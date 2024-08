De 10 beste tools voor samen schrijven voor 2024

Schrijf je of documenten bewerken met de leden van je team?

Schrijven is vandaag de dag zelden een solo-activiteit-of het nu gaat om een vergadering van een project, een professor die een opdrachten van een student een team dat samenwerkt aan een zakelijk voorstel, of technische documentatie . Zelfs schrijvers en editors werken nauw samen aan concepten om de geweldige content in je feed te produceren.

Je gebruikt waarschijnlijk een van de vele populaire schrijf-apps voor je documentbeheer. Maar als je werk veel samenwerking inhoudt, moet je een tool gebruiken die daarvoor gemaakt is.

Vraag je je af welke tool voor samenwerkend schrijven geschikt is voor jou? Wij hebben het voor je op een rijtje gezet.

In dit artikel hebben we de top 10 van samenwerkende schrijfprogramma's voor 2024 samengesteld waarmee je effectief met je teams kunt werken. Laten we eens kijken wat ze zo goed maakt en welke tool het beste werkt voor jou.

Bij het kiezen tussen tools voor samenwerkend schrijven, geef je de voorkeur aan functies die het teamwerk en de productiviteit verbeteren. Zoek bijvoorbeeld, naast de gebruikelijke schrijf-, layout- en opmaakopties, naar functies zoals:

Realtime samenwerking: Kies een tool waarmee meerdere gebruikers een document synchroon kunnen bewerken. Dit voorkomt vertragingen en miscommunicatie en bevordert naadloos teamwerk, waardoor het ideaal is voor verdeelde teams

Kies een tool waarmee meerdere gebruikers een document synchroon kunnen bewerken. Dit voorkomt vertragingen en miscommunicatie en bevordert naadloos teamwerk, waardoor het ideaal is voor verdeelde teams Versiebeheer: Zorg ervoor dat de tool versiegeschiedenis bijhoudt, zodat gebruikers eerdere versies kunnen inzien, wijzigingen kunnen vergelijken en bewerkingen kunnen bijhouden. Zo voorkomt u fouten en bevordert u de controleerbaarheid

Zorg ervoor dat de tool versiegeschiedenis bijhoudt, zodat gebruikers eerdere versies kunnen inzien, wijzigingen kunnen vergelijken en bewerkingen kunnen bijhouden. Zo voorkomt u fouten en bevordert u de controleerbaarheid Commentaar: In-line commentaar is een onmisbare functie voor effectieve samenwerking, omdat het contextuele feedback mogelijk maakt zonder dat u tussen communicatiekanalen hoeft te schakelen

In-line commentaar is een onmisbare functie voor effectieve samenwerking, omdat het contextuele feedback mogelijk maakt zonder dat u tussen communicatiekanalen hoeft te schakelen Taken toewijzen en notificaties: Als je met meerdere mensen aan hetzelfde document werkt, is dit een functie van onschatbare waarde. Door taken toe te wijzen en notificaties te triggeren zodat specifieke medewerkers op de hoogte zijn, kun je je projecten snel voltooien

Als je met meerdere mensen aan hetzelfde document werkt, is dit een functie van onschatbare waarde. Door taken toe te wijzen en notificaties te triggeren zodat specifieke medewerkers op de hoogte zijn, kun je je projecten snel voltooien Toestemmingsbeheer: Het kan zijn dat je voor bepaalde documenten de toegang moet beperken tot bevoegde personen, terwijl andere bestanden voor iedereen toegankelijk moeten blijven. Kies daarom een tool waarmee u kunt beheren wie een document mag weergeven, bewerken of downloaden

Het kan zijn dat je voor bepaalde documenten de toegang moet beperken tot bevoegde personen, terwijl andere bestanden voor iedereen toegankelijk moeten blijven. Kies daarom een tool waarmee u kunt beheren wie een document mag weergeven, bewerken of downloaden Compatibel met meerdere platformen: Kies voor een tool die compatibel is met pc's, Mac's, tablets en telefoons, want dit is nu de inzet van onze levensstijl met meerdere apparaten.

Kies voor een tool die compatibel is met pc's, Mac's, tablets en telefoons, want dit is nu de inzet van onze levensstijl met meerdere apparaten. Integraties en widgets : Kies een tool die naadloos deel kan uitmaken van je werkstroom, vooral als je met een groot aantal tools werkt. Zo helpen integraties met e-mail, aantekeningen en kanban-borden je tijd te besparen en je productiever te maken

: Kies een tool die naadloos deel kan uitmaken van je werkstroom, vooral als je met een groot aantal tools werkt. Zo helpen integraties met e-mail, aantekeningen en kanban-borden je tijd te besparen en je productiever te maken Schrijfmogelijkheden met AI: Je kunt AI niet meer negeren - met een krachtig en capabel AI-model kun je sneller schrijven, fouten verminderen en je schrijfwerk impactvol maken

Nu je weet op welke functies je moet letten, kun je onze lijst met tools voor samenwerkend schrijven doornemen om er een te vinden die je aanspreekt.

Laten we eens kijken naar 10 geweldige schrijftools voor het aanmaken van content en eenvoudige samenwerking.

1. ClickUp

maak aansprekende documenten en werk samen met collega's met opmerkingen, tags, gesynchroniseerde bewerking en ingebouwde chat_

ClickUp is meer dan alleen uw gebruikelijke schrijfprogramma. In het kort is het een krachtige productiviteitstool met robuuste software voor projectmanagement functies.

ClickUp Documenten

is een cloudgebaseerde tool voor documentbeheer waarmee gebruikers documenten, geneste pagina's en uitgebreide wiki's kunnen maken. Uw team kan dus van begin tot eind samenwerken en samen aan documenten werken.

Bovendien kunt u met

[realtime samenwerkingsmogelijkheden](https://clickup.com/features/collaboration-detection FUNCTIE)

zoals opmerkingen, tags, realtime bewerking en zelfs een ingebouwde chatconsole, maakt ClickUp eenvoudige samenwerking en hecht teamwerk mogelijk.

En dat is nog niet alles,

ClickUp heeft een bereik van integraties

om uw productiviteit te verbeteren. Zo kunt u een heleboel tools verbinden met Docs, van uw e-mail tools tot CRM's en databasebeheersystemen.

Met ClickUp AI kunt u in enkele seconden content opstellen, bewerken en samenvatten

En dan is er nog AI.

ClickUp AI schrijfassistent

is de

perfecte partner om te brainstormen

te brainstormen, bewerkingen uit te voeren en content samen te vatten. Je kunt ook concepten in andere talen vertalen.

Met geavanceerde functies zoals samenwerken

Whiteboards en mindmaps

zet je niet alleen tekst om in visuele formats, je zet ideeën om in uitvoerbare abonnementen.

ClickUp beste functies

Geef feedback binnen een document door middel van opmerkingen en tags en beheer vervolgens versies met een paar eenvoudige klikken

Nauw samenwerken met leden van een team terwijl u aan een document werkt. De gekleurde cursors maken het gemakkelijk om te zien waar elke medewerker is en wat hij Nog te doen heeft

Blijf verbonden met uw team met individuele chatten threads binnen elk document, en geef toegang tot al uw medewerkers voor diepgaande discussies

Gebruik de genAI-functies van ClickUp om content sneller en nauwkeuriger aan te maken en te bewerken. U kunt uw content ook controleren aan de hand van uw stijlrichtlijnen

Toestemmingen voor weergave en bewerking beheren voor individuen, teams en gasten, zodat u uw gegevens veilig kunt houden

ClickUp beperkingen

Voor nieuwe gebruikers kan het een uitdaging zijn om het volledige potentieel van de tool te benutten

Nog niet alle functies zijn beschikbaar in de mobiele app

ClickUp prijzen

Gratis

Onbeperkt: $7/maand per gebruiker

$7/maand per gebruiker Business: $12/maand per gebruiker

$12/maand per gebruiker Enterprise: Neem contact op voor prijzen

Neem contact op voor prijzen ClickUp AI is beschikbaar in alle betaalde abonnementen voor $5/maand per werkruimte

ClickUp beoordelingen en recensies

G2: 4.7/5 (9000+ beoordelingen)

4.7/5 (9000+ beoordelingen) Capterra: 4.7/5 (3900+ beoordelingen)

2. Google Documenten

via

Google Documenten

Google Documenten is een toepassing voor tekstverwerking in de cloud, ontwikkeld door Google. Het is onderdeel van de Google Werkruimte suite van productiviteitstools en is bedoeld voor gebruikers om online documenten te maken, te bewerken en op te slaan.

Google Documenten ondersteunt samenwerking in realtime, dus gebruikers hebben toegang tot hun documenten vanaf elk apparaat met internettoegang. Hierdoor is het een populaire tool voor individuen, teams en zelfs ondernemingen.

Bovendien biedt het versiegeschiedenis, opmerkingen, deelopties en AI-ondersteunde schrijffuncties .

Google Documenten beste functies

In realtime samenwerken en opmerkingen, tags en type-indicatoren gebruiken om feedback te delen en samen te werken met uw team

Schrijf sneller en voorkom grammaticale fouten met de ondersteunende functies van Google, zoals Smart Compose

Werk efficiënt door opmerkingen te beantwoorden vanuit Gmail, grafieken in te sluiten vanuit Slides en meer

Importeer bestanden van een aantal populaire bestandsformaten en exporteer documenten naar PDF's

Google Documenten beperkingen

Gebruikers maken zich zorgen over mogelijke veiligheidsrisico's

Gebrek aan ondersteuning voor complexe kolommen en documenten met een zwaar ontwerp

Een beperkte selectie sjablonen

Google Documenten prijzen

Gratis

Business Starter: $7,20/maand per gebruiker

$7,20/maand per gebruiker Zakelijk Standaard: $14,40/maand per gebruiker

$14,40/maand per gebruiker Business Plus: $21,60/maand per gebruiker

$21,60/maand per gebruiker Enterprise: Neem contact op voor prijzen

Google Documenten beoordelingen en recensies

G2 (Google Werkruimte): 4.6/5 (42.200+ beoordelingen)

4.6/5 (42.200+ beoordelingen) Capterra: 4.7/5 (28.000+ beoordelingen)

3. Dropbox papier

via

Dropbox

Dropbox noemt Paper een 'bewerkingstool voor teams' - iets om de kloof tussen aanmaken en coördineren te overbruggen. Het is ontworpen om samenwerking in realtime te vergemakkelijken tussen teamgenoten die aan een document werken, zodat ze moeiteloos content kunnen maken, bewerken en delen.

Dropbox Paper ondersteunt ook veelgebruikte functies voor tekstsamenwerking, zoals inline commentaar, het bijhouden van wijzigingen en het taggen van gebruikers. Voor afbeeldingen en andere mediabestanden kun je feedback achterlaten via annotaties.

De beste functies van Dropbox Paper

Opmerkingen, tags en taken gebruiken om samen te werken en het team feedback te geven over een document

Onderscheid gebruikers door een kleur toe te wijzen aan elke gebruiker, die wordt weerspiegeld in zowel opmerkingen als bewerkingen.

Activiteit van gebruikers bijhouden om wijzigingen te controleren

Dropbox Papier limieten

Geen ingebouwde spellingscontrole of ondersteunende functies voor schrijven

Biedt beperkte offline toegang

Beperkte opties voor sjabloon, opmaak en layout

Dropbox Paper prijzen

Plus: $11,99/maand per gebruiker

$11,99/maand per gebruiker Essentials: $22/maand per gebruiker

$22/maand per gebruiker Business: $24/maand per gebruiker

$24/maand per gebruiker Business Plus: $32/maand per gebruiker

Dropbox Paper beoordelingen en recensies

G2: 4.1/5 (4400+ beoordelingen)

4.1/5 (4400+ beoordelingen) Capterra: 4.4/5 (200+ beoordelingen)

4. Microsoft Word

via

Microsoft

Een van de oudste tekstverwerkers microsoft Word is een van de populairste tekstverwerkers en is bijna synoniem met bewerking van documenten. In tegenstelling tot de meeste hedendaagse tekst editors, is Word vaak geëvolueerd om met de tijd mee te gaan en is nog steeds even relevant als een krachtige, capabele editor.

Microsoft Word biedt zowel een online (gratis) als desktop-app (tegen betaling). Het biedt ook alle basisfuncties voor schrijven en samenwerken die je in de meeste van dergelijke schrijfprogramma's vindt, inclusief opmerkingen en het bijhouden van wijzigingen voor gelijktijdige bewerking.

Wat Microsoft Word echter echt onderscheidt, is Copilot, de genAI functie waarmee gebruikers nieuwe content kunnen schrijven, tabellen kunnen omvormen tot tekst en zelfs kunnen brainstormen over ideeën.

Toch kan dit duur uitvallen voor individuele gebruikers, aangezien Word alleen als pakket beschikbaar is voor gebruikers. Als je alleen op zoek bent naar samenwerkende schrijftools en niet de hele Office-suite nodig hebt, is het misschien niet de beste keuze voor jou.

De beste functies van Microsoft Word

Maak aangepaste documenten op schaal met de functie voor het samenvoegen van mail. Dit is vooral handig voor e-mails of uitnodigingen

Samenwerkingsvriendelijke functies zoals wijzigingen bijhouden, opmerkingen en realtime co-auteurschap

Beveilig je documenten met wachtwoordbeveiliging, zodat je je geen zorgen hoeft te maken over onbevoegde toegang

Microsoft Word limieten

De tool kan erg duur zijn voor particulieren

Gebruikers worstelen ook met de complexe en onintuïtieve gebruikersinterface

Gebrek aan ondersteuning in realtime

Microsoft Word prijzen

Gratis versie voor een beperkte periode

Aangepaste licenties voor particulieren en bedrijven

Microsoft Word beoordelingen en recensies

G2: 4.7/5 (1700+ beoordelingen)

4.7/5 (1700+ beoordelingen) Capterra: 4.7/5 (2000+ beoordelingen)

5. Etherpad

via

Etherpad

Etherpad is een webgebaseerd hulpprogramma waarmee meerdere gebruikers tegelijkertijd aan een document kunnen werken. Het is een open-source hulpmiddel voor bewerking in samenwerkingsverband voor snelle, realtime samenwerking.

Stel gewoon een pad in en deel de URL met uw co-auteurs of editors zodat zij de content kunnen bewerken. Deze functie is geweldig voor groepsactiviteiten zoals brainstormen, vergaderingen voor projectevaluatie of samenwerken aan documenten.

Elke editor krijgt een unieke kleur toegewezen en ze kunnen het document samen bewerken.

Etherpad biedt ook meer dan 290 plugins die je kunt gebruiken om meer functies voor samenwerking aan de tool toe te voegen.

Etherpad beste functies

Creëer content in samenwerkingsverband omdat meerdere gebruikers samen content kunnen schrijven en bewerken, waarbij ze hun unieke kleuren gebruiken om individuele content bij te houden

Voeg meer functies voor samenwerking toe (bijvoorbeeld opmerkingen en chatten) met plug-ins van derden

Etherpad beperkingen

Biedt geen cloud opslagruimte of geavanceerde exportopties

Sommige gebruikers vinden de opties voor formatteren limiet

Prijzen Etherpad

Gratis te gebruiken

Etherpad beoordelingen en recensies

G2: 4.3/5 (niet genoeg beoordelingen)

4.3/5 (niet genoeg beoordelingen) Capterra:4/5 (niet genoeg beoordelingen)

6. Zotero

via

Zotero

Zotero is een gratis open-source hulpmiddel voor het verzamelen, citeren en delen van onderzoek. Het is beschikbaar op desktop en ook als een extensie voor browsers voor populaire browsers, waaronder Chrome, Safari en Firefox.

Zotero biedt echter geen functies voor schrijven of samenwerking in realtime, hoewel gebruikers met Zotero Groups gedeelde bibliotheken kunnen maken om onderzoekspapers en andere bronnen te beheren.

Zotero blinkt echter uit in zijn citatiemogelijkheden. Het ondersteunt meer dan 10.000+ citatiestijlen en slaat ook automatisch al je onderzoek op zodat je het altijd als referentie kunt gebruiken.

Omdat het open-source is, heb je volledige controle over je gegevens.

Zotero beste functies

Creëer gedeelde onderzoeks- en bibliotheken voor je team

Maak een privé groep met je co-auteurs, zodat jullie allemaal kunnen samenwerken en je onderzoek en citaten kunnen organiseren

Zotero beperkingen

Beperkte samenwerkingsfuncties voor schrijven en bewerking

Het meest geschikt voor onderzoek in plaats van schrijven en bewerking

Zotero prijzen

Gratis te gebruiken

Zotero beoordelingen en recensies

G2: 4.4/5 (90+ beoordelingen)

4.4/5 (90+ beoordelingen) Capterra: Niet beschikbaar

7. Perusall

via

Perusall

Perusall is een platform bedoeld voor opvoeders en gebouwd door opvoeders. Het is in de eerste plaats bedoeld voor leerkrachten en maakt van onderwijs een meer collaboratieve ervaring voor hun leerlingen.

Hoewel het niet je typische schrijftool is, is het populair onder studenten omdat het helpt met samen studeren en het creëren van leergemeenschappen.

Perusall heeft studeren en schrijven aantrekkelijker gemaakt voor studenten met functies zoals samen annoteren en chatten in groepen. Daarnaast kun je er ook aantekeningen uit tekstboeken mee maken en delen.

Deze activiteiten zijn echter beperkt tot Perusall en kunnen niet extern gedeeld worden.

Perusall beste functies

Annoteer secties in tekstboeken en reageer ook op annotaties die door anderen zijn gemaakt

Bouw een sociaal netwerkforum waar studenten vragen kunnen stellen en kunnen deelnemen aan discussies

Aantekeningen maken van cursussen, aantekeningen combineren en delen met medestudenten

Perusall beperkingen

Kan alleen worden gebruikt in een academische instelling

Cursusmateriaal kan niet gedownload of afgedrukt worden

Prijzen perusall

Gratis te gebruiken

Perusall beoordelingen en reviews

G2: Niet beschikbaar

Niet beschikbaar Capterra: Niet beschikbaar

8. Evernote

via

Evernote

Evernote is een populaire app voor het maken van aantekeningen, maar het kan ook werken als een schrijfprogramma voor eenvoudige documenten. De app was populair in de jaren 2010 en staat nog steeds hoog op veel lijsten van beste apps voor het maken van aantekeningen en schrijven.

De functies zijn echter enigszins verouderd voor de hedendaagse werkruimte.

Evernote ondersteunt bijvoorbeeld alleen realtime bewerking en delen van aantekeningen. Het biedt ook geen andere functies zoals opmerkingen of chatten, en als zodanig kan het voor de meeste use cases limiet lijken.

Evernote beste functies

Blijf boven op je Nog te doen lijst met de Taak-tool

Overal toegang tot Evernote met de offline functie

Integreer het met je kalender

Evernote beperkingen

Moeilijk om aantekeningen te delen met een niet-Evernote gebruiker

Gebruikers vinden de gratis versie te basic en de betaalde abonnementen niet de moeite waard

Evernote prijzen

Gratis

Personal: $14.99 per maand

$14.99 per maand Professioneel: $17.99 per maand

Evernote beoordelingen en recensies

G2: 4.4/5 (2000+ beoordelingen)

4.4/5 (2000+ beoordelingen) Capterra: 4.4/5 (8100+ beoordelingen)

9. Authorea

via

Authorea

Authorea is ontworpen voor onderzoekers en academici om samen te werken aan wetenschappelijke papers. Het wordt Google Docs for Scientists genoemd omdat het onderzoekers in staat stelt content te schrijven en te bewerken, referenties te citeren, papers te hosten en nog veel meer.

Authorea, een deel van de open-source beweging, is gratis voor individuele gebruikers en bevat functies zoals open-access publiceren, onbeperkte openbare documenten en onbeperkte medewerkers per document. De functies voor samenwerking omvatten bovendien realtime bewerking, het toevoegen van auteurs, commentaar en live chatten.

Authorea beste functies

Bewerk tegelijkertijd met co-auteurs en ontvang feedback via opmerkingen tijdens het beoordelingsproces

Dien uw papers direct in bij tijdschriften vanuit het Authorea platform en bespaar zo tijd en moeite

Eenvoudig teruggaan naar vorige versies van documenten, omdat Authorea-documenten zijn gebouwd op Git

Authorea's live chat functie gebruiken om in real-time berichten te sturen naar co-auteurs

Werk in een webgebaseerde LaTeX-omgeving met ondersteuning voor rijke tekst en Markdown

Authorea limieten

Het beste te gebruiken door academici

Het heeft een steile leercurve

Het is niet volledig aanpasbaar

Authorea prijzen

Gratis

Community: $1.200/jaar (5 subcollecties)

$1.200/jaar (5 subcollecties) Collectie: Neem contact op voor prijzen

Authorea beoordelingen en recensies

G2: Niet beschikbaar

Niet beschikbaar Capterra: Niet beschikbaar

10. Scrivener

via

Scrivener

Scrivener, ontwikkeld door Literature and Latte, is een tekstverwerkingsprogramma targeting auteurs, scriptschrijvers en andere professionals die werken aan lange formele schrijfprojecten zoals onderzoekspapers, boeken, enz.

Scrivener heeft ook gespecialiseerde functies zoals Corkboard om hoofdlijnen te organiseren, Snapshot om verschillende versies van een hoofdstuk op te slaan en Sketches om aantekeningen over personages of instellingen toe te voegen.

Hoewel de meeste van deze functies Scrivener tot een geweldige optie voor schrijvers maken, bevat het alleen de basisopties voor samenwerking, zoals commentaar geven en een revisiemodus om bewerkingen bij te houden in kleur (vergelijkbaar met het bijhouden van wijzigingen in andere schrijftools).

Je kunt een Scrivener project ook niet direct delen met een medewerker. Je moet het toevoegen aan een cloud opslagruimte platform zoals Google Drive of Dropbox en dan toegang geven.

Scrivener beste functies

Revisiemodus inschakelen om verschillende concepten bij te houden

Gebruik aantekeningen en opmerkingen om feedback aan documenten toe te voegen.

Importeer en weergave van je stylesheet naast je concept in de research map van Scrivener voor het aanmaken van long-form content.

Scrivener beperkingen

Biedt geen online of web app

Je kunt niet reageren op opmerkingen

Biedt geen realtime samenwerkingstools

Moeilijk om tabellen te formatteren

Scrivener prijzen

Standaard (Mac/Windows): $49

$49 iOS: $23.99

$23.99 Bundel (MacOS & Windows): $80

Scrivener beoordelingen en recensies

G2: 4.6/5 (80+ beoordelingen)

4.6/5 (80+ beoordelingen) Capterra: 4.6/5 (190+ beoordelingen)

Werk vereenvoudigen met het perfecte hulpmiddel voor samen schrijven

Of u nu een proefschrift schrijft, een

technisch document

een roman of een zakelijk voorstel, je kunt niet zonder het juiste hulpmiddel. Goede hulpmiddelen voor gezamenlijk schrijven kunnen het aanmaken en bewerken van documenten aanzienlijk verbeteren.

Waarom probeer je ClickUp niet? Het is een geweldige alles-in-één tool voor zowel zelfstandigen, academici, studenten als bedrijven.

Met zijn geavanceerde functies zoals team Space, automatisering van de werkstroom, en

ClickUp AI

is het perfecte schrijfgereedschap voor al uw schrijf- en samenwerkingsbehoeften.

Bovendien biedt ClickUp ook een gecentraliseerd platform om al uw creatieve werk en documenten op één plaats te creëren, op te slaan en te organiseren. U hebt ook gratis toegang tot een

bibliotheek van ClickUp sjablonen

om documenten te maken voor verschillende toepassingen.

Aan de slag met ClickUp

vandaag nog!