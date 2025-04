16 beste communicatiemiddelen voor ondernemingen om te overwegen in 2025

Als je team niet goed genoeg communiceert, zelfs als je vanuit kantoor werkt, heeft dat invloed op je algehele productiviteit en de kwaliteit van je output.

Het antwoord? Een communicatietool voor ondernemingen die unified communications mogelijk maakt. Deze tools helpen je met vereisten zoals video conferencing, instant messages, delen van bestanden, delen van schermen en andere functies voor samenwerking.

Maar hoe kies je een enterprise communicatietool voor je team? Moet je je richten op functies voor het beheren van klantrelaties of op het verbeteren van de bedrijfscommunicatie?

Ik stond voor een soortgelijk dilemma toen ik een enterprise communicatietool moest kiezen.

Na uitgebreid onderzoek en testen heb ik een lijst samengesteld met de beste op de markt. Lees verder en ontdek mijn aanbevolen opties voor algemene en specifieke behoeften.

**Wat moet je zoeken in communicatiehulpmiddelen voor de Enterprise?

Hoe heb ik precies het beste Enterprise communicatiesysteem gekozen?

Door specifiek te zijn, om te beginnen. De meeste communicatiemiddelen voor ondernemingen zijn ontworpen om een bepaalde uitdaging aan te gaan. Het kennen van de vereisten en werkstromen van je team is dus de sleutel tot het vinden van de juiste tool.

In de loop der jaren heb ik geleerd dat een paar sleutel functies helpen de brug te slaan tussen communicatiekloven op de werkplek voor interne en externe communicatie. Deze functies omvatten:

Instant messaging : Kies een tool waarmee je dat tekst- of chatbericht meteen kunt versturen voor snelle gesprekken en updates met het team

: Kies een tool waarmee je dat tekst- of chatbericht meteen kunt versturen voor snelle gesprekken en updates met het team Videoconferenties: Selecteer een tool waarmee u async video communicatie mogelijk maakt met uw teams, met sleutel functies zoals scherm en video delen, breakout kamers, en opname functies om de productiviteit te maximaliseren

Selecteer een tool waarmee u async video communicatie mogelijk maakt met uw teams, met sleutel functies zoals scherm en video delen, breakout kamers, en opname functies om de productiviteit te maximaliseren Deel bestanden : Geef de voorkeur aan een communicatietool voor ondernemingen die de mogelijkheid biedt om veilig documenten, afbeeldingen en andere bestanden binnen je team te delen

: Geef de voorkeur aan een communicatietool voor ondernemingen die de mogelijkheid biedt om veilig documenten, afbeeldingen en andere bestanden binnen je team te delen Functies voor teamsamenwerking : Zoek naar tools die functies hebben zoals projectmanagement, Taakbeheer, Projectmanagement, Whiteboarding, Samenwerking bij documenten en nog veel meer om de productiviteit te verhogensamenwerking in realtime Degen veiligheid : Kies voor gebruik door ondernemingen communicatiemiddelen met geavanceerde functies op het gebied van veiligheid, zoals versleuteling, verificatie door meerdere factoren en naleving van privacystandaarden

: Zoek naar tools die functies hebben zoals projectmanagement, Taakbeheer, Projectmanagement, Whiteboarding, Samenwerking bij documenten en nog veel meer om de productiviteit te verhogensamenwerking in realtime Integraties met andere tools: We werken niet meer in silo's en dat zouden onze tools ook niet moeten doen. Kies voor een effectieve communicatietool die naadloos integreert met uw bestaande technologie, of het nu gaat om software voor projectmanagement, CRM's of platforms voor cloud opslagruimte

De 16 beste communicatiehulpmiddelen voor ondernemingen

Door ons te concentreren op deze sleutel functies en de cruciale communicatie-eisen voor Enterprise, hebben we 16 unieke tools geselecteerd. Laten we de voordelen en limieten van elke tool één voor één bekijken.

1. ClickUp (het beste voor asynchrone communicatie, samenwerking en projectmanagement)

Als u mij vraagt hoe ik effectieve communicatie binnen een bedrijf kan meten, zijn mijn parameters productiviteit en samenwerking tussen teams.

En de tool die beide beheert? ClickUp.

ClickUp behoort steevast tot de beste communicatietools voor ondernemingen dankzij de veelzijdige functies.

Als alles-in-één productiviteitsplatform biedt het een eengemaakt communicatieplatform voor effectieve interne en externe communicatie . Je kunt het gebruiken om al je teamberichten, privédiscussies en in-documentcommentaren of Taakspecifieke follow-ups onder te brengen in één verenigde werkruimte.

deel naadloos updates over projecten met teams en clients via ClickUp Chat_ ClickUp chatten laat u projecten en zakelijke communicatie in één venster beheren. U kunt in contact blijven met uw team, projectgerelateerde activiteiten bespreken en updates delen zonder tussen meerdere tools te hoeven schakelen. De geïntegreerde functies omvatten 'Koppelen aan taak', waarmee u specifieke chatten threads aan Taken kunt koppelen.

Bovendien vindt uw gesprek met ClickUp Chat binnen dezelfde tool plaats, zodat u niet naar een andere tool hoeft over te schakelen om uw team berichten te sturen. Tot ziens, schakeltaks!

neem uw scherm op en deel informatie gemakkelijk via ClickUp Clips_

Bovendien kunt u gemakkelijk schermopnamen opnemen en verzenden voor complexere discussies met behulp van ClickUp clips . Dit voegt meer context toe aan uw discussies en de ingebouwde AI-functies helpen bij het transcriberen van uw berichten voor meer duidelijkheid.

werk in realtime samen met teamgenoten met ClickUp Whiteboards_

Een ander aspect van communicatiesystemen voor ondernemingen is het optimaliseren van werkstromen en het mogelijk maken van samenwerking in realtime. Met ClickUp Whiteboards krijg je een virtueel canvas voor abonnementen en brainstormsessies die perfect zijn voor externe en hybride werkplekken.

/$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/05/multiple-assignees-in-clickup.png Meerdere toegewezen personen in ClickUp communicatiemiddelen voor bedrijven /%img/

commentaar als actie-items toewijzen met ClickUp_

Natuurlijk zullen er gevallen zijn waarin u verdere aantekeningen voor iemand in een document of een Taak wilt toevoegen. ClickUp's Opmerkingen toewijzen functie schittert hier. Er wordt onmiddellijk een actie-item aangemaakt wanneer u een opmerking aan iemand toewijst, of dit nu in een document of teamdiscussie is, zodat het niet door de mazen van het net glipt!

Om alles samen te voegen kun je tekst in een document markeren en "citeren" om feedback te geven of verduidelijking te vragen.

Het beste aan ClickUp zijn de uitgebreide opties van sjablonen voor communicatieplannen die je gemakkelijk op weg helpen. Ik heb twee sjablonen gevonden die kunnen helpen met communicatiekanalen voor ondernemingen: De ClickUp sjabloon voor interne communicatie en de ClickUp sjabloon voor communicatieplan

Beste functies van ClickUp

Plan projecten, wijs taken toe en krijg real-time updates over de voortgang van uw teams met behulp van ClickUp Taken om productief te blijven

Geef rechtstreeks commentaar op bijlagen bij taken met ClickUp Redactie helpt u duidelijke context en aanvullende feedback te geven op uw afbeeldingen, video's, PDF's en andere documenten

In realtime samenwerken met ClickUp Documenten teams delen, bewerken en werken samen aan documenten met veilige functies voor toegangscontrole

Breng samenwerking en communicatie naar een hoger niveau door berichten samen te vatten en relevante inzichten te genereren met behulp van ClickUp Brein de AI-assistent

Integreer met 1000+ apps om al uw discussies, projectmanagement en communicatie in één gecentraliseerd platform te consolideren

ClickUp limieten

Sommige gebruikers hebben vermeld dat het grote aantal functies overweldigend is voor nieuwe leden

Prijzen ClickUp

Free Forever : Gratis voor altijd

: Gratis voor altijd Unlimited : $7/maand per gebruiker

: $7/maand per gebruiker Business : $12/maand per gebruiker

: $12/maand per gebruiker Enterprise : Neem contact op voor prijzen

: Neem contact op voor prijzen ClickUp Brain: Toevoegen aan elk betaald abonnement voor $7 per lid per maand

ClickUp beoordelingen en recensies

G2: 4.7/5 (9.000+ beoordelingen)

4.7/5 (9.000+ beoordelingen) Capterra: 4.6/5 (4.000+ beoordelingen)

2. Microsoft Teams (beste zakelijke communicatietool voor Microsoft ecosystemen)

via

Microsoft

Voor organisaties die Microsoft 365 al gebruiken, is Microsoft Teams een natuurlijke keuze.

Microsoft Teams is een alles-in-één hub voor bedrijfscommunicatie die alles samenbrengt wat een team nodig heeft om efficiënt te communiceren: instant messaging, video conferencing of delen van bestanden. Het is zeer nuttig voor interne teamcommunicatie omdat al je teamcommunicatie op één plek staat. Bovendien kan elk bestand dat je met je teamleden wilt delen als link worden gekoppeld, waardoor updates in realtime mogelijk zijn en je deze bestanden in mappen kunt sorteren.

Dit maakt het de ideale optie voor een hoog beveiligd communicatiesysteem voor ondernemingen dat flexibel genoeg is om de dagelijkse activiteiten te vergemakkelijken.

De beste functies van Microsoft Teams

Houd je communicatie georganiseerd door teamspecifieke of projectspecifieke kanalen aan te maken

Gebruik videogesprekken van hoge kwaliteit met delen van schermen, achtergrondvervaging en breakoutrooms

Deel en werk veilig samen aan documenten, spreadsheets en presentaties

Werk eenvoudig samen met Microsoft Office tools zoals Word, Excel en PowerPoint

Microsoft Teams beperkingen

De gebruikersinterface is complex en kan verwarrend zijn voor nieuwe gebruikers

Vereist een abonnement op Microsoft 365, wat niet ideaal is als u Microsoft Office niet gebruikt of als communicatieoplossing voor uw onderneming

Prijzen voor Microsoft Teams

Teams Essentials : $4/maand per gebruiker rekening

: $4/maand per gebruiker rekening Microsoft 365 Business Basic : $6/maand per gebruiker

: $6/maand per gebruiker Microsoft 365 Business Standard: $12,50/maand per gebruiker

Beoordelingen en beoordelingen van Microsoft Teams

G2: 4.3/5 (15.000+ beoordelingen)

4.3/5 (15.000+ beoordelingen) Capterra: 4.5/5 (9.500+ beoordelingen)

3. Slack (beste platform voor asynchrone teamcommunicatie)

via Sla*ck*Slack is synoniem geworden met team messaging, en met een goede reden. Het is een zeer asynchrone communicatietool ontworpen om de communicatie tussen teams, afdelingen en zelfs hele organisaties te stroomlijnen.

Als je team gedijt op instant messaging en real-time samenwerking, dan houden de kanaal-gebaseerde structuur en threads van Slack alles georganiseerd.

Mijn favoriet is de Canvas functie, waarmee ik alle gerelateerde threads op één plek kan vastmaken, zodat gesprekken niet verloren gaan in de jungle.

De beste functies van Slack

Organiseer gesprekken per team, project of onderwerp met specifieke kanalen

Naadloos verbinding maken met tools zoals Google Werkruimte, ClickUp-werkruimte, Trello en meer

Vind snel eerdere gesprekken, bestanden en koppelingen met de krachtige zoekfuncties van Slack

Overstappen van op tekst gebaseerde berichten naar spraak- of videogesprekken met Huddle

Slack limieten

De gratis versie heeft beperkingen voor berichtgeschiedenis en bestandsopslagruimte

Notificaties voor al je communicatiekanalen wordt moeilijk te hanteren, waardoor het doel van unified communication tools teniet wordt gedaan

Prijzen voor Slack

Free : Gratis

: Gratis Pro : $7,25/maand per gebruiker, jaarlijks gefactureerd

: $7,25/maand per gebruiker, jaarlijks gefactureerd Business+ : $12,50/maand per jaarlijks gefactureerde gebruiker

: $12,50/maand per jaarlijks gefactureerde gebruiker Enterprise Grid : Aangepaste prijzen

: Aangepaste prijzen Slack Sales Elevate: Aangepaste prijzen

Slack beoordelingen en recensies

G2: 4.3/5 (33.000+ beoordelingen)

4.3/5 (33.000+ beoordelingen) Capterra: 4.7/5 (23.000+ beoordelingen)

4. Google Werkruimte (Beste geïntegreerde communicatiesysteem voor ondernemingen voor GSuite)

via Google Werkruimte Google Werkruimte is de go-to tool voor gebruikers die liever werken met het Google ecosysteem.

Voorheen bekend als G Suite, combineert het alle werkomgevingstools van Google in één samenhangend platform, inclusief Gmail, Google Drive, Google Documenten, Google Meet en meer.

Wat ik leuk vind aan G Suite is de mogelijkheid om bestanden en documenten effectief te delen met externe gebruikers. Ik deel een alleen-weergave link zodat de gebruiker toegang heeft tot de inhoud van het document zonder de mogelijkheid om wijzigingen aan te brengen. Ze moeten een bewerkingstoegang aanvragen om bewerkingen of updates uit te voeren. Deze effectieve functie laat je genieten van volledige controle over je documenten.

Bovendien is Google Workplace toegankelijk vanaf elk apparaat, mobiel of desktop, zodat je ook onderweg kunt blijven werken.

De beste functies van Google Werkruimte

Naadloos e-mail, chatten en videovergaderen met Gmail en Google Meet

Samenwerken aan documenten, spreadsheets en presentaties met Google Documenten, Google Spreadsheets en Google Slides

Bestanden eenvoudig opslaan en delen met de robuuste cloud opslagruimte van Google Drive

Vergaderingen en gebeurtenissen in teams plannen met Google Agenda, met geïntegreerde notificaties

Google Werkruimte beperkingen

Beperkte aanpassingsmogelijkheden in vergelijking met andere tools voor ondernemingen

Het is niet ideaal als je een communicatietool voor ondernemingen nodig hebt voor meer dan alleen vergaderingen, chats en telefoongesprekken met teams

De prijzen van Google Werkruimte

Business Starter : $7,20/maand per gebruiker, maandelijks gefactureerd

: $7,20/maand per gebruiker, maandelijks gefactureerd Business Standard : $14,40/maand per maand gefactureerde gebruiker

: $14,40/maand per maand gefactureerde gebruiker Business Plus : $21,60/maand per maand gefactureerde gebruiker

: $21,60/maand per maand gefactureerde gebruiker Enterprise: Aangepaste prijzen

Google Werkruimte beoordelingen en reviews

G2: 4.6/5 (42.000+ beoordelingen)

4.6/5 (42.000+ beoordelingen) Capterra: 4.7/5 (15.000+ beoordelingen)

5. Zoom (beste tool voor videovergaderen)

via Zoom Zoom wordt in alle soorten ondernemingen gebruikt voor interacties met klanten en interne teamcommunicatie. Ik heb het meerdere keren gebruikt tijdens de pandemie om vergaderingen te houden en presentaties virtueel te delen.

Ik geef vooral de voorkeur aan de tool vanwege het gebruiksgemak en de ongelooflijke functies.

Je kunt er audio- en videovergaderingen van hoge kwaliteit mee houden, schermen delen, documenten of bestanden naar de deelnemers sturen, en zelfs virtuele breakoutruimtes hebben om naadloze communicatie en samenwerking tussen verschillende belanghebbenden te vergemakkelijken.

Het is vooral geschikt voor grote organisaties, omdat het meerdere deelnemers ondersteunt en uitstekende functies heeft voor het succesvol hosten van grootschalige webinars.

De beste functies van Zoom

HD video- en audiokwaliteit voor naadloze vergaderingen

Deel uw scherm met deelnemers voor vergaderingen, webinars en virtuele gebeurtenissen

Verdeel grote vergaderingen in kleinere groepen voor meer gerichte discussies

Grootschalige webinars organiseren met ondersteuning voor duizenden deelnemers

Neem gesprekken aan en neem deel aan vergaderingen vanaf uw mobiele apparaten met de IOS en Android app

Beperkingen van Zoom

De gratis versie van Zoom beperkt de duur van vergaderingen tot 40 minuten en 100 deelnemers

Functies zoals grote vergaderingen (meer dan 100 deelnemers), webinars, audioconferenties en vergaderzalen zijn alleen beschikbaar in de premium abonnementen

De prijzen van Zoom

Basis: $0

$0 Pro: $14,99/maand per gebruiker, maandelijks gefactureerd

$14,99/maand per gebruiker, maandelijks gefactureerd Business: $21,99/maand per maand gefactureerde gebruiker

$21,99/maand per maand gefactureerde gebruiker Business Plus: $26,99/maand per maand gefactureerde gebruiker

$26,99/maand per maand gefactureerde gebruiker Enterprise: Aangepaste prijzen

Zoom beoordelingen en recensies

G2: 4.5/5 (55.000+ beoordelingen)

4.5/5 (55.000+ beoordelingen) Capterra: 4.6/5 (13.000+ beoordelingen)

6. RingCentral (Beste communicatietelefoonsysteem voor ondernemingen)

via

ringCentraal

Als uw verkoop-, marketing- of andere afdelingen meestal het grootste deel van hun tijd in gesprek zijn, is RingCentral de ideale optie voor u.

Dit uitgebreide en uniforme platform maakt naadloze communicatie tussen ondernemingen mogelijk door telefoongesprekken, berichten en vergaderingen per video onder één dak te beheren.

Wat ik goed vond aan deze tool zijn de AI-gestuurde communicatiefuncties, die je gepersonaliseerde inzichten geven in je zakelijke gesprekken. Of je nu gebruik maakt van live call aantekeningen, real-time vertaling of directe antwoorden op query's van klanten, de AI-assistent optimaliseert de activiteiten en verbetert de productiviteit.

De beste functies van RingCentral

Combineer zakelijke telefoonsystemen, video vergaderingen en messaging in één platform

Geavanceerde functies voor het afhandelen van oproepen, zoals auto-attendant en oproepdoorschakeling

Integreer met MS Teams, Google Werkruimte, Salesforce en andere productiviteitstools

Krijg onderweg toegang tot alle communicatietools met een krachtige mobiele app voor iOS en Android

RingCentral beperkingen

Hogere prijs voor bedrijven die geen volledige telefoniefuncties nodig hebben

Abonnementen voor videobellen en webinars zijn niet inbegrepen bij het abonnement voor bellen met de telefoon

RingCentral prijzen

RingEx Core: $30/maand per gebruiker, maandelijks gefactureerd

$30/maand per gebruiker, maandelijks gefactureerd RingEx Advanced: $35/maand per maand gefactureerde gebruiker

$35/maand per maand gefactureerde gebruiker RingEx Ultra: $45/maand per maand gefactureerde gebruiker

$45/maand per maand gefactureerde gebruiker RingCentral Contact Center Enterprise: Aangepaste prijzen

RingCentral beoordelingen en reviews

G2: 4.1/5 (350+ beoordelingen)

4.1/5 (350+ beoordelingen) Capterra: 4.4/5 (300+ beoordelingen)

via

trello

Als het eenvoudige Kanban-bord jouw weergave is voor teamcommunicatie en productiviteit, dan moet je Trello proberen. Deze visuele projectmanagementtool blinkt uit in het helpen van teams bij het organiseren van taken en projecten met behulp van een op kaarten gebaseerd systeem.

Ik heb genoten van Trello's mogelijkheid om alle project- en taakinformatie in een flexibele structuur te organiseren, zoals Kanban-borden, lijsten of kaarten. Hierdoor weten je teams wat ze moeten doen, kunnen ze de voortgang bijhouden en gemakkelijk taken toewijzen. Bovendien kunnen commentaren binnen Trello kaarten worden gebruikt om extra context te bieden of twijfels te verduidelijken.

Dit gebruiksgemak maakt het ideaal voor de meeste gevallen, of het nu gaat om een formele installatie of een creatief team dat inzicht moet hebben in zijn prioriteiten.

Trello beste functies

Organiseer projecten en taken met behulp van aanpasbare borden, lijsten en kaarten

Opmerkingen, bijlagen en deadlines verbeteren de communicatie en samenwerking rond Taken

Verbinding maken met Slack, Google Drive en andere populaire tools om werkstromen te stroomlijnen

Butler automatisering gebruiken om regels in te stellen en terugkerende taken te automatiseren

Trello beperkingen

Mogelijk niet geschikt voor complex projectmanagement met geavanceerde vereisten

Zeer geschikt voor projectmanagement, maar behoort niet tot de betere tools voor teamsamenwerking, omdat veel basisfuncties voor samenwerking ontbreken

Trello prijzen

Gratis

Standaard: $5/maand per gebruiker

$5/maand per gebruiker Premium: $10/maand per gebruiker

$10/maand per gebruiker Enterprise (50 tot 5000 gebruikers): Tussen $7,38/maand en $17,50/maand per gebruiker

Tussen $7,38/maand en $17,50/maand per gebruiker Enterprise (Meer dan 5000 gebruikers): Aangepaste prijzen

Trello beoordelingen en recensies

G2: 4.4/5 (13.500+ beoordelingen)

4.4/5 (13.500+ beoordelingen) Capterra: 4.5/5 (23.000+ beoordelingen)

8. Asana (beste tool voor taakbeheer en werknemersbetrokkenheid)

via asana_ Als de leden van je interne team liever projectmanagement met communicatie integreren, is Asana een geweldig platform voor het beheren van Taken en miscommunicatie op de werkplek te voorkomen .

Dit platform voor projectmanagement helpt je bij het organiseren, bijhouden en beheren van je taken, zodat alle taakgerelateerde discussies transparant zijn.

Asana's uitgebreide aanpak voor projectcoördinatie en communicatie zorgt ervoor dat alle teams het effectief gebruiken. Ik merkte ook dat niet-technische leden van het team vooral de schone en gebruiksvriendelijke interface waardeerden.

Gebruikers kunnen gemakkelijk projecten aanmaken, taken toewijzen en deadlines instellen zonder al te veel begeleiding.

De beste functies van Asana

Taken maken en toewijzen, deadlines instellen en de voortgang gemakkelijk bijhouden

Schakelen tussen lijsten, borden en tijdlijnen om aan uw projectbehoeften te voldoen

Routinetaken automatiseren met Asana Rules om workflows te stroomlijnen

Verbinding maken met Slack, Microsoft Teams en andere tools voor een betere samenwerking

De beperkingen van Asana

Complex voor nieuwe gebruikers vanwege de uitgebreide functies

Het wordt ingewikkeld bij het werken met meerdere kanalen, projecten en teams omdat het de functies van de meeste communicatietools mist

De prijzen van Asana

Personal: $0

$0 Starters : $13,49/maand per gebruiker, maandelijks gefactureerd

: $13,49/maand per gebruiker, maandelijks gefactureerd Gevorderd : $30,49/maand per maand gefactureerde gebruiker

: $30,49/maand per maand gefactureerde gebruiker Enterprise: Aangepaste prijzen

Aangepaste prijzen Enterprise+: Aangepaste prijzen

Beoordelingen en beoordelingen van Asana

G2: 4.4/5 (10.000+ beoordelingen)

4.4/5 (10.000+ beoordelingen) Capterra: 4.5/5 (12.000+ beoordelingen)

9. Confluence (Beste oplossing voor documentatie- en kennisbeheer)

via invloed Confluence is een krachtige samenwerkingstool ontworpen voor teams om projectdocumentatie te creëren, delen en beheren.

Als onderdeel van het Atlassian ecosysteem, vond ik de tool zeer nuttig voor het maken van gedetailleerde wiki's en project resources.

Als je net als ik gestrest raakt van het kijken naar een leeg canvas, heeft Confluence ontelbaar veel sjablonen waaruit je kunt kiezen, afhankelijk van je gebruikssituatie. Dit helpt je om snel aan de slag te gaan en je kunt ook de AI editor gebruiken om de lege plekken in te vullen, waardoor het makkelijker wordt om je gedachten op papier te zetten (of op een virtueel document, in dit geval).

De beste functies vanConfluence

Projectdocumentatie en kennisbanken maken, delen en beheren

In realtime samenwerken aan pagina's met leden van het team

Gebruik ruimtes, labels en sjablonen om informatie gestructureerd te houden

Verbinding maken met Jira, Trello en andere tools voor een samenhangende werkstroom

Confluentie limieten

Ontworpen als extensie voor Altassian's tools voor bedrijfscommunicatie, waardoor de mogelijkheden als stand-alone tool beperkt zijn

Prijzen voorConfluence

Free (tot 10 gebruikers)

Standaard (11 tot 50000 gebruikers) : $6,05/maand tot $1,95/maand per maand gefactureerde gebruiker

: $6,05/maand tot $1,95/maand per maand gefactureerde gebruiker Premium (11 tot 50000 gebruikers) : $11,55/maand tot $3,46/maand per maand gefactureerde gebruiker

: $11,55/maand tot $3,46/maand per maand gefactureerde gebruiker Enterprise (meer dan 50000 gebruikers): Aangepaste prijzen

Confluence beoordelingen en recensies

G2: 4.1/5 (3.000+ beoordelingen)

4.1/5 (3.000+ beoordelingen) Capterra: 4.5/5 (3.000+ beoordelingen)

10. Discord (Beste platform voor het opbouwen van een gemeenschap)

via

Discord

Discord begon als een platform voor gamers, maar heeft zich ontwikkeld tot een veelzijdige communicatietool die geschikt is voor teams van alle soorten. De functies voor real-time chatten met stem, tekst en video zijn uitstekend voor samenwerking, vooral voor teams op afstand of dynamische teams.

Deze tool heeft de mogelijkheid om kanalen aan te maken binnen een groep, wat me helpt om discussies te optimaliseren en informatie later terug te vinden. Ik kan ook optreden als groepsmoderator, regels instellen voor de community en ervoor zorgen dat mensen zich eraan houden om de communicatie en het documentbeheer te stroomlijnen.

Discord beste functies

Segregeer je community in meerdere secties, zoals aankondigingskanalen, fase kanalen, forum kanalen, privé threads, gebeurtenissen en meer

Hoogwaardige spraak- en videogesprekken voeren met je community

Deel schermen, krijg toegang tot bestanden en alle basisfuncties met je groepsgesprekken voor real-time presentaties

Integreer apps van derden zoals GitHub, Google Agenda, Trello en andere in je kanalen

Krijg toegang tot Discord op meerdere platformen, of het nu een desktop, smartphone, web-app, of een ander apparaat is

Discord beperkingen

Het is misschien niet ideaal als bedrijfscommunicatiesoftware gezien de nonchalante interface

Prijzen voor Discord

Discord : Free

: Free Discord Nitro Basic : $2,99/maand per gebruiker, maandelijks gefactureerd

: $2,99/maand per gebruiker, maandelijks gefactureerd Discord Nitro: $9,99/maand per maand gefactureerde gebruiker

Discord beoordelingen en recensies

G2: NA

NA Capterra: 4.7/5 (400+Beoordelingen)

11. Dropbox (Beste tool om bestanden te delen)

via

dropbox

Dropbox is een toonaangevend platform voor opslagruimte en delen van bestanden waarmee teams efficiënt kunnen samenwerken aan documenten en projecten. Dankzij de intuïtieve interface kunnen gebruikers makkelijk bestanden uploaden, delen en beheren in een veilige omgeving

Wat ik goed vind aan Dropbox is de mogelijkheid om bestanden te synchroniseren tussen apparaten, zodat de leden van het team altijd toegang hebben tot de meest recente documenten, waar ze ook zijn.

De beste functies van Dropbox

Toegang tot je bestanden vanaf elk apparaat, voor flexibiliteit voor externe en hybride teams

Deel bestanden veilig met deelopties en geavanceerde functies om uw gegevens te beschermen

Geef commentaar op bestanden en vraag direct feedback binnen het platform

De beperkingen van Dropbox

Communicatiefuncties in Dropbox zijn beperkt tot opmerkingen

Voor teams die al een cloudopslagsysteem of bedrijfscommunicatietool gebruiken, is het misschien niet zinvol om nog een tool te gebruiken om bestanden te delen

Prijzen voor Dropbox

Plus: $11,99/maand per gebruiker, maandelijks gefactureerd

$11,99/maand per gebruiker, maandelijks gefactureerd Essentials : $19,99/maand per maand gefactureerde gebruiker

: $19,99/maand per maand gefactureerde gebruiker Business : $18/maand per maand gefactureerde gebruiker

: $18/maand per maand gefactureerde gebruiker Business Plus: $30/maand per gebruiker per maand gefactureerd

Beoordelingen en beoordelingen van Dropbox Business

G2: 4.4/5 (27.000+ beoordelingen)

4.4/5 (27.000+ beoordelingen) Capterra: 4.5/5 (21.000+ beoordelingen)

12. Skype (beste communicatieoplossing voor ondernemingen voor gesprekken en berichten)

via miro Er bestaan verschillende virtuele whiteboard tools, maar ze kunnen zelden tippen aan de eenvoud van Miro. Met dit platform voor collaboratieve whiteboards kunnen teams in realtime brainstormen, abonnementen opstellen en projecten uitvoeren.

Het was ongelooflijk nuttig voor mij tijdens brainstormsessies met teams op afstand. Je gooit je ideeën en aantekeningen in het virtuele canvas en Miro AI maakt binnen een paar minuten samenvattingen, diagrammen, briefings en meer. Deze helpen je om discussies te structureren en interactieve werkstromen te creëren die gemakkelijk kunnen worden toegevoegd aan je Sprints of dagelijkse activiteiten.

De beste functies van Miro

Visuele borden maken en delen voor brainstormsessies en project abonnementen

Toegang tot een breed bereik aan sjablonen om uw projecten een kickstart te geven

Verbinding maken met tools zoals Slack, Google Drive en Microsoft Teams voor naadloze samenwerking

Miro beperkingen

Voor sommige gebruikers kan het lastig zijn om te gebruiken

Beperkte offline functie belemmert toegang in situaties met weinig verbinding

Prijzen van Miro

Gratis

Starter : $10/maand per gebruiker, maandelijks gefactureerd

: $10/maand per gebruiker, maandelijks gefactureerd Business : $16/maand per maand gefactureerde gebruiker

: $16/maand per maand gefactureerde gebruiker Enterprise: Aangepaste prijzen

Miro beoordelingen en recensies

G2: 4.7/5 (6.000+ beoordelingen)

4.7/5 (6.000+ beoordelingen) Capterra: 4.7/5 (1.500+ beoordelingen)

14. Chanty (Beste tool voor teamberichten en -communicatie)

via antiek_ Chanty is een eenvoudige maar krachtige app voor teamberichten, ontworpen om de communicatie en samenwerking binnen organisaties te verbeteren. Het biedt een intuïtief platform voor teams om naadloos berichten, bestanden en ideeën te delen.

Ik hou van Chanty voor zijn focus op eenvoud, waardoor het makkelijk is voor teamleden om aan de slag te gaan zonder een steile leercurve.

De beste functies van Chanty

Neem deel aan vergaderingen op elk apparaat, of het nu een desktop, laptop, mobiel of browser is

Houd 4K video- en audiovergaderingen met ondersteuning voor maximaal 1000 videodeelnemers en 49 video's op het scherm

Creëer en beheer taken samen met uw vergaderingen, instelling van deadlines en taken vanuit uw aantekeningen van vergaderingen

Gebruik limieten

Beperkte integraties vergeleken met andere communicatietools

Kortlopende prijzen

Gratis

Business: $4/maand per gebruiker, maandelijks gefactureerd

Beoordelingen en beoordelingen vanChanty

G2: 4.5/5 (40+ beoordelingen)

4.5/5 (40+ beoordelingen) Capterra: 4.7/5 (30+ beoordelingen)

15. SurveyMonkey (Beste hulpmiddel voor het invullen van enquêtes en het verzamelen van feedback)

via SurveyMonkey U mist mogelijk belangrijke inzichten en feedback als u voornamelijk via e-mail of chatten communiceert.

Hiervoor is het altijd ideaal om een

e-mail alternatief

waarmee teamleden hun gedachten beter kunnen ordenen en zelfs anoniem feedback kunnen delen.

SurveyMonkey doet precies dat en stelt je in staat om enquêtes te maken, feedback te verzamelen en gegevens beter te analyseren.

Ik heb het gebruikt om enquêtes te genereren om feedback van teams, klanttevredenheid en zelfs marketingonderzoek vast te leggen. Hoewel het eenvoudig en gemakkelijk is om in te vullen, worden de antwoorden omgezet in realistische rapporten en inzichten die de impact op het bedrijf vergroten. Je kunt deze antwoorden ook delen met andere belanghebbenden, zodat je datagestuurde beslissingen kunt nemen op basis van de antwoorden op de enquête en de verkregen inzichten.

De beste functies van Survey Monkey

Op maat gemaakte enquêtes maken met behulp van verschillende formaten vragen en een gebruiksvriendelijke interface

Analyseren van resultaten met ingebouwde rapportage en analyses

Enquêtes verspreiden via e-mail, sociale media of websitelinks

Toegang tot kant-en-klare sjablonen voor een snelle installatie van enquêtes

Survey Monkey limieten

Beperkte functies in de gratis versie beperken de diepgang van enquêtes

Kan beperkingen hebben als het gaat om granulaire inzichten, waardoor u uw gegevens moet exporteren naar een extern analyseprogramma

Prijzen van Survey Monkey

Individueel Voordeel: $39/maand

$39/maand Individueel Standaard: $99/maand

$99/maand Individueel Premier: $119/maand

$119/maand Team Voordeel : $25/maand per gebruiker

: $25/maand per gebruiker Team Premier : $75/maand per gebruiker

: $75/maand per gebruiker Enterprise: Aangepaste prijzen

Survey Monkey beoordelingen en recensies

G2: 4.4/5 (20.000+ beoordelingen)

4.4/5 (20.000+ beoordelingen) Capterra: 4.6/5 (10.000+ beoordelingen)

16. Jitsi (Beste open-source cloud-communicatietool)

via Jitsi Voor wie gratis en open-source zakelijke communicatietools overweegt, is Jitsi een fantastische optie. Deze open-source video conferencing tool biedt een geen-kosten oplossing voor virtuele vergaderingen en maakt het zelfs mogelijk om te bellen zonder een account aan te maken.

Ondanks het feit dat Jitsi een open-source platform is, is het eenvoudig voor niet-technische gebruikers. De interface was eenvoudig te gebruiken. De tool is beschikbaar op meerdere platforms, waaronder Android, iOS, Linux, macOS en Windows.

Jitsi beste functies

Volledig open-source tool voor videovergaderen, waardoor het meer schaalbaar en goedkoper is

Deelnemen aan videogesprekken zonder je aan te melden of een account aan te maken met basisfuncties zoals inbellen, opnemen en meer

Mogelijkheid om vertrouwelijke vergaderingen te houden met een met wachtwoord beveiligde invoer die kan worden verdeeld op een privé kanaal

Jitsi beperkingen

Beperkte functies in vergelijking met andere communicatiemiddelen die worden gebruikt in de digitale werkplekindustrie

De meeste concurrenten bieden een betere klantenservice en probleemoplossing is grotendeels afhankelijk van een selfservicemodel met ondersteuning van de ontwikkelaarsgemeenschap

Jitsi prijzen

Gratis

Jitsi beoordelingen en recensies

G2: 4.3/5 (150+ beoordelingen)

4.3/5 (150+ beoordelingen) Capterra: 4.1/5 (70+ beoordelingen)

Hoewel er verschillende opties voor teams op afstand en hybride werkplekcommunicatie bestaan, richt elke tool zich op een specifiek bedrijfsgebied. Nu werken op afstand steeds gebruikelijker wordt, is het van vitaal belang om oplossingen te vinden die synchrone en asynchrone communicatie in verschillende tijdzones ondersteunen.

Bij de beste tool gaat het dus niet om de gimmicky functies; de tool moet u helpen end-to-end communicatiesystemen voor ondernemingen op te zetten die aan al uw essentiële eisen voldoen.

Dit is waar ClickUp schittert, met zijn alles-in-één functies voor projectmanagement, communicatie en samenwerking. Aanmelden bij ClickUp en ervaar de kracht van een eengemaakt communicatieplatform.