10 beste boeken over focus om je concentratie te verbeteren in 2024

Vertel me of dit als jou klinkt:

je begint je dag met een grote lijst met taken, in de hoop dat je alles Nog te doen krijgt. Maar tegen de avond realiseer je je dat je nog maar net alles gedaan hebt

je gaat naar bed, wordt de volgende dag wakker en de cyclus gaat verder

We hebben allemaal wel eens zo'n dag gehad. Het is vooral een uitdaging als je op afstand werkt!

Afleidingen lijken nu meer dan ooit overal op te duiken. Of het nu gaat om de stortvloed aan e-mails en teksten, het verdwalen in het scrollen op sociale media of zelfs het uitleven van tv-marathons.

Het vervelende is dat hoe minder je je op je taak concentreert, hoe meer je productiviteit eronder lijdt. Productiviteit gedijt bij diepe focus, dus het is essentieel om hulpmiddelen te hebben om je concentratie aan te scherpen.

We hebben ons verdiept in veel boeken over het verbeteren van je focus en hebben een lijst samengesteld met de tien beste. Je kunt erop vertrouwen dat deze auteurs experts zijn in het verbeteren van je concentratievaardigheden.

Klaar om erin te duiken en te leren van de experts? šŸ“š

Top 10 boeken over concentratie om je te helpen je concentratie te verbeteren

1.

Focus: De verborgen drijfveer van uitmuntendheid door Daniel Goleman

Eerlijk gezegd wou ik dat ik dit boek eerder had gevonden.

Goleman heeft het over de drie vormen van focus (innerlijke, andere en uiterlijke focus) en legt uit hoe je door elke vorm toe te passen, kunt veranderen van een enthousiast uitsteller in een _hoogverwezenlijker van doelen.

Zijn tips om je aandacht te verhogen in een lawaaierige wereld, om zelfbewuster te worden en om je emotionele intelligentie te vergroten, zullen je focus serieus verbeteren en je helpen om op alle gebieden van het leven uit te blinken.

Hij heeft de statistieken, gedegen onderzoek en een aantal fascinerende casestudies uit verschillende velden om zijn punten te onderbouwen. Bovendien neemt hij de tijd om uit te leggen wat gemiddelde presteerders onderscheidt van goede presteerders.

En mis Golemans inzichten over slimme gewoonten in het boek niet. Hij heeft het over mindfulness meditatie, gefocuste voorbereiding en positieve vibraties. Deze tips voor persoonlijke ontwikkeling kunnen je helpen om gezonde gewoonten op te bouwen, nieuwe vaardigheden te leren en langdurig op een hoog niveau te blijven presteren.

Volg deze ideeƫn en je zult zien dat je focus en concentratie sterk verbeteren.

Het is niet het geklets van mensen om ons heen dat ons het meest afleidt, maar het geklets van onze eigen geest. Volledige concentratie vereist dat je deze innerlijke stemmen tot zwijgen brengt. Begin zevens af te trekken van 100 en als je je aandacht bij de Taak houdt, wordt het stil in je praatjeszone._

Daniel Goleman

2.

Het 80/20 principe: het geheim om meer te bereiken met minder door Richard Koch

Zijn de dingen waar je 80% van je tijd aan besteedt je inspanningen waard?

Ontdek dat in dit boek over doelgericht succes. Als het gaat om het verfijnen van je doelen en prioriteiten, is deze tekst je bijbel.

Richard Koch wijst op het 80/20 principe, dat relevant is voor het Paretoprincipe in de economie (dat stelt dat 80% van de output voortkomt uit 20% van de input).

Hij onderbouwt dit eeuwenoude economische concept en schetst een praktische manier om prioriteiten te stellen en de productiviteit te verhogen.

Dit boek onthult de verrassend eenvoudige waarheid dat 80% van je tijd waarschijnlijk wordt verspild aan taken die er niet toe doen. Maar als je je concentreert op de 20% die telt, ontgrendel je het potentieel voor enorm succes, een gefocust leven en geluk.

Uiteindelijk leer je vitale taken voor je persoonlijke leven te herkennen, slim te werken, je tijd te beheren, je mindset te veranderen en taken efficiƫnt te prioriteren.

De manier om iets groots te creƫren is door iets simpels te creƫren.

Richard Koch

3.

Free to Focus: Een systeem voor totale productiviteit om meer te bereiken door minder te doen door Michael Hyatt

Heb je ooit een Taak sneller afgerond dan je had verwacht?

Michael laat zien waarom dit gebeurt en hoe je zo'n cultuur kunt stabiliseren voor elk facet van je eigen leven. In het boek vermeldt hij geheimen die herhaaldelijk hebben bewezen dat je meer Klaar krijgt met minder tijd en moeite.

Hij zegt dat het geheim van productiviteit bestaat uit het volhouden van de juiste Taken, zelfs als digitale afleidingen opduiken, in plaats van jongleren met te veel dingen tegelijk.

Hij illustreert een driestappensysteem om je zelfbeheersing een boost te geven:

STOP: Pauzeer om erachter te komen waar je aan werkt. Je kunt dit in drie stappen doen: formuleren, evalueren en verjongen

Pauzeer om erachter te komen waar je aan werkt. Je kunt dit in drie stappen doen: formuleren, evalueren en verjongen CUT: Verwijder de taken die niet van groot belang zijn voor je productiviteit en doe een van deze drie dingen: elimineren, automatiseren of delegeren

Verwijder de taken die niet van groot belang zijn voor je productiviteit en doe een van deze drie dingen: elimineren, automatiseren of delegeren ACT: Dit is wanneer u uw essentiƫle taken uitvoert terwijl u uw focus herwint en manieren vindt om ze Klaar te krijgen met minder stress en in minder tijd. Je kunt dit op drie manieren bereiken: consolideren, aanwijzen en activeren

Afleiding is een vijand van productiviteit en het implementeren van de strategieƫn in dit boek belooft je focus en productiviteit te verbeteren.

Productiviteit gaat niet over meer dingen Klaar krijgen; het gaat over de juiste dingen Klaar krijgen

Michael Hyatt

4.

Het project productiviteit: Bereik meer door je tijd, aandacht en energie te managen door Chris Bailey

Ooit een praktische gids gezocht om je focus te verscherpen? Dit boek is het.

Chris heeft een jaar lang onderzoek gedaan en geƫxperimenteerd voordat hij The Productivity Project schreef. Hij heeft zorgvuldig gedocumenteerd wat voor hem het beste werkte, van gedrag tot omgeving, om zijn productiviteit te verbeteren.

In het boek deelt Chris Bailey een aantal nuttige productiviteitstips, zoals slim cafeĆÆnegebruik, minder tijd besteden aan belangrijke Taken, meer mindful werken door te vertragen, onbelangrijke dingen weg te laten en imperfectie te omarmen. Hij stelt ook een handige 20-secondenregel voor om met afleidingen om te gaan.

Bailey's aanpak combineert wetenschap, praktijktests en deskundig advies om je te helpen beter met je tijd, aandacht en energie om te gaan.

Drukte is niet anders dan luiheid als je er niets mee bereikt

Chris Bailey

5.

Nog te doen: De kunst van stressvrije productiviteit door David Allen

Worstel je wel eens met het sorteren van je belangrijkste Taken?

Getting Things Done van David is het antwoord! Hij deelt beproefde technieken om je prioriteiten op een rijtje te zetten.

Het boek gaat in op drie belangrijke aspecten: de kunst beheersen om dingen Nog te doen, stressvrije productiviteit bereiken en de kracht van sleutelprincipes gebruiken.

Na verloop van tijd is Getting Things Done bekend geworden als de

GTD-systeem voor productiviteit

en heeft zelfs de bijnaam "De Bijbel van Productiviteit." verdiend

GTD helpt je om je huidige Taken bij te houden en te abonneren op wat hierna komt. Wil je aan de slag met GTD? Je kunt het volgende gebruiken

ClickUp's sjabloon om dingen nog te doen

:

Het volstaat te zeggen dat er iets automatisch en buitengewoons gebeurt in je geest als je een duidelijk beeld creƫert van wat je wilt en je daarop concentreert.

David Allen

6.

Eerste dingen eerst door Stephen Covey

Wat betekent voor jou om alles op de eerste plaats te zetten?

Volgens Dr. Stephen Covey,

"De dingen op de eerste plaats zetten betekent het organiseren en uitvoeren rond je belangrijkste prioriteiten. Het is leven en gedreven worden door de principes die je het meest waardeert, niet door de agenda's en krachten om je heen."_

Hij illustreert een vervolg op wat Dwight D. Eisenhower, de 34e president van de Verenigde Staten, in 1954 tijdens een toespraak introduceerde.

Dwight zei, "Ik heb twee soorten problemen, de dringende en de belangrijke."

Eenvoudig sorteren door dikke lijsten met taken met de

Eisenhower matrix sjabloon

door ClickUp

Het boek van Stephen gaat nog een stap verder met een formule voor tijdmanagement die taken in twee categorieƫn sorteert: urgent en belangrijk. Het benadrukt dat belangrijke taken niet altijd dringend zijn en dat dringende taken niet altijd belangrijk zijn.

Het boek onderzoekt ook drie verschillende generaties van

tijdmanagement

takenlijsten, persoonlijke agenda's met deadlines en verduidelijking van waarden.

Stephen benadrukt het belang van het prioriteren van essentiƫle doelen op lange termijn boven minder belangrijke dringende taken.

7.

Diep werk door Cal Newport

Ga je wel eens zo op in een Taak dat je de tijd uit het oog verliest en alles om je heen een waas wordt?

Dat is diep werk!

In zijn boek beschrijft Newport diep werk als:

professionele activiteit die wordt uitgevoerd in een concentratie zonder afleiding en die je cognitieve capaciteiten tot het uiterste drijft. Deze inspanningen creƫren nieuwe waarde, verbeteren je vaardigheden en zijn moeilijk te herhalen."_

Hij geeft een stap-voor-stap handleiding om afleiding te overwinnen en je te richten op

je focus

op Ć©Ć©n enkele Taak. In het eerste deel van Diep werk wordt het concept van diep werk (hypergerichte concentratie) uitgesplitst en afgezet tegen oppervlakkig werk (indeloze en oppervlakkige concentratie).

In de tweede helft van het boek gaat hij dieper in op vier sleutelacties voor het bereiken van diep werk, zelfcontrole en mentale discipline:

Werk diep

Omarm verveling

Stop met sociale media

Tap het ondiepe af (elimineer ondiepe Taken)

Hij verkent ook filosofische benaderingen om diep werk toe te passen in je professionele leven.

"Diep werk" is een praktische gids voor zelfbeheersing en een gefocust leven. Het zal je helpen om afleidingen te overwinnen, je focus te verbeteren en je energie te kanaliseren naar wat echt belangrijk is.

8.

Essentialisme door Greg McKeown

Voel je je overwerkt en overweldigd? Greg heeft de antwoorden voor een betere balans tussen werk en privƩ.

In zijn boek leert hij de kunst van het focussen op wat belangrijk is en het laten vallen van minder belangrijke Taken. Hij laat zien hoe essentialisme niet zomaar een tijdmanagementtruc is, maar een gedisciplineerde aanpak om de essentiƫle zaken te identificeren en de rest weg te laten.

Hij laat zien hoe je door selectiever te zijn over wat essentieel is, weer controle krijgt over je keuzes, zodat je je tijd, energie en inspanningen kunt richten op wat echt telt, waardoor je een grotere impact hebt op je belangrijke doelen en activiteiten.

Essentialisme gaat niet over hoe je meer dingen Klaar krijgt; het gaat over hoe je de juiste dingen Klaar krijgt. Het betekent ook niet gewoon minder doen omwille van minder. Het gaat over de verstandigst mogelijke investering van je tijd en energie om op ons hoogste punt van bijdrage te opereren door alleen dat te doen wat essentieel is

Greg McKeown

Greg vertelt hoe essentialisme een mentaliteit en een manier van leven is.

Het lezen van Essentialism zal je helpen begrijpen hoe belangrijk het is om je te concentreren op wat echt belangrijk is en om bewuste beslissingen te nemen. Je ontdekt de eenvoudige stappen om te onderzoeken, te beoordelen, het overtollige te verwijderen en actie te ondernemen.

9.

Snel en langzaam denken door Daniel Kahneman

Heb je je ooit afgevraagd welk deel van je hersenen al het denkwerk doet?

In zijn boek ontleedt Daniel Kahneman hoe ons brein werkt. Hij werpt een licht op de twee hersensystemen die het menselijk denken aansturen. Het eerste is snel, automatisch, emotioneel en onbewust, terwijl het tweede langzamer, bedachtzamer en logisch is.

Kahneman onthult wanneer je op je onderbuikgevoelens moet vertrouwen of ze moet negeren door menselijke denkprocessen te onderzoeken. Hij deelt ook tips om de voordelen van langzamer denken te benutten.

Bovendien geeft hij inzichten in het nemen van bewustere beslissingen, zodat je

je focus te verbeteren

op wat echt belangrijk is.

Je kunt meerdere dingen tegelijk doen, maar alleen als ze gemakkelijk en niet veeleisend zijn

Daniel Kahneman

10.

Je brein aan het werk: Strategieƫn om afleiding te overwinnen, weer geconcentreerd te raken en de hele dag slimmer te werken door David Rock

Je gewoonten

vormen het potentieel van je hersenen; als je er niet op let, bereik je je piek niet.

In zijn boek legt David Rock uit hoe de hersenen werken en geeft hij praktisch advies om een gefocust leven te leiden. Hij bespreekt hoe goede gewoonten je kunnen helpen stress te beheersen en creativiteit te stimuleren.

Hier zijn tien tips die hij deelt om je hersenen in topvorm te houden:

Spaar je denkkracht

Vermijd afleiding om geconcentreerd te blijven

Behoud het juiste niveau van mentale alertheid

Neem pauzes voor die "Aha"-momenten

Oefen mindfulness om je geheugen en hersenstructuur te verbeteren

Gebruik humor om onzekerheid te verminderen en controle te krijgen

Laat verwachtingen los voor gelukkigere hersenen en goede gewoonten

Begrijp hoe onze hersenen gedijen bij sociale interacties en eerlijkheid

Leer hoe de hersenen waarde hechten aan toename in belangrijkheid of status

Begrijpen waarom feedback niet altijd werkt

Mindfulness is een gewoonte; het is iets dat hoe vaker je het doet, hoe waarschijnlijker het is dat je met steeds minder moeite in die modus bent... het is een vaardigheid die geleerd kan worden. Het is toegang krijgen tot iets dat we al hebben. Mindfulness is niet moeilijk. Wat wel moeilijk is, is onthouden om mindful te zijn.

David Rock

Start met focussen met ClickUp

Een boek lezen is zinloos als u het geleerde niet in daden omzet. Een slimme manier om ervoor te zorgen dat u doorgaat, is door software zoals ClickUp te gebruiken om uw taken te stroomlijnen en uw concentratie te verhogen.

ClickUp kan je helpen om veel van de tactieken die in deze boeken worden beschreven in de praktijk te brengen en in je routine te integreren.

ClickUp is een alles-in-Ć©Ć©n

tool voor projectmanagement

waarmee je

uw werkstroom kunt afhandelen

in een enkele app.

Bekijk deze functies van ClickUp die uw focus op het werk en in het leven kunnen verbeteren:

ClickUp werkstromen

Gebruik ClickUp om werkstromen te ontwerpen met handige functies zoals whiteboards, mindmaps, automatiseringen en talloze sjablonen

ClickUp limieten

context wisselen

door al je Taken op Ć©Ć©n plek te zetten.

U hoeft niet meer te jongleren tussen apps om uw werk te beheren - alles staat hier. Bovendien integreert ClickUp met veel andere apps om uw productiviteit te verbeteren.

ClickUp blokkeert tijd

Sjabloon voor blokkeren van schema's door ClickUp

ClickUp's blokkeringsschema sjabloon

geeft u een snelle en eenvoudige manier om uw planning te beheren met tijdsblokken.

U kunt een of meer taken toewijzen aan een klein blok van tijd in uw dag en u alleen op deze taken concentreren in dat venster. Met ClickUp is het maken, bewerken en weergeven van uw tijdsblokken een fluitje van een cent.

Volg deze stappen om uw blok in ClickUp aan te maken:

Maak uw taken aan in ClickUp-taak Voeg uw taakbeschrijvingen toe Toegewezen personen of volgers toevoegen Toevoegen ClickUp-taak prioriteiten Tijdsinschattingen opnemen Begin- en deadlines voor de taken toevoegen Taken tags toevoegen Relaties en afhankelijkheid toevoegen (indien van toepassing) Checklist toevoegen (indien van toepassing)

Zodra uw taken zijn ingesteld, kiest u de weergave van uw voorkeur en hebt u een

gedetailleerd schema

binnen handbereik!

ClickUp sjablonen

De sjabloonbibliotheek van ClickUp heeft tientallen bronnen voor het maken van

client communicatie

eenvoudiger en effectiever

ClickUp heeft vooraf gemaakte

sjablonen die tijd blokkeren

zodat je niet helemaal opnieuw hoeft te beginnen. Bovendien kun je de tijd van je projecten bijhouden met

ClickUp tijdsregistratie

.

ClickUp Automatisering

Gebruik kant-en-klare automatiseringsrecepten in ClickUp of pas ze aan op basis van uw behoeften, zodat uw team zich kan concentreren op wat het belangrijkst is

ClickUp Automatisering

is uw tijdbesparende hulpje dat tijdverslindende Taken en repetitieve handelingen overbodig maakt. U kunt verschillende dingen automatiseren, zoals het bijwerken van deadlines voor terugkerende taken wanneer de status verandert.

En als u liever niet vanaf nul begint, heeft ClickUp kant-en-klare sjablonen voor automatisering tot uw beschikking.

Nog te doen lijsten van ClickUp

Maak duidelijke, multifunctionele lijsten om uw ideeƫn te beheren en vanaf elke locatie te werken, zodat u nooit meer iets vergeet

Een lijst maken

ClickUp nog te doen lijst

helpt u georganiseerd te blijven en u te concentreren op wat belangrijk is. ClickUp biedt veelzijdige takenlijsten, waaronder

dagelijkse checklists

om je ideeƫn beter te beheren.

ClickUp Documenten

Gebruik ClickUp's Docs om prachtige documenten, wiki's en meer te maken en te verbinden voor een naadloze uitvoering van ideeƫn met uw team

Gebruik

ClickUp Documenten

voor diepgaande aantekeningen die u helpen focussen en leiden tot duidelijke, precieze items om actie te ondernemen. Het is flexibel, zodat u documenten op maat van uw behoeften kunt maken.

Je kunt tabellen toevoegen, samenwerken met anderen, opmerkingen toevoegen, je documenten verbinden met verschillende workflows en nog veel meer.

ClickUp Werklastweergave

Neem uw tijdmanagement een stap verder met de werklastweergave van ClickUp en zie hoe uw geschatte tijd per taak zich verhoudt tot de totale tijd in uw week.

Gebruik

ClickUp Werklastweergave

voor een snel overzicht met prioriteiten van uw Taken. Door uw werklast voor een bepaalde periode te visualiseren, kunt u zien waarop u zich moet concentreren.

Actie ondernemen en je focus verbeteren

Ziezo! 10 ongelooflijke boeken om je te helpen je beter te concentreren en meer te bereiken in je dag.

Onthoud, lezen is geweldig, maar het is de actie die telt.

Druk zijn betekent niet dat je voortgang boekt. Ondanks de vele afleidingen die we dagelijks ervaren, moeten we onszelf de discipline opleggen om focus en concentratie te verbeteren.

Deze boeken zijn je gidsen voor productiviteit en helpen je te focussen met praktische tips.

Vergeet niet om

sjabloon voor onze checklist

om je leeslijst bij te houden en af te vinken wat je hebt gelezen terwijl je erin duikt!