingu i przygotuj wiadomość z przypomnieniem dla każdego właściciela”.

... i uzyskaj wyniki, które możesz natychmiast przekształcić w zadania, dokumenty lub aktualizacje, bez konieczności pisania powieści. Jest to szczególnie przydatne podczas spotkań standupowych, w drodze do pracy lub gdy żonglujesz 12 zakładkami i masz coraz mniejszą zdolność koncentracji.

C. Super agenci: aktualizacja „koniec z nadzorowaniem cyklu pracy”

W tym zakresie ClickUp wykracza poza typowego asystenta AI.

Agenci Autopilot mogą być ustawieni tak, aby wykonywać zadania w Twoim imieniu w ClickUp, w oparciu o to, co dzieje się w zadaniach, dokumentach i czacie. Następnie Super Agenci idą o krok dalej, pełniąc role specjalistyczne (np. koordynator projektu, partner operacyjny, osoba odpowiedzialna za selekcję zgłoszeń), które mogą proaktywnie zapewnić wsparcie dla realizacji zadań.

Przykład: W kanale wydarzeń lub kanale uruchomień użytkownicy zamieszczają aktualizacje typu „Prelegent nie potwierdził udziału” lub „Projekt jest zablokowany”. W większości narzędzi są to tylko niepotrzebne informacje. Dzięki agentom możesz mieć system:

Wykryj żądanie lub decyzję

Twórz lub aktualizuj odpowiednie zadania

Przypisz właściciela

Ustaw termin lub regułę eskalacji

realizuj plan

To właśnie różnica między „AI, która pisze” a „AI, która zarządza cyklem pracy”.

W wielofunkcyjnym kanale uruchomieniowym agent może zauważyć, że „potrzebujemy zatwierdzenia projektu do piątku”, utworzyć zadanie, przypisać projekt, ustawić termin wykonania i powiadomić kierownika projektu.

🎥 Jeśli porównujesz ClickUp z Asaną i czujesz się przytłoczony śledzeniem aktualizacji lub ręcznym sporządzaniem raportów, to wideo pokazuje, jak zarządzanie projektami oparte na AI zmienia zasady gry.

10. Automatycznie zamieniaj spotkania w zadania dzięki AI Notetaker

Spotkania kończą się niepowodzeniem, gdy elementy pozostają uwięzione w notatkach.

W przeciwieństwie do tradycyjnych narzędzi do spotkań, ClickUp Meetings umożliwia nagrywanie, transkrypcję i bezpośrednie połączenie wyników spotkań z Twoją pracą.

Dzięki ClickUp AI Notetaker wyniki spotkań mogą szybko przekształcić się w uporządkowaną pracę: notatki, decyzje, działania i działania następcze, które zamieniają się w zadania, które Twój zespół może śledzić.

Na przykład: po cotygodniowej synchronizacji migracji narzędzi, ClickUp AI Notetaker rejestruje decyzje, wybiera elementy do wykonania, tworzy zadania dla każdego właściciela i umieszcza podsumowanie w odpowiednim dokumencie lub wątku czatu, aby nic nie zostało pominięte.

🚨 Przycisk paniki projektu: Ekspansja Targetu w Kanadzie szybko zakończyła się niepowodzeniem — nadmierne zapasy elementów, których nikt nie chciał, niedobory podstawowych artykułów i chaos w łańcuchu dostaw. Rozwiązanie ClickUp: Szablon zarządzania zapasami ClickUp w połączeniu z pulpitami nawigacyjnymi mógłby ujawnić problemy z zapasami, zanim półki byłyby puste lub magazyny przepełnione.

📖 Przeczytaj również: Jak wyeksportować dane z Asany do Excela

Jak przejść z Asany na ClickUp

Myślisz o przejściu z Asany na ClickUp, ale czujesz się onieśmielony? Rozumiemy to. Dobra wiadomość jest taka, że jest to łatwiejsze niż myślisz.

Oto przewodnik, jak płynnie dokonać zmiany i zacząć pracować mądrzej.

Krok 1: Zarejestruj się w ClickUp

Zacznij od utworzenia konta ClickUp. Po zalogowaniu się poświęć chwilę na zastanowienie się, jak Twoje ustawienia Asany przekładają się na ClickUp.

W tym przypadku do organizacji pracy użyjesz przestrzeni, folderów i list, które działają jak zagnieżdżone pudełka. Jeśli więc w Asanie miałeś działy lub projekty klientów, to właśnie od nich zaczniesz. Skorzystaj z okazji, aby posprzątać. Zarchiwizuj stare projekty Asany, które tylko zbierają kurz, aby przenieść tylko to, co naprawdę ważne.

🚨 Przycisk paniki projektu: Pepsi rozpoczęło kampanię w Chinach z hasłem, które można przetłumaczyć jako „Pepsi przywraca twoich przodków z martwych”. Nikt nie zauważył tego błędu przed rozpoczęciem kampanii. Rozwiązanie ClickUp: Dzięki powiązaniu ClickUp Docs z zadaniami kampanii i formalnym etapem przeglądu z niestandardowymi statusami zadań, tłumaczenie to zostałoby oznaczone przed pojawieniem się na billboardzie.

Krok 2: Zaimportuj Asanę do ClickUp (a następnie poświęć 15 minut na porządki).

Funkcja importu ClickUp wykonuje większość ciężkiej pracy.

Przejdź do ustawień obszaru roboczego, kliknij Importuj/Eksportuj i wybierz Asana. Po połączeniu konta Asana wystarczy wybrać projekty, które chcesz przenieść, i wybrać miejsce, w którym mają się one znaleźć w nowej konfiguracji ClickUp.

Będziesz mógł dostosować przenoszone elementy, takie jak pola niestandardowe, kamienie milowe i osoby przypisane, tak aby pasowały do Twojej nowej struktury.

Po imporcie zrób szybką kontrolę poprawności:

Potwierdź właścicieli + terminy wykonania

Przypisuj statusy do swojego cyklu pracy

Zdecyduj, gdzie będzie znajdować się „wspólna” praca (klient, dział, program)

Przypnij swoje główne widoki (Lista/Tablica/Gantt), aby zespół trafiał we właściwe miejsce.

Zapobiega to problemowi „zaimportowaliśmy Wszystko, ale nikt tego nie używa”.

⚙️ Bonus: Dowiedz się, jak zespół marketingowy ClickUp wykorzystuje ClickUp do pełnej kontroli kreatywnej nad koordynacją kampanii, tworzeniem zawartości i opracowywaniem koncepcji.

Krok 3: Przeszkol swój zespół w ClickUp University

Teraz, gdy masz już swoje dane, czas zaangażować swój zespół. ClickUp University oferuje bezpłatne wideo, sesje na żywo i krótkie samouczki, które pomogą wszystkim.

Krótkie szkolenie na początku pomaga wszystkim szybko rozpocząć pracę i buduje zaufanie do platformy.

📮 ClickUp Insight: Dla 34% respondentów naszej ankiety opóźnienia w podejmowaniu decyzji wynikają z oczekiwania na zatwierdzenie przez kierownictwo, co sprawia, że proste zatwierdzenia stają się przeszkodami. Im dłużej czekasz, tym dłużej czekasz. ⏳ Dzięki zautomatyzowanym cyklom pracy ClickUp zadania mogą być automatycznie kierowane do odpowiedniej osoby zatwierdzającej i natychmiast realizowane. Koniec z powiadomieniami na czacie i przeszukiwaniem Skrzynki odbiorczej — teraz wszystko przebiega płynnie i bez wysiłku. ✅

Idź naprzód z ClickUp

Znasz już kluczowe różnice między tymi dwoma narzędziami.

ClickUp, aplikacja do wszystkiego, co związane z pracą, to kompletne centrum pracy, które dostosowuje się do Twojego cyklu pracy. Jeśli planujesz wprowadzenie produktu na rynek, prowadzisz kampanie dla klientów lub zarządzasz OKR, to powinno być Twoim pierwszym wyborem.

Jest elastyczny, bardziej wydajny i, szczerze mówiąc, łatwiejszy w niestandardowym dostosowywaniu. Po co więc się zadowalać?

Wypróbuj ClickUp już dziś i przekonaj się, jak zmieni Twoją pracę. ✅