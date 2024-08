10 Beste kalender apps voor gezinnen in 2024

Het gezinsleven kan een wervelwind van activiteiten zijn. Met schoolevenementen, muziekuitvoeringen, sporttoernooien, borrels en talloze andere gelegenheden en gebeurtenissen die je elke maand moet bijhouden, raakt de gezinskalender al snel overvol. Voeg daar de onverwachte to-dos zoals een bezoek aan de dokter en must-dos zoals het ophalen van kinderen van school aan toe en iedereen kan overspoeld en overweldigd raken. Online kalenders klinken als de perfecte oplossing om alles te abonneren, maar vaak is de realiteit anders. Je downloadt een kalender app, om er vervolgens achter te komen dat hij niet op je scherm past, omslachtig is om te beheren of te veel advertenties heeft.

Het leven is zo hectisch dat je een gedeelde kalender app om bij te blijven-een mobiele oplossing voor snelle herinneringen, het beheren van uw agenda en het maken van leuke en functionele abonnementen!

Dus, wat moet je zoeken in een kalender app voor gezinnen? Om je te helpen je agenda te beheren, hebben mijn team en ik bij ClickUp een lijst samengesteld van de beste gezinskalender-apps.

Wat moet je zoeken in een app voor familiekalenders?

Het kiezen van de beste kalender-apps die het hele gezin aanspreken - studenten, werkende professionals en thuisblijvende ouders - was niet eenvoudig. Het vereiste een zorgvuldige evaluatie om aan verschillende behoeften te voldoen en toch toegankelijk te zijn voor alle gebruikers. We hebben ons gericht op apps die uitblinken op deze cruciale gebieden:

Personalisatieopties : Kies voor apps met uitgebreide aanpassingsmogelijkheden, zodat je het uiterlijk van de app kunt aanpassen, de weergave van je agenda kunt kiezen en instellingen kunt aanpassen aan je eigen voorkeuren

: Kies voor apps met uitgebreide aanpassingsmogelijkheden, zodat je het uiterlijk van de app kunt aanpassen, de weergave van je agenda kunt kiezen en instellingen kunt aanpassen aan je eigen voorkeuren Efficiënt gebeurtenissen aanmaken : Kies oplossingen met verschillende invoermethoden zoals natuurlijke taalverwerking, spraakopdrachten en functies voor snel toevoegen voor het eenvoudig plannen van afspraken en Taken

: Kies oplossingen met verschillende invoermethoden zoals natuurlijke taalverwerking, spraakopdrachten en functies voor snel toevoegen voor het eenvoudig plannen van afspraken en Taken Naadloze synchronisatie met meerdere platforms : Zorg ervoor dat de app kan synchroniseren met populaire native kalenderplatforms zoals Google Agenda, Outlook en iCloud

: Zorg ervoor dat de app kan synchroniseren met populaire native kalenderplatforms zoals Google Agenda, Outlook en iCloud Diepe mobiele integratie : Controleer of de deelbare familiekalender integreert met andere systeemapps op je mobiel en handige functies biedt zoals widgets op het beginscherm, notificaties en herinneringen, en aanpasbare snelkoppelingen om afspraken of taken toe te voegen, te verwijderen en te bewerken

: Controleer of de deelbare familiekalender integreert met andere systeemapps op je mobiel en handige functies biedt zoals widgets op het beginscherm, notificaties en herinneringen, en aanpasbare snelkoppelingen om afspraken of taken toe te voegen, te verwijderen en te bewerken Sjablonen : Selecteer een tool die een verscheidenheid aan sjablonen biedtsjablonen biedtwaaronderGoogle Agenda sjablonenom het abonnementsproces te stroomlijnen en een georganiseerde planning bij te houden

: Selecteer een tool die een verscheidenheid aan sjablonen biedtsjablonen biedtwaaronderGoogle Agenda sjablonenom het abonnementsproces te stroomlijnen en een georganiseerde planning bij te houden Functies voor samenwerking : Geef de voorkeur aan apps die het gemakkelijk maken om kalenders te delen, gezamenlijk gebeurtenissen aan te maken en realtime updates uit te voeren, zodat de communicatie tussen de leden van het gezin soepel verloopt

: Geef de voorkeur aan apps die het gemakkelijk maken om kalenders te delen, gezamenlijk gebeurtenissen aan te maken en realtime updates uit te voeren, zodat de communicatie tussen de leden van het gezin soepel verloopt Intuïtieve gebruikersinterface: Zoek naar een gedeelde kalender app met een heldere layout, eenvoudige menu's en eenvoudig te navigeren functies voor een naadloze gebruikerservaring

Met deze sleutel functies in gedachten, laten we eens kijken naar onze top 10 familie kalender apps voor 2024, elk gekozen voor zijn uitzonderlijke vermogen om te voldoen aan diverse familie behoeften.

De 10 beste familie kalender apps voor gebruik in 2024

Deze 10 gezinskalenders hebben onze lijst gehaald omdat ze uitblinken in het bijhouden van de gezinsplanning. Of je nu de voorkeur geeft aan eenvoudige of vooruitstrevende apps, er is voor ieder wat wils op deze lijst! 📅

Laten we beginnen met de app die we zelf het liefst gebruiken: ClickUp!

1. ClickUp (het beste voor Taakbeheer)

Stel je één plek voor waar je hele gezin hun agenda's kan beheren, kan samenwerken aan Taken en georganiseerd kan blijven. ClickUp's alles-in-één platform voor productiviteit is die plek.

Begin met het maken van een gedeelde ruimte voor uw gezin, waar u alles kunt organiseren, van schoolprojecten tot familie-uitjes. Hier kunt u verschillende ClickUp-taak en wijs ze toe aan familieleden met aangepaste velden.

Stel dat je een kerstbijeenkomst aan het plannen bent en je broer Jacob de Taak geeft om reserveringen te maken voor het diner. Je kunt de rest van je familie als volgers toevoegen, zodat ze een bericht krijgen wanneer de reservering wordt gemaakt Aangepaste Taakstatus in ClickUp-taak verandert van "Nog te doen" in "Klaar".

Vermeld de gegevens van het restaurant, de tijd, de dress code en andere details rechtstreeks in threaded commentaar op de Taak zelf om iedereen op dezelfde pagina te houden en heen-en-weer geloop te voorkomen.

Volg de voortgang van gedeelde taken in één oogopslag met behulp van ClickUp-taakstatussen

U kunt ook een ClickUp Automatisering om de gebeurtenis toe te voegen aan een gedeeld Weergave van kalender in ClickUp wanneer de status van de Taak verandert. ClickUp kan zelfs een herinnering sturen naar alle toegevoegde familieleden wanneer de eetdatum nadert.

Beheer (thuis)werk en start vergaderingen rechtstreeks vanuit de kalenderweergave in ClickUp

Het beste deel? Kies uit verschillende opties om alle toewijzingen, taken en gebeurtenissen op uw kalender te visualiseren: Dag, week, maand of lijst. Taken gemakkelijk bewerken, slepen en neerzetten om opnieuw te plannen en belangrijke gebeurtenissen prioriteit geven met behulp van ClickUp-taak prioriteiten. U kunt ClickUp bijna eindeloos aanpassen aan de unieke behoeften van uw gezin. Maak gepersonaliseerde weergaven om u te richten op specifieke gebieden van het leven van uw gezin, zoals school, privé of werk. Gebruik filters om taken of gebeurtenissen te zoeken op basis van trefwoorden, toegewezen personen, deadlines en meer.

Om uw leven gemakkelijker te maken, naadloos clickUp verbinden met uw bestaande tools zoals Google Agenda, Outlook of Zoom. Synchroniseer de agenda van uw gezin met andere platforms voor eenvoudige toegang en updates.

Naast deze functies biedt ClickUp krachtige kant-en-klare sjablonen die uw planningsmogelijkheden aanzienlijk verbeteren.

Bijvoorbeeld de Instance ClickUp kalender sjabloon Samenvoeging van alle Taken, vergaderingen en gebeurtenissen in één gestroomlijnde weergave. Het gebruik van deze sjabloon kan zeer effectief zijn om georganiseerd te blijven en uw agenda efficiënt te beheren.

Beheer al uw activiteiten en houd alles georganiseerd met de ClickUp Calendar Planner Sjabloon

Hier zijn enkele sleutelvoordelen van het gebruik van deze sjabloon:

Houd overzicht over dagelijkse, wekelijkse en maandelijkse Taken om ervoor te zorgen dat er niets tussenkomt

om ervoor te zorgen dat er niets tussenkomt Blijf op de hoogte van deadlines en belangrijke data , zodat u minder risico loopt om belangrijke afspraken te missen

, zodat u minder risico loopt om belangrijke afspraken te missen Pas uw planning gemakkelijk aan als dat nodig is , zodat u wijzigingen met minimale inspanning kunt doorvoeren

, zodat u wijzigingen met minimale inspanning kunt doorvoeren Krijg duidelijk zichtbaarheid in uw totale werkstroom en voortgang, waardoor u beter kunt plannen en uitvoeren

in uw totale werkstroom en voortgang, waardoor u beter kunt plannen en uitvoeren Vereenvoudig het planningsproces met een gebruiksvriendelijk sjabloon dat u helpt bij het maken en beheren van een uitgebreide kalender

Georganiseerd blijven is cruciaal om je doelen te bereiken en dingen Nog te doen, maar het kan een uitdaging zijn om meerdere taken tegelijk te doen. Dat is waar ClickUp's sjabloon voor een kalender Nog te doen lijsten komt u helpen om overal bovenop te blijven zitten!

/cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/08/image-469.png Houd al uw werkuren, verwachtingen en doelen bij met het sjabloon Nog te doen van ClickUp Calendar To-Do Lijsten https://app.clickup.com/signup?template=t-200573617&department=personal-use Dit sjabloon downloaden /$$$cta/

Met dit sjabloon kunt u:

Een duidelijk overzicht krijgen van uw doelstellingen en belangrijke data

krijgen van uw doelstellingen en belangrijke data Taken organiseren en prioriteren om uw tijd optimaal te benutten

om uw tijd optimaal te benutten Monitor uw voortgang om uw motivatie hoog te houden

om uw motivatie hoog te houden Inzicht krijgen in de duur van taken om effectiever te kunnen abonneren

ClickUp's sjabloon voor Kalenders Nog Te Doen vereenvoudigt uw tijdbeheer en maakt het eenvoudiger dan ooit om georganiseerd te blijven.

Nog meer goed nieuws? ClickUp is betaalbaar voor elk gezin. Er zijn zowel gratis als betaalde abonnementen beschikbaar, zodat u de perfecte optie voor uw budget kunt vinden.

ClickUp beste functies

Beheer uw tijd efficiënt en blijf op de hoogte van uw persoonlijke Taken metClickUp's tijdbeheer functies

Plan deadlines, mijlpalen en deadlines nauwkeurig metClickUp's Data & Tijden functie

Instellenterugkerende taken voor efficiënt tijdbeheer

Gebruik ClickUp's vooraf gebouwdesjablonen om tijd te blokkeren om u te helpen tijd efficiënt toe te wijzen en in te plannen

Begrijpenafhankelijkheid van taken en potentiële knelpunten door visuele weergave

ClickUp beperkingen

Nieuwe gebruikers kunnen een leercurve ervaren door de uitgebreide functies van ClickUp

ClickUp prijzen

Free Forever

Unlimited: $7/gebruiker per maand

$7/gebruiker per maand Business: $12/gebruiker per maand

$12/gebruiker per maand Enterprise: Neem contact op voor prijzen

Neem contact op voor prijzen ClickUp Brain: Voeg toe aan elk betaald abonnement voor $7 per werkruimte per lid per maand

ClickUp beoordelingen & reviews

G2: 4.7/5 (9.500+ beoordelingen)

4.7/5 (9.500+ beoordelingen) Capterra: 4.6/5 (4.000+ beoordelingen)

Het gebruik van kalenders om taken voor deadlines te voltooien is altijd cruciaal. Met ClickUp is dit heel gemakkelijk omdat uw deadlines zichtbaar zijn op uw kalenders samen met de taken, zodat het plannen van uw dag/week bandbreedte super gemakkelijk en snel is.

Kartikeya Thapliyalm, productmanager bij Smallcase

2. Cozi Family Organizer (beste voor gezinsplanning)

via Cozi familie organizer Deze Google Agenda alternatief zorgt ervoor dat de hele crew op dezelfde pagina zit met aankomende vakanties en gebeurtenissen, zodat je niet hoeft bij te houden wat de volgende is.

met Cozi kun je aan elk gezinslid een unieke kleur code toekennen, waardoor het gemakkelijk wordt om ieders activiteiten vanaf één plek bij te houden. U kunt ook delen lijst koppelingen voor boodschappen en recepten.

Cozi Family Organizer's beste functies

Maak gedeelde familiedagboeken voor het vastleggen van herinneringen en mijlpalen

Zorg ervoor dat je familiekalender altijd up-to-date is met automatische notificaties en agenda's

Toegang tot de app op elk apparaat of computer

Cozi Family Organizer limieten

Niet ideaal voor professioneel gebruik

De gratis versie bevat advertenties

Cozi Family Organizer prijzen

Gratis : Gratis

: Gratis Goud: $39/jaar

Cozi Family Organizer beoordelingen & reviews

G2: Niet beschikbaar

Niet beschikbaar Capterra: Niet beschikbaar

3. FamCal (het beste voor gezinscoördinatie)

via Google afspelen FamCal is een geweldige gratis familiekalender app voor drukke ouders die hun gezinsplanning, maaltijd abonnementen, boodschappen lijsten en huishoudelijke taken moeten beheren.

Je kunt de app gratis installeren vanuit Google Play of App Store. Zodra je dat hebt gedaan, ga je naar het kalendergedeelte, waar je moeiteloos gebeurtenissen kunt aanmaken, kleuren kunt toewijzen en het schema kunt delen met je gezin.

Wat FamCal onderscheidt is zijn flexibiliteit: het vereist niet dat elke gebruiker zijn e-mail heeft. De app helpt je bij het bijhouden van verjaardagen, jubilea en gedeelde contacten.

FamCal beste functies

Taken, boodschappen en boodschappenlijsten maken en organiseren voor efficiënt huishoudelijk beheer

Bewaar belangrijke aantekeningen, memo's en recepten op één handige plek voor snelle toegang

Deel contactgegevens met familieleden om iedereen met elkaar in contact te houden

FamCal limieten

Geen weergave van kalender per uur, dag of week

Geen real-time communicatiemiddelen

FamCal prijzen

Gratis te installeren via Google Play en App Store (bevat in-app aankopen)

FamCal beoordelingen en recensies

G2: Niet beschikbaar

Niet beschikbaar Capterra: Niet beschikbaar

4. Google Agenda (het beste voor intern werk)

via Google Agenda GCal onderscheidt zich door zijn naadloze integratie met andere Google-diensten. Je kunt met één klik gebeurtenissen aanmaken vanuit Gmail en efficiënt plannen met Google Meet.

De intuïtieve interface, aanpasbare weergaven en robuuste zoekfunctie maken het beheren van uw planning moeiteloos.

Functies zoals tijd blokkeren, terugkerende gebeurtenissen en meervoudige kalender ondersteunen tegemoet te komen aan uiteenlopende behoeften, zodat u uw toewijzingen kunt nakomen.

Of het nu gaat om een sleutel vergadering op het werk, een familie bijeenkomst of een persoonlijke mijlpaal, Google Agenda zorgt ervoor dat u nooit mist wat belangrijk is.

De beste functies van Google Agenda

Gebruik aanpasbare notificaties voor herinneringen

Afspraken plannen voor professionele afspraken

Deel uw kalender met anderen zodat zij uw geplande gebeurtenissen kunnen weergeven

Google Agenda limieten

Visualisatie kan moeilijk zijn bij het plannen van meerdere dingen in hetzelfde tijdslot

Prijzen Google Agenda

Gratis als onderdeel van Google Werkruimte

Business Starter: $6/gebruiker per maand

$6/gebruiker per maand Zakelijk Standaard: $12/gebruiker per maand

$12/gebruiker per maand Business Plus : $18/gebruiker per maand

: $18/gebruiker per maand Enterprise: Aangepaste prijzen

Google Agenda beoordelingen & reviews

G2 : Niet beschikbaar

: Niet beschikbaar Capterra: 4.8/5 (3.000+ beoordelingen)

5. FamilyWall (beste voor privé familienetwerk)

via FamilyWall Family Wall gaat verder dan de basis van gedeelde kalenders, to-do lijsten en boodschappenlijstjes. Een van de hoogtepunten is de mogelijkheid om locaties te delen, waardoor familieleden elkaars locatie kunnen bijhouden en hun veiligheid kunnen garanderen.

De berichtenfunctie zorgt voor naadloze communicatie binnen de familie in een privé en veilige omgeving.

FamilyWall beste functies

Beheer de gezinsfinanciën en deel uitgaven met de budget tracker

Gebruik het als een familiedagboek om foto's en video's met het gezin te delen

Abonneer maaltijden en beheer boodschappen efficiënt met maaltijdplanners en functies voor recepten

FamilyWall limieten

Biedt geen web app

Biedt beperkte functies voor taken

FamilyWall prijzen

Free : Gratis

: Gratis Premium: $4,99/maand

FamilyWall beoordelingen & reviews

G2: Niet beschikbaar

Niet beschikbaar Capterra: Niet beschikbaar

6. Any.do (Beste voor Taak- en agendabeheer)

via Nog te doen Hoewel Any.do voornamelijk gericht is op taken, is het ook een uitstekende keuze voor een eenvoudige gezinskalender en organizer app.

Het integreert naadloos met verschillende agenda-apps, waaronder Microsoft Outlook, Apple Calendar en Google Agenda, zodat je gebeurtenissen en afspraken in Any.do kunt opnemen voor gecentraliseerd beheer. Je kunt ook gesynchroniseerde gebeurtenissen voor vandaag of de komende zeven dagen weergeven, zodat je altijd op de hoogte bent van je abonnement.

Op zoek naar een betere organisatie? Maak lijsten met categorieën voor je taken en toewijzingen. Als je gezin zowel waarde hecht aan het coördineren van taken als aan planning, is Any.do een perfecte aanvulling op je inspanningen.

Nog te doen beste functies

Taken snel toevoegen met behulp van natuurlijke taal, gewoon typen wat je moet doen

Herinneringen instellen die op specifieke tijden of locaties verschijnen

Taken markeren als dringend, belangrijk of lage prioriteit om gefocust te blijven op wat het belangrijkst is

Nog te doen beperkingen

Reviewers rapporteren verloren gegevens door onderbrekingen in de verbinding

Geen opslagruimte in de cloud

Any.do prijzen

Personal: Free

Free Premium : $5,99/gebruiker per maand

: $5,99/gebruiker per maand Teams : $7,99/gebruiker per maand

: $7,99/gebruiker per maand Gezin: $9,99/maand voor vier leden

Nog.te doen beoordelingen & recensies

G2: 4.2/5 (190+ beoordelingen)

4.2/5 (190+ beoordelingen) Capterra: 4.4/5 (170+ beoordelingen)

7. FabFam (het beste voor gedeelde familiekalenders)

via FabFam FabFam is een alles-in-één familie organizer app ontworpen om het gezinsleven te vereenvoudigen door het plannen en coördineren te vereenvoudigen. U kunt ook herinneringen instellen voor verschillende huishoudelijke taken, zoals het plannen van de maaltijd, het buitenzetten van de vuilnisbak of het terugbrengen van bibliotheekboeken, zodat uw thuiszaken soepel blijven verlopen.

FabFam is ook gratis en biedt alle waardevolle functies zonder premium upgrades. De synchronisatie van kalenders zorgt ervoor dat alle activiteiten en verantwoordelijkheden van je gezin op één plek staan.

FabFam is ontworpen voor gezinnen, maar is ook ideaal voor huisgenoten of vrienden die samen boodschappen doen.

FabFam beste functies

Deel informatie via e-mail, tekst, berichten of andere apps

Lidmaatschapskaarten en klantenkaarten op één plek bewaren zodat het hele gezin er gemakkelijk bij kan

Houd recepten georganiseerd met een speciale ruimte om ze op te slaan

FabFam beperkingen

Geen in-app messaging

FabFam prijzen

Gratis

FabFam beoordelingen & reviews

G2: Niet beschikbaar

Niet beschikbaar Capterra: Niet beschikbaar

8. OurCal (het beste voor veilig delen van kalenders)

via OurCal Een gedeelde familiekalender app, OurCal onderscheidt zich van concurrenten door de sterke nadruk op privacy en veiligheid.

Uw gegevens in OurCal zijn beveiligd met gecertificeerde end-to-end encryptie, zonder advertenties of bijhouden.Plus, geavanceerde delen controles geven je voltooien gezag over wie wat ziet.

OurCal stelt je ook in staat om direct updates te ontvangen wanneer gebeurtenissen worden toegevoegd of gewijzigd, met notificaties die direct in je groepschat worden gestroomlijnd, allemaal beveiligd met end-to-end encryptie.

Je kunt anderen uitnodigen via een privé link, en zij kunnen binnen enkele seconden lid worden en beginnen met het delen van kalenders met jou.

OurCal beste functies

Kies uit versies van de app die speciaal zijn ontworpen voor gezinnen, stellen en groepen

Maak aparte chatten kanalen voor elke groep om gesprekken georganiseerd te houden

Toegang tot je gedeelde kalender onderweg met de mobiele app

OurCal limieten

Het is een eenvoudige kalender app zonder extra productiviteitsverhogende functie

Prijzen van OurCal

Gratis te installeren vanuit Google Play en App Store (bevat in-app aankopen)

OurCal beoordelingen & reviews

G2: Niet beschikbaar

Niet beschikbaar Capterra: Niet beschikbaar

9. TimeTree (het beste voor online delen van kalenders & communicatie)

via TimeTree TimeTree is een goed uitgebalanceerde kalender app waarmee je een groot bereik aan bestanden kunt toevoegen aan je gebeurtenissen, inclusief PDF's, Word documenten en foto's van je telefoon. Met deze functie kun je snel essentiële bestanden direct vanuit je kalender bekijken, waardoor het perfect is voor het beheren van gedetailleerde planningen.

Voor mensen met overvolle agenda's is de functie van TimeTree een redder in nood. Hiermee kunt u cruciale gebeurtenissen bovenaan vastmaken, zodat ze zichtbaar en gemakkelijk te vinden blijven.

De app geeft ook tot drie dagen van gebeurtenissen naast elkaar weer in een verticaal (uurlijks) format, waardoor u een duidelijk beeld krijgt van uw beschikbaarheid en uw planning snel kunt aanpassen.

TimeTree beste functies

Stel anderen op de hoogte wanneer nieuwe gebeurtenissen worden aangemaakt of bestaande gebeurtenissen worden gewijzigd

Opmerkingen en aantekeningen toevoegen aan gebeurtenissen voor betere communicatie

Onderscheid gebeurtenissen en leden met kleurgecodeerde kalenders en labels

TimeTree beperkingen

Een account kan maximaal 20 kalenders hebben, maar dit is exclusief externe kalenders

TimeTree prijzen

Gratis te installeren in Google Play en App Store

Premium: $4.49/gebruiker per maand

TimeTree beoordelingen & reviews

G2: Niet beschikbaar

Niet beschikbaar Capterra: Niet genoeg beoordelingen

10. BusyKid (het beste voor het bijhouden van taken en zakgeld)

via BusyKid BusyKid is meer dan alleen een familie kalender app-het is ontworpen om agenda's te organiseren, kinderen financiële verantwoordelijkheid te leren en waarde te hechten aan hard werken.

Met BusyKid kunnen bovenliggend personeel eenvoudig klusjes aan hun kinderen toewijzen, deadlines instellen en bijhouden wanneer deze voltooid zijn.

Een van de opvallendste functies van BusyKid is de financiële integratie. Als kinderen hun taken voltooien, verdienen ze echt geld dat direct in de app kan worden beheerd. Ze kunnen hun verdiensten sparen, uitgeven of zelfs investeren, terwijl ze de waarde van geldbeheer leren.

BusyKid biedt ook robuust ouderlijk toezicht, waarmee bovenliggende ouders vergoedingen en taken kunnen goedkeuren of aanpassen. Notificaties houden iedereen op de hoogte, zodat geen enkele taak onopgemerkt blijft en geen enkele betaling wordt gemist.

BusyKid beste functies

Maak gebruik van de ouderlijke match functie om sparen te stimuleren en financiële discipline te bevorderen

Stort zakgeld direct op de account van je kinderen volgens een vast schema

Gebruikmaken van bronnen en tips over financiële kennis voor zowel kinderen als bovenliggende ouders

BusyKid limieten

Sommige gebruikers hadden problemen met het koppelen van hun bankrekeningen

BusyKid prijzen

Eenvoudige prijzen: $4/maand (jaarlijks gefactureerd)

BusyKid beoordelingen & recensies

G2: Niet beschikbaar

Niet beschikbaar Capterra: Niet beschikbaar

Efficiënt je tijd beheren met de beste familie kalender apps

Het beheren van de agenda van je gezin is cruciaal om een druk leven in balans te houden en ervoor te zorgen dat iedereen op schema blijft.

Met de juiste gedeelde familiekalender app kun je de gebeurtenis planning stroomlijnen, activiteiten coördineren en iedereen op de hoogte houden met minimale inspanning. Of je nu vergaderingen moet verzetten updates delen of gewoon ieders afspraken bijhouden, onze lijst met de beste familie kalender apps biedt oplossingen op maat van uw behoeften.

Voor wie op zoek is naar een alles-in-één kalenderoplossing die verder gaat dan familieroosters, is ClickUp AI de beste keuze. Hiermee kun je taken beheren, projecten bijhouden en de productiviteit verhogen, zowel thuis als op het werk. Aanmelden bij ClickUp vandaag nog en ontdek waarom het de ultieme tool is voor efficiënt tijdbeheer!