Hoe Slack AI gebruiken voor betere teamsamenwerking (Tips & voorbeelden)

Of je nu thuis werkt of in een hybride installatie, je hebt waarschijnlijk vaker dan je kunt tellen de vrolijke (of misschien vreselijke) ping van Slack notificaties gehoord.

Slack is een populaire app voor teams overal, vooral voor interne communicatie. De AI-mogelijkheden maken samenwerking en communicatie effectiever.

Slack AI biedt nuttige hulpmiddelen voor teams om efficiënter te werken door workflows te bouwen om taken te stroomlijnen en de communicatie te verbeteren.

Wil je Slack AI optimaal benutten? Laten we beginnen!

Inleiding tot Slack AI

Slack AI is een AI-assistent die is geïntegreerd in de Slack app om communicatie op de werkplek en samenwerking. Het kan gesprekken samenvatten, routinetaken automatiseren, dagelijkse samenvattingen leveren, en intelligente inzichten leveren in klantgegevens.

Slack AI functies zoals aanpasbare notificaties en slimme AI zoekfunctie helpen gebruikers om snel relevante bestanden en discussies te vinden. Simpel gezegd, Slack AI maakt het makkelijker voor teams om verbinding te houden en gefocust te blijven.

Laten we eens kijken hoe je het kunt gebruiken.

Slack AI instellen

Slack AI toevoegen aan je werkstroom is heel eenvoudig. Je moet echter verschillende installatieprocessen volgen, afhankelijk van je abonnement op Slack.

Voor Pro en Business+ abonnementen:

➡️ Stap 1: Klik op de naam van de Slack werkruimte in de zijbalk op je desktop.

via Slack ➡️ Stap 2: Beweeg met de muis over 'Gereedschappen & instellingen' en selecteer 'Instellingen werkruimte'

via slap_ ➡️ Stap 3: Ga naar het tabblad 'Toestemmingen'.

via slap_ ➡️ Stap 4: Zoek naar de sectie Slack AI en klik op 'Uitvouwen'

➡️ Stap 5: Om toegang toe te staan of te verwijderen, vinkt u het vakje naast 'Toegang tot Slack AI toestaan' binnen uw organisatie aan of uit

➡️ Stap 6: Klik op 'Opslaan' om toegang te krijgen tot Slack AI.

Voor Enterprise Grid Abonnementen

➡️ Stap 1: Klik op de naam van uw organisatie in de zijbalk van de Slack app.

via slap_ ➡️ Stap 2: Beweeg met de muis over 'Instellingen' en kies 'Instellingen organisatie'

via Slack ➡️ Stap 3: Zoek Slack AI en klik op Bewerken.

➡️ Stap 4: Vink het vakje naast Toegang tot Slack AI binnen uw organisatie toestaan aan of uit, indien nodig.

➡️ Stap 5: Sla uw wijzigingen op en u bent klaar om Slack AI te gebruiken.

Nu zou Slack AI moeten zijn ingesteld voor jouw werkruimte of organisatie, zodat je het volgende kunt stroomlijnen AI communicatie kunt stroomlijnen en Taakbeheer!

➡️ Lees meer: Leer hoe je in eenvoudige stappen een Slack Bot maakt!

Verbinding maken tussen je favoriete tools en Slack is super eenvoudig. Met de no-code Workflow Builder kun je moeiteloos de apps die je dagelijks gebruikt met elkaar verbinden.

Zo integreer je Slack AI met andere apps:

✅ Open de Workflow Builder in Slack. Het is gebruiksvriendelijk, dus je hebt geen codeervaardigheden nodig om je aangepaste workflows te maken

kies uit verschillende populaire integratietools, zoals ClickUp, Jira, Google Spreadsheets, Zoom en Asana. Met deze apps kun je Taken beheren, documenten bijwerken en goedkeuringen stroomlijnen vanuit Slack

✅ Bepaal triggers om je werkstromen te starten, zoals het ontvangen van een nieuw bericht of het voltooien van een taak. Geef vervolgens aan welke acties automatisch moeten plaatsvinden

✅ Voer een snelle test uit zodra alles in de werkstroom is ingesteld om ervoor te zorgen dat het werkt zoals verwacht. Vervolgens kunt u uw werkstroom starten, zodat uw team geen terugkerende taken meer hoeft uit te voeren

Slack AI gebruiken voor betere teamcommunicatie

Slack AI is ontworpen om communicatie te stroomlijnen en Taken te beheren, waardoor teamsamenwerking eenvoudiger en efficiënter wordt. Hier lees je hoe je het meeste uit deze AI kunt halen functies in Slack .

Communicatie automatiseren

Gebruik Slack AI om snel bij te praten over gesprekken zonder door alle berichten te hoeven scrollen. Zo werkt het:

Samenvattingen van berichten: Slack AI kan samenvattingen van kanalen en threads maken voor een specifieke periode of ongelezen berichten (zoals de laatste zeven dagen), zodat je snel een overzicht hebt van je actiepunten en projectdiscussies

Slack AI kan samenvattingen van kanalen en threads maken voor een specifieke periode of ongelezen berichten (zoals de laatste zeven dagen), zodat je snel een overzicht hebt van je actiepunten en projectdiscussies Aantekeningen voor vergaderingen in Huddles: Het maakt ook aantekeningen voor vergaderingen in Huddles. Klik gewoon op het pictogram AI-notities en de AI legt automatisch de sleutelpunten vast die zijn besproken

via Slack

Taak automatisering en werkstroom optimalisatie inschakelen

Slack AI is niet alleen voor het samenvatten van berichten; het kan ook het beheer van taken en dagelijkse workflows stroomlijnen, waardoor het een handig hulpmiddel is voor het verhogen van de productiviteit van teams:

📌 Taakherinneringen: Stel herinneringen in voor deadlines, taken en actie-items zodat niemand belangrijke updates mist. Dit helpt projecten op schema te houden zonder constante check-ins

goedkeuringsprocessen: Slack AI kan teamleden laten weten wanneer het tijd is voor hun inbreng als jouw team goedkeuringen voor projecten of documenten verwerkt. Dit zorgt ervoor dat alles soepel verloopt zonder onnodige vertragingen

📌 Kanaaltaakbeheer: Het kan je ook op de hoogte stellen van openstaande taken in specifieke kanalen, zodat je op de hoogte bent van de openstaande taken en ze gemakkelijk kunt opvolgen

via Slack

Krijg AI-gestuurde inzichten en gegevensanalyse

Slack AI kan managers en teamleiders waardevolle inzichten verschaffen en een duidelijker beeld geven van de teamdynamiek. Het helpt:

📌 Rapportages genereren: Slack AI helpt bij projectmanagement door snelle rapportages te maken over teamprestaties, reactiesnelheid en betrokkenheid. Dit helpt je om de voortgang van projecten in realtime bij te houden en de algehele efficiëntie van het team te verbeteren

📌 Analyseer communicatiepatronen: Je kunt Slack AI ook gebruiken om communicatiepatronen binnen teams te identificeren, zodat je eventuele problemen vroegtijdig kunt aanpakken. Bijvoorbeeld, vertraagde reactietijden kunnen duiden op blokkers

Configureer dagelijkse recaps om op de hoogte te blijven

Het is niet gemakkelijk om gesprekken in meerdere kanalen bij te houden...

Slack AI biedt dagelijkse kanaalrecaps om je op de hoogte te houden en ervoor te zorgen dat je altijd op de hoogte blijft. Elke ochtend krijg je een samenvatting met de belangrijkste punten van de vorige dag, zodat je op de hoogte blijft van belangrijke gesprekken.

Aanpasbare kanaalselectie: Slack AI stelt kanalen voor je recapitulatie voor op basis van je activiteit, maar jij hebt de controle - je kunt kiezen welke kanalen je wilt opnemen. Op deze manier krijg je updates over de discussies die voor jou het belangrijkst zijn, zonder de constante notificaties

via Slack

Je Slack-kanalen opschonen : Zodra je kanalen hebt toegevoegd aan je dagelijkse recap, kun je ze dempen in je zijbalk, zodat het overzichtelijk blijft. Zo blijf je georganiseerd en toch op de hoogte

Taalondersteuning aanpassen

Slack AI is beschikbaar in het Engels, Spaans en Japans, dus je kunt het zo instellen dat het reageert in de taal waar jij je het prettigst bij voelt.

Pas je voorkeur aan en Slack AI zal zoekresultaten geven, zoals samenvattingen en aantekeningen, evenals zoekantwoorden in die taal. Het is een geweldige manier om inclusiviteit en diversiteit te bevorderen voor wereldwijde teams.

Verbeter samenwerking met AI

Slack AI verbetert ook de samenwerking tussen teams door snelle, automatische antwoorden op query's te geven. Dit is vooral handig voor terugkerende of veelvoorkomende vragen die vaak in teams voorkomen.

Je kunt Slack AI configureren om automatisch te antwoorden op veelgestelde vragen of veelvoorkomende verzoeken.

Als leden van een team bijvoorbeeld vaak vragen stellen over de tijdlijnen of doelen van een project, kan Slack AI geprogrammeerd worden om een link te geven met alle details van het project. Dit maakt asynchrone communicatie gemakkelijker voor teams.

Direct antwoorden vinden met AI-gestuurd zoeken

De zoekfunctie van Slack AI werkt geweldig voor het vinden van informatie op basis van je Slack-berichten. Het kan je bijvoorbeeld de metriek van de laatste marketingcampagnes vertellen door kanaaldiscussies te doorlopen.

Elk antwoord bevat koppelingen naar de originele berichten of bestanden, dus als je meer context nodig hebt, klik je gewoon door.

gebruik ClickUp Brain om antwoorden te krijgen uit een clip transcript_

ClickUp Clips stoppen niet bij het opnemen. Ze worden geleverd met de extra bonus van transcriptie!

ClickUp Brain kan clips transcriberen, voltooien met tijdstempels en sleutelmomenten. Dit betekent dat als iemand de clip mist of de details opnieuw wil bekijken, hij of zij snel toegang heeft tot het transcript, dat kan worden omgezet in samenvattingen of actiegerichte lijsten die Nog te doen zijn.

Slack integratie voor verbeterde samenwerking

Wie zegt dat je van platform naar platform moet springen om je team in verbinding te houden? ClickUp Slack integratie centraliseert de communicatie en zorgt ervoor dat iedereen op dezelfde pagina zit.

integreer de functies van ClickUp en Slack om uw workflow te vergemakkelijken_

Creëer taken rechtstreeks vanuit Slack door '/ClickUp new' te typen in een willekeurig kanaal. Uw Taak wordt dan toegevoegd aan uw ClickUpspace zonder dat u van app hoeft te wisselen.

Als een teamlid een link naar een taak deelt in Slack, wordt deze automatisch ingevuld in ClickUp-taak met alle benodigde details. Bovendien is het beheren van taken eenvoudig, met een gebruiksvriendelijk vervolgkeuzemenu waarmee u moeiteloos deadlines, prioriteiten en statussen kunt instellen.

En het beste deel? U ontvangt realtime notificaties in Slack wanneer er een nieuwe Taak wordt aangemaakt of wanneer iemand commentaar geeft in ClickUp. Zo bent u altijd op de hoogte en mist u geen belangrijke informatie, stroomlijnt u uw werkstroom en houdt u iedereen op één lijn!

➡️ Lees meer: ClickUp vs. Slack: Welke tool voor teamcommunicatie is het beste?

Ontgrendel een nieuw niveau van teamsamenwerking met ClickUp

Slack AI is een goed hulpmiddel voor het stroomlijnen van communicatie en samenwerking.

De aanpasbare notificaties en intelligente zoekmogelijkheden maken het makkelijk voor teams om te blijven synchroniseren en zonder gedoe toegang te krijgen tot de informatie die ze nodig hebben. We hopen dat je dit artikel nuttig vond om optimaal gebruik te maken van deze veelzijdige tool!

Als je er echter over denkt om Slack te verlaten en Slack te integreren met uitgebreidere AI-tools die verder gaan dan alleen chatten, dan is ClickUp het proberen waard. Het combineert naadloos projectmanagement met communicatietools, zodat je niet hoeft te schakelen tussen verschillende platforms.

Met ClickUp kun je taken beheren, samenwerken met je team en alles georganiseerd houden op één plek. Aanmelden voor ClickUp vandaag om opnieuw uit te vinden hoe u samenwerkt!