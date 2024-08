10 beste boeken die je kunnen helpen omgaan met ADHD

Disclaimer: Dit artikel is bedoeld om informatie te geven over productiviteitstools en -strategieën. Het is niet bedoeld als vervanging voor professioneel medisch advies, diagnose of behandeling van ADHD of een andere voorwaarde.

ADHD, of Attention-deficit/hyperactivity disorder, is een veel voorkomende mentale stoornis die over het algemeen bij kinderen voorkomt. Geschat wordt dat 8,4% van de kinderen en 2,5% van de volwassenen ADHD heeft.

Het is bekend dat ADHD invloed heeft op iemands persoonlijke en professionele leven. Enkele veel voorkomende symptomen zijn:

Niet stil kunnen zitten

Constant friemelen

Je niet kunnen concentreren op taken

Overmatig praten of bewegen

Niet op hun beurt kunnen wachten

Impulsief gedrag

Leven met ADHD kan vaak aanvoelen als het in elkaar passen van een complexe puzzel. Er is echter een eenvoudig maar krachtig hulpmiddel dat troost en strategieën biedt om beter om te gaan met je ADHD en er beter mee om te gaan.

Boeken. 📚

We hebben een lijst samengesteld met de 10 beste boeken voor ADHD, die speciaal zijn ontworpen om je wetenschappelijk onderbouwde strategieën te geven om beter te functioneren. Deze boeken zijn geschreven door experts en geven je niet alleen een leidraad om met ADHD om te gaan, maar ook om ermee te gedijen.

Deze zijn beter dan de gebruikelijke zelfhulpboeken. Van praktische technieken tot inzichtelijke perspectieven en herkenbare verhalen, elk hoofdstuk helpt je om je aandacht terug te winnen en te focussen.

Topboeken voor volwassenen met ADHD

Om ADHD beter te begrijpen en er beter mee om te gaan, moet kennis het uitgangspunt zijn. Deze boeken bieden informatie die nuttig is voor volwassenen met ADHD.

1. Gedreven tot afleiding: Herkennen van en omgaan met aandachtstekortstoornissen van kind tot volwassene door Edward M. Hallowell

Over het boek

Auteurs: Edward M. Hallowell, John R. Ratey

Edward M. Hallowell, John R. Ratey Aantal pagina's: 319

319 Jaar van uitgave: 1995

1995 Geschatte leestijd: 6 uur

6 uur Beoordelingen: Amazon: 4.7/5 Goodreads: 4.1/5



Dit is een uitstekende gids voor mensen met aandachtstekortstoornis/hyperactiviteit (ADHD). De schrijvers, beiden doorgewinterde psychiaters, brengen klinische expertise en empathisch begrip samen.

Het boek ziet aandachtstekortstoornis niet als een uitdaging maar als een potentiële bron van energie en creativiteit.

Door middel van herkenbare verhalen en praktisch advies stelt dit boek je in staat om de reis met ADHD te omarmen en een pad uit te stippelen naar een meer gefocust en vervuld leven.

Met behulp van veel onderzoek en persoonlijke ervaring breken de schrijvers stereotypen af en geven ze een zorgzame weergave van ADHD voor alle leeftijden.

Citaat uit het boek

Hoewel we allemaal externe structuur in ons leven nodig hebben - een zekere mate van voorspelbaarheid, routine, organisatie - hebben mensen met ADD dat veel meer nodig dan de meeste andere mensen. Ze hebben externe structuur zo hard nodig omdat ze interne structuur missen.**_

Edward M. Hallowell

De sleutel tot afleiding:

Invloed van ADHD: Duik in een uitgebreid onderzoek naar de invloed van ADHD van kindertijd tot volwassenheid

Duik in een uitgebreid onderzoek naar de invloed van ADHD van kindertijd tot volwassenheid Omgaan met ADHD: Leer strategieën voor het omgaan met ADHD in verschillende aspecten van het leven

Leer strategieën voor het omgaan met ADHD in verschillende aspecten van het leven Uitdagingen omzetten in sterke punten: Leer om ADHD-uitdagingen om te zetten in positieve punten

Wat lezers zeggen:

"Dit boek was voor mij een keerpunt in mijn leven...na het lezen van dit boek kwam ik tot de conclusie dat ik eindelijk als volwassene door moest gaan en officieel gediagnosticeerd moest worden met Adult A.D.D. en een medicatie optie moest proberen...Mijn professionele leven is enorm verbeterd en mijn persoonlijke leven ook."

Rob Voss

2. ADHD bij volwassenen onder controle door Russell Barkley

Over het boek

Auteur : Russell Barkley

: Russell Barkley Aantal pagina's: 294

294 Jaar Gepubliceerd: 2010

2010 Geschatte leestijd : 5 uur

: 5 uur Beoordelingen: Amazon: 4.5/5 Goodreads: 3.9/5



De meest voorkomende problemen waar volwassenen met ADHD mee te maken hebben zijn gebrek aan aandacht en tijdige abonnementen. Gerenommeerd expert Russell A. Barkley biedt praktische strategieën om de symptomen te beheersen en hun impact te verminderen.

De gids bevat hulpmiddelen voor zelfbeoordeling, oefeningen om vaardigheden op te bouwen en antwoorden op veelgestelde vragen over behandeling. Het is een waardevolle bron voor volwassenen die weer controle over hun leven willen krijgen.

Citaat uit het boek

Veel te vaak reageren we op het gedrag van onze kinderen, vaak impulsief, zonder rekening te houden met de gevolgen en zonder abonnement op wat we proberen te bereiken. In die Instances wordt er op ons gereageerd en kiezen we er niet bewust voor om te handelen.

Russell A. Barkley

De sleutel tot ADHD bij volwassenen onder controle krijgen:

**Verkrijg een grondig begrip van de impact van ADHD bij volwassenen op verschillende gebieden van het leven

Effectief omgaan met ADHD: Leer praktische strategieën om de symptomen en hun schadelijke gevolgen te beheersen

Leer praktische strategieën om de symptomen en hun schadelijke gevolgen te beheersen Gebruik maken van ADHD: Ontdek hoe je ADHD in je voordeel kunt gebruiken in persoonlijke en professionele instellingen

Wat lezers zeggen:

"Goed boek van iemand die er verstand van heeft. Ik denk dat de mensen die zwermen over de "superkrachten" van ADHD er naast zitten. Deze auteur wikkelt zijn boodschap niet in watten, wie op zoek is naar knuffelpsychologie zit hier verkeerd. Eindelijk een boek met bruikbare tips in alle situaties."

Jonas Forster

3. Verspreide geesten: De oorsprong en genezing van aandachtstekortstoornissen door Gabor Maté

Over het boek

Auteur: Gabor Maté

Gabor Maté Nummer pagina's: 376

376 Jaar van uitgave: 2000

2000 Geschatte leestijd: 6 uur

6 uur Beoordelingen: Amazon: 4.7/5 Goodreads: 4.4/5



Ontdek de oorsprong van ADHD in Gabor Maté's 'Scattered Minds' Het biedt een meeslepend en meelevend perspectief op de stoornis.

Maté, een arts en gerenommeerd schrijver, bekijkt ADHD als meer dan alleen een neurologische voorwaarde. Hij ziet het als een complex samenspel van biologische, omgevings- en psychologische factoren.

Dit boek is nuttig om te begrijpen hoe ervaringen uit de vroege kindertijd ADHD beïnvloeden.

Citaat uit het boekk

Zelfacceptatie betekent dus niet dat we onszelf op elk moment van ons leven bewonderen of zelfs leuk vinden, maar dat we tolerant zijn voor al onze emoties, ook voor die waardoor we ons ongemakkelijk voelen.

Gabor Maté

De sleutel tot het succes van Scattered Minds:

Ontwikkelings- en psychologische inzichten: Verwerf kennis over de ontwikkelings- en psychologische aspecten van ADHD

Verwerf kennis over de ontwikkelings- en psychologische aspecten van ADHD Verbinding persoonlijke geschiedenis: Verken de link tussen persoonlijke geschiedenis en ADHD symptomen

Verken de link tussen persoonlijke geschiedenis en ADHD symptomen Gezondheids- en managementstrategieën: Ontdek strategieën voor genezing en management van ADHD, met de nadruk op emotioneel welzijn en het voorkomen van ADHDzelfbewustzijn #### Wat lezers zeggen:

"Ik was enorm overdonderd na het lezen van dit boek. Het leek meer op het lezen van mijn dagboek. Ik kreeg de diagnose pas laat in mijn volwassen leven en dit boek heeft me erg geholpen om ADHD te begrijpen en om te beseffen dat de eigenschappen waar ik me als kind onzeker over voelde, een reden hadden en volkomen normaal waren."

Nanda

4. ADHD 2.0 door Edward M. Hallowell

Over het boek

Auteur: Edward M. Hallowell

Edward M. Hallowell Nummer pagina's: 208

208 Jaar van uitgave: 2022

2022 Geschatte leestijd: 4 uur

4 uur Beoordelingen: Amazon: 4.6/5 Goodreads: 4.1/5



Hoewel de meeste mensen ADHD kennen, wordt vaak de positieve kant over het hoofd gezien. Sommige succesvolle ondernemers en creatieve geesten krediet hun successen aan ADHD.

In 'ADHD 2.0' deelt Edward M. Hallowell wetenschappelijk onderbouwde strategieën voor bovenliggend en volwassenen om de uitdagingen te minimaliseren en de voordelen te maximaliseren op elke leeftijd. Hij geeft tips zoals het vinden van de juiste uitdagingen, het creëren van een ADHD-vriendelijke omgeving, het identificeren en omarmen van neurologische neigingen, het bevorderen van positieve verbindingen en het begrijpen van medicatie-opties.

Citaat uit het boek

Voor vergevingsgezindheid heb je intelligentie, discipline, verbeeldingskracht en doorzettingsvermogen nodig, evenals een speciale psychologische kracht, iets wat atleten mentale weerbaarheid noemen en krijgers moed.**_

Edward M. Hallowell

ADHD 2.0 sleutel uitgelicht:

De juiste uitdagingen vinden: Gebruik gedragsbeoordelingen om Taken te ontdekken die aansluiten bij de sterke punten van het individu

Gebruik gedragsbeoordelingen om Taken te ontdekken die aansluiten bij de sterke punten van het individu Herinrichten van de omgeving: Identificeer specifieke elementen in verschillende instellingen om creativiteit en ondernemingszin in de ADHD-gedachte te versterken

Identificeer specifieke elementen in verschillende instellingen om creativiteit en ondernemingszin in de ADHD-gedachte te versterken De kracht van verbinding: Tips voor het maken en onderhouden van positieve verbindingen, als krachtig tegengif tegen negativiteit

Wat lezers zeggen:

"Dit is mijn go-to boek voor iedereen die gediagnosticeerd is met ADHD. De auteurs leggen de hersenwetenschap achter veel van de kenmerken en acties van mensen met ADHD uit op een manier die herkenbaar en gemakkelijk te begrijpen is. Ik waardeer de focus, niet op de tekortkomingen, maar op de sterke punten en hoe je de manier waarop je hersenen werken kunt benutten. Dit boek is vooral nuttig voor bovenliggende ouders van kinderen met ADHD, zodat ze hun kinderen beter kunnen begrijpen en hun groei positief kunnen ondersteunen."

Caroline Danda

5. Bedoel je dat ik niet lui, dom of gek ben?! Het klassieke zelfhulpboek voor volwassenen met aandachtstekortstoornis door Kate Kelly en Peggy Ramundo

Over het boek

Auteur: Kate Kelly en Peggy Ramundo

Kate Kelly en Peggy Ramundo Nummer pagina's: 464

464 Jaar van uitgave: 1993

1993 Geschatte leestijd: 7 uur

7 uur Beoordelingen: Amazon: 4.6/5 Goodreads: 3.9/5



you Mean I'm Not Lazy, Stupid, or Crazy?!' van Kate Kelly en Peggy Ramundo biedt duidelijk advies voor volwassenen met ADHD. Door hun persoonlijke ervaringen bieden de auteurs accurate informatie, praktische tips en morele ondersteuning.

Het boek behandelt het bereiken van evenwicht, het omgaan met relaties, het verbeteren van het geheugen en het zoeken van professionele hulp. Het is een essentieel naslagwerk voor degenen die dagelijks te maken hebben met de uitdagingen van ADHD.

Citaat uit het boek

Met een onvermogen om geconcentreerd te blijven, hebben veel ADHD'ers intens stimulerende situaties nodig om alert en aandachtig te blijven. Zonder deze stimulatie dwaalt de aandacht af en krijgen velen van ons te horen dat we ongemotiveerd zijn.**_

Kate Kelly

Bedoel je dat ik niet lui, dom of gek ben?! sleutel conclusies:

Balansanalyse: Begrijp je sterke en zwakke punten om balans te bereiken

Begrijp je sterke en zwakke punten om balans te bereiken Sociale harmonie: Verbeter relaties in groepen, op het werk en in persoonlijke instellingen door disharmonie en chaos te verminderen

Verbeter relaties in groepen, op het werk en in persoonlijke instellingen door disharmonie en chaos te verminderen Organisatie- en geheugentechnieken:Leer effectieve methoden om georganiseerd te raken en je geheugen te verbeteren

Wat lezers zeggen:

"Dit boek ontkracht de mythe dat mensen met ADHD lui, gek of dom zijn. Het biedt inzicht in elk aspect van leven met ADHD. Ik zou dit beschrijven als een veldgids voor leven met ADHD. Er staat veel verhelderende, inzichtelijke informatie in dit boek voor mensen die leven met ADHD."

Diane

6. Organizing Solutions for People With Attention Deficit Disorder: Tips en hulpmiddelen om je te helpen je leven in eigen hand te nemen en je te organiseren door Susan C. Pinsky

Over het boek

Auteur: Susan C. Pinsky

Susan C. Pinsky Aantal pagina's: 192

192 Jaar uitgave: 2006

2006 Geschatte leestijd: 3 uur

3 uur Beoordelingen: Amazon: 4.3/5 Goodreads: 3.9/5



Organizing Solutions for People With Attention Deficit Disorder" van Susan C. Pinsky gaat over het transformeren van de chaos van ADHD in eenvoudige, makkelijk te volgen levensstrategieën. Het is speciaal gemaakt voor de unieke organisatorische uitdagingen waar leiders en mensen met ADHD mee te maken hebben.

Pinsky, een organisatieadviseur met expertise in ADHD, geeft praktische oplossingen die gemakkelijk te implementeren zijn. Het doel is om te helpen, niet om het moeilijker te maken voor de leider ADHD-geest .

Citaat uit het boek

Maak je spullen makkelijk toegankelijk en makkelijker op te bergen. In het ADHD-huis heeft gemak van opbergen voorrang op gemak van terugvinden. Bewaar dingen op de plek waar je ze gebruikt en rangschik ze binnen activiteitengebieden of "zones". Geef alles een 'thuis'_.

Susan C. Pinsky

Organizing Solutions for People With Attention Deficit Disorder Belangrijkste opmerkingen:

Aangepaste organisatietechnieken: Leer praktische en effectieve organisatiemethoden aangepast aan ADHD

Leer praktische en effectieve organisatiemethoden aangepast aan ADHD Efficiënt ruimtebeheer: Implementeer strategieën voor het opruimen en efficiënt beheren van ruimte

Implementeer strategieën voor het opruimen en efficiënt beheren van ruimte Tijdmanagement: Leer tijdmanagementtips zoals het verdelen van tijd in minuten of momenten om uitstelgedrag te voorkomen

Wat lezers zeggen:

"Ik had niet verwacht dat dit boek zo goed zou zijn als het is. De gebruikelijke organisatiemethoden worden uitgedaagd en heroverwogen vanuit een ADHD-perspectief, met dien verstande dat de nieuwe aangepaste methoden eenvoudig, snel en effectief moeten zijn, anders krijg je ze niet Klaar. Ik heb het gekocht voor mijn 18-jarige zoon bij wie onlangs de diagnose is gesteld, maar eigenlijk zijn het methoden die door het hele gezin zullen worden overgenomen omdat ze eenvoudig en snel zijn. Echt een goede koop!"

Arthur Cadman

7. Orde uit chaos: De dagelijkse sleur van georganiseerd blijven met ADHD bij volwassenen door Jaclyn Paul

Over het boek

Auteur: Jaclyn Paul

Jaclyn Paul Nr. pagina's: 218

218 Jaar van uitgave: 2019

2019 Geschatte leestijd: 4 uur

4 uur Beoordelingen: Amazon: 4.6/5 Goodreads: 4/5



Het boek 'Orde uit chaos' van Jaclyn Paul begeleidt je bij het begrijpen van je hersenfunctie en het zelf overwinnen van obstakels.

Paul, die put uit persoonlijke ervaringen en expertise als ADHD-blogger, deelt praktisch advies om je te helpen een persoonlijk systeem op te zetten om orde in je leven te brengen.

Citaat uit het boek

Het leven met ADHD neigt naar chaos, waardoor we in een bijna voortdurende staat van koerscorrectie verkeren. Van nu af aan definieer je jezelf niet aan de hand van je succes deze of volgende week, maar aan de hand van hoe je erin slaagt om je een weg uit de chaos te banen en weer terug te keren op de organisatiewagen**_

Jaclyn Paul

De sleutel van bestelling uit chaos:

Praktische organisatietips: Krijg waardevolle tips voor dagelijkse organisatie, speciaal ontworpen voor volwassenen met ADHD

Krijg waardevolle tips voor dagelijkse organisatie, speciaal ontworpen voor volwassenen met ADHD Routines en systeembegeleiding: Krijg begeleiding bij het opbouwen en onderhouden van routines en systemen afgestemd op ADHD kenmerken

Krijg begeleiding bij het opbouwen en onderhouden van routines en systemen afgestemd op ADHD kenmerken Anekdotes uit het echte leven:Krijg een eerlijk en herkenbaar beeld door persoonlijke anekdotes

Wat lezers zeggen:

"Ik heb dit boek gemarkeerd. Ik waardeer het dat de auteur ADHD heeft. De voorbeelden zijn heel herkenbaar. Ik raadpleeg het boek voortdurend om de suggesties door te nemen. Eén daarvan is om de inbox om de paar dagen op 0 te zetten. Dat is een uitdaging! Ik heb ook apparaten om aantekeningen te maken in huis geplaatst, zodat ik elke gedachte en elk idee meteen kan opschrijven."

Julie M San Diego

8. Gedijen met ADHD bij volwassenen: Vaardigheden om de executieve functie te versterken door Phil Boissiere

Over het boek

Auteur: Phil Boissiere

Phil Boissiere Nr. pagina's: 147

147 Jaar Gepubliceerd: 2018

2018 Geschatte leestijd: 3 uur

3 uur Beoordelingen: Amazon: 4.6/5 Goodreads: 3.8/5



Het verbeteren van de uitvoerende functie bij volwassenen met ADHD is het centrale thema van Phil Boissiere's 'Gedijen met ADHD bij volwassenen'

Dit inzichtelijke boek bekijkt het omgaan met ADHD vanuit een nieuwe invalshoek: Door te focussen op het versterken van de executieve functies worden de cognitieve processen opgebouwd die essentieel zijn voor zelfregulatie en het bereiken van doelen.

Boissiere, een doorgewinterde therapeut, combineert zijn professionele kennis met praktische toepassingen uit de praktijk. Dit maakt het boek tot een waardevolle bron voor iedereen die zijn vaardigheden op het gebied van executieve functies wil verbeteren.

Citaat uit het boek

Begin met het opsplitsen van de Taak in drie niveaus. Niveau 1 is het voltooide project, weergegeven in een target datum van voltooiing. Niveau 2 zijn de grote brokken en hun target voltooiingsdata. Niveau 3 zijn de kleinere subtaken die samen de grote brokken vormen**_

Phil Boissiere

De sleutel tot succes met ADHD bij volwassenen:

Verbeterde denktechnieken: Ontdek methodes om geheugen, focus en organisatievaardigheden te verbeteren

Ontdek methodes om geheugen, focus en organisatievaardigheden te verbeteren Uitdagingen met betrekking tot executief functioneren aanpakken: Leer manieren om veelvoorkomende uitdagingen met betrekking tot executief functioneren bij ADHD aan te pakken

Leer manieren om veelvoorkomende uitdagingen met betrekking tot executief functioneren bij ADHD aan te pakken Zelfmanagement oefeningen: Doe praktische oefeningen voor beter zelfmanagement in het dagelijks leven

Wat lezers zeggen:

"Dit boek heeft nieuwe oefeningen die wonderen hebben verricht in mijn leven. Ik kan dit boek aan bijna iedereen aanraden, niet alleen aan mensen die aan ADHD lijden."

Sab

9. Het Mindfulness Recept voor ADHD bij volwassenen: Een 8-stappen programma voor het versterken van de aandacht, het beheren van emoties, en het bereiken van uw doelen door Lidia Zylowska

Over het boek

Auteur: Lidia Zylowska

Lidia Zylowska Nummer pagina's: 224

224 Jaar uitgave: 2012

2012 Geschatte leestijd: 5 uur

5 uur Beoordelingen: Amazon: 4.5/5 Goodreads: 4.1/5



Lidia Zylowska's 'Mindfulness Prescription for Adult ADHD' voegt mindfulness technieken samen met traditionele ADHD strategieën in een 8 stappen programma. Dit boek richt zich op het verbeteren van aandacht, het reguleren van emoties en het bereiken van persoonlijke doelen.

Zylowska, een psychiater gespecialiseerd in ADHD, stelt voor om mindfulness te gebruiken naast medicatie en traditionele therapieën voor een holistische benadering van ADHD-management.

Citaat uit het boek

Strategieën die ontspannen en aanvullen kunnen iemands reservoir aan wilskracht herstellen en zijn dus nuttig bij ADHD. Deze strategieën omvatten momenten van ontspanning zoals meditatie, positieve emoties, zelfpraat die bemoedigend is, tijd om te spelen, lichaamsbeweging, voldoende pauzes, of zelfs het nemen van een snack die de bloedsuikerspiegel verhoogt. Motiverende strategieën zoals beelden, of fysieke herinneringen aan of praten over toekomstige beloningen kunnen ook helpen.**_

Lidia Zylowska

Het Mindfulness Recept voor ADHD bij volwassenen: sleuteluitkomsten:

Mindfulness abonnement: Verken een innovatief mindfulness abonnement in 8 stappen, ontworpen voor volwassenen met ADHD

Verken een innovatief mindfulness abonnement in 8 stappen, ontworpen voor volwassenen met ADHD Verbeteringstechnieken voor focus: Leer methoden om focus te verbeteren, emoties te managen en doelen te stellen

Leer methoden om focus te verbeteren, emoties te managen en doelen te stellen Het aanvullen van traditionele behandelingen: Begrijp hoe mindfulness traditionele ADHD behandelingen kan aanvullen

Wat lezers zeggen:

"Dit boek is zeer nuttig geweest. Ik heb nu een visuele gids die me helpt om te gaan met mijn ADHD. Ik werk eraan om deze stappen aan te passen aan mijn dagelijks leven."

Reggie

10. Een nieuw begrip van ADHD bij kinderen en volwassenen: Stoornissen in de executieve functie door Thomas E. Brown

Over het boek

Auteur: Thomas E. Brown

Thomas E. Brown Nr. pagina's: 192

192 Jaar Gepubliceerd: 2013

2013 Geschatte leestijd: 3 uur

3 uur Beoordelingen: Amazon: 4.8/5 Goodreads: 4.2/5



Een nieuw begrip van ADHD bij kinderen en volwassenen" van Thomas E. Brown: Executive Function Impairments" biedt een baanbrekend perspectief op deze complexe voorwaarde. Dit geavanceerde boek vereenvoudigt het huidige begrip van ADHD door sleutelideeën te presenteren en wetenschappelijk onderzoek te ondersteunen.

Het geeft antwoord op vragen over de focus van ADHD, de ontwikkeling van de hersenen en de veranderingen die optreden bij verschillende leeftijden. Dr. Brown, een klinisch psycholoog en een vooraanstaand onderzoeker op het gebied van ADHD, verkent effectieve behandelingen en ontkracht veelvoorkomende aannames. Het boek is een waardevolle bron van informatie voor medische professionals en mensen die te maken hebben met ADHD.

Citaat uit het boek

Bovenliggend en onderwijzend personeel vinden het vaak moeilijk om te geloven dat leerlingen die heel slim zijn aan ADHD kunnen lijden, vooral als het geen herrieschoppers zijn.**_

Thomas E. Brown

Een nieuw begrip van ADHD bij kinderen en volwassenen sleutel uit het verhaal:

Onderzoek naar executieve functies: Verdiep je in een gedetailleerd onderzoek naar executieve functies bij ADHD

Verdiep je in een gedetailleerd onderzoek naar executieve functies bij ADHD De cognitieve impact in verschillende levensfasen: Begrijp hoe ADHD verschillende cognitieve processen beïnvloedt in verschillende levensfasen

Begrijp hoe ADHD verschillende cognitieve processen beïnvloedt in verschillende levensfasen Praktische behandelideeën:Verken praktische ideeën voor het behandelen en managen van ADHD gebaseerd op dit nieuwe inzicht

Wat lezers zeggen:

"Uitstekend breed opgezet overzicht van recent onderzoek in dit belangrijke veld - in tegenstelling tot sommige kwakzalverboeken over ADHD. Eye-opening. (Hij heeft recentere boeken gepubliceerd met (iets) andere accenten, maar dit is een goed begin."

Dr. Robert J. Barker

