Het invullen van een nieuwe rol is vaak net zo simpel als even naar het bureau naast je kijken. Toch raken de meeste organisaties hun beste mensen kwijt door een gebrek aan doorgroeimogelijkheden.

Erger nog: als talent geen duidelijk toekomstperspectief ziet, gaat het elders op zoek.

Om het verloop tegen te gaan, moet je talent zichtbaar maken. Deze 10 sjablonen voor talentmobiliteitsstrategieën in ClickUp helpen je bij het inventariseren van huidige competenties en het standaardiseren van interne sollicitaties.

Gebruik ze om rollen sneller intern te vervullen. Dit vermindert de noodzaak om extern te werven en verhoogt het behoud van personeel.

De beste sjablonen voor talentmobiliteitsstrategieën in één oogopslag

Wat is een sjabloon voor een strategie voor talentmobiliteit?

Een sjabloon voor een talentmobiliteitsstrategie is een hulpmiddel om de vaardigheden van medewerkers bij te houden. Het helpt je bij het in kaart brengen van loopbaantrajecten en het identificeren van interne kandidaten voor open rollen.

Deze sjablonen zijn specifiek gericht op het verplaatsen van mensen binnen het bedrijf. Hiermee kunt u mensen op basis van hun vaardigheden koppelen aan vacatures. Dit helpt u om vaardigheden, competenties en opvolgingsplannen te vertalen naar duidelijke loopbaantrajecten. Zo creëert u scherpere interne vacatures voor effectieve werving.

In plaats van versnipperde spreadsheets creëren ze één database met de gezamenlijke vaardigheden van uw organisatie.

10 sjablonen voor talentmobiliteitsstrategieën om interne mobiliteit te stimuleren

U kunt elk van de onderstaande sjablonen afzonderlijk gebruiken om een acuut probleem op te lossen. Of combineer ze in ClickUp om een geïntegreerd talentmanagementsysteem op te zetten.

1. Sjabloon voor vaardigheden in kaart brengen door ClickUp

Breng de vaardigheden, vaardigheidsniveaus en vaardigheidstekorten van medewerkers in uw hele organisatie in kaart met de ClickUp-sjabloon voor vaardighedenmapping

Je kunt geen werving of groei plannen zonder de vaardigheden van je team te kennen. Als de zichtbaarheid voor deze informatie ontbreekt, worden beslissingen vaag. De ClickUp-sjabloon voor vaardigheden in kaart brengen geeft je een duidelijk beeld van de sterke punten en hiaten in je team.

Het werkt als een gedeelde vaardigheden-database. Kijk verder dan cv's en leg zowel technische als sociale vaardigheden op één plek vast.

U kunt beoordelingen van vaardigheden uitvoeren, rollen vergelijken en zien wie klaar is voor meer verantwoordelijkheid. Dit maakt promoties, wisselingen van rol en opleidingsplannen veel eenvoudiger te beheren.

Waarom deze sjabloon gebruiken:

Maak een lijst van de sleutelvaardigheden voor elke rol, zodat je weet wat je team nodig heeft om succesvol te zijn

Vergelijk vaardigheidsniveaus tussen teams met behulp van de tabelweergave in ClickUp om experts en hiaten te identificeren

Houd prestatiekenmerken bij met ClickUp aangepaste velden om gegevens consistent te houden

Wijs taken toe de medewerkers helpen ontbrekende vaardigheden te ontwikkelen

🧑‍💻 Ideaal voor: HR-teams en managers die op zoek zijn naar een duidelijke, op data gebaseerde manier om werving, training en interne groei te plannen.

💡Pro-tip: Zodra je vaardigheidsgegevens in ClickUp staan, hoef je niet meer handmatig te zoeken naar de juiste persoon. Gebruik ClickUp Brain en de Enterprise AI Search om vragen te stellen zoals: 'Wie op de marketingafdeling heeft geavanceerde Python-vaardigheden en werkt momenteel op 50% van zijn capaciteit?'

'Vat de drie belangrijkste vaardigheidstekorten in het verkoopteam samen op basis van onze laatste audit.' ClickUp Brain scant je taken, documenten en aangepaste velden om binnen enkele seconden de perfecte interne kandidaat voor een rol te vinden. Het verandert je sjabloon voor het in kaart brengen van vaardigheden in een doorzoekbare directory. Identificeer potentiële opvolgers voordat je zelfs maar naar een extern vacatureplatform hoeft te kijken.

2. Sjabloon voor capaciteitsmatrix van ClickUp

Breng de vereiste vaardigheden voor elke positie in kaart en vergelijk deze met de vaardigheden van je huidige medewerkers met de ClickUp-sjabloon voor de vaardighedenmatrix

Het is handig om de vaardigheden van je team te kennen, maar dat is niet genoeg. Je moet ook zien hoe die vaardigheden passen in het algemene vaardighedenoverzicht. Dit gaat gemakkelijker met de ClickUp-sjabloon voor de vaardighedenmatrix.

Het biedt je een duidelijke, visuele manier om mensen te vergelijken met de eisen voor de rol. In plaats van je door cv's te worstelen, kun je competenties naast elkaar bekijken. Dit maakt beslissingen over werving, promoties en training veel eenvoudiger.

Dit sjabloon betrekt ook je team bij het proces. Iedereen kan rollen bekijken en erop reageren. Zo blijven teams op één lijn over wat elke rol vereist.

Waarom deze sjabloon gebruiken:

Breng belangrijke vaardigheden in kaart op ClickUp Whiteboards , zodat je eisen voor rollen en de sterke punten van medewerkers op één plek kunt vergelijken

Signaleer tekortkomingen binnen het team in een vroeg stadium en plan trainingen op tijd

Zet inzichten om in actie door ClickUp-taken aan te maken voor werving of bijscholing

Werk samen met wervingsmanagers via opmerkingen en aantekeningen voor betere beslissingen

🧑‍💻 Ideaal voor: Wervingsteams en afdelingshoofden die op zoek zijn naar een duidelijke, visuele manier om vaardigheden te beoordelen en beslissingen over talent te nemen.

🔎Wist je dat? Slechts 33% van de werknemers zegt dat hun organisatie een duidelijk proces heeft voor interne carrièregroei. Het is duidelijk dat het hebben van een beleid en de middelen om dit uit te voeren twee verschillende dingen zijn.

3. Sjabloon voor loopbaantrajecten van ClickUp

Maak groeimogelijkheden zichtbaar en bruikbaar met de ClickUp-sjabloon voor loopbaantrajecten

Uw medewerkers zullen vertrekken als ze geen toekomst bij uw bedrijf zien. Gebruik de ClickUp-sjabloon voor loopbaantrajecten om ze te behouden. Deze biedt uw team een duidelijk traject voor de toekomst.

Laat medewerkers zien wat er nodig is om van de ene rol naar de andere rol over te stappen. Definieer de vaardigheden, mijlpalen en doelen bij elke stap. Je kunt ook horizontale carrièrestappen laten zien, zodat groei niet beperkt blijft tot promoties alleen.

Zo wordt carrièreplanning een doorlopend gesprek. Zowel managers als medewerkers kunnen de voortgang bijwerken en doelen aanpassen als de omstandigheden veranderen.

Waarom deze sjabloon gebruiken:

Breng verschillende loopbaantrajecten in kaart op een ClickUp-Whiteboard, zodat medewerkers hun groeimogelijkheden kunnen verkennen

Stel duidelijke promotiecriteria vast met gedefinieerde vaardigheden en prestatiedoelen

Volg de voortgang met gedeelde ClickUp-mijlpalen die zowel managers als medewerkers kunnen bijwerken

Geef een overzicht van de verwachtingen en verantwoordelijkheden van de rol in gedeelde ClickUp-documenten

🧑‍💻 Ideaal voor: HR-leiders en managers die het personeelsbehoud willen verbeteren met gestructureerde carrièreplannen.

🔎Wist je dat? ‘Manager hoarding’ — waarbij managers high performers actief verbergen om ze in hun eigen team te houden — beperkt de mobiliteit. Een transparant volgsysteem zoals ClickUp maakt talent voor iedereen zichtbaar.

4. Sjabloon voor een ontwikkelingsplan voor medewerkers van ClickUp

Stel een gepersonaliseerd stappenplan voor groei op met de ClickUp-sjabloon voor personeelsontwikkelingsplannen

Zodra je weet waar een medewerker naartoe wil, is de volgende stap om hem of haar daar te krijgen. Zonder plan voelt de voortgang onduidelijk en traag. Neem deze onduidelijkheid weg met de ClickUp-sjabloon voor het ontwikkelingsplan voor medewerkers.

Stel ontwikkelingsplannen op die persoonlijke doelen afstemmen op de behoeften van het bedrijf. Geef elke medewerker een duidelijk stappenplan met afgebakende stappen.

Op deze manier is de ontwikkeling zichtbaar en consistent. Niemand wordt over het hoofd gezien en elk plan blijft op koers. Tegelijkertijd kan HR de voortgang van het hele team op één plek bijhouden.

Waarom deze sjabloon gebruiken:

Verdeel langetermijndoelen in ClickUp-mijlpalen, zodat de voortgang duidelijk en haalbaar lijkt

Vergelijk de huidige vaardigheden met de eisen voor de rol om hiaten te ontdekken

Wijs trainingen, taken van mentorschap toe met duidelijke eigenaars en tijdlijnen

Stel ClickUp-automatiseringen in om herinneringen voor check-ins te versturen, zodat abonnementen actief en up-to-date blijven

🧑‍💻 Ideaal voor: HR-teams en managers die de ontwikkeling van medewerkers willen ondersteunen.

Pro-tip: gebruik ClickUp Super Agents om vaardigheden in kaart te brengen Beschouw Super Agents als je slimme HR-assistenten. Je kunt een agent leren om de eerdere projecten van een medewerker te bekijken en direct voor te stellen voor welke nieuwe rollen hij of zij klaar is. In plaats van door bestanden te spitten, vraag je de agent gewoon om de beste persoon voor een rol te vinden op basis van zijn of haar daadwerkelijke werkgeschiedenis. Dit bespaart tijd en zorgt ervoor dat je nooit een geweldige interne kandidaat mist. Kies uit een kant-en-klare reeks Learning and Development Agents!

5. Sjabloon voor trainingsmatrix van ClickUp

Stem uw opleidingsinspanningen af op uw doelstellingen voor talentmobiliteit met behulp van de ClickUp-sjabloon voor de opleidingsmatrix

Is de opleiding van medewerkers bij uw bedrijf versnipperd en vaag? Het kan zijn dat er geen duidelijk verband is tussen opleiding en loopbaanontwikkelingsplannen. Sommige medewerkers volgen cursussen, anderen niet, en er blijven nog steeds hiaten bestaan.

De ClickUp-sjabloon voor de trainingsmatrix maakt dit eenvoudig. Zie in één oogopslag wie er is getraind, wie er nog aan het leren is en wie een opfriscursus nodig heeft. Het geeft managers een duidelijk beeld van de gereedheid van het team. Je kunt snel controleren of een team over de vaardigheden beschikt die nodig zijn voor een nieuw project of een nieuwe dienst.

Waarom deze sjabloon gebruiken:

Blijf bijhouden welke vaardigheidsniveaus er zijn met aangepaste velden in ClickUp om toppers en hiaten te identificeren

Ontdek waar medewerkers vinden dat ze meer ondersteuning nodig hebben

Houd de status van trainingen bij met duidelijke labels via aangepaste statussen

Meet het effect van trainingen met ClickUp-dashboards om te zien wat werkt

🧑‍💻 Ideaal voor: L&D-teams en operationele leidinggevenden die op een gestructureerde manier trainingen en vaardigheidsgereedheid willen beheren.

🔎Wist je dat? Slechts ongeveer 45% van de werknemers maakt gebruik van de trainingen die werkgevers aanbieden om nieuwe vaardigheden te ontwikkelen. Dit leidt tot een versnipperde aanpak van leren en ontwikkeling. Ondanks dat er geld wordt uitgegeven aan trainingen, blijven er vaardigheidskloven bestaan.

6. Sjabloon voor opvolgingsplanning door ClickUp

Beheer de talentmobiliteit voor uw meest cruciale posities met de ClickUp-sjabloon voor opvolgingsplanning

Het verlies van een belangrijke leidinggevende zonder back-up plan kan het bedrijf ontwrichten. De ClickUp-sjabloon voor opvolgingsplanning helpt je vooruit te plannen en voorbereid te blijven.

Gebruik het om toekomstige kandidaten voor cruciale rollen in kaart te brengen. Houd potentiële opvolgers, hun vaardigheden en wat ze nodig hebben om te groeien bij. Zo blijft je team klaar voor elke verandering.

Zo blijven details over de rol, overgangsplannen en stappen van de ontwikkeling op één plek bijgehouden. Wanneer het moment daar is, verloopt de overdracht soepel en goed gepland.

Waarom deze sjabloon gebruiken:

Identificeer sleutelrollen en houd bij welke medewerkers daarin kunnen groeien

Beoordeel de geschiktheid van kandidaten ten opzichte van de eisen voor de rol

Breng een ontwikkelingsplan voor leidinggevenden in kaart om hiaten te overbruggen

Geef prioriteit aan belangrijke rollen met behulp van de Board View, zodat u deze als eerste kunt invullen

Verdeel de overgangsstappen in geneste subtaaken in ClickUp voor een soepelere overdracht

🧑‍💻 Ideaal voor: HR-leiders en leidinggevenden die plannen maken voor continuïteit in het leiderschap.

🧠Leuk weetje: Het woord ‘Promoties’ komt van het Latijnse ‘Promovere’, wat ‘vooruitgaan’ betekent. Vroeger ging het niet om een loonsverhoging. Het betekende dat een soldaat naar de frontlinie werd verplaatst zodat hij leiding kon geven. Een mobiliteitsstrategie is gewoon de moderne versie hiervan. Het zorgt ervoor dat de juiste mensen aan het hoofd van je Business-onderdelen staan.

7. Sjabloon voor intern sollicitatieformulier van ClickUp

Verwijder frictie en standaardiseer het interne sollicitatieproces met de ClickUp-sjabloon voor interne vacatures

Als het solliciteren naar een interne rol verwarrend aanvoelt, zullen medewerkers het niet proberen. Dat betekent dat je sterk intern talent misloopt. De ClickUp-sjabloon voor interne sollicitatieformulieren helpt dit te voorkomen.

Met het sjabloon kunnen medewerkers eenvoudig solliciteren naar nieuwe rollen. Het zorgt er ook voor dat je over alle relevante gegevens van kandidaten beschikt. Elke sollicitatie volgt hetzelfde format, waardoor het makkelijker is om ze te beoordelen en te vergelijken.

Het zorgt er ook voor dat alles achter de schermen georganiseerd blijft. Sollicitaties doorlopen duidelijke stappen en kandidaten blijven op de hoogte.

Waarom deze sjabloon gebruiken:

Blijf bij de voortgang van elke sollicitant tijdens de wervingscyclus met aangepaste statussen

Vergelijk verschillende interne teamleden naast elkaar met Board View

Maak sollicitaties eenvoudiger en leg alle benodigde gegevens vast met ClickUp formulieren

Stuur geautomatiseerde updates naar sollicitanten met de e-mailintegratie van ClickUp

🧑‍💻 Ideaal voor: HR-teams en interne recruiters die op een soepele manier consistent interne werving willen beheren.

8. Sjabloon voor de onboarding van werknemers door ClickUp

Zorg voor een soepele overgang voor elke medewerker die binnen het bedrijf van functie verandert met de ClickUp-sjabloon voor de onboarding van medewerkers

Overstappen naar een nieuwe rol binnen het bedrijf vergt nog steeds aanpassing. Zonder een duidelijk plan kunnen medewerkers zich verloren voelen. Dit remt hen af en tast hun zelfvertrouwen aan.

De ClickUp-sjabloon voor de onboarding van nieuwe medewerkers zorgt ervoor dat deze overgangen net zo soepel verlopen als de eerste werkdag van een nieuwe medewerker. Bovendien zorgt het ervoor dat medewerkers, managers en teamgenoten op één lijn zitten.

Geef medewerkers vanaf dag één de context, tools en ondersteuning die ze nodig hebben. Zo kunnen ze zich sneller inwerken en eerder een bijdrage leveren. Alles blijft overzichtelijk en gemakkelijk te volgen.

Waarom deze sjabloon gebruiken:

Maak een checklist voor onboarding, zodat geen enkele stap over het hoofd wordt gezien

Plan de stappen van de overgang tussen rollen met de gantt-grafiekweergave van ClickUp

Coördineer trainingsschema's met behulp van de ClickUp-kalenderweergave

Automatiseer statusupdates door aangepaste ClickUp-automatiseringen in te stellen

🧑‍💻 Ideaal voor: HR-teams en managers die interne overgangen soepel en succesvol willen laten verlopen.

9. Sjabloon voor interne communicatiestrategie en actieplan van ClickUp

Zorg ervoor dat uw mobiliteitsprogramma's zichtbaar zijn en begrepen worden met de ClickUp-sjabloon voor interne communicatiestrategie en actieplan

Als medewerkers niet op de hoogte zijn van interne vacatures, zullen ze daar geen gebruik van maken. Op den duur leidt dit ertoe dat mensen buiten het bedrijf op zoek gaan naar doorgroeimogelijkheden.

Om dit te voorkomen, moet je een interne communicatiestrategie opstellen. Hiervoor kun je de ClickUp-sjabloon voor interne communicatiestrategie en actieplan gebruiken.

Plan wanneer en hoe je updates over rollen, trainingen en loopbaanprogramma's deelt. Zorg ervoor dat de juiste mensen op het juiste moment de juiste boodschap krijgen. Zo blijft iedereen op de hoogte en betrokken.

Waarom deze sjabloon gebruiken:

Stel duidelijke doelen voor interne communicatie en houd de resultaten bij

Organiseer taken en houd de voortgang bij op één plek

Zorg ervoor dat nieuwsbrieven, updates van Slack en presentaties tijdens town hall-bijeenkomsten volgens schema plaatsvinden

Deel je actieplan in ClickUp Docs om medewerkers één betrouwbare bron van informatie te bieden voor mobiliteitsbeleid

🧑‍💻 Ideaal voor: leidinggevenden interne communicatie en HR-directeuren die op een consistente manier groeimogelijkheden willen promoten.

10. Snel aan de slag: sjabloon voor personeelszaken van ClickUp

Creëer een basiswerkruimte voor al je activiteiten op het gebied van talentmobiliteit met de ClickUp Quick Start: People Operations-sjabloon

Wanneer je HR-werk over verschillende tools is verspreid, raakt de boel al snel in de war. Gegevens zitten in silo's en het is moeilijk om het volledige plaatje te zien. De ClickUp Quick Start: People Operations-sjabloon is een ideale oplossing.

Met dit sjabloon kunt u het volledige traject van een medewerker beheren. Van werving tot onboarding tot ontwikkeling: alles staat in één werkruimte. Dit maakt het eenvoudiger om de voortgang te bijhouden en verschillende fasen van de ervaring van een medewerker met elkaar te verbinden.

Het bespaart ook tijd, omdat u geen systemen vanaf nul hoeft op te bouwen.

Waarom deze sjabloon gebruiken:

Volg interne werving en de voortgang van kandidaten met aangepaste statussen

Sla beleidsregels en handleidingen op in één centrale, gemakkelijk toegankelijke ruimte

Automatiseer herinneringen voor beoordelingen en promoties met ClickUp-automatiseringen

Houd alle werknemersgegevens overzichtelijk, zodat u snel de juiste mensen kunt vinden

🧑‍💻 Ideaal voor: HR-teams en groeiende bedrijven die op zoek zijn naar een eenvoudig, alles-in-één systeem voor personeelszaken.

Hoe kunt u deze sjablonen voor talentmobiliteit het beste implementeren?

Een sjabloon werkt alleen als je een goed plan hebt. Om nog meer te doen dan alleen openstaande vacatures bijhouden, moet je deze tools integreren in je dagelijkse werk. Dit helpt je een sterk team op te bouwen dat van binnenuit groeit.

Deze best practices zorgen ervoor dat uw ClickUp-sjablonen succes opleveren:

Vaardigheidsgegevens: Breng eerst in kaart wat uw team kan en hoe goed ze dat doen. Stel vervolgens duidelijke trajecten op voor hun toekomstige rollen

Leg verbanden: Koppel gegevens aan elkaar. Gebruik Koppel gegevens aan elkaar. Gebruik ClickUp Relationships om de vaardigheden van een persoon te koppelen aan hun grote werkdoelen

Zichtbare kansen: Maak het voor medewerkers gemakkelijk om nieuwe rollen te vinden. Gebruik één eenvoudig formulier, zodat elk teamlid een eerlijke kans krijgt op nieuwe vacatures

Geef managers meer mogelijkheden: Leid afdelingshoofden op om deze tools te gebruiken voor openhartige loopbaagesprekken tijdens 1-op-1-gesprekken

Volg de voortgang: Houd Houd KPI's voor het personeelsbestand bij, zoals interne invulpercentages en retentie na promotie. ClickUp-dashboards maken dit eenvoudig

Werk regelmatig bij: Plan Plan terugkerende taken in om je talentgegevens elk kwartaal te controleren en te vernieuwen. Zo zorg je ervoor dat je lijst met vaardigheden altijd up-to-date is

Laat succes zien: Deel verhalen van medewerkers die naar een nieuwe rol zijn overgestapt. Zo ziet iedereen dat er daadwerkelijk kansen zijn om binnen het bedrijf te groeien

Cristhian Carreño, docent bij ISTG, heeft ClickUp beoordeeld:

“Een paar jaar geleden hebben we ClickUp geïmplementeerd in de onderwijsinstelling waar ik werk, omdat we de processen binnen de organisatie moesten verbeteren. Het was erg ingewikkeld in een bedrijf met ongeveer 150 medewerkers om te weten wat iedereen deed en de voortgang te meten, iets wat we dankzij het gebruik van ClickUp hebben bereikt.”

“Een paar jaar geleden hebben we ClickUp geïmplementeerd in de onderwijsinstelling waar ik werk, omdat we de processen binnen de organisatie moesten verbeteren. Het was erg ingewikkeld in een bedrijf met ongeveer 150 medewerkers om te weten wat iedereen deed en de voortgang te meten, iets wat we dankzij het gebruik van ClickUp hebben bereikt.”

Bouw uw talentmobiliteitsprogramma op met ClickUp

Sjablonen voor talentmobiliteitsstrategieën helpen bij de ontwikkeling van intern talent. Hiermee kunt u vaardigheden en loopbaantrajecten efficiënt bijhouden en interne werving beheren. Dit helpt u uw beste medewerkers te behouden en minder uit te geven aan externe werving.

Een geïntegreerde AI-werkruimte zoals ClickUp brengt al uw inspanningen samen op één plek. Het koppelt professionele groei direct aan prestaties en vaardigheden. U kunt niet alleen toptalent aantrekken en behouden, maar ook sneller resultaten boeken.

Veelgestelde vragen (FAQ's)

Wat is het verschil tussen een strategie voor talentmobiliteit en een opvolgingsplan?

Een strategie voor talentmobiliteit is een breed plan voor alle interne verplaatsingen, waaronder promoties, horizontale overplaatsingen en projecttoewijzingen. Een opvolgingsplan richt zich uitsluitend op het voorbereiden van vervangers voor cruciale rollen in leidinggevende functies.

Hoe werken sjablonen voor talentmobiliteit voor kleine teams versus grote ondernemingen?

Kleine teams kunnen vereenvoudigde versies van deze sjablonen gebruiken om zich te concentreren op kernactiviteiten zoals het in kaart brengen van vaardigheden en loopbaagesprekken. Grote ondernemingen hebben de volledige suite nodig om opvolgingsplanning, compliance en wereldwijde mobiliteit te beheren.

Kan ik meerdere sjablonen voor talentmobiliteit combineren tot één uniform programma?

Ja, het grootste voordeel zit hem in het koppelen ervan. In ClickUp kun je 'Relationships' gebruiken om gegevens tussen sjablonen te koppelen, waardoor een uniform systeem ontstaat. Vaardigheidsgegevens vormen de basis voor ontwikkelingsplannen, die op hun beurt weer worden meegenomen in je opvolgings- en interne wervingswerkstroom.

U dient vaardigheidsgegevens en ontwikkelingsplannen elk kwartaal te herzien, opvolgingsplannen halfjaarlijks en loopbaanstructuren jaarlijks. Bij elke ingrijpende organisatorische verandering, zoals een reorganisatie, moet echter onmiddellijk een herziening triggeren.