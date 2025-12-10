Top 10 tools voor automatisering van agentische processen in [jaar] om werkstroomprocessen te automatiseren

We hebben allemaal wel eens werkdagen gehad waarop onze taken aanvoelden als een Whack-a-Mole-spel. Je bent met één taak klaar en plotseling verschijnen er vijf nieuwe. Vaak is het niet de complexiteit van het werk dat je tegenhoudt, maar de eindeloze, handmatige en repetitieve processen die uren en energie kosten.

Volgens McKinsey zou tot 30% van de uren die momenteel in de Amerikaanse economie worden gewerkt, kunnen worden geautomatiseerd.

Een van de technologieën die deze verschuiving aansturen, is agentische automatisering van processen.

Tools voor agentische procesautomatisering combineren agentische AI, generatieve AI en automatiseringsagenten om repetitieve taken uit te voeren, zodat u en uw team zich kunnen concentreren op het oplossen van echte problemen.

Laten we eens kijken naar de beste tools.

Om u te helpen de juiste tool te vinden, hebben we de beste tools naast elkaar vergeleken en hun beste gebruiksscenario's, belangrijkste functies, prijsmodellen en gebruikersbeoordelingen uitgelicht.

Tool Het meest geschikt voor Belangrijkste functies Prijzen* ClickUp End-to-end AI-aangedreven werkstroomautomatisering voor teams van elke grootte die snel veranderende projecten beheren. AI-aangedreven projectmanagement en taakbeheer, AI-agenten, automatisering zonder code Free Forever; aanpassing beschikbaar voor ondernemingen UiPath Procesautomatisering op bedrijfsniveau voor middelgrote tot grote ondernemingen Agentbouwer voor intelligente bots, proces- en taakmining, veiligheid op niveau van de onderneming Betaalde abonnementen zijn beschikbaar vanaf $ 25 per maand. Beam AI Datagestuurde beslissingsautomatisering voor data- en operationele teams in start-ups of ondernemingen Vooraf gebouwde en aangepaste AI-agents, API- en Slack-triggers, integraties met Snowflake en BigQuery Aangepaste prijzen n8n Complexe, aangepaste automatiseringen voor technische teams en IT-afdelingen bij kleine en middelgrote bedrijven of ondernemingen. Meer dan 500 integraties en meer dan 600 sjablonen, modulaire, op knooppunten gebaseerde agentbouwer, open-source flexibiliteit Gratis abonnement beschikbaar; betaalde abonnementen vanaf $ 28 per maand. Zapier No-code werkstroomautomatisering voor apps voor kleine tot middelgrote teams Meer dan 8.000 app-integraties, AI-werkstroomgenerator en chatbot-tools, SOC 2-compliance, op rollen gebaseerde toegang Gratis abonnement beschikbaar; betaalde abonnementen vanaf $ 29,99/maand. Adept AI Natuurlijke taalgestuurde enterprise-automatisering voor middelgrote tot grote ondernemingen Multimodale AI, werkstroomredenering en planning Aangepaste prijzen Uniphore Werkstroom op bedrijfsniveau en automatisering in meerdere stappen voor grote ondernemingen Op BPMN gebaseerde visuele ontwerpinterface, multimodale redenering en verificatie Aangepaste prijzen CrewAI Multi-agent werkstroom-orkestratie voor technische startups en R&D-teams van ondernemingen Teams van meerdere AI-agents, werkstroomontwerp op basis van slepen en neerzetten en code, meer dan 1200 app-integraties Aangepaste prijzen Automation Anywhere Procesautomatisering op bedrijfsniveau voor middelgrote tot grote ondernemingen Process Reasoning Engine (PRE), documentautomatisering, integraties met ERP's en databases Aangepaste prijzen Vonage AI Studio AI-aangedreven klantbetrokkenheid en ondersteuning voor MKB-bedrijven en klantenserviceteams van grote ondernemingen Omnichannel virtuele agents, kennis-AI en NLU-engine, Salesforce-integratie Aangepaste prijzen

Wat is automatisering van agentische processen en hoe werkt het?

Agentische procesautomatisering (APA) maakt gebruik van autonome AI-agenten om te redeneren, beslissingen te nemen en meerstapwerkstroomen uit te voeren in verschillende systemen om bedrijfsprocessen te voltooien. Het gaat verder dan traditionele automatisering door gebruik te maken van agenten die de context kunnen begrijpen en zich zelfs kunnen aanpassen wanneer er dingen veranderen.

Dit zijn de stappen die daarbij komen kijken:

Detectie en invoer → AI-agenten verzamelen signalen in apps, documenten, systemen met automatisering of klantinteracties om gegevensverwerking te starten.

Redeneren en besluitvorming → Met behulp van natuurlijke taalverwerking, machine learning en beslissingsmodellen bepalen ze de beste volgende stap.

Actie- en taakuitvoering → Agenten starten meerstaps geautomatiseerde werkstroom tussen verschillende tools, API's of verbonden systemen.

Leren en aanpassen → Deze agents verbeteren hun prestaties in de loop van de tijd door te leren op basis van feedback, fouten en resultaten.

🫸🏻 Let op: Bepaal voordat u een tool kiest welke soorten AI-agents u daadwerkelijk nodig hebt. Sommige platforms blinken uit in agents op taakniveau die eenvoudige acties uitvoeren, terwijl andere platforms redenerende agents ondersteunen die meerstapswerkstroomplanning uitvoeren of autonome agents die in hele applicaties opereren. Door het type agent af te stemmen op uw gebruiksscenario, verhoogt u het succespercentage aanzienlijk en vermindert u het onderhoud.

Laten we elk van de tools in onze lijst eens nader bekijken.

1. ClickUp (het beste voor end-to-end AI-aangedreven werkstroomautomatisering)

ClickUp is veel verder geëvolueerd dan traditioneel projectmanagement. Het is 's werelds eerste geconvergeerde AI-werkruimte en tool voor automatisering van agentische processen.

Breng kennis, projectmanagement, taken, AI en realtime samenwerking samen in één werkruimte met ClickUp.

Krijg werkruimtebreed geheugen en context met ClickUp Brain

ClickUp Brain ondersteunt alle AI-mogelijkheden van ClickUp. Het is diep in uw werkruimte ingebed en begrijpt uw taken, projecten, afhankelijkheden, prioriteiten en documenten. Met volledig inzicht in uw werkstroom genereert het contextrijke inzichten in plaats van geïsoleerde outputs.

Omdat het native in uw werkruimte is ingebouwd, kan het automatisch gedetailleerde SOP's en briefings genereren op basis van de context van het project.

Daarnaast kan het taaksuggesties geven, chatthreads samenvatten, vergaderingen transcriberen, marketingteksten genereren, automatiseringen voorstellen op basis van uw werkstroom en nog veel meer.

Krijg inzicht in uw hele ClickUp-werkruimte met ClickUp Brain.

Voor bestaande processen herkent ClickUp Brain repetitieve paden en goedkeuringscycli. Dit helpt bij het identificeren van gebieden waar automatisering de meeste waarde kan opleveren.

Automatiseer processen en schaal efficiënt met ClickUp automatisering.

Zodra de werkstroom is gedefinieerd, helpt ClickUp Automations bij het instellen van de juiste regels om ervoor te zorgen dat ze soepel op de achtergrond worden uitgevoerd. U kunt beginnen met een vooraf gemaakte sjabloon of net zo snel een aangepaste, codevrije automatisering maken.

Automatiseer taken en updates met meer dan 100 vooraf gebouwde ClickUp-sjablonen voor werkstroomautomatisering.

Eenvoudige automatiseringen kunnen worden gemaakt met een trigger en een actie, zoals het versturen van een waarschuwing wanneer een deadline nadert of het wijzigen van de status wanneer een taak wordt toegewezen. Voorwaarden zijn optionele filters die worden gebruikt voor automatiseringen die alleen moeten worden uitgevoerd wanneer aan bepaalde criteria wordt voldaan.

U kunt ook meerdere acties instellen en deze indien nodig herschikken voor werkstroomen met meerdere stappen. Wanneer de status van een Taak bijvoorbeeld verandert in 'Klaar voor beoordeling', kunnen het opnieuw toewijzen aan QA, het toevoegen van volgers, het instellen van een deadline en het versturen van een notificatie allemaal deel uitmaken van één automatisering.

Bouw no-code AI-agents die processen autonoom voltooien.

ClickUp AI Agents, automatiseringen en ClickUp Brain werken samen om handmatige werkstroomen om te zetten in intelligente, beslissingsgestuurde sequenties.

Deze agents werken als partners voor automatisering die de context begrijpen en het werk gaande houden. U activeert gewoon een agent, beschrijft het gewenste resultaat en ClickUp Brain genereert achter de schermen de juiste logische werkstroom.

Vertel ClickUp Brain in gewone taal wat u nodig hebt, en het kan u helpen bij het creëren van automatiseringen of intelligente agentische werkstroomen op basis van uw werkstroomen.

Agenten in ClickUp begrijpen de context van taken, velden, formulieren, statussen en meer om autonoom te handelen. Met toegang tot uw database kunnen ze zelfs vragen van klanten beantwoorden en doorverwijzen naar mensen wanneer een beslissing meer expertise vereist.

Zo kunt u in minder dan 20 minuten een aangepaste agent bouwen in ClickUp ⬇️

De beste functies van ClickUp:

Limieten van ClickUp

Het kan even duren voordat gebruikers vertrouwd zijn met de vele beschikbare functies.

Prijzen van ClickUp

Beoordelingen en recensies van ClickUp

G2: 4,7/5 (meer dan 10.500 beoordelingen)

Capterra: 4,6/5 (meer dan 4500 beoordelingen)

Wat zeggen echte gebruikers over ClickUp?

Jordan Patrick, CPO (Chief Product Officer) bij Harness, zegt in een TrustRadius-recensie:

Door over te stappen op ClickUp voor alle teams hebben we nu een centrale hub waar al onze teams en gebruikers hun eigen werk kunnen organiseren en tegelijkertijd de projecten van andere teams kunnen bijhouden. De functies en tools van ClickUp zijn ideaal voor onze klantenservice, verkoopafdeling en ontwikkelteam om onze projecten bedrijfsbreed efficiënt en effectief te beheren!

Door over te stappen op ClickUp voor alle teams hebben we nu een centrale hub waar al onze teams en gebruikers hun eigen werk kunnen organiseren en tegelijkertijd de projecten van andere teams kunnen bijhouden. De functies en tools van ClickUp zijn ideaal voor onze klantenservice, verkoopafdeling en ontwikkelteam om onze projecten bedrijfsbreed efficiënt en effectief te beheren!

2. UiPath (het beste voor procesautomatisering op niveau van de onderneming)

via UiPath

UiPath begon als een traditionele tool voor robotische procesautomatisering (RPA), maar is uitgegroeid tot een volledig platform voor projectmanagement voor grote organisaties.

Binnen de tool kunt u Agent Builder gebruiken om intelligente bots te ontwerpen die complexe beslissingen kunnen nemen in plaats van alleen vaste regels te volgen. Menselijke input kan ook worden geïntegreerd om hybride werkstroommodellen te creëren die flexibeler en adaptiever zijn.

Met de procesminingfuncties van de tool kunt u het ROI-potentieel van het automatiseren van specifieke processen bepalen, zodat u zich kunt concentreren op gebieden met een grote impact. Bovendien helpt taakmining bij het identificeren van exacte taken die kunnen profiteren van AI-gestuurde automatisering.

De beste functies van UiPath

Centraliseer de planning en monitoring van processen van automatisering binnen de hele organisatie met UiPath Orchestrator.

Krijg vooraf gebouwde connectoren en API's voor applicaties van ondernemingen, waaronder SAP, Oracle, Salesforce en ServiceNow.

Zorg voor naleving met functies voor veiligheid op niveau van de onderneming, op rollen gebaseerde toegangscontrole, audittrails, enz.

Beperkingen van UiPath

Bij het ontwikkelen van UI-gebaseerde werkstroomen kan de automatisering worden verstoord als er wijzigingen worden aangebracht in UI-elementen of de schermresolutie.

Prijzen van UiPath

Basis : $ 25 per maand

Standaard : Aangepaste prijzen

Enterprise: Aangepaste prijzen

Beoordelingen en recensies van UiPath

G2: 4,6 (meer dan 7.000 beoordelingen)

Capterra: 4,6/5 (meer dan 700 beoordelingen)

Wat zeggen echte gebruikers over UiPath?

Hier is een G2-recensie:

Tools zoals AI Center, Document Understanding en Autopilot stellen bots in staat om context te interpreteren en dynamische acties te ondernemen. Het is fascinerend om te zien hoe een bot zelf kan beslissen welk proces hij moet uitvoeren, in plaats van te wachten tot ik hem precies vertel wat hij moet doen.

Tools zoals AI Center, Document Understanding en Autopilot stellen bots in staat om context te interpreteren en dynamische acties te ondernemen. Het is fascinerend om te zien hoe een bot zelf kan beslissen welk proces hij moet uitvoeren, in plaats van te wachten tot ik hem precies vertel wat hij moet doen.

3. Beam AI (het beste voor datagestuurde automatisering van beslissingen)

via Beam AI

Met Beam AI kunt u gegevens omzetten in geautomatiseerde beslissingen. U kunt kiezen uit vooraf gebouwde agents, zoals e-mailtriage of KYC-controles, of een AI-agent bouwen met aangepaste regels.

AI-agents kunnen worden geactiveerd met API-aanroepen, geplande gebeurtenissen of zelfs berichten van tools zoals Slack en Gmail. De tool maakt ook rechtstreeks verbinding met datawarehouses zoals Snowflake of BigQuery om gegevensdiscrepanties te signaleren of werkstroomstappen automatisch goed te keuren na verificatie van de gegevens.

De beste functies van Beam AI

Orchestreer multi-agent-werkstroomen met behulp van een betrouwbare en nauwkeurige Agent OS-basis.

Definieer duidelijke paden die een agent moet volgen op basis van de Taak, context en externe triggers.

Stel exitvoorwaarden in om het proces te stoppen wanneer een taak is klaar of handmatig moet worden afgehandeld.

Meet en verbeter de betrouwbaarheid van uw AI-agents met aangepaste evaluatiekaders.

Beam AI-limieten

Sommige gebruikers melden dat de tool beperkte mogelijkheden biedt om AI-agents aan te passen aan specifieke zakelijke vereisten.

Prijzen van Beam AI

Aangepaste prijzen

Beam AI-beoordelingen en recensies

G2: Onvoldoende beoordelingen

Capterra: onvoldoende beoordelingen

📚 Lees meer: Voorbeelden van krachtige AI-agents die industrieën transformeren

4. n8n (het meest geschikt voor het bouwen van complexe, aangepaste automatiseringen)

via n8n

n8n maakt gebruik van een modulaire, op knooppunten gebaseerde visuele editor. Elk knooppunt voert een taak uit (trigger, logica, API-aanroep, AI-actie, enz. ) en werkstroomstappen worden stap voor stap opgebouwd door deze knooppunten met elkaar te verbinden.

Hiermee kunt u aangepaste logica ontwerpen, uw eigen code toevoegen en zelfs zelf hosten om volledige controle te houden over uw infrastructuur en gegevensprivacy.

Bovendien kunnen geavanceerde werkstroomen worden gemaakt met voorwaarden (if/else, switch), loops, splitsingen, samenvoegingen en foutafhandeling in plaats van alleen eenvoudige trigger-actieketens.

Met de AI-aangedreven workflowautomatisering kunt u ook een laag intelligentie toevoegen aan mechanische taken, zodat uw werkstroom gegevens kan interpreteren terwijl ze worden verplaatst en op basis van AI-output kan beslissen wat er vervolgens moet gebeuren.

De beste functies van n8n

Debug in realtime met live uitvoeringslogboeken, directe herhalingen, handmatige uitvoeringen, foutpaden en ingebouwde tools voor probleemoplossing.

Ga snel aan de slag met meer dan 600 kant-en-klare community-sjablonen voor chatbots, datacrawlers en andere gebruiksscenario's.

Voer meerdere gekoppelde automatiseringen uit die verschillende onderdelen van een proces afhandelen en samenwerken.

Beperkingen van n8n

Sommige integraties vereisen handmatige configuratie of API-kennis, wat een uitdaging kan zijn voor niet-technische gebruikers.

Prijzen van n8n

Gratis proefversie

Community Edition (GitHub): gratis

Starter : ~ $ 28/maand (€ 24/maand)

Pro : ~ $ 69/maand (€ 60/maand)

Business : ~ $ 921/maand (€ 800/maand)

Enterprise: Aangepaste prijzen

n8n-beoordelingen en recensies

G2: 4,8/5 (meer dan 100 beoordelingen)

Capterra: Onvoldoende beoordelingen

Wat zeggen echte gebruikers over n8n?

Hier is een G2-recensie:

n8n biedt een krachtige en flexibele manier om werkstroomautomatisering te realiseren zonder uitgebreide code. Ik vind het prettig dat het open source is, zelf te hosten en een breed bereik aan integraties biedt.

n8n biedt een krachtige en flexibele manier om werkstroomautomatisering te realiseren zonder uitgebreide code. Ik vind het prettig dat het open source is, zelf te hosten en een breed bereik aan integraties biedt.

5. Zapier (het beste voor automatisering van werkstroomen zonder code tussen apps)

via Zapier

Zapier is een codevrij automatiseringsplatform voor teams die automatisering snel willen opschalen. Het helpt u bij het automatisch triageren van IT-tickets, het kwalificeren van leads, het samenvatten van e-mails of het maken van verbinding met chatbotplatforms voor geautomatiseerde ondersteuning.

Met Zapier kunt u beginnen met vooraf gemaakte sjablonen of gewoon uw idee in gewoon Engels beschrijven om een werkstroom te genereren. Wat het een betrouwbare tool maakt, is de uitgebreide integratiedekking en gebruiksvriendelijke tools zoals Canva, Tabel en Interfaces.

Voor grotere teams voegt Zapier bedrijfsbeheersingsfuncties toe. U krijgt op rollen gebaseerde toestemmingen, audittrails, SOC2-compliance, SSO en volledige observeerbaarheid, zodat governance en veiligheid gelijke tred houden met automatisering.

De beste functies van Zapier

Bouw aangepaste AI-agents die in uw hele stack werken met behulp van de AI Agents-tool.

Automatiseer snel het aanmaken van werkstroomen met behulp van de AI-aangedreven Zap Builder.

Geef agents een persistent geheugen en beperkingen om meerstapsredeneringen te ondersteunen.

Laat agents context halen uit documenten, URL's, eerdere outputs, enz. en beslissingen nemen zonder hardcoded regels.

Krijg altijd actieve agents die kunnen worden geactiveerd door webhooks, inkomende berichten, formulierinzendingen, CRM-updates, bestandsuploads en geplande intervallen.

Limieten van Zapier

Sommige integraties kunnen enigszins beperkt zijn als u geavanceerde voorwaardelijke logica of complexe werkstroom met meerdere stappen wilt.

Prijzen van Zapier

Free

Professional : $ 29,99/maand

Team : $ 103,50/maand

Enterprise: Aangepaste prijzen

Zapier-beoordelingen en recensies

G2 : 4,5/5 (meer dan 1400 beoordelingen)

Capterra: 4,7/5 (meer dan 3000 beoordelingen)

Wat zeggen echte gebruikers over Zapier?

Hier is een G2-recensie:

Het platform bespaart tijd door handmatige werklasten te verminderen en de operationele efficiëntie te verbeteren. Het beste van alles is dat het eenvoudig te implementeren en in hoge mate aanpasbaar is, waardoor het de flexibiliteit biedt die nodig is om complexe logica en werkstroomen met meerdere apps te beheren.

Het platform bespaart tijd door handmatige werklasten te verminderen en de operationele efficiëntie te verbeteren. Het beste van alles is dat het eenvoudig te implementeren en in hoge mate aanpasbaar is, waardoor het de flexibiliteit biedt die nodig is om complexe logica en werkstroomen met meerdere apps te beheren.

6. Adept AI (het beste voor automatisering op basis van natuurlijke taal in werkstroomen van ondernemingen)

De kernmissie van Adept AI is het bouwen van agents die software kunnen gebruiken zoals mensen dat doen. Het platform maakt gebruik van een full-stackbenadering en combineert enorme trainingsdatasets met multimodale AI-modellen die zowel beeld als tekst begrijpen.

Agenten reageren op zowel tekst- als spraakopdrachten en kunnen navigeren op een website, gegevens invoeren in formulieren, webpagina's doorzoeken, spreadsheets filteren en grafieken, tabellen enz. begrijpen. Dankzij hun computervisielaag kunnen ze UI-elementen identificeren en ruimtelijke lay-outs begrijpen, zodat ze gemakkelijk kunnen omgaan met knoppen, vervolgkeuzelijsten, invoervelden en complexe widgets.

De tool is ontwikkeld om mensen te ondersteunen, niet om hen te vervangen. De tool kan pauzeren om opheldering te vragen wanneer iets onduidelijk is, ontbrekende informatie opvragen, de stappen weergeven die worden uitgevoerd of belangrijke acties bevestigen voordat verder wordt gegaan.

De beste functies van Adept AI

Zet een eenvoudige instructie in natuurlijke taal om in een complete, meerstaps werkstroom die in verschillende tools wordt uitgevoerd.

Krijg flexibele, dynamische agents die verschillende paden kiezen als er iets misgaat en herstellen van fouten.

Automatiseer meerstapswerkstroomen met agents die door tabbladen kunnen navigeren, spreadsheets kunnen bijwerken met recente gegevens, velden tussen twee tools kunnen synchroniseren, CRM-gegevens naar een ERP kunnen kopiëren en nog veel meer.

Beperkingen van Adept AI

De full-stackbenadering maakt de implementatie trager en resource-intensiever in vergelijking met lichtgewicht automatiseringstools.

Prijzen van Adept AI

Aangepaste prijzen

Beoordelingen en recensies van Adept AI

G2 : Onvoldoende beoordelingen

Capterra: onvoldoende beoordelingen

💡 Pro-tip: Kijk bij het evalueren van APA-tools verder dan basistaakautomatisering en controleer hoe goed ze LLM-agenten gebruiken om schermen te interpreteren, ongestructureerde invoer te begrijpen en realtime beslissingen te nemen. De sterkste platforms combineren LLM-redenering met actiemogelijkheden op UI-niveau, waardoor u agents krijgt die niet alleen denken, maar ook handelen, zelfs wanneer werkstroom zich uitstrekt over rommelige interfaces of omgevingen met meerdere apps.

7. Uniphore (het meest geschikt voor werkstroomen op niveau van de onderneming en automatisering in meerdere stappen)

via Uniphore

Uniphore is een cloudplatform met een speciale Agentic-laag, waarop AI-agents en applicaties worden ingezet die zijn aangepast aan klantenservice, verkoop, marketing en HR-transformatie. Het helpt bedrijven bij de automatisering en verbetering van klantgesprekken.

In plaats van alleen gesprekken om te zetten in transcripties, begrijpt het de intentie, detecteert het emoties en gebruikt het AI-agenten om serviceteams in realtime te begeleiden. Het kan gegevens ophalen, routinestappen automatiseren, samenvattingen maken en de beste volgende actie voorstellen terwijl het gesprek plaatsvindt.

Voor teams die worden belast met handmatig vervolgwerk of inconsistente klantervaringen biedt Uniphore een duidelijkere, snellere manier om gesprekken af te handelen. Het resultaat is snellere oplossingen, soepelere werkstroomen en interacties die zowel voor klanten als voor agents natuurlijker aanvoelen.

De beste functies van Uniphore

Bouw een bibliotheek van agents voor redeneren, onderzoek en uitvoering van taken binnen de Agentic Layer.

Implementeer AI-toepassingen op een samen te stellen manier in de publieke cloud, private cloud of op locatie.

Coördineer multi-agentic werkstroomen met behulp van een op BPMN gebaseerde visuele ontwerpinterface.

Lever vooraf gebouwde, gebruiksklare AI-applicaties voor snelle resultaten.

Begeleid live agents in realtime met AI-ondersteuning die zich aanpast aan elk gesprek.

Beperkingen van Uniphore

Voor het wijzigen van attributen is kennis van SQL vereist, wat onnodige complexiteit met zich meebrengt.

Prijzen van Uniphore

Aangepaste prijzen

Beoordelingen en recensies van Uniphore

G2 : 4/5 (meer dan 40 beoordelingen)

Capterra: onvoldoende beoordelingen

8. CrewAI (het beste voor multi-agent werkstroom-orkestratie)

via CrewAI

Met CrewAI kunt u teams van AI-agenten samenstellen om taken en complexe, meerstapswerkstroomen te automatiseren. Aan elke agent kan een specifieke rol worden toegewezen, zoals onderzoeker, schrijver, analist, enz. Meerdere agenten werken vervolgens samen, delegeren taken en werken samen om een groter doel te voltooien, vergelijkbaar met hoe een echt team werkt.

Het platform heeft ingebouwde tools voor webautomatisering, webscraping, gegevensverwerking en API-integraties die agenten kunnen gebruiken. Bovendien kunnen agenten het geheugen en de context bijhouden voor alle taken en interacties, waardoor ze nuttig zijn voor complexe werkstroomen waarbij de context uit het verleden van belang is.

Het platform is ook flexibel: u kunt het in de cloud uitvoeren, zelf hosten of lokaal implementeren, afhankelijk van uw specifieke behoeften op gebied van veiligheid en naleving. En met een gebruiksvriendelijke UI Studio en sjablonen zonder code kunnen zowel technische als niet-technische teams eenvoudig agentische automatiseringen bouwen.

De beste functies van CrewAI

Creëer gebeurtenisgestuurde automatiseringen die eenvoudige stappen, voorwaardelijke logica, tooloproepen of volledige teams kunnen omvatten wanneer dat nodig is.

Creëer gespecialiseerde, op rollen gebaseerde agents met gedefinieerde rollen, expertise en specifieke doelen.

Houd bij wat agenten hebben gedaan, welke tools ze hebben gebruikt, hun inputs/outputs, looptijd en resourcegebruik.

Comprimeer lange taakgeschiedenissen door eerdere context samen te vatten, zodat agents betrouwbaar meerstapswerkstroomen kunnen uitvoeren zonder het contextvenster van het model te overschrijden.

Definieer sequentiële of parallelle werkstroomen met gestructureerde controle met behulp van CrewAI Flows.

Beperkingen van CrewAI

De tool heeft nog steeds een sterke afhankelijkheid van grote taalmodellen, wat betekent dat de kwaliteit van de output kan variëren.

Prijzen van CrewAI

Aangepaste prijzen

CrewAI-beoordelingen en recensies

G2 : Onvoldoende beoordelingen

Capterra: onvoldoende beoordelingen

9. Automation Anywhere (het beste voor agentische AI-procesautomatisering op niveau van de onderneming)

via automatisering

Automation Anywhere maakt gebruik van een Process Reasoning Engine waarmee agents kunnen redeneren, plannen en contextbewuste beslissingen kunnen nemen in plaats van simpelweg rigide scripts te volgen. Deze agents werken met doelen en maken gebruik van meerdere systemen en databronnen om deze te bereiken.

Het platform is gebouwd om verouderde mainframes, cloudapps, ERP's, databases, SaaS, API's enz. te coördineren. Dit maakt het een goede optie voor ondernemingen met een gemengde infrastructuur, waar processen zich uitstrekken over oudere en nieuwere systemen.

Het platform beschikt ook over een automatisering van documenten-engine. Deze haalt gegevens op met behulp van machine learning en OCR, valideert deze en stuurt ze automatisch door naar downstream-systemen.

De beste functies van Automation Anywhere

Breng in kaart hoe de werkstroom daadwerkelijk verloopt tussen teams en applicaties, en benadruk de mogelijkheden voor automatisering met het hoogste rendement met behulp van Process Discovery -mogelijkheden.

Ontwerp, coördineer en voer voltooide end-to-end werkstroomuitvoeringen uit die meerdere systemen in de uniforme cloudomgeving van het platform omvatten, zodat u centrale controle behoudt.

Gebruik Automation Co-Pilot om automatiseringen rechtstreeks vanuit de applicatie te triggeren en ermee te communiceren, en taken in realtime door te geven aan bots.

Stem AI-agenten, systemen, gegevens en teams op elkaar af voor naadloze operaties met behulp van de Mozart Orchestrator.

Beperkingen van de automatisering van Automation Anywhere

De implementatie is complex, dus het opzetten van de omgeving en het trainen van teams kan enkele weken in beslag nemen.

Prijzen van automatisering Anywhere

Aangepaste prijzen

Beoordelingen en recensies van Automation Anywhere

G2 : 4,5/5 (meer dan 5600 beoordelingen)

Capterra: 4,4/5 (meer dan 100 beoordelingen)

Wat zeggen echte gebruikers over automatisering Anywhere?

Hier is een recensie van Capterra:

De tijd en moeite die we hierdoor hebben bespaard, hebben we kunnen besteden aan belangrijkere aspecten van ons werk, zoals contact met onze studenten en het opstellen van zinvolle lesplannen. Ik heb mijn collega-docenten en medewerkers opgelucht zien ademhalen toen ze zagen dat taken die vroeger uren in beslag namen, nu automatisch werden voltooid.

De tijd en moeite die we hierdoor hebben bespaard, hebben we kunnen besteden aan belangrijkere aspecten van ons werk, zoals contact met onze studenten en het opstellen van zinvolle lesplannen. Ik heb mijn collega-docenten en medewerkers opgelucht zien ademhalen toen ze zagen dat taken die vroeger uren in beslag namen, nu automatisch werden voltooid.

10. Vonage AI Studio (het beste voor AI-aangedreven klantbetrokkenheid en virtuele agents)

via Vonage AI

Met Vonage AI krijgt u AI-aangedreven virtuele agents die met gebruikers kunnen communiceren via meerdere kanalen, zoals telefoongesprekken, sms/tekstberichten, chatten, WhatsApp en meer.

Automatische spraakherkenning, natuurlijke taalbegrip en tekst-naar-spraakmogelijkheden maken volledig spraakgestuurde, gesprekgerichte werkstroom mogelijk.

Het platform kan worden geïntegreerd met grote CRM-systemen zoals Salesforce, Microsoft Dynamics 365 en Zoho CRM via een uniform communicatie- en contactcenterplatform. Wanneer er een telefoontje of chat binnenkomt, kan de CRM-integratie het dossier, de geschiedenis, eerdere tickets of deals van de klant weergeven, zodat agents direct de volledige context hebben voordat ze reageren.

De beste functies van Vonage AI Studio

Zorg voor een flow-builder-omgeving waarmee zowel technische als niet-technische gebruikers werkstroomstromen en processen met automatisering kunnen bouwen zonder te codeen.

Bouw agents die de intentie van gebruikers kunnen detecteren, intentiewisselingen tijdens gesprekken kunnen verwerken en fouten in de invoer of dubbelzinnige reacties van gebruikers kunnen beheren.

Gebruik communicatie-API's (spraak, berichten, video) om door Vonage aangestuurde agents en automatisering in bredere werkstroomen te integreren.

Vereenvoudig het opbouwen van gesprekken en verbeter de nauwkeurigheid door uw kennisbank van de onderneming te integreren.

Limieten van Vonage AI Studio

Voor sommige integraties zijn mogelijk aangepaste connectoren of een zorgvuldige configuratie nodig, wat de implementatie voor kleine teams moeilijker kan maken.

Prijzen van Vonage AI Studio

Aangepaste prijzen

Beoordelingen van Vonage AI Studio

G2 : Onvoldoende beoordelingen

Capterra: onvoldoende beoordelingen

Als u op zoek bent naar platforms voor agentische procesautomatisering, zijn dit enkele sleutelfuncties waarmee u rekening moet houden:

Natural Language Processing (NLP) : Kies een tool waarmee u instructies in eenvoudige bewoordingen kunt geven met behulp van krachtige taalmodellen en NLP.

Ondersteuning voor werkstroom met meerdere stappen : zorg ervoor dat uw tool end-to-end, platformonafhankelijke werkstroom voor automatisering gemakkelijk kan beheren.

Integraties : zoek naar soepele integraties met uw tech stack, API's, bestaande bedrijfssystemen en dataplatforms.

Human-in-the-loop-controles : kies tools die snel menselijk toezicht en ingrijpen mogelijk maken wanneer dat nodig is.

Governance en veiligheid : kies voor een tool met sterke maatregelen voor de veiligheid wanneer automatiseringen gevoelige gegevens raken. Denk aan audit trails, compliancecontroles en op rollen gebaseerde toegang.

Low-code/No-code builders: zoek een tool met drag-and-drop- of no-code-opties, zodat iedereen in uw team snel werkstroomen kan bouwen en aanpassen.

Voordelen van automatisering van agentische processen

Met AI-agenttools die kunnen leren, zich kunnen aanpassen en kunnen coördineren, werken uw werkstroomen niet alleen sneller, maar worden ze ook beter.

Hier zijn enkele van de grootste voordelen van APA:

Minimaliseer redundantie: bevrijd medewerkers van handmatig, repetitief werk, zodat ze zich kunnen concentreren op waardevoller werk.

Verbeter de nauwkeurigheid en consistentie: laat AI-agenten op regels gebaseerde processen afhandelen met minder fouten en ingebouwde controleerbaarheid.

Schaal complexe werkstroomen: coördineer taken tussen geautomatiseerde systemen, applicaties en databronnen zonder extra overhead.

Verbeter de besluitvorming: gebruik AI-aangedreven redeneerengines en mogelijkheden voor automatisering om gegevens te evalueren, resultaten te voorspellen, markttrends te bijhouden en volgende stappen aan te bevelen.

Verbeter de veiligheid met menselijk toezicht: laat agents pauzeren voor verduidelijking, escaleren van uitzonderingen en bevestigen van kritieke acties om procesrisico's te verminderen.

Voer end-to-end werkstroomen uit: coördineer meerstapssequenties in meerdere tools, van navigatie en extractie tot validatie en updates met : coördineer meerstapssequenties in meerdere tools, van navigatie en extractie tot validatie en updates met AI-agents voor projectmanagement.

Wat zijn enkele veelvoorkomende toepassingen van automatisering?

Agentische automatisering komt van pas wanneer teams vastlopen door steeds dezelfde repetitieve taken uit te voeren. Hier zijn enkele voorbeelden uit het dagelijks leven waarin het leven gemakkelijker wordt:

📞 Klantenservice: AI-agenten kunnen routinematige vragen direct oplossen, klanten naar selfservice-opties leiden, benodigde informatie vastleggen en alleen de echt complexe gevallen doorgeven aan menselijke agenten. U kunt de responstijden verkorten en tegelijkertijd de menselijke expertise inzetten waar dat nodig is.

💲 Financiële teams: Goedkeuringen, afstemmingen, gegevensvalidatie, rapportgeneratie en nalevingscontroles worden sneller en betrouwbaarder omdat agents gestructureerde werkstroomnauwkeurig afhandelen. Dit vermindert het operationele risico en verbetert de auditgereedheid.

👥 HR-afdelingen: Onboarding van werknemers, vragen over beleid, inschrijving voor secundaire arbeidsvoorwaarden en documentbeheer stapelen zich niet langer op. AI-agentic werkstroom coördineert meerdere systemen, stuurt herinneringen, legt informatie vast en zorgt ervoor dat elke nieuwe medewerker of elk verzoek van een medewerker soepel door het proces loopt.

❤️ Zorgactiviteiten: Taaken zoals het verwerken van claims, het registreren van patiënten, het plannen van afspraken en het controleren van verzekeringsgegevens worden gestroomlijnd. Agenten verminderen de administratieve overhead, minimaliseren menselijke fouten en helpen providers meer tijd te besteden aan klinische zorg in plaats van aan papierwerk.

📈 Verkoop en marketing: Agenten kwalificeren leads vooraf, werken CRM's bij, volgen campagnes op, monitoren pijplijnsignalen en triggeren tijdige outreach. Hierdoor blijven de inkomstenactiviteiten continu op de achtergrond draaien, terwijl verkopers meer tijd hebben voor het daadwerkelijke verkopen.

Wat is het verschil tussen automatisering met Agentic, AI-gestuurde automatisering en RPA?

Deze termen lijken misschien op elkaar, maar ze zijn niet hetzelfde. Elke aanpak lost een ander deel van de automatiseringspuzzel op.

Neem een kijkje ⬇️

Dimension RPA AI-aangedreven automatisering Agentische automatisering Kernfunctie Volgt regels, bootst klikken/toetsaanslagen na Voegt AI toe voor patroonherkenning en NLP Agenten denken, plannen, passen zich aan en handelen autonoom. Gegevensverwerking Alleen gestructureerde gegevens Verwerkt gestructureerde + sommige ongestructureerde gegevens Verwerkt alle gegevenstypen met redeneringen Besluitvorming Geen, alleen op regels gebaseerd Beperkt, geleid door AI-modellen Geavanceerde, meerstaps, doelgerichte redenering Werkstroomomvang Taakniveau Procesniveau End-to-end, systeemoverschrijdende werkstroomen Menselijke rol Hoog Matig Laag

Kortom:

RPA = de regelvolger

AI-aangedreven automatisering = de slimme assistent

Agentische automatisering = de flexibele teamgenoot

Uitdagingen en overwegingen bij APA

Agentische automatisering heeft een enorm potentieel, maar kent ook zijn eigen hindernissen. Voordat u eraan begint, is het de moeite waard om na te denken over deze uitdagingen:

De installatie vergt enige inspanning: APA is niet plug-and-play zoals RPA. U hebt duidelijke doelstellingen, solide datapijplijnen en governance nodig.

Gegevens zijn belangrijk: als de invoergegevens rommelig of onvolledig zijn, zullen de resultaten onbetrouwbaar zijn.

Mensen hebben tijd nodig om zich aan te passen: De overstap van handmatige naar AI-gestuurde processen kan intimiderend zijn. Goede communicatie en training helpen om de overgang soepeler te laten verlopen.

Veiligheid is cruciaal: aangezien APA meerdere apps en systemen raakt, mogen toegangscontrole en gegevensbescherming geen bijzaak zijn.

Duidelijkheid over kosten en ROI: Enterprise APA is niet goedkoop. De kunst is om te weten waar het de grootste opbrengst oplevert voordat u opschaalt.

De toekomst van automatiseringsoplossingen voor agentics

Agentische automatisering is in opkomst, maar de weg die voor ons ligt, zal niet voor elk bedrijf hetzelfde zijn. Dit is wat het onderzoek ons vertelt over waar het naartoe gaat:

De acceptatie zal versnellen, maar ongelijkmatig

Volgens het rapport 'The State of AI' van McKinsey past ongeveer driekwart van de bedrijven AI al toe op ten minste één van hun functies, en neemt het gebruik ervan geleidelijk toe.

Hetzelfde zal gebeuren met de invoering van agentische automatisering: early adopters zullen snel vooruitgang boeken, terwijl anderen meer tijd nodig zullen hebben om het in hun belangrijkste processen te integreren.

Agenten zullen evolueren van taakuitvoerders naar resultaat-eigenaars.

Nancy Xu, vicepresident van Salesforce AI, voorspelt: '

We gaan van conversatieassistenten die taken uitvoeren naar agents die verantwoordelijk zijn voor resultaten en die diep verankerd zijn in de structuur van het werk. In plaats van agents instructies te geven, geven we ze doelen. Of het nu gaat om het verbeteren van de klanttevredenheid, het vergroten van de pijplijn of het verkorten van de tijd die nodig is om een oplossing te vinden, agents zullen dynamisch leren om mensen, processen en gegevens te coördineren om resultaten voor u te behalen door proactief te werken binnen uw bedrijf met een diepgaand inzicht in de organisatie.

We gaan van conversatieassistenten die taken uitvoeren naar agents die verantwoordelijk zijn voor resultaten en die diep verankerd zijn in de structuur van het werk. In plaats van agents instructies te geven, geven we ze doelen. Of het nu gaat om het verbeteren van de klanttevredenheid, het vergroten van de pijplijn of het verkorten van de tijd die nodig is om een oplossing te vinden, agents zullen dynamisch leren om mensen, processen en gegevens te coördineren om resultaten voor u te behalen door proactief te werken binnen uw bedrijf met een diepgaand inzicht in de organisatie.

Breng automatisering in uw werkstroom met ClickUp

De toekomst van werk wordt niet bepaald door het aantal taken dat u op een dag kunt afvinken. Het wordt bepaald door hoe intelligent die taken worden uitgevoerd. Agentic-procesautomatisering is de verschuiving van mensen die taken handmatig uitvoeren naar AI-aangedreven agents die met ons samenwerken en de capaciteiten van teams versterken.

Daarom zijn tools zoals ClickUp zo interessant. Ze brengen alles samen op één plek, voegen daar slimme automatisering aan toe en maken de rommelige aspecten van het werk veel beter beheersbaar.

Meld u gratis aan bij ClickUp en ontdek hoe soepel uw werkstroom kan verlopen.

Veelgestelde vragen (FAQ)

Traditionele automatiseringsmethoden zoals RPA volgen vaste regels en scripts, terwijl agentische automatisering gebruikmaakt van agentische automatiseringsagenten die in realtime kunnen redeneren, zich kunnen aanpassen en beslissingen kunnen nemen.

Ja. APA kan werkstroomen op het gebied van financiën, HR, IT, bedrijfsvoering en klantenservice met elkaar verbinden, waardoor automatisering tussen afdelingen mogelijk wordt.

De meeste APA-platforms bevatten foutverwerking, escalatiepaden en audittrails, zodat uitzonderingen worden geregistreerd, gemarkeerd en omgeleid met minimale menselijke tussenkomst en menselijk toezicht wanneer dat nodig is.

Sectoren zoals financiën, gezondheidszorg, IT en klantenservice profiteren het meest van intelligente automatisering vanwege hun complexe, repetitieve en compliance-intensieve processen.

Absoluut. Veel APA-tools zijn ontworpen met no-code of low-code builders, waardoor ze toegankelijk zijn voor startups en kleine en middelgrote bedrijven die willen opschalen zonder extra personeel.

Toonaangevende platforms voldoen aan normen voor de veiligheid van ondernemingen, zoals SOC 2, GDPR en HIPAA, met op rollen gebaseerde toegang, versleuteling en gedetailleerde auditlogboeken voor de veiligheid van gegevens.