Hoe maak je een Slack Bot van de grond af aan?

Virtuele werkruimtes zoals Slack zijn een groot deel van onze werkcultuur geworden.

Moet je communiceren met je teamgenoten? Stuur ze gewoon een rechtstreeks bericht op Slack. Wil je samenwerken aan een project? Slack dekt je met kanalen, integraties en eenvoudig delen van bestanden.

Een van de beste mogelijkheden van Slack zijn de geautomatiseerde bots, die drie belangrijke rollen vervullen als ze geïntegreerd zijn in een Slack-groep of -kanaal: taken automatiseren, notificaties versturen en vragen beantwoorden.

Klinkt als een redder in nood, toch? In dit artikel bekijken we hoe je de perfecte Slack bot kunt maken die past bij de behoeften van je team.

❗Aantekening: Voordat je begint, moet je de Slack CLI geïnstalleerd hebben en je nieuwe werkruimte geautoriseerd hebben. Voer Slack auth lijst uit om dit te verifiëren.

Je eigen Slack Chatbot maken Laten we de stappen doorlopen die nodig zijn voor het maken van en

een Slack bot te integreren .

Voor uw gemak, leiden we met een voorbeeld hoe u een Slack bot schrijft die welkomstteksten stuurt naar nieuwe gebruikers. Nog te doen: het proces is min of meer vergelijkbaar met andere bot functies.

Elke stap vereist enige code. Maar maak je geen zorgen, deze gids zal je door elk detail leiden om ervoor te zorgen dat je je chatbot kunt maken zonder gedoe.

Stap 1: Maak een Slack app met de CLI

Voordat je begint met het bouwen van je Slack bot, heb je de juiste tools nodig. De eerste stap bestaat uit het maken van je Slack app met behulp van de command-line interface (CLI).

Begin met het instellen van een lege app met de Slack CLI met behulp van dit commando:

slack create welcome-bot-app -template https://github.com/slack-samples/deno-welcome-bot

Door dit commando uit te voeren maak je een app map aan gekoppeld aan je Slack account. Maak in je nieuwe app map drie sleutel mappen aan die zullen dienen als basis voor je Slack bot:

functies

werkstromen

triggers

Met deze mappen en toestemmingen op hun plaats, ben je klaar om te beginnen met het bouwen van je Slack app!

In plaats van alle code zelf te schrijven, kun je ook het volgende commando gebruiken om de Welcome Bot app direct te maken:

slack create welcome-bot-app --template https://github.com/slack-samples/deno-welcome-bot

Zodra je project is gemaakt, navigeer je naar je projectmap om je Slack bot aan te passen.

Stap 2: Maak de app mandaat

Het app manifest is je blauwdruk voor de Slack bot. Voor een Welcome Bot zal je manifest bevatten:

Werkstromen:

MessageSetupWorkflow

SendWelcomeMessageWorkflow

Datastore:

WelkomBerichtDatastore

Scopes:

chatten:schrijven

chatten:schrijven.openbaar

datastore:lezen

databank:schrijven

kanalen:lezen

triggers:schrijven

triggers:lezen

Wanneer je al deze componenten samenbrengt, zal je manifest.ts bestand er ongeveer zo uitzien:

// /manifest.ts

import { Manifest } from "deno-slack-sdk/mod.ts";

import { WelcomeMessageDatastore } uit "./datastores/messages.ts";

import { MessageSetupWorkflow } from "./workflows/create_welcome_message.ts";

import { SendWelcomeMessageWorkflow } uit "./workflows/send_welcome_message.ts";

export standaard Manifest({

naam: "Welkomstbericht Bot",

beschrijving:

"Snelle manier om geautomatiseerde welkomstberichten te installeren voor kanalen in je werkruimte.",

pictogram: "assets/default_new_app_icon.png",

werkstromen: [MessageSetupWorkflow, SendWelcomeMessageWorkflow],

uitgaandeDomeinen: [],

datastores: [WelcomeMessageDatastore],

botScopes: [

"chatten:schrijven", "chatten:schrijven.openbaar", "datastore:read", "datastore:write", "kanalen:lezen", "triggers:write", "triggers:lezen",

],

});

Stap 3: Een werkstroom maken voor de instelling van het welkomstbericht

Eerst definiëren we de workflow:

Maak bestand : Voeg een nieuw bestand toe met de naam create_welcome_message.ts in de map workflows

: Voeg een nieuw bestand toe met de naam create_welcome_message.ts in de map workflows Werkstroom definiëren: Definieer in dit bestand de MessageSetupWorkflow zodat een bot gebruiker een welkomstbericht kan instellen via een formulier

Zo ziet de workflowdefinitie eruit:

// /workflows/create_welcome_message.ts

import {DefineWorkflow, Schema } uit "deno-slack-sdk/mod.ts";

import { WelcomeMessageSetupFunction } from "../functions/create_welcome_message.ts";

/

De MessageSetupWorkflow opent een formulier waar de gebruiker een

welkomstbericht aanmaakt. De trigger voor deze werkstroom staat in

/triggers/welcome_message_trigger.ts */

export const MessageSetupWorkflow = DefineWorkflow({

callback_id: "message_setup_workflow",

titel: "Welkomstbericht maken",

beschrijving: " Maakt een bericht om nieuwe gebruikers welkom te heten in het kanaal.",

input_parameters: {

eigenschappen: { interactiviteit: { type: Schema.slack.types.interactivity, }, kanaal: { type: Schema.slack.types.channel_id, }, }, vereist: ["interactiviteit"],

},

});

Vervolgens voegen we een formulier toe:

Gebruik OpenForm: Voeg een formulier toe met de functie OpenForm om inputs van bot gebruikers te verzamelen

Zo voeg je de functie OpenForm toe aan je werkstroom create_welcome_message.ts:

// /workflows/create_welcome_message.ts

/

Deze stap gebruikt de OpenForm Slack functie. Het formulier heeft twee

ingangen -- een welkomstbericht en een kanaal ID voor dat bericht naar

worden gepost. */

const SetupWorkflowForm = MessageSetupWorkflow.addStep(

Schema.slack.functions.OpenForm,

{

titel: "Formulier welkomstbericht", submit_label: "Submit", beschrijving: ":wave: Maak een welkomstbericht voor een kanaal!", interactiviteit: MessageSetupWorkflow.inputs.interactivity, velden: { vereist: ["channel", "messageInput"], elementen: [ { naam: "messageInput", titel: "Je welkomstbericht, type: Schema.types.reeks, lang: waar, }, { naam: "kanaal", titel: "Selecteer een kanaal om dit bericht in te plaatsen", type: Schema.slack.types.channel_id, standaard: MessageSetupWorkflow.inputs.channel, }, ], },

},

);

Vervolgens voegen we bevestiging toe.

Voeg de volgende stap toe aan je create_welcome_message.ts werkstroom:

// /workflows/create_welcome_message.ts

/

Deze stap neemt de uitvoer van het formulier en geeft deze door aan een aangepaste

functie die het welkomstbericht instelt.

Zie /functions/setup_function.ts voor meer informatie. */

MessageSetupWorkflow.addStep(WelcomeMessageSetupFunction, {

bericht: SetupWorkflowForm.outputs.velden.messageInput,

kanaal: SetupWorkflowForm.outputs.fields.channel,

auteur: MessageSetupWorkflow.inputs.interactivity.interactor.id,

});

/

Deze stap gebruikt de functie SendEphemeralMessage Slack.

Er wordt een kortstondig bevestigingsbericht naar de gebruiker gestuurd

die het welkomstbericht heeft gemaakt, nadat de gebruiker het bovenstaande heeft ingediend

formulier heeft ingediend. */

MessageSetupWorkflow.addStep(Schema.slack.functions.SendEphemeralMessage, {

channel_id: SetupWorkflowForm.outputs.fields.channel,

user_id: MessageSetupWorkflow.inputs.interactivity.interactor.id,

bericht:

`Uw welkomstbericht voor dit kanaal is succesvol aangemaakt! :white_check_mark:`,

});

standaard MessageSetupWorkflow exporteren;

Stap 4: Gebruik een datastore om het welkomstbericht op te slaan

Begin met het maken van een datastore.

Maak bestand : Maak in je map datastores een bestand met de naam messages.ts

: Maak in je map datastores een bestand met de naam messages.ts Structuur definiëren: Stel de structuur van de datastore in voor het opslaan van welkomstberichten

In dit bestand definieer je de structuur van de datastore waar de welkomstberichten in het veld tekst worden opgeslagen:

// /datastores/messages.ts

import { DefineDatastore, Schema } from "deno-slack-sdk/mod.ts";

/

Datastores zijn een Slack gehoste locatie om op te slaan

en gegevens op te halen voor je app.

https://api.slack.com/automation/datastores */

export const WelcomeMessageDatastore = DefineDatastore({

naam: "berichten",

primary_key: "ID,

attributen: {

id: { type: Schema.types.reeks, }, kanaal: { type: Schema.slack.types.channel_id, }, bericht: { type: Schema.types.reeks, }, auteur: { type: Schema.slack.types.user_id, },

},

});

Stap 5: Maak een aangepaste functie om het welkomstbericht op te slaan in de datastore

Definieer eerst de aangepaste functie.

Maak bestand : Maak in de map functies een bestand met de naam create_welcome_message.ts

: Maak in de map functies een bestand met de naam create_welcome_message.ts Functie definiëren: Voeg de volgende code toe om de functie voor het opslaan van het welkomstbericht te definiëren

Hier is de code om de aangepaste functie te definiëren:

// /functions/create_welcome_message.ts

importeer {DefineFunction, Schema, SlackFunction } uit "deno-slack-sdk/mod.ts";

import { SlackAPIClient } from "deno-slack-sdk/types.ts";

import { SendWelcomeMessageWorkflow } from "../workflows/send_welcome_message.ts";

import { WelcomeMessageDatastore } uit "../datastores/messages.ts";

/

Deze aangepaste functie neemt de initiële invoer van het formulier, slaat het op

in de datastore en maakt een trigger voor gebeurtenissen om te luisteren naar

user_joined_channel gebeurtenissen in het opgegeven kanaal. */

export const WelcomeMessageSetupFunction = DefineFunction({

callback_id: "welcome_message_setup_function",

titel: "Installatie welkomstbericht",

beschrijving: "Neemt een welkomstbericht aan en slaat het op in de datastore",

bron_bestand: "functies/create_welcome_message.ts",

input_parameters: {

eigenschappen: { bericht: { type: Schema.types.reeks, beschrijving: "Het welkomstbericht", }, kanaal: { type: Schema.slack.types.channel_id, beschrijving: "Kanaal om in te posten, }, auteur: { type: Schema.slack.types.user_id, description: "Het ID van de gebruiker die het welkomstbericht heeft gemaakt", }, }, vereist: ["message", "channel"],

},

});

Voeg vervolgens de gewenste functie toe.

Gegevens opslaan: Neem een code op om de details van het welkomstbericht op te slaan in uw datastore en stel triggers voor botgebeurtenissen in

// /functies/creëer_welkom_bericht.ts

exporteer standaard SlackFunction(

WelkomBerichtSetupFunctie,

async ({ingangen, client }) => {

const {kanaal, bericht, auteur } = inputs; const uuid = crypto.randomUUID(); // Informatie over het welkomstbericht opslaan in de datastore const putResponse = await client.apps.datastore.put< typeof welkomberichtdatastore.definitie >({ datastore: WelcomeMessageDatastore.name, item: { id: uuid, kanaal, bericht, auteur }, }); als (!putResponse.ok) { return { fout: `Opslaan welkomstbericht mislukt: ${putResponse.error}` }; } // Zoeken naar bestaande triggers voor de welkom workstroom const triggers = await findUserJoinedChannelTrigger(client, kanaal); if (triggers.fout) { return {fout: `Opzoeken van bestaande triggers mislukt: ${triggers.error}` }; } // Maak een nieuwe trigger user_joined_channel als deze niet bestaat if (!triggers.exists) { const newTrigger = await saveUserJoinedChannelTrigger(client, kanaal); als (!newTrigger.ok) { return { fout: `Kan geen welkomst trigger maken: ${newTrigger.error}`, }; } } return {outputs: {} };

},

);

Integreer vervolgens de Slack bot in je werkstroom.

Werkstroom bijwerken: Voeg in het bestand create_welcome_message.ts een stap toe om de aangepaste functie aan te roepen

// /workflows/create_welcome_message.ts

/

Deze stap neemt de uitvoer van het formulier en geeft deze door aan een aangepaste

functie die het welkomstbericht instelt.

Zie /functions/setup_function.ts voor meer informatie. */

MessageSetupWorkflow.addStep(WelcomeMessageSetupFunction, {

bericht: SetupWorkflowForm.outputs.velden.messageInput,

kanaal: SetupWorkflowForm.outputs.fields.channel,

auteur: MessageSetupWorkflow.inputs.interactivity.interactor.id,

});

standaard MessageSetupWorkflow exporteren;

Met deze stap is je werkstroom nu in staat om:

Een gebruiker van een bot een welkomstbericht laten invoeren en verzenden via een formulier

De informatie van het welkomstbericht opslaan in een data store

Triggers instellen om ervoor te zorgen dat het welkomstbericht wordt afgeleverd wanneer een nieuwe gebruiker zich aansluit bij het gespecificeerde kanaal

Stap 6: Triggers aanmaken om werkstromen te activeren

Maak eerst een gekoppelde trigger.

Maak bestand : Creëer in de map triggers create_welcome_message_shortcut.ts

: Creëer in de map triggers create_welcome_message_shortcut.ts Voeg code toe: Definieer de link trigger om de MessageSetupWorkflow te starten wanneer een bot gebruiker op een specifieke link klikt

Uw code ziet er ongeveer zo uit.

// triggers/create_welcome_message_shortcut.ts

importeer { Trigger } van "deno-slack-api/types.ts";

import MessageSetupWorkflow uit "../workflows/create_welcome_message.ts";

import { TriggerContextData, TriggerTypes } from "deno-slack-api/mod.ts";

/

Deze gekoppelde trigger vraagt om de MessageSetupWorkflow-workflow. */

const welkomBerichtTrigger: Trigger = {

type: TriggerTypes.snelkoppeling,

naam: "Welkomstbericht installeren",

beschrijving: "Maakt een geautomatiseerd welkomstbericht voor een bepaald kanaal.",

werkstroom: #/workflows/${MessageSetupWorkflow.definition.callback_id} ,

inputs: {

interactiviteit: { waarde: TriggerContextData.Snelkoppeling.interactiviteit, }, kanaal: { waarde: TriggerContextData.Snelkoppeling.channel_id, },

},

};

export standaard welcomeMessageTrigger;

Maak nu de trigger voor gebeurtenissen. Dit is in wezen waar je gebeurtenissen inschakelt die de bot activeren. In dit voorbeeld zal de bot gebruiker gebeurtenis trigger een nieuwe gebruiker die lid wordt van een kanaal zijn.

Bestand bijwerken: Voeg de gebeurtenis trigger toe aan create_welcome_message.ts om het welkomstbericht te sturen wanneer een nieuwe gebruiker lid wordt van een kanaal

Hier is de code om toe te voegen.

// /functions/create_welcome_message.ts

/

findUserJoinedChannelTrigger geeft terug of de trigger user_joined_channel

bestaat voor de werkstroom "Welkomstbericht verzenden" in een kanaal. */

export async functie findUserJoinedChannelTrigger(

client: SlackAPIClient,

kanaal: reeks,

): Promise<{ fout?: reeks; bestaat?: booleaans }> {

// Verzamel alle bestaande triggers aangemaakt door de app

const allTriggers = await client.workflows.triggers.lijst({is_owner: true });

if (!allTriggers.ok) {

return {fout: allTriggers.error };

}

// Zoek user_joined_channel triggers voor de "Stuur welkomstbericht"

// werkstroom in het gespecificeerde kanaal

const joinedTriggers = allTriggers.triggers.filter((trigger) => (

trigger.workflow.callback_id === SendWelcomeMessageWorkflow.definition.callback_id && trigger.event_type === "slack#/events/user_joined_channel" && trigger.channel_ids.includes(kanaal)

));

// Geef als resultaat of er overeenkomende triggers zijn gevonden

const exists = joinedTriggers.length > 0;

return { exists };

}

/

saveUserJoinedChannelTrigger maakt een nieuwe user_joined_channel trigger aan

voor de werkstroom "Welkomstbericht verzenden" in een kanaal. */

export async functie saveUserJoinedChannelTrigger(

client: SlackAPIClient,

kanaal: reeks,

): Promise<{ ok: booleaans; fout?: reeks }> {

const triggerResponse = await client.workflows.triggers.create<

typeof SendWelcomeMessageWorkflow.definition

({

type: "gebeurtenis", naam: "Gebruiker is lid geworden van kanaal", beschrijving: "Stuur een bericht wanneer een gebruiker het kanaal joint", werkstroom: `#/workflows/${SendWelcomeMessageWorkflow.definition.callback_id}`, gebeurtenis: { event_type: "slack#/events/user_joined_channel", kanaal_ids: [kanaal], }, inputs: { channel: {waarde: kanaal }, getriggerde_gebruiker: {waarde: "{{data.user_id}}" }, },

});

als (!triggerResponse.ok) {

return { ok: false, fout: triggerResponse.error };

}

return { ok: true };

}

Resultaat:

Link trigger : Hiermee kunnen botgebruikers een welkomstbericht instellen door op een koppeling te klikken, waardoor de MessageSetupWorkflow wordt gestart

: Hiermee kunnen botgebruikers een welkomstbericht instellen door op een koppeling te klikken, waardoor de MessageSetupWorkflow wordt gestart Event trigger: Stuurt de geautomatiseerde berichten wanneer een nieuwe gebruiker lid wordt van het gespecificeerde kanaal, met behulp van het opgeslagen bericht en de kanaalgegevens

Stap 7: Maak een werkstroom voor het verzenden van het welkomstbericht

Navigeer naar map : Ga naar de map workflows

: Ga naar de map workflows Maak bestand : Maak een nieuw bestand met de naam send_welcome_message.ts

: Maak een nieuw bestand met de naam send_welcome_message.ts Voeg code toe: Definieer de workflow voor het ophalen en verzenden van het welkomstbericht uit de datastore

// /workflows/send_welcome_message.ts

import {DefineWorkflow, Schema } from "deno-slack-sdk/mod.ts";

import { SendWelcomeMessageFunction } from "../functions/send_welcome_message.ts";

/

De SendWelcomeMessageWorkFlow zal het welkomstbericht ophalen

uit de datastore en stuurt het naar het gespecificeerde kanaal, wanneer

een nieuwe gebruiker zich bij het kanaal aansluit. */

export const SendWelcomeMessageWorkflow = DefineWorkflow({

callback_id: "send_welcome_message",

titel: "Welkomstbericht verzenden",

beschrijving:

"Post een tijdelijk welkomstbericht wanneer een nieuwe gebruiker lid wordt van een kanaal.",

input_parameters: {

eigenschappen: { channel: { type: Schema.slack.types.channel_id, }, getriggerde_gebruiker: { type: Schema.slack.types.user_id, }, }, vereist: ["kanaal", "getriggerde_gebruiker"],

},

});

Deze werkstroom haalt het opgeslagen welkomstbericht op en stuurt het naar het juiste kanaal wanneer een nieuwe gebruiker zich aanmeldt, waardoor de betrokkenheid wordt verbeterd en het onboardingproces wordt geautomatiseerd.

Stap 8: Maak een aangepaste functie om het welkomstbericht te verzenden

1. Definieer de aangepaste functie:

Navigeer naar map: Ga naar de map functies

Ga naar de map functies **Maak een nieuw bestand aan met de naam send_welcome_message.ts

2. Functie definitie toevoegen:

// /functions/send_welcome_message.ts

importeer {DefineFunction, Schema, SlackFunction } uit "deno-slack-sdk/mod.ts";

import { WelcomeMessageDatastore } uit "../datastores/messages.ts";

/

Deze aangepaste functie haalt het opgeslagen bericht op uit de datastore

en stuurt het naar de gebruiker die toetreedt als een tijdelijk bericht in de

gespecificeerde kanaal. */

export const SendWelcomeMessageFunction = Functie definiëren({

callback_id: "send_welcome_message_function",

titel: "Het welkomstbericht verzenden",

beschrijving: "Het welkomstbericht ophalen en naar de nieuwe gebruiker sturen",

bronbestand: "functies/send_welcome_message.ts",

input_parameters: {

eigenschappen: { channel: { type: Schema.slack.types.channel_id, beschrijving: "Kanaal waar de gebeurtenis werd getriggerd", }, getriggerde_gebruiker: { type: Schema.slack.types.user_id, description: "Gebruiker die de gebeurtenis triggerde", }, }, vereist: ["kanaal", "getriggerde_gebruiker"],

},

});

3. Functie toevoegen:

Invoer code: Voeg de volgende code toe onder de functie definitie in send_welcome_message.ts:

// /functions/send_welcome_message.ts

exporteer standaard SlackFunction(SendWelcomeMessageFunction, async (

{ingangen, client },

) => {

// Datastore queryen voor opgeslagen berichten

const messages = await client.apps.datastore.query<

typeof WelcomeMessageDatastore.definition

({

datastore: WelcomeMessageDatastore.name, expressie: "#kanaal = :mijnkanaal", expressie_attributen: {"#kanaal": "kanaal" }, expressie_waarden: { ":mychannel": inputs.channel },

});

als (!messages.ok) {

return {fout: `Verzamelde welkomstberichten niet: ${berichten.fout}` };

}

// Stuur de opgeslagen berichten efemeer

for (const item of messages["items"]) {

const message = await client.chat.postEphemeral({ kanaal: item["kanaal"], tekst: item["bericht"], gebruiker: inputs.triggered_user, }); als (!message.ok) { return { fout: `Verzending welkomstbericht mislukt: ${message.error}` }; }

}

return {

uitgangen: {},

};

});

4. Aangepaste functie integreren:

Toevoegen aan de werkstroom: Ga terug naar je send_welcome_message.ts werkstroombestand en voeg de aangepaste functie toe als stap:

// /workflows/send_welcome_message.ts

SendWelcomeMessageWorkflow.addStep(SendWelcomeMessageFunction, {

kanaal: SendWelcomeMessageWorkflow.inputs.channel,

getriggerde_gebruiker: SendWelcomeMessageWorkflow.inputs.triggered_user,

});

Met deze aangepaste functie sturen de instellingen van je Slack app nu berichten naar elke gebruiker die zich aansluit bij een privé of openbaar kanaal met een specifiek kanaal.

Stap 9: Gebruik je Slack app

1. Voer je Slack app lokaal uit

Lokaal installeren: Open je terminal en navigeer naar de hoofdmap van je app

Uitvoeren: slack uitvoeren

Volg de terminal prompts om je lokale server in te stellen Activeer de Link Trigger: Open een nieuw terminal tabblad

Maak de link trigger: slack trigger create -trigger-def triggers/create_welcome_message_shortcut.ts

Installeer de trigger in je werkruimte en kies de Lokale omgeving

Kopieer de meegeleverde snelkoppeling URL

Post deze URL in een Slack-kanaal om de werkstroom te starten en het welkomstbericht te maken

app manifest App manifest gemaakt voor "welcomebot (local)" in de werkruimte "myworkspace

⚠️ Uitgaande domeinen Er zijn geen toegestane uitgaande domeinen geconfigureerd Als je functie netwerkverzoeken doet, moet je de uitgaande domeinen toestaan Meer informatie over aankomende wijzigingen voor uitgaande domeinen: https://api.slack.com/changelog

werkruimte installeren De app "welcomebot (local)" geïnstalleerd in de werkruimte "myworkruimte Voltooid in 1.5s

trigger aangemaakt Trigger ID: Ft0123ABC456 Type trigger: snelkoppeling Naam trigger: Een welkomstbericht installeren Snelkoppeling URL: https://slack.com/shortcuts/Ft0123ABC456/XYZ123 ...

2. Start je Slack app

Slack implementeren: Voer uit: slack deploy Maak de trigger: Maak de trigger voor de geïmplementeerde app: slack trigger create -trigger-def triggers/create_welcome_message_shortcut.ts

slack trigger create -trigger-def triggers/create_welcome_message_shortcut.ts Kies de deployed optie Gebruiken in een uitgerolde omgeving: Kopieer de nieuwe snelkoppeling URL

Gebruik het in je Slack werkruimte

Stap 10: Je Slack bot is klaar!

Gefeliciteerd met het bereiken van de laatste stap van het bouwen van je Slack bot! Je bot zal nu automatisch berichten sturen naar nieuwe gebruikers. Test hem uit om er zeker van te zijn dat hij goed werkt op een openbaar kanaal.

Beperkingen van het gebruik van Slack Bots voor communicatie

Je zult je nu wel gerealiseerd hebben hoe handig Slack bots zijn voor communicatie op de werkplek . Wie houdt er immers niet van een beetje hulp bij automatisering?

Maar er zijn een paar limieten waarvoor je op je hoede moet zijn.

Als je deze limieten kent, kun je een weloverwogen beslissing nemen over welke platform voor werkplekcommunicatie voor u het meest efficiënt is.

1. Slack bots kunnen afleidend zijn

Slack bots kunnen een tweesnijdend zwaard zijn als het op focus aankomt.

Natuurlijk, ze geven snel informatie en helpen bij Taken met een eenvoudige query. Maar het gaat ook gepaard met een spervuur aan notificaties, van de updates van de token van de bot tot teamberichten.

Deze constante afleiding kan het werk belemmeren. Het maakt het vaak moeilijk voor uw werknemers om prioriteiten te stellen in het werk met het extra lawaai van de bot.

2. Slack kan duur zijn, en de bots ook

Dit is waarschijnlijk het grootste probleem als het gaat om communicatietools zoals Slack : ze kunnen snel erg duur worden.

Slack biedt verschillende abonnementen, elk met zijn eigen functies, maar naarmate je team groeit, nemen ook de totale eigendomskosten van een SaaS-product toe.

Het Pro abonnement kost bijvoorbeeld $7,25 per gebruiker per maand, wat in eerste instantie redelijk lijkt. Maar als je een groot team hebt, kunnen deze kosten snel oplopen tot een aanzienlijke maandelijkse uitgave. Voor die prijs vind je Slack alternatieven die betere functies bieden.

3. Slack bots hebben onderhoud nodig

Slack bots zijn, net als elke andere chatbot, afhankelijk van de gegevens waarmee ze zijn getraind. Als een gebruiker van een bot om informatie vraagt die niet in het systeem van de bot is geïntegreerd, zal deze waarschijnlijk geen bevredigend antwoord geven.

Dit betekent dat je Slack bot constant updates nodig heeft om relevant en nuttig te blijven.

Je moet de meest gestelde vragen bijhouden en je Slack bot regelmatig voorzien van nieuwe, relevante informatie. Dit voortdurende onderhoud kan een aanzienlijke werklast worden, vooral als je Slack werkruimte groeit.

4. Bots kunnen ruimte in beslag nemen

Slack heeft minimale opslagruimte en als deze limieten worden bereikt, verwijdert Slack automatisch oudere bestanden en berichten om ruimte te maken voor nieuwe.

Dit proces kan leiden tot het onbedoeld verlies van belangrijke documenten of communicatiegeschiedenis, vooral als je bots gebruikt om taken te automatiseren die veel gegevens genereren.

5. Slack bots zijn niet creatief

Dit is een no-brainer, maar bots zijn meestal niet het slimste gereedschap in de schuur. Ze missen kritisch denken en het vermogen om een situatie vanuit verschillende perspectieven te benaderen.

Daarom kun je in een lastige situatie waarin het oplossen van problemen vereist is, niet op je Slack bot vertrouwen om unieke oplossingen te bieden.

Teamcommunicatie verbeteren met ClickUp en Slack

Als je denkt dat Slack een efficiënte communicatietool is, wacht dan tot je het integreert met ClickUp .

Samen, Slack en ClickUp vormen het ultieme dream team in een samenwerkingsomgeving.

Laten we eens kijken hoe verschillende teams kunnen profiteren van deze integratie, zonder de Slack etiquettes uit het oog te verliezen.

ClickUp activiteiten synchroniseren met Slack inschakelen

Zodra u clickUp met Slack hebt geïntegreerd kunt u al uw ClickUp-activiteiten synchroniseren met uw Slack-werkruimte voor specifieke ruimtes, mappen en lijsten.

Uw ClickUp activiteiten worden automatisch als berichten naar uw Slack kanaal gestuurd. U kunt publieke of privé kanalen selecteren waar ClickUp toegang heeft tot deze notificaties.

synchroniseer ClickUp met uw Slack-kanaal en kies welke teksten u wilt ontvangen_

Om ClickUp toegang te verlenen tot een privé kanaal, gebruikt u het commando /invite @ClickUp.

zoek ClickUp in de sectie 'voeg een app toe' op de integratiepagina van Slack om toegang te krijgen tot privé kanalen_

Hoe helpt dit?

Stel je voor dat je deel uitmaakt van een marketingteam dat werkt aan een belangrijke campagne met een strakke deadline. Met deze integratie hoef je niet meer leden van je team bij te werken handmatig bij over je voortgang.

In plaats daarvan stuurt ClickUp automatisch updates naar uw Slack-kanaal, zodat iedereen een 360-graden weergave krijgt van waar het project momenteel staat.

Op dezelfde manier worden kritieke updates van de technische teams, zoals bugfixes, implementaties van functies of onderhoudstaken voor de server, onmiddellijk en in realtime met het team gedeeld.

Wanneer je taken, opmerkingen of documenten koppelt in Slack, zie je een voorvertoning van elk item, een proces dat "ontvouwen" wordt genoemd Met deze functie kan je team details zoals de status van taken, toegewezen personen, prioriteiten en meer direct in Slack weergeven.

Bekijk beschrijving, onderwerp en toegewezen leden in één keer met ClickUp op Slack

Instance, stel dat een sales team een Slack kanaal heeft aangemaakt om een sleutel account te bespreken. Wanneer een taak met betrekking tot dit account wordt gedeeld op Slack, kan iedereen onmiddellijk zien wie de taak toegewezen heeft gekregen, wat de prioriteit is en wat de huidige status is.

Nu kunnen verkopers (of elk ander team) snel reageren op de behoeften van de client zonder door meerdere apps te hoeven graven.

Taken maken van berichten

typ /clickUp new in een Slack-kanaal om een taak te maken en op te slaan_

U kunt ClickUp-taaken rechtstreeks vanuit Slack maken door een /Slash commando zoals /clickup new te gebruiken of een Slack-bericht als commentaar aan een bestaande taak toe te voegen.

Dit is vooral handig bij het delegeren van Taken. Stel je voor dat het marketinghoofd een creatief idee leuk vindt dat gedeeld werd in de Slack-chatten; hij kan dat bericht onmiddellijk omzetten in een ClickUp-taak zonder ooit Slack te verlaten.

Lees ook: De DO's en DON'Ts van het gebruik van Slack op het werk

ClickUp doet wat Slack kan en meer

Uiteindelijk gebruik je Slack om effectief te communiceren met je team en tussen afdelingen. Maar communicatie is gestroomlijnder, effectiever en intuïtiever met ClickUp. Laten we er meer over ontdekken.

Realtime gesprekken met weergave van chatten

ClickUp's weergave van chatten laat uw team deelnemen aan realtime gesprekken zonder het platform te verlaten.

Of je nu een IT-team bent dat een dringend probleem oplost of een verkoopteam dat een nieuwe lead bespreekt, de Chatweergave houdt al je communicatie gecentraliseerd.

Vooral marketingteams worstelen met verspreide gesprekken over verschillende apps. Op ClickUp kunt u ideeën brainstormen, creatieve briefings delen en snel beslissingen nemen - allemaal binnen dezelfde werkruimte.

En als het tijd is om die ideeën om te zetten in actie, kunt u dat met ClickUp rechtstreeks vanuit de chat doen. Taken toewijzen, deadlines stellen en projecten vooruithelpen zonder het gesprek te verlaten.

Samenwerken, brainstormen en whiteboards

Visualiseer uw taken met ClickUp's Whiteboard

Moet u brainstormen over een strategie of een project abonneren? Whiteboards van ClickUp bieden een virtuele ruimte waar teams visueel kunnen samenwerken.

Terwijl u met Slack met uw teamleden kunt brainstormen via discussies op basis van tekst, tillen de Whiteboards van ClickUp uw projecten naar een hoger niveau door uw team in staat te stellen te tekenen, aantekeningen te maken en ideeën om te zetten in uitvoerbare taken op het bord.

Als je deel uitmaakt van een engineeringteam dat workflows in kaart moet brengen of een projectmanager die een complexe tijdlijn van een project afhandelt, dan wordt dit je nieuwe favoriete tool.

Taakbeheer met toegewezen opmerkingen

problemen meteen aanpakken door Taken toe te wijzen in opmerkingen op ClickUp-taak_ Chatweergave

Een van de opvallende functies van ClickUp is de mogelijkheid om opmerkingen toe te wijzen aan specifieke leden van het team met behulp van @mentions. Als u een kritieke update bespreekt in de weergave Chat, kunt u onmiddellijk een lid van het team taggen en dat commentaar omzetten in een taak.

Bijvoorbeeld, tijdens een vergadering over productontwikkeling kan een engineering lead een bug fix direct vanuit de chat toewijzen, zodat er niets tussenkomt.

Visuele communicatie met ClickUp Clips

Registreer belangrijke gebeurtenissen en maak er bronnen van met ClickUp Clips

Bent u een visuele leerling? Zo ja, ClickUp clips staat op het punt om uw ervaring te vertienvoudigen door u in staat te stellen om opnames te maken en schermopnames delen .

Stel je voor dat een IT-team een stap-voor-stap handleiding opneemt voor het oplossen van een veelvoorkomend probleem. De leden van het team hebben op elk moment toegang tot deze clip, zodat ze wijzigingen gemakkelijker kunnen begrijpen en doorvoeren.

Strategische acties met sjablonen

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/08/image-416.png ClickUp sjabloon voor interne communicatiestrategie en actieplan https://app.clickup.com/signup?template=t-127240564&department=operations Dit sjabloon downloaden /$$$cta/

Uiteindelijk zijn tools zoals ClickUp en Slack communicatiemiddelen. Om ervoor te zorgen dat deze tools nuttig zijn en daadwerkelijk bestelling brengen in je interne communicatie, heb je een strategie nodig. En dat is waar ClickUp's sjabloon voor een interne communicatiestrategie en actieplan kan van pas komen.

Met dit sjabloon kunt u uw bestaande communicatiestrategie beoordelen, een nieuwe aanpak en de bijbehorende doelen grafieken, doelen en doelstellingen voor uw strategie instellen en een samenhangend actieplan maken.

Bonus: 15 Gratis sjablonen voor communicatieplannen voor projecten

U bent een klik verwijderd van betere communicatie met ClickUp

Slack is een geweldig hulpmiddel dat nog beter wordt met de integratie van ClickUp.

Maar in plaats van te jongleren met Slack-berichten en ClickUp-teksten tegelijk, is het zinvoller om één platform te hebben dat het allemaal kan.

De realtime gesprekken van ClickUp, het gemak om van een direct bericht een gedetailleerde Taak te maken en de mogelijkheid om discussies te visualiseren maken ClickUp tot een holistische projectmanagement app in vergelijking met Slack Slack's projectmanagement mogelijkheden.

Probeer het zelf uit om het verschil te zien. Maak gratis uw ClickUp account aan vandaag nog aan en vereenvoudig uw werkstromen!