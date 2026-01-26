De 10 beste tools voor organisatie en beheer voor volwassenen met ADHD in 2026

Disclaimer: Dit artikel is bedoeld om informatie te verstrekken over tools en strategieën voor productiviteit. Het is niet bedoeld als vervanging van professioneel medisch advies, diagnose of behandeling van ADHD of enige andere aandoening.

Het vinden van de juiste tools om ADHD bij volwassenen te helpen beheersen, kan een van de vele copingstrategieën zijn om belangrijke taken te organiseren en de productiviteit te verhogen. En mensen met ADHD weten dat organisatie en productiviteit niet vanzelf gaan.

Volgens de organisatie CHADD brengen ADHD-symptomen bij volwassenen uitdagingen met zich mee bij het beheren van complexe, langlopende projecten in hun professionele leven. Bij grotere projecten moet je niet alleen georganiseerd blijven, maar ook vaardig zijn in communicatie, het bijhouden van talrijke taken en tijdmanagement.

Maar dat hoeft mensen met ADHD er niet van te weerhouden om uit te blinken in hun carrière. Er zijn tal van goede gewoontes en geweldige tools die ze in hun dagelijks leven kunnen gebruiken.

Daarom hebben we deze lijst samengesteld met de top 10 ADHD-apps voor volwassenen in 2024.

Van taakbeheer tot projectmanagement en van tijdsregistratie tot het maken van aantekeningen: wij hebben alles voor je geregeld.

De beste hulpmiddelen voor ADHD moeten naadloos in je routine passen en je dagelijks leven verbeteren zonder extra stress.

Ze moeten intuïtief zijn, aanpasbaar aan uw unieke behoeften, en functies bieden die veelvoorkomende uitdagingen bij ADHD aanpakken , zoals projectmanagement, tijdmanagement, organisatie en focus.

Veel van deze ADHD-tools zijn handige apps die je op je telefoon of computer kunt gebruiken, zodat je altijd de hulp binnen handbereik hebt die je nodig hebt om belangrijke taken uit te voeren.

In een steeds digitaler wordende wereld kan het overweldigend zijn om de juiste tool te vinden. Hieronder vind je onze topkeuzes voor de beste ADHD-tools die je helpen om gefocust, georganiseerd en efficiënt te blijven.

Taaken beheren in ClickUp Zet opmerkingen om in ClickUp-taken of wijs ze toe aan teamleden

ClickUp is een uitgebreide tool voor projectmanagement die mensen met ADHD kan helpen om georganiseerd te blijven. Het is meer dan alleen een app voor takenlijsten; het integreert taakbeheer, samenwerking aan documenten, het bijhouden van doelen en tijdbeheer op één platform.

Dit zorgt ervoor dat alle benodigde informatie op één plek wordt gebundeld, wat de productiviteit verhoogt en de cognitieve belasting van het schakelen tussen apps vermindert. De robuuste functies en intuïtieve interface maken het tot een van de beste ADHD-organisatietools voor volwassenen, en zonder meer een van de beste organisatie-apps.

Met ClickUp kun je de Notes-functie gebruiken als een soort plakbriefjes, rechtstreeks op het platform. Of je kunt taken prioriteren, deadlines instellen en je werkstroom visualiseren via gantt-diagrammen, lijstweergaven of bordweergaven, afhankelijk van wat het beste bij je past.

Dankzij de aanpasbare interface van ClickUp kun je de tool aanpassen aan jouw werkstijl en voorkeuren, in plaats van andersom.

Met de diverse functies van ClickUp is het niet alleen een organisatie-tool; het kan een cruciaal onderdeel worden van je dagelijkse tips voor productiviteit om gefocust te blijven.

Dus of je nu je tijdmanagementtechnieken wilt vernieuwen of gewoon je bureau beter wilt organiseren, ClickUp kan je helpen een evenwichtiger en hogere productiviteit te bereiken.

De beste functies van ClickUp

Naadloze integratie met meer dan 1.000 apps en tools

Uitgebreide functies voor het projectmanagement voor taken, documenten en projecten

Automatisering van routinetaken voor meer productiviteit

Aanpasbare werklastbeheer en interfaces die aan uw behoeften voldoen

Kant-en-klare ADHD-sjablonen , zoals sjablonen voor takenlijsten , om taken te beheren en dingen gedaan te krijgen

Blijf georganiseerd en hebben productiviteit tijdens je productmanagementtraject met de ClickUp-sjabloon voor takenlijsten

Limieten van ClickUp

Vanwege de uitgebreide functies kan het even duren voordat nieuwe gebruikers vertrouwd raken met de tool

Offline zijn niet alle functies beschikbaar

Prijzen van ClickUp

Free Forever

Onbeperkt : $ 7 per maand per gebruiker

Business : $ 12 per maand per gebruiker

Enterprise : Neem contact op voor prijzen

ClickUp Brain: Voeg toe aan elk betaald abonnement voor $ 7 per lid per maand

Beoordelingen en recensies van ClickUp

G2 : 4,7/5 (meer dan 2.000 beoordelingen)

Capterra: 4,7/5 (meer dan 2.000 beoordelingen)

2. Brain Focus

via Brain Focus

Brain Focus is een app voor tijdmanagement die gebruikmaakt van de Pomodoro-techniek, die gebruikers aanmoedigt om zich gedurende korte, vaste intervallen op Taaken te concentreren, met pauzes tussendoor.

Deze techniek voor werklastbeheer kan bijzonder effectief zijn voor mensen met ADHD, omdat het de intimiderende werking van grote taken kan verminderen door ze op te splitsen in kleinere, beter beheersbare delen.

De app maakt het mogelijk om taken te categoriseren en de interface is eenvoudig, waardoor eventuele hindernissen bij het organiseren van je taken worden verminderd.

Door de focus op het prioriteren en plannen van taken is het een handige tool voor mensen die worstelen met uitstelgedrag of overweldigd raken door te veel taken.

De beste functies van Brain Focus

Aanpasbare duur van het werk en de pauzes om de app af te stemmen op uw werkstijl en communicatiestrategieën

Mogelijkheid om sessies te pauzeren en te hervatten, zodat je rekening kunt houden met onverwachte onderbrekingen

Mogelijkheid om wifi en geluid uit te schakelen tijdens werksessies, waardoor digitale afleidingen tot een minimum worden beperkt om de focus te behouden

Intuïtieve interface waarmee gebruikers gemakkelijk kunnen navigeren en hun voortgang in de loop van de tijd kunnen bijhouden

Limieten van Brain Focus

Een gebrek aan integratie met andere apps voor productiviteit kan het nodig maken om gegevens handmatig over te zetten

De interface van de app is weliswaar eenvoudig, maar kan voor sommige gebruikers te simplistisch overkomen, omdat deze de verfijnde esthetiek van sommige andere apps mist

Prijzen van Brain Focus

Free

Beoordelingen en recensies van Brain Focus

G2 : n.v.t.

Capterra: n.v.t.

3. Mint

via Mint

Mint is een app voor financiële organisatie waarmee je je geld op één plek kunt bijhouden, budgetteren en beheren.

Voor volwassenen met ADHD die moeite hebben met geldbeheer biedt Mint een oplossing om je financiën op orde te houden.

Het haalt al je financiële informatie op, van bankrekeningen tot creditkaarten en rekeningen, en geeft deze weer in een overzichtelijk format. Het geeft ook waarschuwingen bij ongebruikelijke afschrijvingen, stuurt betalingsherinneringen om boetes voor te late betaling te voorkomen, en biedt zelfs tips om kosten te verlagen en geld te besparen.

De beste functies van Mint

Automatische synchronisatie met verschillende financiële instellingen om realtime de uitgaven, het spaargeld en de algehele financiële gezondheid bij te houden

Diepgaande inzichten in bestedingspatronen, die gebruikers helpen verbeterpunten te identificeren en tips bieden voor beter geldbeheer

Functies voor het bijhouden van rekeningen en herinneringen helpen gemiste betalingen en de mogelijke negatieve gevolgen voor kredietwaardigheid te voorkomen

Limieten van Mint

Sommige gebruikers melden problemen bij het synchroniseren met bepaalde financiële instellingen

Het automatische systeem voor het categoriseren van transacties in de app kan aankopen soms verkeerd categoriseren, waardoor handmatige correcties nodig zijn

Prijzen van Mint

Free

Premium: $ 4,99/maand

Beoordelingen en recensies van Mint

G2 : n.v.t.

Capterra: 4,6/5 (meer dan 100 beoordelingen)

4. Remember the Milk

via Remember the Milk

Remember the Milk is een slimme tool voor takenlijsten en taakbeheer die het proces van tijdmanagement en het georganiseerd blijven vereenvoudigt, zodat u uw productiviteit kunt verhogen.

Hiermee kunt u ADHD-takenlijsten maken, deadlines instellen, taken aan anderen toewijzen en zelfs bestanden of aantekeningen aan taken toevoegen. U kunt ook prioriteiten toekennen aan taken, wat helpt bij het bepalen van de volgorde waarin u ze moet aanpakken.

Remember the Milk heeft ook ingebouwde herinneringen, zodat je nooit meer een taak vergeet of een deadline mist.

De tool is bijzonder geschikt voor volwassenen met ADHD, omdat het hen ontlast van de mentale belasting die het onthouden van taken met zich meebrengt.

De beste functies van Remember the Milk

Met de Smart Add-functie kunnen gebruikers snel en efficiënt taken toevoegen, waarbij ze met sneltoetsen deadlines, prioriteiten, herhalingsfrequenties en meer kunnen instellen

De mogelijkheid om taken en lijsten te delen, waardoor samenwerken of het beheer van huishoudelijke taken gestroomlijnder verloopt

Uitgebreide integratie met diverse applicaties, waardoor gebruikers hun taken kunnen beheren waar ze ook zijn, zonder van context te hoeven wisselen

Limieten van Remember the Milk

Sommige geavanceerde functies, zoals onbeperkt delen, bestandsbijlagen en kleurlabels, zijn alleen beschikbaar in de Pro-versie

Sommige gebruikers vinden de gebruikersinterface misschien wat verouderd in vergelijking met modernere, visueel aantrekkelijke apps

Prijzen van Remember the Milk

Free

Pro: $ 39,99/jaar

Beoordelingen en recensies van Remember the Milk

G2 : 4,4/5 (10+ beoordelingen)

Capterra: 4,4/5 (meer dan 50 beoordelingen)

5. Google Taak

via Google Tasks

Google Tasks is een tool voor taakbeheer die naadloos integreert met de productreeks van Google, zoals Gmail en Google Agenda, waardoor gebruikers een consistente en vertrouwde omgeving krijgen.

Met deze tool kun je taken rechtstreeks vanuit je Gmail-inbox aanmaken, waardoor het noteren van taken uit e-mails wordt gestroomlijnd. Bovendien biedt Google Tasks de mogelijkheid om subtaaken aan te maken, zodat je grotere taken kunt opsplitsen in kleinere, beter beheersbare delen.

De taken worden gesynchroniseerd op al je apparaten, waardoor je je lijst met nog te doen taken overal gemakkelijk kunt bekijken.

Het is echter een relatief eenvoudige tool, en hoewel dat betekent dat hij gemakkelijk te gebruiken is, ontbreken er mogelijk ook enkele functies die wel in complexere tools voor taakbeheer te vinden zijn.

De beste functies van Google Tasks

Dankzij de eenvoudige integratie met Gmail en Google Agenda verloopt de overgang tussen taken, e-mails en planning naadloos

Taken kunnen rechtstreeks vanuit e-mails worden aangemaakt, wat bijdraagt aan een efficiënte werkstroom

Maakt het mogelijk om subtaaken aan te maken, waardoor grote taken kunnen worden opgesplitst in beter beheersbare delen

Beperkingen van Google Tasks

Het mist enkele van de complexere functies voor taakbeheer die in andere tools wel aanwezig zijn

Geen ingebouwde herinneringen of notificaties voor taken die moeten worden uitgevoerd

Prijzen van Google Tasks

Free

Beoordelingen en recensies van Google Taak

G2 : 4,2/5 (10+ beoordelingen)

Capterra: n.v.t.

6. Evernote

via Evernote

Evernote is een krachtige tool voor het maken van aantekeningen waarmee je al je aantekeningen, ideeën en taken op één plek kunt bewaren.

Evernote gaat verder dan eenvoudige tekstaantekeningen: je kunt afbeeldingen, webpagina's en zelfs audio-memo's aan je aantekeningen toevoegen, zodat je informatie in het beste format kunt vastleggen. De tool heeft een krachtige zoekfunctie die zelfs tekst in afbeeldingen herkent.

Dankzij de mogelijkheid om notities te synchroniseren op alle apparaten heb je je aantekeningen altijd binnen handbereik, of je nu op je desktopcomputer, tablet of smartphone zit.

Voor mensen met ADHD kunnen de flexibiliteit en de uitgebreide functies van Evernote een doorbraak betekenen bij het vastleggen en ordenen van gedachten.

De beste functies van Evernote

Uitgebreide mogelijkheden voor het maken van multimedianotities, waaronder tekst, afbeeldingen, audio en webknipsels

Krachtige zoekfunctie die zelfs tekst in afbeeldingen kan herkennen

Synchroniseert op al je apparaten, zodat je overal toegang hebt tot je aantekeningen

Beperkingen van Evernote

De gratis versie heeft enkele limieten voor het gebruik, waaronder hoeveel nieuwe content je elke maand kunt toevoegen

De interface kan voor nieuwe gebruikers overweldigend zijn vanwege het enorme aantal functies

Prijzen van Evernote

Free

Persoonlijk : $ 14,99/maand

Professional: $ 17,99/maand

Beoordelingen en recensies van Evernote

G2 : 4,4/5 (meer dan 1.000 beoordelingen)

Capterra: 4,4/5 (meer dan 8.000 beoordelingen)

7. ScheduleOnce

via ScheduleOnce

ScheduleOnce is een app voor tijdbeheer en planning die het maken van afspraken, vergaderingen en telefoongesprekken stroomlijnt.

De tool maakt zowel individuele als groepsplanning mogelijk en kan worden geïntegreerd met populaire kalenders zoals Google Agenda, Outlook en iCloud.

Door het planningsproces te automatiseren, bespaart ScheduleOnce u tijd en vermindert het de kans op fouten of dubbele boekingen.

Dankzij automatische herkenning van de tijdzone zorgt de tool ervoor dat u en uw contactpersonen altijd op één lijn zitten over wanneer een vergadering plaatsvindt, ongeacht waar iedereen zich bevindt.

De beste functies van ScheduleOnce

Maakt zowel één-op-één- als groepsplanning mogelijk

Integreert met de belangrijkste kalenders, zodat al je afspraken op één plek staan

Automatiseert het hele planningsproces, waardoor je tijd en moeite bespaart

Limieten van ScheduleOnce

Duurder dan andere planningstools

Het kan voor nieuwe gebruikers overweldigend zijn vanwege de uitgebreide functies

Prijzen van ScheduleOnce

Starter : Gratis

Growth : $10/maand

Enterprise: Neem contact op met ScheduleOnce voor prijzen

Beoordelingen en recensies van ScheduleOnce

G2 : n.v.t.

Capterra: n.v.t.

8. SimpleMind

via SimpleMind

SimpleMind is een mindmapping-tool waarmee je je gedachten visueel kunt ordenen. Mindmaps kunnen bijzonder effectief zijn voor mensen met ADHD, omdat ze een flexibelere en creatievere manier bieden om ideeën vast te leggen in vergelijking met traditionele lineaire aantekeningen.

Met SimpleMind kun je mindmaps maken op een oneindig canvas, zodat je nooit ruimte tekort komt.

Met deze tool kun je je mindmaps aanpassen met kleuren, stijlen en afbeeldingen, waardoor je kaarten aantrekkelijker en begrijpelijker worden.

Bovendien zijn je mindmaps vanaf elk apparaat toegankelijk, waardoor je ze gemakkelijk kunt bekijken en uitvoeren, waar je ook bent.

De beste functies van SimpleMind

Infinite Canvas maakt onbeperkt mindmappen mogelijk zonder ruimtelijke beperkingen

Pas mindmaps aan met stijlen, kleuren en afbeeldingen om visueel aantrekkelijke content te creëren

Dankzij platformonafhankelijke synchronisatie heb je vanaf elk apparaat toegang tot mindmaps

Beperkingen van SimpleMind

De gratis versie heeft een enigszins beperkte limiet; de meer geavanceerde functies zijn voorbehouden aan de betaalde versies

Sommige gebruikers melden dat de interface in het begin wat lastig te navigeren kan zijn

Prijzen van SimpleMind

Free

Pro: Neem contact op met SimpleMind voor prijzen

Beoordelingen en recensies van SimpleMind

G2 : 4,5/5 (meer dan 12.000 beoordelingen)

Capterra: 4,6/5 (meer dan 2.000 beoordelingen)

9. 24me

via 24me

24me is een app voor persoonlijke assistentie die je elektronische kalenders, taken, aantekeningen en persoonlijke accounts op één plek samenbrengt.

Met automatische herinneringen voor taken zoals het betalen van rekeningen of het onthouden van afspraken zorgt 24me ervoor dat je nooit een belangrijke deadline mist. Laat een stapel plakbriefjes en een papieren kalender dat maar eens doen!

De app bevat ook tools voor tijdmanagement, zoals een 'smart alerts'-functie die de reistijd naar je volgende afspraak berekent en automatisch herinneringen instelt wanneer het tijd is om te vertrekken. Dit kan bijzonder nuttig zijn voor mensen met ADHD, omdat het hen de last van het onthouden en plannen uit handen neemt.

De app kan worden geïntegreerd met verschillende digitale assistenten, waardoor het beheren van je taken en afspraken nog eenvoudiger wordt.

De beste functies van 24me

Consolidatie van kalenders, taken en aantekeningen kan gebruikers al hun verplichtingen op één plek laten zien

Geautomatiseerde afhandeling van bepaalde taken, zoals het betalen van rekeningen en het versturen van cadeaus

Biedt spraakinvoer voor het toevoegen van taken en aantekeningen, wat handig is voor gebruikers die liever spreken dan typen

Limiet van 24me

Er zijn synchronisatieproblemen gemeld bij integratie met bepaalde andere applicaties

Sommige gebruikers melden dat de gebruikersinterface van de app intuïtiever zou kunnen zijn

Prijzen van 24me

Free

Pro: $ 5,99/maand

Beoordelingen en recensies van 24me

G2 : n.v.t.

Capterra: n.v.t.

10. Cozi

via Cozi

Cozi is een app voor gezinsorganisatie die is ontworpen om de agenda's, taken en takenlijsten van je gezin op één plek te bewaren. De taakplanner-app heeft een gedeelde gezinskalender, waar leden hun afspraken en gebeurtenissen kunnen toevoegen, waardoor je gemakkelijk kunt zien wie wat doet en wanneer.

Met Cozi kun je ook taken en boodschappenlijstjes maken en beheren waar alle gezinsleden toegang toe hebben. De app stuurt herinneringen voor aankomende gebeurtenissen of taken, zodat iedereen op de hoogte is.

Voor mensen met ADHD die gezinsverantwoordelijkheden hebben, kan Cozi een geweldige tool zijn om alles goed te organiseren.

De beste functies van Cozi

Met een gedeelde gezinskalender kunnen alle gezinsleden zien wie wat wanneer doet

Bevat gedeelde takenlijsten, zodat iedereen kan zien welke taken er nog te doen zijn en wie daarvoor verantwoordelijk is

Cozi biedt ook gedeelde boodschappenlijstjes, die in realtime worden bijgewerkt wanneer gezinsleden items afvinken

Limieten van Cozi

Bepaalde functies, zoals een kalendermaandoverzicht en een advertentievrije weergave, zijn alleen beschikbaar in de betaalde versie

Sommige gebruikers vinden de interface een beetje verouderd in vergelijking met andere moderne apps

Prijzen van Cozi

Free

Cozi Gold: $ 29,99/jaar

Beoordelingen en recensies van Cozi

G2 : n.v.t.

Capterra: n.v.t.

Blijf gefocust op het werk met hulpmiddelen voor ADHD-beheer

Het omgaan met ADHD kan een uitdaging zijn, maar met de juiste tools kun je die uitdaging omzetten in een kracht. Elk van de ADHD-organisatietools die we hebben besproken, biedt unieke functies.

Of je nu taken wilt beheren, je gedachten wilt ordenen, afspraken wilt plannen of belangrijke details wilt bijhouden met digitale aantekeningen, je zit goed. Maar onthoud: de sleutel tot een succesvolle organisatie is niet om al deze digitale tools tegelijk te gebruiken. Zoek in plaats daarvan de tools die het beste bij jouw specifieke behoeften passen.

Het doel is om je leven te vereenvoudigen, niet om het nog ingewikkelder te maken, dus neem de tijd om deze opties te bekijken en te zien wat voor jou het beste werkt. En onthoud: iedereen is anders – wat voor de één het beste werkt, hoeft voor de ander niet hetzelfde te zijn.

Het belangrijkste is dat je ontdekt wat jou helpt om je het meest georganiseerd en met de hoogste productiviteit te voelen.

Vergeet niet om de kalenderweergave van ClickUp te bekijken in je zoektocht naar organisatorische meesterschap. Deze biedt een uitgebreid overzicht van al je taken en hun deadlines in een visueel intuïtief format.

Dit is een gamechanger voor visuele denkers en is vooral handig voor mensen die met meerdere taken en deadlines jongleren. Ontdek ook ClickUp Docs voor een efficiënte manier om documenten te maken, te delen en samen te werken binnen je werkruimte.

Met ClickUp Docs kun je aantekeningen maken, taken toewijzen en samen to-do-lijsten bewerken, waardoor het een veelzijdige tool is voor persoonlijke en teamprojecten. Voor mensen met ADHD kan het vinden van de juiste tools een wereld van verschil maken in hun professionele en persoonlijke leven.

