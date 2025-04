10 beste alles-in-één messaging apps in 2025

De gemiddelde persoon schakelt bijna tussen apps en websites 1200 keer_ dagelijks

Met constant van context wisselen is het makkelijk om dingen te missen. 🤷🏻

Dat is waar all-in-one messaging apps om de hoek komen kijken. Deze tools integreren meerdere apps in één platform, waardoor de communicatie verbetert, de productiviteit toeneemt en je georganiseerd blijft.

Of het nu gaat om het coördineren met teamgenoten of het beheren van interacties met clients, alles-in-één apps voor berichten helpen je om je te concentreren op wat het belangrijkst is.

Hier zijn de tien beste all-in-one messaging apps om de manier waarop je verbinding maakt en samenwerkt te veranderen!

**Wat moet je zoeken in een alles-in-één app voor berichtenuitwisseling?

Het kiezen van een all-in-one messaging app is relatief eenvoudig. Je hoeft er alleen maar voor te zorgen dat hij aan de volgende criteria voldoet: 👇🏻

Gebruiksgemak: Zoek een app met een intuïtieve interface en eenvoudige navigatie voor naadloos gebruik

Zoek een app met een intuïtieve interface en eenvoudige navigatie voor naadloos gebruik Compatibiliteit: Ga voor een tool die compatibel is met elk berichtenplatform dat je gebruikt. Dit zorgt voor maximale ondersteuning

Ga voor een tool die compatibel is met elk berichtenplatform dat je gebruikt. Dit zorgt voor maximale ondersteuning Aanpasbaarheid: Kies een app waarmee je aspecten zoals push notificaties, lay-outs, integraties, enz. kunt aanpassen aan je behoeften

Kies een app waarmee je aspecten zoals push notificaties, lay-outs, integraties, enz. kunt aanpassen aan je behoeften Integriteit: Kies een tool met robuuste veiligheidsnormen om ervoor te zorgen dat hun service en uw gegevens veilig zijn voor ongeautoriseerde toegang

Kies een tool met robuuste veiligheidsnormen om ervoor te zorgen dat hun service en uw gegevens veilig zijn voor ongeautoriseerde toegang Hoge prestaties: Kies een tool die licht en snel is. Dit zorgt ervoor dat er geencommunicatiegaten op de werkplek ➡️ Meer lezen: 15 Gratis sjablonen voor projectcommunicatieplannen: Excel, Word en ClickUp ## De 10 beste alles-in-een messaging-apps

Bekijk deze tien alles-in-één messengers om je tekstberichten gemakkelijk en efficiënt te beheren:

1. ClickUp (Beste alles-in-één tool voor samenwerking en projectmanagement)

Het is gemakkelijk om te struikelen en blunders te maken bij het beheren van werk en berichten op verschillende platforms. Maar met ClickUp , de alles-in-één app voor werk, kunt u ze allemaal samenbrengen in één app om een efficiënte en collaboratieve werkruimte te creëren. ClickUp chatten is ontworpen om productiviteit te maximaliseren. Het is een one-stop oplossing waarmee u tegelijkertijd werk en communicatie op de werkplek kunt beheren.

Met ClickUp-taak kunt u Taken maken en lijsten Nog te doen rechtstreeks vanuit berichten. Elk gesprek dat essentiële informatie bevat, is direct gekoppeld aan het bijbehorende document, de taak of chatten.

Het heeft ook ingebouwde AI-mogelijkheden. Met behulp van ClickUp Brein het kan antwoorden voorstellen, automatisch taken maken van gesprekken en zelfs threads samenvatten!

Bovendien kunt u ClickUp integraties om verbinding te maken met andere gespreksplatforms van derden zoals Gmail, Skype, Zoom, Slack en Teams met ClickUp voor een uitgebreide ervaring.

💡 Pro Tip: Hulp nodig bij het beheren van chatberichten? Probeer de ClickUp sjabloon voor chatberichten -Gratis! Met dit sjabloon kunt u threads van gesprekken samenvoegen op één georganiseerde plaats. Zo kunt u prioriteit geven aan gesprekken om de productiviteit te verbeteren.

Beste functies van ClickUp

Schakel push notificaties in om je team direct te waarschuwen voor belangrijke berichten

Wijzigingen in gesprekken bijhouden door automatisch updates van taken en opmerkingen aan de oorspronkelijke chat te koppelen

Deadlines instellen in de chat om je team op één lijn te houden wat betreft deadlines

Implementeer ClickUp clips om sleutelmomenten in gesprekken asynchroon te delen

Gebruik ClickUp Commentaar toewijzen om specifieke leden van een team te taggen in discussies, zodat de vervolgacties duidelijk zijn

Beperkingen van ClickUp

Nieuwe gebruikers moeten misschien een beetje leren

Prijzen ClickUp

Free Forever

Unlimited: $7/maand per gebruiker

$7/maand per gebruiker Business: $12/maand per gebruiker

$12/maand per gebruiker Enterprise: Neem contact op voor prijzen

Neem contact op voor prijzen ClickUp Brain: Voeg toe aan elk betaald abonnement voor $7 per lid per maand

ClickUp beoordelingen en recensies

G2: 4.7/5 (9.000+ beoordelingen)

4.7/5 (9.000+ beoordelingen) Capterra: 4.6/5 (4.000+ beoordelingen)

De gemakkelijke interface voor het maken van een project en het afstemmen van de taak op het team voor het bijhouden en bereiken van het doel. Handig Gantt-grafieken dat inzichtelijk kan zijn voor de business en een real-time functie om te chatten maakt ClickUp de beste software. G2 beoordeling ➡️ Meer lezen: Chatten is kapot. We repareren het 2. Franz (Beste voor het beheren van meerdere chatten en e-mails op één plaats)

via Franz Franz is een eenvoudig te gebruiken berichtendienst. Als je het moeilijk vindt om met de stroom teksten op je desktop om te gaan, zou deze tool je moeten helpen.

Franz is compatibel met alle Windows, Mac en Linux apparaten en integreert met een aantal van de meest gebruikte communicatiekanalen .

De app biedt lichte en donkere modi om aan te passen. Franz is ook volledig cloud-gebaseerd zodat je tussen apparaten kunt schakelen.

De beste functies van Franz

Ondersteunt meer dan 70 berichtendiensten, waaronder WhatsApp, Messenger en Telegram

Maakt teksten mogelijk in verschillende talen zoals Engels, Duits en Spaans

Je kunt pushmeldingen voor inkomende berichten beheren

Integreert met meer dan 1000 diensten

Franz limieten

Alleen beschikbaar op desktop

Handmatige installatie vereist

Franz prijzen

Free Forever

Persoonlijk: $3.99/maand

$3.99/maand Professioneel: $7,99/maand per gebruiker

Franz beoordelingen en recensies

G2: Niet genoeg beoordelingen

Niet genoeg beoordelingen Capterra:Niet genoeg beoordelingen

➡️ Meer lezen: Hoe Instant Messaging gebruiken op het werk

3. IM+ (Beste voor het samenvoegen van chatten en apps voor sociale media)

via IM+ IM+ is een app waarmee je alle berichtenplatforms op de desktop en je smartphone kunt combineren. Het heeft een intuïtieve interface en de ontwikkelaar beweert dat het slechts twee minuten duurt om de software in te stellen.

Maar dat is niet het beste deel. IM+ heeft ingebouwde ondersteuning voor ChatGPT om je te helpen bij het maken van teksten en geavanceerde functies voor het blokkeren van advertenties voor een naadloze gebruikerservaring.

IM+ beste functies

Ondersteunt een breed bereik aan berichtenplatforms zoals WhatsApp, Facebook en LinkedIn

Integreert met Gmail, waardoor je naast chatten ook toegang hebt tot inboxen

Bevat een ingebouwde web browser voor het delen van links

Maakt gelijktijdige berichtenuitwisseling op meerdere accounts mogelijk

IM+ limieten

Beperkte integraties

Kan traag zijn

IM+ prijzen

Free Forever

IM+ beoordelingen en recensies

G2: Te weinig recensies

Te weinig recensies Capterra:Niet genoeg beoordelingen

🔍 Wist je dat: ChatGPT ontvangt meer dan 10 miljoen query's per dag.

4. Rambox (het beste voor geavanceerde aanpassing van de werkruimte voor berichtenverkeer)

via Rambox Rambox is een zeer aanpasbare all-in-one messenger app. Hoewel het kan worden gebruikt voor persoonlijke en professionele doeleinden, helpen de functies de productiviteit op kantoor te verbeteren.

Je kunt het uiterlijk van je werkruimte veranderen, notificaties pauzeren, de focusmodus inschakelen en nog veel meer. De tool integreert met grote zakelijke oplossingen zoals Google Suite en Microsoft Teams .

De beste functies van Rambox

Ondersteunt meer dan 700 berichtenplatforms zoals Instagram, Discord en Skype

Je kunt thema's en voorkeuren voor notificaties aanpassen

Biedt een focusmodus die notificaties en geluidseffecten pauzeert

Integreert met verschillende add-ons van derden, zoals grammaticacontrole, wachtwoordbeheer, enz

Rambox limieten

Gratis versie is limiet

Heeft af en toe last van problemen met de verbinding

Rambox prijzen

Basic: Voor altijd gratis

Voor altijd gratis Pro: $7/maand

$7/maand Enterprise: $14/maand per gebruiker

Rambox beoordelingen en recensies

G2: Te weinig beoordelingen

Te weinig beoordelingen Capterra: 4.7/5 (30 beoordelingen)

Ik vind het fijn om al mijn apps op één plek te hebben, en de software is niet buggy zoals andere die ik heb geprobeerd.

Capterra beoordeling

5. Beeper (het beste voor het verenigen van iMessage en andere platforms)

via Pieper Heb je accounts op verschillende berichtenplatforms? Beeper kan ze samenvoegen in één app.

Deze tool is beschikbaar voor Android-, iOS-, Windows- en Linux-apparaten en maakt verbinding met de belangrijkste platforms (inclusief iMessage) voor een uitgebreide ervaring. De gebruikersinterface is ook zeer interactief en gemakkelijk te navigeren.

Een van de opvallende functies van Beeper is echter de ingebouwde nasynchronisatiefunctie, waarmee tekst kan worden vertaald in de taal van je voorkeur.

Beeper beste functies

Combineert 14 berichtendiensten zoals WhatsApp, Telegram, enz. in één platform

Ondersteunt rijke media zoals afbeeldingen, video's en koppelingen

Ondersteunt sms-berichten naast internetplatforms

Biedt zowel mobiele als desktop versies

Beeper limieten

Mist geavanceerde aanpassingen

Abonnement vereist voor volledige functie

Prijzen voor beeper

Free Forever

Beeper beoordelingen en recensies

G2: Niet genoeg beoordelingen

Niet genoeg beoordelingen Capterra:Niet genoeg beoordelingen

➡️ Meer lezen: 10 beste apps voor zakelijke berichten

via Shift Als je voortdurend wisselt tussen profielen op een berichtenplatform, update dan naar Shift. Deze alles-in-één berichtenapp creëert aparte werkruimten voor persoonlijke en zakelijk gebruik .

Je kunt er gemakkelijk je accounts op verschillende berichtenplatforms mee beheren. Daarnaast vergemakkelijkt de tool ook het beheer van e-mail. De gebruikersinterface is ook intuïtief; je kunt zoveel extensies toevoegen/verwijderen als je wilt.

De beste functies van Shift

Ondersteunt Gmail, Telegram, Asana en andere werktools in één interface

Biedt cross-platform synchronisatie tussen desktop en mobiele versies

Functies voor werkruimtebeheer voor betere focus

Integreert met tools van derden zoals Google Drive en Zoom

Shift beperkingen

Belangrijkste functies vergrendeld achter betaalde abonnementen

Regelmatig problemen met synchroniseren

Shift-prijzen

Basis: Gratis voor altijd

Gratis voor altijd Geavanceerd: $149/jaar

$149/jaar Teams: $149/jaar per gebruiker

Beoordelingen en beoordelingen

G2: 4.3/5 (150+ beoordelingen)

4.3/5 (150+ beoordelingen) Capterra: 4.3/5 (310+ beoordelingen)

Ik vind het geweldig dat al mijn inboxen en mededelingen op één plek staan. Het maakt het makkelijker om georganiseerd te blijven. Het was gemakkelijk om verbinding te maken met al mijn accounts en ik gebruik het letterlijk elke minuut van de dag! G2 beoordeling 7. All-in-One Messenger (Beste voor snelle toegang tot chatten apps)

via All-in-One-Messenger De All-in-One Messenger is uitgebreide software voor drukke professionals. Het doet meer dan het samenbrengen van je messaging apps, het laat je zoeken naar oudere chats op datum, push notificaties beheren, thema's aanpassen, enz.

De app is ook heel gemakkelijk te gebruiken en aan te wennen.

De beste functies van All-in-One Messenger

Ondersteunt meer dan 40 berichtendiensten, waaronder WhatsApp, LinkedIn en Skype

Biedt realtime notificaties voor inkomende berichten

Functie voor donkere modus in omgevingen met weinig licht

Ondersteunt chatten in groepen, zodat je gemakkelijker kunt chattenteamcommunicatie De limieten van All-in-One Messenger

Geen ondersteuning voor video- of telefoongesprekken

Geen mobiele app

All-in-One Messenger prijzen

Free Forever

All-in-One Messenger beoordelingen en recensies

G2: Te weinig beoordelingen

Te weinig beoordelingen Capterra:Niet genoeg beoordelingen

➡️ Meer lezen: 16 beste communicatiehulpmiddelen voor ondernemingen om te overwegen

via Station Station, een andere alles-in-één app voor berichten, helpt om rommel te minimaliseren. Het is een inclusief platform dat toegang biedt tot al je messaging apps en professionele tools op één centrale locatie.

Met Smart Dock kun je bladeren door essentiële documenten, berichten, enz. De functie Page Autosleep deactiveert slapende tabbladen voor snelle prestaties. Bonus? De eenvoudige gebruikersinterface van de tool.

Station beste functies

Combineert meer dan 600 web apps zoals Instagram, HubSpot en Mailchimp in één werkruimte

Biedt een slimme inbox om prioriteit te geven aan belangrijke berichten

Biedt een gestroomlijnde interface zonder afleiding

Helpt notificaties per app aan te passen

Station limieten

Gratis versie heeft beperkte functies

Kan traag zijn

Prijzen voor stations

Free Forever

Station beoordelingen en reviews

G2: 4.7/5 (30+ beoordelingen)

4.7/5 (30+ beoordelingen) Capterra: Niet genoeg beoordelingen

Station is waarschijnlijk een van de platformen die ik het meest gebruik. Dankzij deze eenvoudig ogende applicatie kan ik gemakkelijk schakelen tussen verschillende tools zoals e-mail en task management tools alles in één venster. Bovendien zijn er geen kosten, in tegenstelling tot vergelijkbare apps zoals Shift. G2-beoordeling 9. Slack (met add-ons) (het beste voor betere samenwerking in teams)

via Slack Slack is een bekende app voor het versturen van berichten. Het wordt voornamelijk gebruikt om de samenwerking tussen teams te verbeteren en de functies rechtvaardigen waarom.

Slack helpt bij het automatiseren van routinetaken, het maken en organiseren van kanalen voor verschillende teams, het voeren van teamgesprekken, schermen delen en nog veel meer. De tool is ook zeer efficiënt ontworpen, met een eenvoudige navigatie en gebruikersinterface.

De beste functies van Slack

Biedt integratie met tools als Google Drive, Trello en GitHub

Heeft een robuuste zoekfunctie voor berichten en bestanden

Ondersteunt spraak- en videogesprekken

Synchroniseert berichten en notificaties tussen apparaten

Slack beperkingen

Kan overweldigend zijn

Sommige integraties zijn moeilijk in te stellen

Prijzen voor Slack

Free Forever

Pro: $7.25/maand

$7.25/maand Business+: $12,50/maand

$12,50/maand Enterprise Grid:Aangepaste prijzen

Slack beoordelingen en recensies

G2: 4.5/5 (33.640+ beoordelingen)

4.5/5 (33.640+ beoordelingen) Capterra: 4.7/5 (23.450+ beoordelingen)

Goede tool waarmee we in de praktijk kunnen brengen wat we preken als we met onze clients werken. Capterra beoordeling ➡️ Meer lezen: 17 Beste integraties voor Slack apps 10. Mattermost (Beste voor veilige berichtenuitwisseling op Enterprise-niveau)

via De meeste materie Mattermost is geen typische all-in-one messaging app. Het is meer een samenwerkingsplatform.

Met deze app kun je kanalen aanmaken en samenwerken met je team op afstand om projecten, tijdlijnen en andere onderwerpen te bespreken. Het platform staat bekend om zijn veiligheid en aanpasbaarheid. Je kunt integraties kiezen, het platform zelf hosten en app-elementen aanpassen.

De beste functies van Matermost

Ondersteunt realtime messaging met threaded gesprekken

Biedt integriteit en compliance op Enterprise-niveau

Functies voor het beheer van gebruikers rollen voor team organisatie

Integreert met CI/CD tools zoals Jenkins en GitHub

De belangrijkste limieten

Vereist technische expertise

Regelmatig problemen met de prestaties

Belangrijkste prijzen

Free Forever

Professioneel: $10/maand per gebruiker

$10/maand per gebruiker Enterprise: Aangepaste prijzen

Belangrijkste beoordelingen en recensies

G2: 4.3/5 (330+ beoordelingen)

4.3/5 (330+ beoordelingen) Capterra: 4.5/5 (160+ beoordelingen)

Mattermost is het beste platform om vergaderingen te organiseren en te communiceren met leden van het team. Het biedt ook verschillende functies zoals kanalen, delen van bestanden, scherm delen, enz._ G2 beoordeling ➡️ Meer lezen: Etiquette van chatten met teams op het werk voor optimale samenwerking Kies de beste All-in-One Messaging App-Use ClickUp!

Er zijn veel voordelen verbonden aan het gebruik van één app voor communicatie. Het houdt je productief, efficiënt en, het allerbelangrijkste, gesynchroniseerd met alles wat er gebeurt. Het kan echter snel misgaan als je niet kiest voor een alles-in-één, georganiseerde app voor berichten.

Kies daarom voor ClickUp. Met zijn robuuste functies en functionaliteiten en een krachtige suite voor werkbeheer kan ClickUp u helpen bij het eenvoudig beheren van al uw persoonlijke en professionele chats en messaging apps.

Wacht niet langer, koop ClickUp vandaag nog. Kijk voor meer informatie op ClickUp of aanmelden voor een gratis proefversie!