10 beste AI-tools voor ADHD in 2024

Attention Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD) kan je voor unieke uitdagingen stellen in je persoonlijke en professionele leven! Ik heb de strijd aan den lijve ondervonden - onafgemaakte projecten en gemiste deadlines door uitstelgedrag, concentratieproblemen en de voortdurende zoektocht naar manieren om mijn tijd en energie beter te beheren.

Dus probeerde ik meerdere AI-gestuurde ADHD-tools om taken te automatiseren en mijn leven gemakkelijker te maken.

Als jij in hetzelfde schuitje zit, dan voel ik met je mee! Ik heb een lijst gemaakt van alle ADHD-hulpmiddelen die ik heb geprobeerd en regelmatig gebruik om mijn belangrijke taken te organiseren, mijn focus te behouden en snelle notities te maken. Je kunt deze ADHD productiviteit apps gemakkelijk integreren in je bestaande processen voor een beter beheer.

Laten we eens duiken in de beste AI tools voor ADHD!

Wat moet je zoeken in AI-programma's voor ADHD?

De beste AI vinden ADHD-apps het kan een uitdaging zijn om apps te vinden die je helpen om je hoofd leeg te maken. Je hebt een hulpmiddel nodig dat het makkelijk maakt om taken te beheren en je focus te verhogen, terwijl het voldoet aan jouw unieke behoeften.

Dit is wat ik heb overwogen toen ik op zoek ging naar AI ADHD-hulpmiddelen:

Simpliciteit: Bij ADHD voelen onze hersenen zich voortdurend overbelast door hyperactiviteit. We hebben eenvoudige hulpmiddelen nodig met interactieve UI die onze hersenen niet overprikkelen

Bij ADHD voelen onze hersenen zich voortdurend overbelast door hyperactiviteit. We hebben eenvoudige hulpmiddelen nodig met interactieve UI die onze hersenen niet overprikkelen Aanpassing: Zoek naar tools die zich kunnen aanpassen aan je specifieke workflow en voorkeuren. Dit omvat het aanpassen van lettertypen en kleuren (voor betere leesbaarheid), agendaweergaven, herinneringsmeldingen en thema's

Zoek naar tools die zich kunnen aanpassen aan je specifieke workflow en voorkeuren. Dit omvat het aanpassen van lettertypen en kleuren (voor betere leesbaarheid), agendaweergaven, herinneringsmeldingen en thema's Focusfuncties: Focus op AI ADHD-hulpprogramma's die je surfpatronen analyseren en afleidingen blokkeren zodat je taken kunt afmaken. Brownie points als de tool focustimers heeft

Focus op AI ADHD-hulpprogramma's die je surfpatronen analyseren en afleidingen blokkeren zodat je taken kunt afmaken. Brownie points als de tool focustimers heeft Taakautomatisering: ADHD-hersenen springen graag rond. Tools die meerdere taken kunnen automatiseren, zoals notities maken, gewoontes bijhouden, doelen stellen, taakbeheer en zelfreflectie, zijn een aanwinst

ADHD-hersenen springen graag rond. Tools die meerdere taken kunnen automatiseren, zoals notities maken, gewoontes bijhouden, doelen stellen, taakbeheer en zelfreflectie, zijn een aanwinst Bereikbaarheid: Een AI ADHD-hulpmiddel moet waar voor zijn geld bieden. Het is beter om tools te kiezen met een gratis versie of op zijn minst een gratis proefversie, zodat je de premium functies kunt ontdekken voordat je een abonnement neemt

Wat is ADHD?

ADHD kan aanvoelen alsof "het allemaal in je hoofd zit" Maar dat is het niet! Dit is wat Dokter Russell Barkley , een vooraanstaande autoriteit op dit gebied, zegt hierover:

ADHD als een op de hersenen gebaseerde stoornis: Dr. Barkley benadrukt dat ADHD een neurologische ontwikkelingsstoornis is, wat betekent dat het voortkomt uit verschillen in hersenfunctie. En nee! Het is geen gevolg van slecht ouderschap of een gebrek aan wilskracht

Dr. Barkley benadrukt dat ADHD een neurologische ontwikkelingsstoornis is, wat betekent dat het voortkomt uit verschillen in hersenfunctie. En nee! Het is geen gevolg van slecht ouderschap of een gebrek aan wilskracht Concentreer je op tekortkomingen in de executieve functies: Hij benadrukt dat de belangrijkste uitdaging bij ADHD ligt bij de executieve functies, die van invloed zijn op vaardigheden als plannen, organiseren, focussen en omgaan met tijd. De volgende keer dat je moeite hebt om je te concentreren, denk dan aan deze fysiologische aspecten van de aandoening

Hij benadrukt dat de belangrijkste uitdaging bij ADHD ligt bij de executieve functies, die van invloed zijn op vaardigheden als plannen, organiseren, focussen en omgaan met tijd. De volgende keer dat je moeite hebt om je te concentreren, denk dan aan deze fysiologische aspecten van de aandoening Het belang van een uitgebreide behandeling: Dr. Barkley pleit voor een multi-modale benadering van de behandeling van ADHD. Dit kan medicatie, gedragstherapie, onderwijsondersteuning en vaardigheidstraining omvatten. De juiste hulpmiddelen kunnen je helpen bij het ontwikkelen van nuttige strategieën om je te concentreren

Dr. Barkley pleit voor een multi-modale benadering van de behandeling van ADHD. Dit kan medicatie, gedragstherapie, onderwijsondersteuning en vaardigheidstraining omvatten. De juiste hulpmiddelen kunnen je helpen bij het ontwikkelen van nuttige strategieën om je te concentreren ADHD over de hele levensloop: Hij benadrukt dat ADHD blijft bestaan tot in de volwassenheid en dat er doorlopende managementstrategieën nodig zijn

Ik vind het nuttig om meer te weten te komen over de wetenschap achter ADHD omdat het me in staat stelt een uniek perspectief te ontwikkelen en te behouden over hoe ik functioneer!

Met al die handige functies in gedachten, gaan we nu naar de lijst met beste ADHD-apps die je helpen productiever te worden.

1. ClickUp: Het beste voor AI-gestuurd projectbeheer

Lange tijd gebruikte ik ClickUp als gewoon een hulpmiddel voor projectbeheer . Maar toen ik de functies ging verkennen, realiseerde ik me dat het een krachtig platform is dat ook kan helpen bij ADHD-beheer. Het biedt unieke aanpassingsopties, een intuïtieve interface en uitgebreide projecttracking, waardoor ik dingen beter kan organiseren en bijhouden.

ClickUp verandert de manier waarop je samenwerkt, organiseert en projecten uitvoert. De flexibiliteit en visuele duidelijkheid helpen taken op te splitsen in beheersbare stappen, duidelijke prioriteiten te stellen en afleiding te minimaliseren.

ClickUp helpt u projecten op te splitsen in kleine, beheersbare taken, waardoor de productiviteit en efficiëntie toenemen ClickUp Brein , de AI-functie, is een van de beste ADHD-hulpmiddelen om georganiseerd te blijven . Dit is hoe u ClickUp Brain kunt gebruiken om uw workflow te automatiseren:

Organiseert taken in overzichtelijke lijsten

Herinneringen instellen voor deadlines

Grote projecten opdeelt in kleinere stappen

Projectvoortgangsoverzichten krijgen om ervoor te zorgen dat alles op schema ligt

Prioritaire taken beheren met kleurcodering

Gebruik ClickUp Brain om onmiddellijk antwoorden te krijgen van uw bestanden en taken

Met een AI-assistent die je op het juiste spoor houdt, is de volgende stap het aanpakken van het uitstelgedrag. We kennen allemaal de heilige regel van ADHD: lijstjes maken! Hoe handig ze ook zijn, lijstjes kunnen overweldigend zijn als ze niet goed worden uitgevoerd. MaarClickUp kan hier je co-piloot zijn:

Verbeter die to-do lijstjes! ClickUp'sTakenlijst functie kunt u alles aanpassen, van lettertypes tot kleuren, zodat het visueel aantrekkelijk is en uw aandacht vasthoudt. Pluspunten, ClickUp Herinneringen en notities helpen u om alle belangrijke details bij te houden

Schakel uw supportteam in! Nodig collega's uit in uw ClickUp-ruimte voor een virtuele high-five en zachte herinneringen (en misschien zelfs een duwtje in de rug als dat nodig is)

Ontdek uw werkpatronen met ClickUp's tijdregistratie . Zie precies waar uw uren naartoe gaan, zodat u inzicht krijgt in uw focuspatronen en die stiekeme afleidingen kunt opsporen

Start uw productiviteit met sjablonen. U hoeft niet vanaf nul te beginnen. Gebruik honderden ADHD-vriendelijke sjablonen van ClickUp om georganiseerd te blijven, of het nu voor werkprojecten of uw dagelijkse routine is

ClickUp beste functies

ClickUp heeft alle functies die

neurodiverse mensen

moeten

op schema blijven met werk

en dingen efficiënt beheren. Hier volgt een korte blik op wat het allesomvattende platform van ClickUp te bieden heeft:

Automatiseer workflows: Laat ClickUp Brain het repetitieve werk afhandelen, zoals het genereren van subtaken, het samenvatten van opmerkingen en zelfs het geven van projectinzichten, zodat u zich kunt concentreren op het grote geheel

Laat ClickUp Brain het repetitieve werk afhandelen, zoals het genereren van subtaken, het samenvatten van opmerkingen en zelfs het geven van projectinzichten, zodat u zich kunt concentreren op het grote geheel Creëer meer samen: Creëer en deel kennisbanken en projectplannen met ClickUp Documenten

Creëer en deel kennisbanken en projectplannen met ClickUp Documenten Resources efficiënt plannen: Werklasten naadloos beheren met ClickUp's sjablonen voor resourceplanning

Werklasten naadloos beheren met ClickUp's sjablonen voor resourceplanning Communiceer met gemak: Creëer werkcommunicatie threads, krijg direct updates, deel links, wijs taken toe en houd het project in beweging met ClickUp's Chatweergave

Creëer werkcommunicatie threads, krijg direct updates, deel links, wijs taken toe en houd het project in beweging met ClickUp's Chatweergave Visualiseer uw ideeën: Brainstorm, plan en organiseer alles, van projecten tot willekeurige gedachten met behulp van ClickUp Mindmaps . Slepen en neerzetten om relaties tussen taken op te bouwen, workflows te creëren en het grote geheel te visualiseren

Brainstorm, plan en organiseer alles, van projecten tot willekeurige gedachten met behulp van ClickUp Mindmaps . Slepen en neerzetten om relaties tussen taken op te bouwen, workflows te creëren en het grote geheel te visualiseren Taken moeiteloos organiseren: Notities vastleggen, takenlijsten en zelfs volwaardige taken, allemaal binnen ClickUp Kladblok . Met Rich text editing kunt u kopteksten, opsommingstekens, kleuren en meer toevoegen om uw notities visueel aantrekkelijk en gemakkelijk te scannen te maken

Notities vastleggen, takenlijsten en zelfs volwaardige taken, allemaal binnen ClickUp Kladblok . Met Rich text editing kunt u kopteksten, opsommingstekens, kleuren en meer toevoegen om uw notities visueel aantrekkelijk en gemakkelijk te scannen te maken Blijf op de hoogte: Bekijk uw to-dos in vogelvlucht met ClickUp's thuisweergave zodat u herinneringen kunt instellen, nieuwe prioriteiten kunt stellen en nooit meer iets hoeft te missen

ClickUp beperkingen

Sommige weergaven van ClickUp hebben hun weg naar de mobiele app nog niet gevonden

ClickUp zit vol met functies die in het begin een beetje overweldigend kunnen aanvoelen

ClickUp prijzen

Gratis: Forever

Onbeperkt: $7/maand per gebruiker

$7/maand per gebruiker Zakelijk: $12/maand per gebruiker

$12/maand per gebruiker Onderneming: Neem contact op voor prijzen

Neem contact op voor prijzen ClickUp Brain: Voeg toe aan elk betaald plan voor $5 per Workspace-lid per maand

ClickUp beoordelingen en recensies

G2: 4.7/5 (9.000+ beoordelingen)

4.7/5 (9.000+ beoordelingen) Capterra: 4.7/5 (4.000+ beoordelingen)

2. Numo ADHD: Het beste voor ADHD-leren en zelfreflectie

via

Numo ADHD

Deze app is alsof je een

ADHD hulpboek

in je zak! Het zit boordevol memes (want wie houdt er niet van een goede lach?), een ondersteunende community, praktische tips, en dagelijkse aanmoediging.

En het beste deel? Hij is gemaakt door iemand die de problemen van ADHD uit eerste hand kent. De app biedt dus begrijpelijke inzichten en bruikbare tips die echt een verschil kunnen maken.

Numo ADHD beste eigenschappen

Boeiende inhoud zoals memes om ADHD minder overweldigend en meer herkenbaar te maken

Maak gepersonaliseerde to-do lijsten en houd de voortgang bij

Maak contact met een ADHD-stam voor steun, gedeelde ervaringen en aanmoediging

Leer praktische ADHD hacks

Doe op maat gemaakte ADHD-tests voor volwassenen en vrouwen, om zelfbewustzijn en begrip te bevorderen

Numo ADHD beperkingen

Beperkte informatie beschikbaar zonder inschrijving

Numo ADHD prijzen

$15,99/maand

Nieuwe klanten komen in aanmerking voor een gratis proefperiode van 7 dagen

Numo ADHD beoordelingen en recensies

G2: Niet beschikbaar

Niet beschikbaar Capterra: Niet beschikbaar

3. Kawaii-taken: Het beste om taken efficiënter te maken

via

Kawaii-taken

Als de gedachte aan het aanpakken van je takenlijst ervoor zorgt dat je terug in bed wilt kruipen, is Kawaii Tasks misschien je nieuwe BFF. Het is gemaakt door hetzelfde team dat Numo ADHD heeft gemaakt.

Kawaii Tasks maakt gebruik van AI om die lastige taken op te splitsen in kleinere, beter beheersbare stappen, allemaal verpakt in een vriendelijke interface.

Kawaii Tasks beste eigenschappen

Gebruikmaken van AI om taken op te splitsen in behapbare subtaken

Gratis en beschikbaar op zowel iOS als Android

Workflow vereenvoudigen met een eenvoudige en gebruiksvriendelijke native app-ervaring

Kawaii Tasks beperkingen

Beperkt tot taakbeheer; biedt geen uitgebreide suite met ADHD-ondersteuningstools

Prijzen Kawaii Tasks

Gratis

Kawaii Taken beoordelingen en recensies

G2: Niet beschikbaar

Niet beschikbaar **Niet beschikbaar

4. ChatGPT: het beste voor AI-gestuurde automatisering

via ChatGPT ChatGPT is geen persoonlijke ADHD-app, maar verbetert de algehele productiviteit en efficiëntie. Ik vind het leuk om het te gebruiken om to-do lijsten te maken, ideeën te brainstormen en projectplannen te schetsen.

Bovendien kan de anonimiteit en niet-oordelende ruimte van ChatGPT open communicatie en zelfexpressie aanmoedigen.

Hier is een beproefde tip: Brain Dump Synthesizing . Als je je druk maakt en in een spiraal terechtkomt terwijl je denkt aan de miljoen dingen die je moet doen, typ het dan allemaal uit in ChatGPT.

Als je klaar bent, vraag de tool dan om je gedachten samen te vatten in drie of vier bullet points. Dit zal je helpen om weer helder na te denken en prioriteit te geven aan taken die meteen gedaan moeten worden.

Je kunt ChatGPT ook vragen om to-do lijsten te maken van je "brain dump". Probeer het en bedank me later!

ChatGPT beste functies

Gebruik AI-ondersteuning voor taakbeheer en organisatie

Automatiseer terugkerende taken en stroomlijn workflows met GenerativeAI

Weeg de voor- en nadelen van verschillende plannen en ideeën af voor strategische besluitvorming

Verbeter de ontwikkeling van vaardigheden door toegang te krijgen tot leermiddelen

ChatGPT-beperkingen

Het biedt mogelijk niet dezelfde ondersteuning op maat als gespecialiseerde ADHD-hulpmiddelen

Informatie verstrekt door ChatGPT kan soms verkeerd of bevooroordeeld zijn

ChatGPT prijzen

Gratis : Gratis versie

: Gratis versie Plus: $20 per gebruiker

$20 per gebruiker Team: $30 per gebruiker

$30 per gebruiker Onderneming: Neem contact op met verkoop

ChatGPT beoordelingen en recensies

G2: 4.7/5 (513 beoordelingen)

4.7/5 (513 beoordelingen) Capterra: 4.6/5 (45 beoordelingen)

5. Jasper: Het beste voor het automatiseren van contentcreatie

via Jasper AI Jasper AI is niet specifiek ontworpen voor ADHD, maar kan je productiviteit verbeteren met AI-ondersteuning bij het schrijven. Je kunt Jasper AI gebruiken om ideeën te genereren en inhoud te creëren.

Door het te gebruiken om je gedachten te structureren, kun je writer's block overwinnen en repetitieve taken automatiseren waardoor het makkelijker wordt om met ADHD om te gaan. Voor ADHD'ers die werken op het gebied van contentmarketing of contentcreatie in het algemeen kan Jasper een doorbraak zijn.

Jasper beste eigenschappen

Gebruik AI-gestuurde contentgeneratie om uitstelgedrag te verslaan

Gedetailleerde projectplannen maken en taken opsplitsen

Integreer de tool met verschillende platforms zoals Slack, Google Sheets, Airtable, WordPress, enz. voor een naadloze workflow

De app aanpassen aan je individuele behoeften

Genereer inhoud in meer dan 30 talen

Jasper beperkingen

Richt zich voornamelijk op het maken van inhoud; heeft mogelijk niet alle functies die je nodig hebt om je ADHD-specifieke behoeften te beheren

Jasper prijzen

Creëerder: $49/maand per gebruiker

$49/maand per gebruiker Pro: $69/maand per gebruiker

$69/maand per gebruiker Zakelijk: Aangepaste prijzen

Jasper beoordelingen en recensies

G2: 4.7/5 (1200+ beoordelingen)

4.7/5 (1200+ beoordelingen) Capterra: 4.8/5 (1800+ beoordelingen)

6. Leantime: Beste voor klein projectbeheer

via Leantime.io Als je een team managet of met veel projecten jongleert, is Leantime de moeite waard om te bekijken. Het vermindert de cognitieve overbelasting door complexe taken op te splitsen in eenvoudige mijlpalen.

De AI-integratie biedt gepersonaliseerde taakweergaven, thema's, agenda-integraties en statusrapporten om je te helpen toegang te krijgen tot de juiste informatie zonder overbelast te raken. Met Leantime kun je ook je grotere visie met doelen verbinden om de motivatie voor het voltooien van taken te vergroten.

Leantime beste functies

Toegang tot uitgebreide projectbeheertools, inclusief tijdregistratie en het dashboard Mijn werk

Voeg onbeperkt gebruikers toe, zelfs op het gratis plan; gunstig voor het beheren van teams

AI integreren voor taakprioritering en uitsplitsing op hogere plannen

Verhoog de productiviteit met functies voor klant- en strategiebeheer

Visualiseer je werk met behulp van strategieborden, blauwdrukborden en businessmodel canvas

Leantime beperkingen

Sommige geavanceerde functies zijn alleen beschikbaar in hogere plannen

Beperkt tot 150 taken in het gratis plan

Leantime prijzen

**Gratis

Essentials: $4/maand per gebruiker

$4/maand per gebruiker Premium: $8/maand per gebruiker

$8/maand per gebruiker Ultiem: $10/maand per gebruiker

Leantime beoordelingen en recensies

G2: 4.7/5 (3 beoordelingen)

4.7/5 (3 beoordelingen) Capterra: 4.3/5 (10 beoordelingen)

7. Bos App: Het beste voor meer focus

via Bos De Forest-app heeft gefocust blijven leuk voor mij. Het gebruikt de Pomodoro methode-waarbij je 25 minuten onafgebroken werkt en dan een korte pauze neemt- om productiviteit te gamen. Het beste deel? De app laat je virtuele bomen groeien om je te helpen focussen!

Zodra je de focustimer start, plant je een boom die de volgende 30 minuten groeit. Als je de app verlaat, sterft de plant. Forest helpt je dus om de drang te weerstaan om gedachteloos door je telefoon te scrollen.

Een geweldig ding over Forest is dat ze samenwerken met echte plantorganisaties. De virtuele munten die je gebruikt om een boom te planten, doneert Forest aan zijn partners voor het planten van echte bomen.

Forest App beste eigenschappen

Oefen mindfulness en verbeter focus en productiviteit met een gamified aanpak

Verbeter tijdmanagementvaardigheden en verminder telefoonverslaving

Samenwerken met vrienden en familie om samen bomen te planten

Bijdragen aan het planten van echte bomen via Forests partnerschappen met boomplantorganisaties

Forest App beperkingen

Beperkte functionaliteit zonder aankoop van de Pro-versie of in-app items

Forest App prijzen

iOS: $3.99 (eenmalige betaling)

$3.99 (eenmalige betaling) Android: Gratis met een optie om te upgraden naar de Pro-versie voor $1.99 (eenmalige betaling)

Forest App beoordelingen en recensies

G2: Niet beschikbaar

Niet beschikbaar Capterra: Niet beschikbaar

8. Brain.fm: Het beste voor betere concentratie, slaap en ontspanning

via Hersenen.fm Brain.fm is een AI-muziekapp voor mensen met ADHD. Het creëert aangepaste muziek om je te helpen geconcentreerd te blijven te ontspannen en zelfs beter te slapen. Zie het als een soundtrack voor je productiviteit en het beheersen van de veelvoorkomende symptomen van ADHD.

Brain.fm doet onderzoek naar de optimale geluidsfrequentie voor de hersenen, waardoor het concentratievermogen toeneemt. Het speelt subtiel op de achtergrond terwijl je taken uitvoert.

Brain.fm beste eigenschappen

Luister naar AI-muziek die is ontworpen om je focus, ontspanning en slaap te verbeteren

Toegang tot gepersonaliseerde afspeellijsten die zijn afgestemd op individuele behoeften en voorkeuren

Verbeter cognitieve prestaties en productiviteit met wetenschappelijk onderbouwde muziektonen

Schakel over naar offline modus voor ononderbroken luisteren

Brain.fm beperkingen

Abonnement vereist voor volledige toegang

Effectiviteit kan variëren afhankelijk van persoonlijke reactie op de muziek

Brain.fm prijzen

Maandelijks: $9.99/maand

$9.99/maand Jaarlijks: $69.99/jaar

Brain.fm beoordelingen en recensies

G2: Niet beschikbaar

Niet beschikbaar Capterra: Niet beschikbaar

9. RescueTime: het beste om afleiding te verminderen

via RescueTime Een van de grootste ADHD-uitdagingen voor mij is het bijhouden van mijn tijd. Soms heb ik het gevoel dat ik niets heb bereikt ondanks dat ik urenlang heb gewerkt. RescueTime heeft me hier enorm bij geholpen.

Het is geautomatiseerde tijdregistratiesoftware die berekent hoeveel tijd je besteedt aan verschillende apps, websites en zelfs documenten. Zo weet je waar al je tijd naartoe gaat en wanneer je korte pauzes neemt. RescueTime houdt activiteiten en werkgewoonten bij en helpt u doelen te stellen over hoe u uw tijd wilt gebruiken.

RescueTime beste functies

Automatiseer tijdregistratie en afleidingsmanagement

Krijg gedetailleerde rapporten en inzichten over productiviteit

Stel productiviteitsdoelen in en ontvang realtime waarschuwingen voor afleiding om op schema te blijven

Integreer RescueTime met GMail, Google Agenda, Trello, Evernote en nog veel meer apps voor verbeterde productiviteit

Focus sessies mogelijk maken met website applicatie en tijd blokkeren

RescueTime-beperkingen

Voor sommige geavanceerde functies is een premium abonnement nodig

Moet mogelijk eerst worden ingesteld en aangepast aan individuele behoeften

Prijzen RescueTime

Lite: Gratis

Gratis Premium: $12/maand

RescueTime beoordelingen en recensies

G2: 4.1/5 (90 beoordelingen)

4.1/5 (90 beoordelingen) Capterra: 4.6/5 (130+ beoordelingen)

10. Goblin-gereedschap: Het beste voor veelzijdige productiviteit

via Kabouter gereedschap Goblin is mijn go-to tool op dagen dat ik me overweldigd voel en niet veel wil plannen of nadenken. Ik gebruik gewoon de magische ToDo-functie om een overzicht van mijn taken te maken. Goblin splitst de grotere taken op in kleinere items.

Ik heb bijvoorbeeld gezegd dat ik marketingcampagnes moet plannen en het programma heeft subtaken voor me gemaakt die ik één voor één kan oppakken. Het vertelt me wat ik moet doen en voegt zelfs een schatting toe van hoeveel tijd ik nodig zou hebben om elke taak af te ronden.

Een goed ding is dat ik zelfs het niveau van vereenvoudiging van taken kan bepalen. Ik kan ook taken bewerken en subtaken toevoegen. Dus als je je zorgen maakt over je taken, gebruik dan Goblin om het zware werk te doen en de mentale last te verminderen.

Zet ruwe gedachten om in professionele berichten met Formalizer

Beheers je overthinking door Goblin's beoordelingsfunctie de toon te laten beoordelen van de berichten die je ontvangt

Krijg een snelle spoedcursus over elk complex onderwerp met Goblin Professor

Schat hoeveel tijd uw taken in beslag nemen. Dit verbetert uw tijdmanagement

Braindump uw gedachten in lijsten om afleiding te verminderen

Goblin biedt geen taakherinneringen of toont de voortgang van taken niet

Het is moeilijk om een account aan te maken en je taken vast te leggen in Goblin

Gratis

G2: Niet beschikbaar

Niet beschikbaar Capterra: Niet beschikbaar

Blijf bovenop uw taken met ClickUp

ADHD kan een achtbaan van emoties zijn, waardoor u zich overweldigd voelt. Daarom moet u zich wenden tot AI-hulpmiddelen voor ADHD - niet als wondermiddel, maar als bondgenoot op uw reis.

ADHD-apps zijn ontworpen om de unieke behoeften van het ADHD-hersenen te begrijpen en zich eraan aan te passen. Maar het vinden van de beste ADHD-hulpmiddelen is een andere uitdagende taak die onze hersenen willen vermijden.

Waarom jongleren met een heleboel apps als ClickUp je alles-in-één commandocentrum kan zijn? Het dient als een tijdregistratiesysteem, agenda, taakbeheerder en notitie-maatje-alles in één gestroomlijnd platform.

Met ClickUp kunt u ADHD-uitdagingen frontaal aanpakken en eindelijk uw takenlijst overwinnen. Aanmelden bij ClickUp vandaag nog gratis aan en verbeter uw productiviteit!