Chatten is kapot. We repareren het.

De tijden zijn veranderd. De manier waarop we werken niet - en het wordt tijd dat dat wel gebeurt._

Toen Slack in 2014 werd gelanceerd, ontketende het een revolutie. Gedistribueerde teams werkten sneller samen, gesprekken bloeiden op en de perceptie van productiviteit schoot omhoog.

Maar tien jaar later weten we allemaal dat we een flinke prijs betalen voor de communicatiestijl die Slack en soortgelijke platforms introduceerden.

Ondanks de vooruitgang op het gebied van werkbeheer, blijven chatten apps geïsoleerd, losgekoppeld van de tools die we gebruiken om samen te werken, te beheren en te creëren. Hoewel Microsoft Teams "tabbladen" heeft, kunnen de tabbladen zelf net zo goed los van elkaar staan - ze zijn alleen superficieel met elkaar verbonden.

We worden voortdurend overspoeld door ruis - we jongleren met vensters, ontwijken afleidingen en proberen georganiseerd te blijven temidden van eindeloze pings. Het is onmogelijk om ons te concentreren en onrealistisch om alles op orde te houden als we gedwongen zijn om tussen apps te schakelen, in de ene plaats te chatten en in de andere werk te beheren.

Bij ClickUp hebben we altijd geloofd dat de oplossing eenvoudig was: ons gesprekken en werk moeten op hetzelfde platform plaatsvinden. Dit zorgt voor ongeëvenaarde productiviteit, duidelijkheid en focus.

Daarom zijn we meer dan verheugd om ClickUp Chat te introduceren.

ClickUp Chat stelt u in staat om werkgerelateerde gesprekken te voeren direct naast uw werk, projecten en bronnen, geïntegreerd in uw werkstroom.

We hebben niet zomaar een app voor chatten gemaakt, we hebben de manier waarop teams samenwerken volledig opnieuw gedefinieerd en een geavanceerde communicatietool ontwikkeld die het werk van de komende tien jaar zal definiëren.

Chat combineert alles wat u leuk vindt aan chatten met fundamenteel nieuwe functies om u te helpen slimmer en sneller te werken. Chat in ClickUp maakt ook gebruik van de kracht van ClickUp's Brain™ AI om chats op te schonen, actie-items te vinden, taken te creëren en zelfs vragen automatisch te beantwoorden voordat iemand in uw team ze handmatig moet beantwoorden. Het is opmerkelijk revolutionair.

Werk vanuit chats

Nu kun je je werk doen wanneer (en waar) je het bespreekt. We hebben chatten en projectmanagement volledig samengevoegd voor ongeëvenaarde productiviteit.

Onze chats zijn er niet alleen voor gesprekken, ze hebben ook lijsten, projecten, taken, documenten, formulieren, whiteboards en meer

FollowUps™: Gesprekken worden vaak overspoeld met ruis, waardoor belangrijke berichten verloren gaan. Triage berichten en zorg ervoor dat action items nooit verloren gaan met FollowUps.

Gesprekken worden vaak overspoeld met ruis, waardoor belangrijke berichten verloren gaan. Triage berichten en zorg ervoor dat action items nooit verloren gaan met FollowUps. Verander berichten in Taken (met AI) : Zet elk gesprek om in een Taak. Je kunt dit zelf doen, of AI de context van de thread laten vastleggen en deze perfect verpakken voor uitvoering.

: Zet elk gesprek om in een Taak. Je kunt dit zelf doen, of AI de context van de thread laten vastleggen en deze perfect verpakken voor uitvoering. SyncUps: Live video- en audiogesprekken, rechtstreeks in je werkruimte. Je kunt je scherm delen, Taken koppelen aan de SyncUps chatten, commentaar geven op het gesprek en nog veel meer. Bovendien kan AI automatisch een samenvatting posten en actie-items maken van het gesprek.

Context blijft altijd verbonden

Eén gedeeld platform betekent één bron van waarheid; alle context is eindelijk op één plek. We leggen automatisch relaties met soortgelijke Chats en Taken, zodat je context niet meer handmatig hoeft te koppelen.

Gekoppelde Taken: Koppel berichten aan Taken en houd de context bij elkaar.

Koppel berichten aan Taken en houd de context bij elkaar. Gesynchroniseerde threads: Houd threads gesynchroniseerd tussen chats en taken, dus waar het gesprek ook plaatsvindt, iedereen blijft op dezelfde pagina.

Houd threads gesynchroniseerd tussen chats en taken, dus waar het gesprek ook plaatsvindt, iedereen blijft op dezelfde pagina. Relaties : Taken of Documenten vermeld in Chats worden automatisch gekoppeld, zodat je alle gesprekken kunt zien die betrekking hebben op die onderdelen, en alle onderdelen die betrekking hebben op die gesprekken.

: Taken of Documenten vermeld in Chats worden automatisch gekoppeld, zodat je alle gesprekken kunt zien die betrekking hebben op die onderdelen, en alle onderdelen die betrekking hebben op die gesprekken. Posts: Creëer langere, async-gestuurde content in chats en label ze als updates, aankondigingen of ideeën. Omdat je weet dat belangrijke gesprekken op één plaats worden vastgelegd, kun je het rustiger aan doen en je concentreren op je werk in plaats van bang te zijn dat je belangrijke informatie mist.

Creëer langere, async-gestuurde content in chats en label ze als updates, aankondigingen of ideeën. Omdat je weet dat belangrijke gesprekken op één plaats worden vastgelegd, kun je het rustiger aan doen en je concentreren op je werk in plaats van bang te zijn dat je belangrijke informatie mist. Teamgenootprofielen en planning: Bekijk de prioriteiten van teamgenoten en boek zelfs een vergadering in hun kalender, rechtstreeks in Chat.

AI beheert chatten voor jou

Met al je werk op één plek kan AI nu dingen doen die voorheen onmogelijk waren, zoals automatisch vragen beantwoorden voordat mensen in je team dat moeten doen.

AI Answers : Stel een vraag in een willekeurige Chat en AI geeft je direct een antwoord, op basis van de hele geschiedenis van die Chat of op basis van informatie in je werkruimte en verbonden apps (Google Drive, GitHub, Figma, Salesforce, enz.)

: Stel een vraag in een willekeurige Chat en AI geeft je direct een antwoord, op basis van de hele geschiedenis van die Chat of op basis van informatie in je werkruimte en verbonden apps (Google Drive, GitHub, Figma, Salesforce, enz.) AI CatchUp : Als je aan het werk gaat, gebruik dan AI CatchUp om te zien wat je gemist hebt. In plaats van chatten per chatten en elk bericht te lezen, houdt AI u op de hoogte van de belangrijke onderwerpen en alles waarop u actie moet ondernemen.

: Als je aan het werk gaat, gebruik dan AI CatchUp om te zien wat je gemist hebt. In plaats van chatten per chatten en elk bericht te lezen, houdt AI u op de hoogte van de belangrijke onderwerpen en alles waarop u actie moet ondernemen. AI Taak aanmaken : Maak met één klik een Taak aan vanuit een bericht en AI schrijft automatisch de naam, beschrijving en koppeling naar de Chat-context.

: Maak met één klik een Taak aan vanuit een bericht en AI schrijft automatisch de naam, beschrijving en koppeling naar de Chat-context. AI Relationships: Vind direct alle taken, documenten of andere Chats die gerelateerd zijn aan het Chat-bericht of de thread die je bekijkt.

Plus alles wat je vandaag de dag van chatten verwacht

En natuurlijk hebben we alle andere functies die je gewend bent van team messaging apps, zoals:

Directe berichten: Maak 1:1- of groepsgesprekken met specifieke mensen.

Maak 1:1- of groepsgesprekken met specifieke mensen. Chat & Kanalen: Stel een ruimte in voor gesprekken voor elke ruimte, map of lijst, of maak een nieuwe ruimte voor chats die nergens anders aan gekoppeld zijn.

Stel een ruimte in voor gesprekken voor elke ruimte, map of lijst, of maak een nieuwe ruimte voor chats die nergens anders aan gekoppeld zijn. Threads: Geneste gesprekken om je chats netjes te houden.

Geneste gesprekken om je chats netjes te houden. Een aanpasbare zijbalk: Organiseer uw chats op uw manier, inclusief secties die u kunt personaliseren.

Organiseer uw chats op uw manier, inclusief secties die u kunt personaliseren. Een activiteitenoverzicht: Bekijk snel updates van al je chats, inclusief tabbladen voor vermeldingen, reacties en aan mij toegewezen.

Bekijk snel updates van al je chats, inclusief tabbladen voor vermeldingen, reacties en aan mij toegewezen. Aanpasbare pushmeldingen: Kies je eigen voorkeuren voor elke chat en zelfs voor specifieke berichten.

Kies je eigen voorkeuren voor elke chat en zelfs voor specifieke berichten. Herinneringen: Krijg een herinnering, zodat je op elk bericht kunt terugkomen.

Krijg een herinnering, zodat je op elk bericht kunt terugkomen. Drafts & Verzonden : Vind snel alles wat je hebt geschreven (of aan het schrijven bent).

: Vind snel alles wat je hebt geschreven (of aan het schrijven bent). Integraties: Koppel aan tientallen top apps om uit te breiden wat Chat kan doen.

Onze visie waarmaken: De alles-in-één app voor werk

Vandaag is onze oorspronkelijke visie om communicatie en werkbeheer te verenigen eindelijk werkelijkheid geworden.

ClickUp Chat is de toekomst van werk-foutloos versmelten van communicatie met uw tools en werkstromen. Hier komen gesprekken, taken en projecten niet alleen met elkaar in verbinding te staan, maar komen ze ook samen.

Door communicatie en werk op één plek samen te brengen - met de kracht van ClickUp AI - ontsluit ClickUp Chat een ongekende productiviteit

Laten we de wereld productiever maken, met chatten en (eindelijk) samen werken.

zeb

Oprichter & CEO Probeer ClickUp chatten vandaag en transformeer uw werkstroom, stroomlijn uw taken en houd uw team op één lijn - alles op één plek.