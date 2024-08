10 Beste ADHD Productiviteit Software Tools & Apps 2024

Disclaimer: Dit artikel is bedoeld om informatie te geven over productiviteitstools en -strategieën. Het is niet bedoeld als vervanging voor professioneel medisch advies, diagnose of behandeling van ADHD of een andere gezondheidstoestand.

Steek je hand op als je je ooit afgeleid, onoplettend, ongemotiveerd of zenuwachtig hebt gevoeld op het werk. 🙋🏼‍♀️

Hoewel een aantal factoren binnen of buiten het werk kunnen bijdragen aan deze gevoelens, weerspiegelen ze ook een aantal van de veelvoorkomende uitdagingen waar volwassenen met ADHD (Attention Deficit Hyperactivity Disorder) dagelijks mee te maken hebben. Neurodiverse aandoeningen worden verondersteld te zijn grotendeels niet gediagnosticeerd bij volwassenen -vooral bij vrouwen. En hebben we inmiddels niet allemaal onze weg gebaand naar een video die de symptomen van ADHD belicht en gedacht: hey, dat klinkt vrij bekend?

We zijn er geweest-TBH, sommigen van ons zijn er al jaren. 😅

Ongeacht of je er van jongs af aan mee omgaat of niet, ADHD op volwassen leeftijd kan een aantal serieuze hindernissen opwerpen bij zelfs eenvoudige taken.

De druk van onze verplichtingen krijgt een heel andere betekenis nu we elke week met meer dan een spellingtoets, voetbaltraining en klarinetles na school jongleren. 🥵

Ons werk, privéleven, financiën, gevoelens en keuzes hangen voor een groot deel af van hun succes. En eerlijk gezegd is een eenvoudige takenlijst om ons op de rails te houden soms niet genoeg.

De uitdaging om bij de les te blijven, onze eigen verwachtingen te overtreffen en productiviteit te verhogen wordt nog ingewikkelder als we niet alleen onze verantwoordelijkheden in balans moeten brengen, maar ook moeten vertrouwen op meerdere apps om de klus te klaren. Om nog maar te zwijgen over het feit dat veel van deze tools niet zijn gemaakt met neurodiversiteit in gedachten .

Gelukkig zijn er een aantal krachtige en dynamische ADHD-vriendelijke apps om dit obstakel aan te pakken.

Of je nu je dag wilt indelen, je aan deadlines wilt houden of de manier waarop je processen in kaart brengt wilt veranderen, er is een ADHD-productiviteitstool die aan jouw behoeften voldoet. We hebben zorgvuldig deze lijst samengesteld van de 10 beste ADHD apps om elke dagelijkse taak te overwinnen, inclusief de belangrijkste functies, voor- en nadelen, beoordelingen van gebruikers, prijzen en meer.

Laten we beginnen! 🐰

Aandachtstekortstoornis met hyperactiviteit (ADHD) bij volwassenen kan moeilijk te diagnosticeren zijn , te behandelen en te bespreken met je collega's.

Lees meer informatie over het diagnostische proces voor ADHD bij volwassenen en andere nuttige FAQ's in_ deze online factsheet/%href/_ .

ADHD kan zich ook op verschillende manieren manifesteren, waaronder:

Rusteloosheid

Vergeetachtigheid

Hyperfocus of intense fixatie op een enkele taak

Gebrek aan aandacht voor detail

Aan nieuwe taken beginnen zonder eerdere taken af te maken

Met andere woorden, gevoelens waar iedereen mee te maken kan hebben of ooit heeft ervaren, ongeacht omgeving, functie, leeftijd of diagnose.

Toch is het niet makkelijk om met deze hardnekkige symptomen om te gaan en de effecten van ADHD bij volwassenen kunnen een blijvende impact hebben op iemands dagelijks leven zonder de juiste middelen om ze in te dammen. 🎣

Vertrouwen op de juiste software voor werkmanagement is een geweldige manier voor volwassenen met ADHD om een aantal van deze uitdagingen te overwinnen door het creëren van aangepaste routines en processen om hun symptomen op een dagelijkse basis te beheren - en op hun eigen voorwaarden.

En net zoals ADHD zich op allerlei manieren manifesteert, zijn er verschillende soorten werkhulpmiddelen om elk gebied van productiviteit aan te pakken dat wat extra liefde nodig heeft. Vooral:

Kalender apps voor het onthouden en vastleggen van belangrijke gebeurtenissen of deadlines

voor het onthouden en vastleggen van belangrijke gebeurtenissen of deadlines Software voor mindmappen om uw werkstromen en concepten te visualiseren

Digitale timers om een balans te vinden in uw dag

om een balans te vinden in uw dag Notities en document editors om bestanden, afbeeldingen en tekst op te slaan en snel te openen

om bestanden, afbeeldingen en tekst op te slaan en snel te openen Voice assistant of transcriptiesoftware om te voorkomen dat belangrijke opmerkingen door de mazen van het net vallen

en er is nog meer!

Je volgende favoriete ADHD-productiviteitstool zit ook boordevol functies om je te helpen georganiseerd te blijven de tijd die je in de app doorbrengt te beheren, belangrijke punten te onthouden, aandacht te besteden aan details en vooruit te blijven gaan, taak per taak.

Het idee is om je productiviteit met ADHD te verhogen door slimmer te werken, niet harder. Gebruik deze lijst als hulpmiddel om je dagelijkse processen wat soepeler te laten verlopen. 🙂

10 ADHD Productiviteit Hulpmiddelen

In plaats van jezelf te laten verzanden door het enorme aantal apps in deze categorie, laat je deze 10 ADHD productiviteitstools begeleiden u naar de beste beslissing voor uw eigen situatie.

Lees mee voor een uitsplitsing van elke must-have functie in werkhulpmiddelen die zijn ontworpen om volwassenen met ADHD te helpen met hun symptomen om te gaan, de efficiëntie te verhogen en plezier te vinden in hun dagelijkse routines.

1. ClickUp

Breng al uw werk samen en bekijk het op meer dan 15 aanpasbare manieren om de productiviteit te verhogen met ADHD in ClickUp ClickUp is het ultieme productiviteitsplatform om al uw werk in verschillende apps op één plaats met elkaar te verbinden. Gebruikers, teams en zelfs hele bedrijven vertrouwen op ClickUp voor zijn rijke set van volledig aanpasbare functies maar wat het een echte aanwinst maakt voor elke volwassene die ADHD heeft, is de mogelijkheid om de kracht van het werk weer in jouw handen te leggen.

ClickUp creëert een gecentraliseerd werkcentrum om duidelijke prioriteiten te stellen, tijd te beheren, op de hoogte te blijven en op schema te blijven. Met een flexibele hiërarchie infrastructuur, meer dan 15 workflowweergaven en meer dan 1.000 integraties clickUp dekt uw werkbehoeften van begin tot eind zonder te verdwalen in de wirwar van het schakelen tussen apps.

Maar het is meer dan de typische software voor werkbeheer. ClickUp Docs, Whiteboards, Mindmaps en een groeiende bibliotheek van kant-en-klare sjablonen voorzien elke gebruiker van de tools die ze nodig hebben om hun ideeën uit te voeren op het moment dat ze zich voordoen - allemaal binnen hun werkruimte. En naast deze workflowtools heeft ClickUp ook een intuïtieve interface om de functies te leren kennen en optimaal door het platform te navigeren.

ClickUp belangrijkste functies

Er is een ClickUp functie voor elke behoefte- ClickUp Documenten voor het maken van prachtige wiki's en notulen van vergaderingen vastleggen , Whiteboards om je creativiteit te gebruiken en ClickUp Doelen om nieuwe hoogten te bereiken.

De volgende belangrijke ClickUp functies hebben betrekking op de dagelijkse gewoonten die het verschil maken in onze dagen en zijn perfect voor iedereen die omgaat met de effecten van ADHD.

Meerdere projectweergaven

Kies de beste manier om uw taken, projecten en workflows te visualiseren uit meer dan 15 eenvoudige maar krachtige weergaven waaronder Kalender, Lijst, Kanban-achtige Bord weergave, Mindmaps, Alles-weergave, en meer. 🤯

Taken slepen en neerzetten in de kalenderweergave van ClickUp

De juiste weergave vinden kan het verschil maken voor volwassenen met ADHD die visueel ingesteld zijn of met meerdere deadlines tegelijk jongleren. Het is ook heel versterkend! Als u weet dat u de taken die voor u liggen in kaart kunt brengen, hoeft u niet bang te zijn om gewoon aan de slag te gaan en kunt u zich voorbereiden op consistente en duidelijke workflows.

Taken vastmaken aan je Taakblad

Denk aan je Taak als het vak "opslaan voor later" van je werkruimte. 📥

Hebt u wel eens zo'n dag waarop uw Postvak IN helemaal overvol is en u geen idee hebt waar u moet beginnen met het beperken ervan? Dat is waar het vastmaken van taken in ClickUp van pas komt - vooral wanneer u de dag voor u plant.

Iets vastmaken aan uw taakbalk in ClickUp betekent dat u een taak of Doc hebt geminimaliseerd naar een toegankelijke balk onderaan uw scherm (Taakbalk).

Minimaliseer een taak of document in ClickUp om het vast te zetten in uw taakbalk en het op elk gewenst moment opnieuw te openen

U kunt de taken herschikken door ze gewoon te slepen en neer te zetten, of taken verwijderen door ze te openen en te sluiten wanneer u klaar bent. Zo eenvoudig! En zo effectief om overdag uit de hyperfocus-modus te komen. 💪🏼

Aangepaste meldingen

Elke actie kan een melding in ClickUp -als u dat wilt! Aanpasbare meldingen geven u de mogelijkheid om op de hoogte te worden gebracht van zo veel of zo weinig updates als u wilt, op zo veel plaatsen als u wilt. Bijvoorbeeld uw webapp, mobiele apparaat, browservenster of e-mailinbox.

Je kunt zelfs aanpassen wanneer je meldingen wilt ontvangen om uw focus te behouden wanneer je bezig bent met een andere taak!

Flexibele tijdregistratie Tijdregistratie in ClickUp is uw tegengif tegen hyperfocus gedurende de dag. Stel vooraf tijdsinschattingen in, voeg notities toe, herstel fouten handmatig en stel een timer in om de optimale tijd voor uw huidige taken te behouden. ⏰

Met de tools voor tijdregistratie van ClickUp kunt u eenvoudig en efficiënt tijd registreren en bijhouden

Met de globale timer van ClickUp kunt u tussen taken springen terwijl uw timer loopt en hebt u de optie om tags of labels aan uw bijgehouden tijd toe te voegen voor een gedetailleerd overzicht van waar uw energie gedurende de dag naartoe gaat.

Bovendien kunt u de tijd overal op het web starten en stoppen met de ClickUp Chrome Extensie!

Integratie automatiseringen

Er zijn meer dan 100 manieren om uw routinetaken in ClickUp te automatiseren ! Dit bespaart u niet alleen tijd door het drukke werk uit te schakelen dat komt kijken bij consistente dagelijkse processen, maar het kan ook de noodzaak wegnemen om andere apps te openen om toegang te krijgen tot e-mails, agenda's, gegevens en meer. ♻️

Er zijn zelfs kant-en-klare sjablonen met vooraf ingestelde triggers en acties om je te helpen de meest efficiënte geautomatiseerde workflow te maken!

Snelle en eenvoudige herinneringen

Met een klein duwtje in de rug kom je een heel eind, en eenvoudige Herinneringen in ClickUp maken het gemakkelijk om bovenop kleine taken en gesprekken te blijven voor zowel eenmalige als terugkerende gebeurtenissen. Een herinnering aanmaken is zo eenvoudig als het indrukken van de letter R op uw toetsenbord!

Herinneringen instellen in ClickUp om bovenop uw nieuwe positieve gewoontes te blijven zitten

Deze sneltoets roept de functie Herinneringen op je scherm op waar je direct bijlagen, datums en planningen kunt toevoegen en zelfs items aan je team kunt delegeren.

Bovendien staan al je herinneringen in ClickUp's thuisfunctie waar u ze naar wens kunt herschikken, op pauze zetten of bewerken.

Op zoek naar meer_ tips voor het gebruik van ClickUp **_om uw ADHD de baas te worden? We hebben ze!

✅ ClickUp profs

Honderden gebruiksvriendelijke en flexibele functies om zelfs de moeilijkste symptomen van ADHD te bestrijden

Volledig aanpasbaar zodat u kunt werken in de stijl die voor u het meest zinvol is

Meer dan 1000 integraties met andere werkinstrumenten zoals Google Drive, OneDrive, Slack en Zoom om elk proces te vereenvoudigen en te stroomlijnen

Kosteneffectief - al deze functies en meer zijn voor iedereen beschikbaar opClickUp's Gratis Altijd Plan ❌ ClickUp nadelen

Nog niet alle vele weergaven van ClickUp zijn beschikbaar op de mobiele app

De vele functies kunnen voor sommige gebruikers een leercurve vormen

ClickUp prijzen

Een groot voordeel van ClickUp is de uitgebreide functionaliteit zonder enige kosten. Krijg toegang tot talloze krachtige en volledig aanpasbare tools op ClickUp's Free Forever Plan, waaronder Whiteboards, Docs, Kladblok, Mindmaps en meer.

Gratis voor altijd: Tonnen aanpasbare weergaven, productiviteitstools, onbeperkt aantal taken, 100 MB opslagruimte en meer

Tonnen aanpasbare weergaven, productiviteitstools, onbeperkt aantal taken, 100 MB opslagruimte en meer Onbeperkt ($7 per lid, per maand): Onbeperkte opslag, onbeperkte integraties, onbeperkte dashboards, Agile-rapportage en nog veel meer

Onbeperkte opslag, onbeperkte integraties, onbeperkte dashboards, Agile-rapportage en nog veel meer Zakelijk ($12 per lid, per maand): Google SSO, onbeperkte teams, aangepaste export, geavanceerd publiek delen, geavanceerde automatiseringen en meer

Google SSO, onbeperkte teams, aangepaste export, geavanceerd publiek delen, geavanceerde automatiseringen en meer Onderneming (neem contact op met verkoop voor prijzen): White labeling, enterprise API, begeleide onboarding, speciale succesmanager

Wat mensen denken over productiviteit verhogen met ClickUp

geverifieerde klantbeoordelingen van twee ClickUp gebruikers | Ik hou echt van de manier waarop ClickUp me helpt informatie te organiseren, waardevolle inhoud te delen met verschillende teams en ons allemaal op dezelfde pagina te houden voor het juiste beheer van onze projecten door de benodigde informatie bij de hand te hebben door deze te organiseren met de verschillende weergavemogelijkheden die ze bieden. Naast de mogelijkheden van de tool is ook hun supportteam geweldig. Ik heb in het verleden wat problemen gehad met het platform en de supportteams (technisch en financieel, dat zijn degenen met wie ik contact had) waren zo professioneel en probleemoplossend georiënteerd om me te helpen elk probleem of zorg zo snel op te lossen. Ze doen het echt goed!" - /href/https://www.g2.com/products/clickup/reviews/clickup-review-6922494G2 Verified Review/%href/ | "De aanpassingsmogelijkheden! ClickUp zit vol met een overvloed aan aanpassingsopties en functies waarmee u het doel van deze tool kunt aanpassen aan al uw vereisten. Ik heb veel onderzoek gedaan voordat ik besloot om met ClickUp in zee te gaan als tool voor taak-/OKR-beheer voor ons bedrijf en laat me je vertellen dat niemand ook maar in de buurt komt van wat deze jongens te bieden hebben. En met de functies zoals het maken van sjablonen voor bijna alles, dashboards met een heleboel nuttige widgets, ClickApps en berichten, is het gebruik na de eerste installatie een eitje." -_ /href/https://www.g2.com/products/clickup/reviews/clickup-review-6912808G2 Verified Review/%href/ | | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ClickUp klantwaarderingen

G2 : 4.7/5 (4.800+ beoordelingen)

: 4.7/5 (4.800+ beoordelingen) Capterra: 4.7/5 (3.120+ beoordelingen)

2. Due

Via Door Due is een Mac en iOS herinneringsapp die volwassenen met ADHD kunnen gebruiken om vergeetachtigheid en hyperfixatie tegen te gaan met eenvoudig in te stellen timers die synchroniseren tussen je apparaten, iCloud of Dropbox.

Een van de grootste voordelen van deze app is de mogelijkheid om meerdere countdown-timers tegelijk in te stellen, een soort gelaagde timers over elkaar heen. Dus als je iemand bent die tegelijkertijd een countdown wil instellen voor je volgende virtuele afspraak, de oven, een taak en de french press, dan kun je dat allemaal doen vanuit dezelfde app.

Due biedt meer dan de standaard iPhone-klok met extra sluimerfuncties en vervaldatums die tot op de minuut nauwkeurig kunnen worden ingesteld met slechts één tik op het scherm.

Belangrijkste functies van Due

Afteltimers die u kunt hergebruiken en kunt combineren met andere timers in de app

Verschillende thema's gebaseerd op voorkeur voor donkere, lichte of heldere schermachtergronden

Sluimerfunctie voor meldingen en automatische sluimerfunctie die aanhoudt totdat een herinnering als voltooid is gemarkeerd

Tijd tot op de minuut toevoegen of aftrekken voor nauwkeurige deadlines

✅ Vervallen voors

Handig voor kleinere taken zoals koken, afspraakherinneringen en boodschappen

Eenvoudige en duidelijke interface

Handig en handig voor mensen onderweg die meer op hun telefoon moeten vertrouwen dan op hun desktop

❌ Voldoende nadelen

Als je te veel timers tegelijk instelt, kan je scherm er druk uitzien en makentijdmanagement meer ongeorganiseerd of verspreid aanvoelt

Een ingewikkelde prijsstructuur waardoor je mogelijk kosten moet betalen of een abonnement moet afsluiten om toegang te krijgen tot functies op de lange termijn

Due is alleen beschikbaar voor Apple-apparaten - sorry Android-gebruikers

Prijzen van Due

Due is een app die je eenmalig moet kopen en is beschikbaar voor alle Apple producten, waaronder iOS, watchOS en macOS. Na deze eenmalige aankoop hebt u toegang tot alle functies van Due. Als er in het eerste jaar na aankoop extra functies worden uitgebracht, heb je een jaar lang toegang tot die functies. Als dat jaar voorbij is, heb je de mogelijkheid om te betalen voor een upgrade van je app.

Hier ziet u wat Due u kost op verschillende Apple-apparaten:

App Store voor mobiele apparaten, iPads en horloges : $7.99

: $7.99 Mac App Store: $14.99

Due biedt ook een gratis proefperiode van zeven dagen aan via Setapp. Na je gratis proefperiode betaal je $9,99 per maand voor je Setapp-abonnement.

Wat mensen denken over productiviteit verhogen met Due

geverifieerde klantbeoordelingen van twee Due-gebruikers | Ik wilde niet jaarlijks betalen, maar ik begrijp dat de ontwikkelaar geld moet verdienen. Ik denk dat ik over een jaar kan beslissen of het de moeite waard is om nog een jaar te betalen. Je verliest geen functies als je ze eenmaal hebt als je besluit te stoppen met je abonnement, dus dat vind ik prima. Velen vinden de kleurenschema's niet mooi. Niet mijn favoriet, maar goed genoeg. Hopelijk komen er snel meer. Ik vind het heel fijn dat ik de vensters kan koppelen aan de menubalk! Ik hoop dat Due eenvoudig en gebruiksvriendelijk blijft en dat de synchronisatie tussen iPhone en Apple Watch betrouwbaar is. De rest is voor mij gewoon muggenzifterij." - /href/https://apps.apple.com/us/app/due/id524373870?see-all=reviewsMac App Store Review/%href/ | "Ik ben een nieuwe gebruiker van Due en ik heb het vier sterren gegeven omdat de eenvoud van het toevoegen van taken betekent dat ik ze waarschijnlijk zal opnemen en de herinneringsfunctie hardnekkig is en werkt. Dat gezegd hebbende, ervaar ik ook een paar ergernissen die misschien te verhelpen zijn, maar ondersteuning door de ontwikkelaar ontbreekt. Bijvoorbeeld, elke keer als ik een taak wijzig, krijg ik een melding op mijn Apple Watch dat een taak is gewijzigd. Ik zou de herinneringen van de Watch gewoon kunnen uitschakelen, maar dan verlies ik een deel van de functionaliteit van Due."_ - /href/https://apps.apple.com/us/app/due/id524373870?see-all=reviewsMac App Store Review/%href/ | | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Due klantwaarderingen

G2 : N/A

: N/A Capterra: N/A

3. Hersenfocus

Via Focus op de hersenen op Google Play

Brain Focus is het equivalent van de Due timer voor Google Pixel-gebruikers. 📱

Brain Focus is alleen beschikbaar op Google Play en is eenvoudig en effectief als het gaat om het beheren van tijd voor eenvoudige taken.

Deze app is gebaseerd op populaire technieken zoals Pomodoro-timers waarbij je de tijd van je werksessie kunt aanpassen en jezelf kunt belonen met een pauze als de timer is afgelopen. Wanneer je pauze voorbij is, begint de sessie opnieuw en herhaalt het patroon zich.

Brain Focus belangrijkste functies

Je sessies op elk moment pauzeren en hervatten

Wifi en telefoonmeldingen uitschakelen tijdens werksessies om bij de les te blijven

Flexibele sessies waarbij je tijd kunt toevoegen of aftrekken

Meer dan 30 talen om uit te kiezen tijdens het gebruik van deze app

✅ Voordelen van Brain Focus

Deze timer-app is gemakkelijk te gebruiken en te leren

Brain Focus is gebaseerd op bewezen productiviteitstechnieken om je te helpen tijd te budgetteren

Aanpassingsfuncties om instellingen per taak aan te passen

❌ Nadelen van Brain Focus

Alleen beschikbaar op Android-apparaten

Biedt geen functionaliteit die verder gaat dan een dagelijkse timer als het gaat om het stimuleren van de algehele productiviteit bij ADHD

Meer geavanceerde functies zijn alleen beschikbaar tegen extra kosten via in-app aankopen

Prijzen van Brain Focus

Brain Focus is een gratis applicatie voor Android-apparaten en sommige Chromebooks. Deze app is niet beschikbaar voor niet-Android apparaten inclusief Apple producten (zelfs als je Google Chrome gebruikt op je MacBook, ik heb het geprobeerd).

Wat mensen denken over productiviteit verhogen met Brain Focus

geverifieerde klantbeoordelingen van twee Brain Focus-gebruikers | Dit is het eerste programma dat ik gemakkelijk kon gebruiken om werk/rustcycli te regelen. Een probleem dat ik niet kon oplossen is dat als het scherm uit gaat, het programma nog steeds de knoppen laat zien en als je de telefoon in je zak houdt, worden die knoppen willekeurig ingedrukt. Ik heb verschillende configuratieopties geprobeerd, maar geen enkele werkte voor mij." - /href/https://play.google.com/store/apps/details?id=com.AT.PomodoroTimerGoogle Play Review/%href/ | "Over het algemeen geweldige app. Ik heb concentratieproblemen, dus het helpt me bij het studeren door mijn studietijd op te splitsen in beheersbare stukken studeren en pauzes. Ik hou er ook van hoe je de geluiden voor het einde van de werktijd en pauzes kunt aanpassen (ik hou vooral van het klappende geluid voor het einde van een werksessie omdat het me een meer voldaan gevoel geeft). Mijn enige kritiek is dat de statistieken geen optie hebben voor één maand, alleen voor 7 dagen of 6 maanden."_ - /href/https://play.google.com/store/apps/details?id=com.AT.PomodoroTimerGoogle Play Review/%href/ | | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |

Brain Focus klantwaarderingen

G2 : N/A

: N/A Capterra: N/A

4. Google Kalender

Via Google-kalender Je dacht toch niet dat we een lijst zouden maken van onze favoriete agenda's en apps voor herinneringen zonder Google Agenda te noemen!

Google Agenda is gratis voor persoonlijk gebruik en onderdeel van Google Werkruimte van productiviteitstools. Perfect voor volwassenen met ADHD om vergaderingen bij te houden, sociale evenementen te organiseren en afspraken te maken, tijd blokkeren google Agenda heeft als doel het zware werk van het beheren van je agenda weg te nemen, zodat je er gewoon van kunt genieten!

Belangrijkste functies van Google Agenda

Meer context toevoegen aan elke gebeurtenis met categorieën, beschrijvingen, links, privéagenda's en e-mailuitnodigingen

Veel aanpasbare instellingen om tijdzoneveranderingen weer te geven, gebeurtenissen vanuit Gmail toe te voegen, werktijden in te stellen en terugkerende planningen te maken

Waarschuwingen instellen als herinneringen voor komende evenementen

✅ Google Agenda voordelen

Meerdere manieren om uw agenda te bekijken

Google Agenda synchroniseert automatisch met gebeurtenissen in uw Gmail-account

Google helpt je om nog sneller evenementen te maken met suggesties voor titel, gast en locatie

❌ Google Agenda nadelen

Je moet een Google-account hebben om Google Agenda te gebruiken

Google Agenda's kunnen er heel snel heel druk uitzien-met zoveel evenementcategorieën is het makkelijk om per ongeluk je dag zo vol te zetten dat het moeilijk te begrijpen is. AKA, het laatste wat volwassenen met ADHD nu nodig hebben

Google Agenda prijzen

Google Agenda is een gratis productiviteitsapp voor persoonlijk gebruik en is beschikbaar voor iedereen met een Gmail-account. Voor zakelijk gebruik biedt Google Workspace vier prijsplannen:

Business Starter ($ 6 per gebruiker, per maand) : Het volledige productpakket van Google, aangepaste zakelijke e-mails, 30 GB opslagruimte per gebruiker

: Het volledige productpakket van Google, aangepaste zakelijke e-mails, 30 GB opslagruimte per gebruiker Zakelijk Standaard ($ 12 per gebruiker, per maand) : 150 deelnemers aan videovergaderingen en opnames, 2 TB opslagruimte, beveiligingscontroles

: 150 deelnemers aan videovergaderingen en opnames, 2 TB opslagruimte, beveiligingscontroles Zakelijk Plus ($18 per gebruiker, per maand) : 500 deelnemers aan videovergaderingen en -opnamen, aanwezigheidsregistratie, 5 TB opslagruimte, verbeterde beveiliging

: 500 deelnemers aan videovergaderingen en -opnamen, aanwezigheidsregistratie, 5 TB opslagruimte, verbeterde beveiliging Enterprise (neem contact op met Google voor prijzen): Extra opslag, geavanceerde beveiliging, verbeterde ondersteuning

Wat mensen denken over productiviteit verhogen met Google Agenda

geverifieerde klantbeoordelingen van twee gebruikers van Google Agenda | "Google Agenda is al jaren bijna altijd mijn favoriete agenda geweest voor persoonlijke afspraken, en het werd al snel een cruciaal onderdeel van mijn bedrijf en van een aantal bedrijven waar ik heb gewerkt. Het feit dat je gemakkelijk kunt synchroniseren tussen apparaten (mobiel en desktop) maakt het een gouden greep." - /href/https://www.capterra.com/p/213340/Google-Calendar/reviews/2978198/Capterra Verified Review/%href/ | "Er is zoveel dat je kunt doen met Google Agenda om je leven te organiseren. Je zult nooit meer belangrijke data vergeten en efficiënter zijn. Investeer wat tijd om herinneringen in te stellen of een paar instellingen aan te passen en je kunt aan de slag met deze krachtige en gebruiksvriendelijke tool."_ - /href/https://www.capterra.com/p/213340/Google-Calendar/reviews/3107879/Capterra Verified Review/%href/ | | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |

Google Agenda klantwaarderingen

Een belangrijke opmerking hier: Capterra erkent Google Agenda als aparte software van andere Google-producten, terwijl G2 dat niet doet. De beoordelingen van G2 zijn dus gebaseerd op Google Workspace als geheel.

G2 : 4.6/5 (40.070+ beoordelingen)

: 4.6/5 (40.070+ beoordelingen) Capterra: 4.8/5 (2.080+ beoordelingen)

5. Todoist

Via TodoistTodoist is een van de OG to-do lijst apps . Of je dag nu aanvoelt alsof hij razendsnel gaat of als je voortdurend taken overslaat, Todoist is een uitstekende ADHD-productiviteitstool om jezelf verantwoordelijk te houden.

Met een aantal klassieke projectplanningsfuncties zoals terugkerende deadlines, deadlineherinneringen en het bijhouden van de voortgang, kun je met Todoist de basisprincipes van je werk leren projectbeheer .

Todoist belangrijkste functies

Maak dagelijkse takenlijsten door taken in checkliststijl te maken

Grotere taken op je lijst opdelen in subtaken

Herkenning van natuurlijke taal wijst een tijd toe aan taken zonder door getallen te hoeven bladeren

Bevredigend vinkje bij voltooide taken

✅ Todoist voordelen

Aanpasbare lijsten en kant-en-klare sjablonen helpen je een to-lijst te maken die je ook echt wilt controleren

Integraties om Todoist in je bestaande processen te integreren

Filterweergaven, herinneringen en prioriteiten om de fijne details van je dag te onthouden

❌ Todoist nadelen

Beperkte gratis versie en onlangs verhoogde prijzen vanaf 2022

Geen ingebouwde timer of tijdregistratiefunctie

Beperkte weergaven, statussen en functies om Todoist af te stemmen op je favoriete werkstijl

Todoist prijzen

Todoist heeft zijn prijsplannen in 2022 aangepast, dus als je Todoist al heel lang gebruikt, lijkt deze kostenverdeling misschien een beetje vreemd. Maar als je Todoist voor het eerst gebruikt, is dit de situatie:

Gratis : Vijf projecten, vijf medewerkers, drie filters

: Vijf projecten, vijf medewerkers, drie filters Pro ($4 per maand) : 300 projecten, 25 medewerkers, 150 filters

: 300 projecten, 25 medewerkers, 150 filters Zakelijk ($6 per gebruiker, per maand): 500 actieve projecten, 50 mensen per project, team inbox, admin- en ledenrollen

Wat mensen denken over productiviteit verhogen met Todoist

Gecontroleerde klantbeoordelingen van twee Todoist-gebruikers | In het algemeen is Todoist een levensredder geweest. Het heeft me in staat gesteld mijn werk te vereenvoudigen en de vele projecten en taken die ik moet beheren te organiseren. Hoewel het soms ingewikkeld kan zijn en bepaalde functies mist die ik graag zou zien, is het de beste projectmanagement-app die ik ooit heb gebruikt en ik zou het erg missen als Todoist zou worden gesloten." - /href/https://www.capterra.com/p/149339/Todoist-for-Business/reviews/2616673/Capterra Verified Review /%href/ | "Ik vind de interface en het gebruiksgemak echt geweldig, het is een van mijn favoriete apps wat betreft de UI. Het is echt een snelle installatie, de lettertypen zijn schoon en gemakkelijk te lezen, en de tags en projecten zijn mooi gekleurd, het was gewoon niet de app die me hielp om echt dingen gedaan te krijgen."_ - /href/https://www.capterra.com/p/149339/Todoist-for-Business/reviews/2360405/Capterra Verified Review/%href/ | | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |

Todoist klantwaarderingen

G2 : 4.4/5 (730+ beoordelingen)

: 4.4/5 (730+ beoordelingen) Capterra: 4.6/5 (1.680+ beoordelingen)

6. Evernote

Via EvernoteEvernote is een populaire app voor het maken van notities met krachtige mobiele en desktop apps om je gedachten te noteren vanaf vrijwel elke locatie. Met functies om taken te maken, een planning op te stellen en actie-items toe te wijzen, gaat Evernote een stap verder in het maken van persoonlijke notities dan andere digitale planningsoftware.

...Maar als je al moeite hebt om je productiviteit te verhogen met ADHD terwijl je met meerdere apps tegelijk jongleert, denk er dan aan dat je met je investering in Evernote ook investeert in nog een open browsertabblad. Hoewel de mogelijkheid om je notities aan te passen, te stylen en van aantekeningen te voorzien leuk en creatief is, kan het ook een recept zijn voor een ramp met extra afleiding tijdens een drukke dag.

Evernote belangrijkste functies

Een startpagina om de indeling van je komende dag te bekijken

Verbind Evernote met je agenda om je planning te synchroniseren met je taken

✅ Evernote voordelen

Geweldig hulpmiddel voor studenten die voornamelijk op notities vertrouwen om hun werk te openen, af te ronden en voor te bereiden

Je kunt verschillende soorten media aan je notities toevoegen, waaronder audio, PDF's en scans

Een krachtige zoekfunctie die zelfs kan zoeken naar je handschrift in de app

❌ Evernote nadelen

Essentiële ADHD-productiviteitsfuncties zoals vervaldatums, herinneringen en meldingen zijn alleen beperkt tot betaalde plannen

Beperkendtaakbeheer functies. Als je op de hoogte wilt blijven van taakupdates en statussen, moet je een andere app gebruiken

Veel media, afbeeldingen, emoji, opmaak en zijbalken maken notities interessant maar ook erg druk

Evernote prijzen

Gratis : Synchroniseer tot twee apparaten, 60 MB maandelijkse uploads, in-note taken

: Synchroniseer tot twee apparaten, 60 MB maandelijkse uploads, in-note taken Persoonlijk ($7,99 per maand) : Synchroniseer onbeperkte apparaten, maandelijkse uploads van 10 GB, vervaldatums, herinneringen aan taken

: Synchroniseer onbeperkte apparaten, maandelijkse uploads van 10 GB, vervaldatums, herinneringen aan taken Professioneel ($9,99 per maand) : Toegang tot alle widgets, taken aan anderen toewijzen, notitieblokken als PDF exporteren

: Toegang tot alle widgets, taken aan anderen toewijzen, notitieblokken als PDF exporteren Evernote Teams($14,99 per gebruiker, per maand): Neem contact op met Evernote voor meer informatie

Wat mensen denken over productiviteit verhogen met Evernote

geverifieerde klantbeoordelingen van twee Evernote gebruikers | "Evernote Teams ziet er geweldig uit en werkt goed op de platforms waarop we het hebben gebruikt - meestal Windows 10 voor zakelijk gebruik plus de smartphone/tablet-versie naar keuze van de gebruiker. De intuïtieve navigatie en krachtige scan- en zoekfuncties waren voor ons de belangrijkste verkoopargumenten. Al met al is de prijs heel redelijk. Maar met steeds meer abonnementsgebaseerde diensten die op de werkplek worden gebruikt, zijn we uiteindelijk van Evernote Teams afgestapt, gewoon om kosten te besparen." - /href/https://www.capterra.com/p/154969/Evernote-Business/reviews/3150519/Capterra Verified Review/%href/ | "Evernote heeft altijd veel fans veroverd en is dat de merkbenadering erg sterk is, gecombineerd met robuuste opties om kleine bestanden op te slaan. Het gratis gebruik is erg handig omdat je vrije ruimte hebt in de cloud en afbeeldingen, video en tekst kunt opslaan. Het heeft niet dezelfde reputatie als OneDrive of Drive, maar wordt gepresenteerd als een betrouwbaar alternatief voor het opslaan van dynamische notities met tekst, spraak en video. De interface wordt steeds gecompliceerder omdat er nieuwe functies worden toegevoegd, maar het behoudt nog steeds zijn geest van eenvoudig gebruik en eenvoud."_ - /href/https://www.g2.com/products/evernote/reviews/evernote-review-2632236G2 Verified Review/%href/ | | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Evernote klantwaarderingen

G2 : 4.4/5 (1.960+ beoordelingen)

: 4.4/5 (1.960+ beoordelingen) Capterra: 4.4/5 (7.600+ beoordelingen)

7. SimpleMind Pro

Via SimpleMind Pro SimpleMind Pro is een intuïtieve mindmapping software om u te helpen complexe ideeën op te splitsen, te brainstormen en processen te plannen op een zeer visuele manier.

Net als een stamboom of een spinnenweb die voortkomt uit één centraal concept, zijn SimpleMind mindmaps een uitstekende ADHD productiviteitstool om belangrijke details te onthouden en te begrijpen hoe elk idee verband houdt met het grotere onderwerp.

SimpleMind Pro belangrijkste kenmerken

De autofocustool blokkeert afleiding van buitenaf tijdens het gebruik van de app

Selectievakjes om basis to-lijsten te maken in je mind map

Meerdere lay-outs om je mindmap aan te passen

✅ SimpleMind Pro voordelen

Bewaar en deel je mindmaps door ze te exporteren als PDF

Vooraf opgeslagen emoji en pictogram opties om tekst op te breken en weer te geven op je mindmap

❌ SimpleMind Pro nadelen

Alle aanpassingsmogelijkheden zijn alleen verborgen achter betaalde plannen

Geen timer of tijdregistratie om je productiviteit te verhogen

Geen functies voor taakbeheer, planning of herinneringen maken het moeilijk om SimpleMind te integreren met je huidige processen

Prijzen SimpleMind Pro

Gratis : Mindmappen, vrije-vorm lay-out, keuze uit eigen stijlblad - alleen beschikbaar op mobiele apparaten

: Mindmappen, vrije-vorm lay-out, keuze uit eigen stijlblad - alleen beschikbaar op mobiele apparaten Pro (neem contact op voor prijsinformatie): Extra lay-outs, opties voor delen, uploaden van afbeeldingen en media, stylingopties

Wat mensen denken over productiviteit verhogen met SimpleMind Pro

geverifieerde klantbeoordelingen van twee SimpleMind Pro gebruikers | Het heeft meer lay-out opties en een uitstekende mobiele app voor Android, die ik sinds 2013 gebruik op mijn mobiele telefoon. Ik begon het in eerste instantie te gebruiken om mijn gedachten te verzamelen toen ik van plan was om mijn eigen adviesbureau te beginnen. Ik gebruikte het om sitemaps, mindmaps en actietaken te maken en het te delen met mijn team... maar je kunt je aangepaste sjablonen niet gemakkelijk opslaan, elke keer moet je worstelen om een lay-out te maken zoals je wilt."- /href/https://www.g2.com/products/simplemind/reviews/simplemind-review-4298459G2 Verified Review/%href/ | "Ja, de gratis versie is geweldig... maar de kracht van deze tool zit in de betaalde versie. Het is elke cent waard. Ik gebruik SimpleMind om te studeren. Door hoofdstukken van een tekst op te splitsen met behulp van de hyperlink capaciteit in de betaalde versie kan ik dieper graven in mijn begrip van de relatie tussen ideeën." -_ /href/https://simplemind.eu/SimpleMind Customer Review/%href/ | | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |

SimpleMind Pro klantbeoordelingen

G2 : 4.8/5 (5+ beoordelingen)

: 4.8/5 (5+ beoordelingen) Capterra: 5/5 (1 beoordeling)

8. Korrel

Via Korrel Heb je wel eens in een belangrijke vergadering gezeten waar je weet dat je belangrijke punten moet opschrijven, maar de discussie voortschrijdt om dat te kunnen doen terwijl je bijblijft? Dan heb je Grain nodig!

Grain is transcriptiesoftware waarmee je de hoogtepunten uit video's en virtuele vergaderingen kunt opnemen en knippen. Transcripties zijn een geweldige optie voor volwassenen met ADHD die aanwezig willen blijven tijdens vergaderingen met de mogelijkheid om terug te gaan en punten te herlezen die je misschien hebt gemist tijdens het gesprek.

Vooral voor gedistribueerde teams of virtuele studenten is dit een onmisbaar hulpmiddel om verbonden en op schema te blijven.

Grain belangrijkste functies

Kies hoe je conversies samenvat door middel van gemarkeerde clips, aantekeningen en volledige transcripties

Directe transcripties maken terwijl de opname bezig is

Selecteer delen van de tekst om video-highlights in te pakken

✅ Korrelprofs

Hulpmiddelen om gebruikers en teams in verschillende branches te helpen Grain op de meest productieve manier te gebruiken

Inheemse integraties om video's, opnames en transcripties in uw workflows te brengen

Organiseer en doorzoek uw video's in een bibliotheek om op de hoogte te blijven van elk detail

❌ Nadelen van Grain

Hoewel deze tool geweldig is voor het onthouden van belangrijke punten van je virtuele gesprekken, speelt het geen grote rol bij het voltooien van workflows

Geen herinneringen, tijdregistratie, taken of workflowweergaven om je productiviteit te verhogen

Kan andere ADHD-productiviteitstools niet vervangen

Graanprijzen

Gratis : Neem Zoom-vergaderingen automatisch op, doorzoek de video- en transcriptiebibliotheek, upload video's van elke bron

: Neem Zoom-vergaderingen automatisch op, doorzoek de video- en transcriptiebibliotheek, upload video's van elke bron Zakelijk ($19 per gebruiker, per maand) : Gedeelde bibliotheek, transcriptdownloads, aangepaste weergave recorder, transcripts opnieuw uitvoeren in andere talen

: Gedeelde bibliotheek, transcriptdownloads, aangepaste weergave recorder, transcripts opnieuw uitvoeren in andere talen Enterprise (aangepaste prijzen): Bulkbestanden uploaden, analyses, extra integraties

Wat mensen denken over productiviteit verhogen met Grain

Gecontroleerde klantbeoordelingen van twee Grain-gebruikers | Mijn belangrijkste toepassing is intern kennisbeheer. Het opslaan van alle gespreksopnames met doorzoekbare transcripties is echt handig om een beslissing die mijn team heeft genomen terug te halen of vooral om de status/volgende stappen van een klant op te frissen. Dit is vooral een 'leuk om te hebben' hulpmiddel, ik gebruik het niet zo vaak, maar als ik het gebruik ben ik blij dat ik het heb." - /href/https://www.g2.com/products/grain/reviews/grain-review-4734654G2 Verified Review/%href/ | "Ik stuitte op Grain en werd meteen een power user. Dit hulpmiddel is krachtig geweest in mijn rol als productmanager, omdat het me in staat stelt om communicatiekloven te doorbreken door korte maar krachtige videohoogtepunten te delen. De transcriptietechnologie is nauwkeurig en de notitietool stelt me in staat om meer aanwezig te zijn tijdens vergaderingen, vooral bij het modereren van gebruikersinterviews. Ik ben enthousiast over wat er nog gaat komen met Grain!"_ - /href/https://www.g2.com/products/grain/reviews/grain-review-7065634G2 Verified Review/%href/ | | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |

Grain klantwaarderingen

G2 : 4.8/5 (7 beoordelingen)

: 4.8/5 (7 beoordelingen) Capterra: N/A

9. Trello

Via TrelloTrello is een populaire Kanban-stijl projectmanagement software die volwassenen met ADHD kan helpen om taken te maken, deadlines te halen en zich aan hun to-do lijst te houden.

Gemaakt als een manier voor projectmanagers om in contact te komen met teamleden en inzicht te krijgen in de voortgang van het project, Trello dient een breed scala aan gebruikssituaties en kan mensen ook helpen om gevoelens van desorganisatie te overwinnen bij het voltooien van dagelijkse taken.

Trello belangrijkste functies

Sjablonen! Trello wordt geleverd met verschillende gratis en kant-en-klare sjablonen om je te helpentijd te besparen je workflows te plannen in de app

Taken in Trello (kaarten) hebben aanpassingsopties zoals omslagafbeeldingen, beschrijvingen, bijlagen en subtaken

Maak opdrachten die acties triggeren om terugkerende taken te maken, deadlines aan te passen en herinneringen in te stellen

✅ Trello pros

Geweldig voor agile workflows en complexe projecten

Trello-borden zijn geschikt voor bijna elke toepassing en voor teams van elke grootte

Integraties en "power-ups" verbeteren de Trello ervaring

❌ Trello nadelen

Trello is geweldig voor het beheren van grote projecten, maar mist een aantal belangrijke ADHD-functies die je moet hebben voor het bijhouden van tijd en het maken van notities

Deze app is beter voor teams dan voor individuen die hun productiviteit willen verhogen

Beperkte gratis versie

Trello prijzen

Gratis : Onbeperkt aantal kaarten, tot 10 borden, onbeperkte opslag, 250 werkruimteopdrachten

: Onbeperkt aantal kaarten, tot 10 borden, onbeperkte opslag, 250 werkruimteopdrachten Standaard ($5 per gebruiker, per maand) : Onbeperkte kaarten, geavanceerde controlelijsten, aangepaste velden, 1.000 opdrachten in de werkruimte

: Onbeperkte kaarten, geavanceerde controlelijsten, aangepaste velden, 1.000 opdrachten in de werkruimte Premium ($10 per gebruiker, per maand) : Extra workflowweergaven, onbeperkt aantal werkruimteopdrachten, werkruimtesjablonen

: Extra workflowweergaven, onbeperkt aantal werkruimteopdrachten, werkruimtesjablonen Enterprise ($17,50 per gebruiker, per maand): Onbeperkte werkruimten, extra machtigingen, beheer van publieke forums

Wat mensen denken over productiviteit verhogen met Trello

Gecontroleerde klantbeoordelingen van twee Trello gebruikers | "Over het algemeen was mijn ervaring met Trello geweldig. Het kost wat tijd om aan het systeem te wennen, simpelweg omdat het een nieuwe vorm van to-do lijsten en projectmanagement is waar veel mensen niet mee vertrouwd zijn. De eerste leercurve is echter niet al te steil en het leren van de ins en outs is pijnloos en gemakkelijk te implementeren in teams." - /href/https://www.capterra.com/p/211559/Trello-2/reviews/2659942/Capterra Verified Review/%href/ | "Trello is erg nuttig geweest voor kleine teamprojecten en persoonlijke projecten. Het kan heel snel zijn om de basis te leren, in te stellen en samen te werken op een basisniveau. Je moet er wel rekening mee houden dat Trello moeilijker op te schalen is in vergelijking met JIRA, maar veel gemakkelijker om mee te beginnen." - /href/https://www.capterra.com/p/211559/Trello-2/reviews/2445750/Capterra Verified Review/%href/ | | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |

Trello klantwaarderingen

G2 : 4.4/5 (12.860+ beoordelingen)

: 4.4/5 (12.860+ beoordelingen) Capterra: 4.5/5 (21.540+ beoordelingen)

Bekijk deze_ Trello alternatieven/%href/_ !

10. Beer

Via Beer Het idee achter Beer is de mogelijkheid om je notities te openen waar en wanneer je maar inspiratie opdoet. Deze iOS-compatibele app voor het maken van notities geeft je de vrijheid om alles te schrijven, van je boodschappenlijstje tot diepgaande essays met snelle opmaakopties, koppelingen, ondersteuning voor inline afbeeldingen en meer.

Bear belangrijkste functies

Geavanceerde opmaakeditor met meer dan 150 programmeertaalopties in de app

Organiseer je notities met hashtags

Focusmodus verbergt andere notities uit je zicht om je te concentreren op je huidige regel tekst

Notities worden automatisch gesynchroniseerd tussen je apparaten met iCloud

✅ Bear pros

Minimale en schone interface met verschillende thema's en lettertypen

Aangepaste snelkoppelingsbalk en sneltoetsen voor snelle opmaak op mobiele apparaten en iPad-apps

❌ Bear nadelen

Dit is een notitieprogramma voor iPhone, iPad en Mac

Mist functies voor tijdregistratie, het maken van taken en herinneringen

Prijzen

Verschillende functies van Bear zijn gratis beschikbaar op iOS-producten, waaronder notities, tags maken, bijlagen toevoegen en exporteren. Bear biedt ook een Pro-abonnement voor extra thema's, exporteren en synchroniseren van apparaten voor $1,49 per maand of $14,99 per jaar.

Wat mensen denken over productiviteit verhogen met Bear

Gecontroleerde klantbeoordelingen van twee Bear-gebruikers | Ik hou van de strakke interface, de moderne tekst en het eigentijdse ontwerp. Ik hou van de grootte van de widget en de mogelijkheid om twee of drie kolommen weer te geven. Ik vind het makkelijk om kopteksten te gebruiken, het lettertype te veranderen en de import/export mogelijkheden zijn geweldig. Naar mijn mening is de mobiele versie veel beter dan de desktopversie. Het lijkt wel gemaakt voor mobiel." - /href/https://www.g2.com/products/bear/reviews/bear-review-601325G2 Verified Review/%href/ | "Naast het vastleggen van basistekst, voegt Bears tagging en markdown-achtige opmaak toe aan elke notitie. De syntaxis van de notities lijkt genoeg op Markdown dat je de verschillen in principe niet merkt. Je kunt ook eenvoudig exporteren naar HTML, PDF en andere indelingen."_ - /href/https://www.g2.com/products/bear/reviews/bear-review-2062536G2 Verified Review/%href/ | | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |

Bear klantwaarderingen

G2 : 4.5/5 (40+ beoordelingen)

: 4.5/5 (40+ beoordelingen) Capterra: 4.3/5 (3 beoordelingen)

Bekijk_ deze Beer-alternatieven/%href/_ !

Heb ik alle van deze apps nodig?

Omgaan met de effecten van ADHD is een dagelijkse strijd.

Sommige dagen zijn makkelijker dan andere, maar er is geen reden waarom je het alleen zou moeten doen.

Er is een ADHD-productiviteitstool die je kan helpen om elk symptoom aan te pakken, maar in plaats van vijf nieuwe tools te downloaden om je op vijf verschillende gebieden te richten, kies je voor de software die het allemaal kan in één tabblad - ClickUp!

ClickUp is uw digitale tijdregistrator, agenda, taakmanager en notitiehouder verpakt in één gebruiksvriendelijk platform.

Met honderden tools om u te helpen uw symptomen onder controle te houden terwijl u uw to-do lijst afwerkt, begint en eindigt uw ADHD-productiviteitsreis met ClickUp! Aanmelden voor ClickUp om de kracht van uw eigen productiviteit terug te nemen. 💯