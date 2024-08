10 beste AI-samenwerkingstools om te gebruiken in 2024

Op sommige dagen voelt het alsof ik op het werk alleen maar bezig ben met het inhalen van gesprekken-Slack threads, productupdates, interne documenten en opnames van demo's met klanten, waardoor er weinig tijd overblijft om me te concentreren op mijn kerntaken en projecten.

Volgens een recent artikel van Harvard Business Review ben ik niet de enige.

De meeste Teams besteden meer dan 85% van hun tijd per week aan samenwerking met anderen . Organisaties zijn 'teamwerk' belangrijker gaan vinden dan 'diepgaand werk' om de verbinding te verbeteren en teamoverschrijdende communicatie op te bouwen.

Hoewel samenwerking op het werk geweldig is, helpt het niet als het het grootste deel van je tijd in beslag neemt. Daarom ben ik zo enthousiast over AI-ondersteunde samenwerkingstools - vooral handig voor het samenvatten van threads van 100 berichten op Slack en demogesprekken met klanten die uren duren.

Wil je ontdekken hoe AI je kan helpen om sneller tot de kern van gesprekken te komen? Ik heb de toonaangevende AI samenwerkingstools om te zien hoe ze de samenwerking kunnen stroomlijnen en de focus en productiviteit kunnen verbeteren.

Ik heb meer dan twee dozijn tools voor document- en projectmanagement getest om te zien hoe hun AI-functies voor werkruimte en samenwerking kunnen helpen bij de communicatie. Naast hun samenwerkingstools analyseerde ik ook twee belangrijke dingen: de prijs van hun kunstmatige intelligentiecomponent en hoe gebruikersvriendelijk de functie was.

Hier zijn enkele factoren die ik heb geëvalueerd:

Natuurlijke taalverwerking : Ik wilde weten of de AI-engine de nuances van gesprekken in het Engels kon begrijpen en mij relevante resultaten kon geven

: Ik wilde weten of de AI-engine de nuances van gesprekken in het Engels kon begrijpen en mij relevante resultaten kon geven Automatisering : Een andere kritieke factor was of deAI-tools hielpen bij de instelling van werkstromen voor naadloze samenwerking. Kunnen ze repetitieve taken automatiseren, zoals het delen van statusupdates of samenvattingen van vergaderingen, zodat je je kunt concentreren op het grotere geheel?

: Een andere kritieke factor was of deAI-tools hielpen bij de instelling van werkstromen voor naadloze samenwerking. Kunnen ze repetitieve taken automatiseren, zoals het delen van statusupdates of samenvattingen van vergaderingen, zodat je je kunt concentreren op het grotere geheel? Kosten : Elk van de tools die ik heb getest, pakte de AI-prijsstelling anders aan. Terwijl sommige de krediet burndown methode gebruiken, gebruiken andere een pay-per-seat methode. Sommige bieden hun AI functies zelfs gratis aan

: Elk van de tools die ik heb getest, pakte de AI-prijsstelling anders aan. Terwijl sommige de krediet burndown methode gebruiken, gebruiken andere een pay-per-seat methode. Sommige bieden hun AI functies zelfs gratis aan Integraties : Ik wilde controleren of de AI-samenwerkingsfuncties van elke tool konden helpen met slimme integratiemogelijkheden. Kunnen ze de algehele werkstroom van integratie verbeteren voor betere synchronisaties van gegevens of kunnen ze me de AI-functies laten gebruiken als bots in mijn andere communicatietools?

: Ik wilde controleren of de AI-samenwerkingsfuncties van elke tool konden helpen met slimme integratiemogelijkheden. Kunnen ze de algehele werkstroom van integratie verbeteren voor betere synchronisaties van gegevens of kunnen ze me de AI-functies laten gebruiken als bots in mijn andere communicatietools? Nauwkeurigheid: Transparantie en vooringenomenheid waren ook sleutelcriteria. Gaven de AI-engines ons eerlijke feiten of niet? En nog belangrijker, waren hun antwoorden eerlijk en onbevooroordeeld?

Met de juiste AI-tools kun je een balans vinden tussen diepgaand werk en teamwerk zonder je uitgeput te voelen. Dit is mijn lijst met de beste AI-samenwerkingstools die teamcommunicatie moeiteloos maken.

Verlaag het werk en werk beter samen met ClickUp Brain: uw virtuele assistent die altijd beschikbaar is

Maar wat ClickUp echt onderscheidt, is de manier waarop het AI heeft geïntegreerd via zijn eigen AI-engine, ClickUp Brein . Dit biedt gebruikers een uniforme werkbeheerervaring voor al zijn tools.

ClickUp Brain consolideert niet alleen uw gegevens in chats, projecten en documenten, maar geeft uw werknemers ook een overzicht van de status van uw chats, projecten en documenten altijd beschikbare persoonlijke AI-assistent die zorgt voor het drukke werk.

Laten we eens kijken hoe ClickUp Brain teams helpt georganiseerd te blijven en op dezelfde pagina te blijven:

AI Projectmanagement

Met ClickUp Brain aan uw zijde hebt u een krachtige AI-projectassistent om uw productiviteit te verhogen en projecten soepel te laten verlopen. Om te beginnen kunt u uw projectmanagement ops stroomlijnen met AI, zoals projecten aanmaken, taakbeschrijvingen genereren en DRI's toewijzen.

Commentaar threads samenvatten of snelle antwoorden sturen met ClickUp Brain

U kunt ClickUp Brain ook gebruiken om dagelijkse of wekelijkse voortgangsrapporten te genereren voor uw team of directe rapporten om op de hoogte te blijven van uw projecten en knelpunten te identificeren.

AI-schrijfassistent

ClickUp wordt ook geleverd met een handige schrijf- en bewerkingsassistent waarmee u content vanaf nul kunt genereren en bestaande content kunt bewerken. U kunt ook een merkstijlgids instellen die past bij de stem en toon van uw merk.

Maak nieuwe content vanaf nul of bewerk bestaande content met ClickUp's AI Writing Assistant

Ik gebruik ClickUp's hulpmiddel voor samen schrijven op twee manieren ideeën brainstormen **Ik gebruik ClickUp Brain ook om tekst in verschillende talen te vertalen bij het maken van gelokaliseerde campagnes.

AI communicatieassistent

Genereer transcripties van vergaderingen, haal actie-items eruit en verstuur snelle antwoorden met ClickUp Brain

Als u veel vergaderingen organiseert, kan de functie voor automatisch transcriberen van ClickUp superhandig zijn. Het genereert een transcriptie van al uw vergaderingen en haalt er zelfs actiepunten uit, zodat u niets belangrijks mist.

Niet alleen bespaart het u [en uw teamgenoten] veel tijd, maar het hebben van een tekst transcriptie maakt het terugvinden van informatie ook gemakkelijk-iets wat u mist wanneer u alleen video opnames opslaat.

U kunt ook op de hoogte blijven van gesprekken met automatische samenvattingen van uw directe chats. Weinig tijd? ClickUp Brain biedt vooraf geschreven antwoordopties zodat u niet hoeft te typen. Als u gedetailleerde berichten wilt sturen, noteert u gewoon het hoofdidee in de balk van de chat en Brain zet het om in een gepolijst en professioneel bericht. Super handig, toch?

ClickUp beste functies

Alles samenvatten : Van projectupdates tot threads met opmerkingen en lange documenten: vat alle content samen met één klik

: Van projectupdates tot threads met opmerkingen en lange documenten: vat alle content samen met één klik Vergaderingen transcriberen : MaakClickUp Documenten van uw vergaderingsnotulen door automatisch een transcriptie te genereren en er vervolgens bruikbare inzichten uit te halen. Metlive samenwerkingsdetectie in ClickUpkunnen de leden van het team samen bijdragen aan het document en op de hoogte blijven

: MaakClickUp Documenten van uw vergaderingsnotulen door automatisch een transcriptie te genereren en er vervolgens bruikbare inzichten uit te halen. Metlive samenwerkingsdetectie in ClickUpkunnen de leden van het team samen bijdragen aan het document en op de hoogte blijven Snel toegang tot informatie : Gebruik de AI-gestuurde zoekbalk om snel informatie te vinden zonder uw teamgenoten te pingen. En als het moet, ClickUp's weergave chatten kunt u hen onmiddellijk bereiken zonder dat u naar een ander communicatieplatform moet overschakelen

: Gebruik de AI-gestuurde zoekbalk om snel informatie te vinden zonder uw teamgenoten te pingen. En als het moet, ClickUp's weergave chatten kunt u hen onmiddellijk bereiken zonder dat u naar een ander communicatieplatform moet overschakelen Bouw automatiseringen : Gebruik ClickUp Brain om in meerdere stappen if/dan automatiseringen en workflows in te stellen met behulp van natuurlijke taalprompts

: Gebruik ClickUp Brain om in meerdere stappen if/dan automatiseringen en workflows in te stellen met behulp van natuurlijke taalprompts Samenwerken en visueel communiceren : ClickUp's Whiteboards enMindmaps laten je samenwerken aan projecten met behulp van een creatief canvas. Gebruik mogelijkheden zoals meerkleurige pennen, plakbriefjes, vormen, enz. om je ideeën tot leven te brengen. Verbind uw schetsen en breindumps metClickUp-taakdocumenten en meer voor bruikbaarheid en controleerbaarheid, zelfs in een installatie op afstand

: ClickUp's Whiteboards enMindmaps laten je samenwerken aan projecten met behulp van een creatief canvas. Gebruik mogelijkheden zoals meerkleurige pennen, plakbriefjes, vormen, enz. om je ideeën tot leven te brengen. Verbind uw schetsen en breindumps metClickUp-taakdocumenten en meer voor bruikbaarheid en controleerbaarheid, zelfs in een installatie op afstand Neem uw scherm op met voiceovers: Soms is platte tekst niet genoeg. GebruikClickUp clips om onmiddellijk schermopnames in hapklare grootte te delen om communicatie snel bij te houden en concepten en instructies duidelijker over te brengen

ClickUp limieten

ClickUp Brain is alleen beschikbaar op de betaalde abonnementen

Sommige gebruikers hebben een steile leercurve gerapporteerd

ClickUp prijzen

Free Forever : Gratis voor altijd

: Gratis voor altijd Onbeperkt : $7/gebruiker per maand

: $7/gebruiker per maand Business : $12/gebruiker per maand

: $12/gebruiker per maand Enterprise : Neem contact op voor prijzen

: Neem contact op voor prijzen ClickUp Brain is beschikbaar op alle betaalde abonnementen voor $7 per lid van de werkruimte per maand

ClickUp beoordelingen en recensies

G2 : 4.7/5 [9.000+ beoordelingen]

: 4.7/5 [9.000+ beoordelingen] Capterra: 4.6/5 [4.000+ beoordelingen]

2. TrelloBeste samenwerkende Kanban-gebaseerde tool voor projectmanagement

via Trello Trello is een van de vele Atlassian-producten die diep geïntegreerd zijn met Atlassian Intelligence om het werk te versnellen met een 'AI wingmate'. Trello's AI functies verbeteren gezamenlijk beheer van werk door kaarten samen te vatten, taken op te splitsen of ideeën te genereren op basis van aanwijzingen.

Je kunt onjuiste of ongepaste AI-antwoorden markeren en je Atlassian Intelligence-ervaring verbeteren. Vergeleken met sommige andere Atlassian tools heeft Trello echter slechts beperkte AI-mogelijkheden en het helpt niet met automatisering en workflows.

Trello beste functies

Brainstorm nieuwe ideeën door Atlassian Intelligence te vragen je te helpen met ideeën voor content of campagnes of hoe je een bepaald proces kunt verbeteren

Zorg voor correcte spelling en grammatica met de ingebouwde grammaticacontrole

Gebruik Trello's AI om actie-items te verzamelen, een abonnement of checklist te maken of gewoon om duidelijkheid te krijgen over wat er gedaan moet worden

Trello limieten

AI-mogelijkheden zijn alleen beschikbaar in de Premium- en Enterprise-abonnementen, niet in het Standard-abonnement

AI kan niet worden gebruikt om Trello workflows te automatiseren, wat limiet kan zijn voor sommige teams

Trello prijzen

Free : gratis

: gratis Standaard : $6/gebruiker per maand

: $6/gebruiker per maand Premium : $12,50/gebruiker per maand

: $12,50/gebruiker per maand Enterprise: $17,50/gebruiker per maand]

Trello beoordelingen en recensies

G2 : 4.4/5 [13.500+ beoordelingen]

: 4.4/5 [13.500+ beoordelingen] Capterra: 4.5/5 [23,000+ reviews]]

3. Asana-Beste voor kleine teams die een slimme AI-assistent nodig hebben

via Asana Meer dan van de AI-functies hield ik van Asana's thesis over waarom het AI-mogelijkheden in zijn product inbouwt om te helpen met macrobeheer. Als je deel uitmaakt van een klein team dat met meerdere dingen jongleert en autonomie als kernwaarde heeft, dan kunnen de AI-mogelijkheden van Asana nuttig zijn.

Niet alleen automatiseert Asana AI statusupdates, check-ins en andere drukke werkzaamheden, maar het kan ook een rapport samenstellen van de voortgang van je werk met contextuele informatie en dit delen met je managers zodat ze weten waar je aan werkt.

Grote teams kunnen ook profiteren van de functie 'slimme doelen' waarmee je een gestandaardiseerd doel kunt instellen voor alle teams.

Het maakt gebruik van een eigen AI-engine en LLM-modellen van OpenAI en Anthropic. Bovendien laat het je zien welke functies door welke AI-engine worden ondersteund voor meer transparantie.

Asana biedt ook de flexibiliteit om geen gebruik te maken van LLM's van partners en alleen te vertrouwen op Asana's eigen AI-engine.

Asana beste functies

Genereer automatisch samenvattingen, statusupdates en voortgangsupdates van realtime projectupdates

Slimme regels instellen om automatiseringen uit te voeren en te integreren met uw andere tools

Schrijf duidelijke, overtuigende project- en taakbeschrijvingen met de Smart Editor

Slimme projecten gebruiken om een aangepast project te genereren met taken, velden, enz., gebaseerd op het doel en de doelen ervan

Asana beperkingen

Hoewel Asana AI meerdere talen ondersteunt, is het alleen getest in het Engels

Asana AI is alleen beschikbaar voor teams en niet voor individuele abonnementen

Prijzen Asana

Persoonlijk : Free

: Free Starter : $13,49/gebruiker per maand

: $13,49/gebruiker per maand Geavanceerd : $30,49/gebruiker per maand

: $30,49/gebruiker per maand Enterprise : Aangepaste prijzen

: Aangepaste prijzen Enterprise+: Aangepaste prijzen

Asana beoordelingen en recensies

G2 : 4.4/5 [10.000+ beoordelingen]]

: 4.4/5 [10.000+ beoordelingen]] Capterra: 4.5/5 [12.700+ beoordelingen]

4. Airtable-Beste voor het bouwen van AI-gestuurde automatiseringen van werkstromen

via Airtable Airtable is een low-code platform waarmee je automatiseringen voor werkstromen kunt bouwen en de algehele operationele efficiëntie van je team kunt verbeteren.

De AI van Airtable kan je helpen informatie uit je databases te halen, tijd- of gebeurtenisgebaseerde automatiseringen te triggeren, tekst samen te vatten en te vertalen en nog veel meer te doen. Laten we bijvoorbeeld zeggen dat je een beoordeling krijgt: je kunt die toevoegen aan een tabel/database in Airtable, AI gebruiken om het beoordelingssentiment te peilen en je CX-team te markeren als de beoordeling slecht is. Gaaf, toch?

Als niet-techneut vond ik de AI-mogelijkheden voor het genereren van formules ook geweldig. Ik kon complexe formules genereren en automatiseringen met meerdere stappen binnen enkele minuten instellen zonder ook maar een woord code te schrijven.

Airtable beste functies

Voeg een AI-component toe aan hun roadmap app om direct een productspecificatie te genereren

Koppel een AI-component aan je requests app om krachtige creatieve briefings te schrijven die de creatieve handoff van marketing versnellen

Je records automatisch categoriseren op basis van thema, sentiment of gebruikte woorden

Gebruik AI om medewerkers te identificeren, hen op de hoogte te stellen en de communicatie te stroomlijnen

Airtable beperkingen

Alleen gebruikers met een betaald abonnement kunnen Airtable kredieten kopen

AI wordt automatisch ingeschakeld voor teams en er is geen manier om dit uit te schakelen

Airtable prijzen

Gratis

Teams : $24/gebruiker per maand

: $24/gebruiker per maand Business : $54/gebruiker per maand

: $54/gebruiker per maand Enterprise : Aangepaste prijzen

: Aangepaste prijzen AI kredieten: Begint bij $20 voor 10.000 maandelijkse kredieten

Airtable beoordelingen en recensies

G2 : 4.6/5 [2.000+ beoordelingen]

: 4.6/5 [2.000+ beoordelingen] Capterra: 4.7/5 [2.000+ reviews]]

5. Miro-Beste samenwerkingstool voor whiteboards

via Miro Met zijn oneindige canvas en tonnen sjablonen is Miro een populair hulpmiddel voor digitaal whiteboarden voor teams en individuen. De recente release van Miro Assist verbetert de ervaring alleen maar.

Met Miro Assist kun je mindmaps maken op basis van AI, je content beter visualiseren en informatie snel terugvinden. Ik heb Miro Assist gebruikt om automatisch een volwaardige presentatie te genereren op basis van aantekeningen, en dat ging probleemloos.

Ik vind het ook geweldig dat Miro je volledige controle geeft over je gegevens, zodat teamleden zich kunnen afmelden via een eenvoudig één-klik proces. Volgens hun 'AI-principes' hebben ze hun AI-engine getest op vooroordelen in de gegenereerde content om ervoor te zorgen dat Miro Assist ethisch verantwoord is.

Miro beste functies

Zet nieuwe of complexe ideeën om in gestructureerde modellen zoals verhalen van gebruikers, acceptatiecriteria, technische diagrammen en code met Miro AI

Maak met één klik presentaties van uw mindmaps en diagrammen door Miro Assist te vragen om te helpen metreal-time samenwerking* Informatie samenvatten en clusteren om waardevolle inzichten te ontdekken uit klantonderzoek, retrospectieven of workshops

Een samenvatting krijgen van wat u hebt besproken tijdens de whiteboard sessie

Sticky notes groeperen op basis van een trefwoord of onderwerp

Miro beperkingen

Sommige gebruikers hebben gerapporteerd dat Miro niet goed integreert met andere apps zoals Google Documenten, waardoor exporteren een gedoe wordt

Miro Assist is alleen beschikbaar in het Engels

Prijzen van Miro

Gratis

Starter : $10/gebruiker per maand

: $10/gebruiker per maand Business : $20/gebruiker per maand

: $20/gebruiker per maand Enterprise: Aangepaste prijzen

Miro beoordelingen en recensies

G2 : 4.8/5 [5.900+ beoordelingen]

: 4.8/5 [5.900+ beoordelingen] Capterra: 4.7/5 [1,500+ beoordelingen]

Ook gelezen_: 15 beste AI content generators

6. Loom-Beste voor het extraheren van informatie uit video's

via Loom Loom, onlangs overgenomen door Atlassian, is de de facto async video tool geworden voor veel populaire bedrijven die behoefte hebben aan visuele samenwerkingsmogelijkheden nodig hebben . Het is ook een van de weinige tools voor video-samenwerking die de communicatie stroomlijnt met solide AI-mogelijkheden.

Twee functies waar ik vooral dol op ben, zijn het automatisch verwijderen van opvullingen en stiltes en de berichten die het genereert bij video's. Beide zijn super handig, vooral de eerste, want ik sta erom bekend dat ik veel umms gebruik terwijl mijn mond mijn hersenen inhaalt.

Een andere functie die veel tijd kan besparen voor zowel ontwikkel- als CX-teams is de functie AI-workflows, waarmee je voor elke video automatisch een tekstdocument of bugrapport kunt maken en naar Jira kunt sturen.

Loom beste functies

Genereer automatisch een titel, beschrijving en hoofdstuksamenvattingen voor elke video die je opneemt

Een aangepaste, contextuele CTA-knop maken, afhankelijk van de webpagina of het product waarmee je de video hebt opgenomen

Geef kijkers een lijst met taken die ze kunnen doen tijdens het bekijken van de video, zoals het bekijken van een bepaald gedeelte of het beantwoorden van een vraag om snel feedback te krijgen

Loom limieten

Loom AI is alleen beschikbaar in de betaalde abonnementen

AI-mogelijkheden kunnen alleen worden gebruikt voor video's die je maakt nadat je de add-on hebt gekocht, niet voor je oude video's

Loom prijzen

Starter : Free

: Free Business : $15/gebruiker per maand

: $15/gebruiker per maand Enterprise : Aangepaste prijzen

: Aangepaste prijzen Loom AI: Toevoegen aan elk betaald abonnement voor $4 per gebruiker per maand

Loom beoordelingen en recensies

G2 : 4.7/5 [2.000+ beoordelingen]

: 4.7/5 [2.000+ beoordelingen] Capterra: 4.7/5 \ 400+ beoordelingen]

7. Slack-Beste AI-gestuurde zoek- en samenvattingsmogelijkheden voor grote teams

via Slack Ben jij iemand die vaak de weg kwijtraakt in Slack-berichten - tientallen kanalen, een dozijn threads en eindeloze notificatie pings? Probeer dan de Slack AI functie!

Met een simpele klik kun je alle berichten in een chat of kanaal samenvatten, snelle antwoorden sturen en op de hoogte blijven van gesprekken zonder uren te verspillen.

Ik vind deze samenvattingsfunctie vooral handig als ik terugkom na een vakantie of een lang weekend, omdat het aantal berichten al snel een paar honderd kan bedragen.

Hoewel relatief nieuw, is Slack AI goed ontvangen door gebruikers.

Het is echter geprijsd als een add-on en met $10 per gebruiker is het aan de duurdere kant, vooral voor samenwerking in grote teams -die baat zouden hebben bij een samenvattingsfunctie.

Slack beste functies

Zorg ervoor dat alleen de juiste mensen en goedgekeurde apparaten toegang hebben tot de gegevens van uw organisatie met functies zoals eenmalige aanmelding, domeinclaims en ondersteuning voor mobiliteitsbeheer voor ondernemingen

Bescherm je gegevens met tools zoals Slack Enterprise Key Management [Slack EKM], auditlogs en native preventie van gegevensverlies [DLP], evenals ondersteuning voor DLP-providers van derden

Laat Slack AI je berichten lezen en kom terug met bruikbare inzichten, zoals wat je omzet van de afgelopen drie maanden was

Slack limieten

Slack AI heeft alleen toegang tot je berichten, niet tot je canvas of bestanden

Slack gebruikt jouw gegevens om de AI-engine te trainen en je moet ze aanschrijven als je niet mee wilt doen

Slack prijzen

Gratis

Pro : $8,75/gebruiker per maand

: $8,75/gebruiker per maand Business : $15/gebruiker per maand

: $15/gebruiker per maand Enterprise Grid : Aangepaste prijzen

: Aangepaste prijzen Slack AI: Kan worden gekocht als add-on voor $10 per gebruiker per maand

Slack beoordelingen en recensies

G2 : 4.5/5 [32,500+ reviews]]

: 4.5/5 [32,500+ reviews]] Capterra: 4,7/5 [23.000+ beoordelingen]]

8. Todoist-Beste voor freelancers die een eenvoudige app voor Taakbeheer nodig hebben

via Todoist Als je net als ik de voorkeur geeft aan een minimale Todoist app die de algehele gebruikerservaring boven alles stelt, dan is Todoist gemaakt voor jou. Wat ik het beste vind aan de Todoist AI Assistant is hoe gebruiksvriendelijk en nuttig het is - geen gimmicks, gewoon schone en efficiënte natuurlijke taalverwerking.

Het maakt het plannen van taken super handig, van suggesties welke taken je als volgende moet doen tot het creëren van actie items voor elke taak.

Todoist beste functies

Maak je doelen haalbaarder door een lijst met taken te maken. Zet ze om in actie door Taken voorstellen met AI-assistent te selecteren in het menu van een project en typ wat je wilt bereiken in het veld tekst [bijv. Spaans leren]

Krijg suggesties van de AI Assistant over hoe je een taak kunt voltooien, wat je hierna moet doen en hoe je taken kunt herschrijven om ze beter uitvoerbaar te maken

Meerdere projecten tegelijk bijhouden en Pro-thema's gebruiken om ze er visueel aantrekkelijk uit te laten zien

Todoist beperkingen

Hoewel Todoist geweldig is voor dagelijks Taakbeheer, is het niet gemaakt voor grotere projecten of samenwerking op grote schaal

De functie Todoist AI is alleen beschikbaar in de betaalde abonnementen

Todoist prijzen

Beginner : Free forever

: Free forever Pro : $5/gebruiker per maand

: $5/gebruiker per maand Business: $8/gebruiker per maand

Todoist beoordelingen en recensies

G2 : 4.4/5 [700+ beoordelingen]

: 4.4/5 [700+ beoordelingen] Capterra: 4.6/5 [2.000+ beoordelingen]]

via Confluentie Confluence is een populaire kennisbeheeroplossing voor externe organisaties, met name softwarebedrijven die Jira al gebruiken als een hulpmiddel voor samenwerking en projectmanagement . En omdat de gegevens zich in de VS, EU, Australië en Duitsland bevinden, hoeven bedrijven op afstand zich geen zorgen te maken over de naleving van de gegevensnaleving.

Confluence heeft al een groot aantal samenwerkingsvriendelijke functies, zoals pagina's, whiteboards en ruimtes, die het organiseren van informatie super eenvoudig maken. Maar de integratie met Atlassian Intelligence maakt dit nog beter.

Je kunt Atlassian Intelligence in Confluence gebruiken om content te schrijven, termen te definiëren, content samen te vatten en zelfs if/then werkstromen te bouwen, die allemaal helpen om sneller te werken. De functie die ik het leukst vond, is 'voorspellingen' - telkens als je naar een document zoekt, krijg je een lijst met opties te zien die specifiek voor jou zijn.

Stel, je bent marketeer en je typt 'roadmap'. Atlassian Intelligence zal de documenten waar je eerder aan hebt gewerkt of die andere marketeers hebben weergegeven voorrang geven boven de documenten die een ontwikkelaar heeft bekeken.

Hoewel Atlassian Intelligence OpenAI gebruikt als GPT-engine, hebben ze deze laatste beperkt in het trainen van hun engine op Confluence gebruikersgegevens, dus je documenten zijn goed beschermd.

Confluence beste functies

Maak van rommelige aantekeningen nuttige documenten, genereer samenvattingen van pagina's en opmerkingen en creëer binnen enkele seconden actie-items

Minder vaak van app wisselen door Atlassian Intelligence in Slack in te schakelen, zodat je snel toegang hebt tot informatie

Sneller geïnformeerde beslissingen nemen en problemen snel oplossen met Atlassian Intelligence in je team

Confluence beperkingen

Atlassian Intelligence is alleen beschikbaar op de Premium en Enterprise edities

Zoals alle AI-engines is het gevoelig voor hallucinaties

Confluence prijzen

Free : gratis

: gratis Standaard : $4.89/gebruiker per maand

: $4.89/gebruiker per maand Premium : $8,97/gebruiker per maand

: $8,97/gebruiker per maand Enterprise: Jaarlijks aangepaste prijzen]

Confluence beoordelingen en recensies

G2 : 4.1/5 [3.700+ beoordelingen]

: 4.1/5 [3.700+ beoordelingen] Capterra: 4.5/5 [3.300+ beoordelingen]

10. Notion-Beste voor gezamenlijk databasebeheer

via Notion De meeste mensen, waaronder ik, vinden het geweldig hoe aanpasbaar Notion is. Van het maken van project trackers en databases tot wiki's en maaltijdplanners, je kunt Notion gebruiken om al je informatie te organiseren. Ik was dus vooral enthousiast om de AI-mogelijkheden te testen.

Met Notion AI, dat gebruik maakt van OpenAI's LLM, kun je de meeste basics doen, zoals het opstellen van tekst, het samenvatten van tekst en databases en zelfs het vertalen van content. Dit kan erg handig zijn als je in een async bedrijf werkt dat al zijn processen documenteert.

De functie die ik zelf het meest gebruik is de ZOEK functie, waarmee ik in mijn [en mijn teams] databases kan zoeken naar specifieke informatie. Het vermindert het heen-en-weer geloop en bespaart iedereen tijd.

Het integreren van deze functie in Notion is superhandig voor mensen die ChatGPT gebruiken voor onderzoek en helpt contextwisselingen te voorkomen.

Hoewel ik Notion AI graag benaderde door gewoon op de SPATIEBALK te drukken, zag ik wel enkele reacties op Reddit waar mensen het frustrerend vonden. Dit is een goede herinnering dat gebruikerservaringen subjectief kunnen zijn en dat wat werkt voor de ene persoon misschien niet ideaal is voor iedereen.

Nu de kleine lettertjes: Notion verzekert je dat ze hun AI niet trainen met jouw gegevens, maar er zit een addertje onder het gras. Zoals veel AI-engines heeft Notion AI de neiging om dingen te verzinnen, vooral bij vragen over recente gebeurtenissen. Hoewel het dus een geweldig hulpmiddel is, moet je de resultaten wel op feiten controleren.

Notion beste functies

Vul tabellen automatisch in en zet overweldigende informatie om in duidelijke, bruikbare informatie

Vraag Notion AI om je communicatie voor je op te stellen en zelfs te vertalen in andere talen, zoals Spaans of Japans

Geef Notion AI een sleutelboodschap en de AI-tool werkt deze voor je uit in een gedetailleerde e-mail of document

Notion limieten

Sommige Redditors vinden Notion AI behoorlijk limiet qua prijs. Zoals een gebruiker van Reddit zegt, als je een team van 50 leden hebt, moet je $500 extra betalen voor de basisfuncties van AI voor samenvattingen

De functies van Notion AI zijn momenteel niet beschikbaar op de mobiele apps

Notion prijzen

Gratis

Plus : $10/zetel per maand

: $10/zetel per maand Business : $18/zetel per maand

: $18/zetel per maand Enterprise : Aangepaste prijzen

: Aangepaste prijzen Beweging AI: Toevoegen aan elke werkruimte voor $10 per gebruiker per maand

Notion beoordelingen en recensies

G2 : 4.7/5 [5.400+ beoordelingen]

: 4.7/5 [5.400+ beoordelingen] Capterra: 4.7/5 [2.000+ beoordelingen]

Beter samenwerken en de productiviteit van teams verhogen met ClickUp

Van het doorbreken van taalbarrières en het samenvatten van berichten threads tot het helpen bij het opstellen en verfijnen van uw communicatie-AI samenwerkingstools kunnen een lange weg gaan in het stroomlijnen van team communicatie. Dit geldt vooral als u werkt aan complexe projecten met meerdere teams of deel uitmaakt van wereldwijde, verdeelde teams.

Als je op zoek bent naar een uniform platform om al je communicatiekanalen te beheren en je wilt ze verenigen met dezelfde AI-engine voor naadloze communicatie, dan raden we ClickUp aan

ClickUp is een alles-in-één platform waarmee teams van elke grootte hun projecten, documenten en interne communicatie vanaf één plek kunnen beheren. Omdat deze functies nauw geïntegreerd zijn met ClickUp Brain, wordt kennisbeheer nog eenvoudiger. Aanmelden bij ClickUp gratis aan en ontdek hoe het uw projecten, delen van kennis en algehele interne samenwerkingsprocessen kan verbeteren.