De beste Slack AI-agenten om werkstroomen en chat te automatiseren

Elke dag loggen naar schatting 42 miljoen mensen in op Slack om projecten te coördineren, updates uit te wisselen en samen te werken tussen teams.

Maar dezelfde Slack-kanalen die teams met elkaar verbinden, kunnen ook leiden tot een overdaad aan informatie.

Slack AI-agenten pakken deze uitdaging aan door als intelligente assistenten binnen je werkruimte te fungeren: ze voeren routinetaken uit, halen antwoorden uit de kennisbank van het bedrijf en helpen teams zich te concentreren op zinvol werk in plaats van op repetitieve coördinatie.

In deze blog bespreken we in detail de 11 beste Slack-agents voor de automatisering van werkstroomen en chatten, en waarom ClickUp zich onderscheidt ten opzichte van Slack en andere agents. 🎯

Waar moet je op letten bij Slack AI-agenten?

Niet alle Slack AI-agenten zijn hetzelfde. De beste beantwoorden niet alleen vragen, maar helpen je team ook bij de automatisering van werk, het beheren van gesprekken en het ondernemen van actie direct vanuit je Slack-werkruimte op basis van informatie.

Als je de juiste keuze maakt, wordt een AI-agent een betrouwbare AI-assistent die je werkstroom begrijpt, inzichten uit bedrijfsgegevens haalt en je team helpt sneller te werken zonder dat je met meerdere tools hoeft te jongleren.

Voor teamleiders en operations managers is het doel simpel: handmatig werk verminderen en tegelijkertijd je Slack-gebruikers snel toegang geven tot de juiste informatie.

Hier zijn een paar functies die je prioriteit moet geven:

✅ De mogelijkheid om routinetaken te automatiseren, zoals het beantwoorden van vragen van klanten, het doorsturen van supporttickets of het ondersteunen van het verkoopteam met snelle updates

✅ Toegang tot bedrijfsinformatie, kennisbankcontent en eerdere gesprekken, zodat de Slack-agent nauwkeurige en relevante antwoorden kan geven

✅ Compatibiliteit met de Slack Marketplace, Slack-apps en andere bestaande tools om werkstroomverbindingen te creëren en een soepele automatisering van werkstroomprocessen mogelijk te maken

✅ Ondersteuning voor generatieve AI en grote taalmodellen die gebruikersqueries kunnen analyseren, patronen kunnen herkennen en inzichten kunnen genereren in Slack-kanalen

Wanneer deze mogelijkheden worden gecombineerd, worden AI-agenten in Slack meer dan alleen bots: ze worden motoren voor productiviteit die teams helpen om met meer context en snelheid te werken.

Slack AI-agenten in één oogopslag

Hier is een vergelijkingstabel waarmee je de Slack AI-agenten in één oogopslag kunt bekijken. Hieronder gaan we er dieper op in.

Tool Meest geschikt voor Belangrijkste functies Prijzen* ClickUp Ingebouwde AI-ondersteuning binnen een Slack-werkruimte AI Super Agents , Converged AI-werkruimte, ClickUp Brain, kennisbeheer, AI Notetaker Altijd gratis; aanpassingen beschikbaar voor ondernemingen Slack AI Integreerde AI-ondersteuning binnen de Slack-werkruimte Samenvattingen van gesprekken, AI-zoekfunctie, kanaaloverzichten, meertalige vertalingen, contextuele antwoorden op basis van Slack-gegevens Gratis; Pro $ 4,38 per gebruiker per maand; Business+ $ 9 per gebruiker per maand; Enterprise aangepast Polly AI Feedback van het team en inzichten in de betrokkenheid verzamelen in Slack Slack-polls en -enquêtes, pulse checks, betrokkenheidsanalyses, anonieme feedback, integratie met de Slack Marketplace Gratis; Basic $ 12/maand; Pro $ 24/maand; Enterprise aangepast Zapier AI Verbinding maken tussen meerdere tools met AI-aangedreven automatisering AI-werkstroomautomatisering, meer dan 8.000 integraties, vertakkingslogica, geautomatiseerde triggers en acties, AI-'teamgenoten' voor werkstroomen Gratis; Professional $ 29,99/maand; Team $ 103,50/maand; Enterprise aangepast Agentforce Autonome AI-agenten bouwen die zijn verbonden met gegevens van de onderneming Aangepaste AI-agenten, Salesforce-gegevensintegratie, conversatie-interface, Slack-acties, automatisering in meerdere stappen Salesforce Foundations gratis; Flex Credits $500/100.000 kredieten; $2 per gesprek n8n AI-werkstroomautomatisering met geavanceerde controle Visuele werkstroombouwer, AI-knooppunten en integraties, optie voor zelfhosting, ondersteuning voor scripting, meer dan 500 integraties Starter $ 24/maand; Pro $ 60/maand; Business $ 960/maand; aangepaste Enterprise ClearFeed Slack-gesprekken omzetten in gestructureerde supporttickets AI-ticketaanmaken, integratie van kennisbanken, automatisering van werkstroom van ondersteuning, routering van verzoeken, Slack-helpdeskbeheer Professional $50/maand; Enterprise aangepast Zendesk AI Werkstroomen voor klantenservice automatiseren AI-ticketroutering, automatisering van antwoorden, samenvattingen van gesprekken, aanbevelingen uit de kennisbank, ondersteuningsanalyses Ondersteuningsteam $ 25/maand; Suite Team $ 69/maand; Suite Professional $ 149/maand; Suite Enterprise $ 219/maand Wonderchat AI-chatbots bouwen op basis van kennisbanken Het aanmaken van AI-chatbots, het invoeren van kennisbanken, contextuele antwoorden, generatieve AI-reacties, automatisering van klantenservice Starter $ 29/maand; Basic $ 99/maand; Turbo $ 299/maand; aangepaste Enterprise Guru AI Intern kennisbeheer en AI-gestuurde teamondersteuning Integratie van kennisbanken, Slack-antwoorden, contextbewuste reacties, automatisering van werkstroomen, realtime toegang tot informatie Aangepaste prijzen Cohere Ondersteuning van taalmodellen voor ondernemingen voor aangepaste AI-agenten Grote taalmodellen, semantisch zoeken, AI-infrastructuur voor ondernemingen, aangepaste AI-agenten, ophalen van externe gegevens Aangepaste prijzen

De beste Slack AI-agenten

Hier zijn de beste AI-agents om te overwegen, met informatie over de beste use cases, voorbeelden, aangepaste aanpassingsmogelijkheden, werkstroom, AI-functies, integraties, prijzen en belangrijke afwegingen.

Hoe we software beoordelen bij ClickUp

1. ClickUp (De beste AI-agenten die niet alleen vragen beantwoorden, maar chats ook omzetten in gestructureerd werk)

Probeer Super Agents

In plaats van AI als een aparte laag te behandelen, werkt ClickUp als een geïntegreerde AI-werkruimte die je taken, discussies en het bijhouden van opleveringen op één plek samenbrengt, aangedreven door contextbewuste AI.

ClickUp vermindert Work Sprawl (werk verspreid over te veel apps) en AI Sprawl (te veel geïsoleerde AI-tools met onvolledige context), zodat je team minder tijd kwijt is aan het achterhalen van de laatste beslissing en meer tijd heeft om te leveren.

Vervang Slack door ClickUp Chat + Super Agents

Waarom alleen chatten als je ook kunt handelen? Door je gesprekken in hetzelfde ecosysteem als je werk te brengen, voorkom je de contextversnippering die ontstaat door het schakelen tussen apps. Wanneer je ClickUp Chat combineert met Super Agents, worden je berichten de brandstof voor je hele projectmotor.

Gesprekken met context: In tegenstelling tot Slack, waar gesprekken los staan van taken, maakt ClickUp Chat integraal deel uit van je projecten. Super Agents maken gebruik van deze gedeelde geschiedenis en geven antwoorden en ondernemen acties op basis van het volledige overzicht van je werk — niet alleen de laatste paar berichten

Van discussie tot klaar: Super Agents geven je niet alleen een 'melding'; ze doen het werk. Ze kunnen een brainstormthread omzetten in een gedetailleerd projectplan, subtaaken toewijzen met deadlines en zelfstandig statusrapporten bijwerken op basis van de stemming in de chat van je team

Communiceer met Super Agents via berichten in natuurlijke taal in ClickUp Chat om je werk gedaan te krijgen

Een AI-teamgenoot die nooit iets vergeet: Terwijl Slack-threads uiteindelijk ondergesneeuwd raken, beschikken Super Agents over een blijvend geheugen. Ze leren de voorkeuren van je team kennen, herinneren zich beslissingen die weken geleden zijn genomen en zorgen ervoor dat geen enkel inzicht of actiepunt ooit over het hoofd wordt gezien

Bekijk Super Agents in actie:

Door je communicatie en uitvoering te consolideren, heb je geen complexe integraties meer nodig. Je AI-agenten hoeven geen verbinding te maken met je taakbeheerder – ze zijn er al, waardoor je een uniforme, razendsnelle werkruimte krijgt die net zo snel werkt als jij.

💡 Pro-tip: Deze geavanceerde implementaties betekenen niet dat je agents in ClickUp niet kunt gebruiken zoals je Slack AI-agents zouden gebruiken! AI-aangedreven Autopilot-agenten binnen ClickUp-chatkanalen kunnen veelgestelde vragen beantwoorden, problemen triageren of zelfs specifieke taken uitvoeren! Beantwoord terugkerende vragen in ClickUp Chat-kanalen, automatiseer dagelijkse en wekelijkse rapportages, sorteer en wijs berichten toe, voeg herinneringen toe en meer met ClickUp Autopilot Agents

🤝 Casestudy: Hoe Bell Direct de operationele efficiëntie met 20% verhoogde met ClickUp Super Agents 🤯 Het operationele team van Bell Direct besteedde te veel tijd aan 'werk over werk'. Met meer dan 800 e-mails van klanten per dag moest elk bericht handmatig worden gelezen, gecategoriseerd, geprioriteerd en doorgestuurd, wat teams vertraagde en de kwaliteit van de dienstverlening onder druk zette. ✅ In plaats van nog een afzonderlijke oplossing toe te voegen, heeft Bell Direct hun activiteiten gecentraliseerd in ClickUp en een AI Super Agent geïmplementeerd die ze Delegator noemen. De agent fungeert als een autonome teamgenoot en leest elke inkomende e-mail, classificeert de urgentie en context, en stuurt het werk in realtime door naar de juiste persoon — zonder menselijke tussenkomst. Automatiseer werkstroom van begin tot eind met no-code AI Super Agents in ClickUp 🌟 Het resultaat: een stijging van 20% in operationele efficiëntie, een capaciteitswinst ter waarde van twee fulltime medewerkers en snellere, consistentere klantenservice op schaal. 👉🏼 Wilt u deze resultaten ook voor uw Business?

Zet versnipperde context om in duidelijke vervolgstappen met ClickUp Brain

Ontdek in eenvoudige stappen hoe je versnipperde context kan worden afgestemd voor betere resultaten met ClickUp Brain

ClickUp Brain is de contextuele AI-laag die je gesprekken koppelt aan je projecten. In tegenstelling tot generieke AI-Slack-agenten gebruikt ClickUp Brain je werkruimtegegevens om chat bruikbaar te maken.

Vat lange taken en chatthreads samen in een korte samenvatting met "wat is er veranderd, waarom is het veranderd, wat staat er in de weg" voor stand-ups en asynchrone updates

Gebruik de AI CatchUp in ClickUp Chat om een overzicht met opsommingstekens te genereren van het gesprek dat je hebt gemist, zodat je niet honderden berichten hoeft te lezen

Op basis van een chatbericht kan ClickUp Brain direct projectplannen opstellen, gerelateerde bestanden in de werkruimte vinden of de beste persoon voorstellen om een taak aan toe te wijzen

Stel berichten, antwoorden of zelfs codefragmenten rechtstreeks in het chatvenster op met behulp van natuurlijke taalopdrachten

Voer werk rechtstreeks vanuit Chat uit met ClickUp Brain

Je kunt @Brain in elke chatthread of reactie vermelden om vragen te stellen of instructies te geven (bijv. “@Brain, maak een Taak aan op basis van dit bericht en wijs deze toe aan Sarah”).

Bij een melding van Brain krijg je contextuele antwoorden precies daar waar je werkt binnen ClickUp

Zorg voor veilig AI-gebruik bij teamimplementaties met de controles voor veiligheid en privacy van ClickUp, waaronder SOC 2-compliance, geen training door derden op uw gegevens en geen opslag door derden

Gebruik ondersteuning voor meerdere modellen onder één set toestemmingen en controles, zodat teams geen gevoelige context verspreiden over afzonderlijke AI-tools

Verhoog de productiviteit met de ingebouwde Slack-integratie van ClickUp

Met de Slack-integratie van ClickUp kun je rechtstreeks vanuit Slack taken aanmaken, de communicatie stroomlijnen en de samenwerking binnen het team verbeteren.

Maak taken rechtstreeks vanuit Slack aan : zet elk gesprek snel om in een taak door /clickup new te typen. Leg details direct vast zonder Slack te verlaten

Blijf in realtime op de hoogte : ontvang notificaties over Taak-updates rechtstreeks in je Slack-kanalen, zodat iedereen op dezelfde lijn zit

Vereenvoudig de samenwerking binnen het team: bespreek taken in Slack en koppel ze terug naar ClickUp, zodat alle communicatie binnen je team op één plek blijft

💡 Pro-tip: Gebruik ClickUp Brain MAX voor snellere updates en het sneller terugvinden van eerdere beslissingen. Zet ClickUp-taak-updates om in samenvattingen die klaar zijn voor beoordeling met ClickUp Brain MAX ClickUp Brain MAX helpt je om werkstroomverbindingen te behouden met de oorspronkelijke context, zodat updates niet verloren gaan tussen verschillende tools. Registreer voortgang sneller met Talk to Text : Dicteer een duidelijke update zoals “status, blokker, volgende stap, eigenaar, deadline”. Talk to Text zet dit om in een gestructureerde update voor een Taak, zodat je het momentum behoudt zonder handmatig lange aantekeningen te hoeven typen Dicteer een duidelijke update zoals “status, blokker, volgende stap, eigenaar, deadline”. Talk to Text zet dit om in een gestructureerde update voor een Taak, zodat je het momentum behoudt zonder handmatig lange aantekeningen te hoeven typen

Krijg inzicht in je werkstromen: Stel ClickUp Brain MAX vragen als “Welke taken lopen risico en waarom?” Je krijgt een duidelijke weergave zonder elke lijst te hoeven doorzoeken

Vind de bron van een beslissing met ClickUp Enterprise Search : Als iemand vraagt: "Waarom veranderen we dit?", gebruik dan Enterprise Search om de oorspronkelijke specificatie, commentaarthread of het document op te halen dat tot het werk heeft geleid, zodat je giswerk voorkomt en beoordelingen sneller kunt uitvoeren Als iemand vraagt: "Waarom veranderen we dit?", gebruik dan Enterprise Search om de oorspronkelijke specificatie, commentaarthread of het document op te halen dat tot het werk heeft geleid, zodat je giswerk voorkomt en beoordelingen sneller kunt uitvoeren

Kies het juiste AI-model voor de taak: wissel van model en kies tussen ChatGPT, Gemini of Claude op basis van je outputbehoeften. Gebruik het ene voor heldere statusoverzichten, het andere voor diepgaande analyses en het derde voor het herschrijven van aantekeningen van beoordelaars

De beste functies van ClickUp

Van kant-en-klare wikisjablonen tot AI-aangedreven antwoorden: met ClickUp's Knowledge Management is het ongelooflijk eenvoudig om alle bedrijfskennis op te slaan en direct te raadplegen

Vul aangepaste AI-velden automatisch in met samenvattingen, inzichten of classificaties wanneer taken worden bijgewerkt

Standaardiseer rapporten en functieverzoeken met ClickUp Formulieren , zodat de intake consistent en bruikbaar blijft

Ontvang samenvattingen en hoogwaardige inzichten van al je vergaderingen met ClickUp AI Notetaker

Verdeel grote klussen in behapbare uitvoeringseenheden met ClickUp-checklists , zodat complexe taken niet vastlopen als één gigantisch ticket

Limieten van ClickUp

Het kan in het begin overweldigend aanvoelen vanwege de uitgebreide functies en aangepaste aanpassingsmogelijkheden

Prijzen van ClickUp:

Beoordelingen en recensies van ClickUp:

G2: 4,7/5 (meer dan 11.030 beoordelingen)

Capterra: 4,6/5 (meer dan 4.530 beoordelingen)

Wat zeggen echte gebruikers over ClickUp?

Deze G2-recensie zegt eigenlijk alles:

Ik ben erg te spreken over de superagenten in ClickUp. Ze geven me het gevoel dat ik niet meer in mijn eentje werk, omdat ik zoveel taken aan hen kan uitbesteden. Het is alsof ik in een echt team werk dat me helpt projecten te voltooien en geweldige oplossingen te bouwen

2. Slack AI (De beste native Slack AI-agenten voor het samenvatten van gesprekken en het vinden van antwoorden in je hele werkruimte)

Wanneer je Slack-werkruimte het centrale knooppunt wordt voor discussies, projecten en updates, kan er al snel een overdaad aan informatie ontstaan. Berichten stapelen zich op in Slack-kanalen, bestanden raken begraven in threads en je team besteedt tijd aan zoeken in plaats van aan uitvoeren. Dat is waar Slack AI in beeld komt als de native intelligentielaag van het platform.

In tegenstelling tot AI-tools van derden werkt Slack AI rechtstreeks binnen de berichtenomgeving waar je Slack-gebruikers al dagelijks op vertrouwen. Het maakt gebruik van generatieve AI-mogelijkheden om gesprekken te analyseren, relevante context naar voren te halen en antwoorden te geven die zijn afgeleid uit je bedrijfsgegevens en gedeelde bestanden.

Voor teams die al intensief met Slack werken, helpt deze ingebouwde AI-assistent ruis te verminderen en de samenwerking binnen het team te verbeteren.

De beste functies van Slack AI

Vat gesprekken samen uit Slack-kanalen, threads en DM's, zodat teams snel kunnen bijpraten over discussies die ze hebben gemist

Gebruik een AI-aangedreven zoekfunctie die queries van gebruikers beantwoordt aan de hand van berichten en bestanden die al in de Slack-werkruimte aanwezig zijn

Genereer kanaaloverzichten en benadruk belangrijke updates, zodat teams in alle projecten met volledige context kunnen werken

Vat gedeelde bestanden, zoals documenten of presentaties, samen om teams te helpen sneller inzichten te verkrijgen

Ondersteun meertalige samenwerking door gesprekken te vertalen en wereldwijde teams te helpen op één lijn te blijven

Limieten van Slack AI

Werkt voornamelijk binnen Slack-gesprekken en vereist mogelijk aanvullende Slack-apps of andere tools voor geavanceerde werkstroomautomatisering

De mogelijkheden zijn afhankelijk van de context die beschikbaar is binnen de Slack-werkruimte, wat betekent dat inzichten beperkt zijn tot toegankelijke berichten en bestanden

Vaak gepositioneerd als een premium add-on, wat de kosten kan verhogen voor organisaties die AI-Slack-agenten in meerdere teams willen inzetten

Prijzen van Slack

Free

Pro: $ 4,38 per gebruiker/maand

Business+: $ 9 per gebruiker/maand

Enterprise+: Aangepaste prijzen

Aantekening: AI- en automatiseringsfuncties verschillen per abonnement.

Slack-beoordelingen en recensies

G2: 4,5/5 (meer dan 38.000 beoordelingen)

Capterra: 4,7/5 (meer dan 24.000 beoordelingen)

Wat zeggen echte gebruikers over Slack?

Rechtstreeks uit een Capterra-recensie:

Er zijn veel functies die ik geweldig vind aan Slack, zoals de threads-functie om gesprekken te categoriseren, de huddle-functie om snel een gesprek met collega's te starten, en het tabblad 'Activiteit' om de laatste activiteiten te bekijken, op te volgen en op de hoogte te blijven van informatie.

3. Polly AI (Beste Slack-AI-agent voor het verzamelen van feedback van het team en inzichten in de betrokkenheid)

Enkele van de meest waardevolle inzichten in een Slack-werkruimte komen rechtstreeks van je team. Of het nu gaat om snelle beslissingen, de stemming onder medewerkers of input voor nieuwe marketingcampagnes: het verzamelen van feedback kan een uitdaging zijn wanneer gesprekken verspreid zijn over verschillende Slack-kanalen.

Polly AI verandert Slack in een realtime feedback-engine. In plaats van externe enquêtes of formulieren te gebruiken, kunt u rechtstreeks binnen uw berichtenomgeving inzichten verzamelen met behulp van polls, enquêtes en pulse checks.

Voor teamleiders en operations managers fungeert Polly als een lichtgewicht AI-assistent die helpt bij het verzamelen van feedback, het herkennen van patronen in reacties en het versterken van de teamsamenwerking.

De beste functies van Polly AI

Maak snelle peilingen en enquêtes mogelijk direct in Slack-kanalen, zodat teams feedback kunnen verzamelen zonder de Slack-werkruimte te verlaten

Maak meerdere enquêteformaten, waaronder numerieke schalen, meerkeuzevragen en open antwoorden, voor uitgebreidere queries van gebruikers en inzichten

Automatiseer peilingen en terugkerende betrokkenheidsenquêtes om het sentiment binnen het team bij te houden en patronen in de loop van de tijd te herkennen

Maak reacties anoniem met behulp van speciale privacy-instellingen om eerlijke feedback van Slack-gebruikers te stimuleren

Integreer met het Slack Marketplace-ecosysteem en andere AI-tools om bredere werkstroomautomatisering te ondersteunen

Beperkingen van Polly AI

In de eerste plaats ontworpen voor het verzamelen van feedback, in plaats van geavanceerde autonome AI-agenten of taakautomatisering

Inzichten zijn afhankelijk van de deelname en betrokkenheid van het team in Slack-kanalen

Beperkte mogelijkheden voor het afhandelen van operationele werkstroomen, zoals supporttickets of complexe verkoopactiviteiten

Prijzen van Polly AI

Free

Basis: $ 12/maand

Pro: $ 24/maand

Onderneming: Aangepaste prijzen

Beoordelingen en recensies van Polly AI

G2: 4,6/5 (meer dan 90 beoordelingen)

Capterra: 4,6/5 (meer dan 90 beoordelingen)

Wat zeggen echte gebruikers over Polly AI?

Dit is wat een G2-gebruiker van de app vindt:

Ik vind het geweldig dat het zo naadloos integreert met Slack. Ik kan een vragenbank aanmaken en deze delen met bepaalde kanalen. De opties voor vragen zijn geweldig, waardoor enquêtes zo volledig mogelijk zijn om zo veel mogelijk feedback te krijgen. Supergemakkelijk te gebruiken en werkt zo goed.

Met Zapier AI kunnen gebruikers kunstmatige intelligentie integreren in hun geautomatiseerde werkstroomen en apps met elkaar verbinden om complexe taken uit te voeren.

Hiermee kunnen gebruikers AI-aangedreven 'agents' maken die de context begrijpen, beslissingen nemen en autonoom handelen op basis van gegevens uit duizenden applicaties.

Zapier AI-agenten brengen de kracht van autonome besluitvorming rechtstreeks naar Slack. Of je nu een 24/7-klantenservicebot of een aangepaste helpdesk wilt bouwen, je kunt nu geavanceerde AI-systemen inzetten die Slack-berichten analyseren en complexe acties in je hele tech-stack triggeren – zonder dat je hoeft te codeen.

De beste functies van Zapier

Krijg toegang tot meer dan 8.000 app-verbindungen met snelle trigger-/actie-installaties, plus meer dan 30.000 acties via MCP

Creëer 'teamgenoten' die in uw hele stack kunnen werken via intuïtieve AI-werkstroomen en installaties voor het bouwen van agents

Gebruik paden, filters en Zaps met meerdere stappen voor vertakkingslogica en uitgebreidere automatiseringen

Gebruik Zapier Tabel om operationele gegevens op te slaan en automatiseringen rechtstreeks vanuit je gegevenslaag te triggeren

Maak eenvoudige formulieren, portals of dashboards die bovenop uw automatiseringen draaien via Zapier-interfaces

Limieten van Zapier

Geavanceerde samenwerking en governance zijn beschikbaar in duurdere abonnementen, dus de kosten stijgen naarmate het gebruik, het volume van de Taaken en de beheermogelijkheden toenemen

Sommige kernfuncties (zoals Zaps met meerdere stappen, filters en vertakkingen) zijn alleen beschikbaar in betaalde abonnementen

Afzonderlijke Zaps hebben een limiet op het aantal stappen; complexe werkstroomstenen moeten mogelijk worden opgesplitst in meerdere Zaps voor betrouwbaarheid en onderhoud

Prijzen van Zapier

Free

Professional: $ 29,99/maand

Team: $103,50/maand

Onderneming: Aangepaste prijzen

Zapier-beoordelingen en recensies

G2 : 4,5/5 (meer dan 1700 beoordelingen)

Capterra: 4,7/5 (meer dan 3000 beoordelingen)

Wat zeggen echte gebruikers over Zapier?

Een recensie op Capterra zegt:

Het heeft een verbinding met de meeste populaire apps zoals Slack, Fieldd, Google en Keep. Het is superhandig en maakt het leven zo veel makkelijker. Ik zou het 100% aanbevelen als je je werkzaamheden wilt automatiseren en je geen zorgen hoeft te maken over het controleren van elke app, terwijl je gewoon notificaties kunt ontvangen.

5. Agentforce (Beste Slack-AI-agent voor het bouwen van autonome AI-agenten die zijn verbonden met de gegevens van de onderneming)

Als uw Slack-werkruimte de plek is waar gesprekken plaatsvinden, biedt Agentforce de intelligentie om daarop te reageren. In plaats van u te dwingen te schakelen tussen dashboards of CRM-tools, stelt Agentforce in Slack uw team in staat om te communiceren met AI-agenten die vragen kunnen beantwoorden, informatie kunnen ophalen en taken kunnen uitvoeren, direct vanuit de gesprekken.

Wat Agentforce bijzonder krachtig maakt, is de mogelijkheid om verbinding te maken met bedrijfsgegevens, klantgegevens en andere databronnen in Salesforce-systemen. Dit betekent dat uw verkoop-, support- en marketingteams vragen kunnen stellen, inzichten kunnen genereren of acties kunnen triggeren via een eenvoudige conversatie-interface.

De beste functies van Agentforce

Bouw aangepaste agents die werkstroomautomatisering uitvoeren en vragen van klanten direct in de Slack-werkruimte beantwoorden

Bouw geavanceerde autonome AI-agenten die in staat zijn om meerstaps taken uit te voeren en in realtime te redeneren

Maak een melding in Slack-kanalen of DM's om bedrijfsinformatie op te halen en taken direct te voltooien

Maak verbinding met Salesforce-databronnen, zodat het verkoopteam en supportmedewerkers snel toegang hebben tot klantinzichten

Krijg ondersteuning voor ingebouwde Slack-acties, zoals het aanmaken van kanalen, het versturen van berichten of het triggeren van processen van automatisering

Limiet van Agentforce

Werkt het beste voor organisaties die al gebruikmaken van Salesforce-ecosystemen en aanverwante AI-tools

De implementatie vereist mogelijk configuratie en integratie met bestaande tools en systemen van de onderneming

Geavanceerde mogelijkheden zijn afhankelijk van toegang tot gestructureerde bedrijfsgegevens en gekoppelde databronnen binnen de hele organisatie

Prijzen van Agentforce

Salesforce Foundations: Gratis

Flex-credits: $ 500 voor 100.000 kredieten

Gesprekken: $ 2 per gesprek

Beoordelingen en recensies van Agentforce

G2 : 4,4/5 (meer dan 800 beoordelingen)

Capterra: Onvoldoende beoordelingen

Wat zeggen echte gebruikers over Agentforce?

Een positieve recensie op G2 luidt als volgt:

Salesforce Agentforce is niet zomaar een chatbot; het helpt daadwerkelijk bij het uitvoeren van acties zoals het aanmaken van records, het genereren van e-mails en meer. Bovendien kan ik het integreren met Slack en andere systemen, wat het nog nuttiger maakt. Het is ook zeer veilig omdat het gebruikmaakt van Einstein Trust Layer en een zero-retention-beleid hanteert, waardoor het vertrouwen wekt om het te gebruiken.

6. n8n (Het beste voor AI-werkstroomautomatisering met gedetailleerde controle)

n8n verandert Slack in een geavanceerde engine voor autonome AI-agenten die verder gaan dan eenvoudige app-triggers en complexe, vertakte logica kunnen verwerken. Omdat het een op knooppunten gebaseerd, fair-code, open-source framework biedt, kunt u geavanceerde Slack-systemen implementeren – zoals IT-orchestrators met uitgebreide resources, bots voor gegevensveilige ondersteuning of aangepaste CRM-synchronisaties – met een mate van precisie en privacy die traditionele automatiseringstools niet kunnen evenaren.

Het combineert het gemak van visuele tools met de kracht van code en ondersteunt aangepaste scripts met JavaScript. Het kan zelf worden gehost voor meer controle over gegevens of via een clouddienst worden gebruikt. U kunt API's, databases en AI-agenten in dezelfde werkstroom combineren, beveiligingsmaatregelen toevoegen en automatiseringen van productiekwaliteit implementeren.

De beste functies van n8n

Krijg toegang tot een visuele werkstroombouwer met native knooppunten en aangepaste code voor complexe logica en AI-agentpatronen

Combineer modellen met vooraf gedefinieerde logica, veiligheidsmaatregelen en monitoring voor betrouwbare resultaten

Maak gebruik van meer dan 500 integraties en subknooppunten voor "AI-tools", waaronder HTTP-verzoeken, code en de mogelijkheid om andere werkstroom-werkstroomen als tools aan te roepen

Kies voor de zelfhostingoptie met documentatie, starterskits en functies voor veiligheid, zoals versleutelde overdrachten, beveiligde inloggegevens en RBAC (SOC 2 voor gehoste oplossingen)

Beperkingen van n8n

Zelfhosting vereist echte DevOps-vaardigheden voor de installatie, schaalbaarheid en veiligheid, dus plan tijd in voor engineering

Prijzen op basis van uitvoering in de cloud kunnen sterk stijgen bij automatiseringen met grote volumes; u zult gebruikslimieten en monitoring willen

De integratiediepte varieert per app; voor complexe use cases zijn mogelijk nog steeds aangepaste knooppunten of HTTP-aanroepen nodig

Prijzen van n8n

Starter: $ 24/maand

Pro: $ 60/maand

Business: $ 960/maand

Onderneming: Aangepaste prijzen

Beoordelingen en recensies van n8n

G2 : 4,8/5 (meer dan 240 beoordelingen)

Capterra: 4,6/5 (meer dan 40 beoordelingen)

Wat zeggen echte gebruikers over n8n?

Rechtstreeks uit een G2-recensie:

Ik vind het fijn hoe flexibel n8n is – ik kan er bijna alles mee koppelen en werkstroomen automatiseren zonder veel gedoe, terwijl ik toch de vrijheid heb om dingen aan te passen als ik dat wil... In plaats van leads handmatig in ons Zoho CRM in te voeren of meerdere diensten in de gaten te houden, maakt n8n automatisch verbinding met verschillende apps (kalender, Slack en nog veel meer) zodat informatie soepel stroomt en er niets door de mazen van het net glipt.

7. ClearFeed (Beste agent voor het omzetten van Slack-gesprekken in gestructureerde supporttickets)

Veel ondersteuningsteams maken al gebruik van Slack-kanalen om interne vragen en vragen van klanten te beantwoorden. Maar wanneer verzoeken zich opstapelen in chatthreads, wordt het moeilijk om problemen bij te houden, ze naar de juiste persoon door te sturen of de zichtbaarheid binnen het team te behouden.

ClearFeed pakt deze uitdaging aan door Slack om te vormen tot een gestructureerd centrum voor ondersteuning en servicemanagement. In plaats van informatie handmatig over te zetten naar helpdesksystemen, gebruikt ClearFeed AI-agenten om Slack-berichten om te zetten in overzichtelijke supporttickets.

Voor operationele teams zorgt dit voor een soepelere werkstroom tussen berichtenverkeer en servicemanagement. Door Slack-apps, kennisbanken en helpdesktools te koppelen, helpt ClearFeed teams bij het beantwoorden van vragen van klanten, het ophalen van context uit eerdere gesprekken en het beheren van verzoeken op een meer schaalbare manier.

De beste functies van ClearFeed

Zet gesprekken in Slack-kanalen om in gestructureerde supporttickets, zodat verzoeken niet verloren gaan in de chat

Gebruik generatieve AI om gebruikersqueries te analyseren en relevante antwoorden te geven op basis van informatie uit een gekoppelde kennisbank

Leid verzoeken op basis van de context door naar de juiste persoon of het juiste team, zodat supportmedewerkers problemen sneller kunnen oplossen

Integreer met gangbare ondersteuningsplatforms en bestaande tools om werkstroomverbindingen tussen systemen te behouden

Houd gesprekken, reacties en oplossingen bij in één centraal overzicht binnen je Slack-werkruimte

Limieten van ClearFeed

In de eerste plaats ontworpen voor werkstroomondersteuning in plaats van bredere marketingcampagnes of verkoopactiviteiten

Geavanceerde automatisering heeft afhankelijkheid van integraties met externe databronnen en helpdeskplatforms

Teams moeten mogelijk werkstroomconfiguraties aanpassen om deze af te stemmen op het interne bedrijfsbeleid en processen die het bedrijfsbeleid ondersteunen

Prijzen van ClearFeed

Professional: $ 50/maand

Onderneming: Aangepaste prijzen

Beoordelingen en recensies van ClearFeed

G2-beoordeling : 4,6/5 (meer dan 140 beoordelingen)

Capterra-beoordeling: Onvoldoende beoordelingen

Wat zeggen echte gebruikers over ClearFeed?

Een G2-gebruiker vertelt:

We hebben ClearFeed uitgebreid gebruikt om openstaande tickets bij te houden die binnenkomen via meerdere supportkanalen. De gebruikersinterface is overzichtelijk en gebruiksvriendelijk, en de actieve integratie met verschillende Slack-kanalen maakt het hele proces soepeler, efficiënter en gemakkelijker te beheren.

8. Zendesk AI (De beste AI-agents voor Slack om werkstroomen voor klantenservice te automatiseren en problemen op grote schaal op te lossen)

Supportgesprekken vinden zelden op één plek plaats. Vragen van klanten komen binnen via chat, e-mail en helpdeskplatforms, terwijl interne discussies vaak plaatsvinden via Slack-kanalen. Zonder de juiste automatisering zijn ondersteuningsteams uren bezig met het schakelen tussen meerdere tools, alleen maar om eenvoudige verzoeken te beantwoorden.

Zendesk AI introduceert intelligente AI-agenten die werkstroomen in de klantenservice automatiseren en teams helpen sneller te reageren. Deze agenten zijn ingebouwd in het Zendesk-serviceplatform en maken gebruik van generatieve AI en machine learning om vragen van gebruikers te analyseren, supporttickets door te sturen en nauwkeurige antwoorden te geven op basis van uw kennisbank en bedrijfsdocumentatie.

Voor bedrijven die Slack naast Zendesk gebruiken, helpt deze combinatie om ondersteuningsgesprekken te koppelen aan interne samenwerking. Teams kunnen inzichten genereren, bedrijfsgegevens ophalen en met meer context reageren op vragen van klanten.

De beste functies van Zendesk AI

Automatiseer reacties op vragen van klanten en routinematige supporttickets, zodat teams problemen sneller kunnen oplossen en de handmatige werklast kunnen verminderen

Gebruik grote taalmodellen en generatieve AI om antwoorden op te stellen en suggesties te doen op basis van de content van je kennisbank

Maak gebruik van intelligente ticketroutering en prioritering, zodat verzoeken snel bij de juiste persoon of afdeling terechtkomen

Vat lange gesprekken en ticketgeschiedenissen samen, zodat supportmedewerkers de volledige context van eerdere interacties hebben

Limieten van Zendesk AI

Voornamelijk gericht op werkstroomprocessen voor klantenservice in plaats van bredere marketingteams, verkoopactiviteiten of interne productiviteitstaken

Voor geavanceerde functies van de automatisering zijn mogelijk duurdere Zendesk-abonnementen of aanvullende configuratie vereist

Teams die Slack AI-agenten gebruiken, kunnen nog steeds gebruikmaken van integraties met agents van derden of andere AI-tools om werkstroomverbindingen tussen systemen te creëren

Prijzen van Zendesk

Ondersteuningsteam: $ 25/maand

Suite Team: $ 69/maand

Suite Professional : $ 149/maand

Suite Enterprise: $ 219/maand

Beoordelingen en recensies van Zendesk

G2 : 4,3/5 (meer dan 7000 beoordelingen)

Capterra: Onvoldoende beoordelingen

Wat zeggen echte gebruikers over Zendesk AI?

Een recensie op G2 zegt:

Als je AI-ondersteunde support en gestructureerde werkstroomen wilt in plaats van alleen een inbox, is dit ook een goede keuze. Gecentraliseerde ticketing, omnichannel-support, automatisering en rapportage zijn de grootste pluspunten van de klantenservice van Zendesk

9. Wonderchat (De beste AI-Slack-agenten voor het bouwen van AI-aangedreven chatbots op basis van uw kennisbank)

Klanten verwachten snelle antwoorden, of ze nu vragen hebben over productdetails, documentatie of onboarding-bronnen. Maar het handmatig beantwoorden van elke vraag kan je team vertragen, vooral wanneer soortgelijke vragen van klanten steeds weer terugkomen in gesprekken.

Wonderchat helpt je hierbij door je kennisbank, websitecontent en interne documentatie om te zetten in een intelligente AI-assistent. In plaats van handmatig op elk verzoek te reageren, geeft Wonderchat relevante antwoorden op basis van je bedrijfsinformatie en bestaande bronnen.

Voor teams die Slack gebruiken naast tools voor klantenservice en interne communicatie, fungeert Wonderchat als een slimme Slack-agent die kan helpen bij het beantwoorden van vragen, het ophalen van documentcontent en het snel vinden van informatie door medewerkers of klanten.

De beste functies van Wonderchat

Zet je kennisbank, helpcentrumartikelen en documenten om in een intelligente AI-assistent die vragen van klanten kan beantwoorden

Gebruik generatieve AI en grote taalmodellen om gebruikersqueries te analyseren en contextuele antwoorden te geven op basis van bedrijfsgegevens

Integreer met websites en berichtenomgevingen, zodat teams AI-agenten kunnen koppelen aan klantgerichte werkstroom

Geef na verloop van tijd nauwkeurigere antwoorden, aangezien de tool leert van eerdere gesprekken en bedrijfsdocumentatie

Limieten van Wonderchat

In de eerste plaats ontworpen voor chatbots en ondersteuningservaringen, in plaats van bredere werkstroomautomatisering binnen een Slack-werkruimte

De effectiviteit hangt af van de kwaliteit en volledigheid van je kennisbank en de beschikbare bedrijfsinformatie

Organisaties hebben mogelijk nog steeds aanvullende AI-tools of agents van derden nodig voor complexe operationele taken die meerdere tools omvatten

Prijzen van Wonderchat

Starter: $ 29/maand

Basic: $ 99/maand

Turbo : $ 299/maand

Enterprise: Aangepaste prijzen

Beoordelingen en recensies van Wonderchat

G2 : Onvoldoende beoordelingen

Capterra: Onvoldoende beoordelingen

10. Guru AI (Het beste voor het leveren van betrouwbare kennis binnen Slack AI-agenten)

Guru AI zet de kennis van uw bedrijf om in direct toegankelijke antwoorden binnen uw Slack-werkruimte.

In plaats van dat je handmatig moet schakelen tussen documenten, tools en threads om antwoorden te vinden, toont Guru geverifieerde informatie direct daar waar je team werkt. Het fungeert als een AI-assistent die de gegevens, tools en gesprekken van je bedrijf verbindt in één betrouwbare bron van waarheid.

Voor teams die Slack AI-agenten bouwen of gebruiken, betekent dit snellere antwoorden, minder onderbrekingen en consistentere besluitvorming in alle werkstroomen.

De beste functies van Guru AI

Geef relevante antwoorden uit je kennisbank rechtstreeks binnen Slack-kanalen

Maak verbinding met meerdere databronnen om contextbewuste antwoorden te geven op vragen van gebruikers

Ondersteun werkstroomautomatisering door AI-agenten in staat te stellen te handelen op basis van betrouwbare bedrijfsinformatie

Geef supportmedewerkers en het verkoopteam toegang tot accurate informatie tijdens realtime interacties

Houd de kennis van het bedrijf up-to-date en geverifieerd, zodat de samenwerking binnen het team consistent verloopt

Beperkingen van Guru AI

Vereist een eerste installatie en het structureren van de content om de volledige waarde van aangepaste agents te benutten

Het meest geschikt voor interne werkstroomen in plaats van automatiseringstoepassingen voor externe doeleinden

Kan afhankelijk zijn van integraties met bestaande tools voor bredere functies die verder gaan dan toegang tot kennis

Prijzen van Guru AI

Aangepaste prijzen

Beoordelingen en recensies van Guru AI

G2-beoordeling : 4,7/5 (meer dan 2300 beoordelingen)

Capterra-beoordeling: 4,8/5 (meer dan 630 beoordelingen)

Wat zeggen echte gebruikers over Guru AI?

Een recensie op Capterra zegt:

We gebruiken Guru als interne kennisbank – van productgidsen en procesbeschrijvingen tot bedrijfsbeleid en teammededelingen. Het is heel eenvoudig te organiseren en bij te werken, en de 'verificatiefunctie' helpt ons te zien wat up-to-date is… Ik vind het fijn dat Guru integreert met Slack. Wanneer iemand een vraag stelt in Slack, reageert Guru met een voorgesteld antwoord.

11. Cohere (Beste agents voor het aandrijven van taalintelligentie op niveau van de onderneming en aangepaste AI-agents)

Veel moderne AI-agenten maken gebruik van krachtige taalmodellen om gesprekken te begrijpen, informatie te analyseren en reacties te genereren. Als uw organisatie geavanceerde, aangepaste agents wil bouwen die communiceren met gebruikers binnen communicatieplatforms zoals Slack, is de technologie achter de modellen net zo belangrijk als de interface.

Cohere richt zich precies op die laag. Cohere staat bekend om zijn grootschalige taalmodellen van enterprise-kwaliteit en helpt bedrijven bij het bouwen van intelligente AI-tools die vragen van gebruikers begrijpen, kennis uit externe data halen en relevante antwoorden genereren met een sterk contextueel bewustzijn.

Voor teams die Slack AI-agenten willen verkennen, kan Cohere fungeren als de onderliggende intelligentie die deze aandrijft. Door modellen te verbinden met bedrijfsgegevens, documenten en interne systemen, kunnen organisaties hun eigen AI-agent bouwen die gesprekken op Slack-kanalen begrijpt en inzichten biedt met volledige context.

De beste functies van Cohere

Krijg toegang tot enterprise-ready grote taalmodellen die intelligente AI-agenten en geavanceerde generatieve AI-toepassingen aandrijven

Bouw aangepaste agents die zijn getraind op basis van bedrijfsgegevens, kennisbankbronnen en interne documentatie

Krijg toegang tot semantische zoek- en opvraagsystemen die relevante antwoorden leveren uit complexe databronnen

Analyseer vragen van gebruikers, identificeer patronen en haal inzichten uit eerdere gesprekken

Ontworpen voor schaalbare implementaties binnen ondernemingen, zodat teams kunnen werken met een betrouwbare AI-infrastructuur voor alle producten en werkstroomen

Limieten van Cohere

Het is in de eerste plaats een modelplatform in plaats van een kant-en-klare Slack-app, wat betekent dat organisaties mogelijk aanvullende tools nodig hebben om agents binnen een Slack-werkruimte te implementeren

Voor de implementatie zijn vaak ontwikkelingsmiddelen nodig om verbinding te maken tussen modellen en bestaande tools en operationele systemen

Teams die op zoek zijn naar snelle automatisering zonder code, geven wellicht de voorkeur aan eenvoudigere oplossingen op de Slack Marketplace of kant-en-klare agents van derden

Prijzen van Cohere

Aangepaste prijzen

Beoordelingen en recensies van Cohere

G2 : Onvoldoende beoordelingen

Capterra: Onvoldoende beoordelingen

Waarom ClickUp de slimmere manier is om Slack AI-agenten in gebruik te nemen

Van het samenvatten van gesprekken en de automatisering van routinetaken tot het beheren van supporttickets en het beantwoorden van vragen van klanten: Slack AI-agenten helpen teams sneller te werken met meer context binnen hun Slack-werkruimte.

Maar het echte voordeel voor de productiviteit ontstaat pas wanneer AI niet alleen reageert in de chat, maar teams helpt om actie te ondernemen op basis van informatie uit verschillende projecten, gesprekken en werkstroomen.

Dat is waar ClickUp zich onderscheidt. In plaats van inzichten verspreid te laten liggen over Slack-kanalen en meerdere tools, brengt ClickUp AI-agenten, werkbeheer en samenwerking samen in één geïntegreerde omgeving waar taken, discussies en beslissingen met elkaar verbonden blijven. Voor teams die operationele wrijving willen verminderen en het werk op een overzichtelijke manier willen laten verlopen, zet ClickUp AI-gestuurde samenwerking om in echte voortgang.

Probeer ClickUp gratis en begin met het omzetten van gesprekken in gecoördineerd werk binnen je team.

Veelgestelde vragen over Slack AI-agenten

Kunnen AI-agenten handmatige Slack-taken vervangen?

Ja, veel Slack AI-agenten kunnen repetitieve routinetaken uitvoeren, zoals gesprekken samenvatten, vragen van klanten beantwoorden, supporttickets doorsturen en updates genereren. Teams spelen echter nog steeds een sleutelrol bij het beoordelen van de output en het nemen van strategische beslissingen.

Moeten Slack AI-agenten worden geprogrammeerd?

Niet per se. Veel AI-Slack-agents die via de Slack Marketplace beschikbaar zijn, bieden een no-code of low-code installatie. Teams kunnen Slack-apps installeren, automatiseringen configureren en een AI-assistent gaan gebruiken binnen hun Slack-werkruimte zonder technische ontwikkeling.

Hoe voeg ik een AI-agent toe aan Slack?

De meeste Slack AI-agenten worden via de Slack Marketplace toegevoegd als Slack-apps. Eenmaal geïnstalleerd kunnen ze worden uitgenodigd voor Slack-kanalen, reageren op vragen van gebruikers, worden gekoppeld aan bestaande tools en werkstroom-apps binnen je werkruimte ondersteunen.

zijn Slack AI-agenten veilig voor bedrijfsgegevens op het gebied van veiligheid?

Veiligheid is afhankelijk van het platform en de configuratie. Veel AI-agenten maken gebruik van beveiligingen van de onderneming, toegangscontroles en versleutelde verbindingen om bedrijfsgegevens te beschermen. Teams moeten toestemmingen en integraties controleren om ervoor te zorgen dat AI-tools voldoen aan interne normen voor veiligheid en naleving.