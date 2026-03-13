De 10 beste Epicflow-alternatieven in [jaar]

Epicflow zorgt goed voor de zichtbaarheid van de pijplijn.

Maar dan blijft uw team achter met afzonderlijke apps voor taken, documenten en dagelijkse samenwerking. Aangezien 68% van de werknemers onvoldoende ononderbroken concentratietijd heeft door het wisselen tussen apps, is deze versnippering kostbaar.

Deze gids leidt u langs de beste Epicflow-alternatieven, met een bereik van speciale planningstools tot geïntegreerde werkruimten waar resourceplanning en uitvoering samenkomen, zodat u de juiste oplossing kunt vinden die past bij de manier waarop uw team daadwerkelijk werkt.

10 Epicflow-alternatieven in één oogopslag

Tool Belangrijkste functies Het meest geschikt voor Prijzen* ClickUp Converged AI-werkruimte, taken en weergaven, werklastweergave, automatiseringen, ClickUp Brain, superagenten, Redactie, dashboard, tijdsregistratie en chat Teams van elke grootte die levering, samenwerking en zichtbaarheid in middelen willen in één geïntegreerd systeem Free Forever; aangepaste opties beschikbaar voor ondernemingen Jira Sprintplanning, geavanceerde roadmaps (plannen), mapping van afhankelijkheden, JQL, burndown- en velocity-rapporten Agile softwareteams die sprints en backlogs beheren bij grote bedrijven Er is een gratis abonnement beschikbaar; betaalde abonnementen beginnen bij $ 7,91 per gebruiker per maand Float Planning via slepen en neerzetten, bezettingsgraad, vrije dagen en werkuren, projectbudgetten Kleine tot middelgrote teams met een kleine of middelgrote grootte die op zoek zijn naar eenvoudige visuele planning en snelle controles van de capaciteit Betaalde abonnementen beginnen bij $ 8,50 per geplande persoon per maand Resource Guru Resourcekalender, conflictbeheer, verlofbijhouden, voorlopige boekingen Kleine teams die behoefte hebben aan overzichtelijke planning en verlofbeheer Betaalde abonnementen beginnen bij $ 5 per persoon per maand Monday.com Aangepaste borden, Werklast-widget, tijdlijn en Gantt-diagram, automatiseringen, dashboards Middelgrote teams en bureaus die op zoek zijn naar flexibel werkbeheer met basisweergaven van middelen Er is een gratis abonnement beschikbaar; betaalde abonnementen beginnen bij $ 12 per gebruiker per maand Runn Live capaciteitsgrafieken, urenregistratie, bezettingsgraad, scenarioplanning, financiële prognoses Bureaus en adviesbureaus van elke grootte die behoefte hebben aan resourcing op basis van prognoses Betaalde abonnementen beginnen bij $ 9 per gebruiker per maand Celoxis Portfolioplanning, grafieken voor de belasting van middelen, planning voor meerdere projecten, tijdsregistratie en kostenbijhouding PMO's die behoefte hebben aan controle op portfolio-niveau en optimalisatie van middelen bij grote organisaties Betaalde abonnementen beginnen bij $ 10 per gebruiker Prognose AI-ondersteunde planning, dashboard voor bezettingsgraad, budgetbijhouden, planning in PSA-stijl Grote teams voor professionele dienstverlening die hun bezettingsgraad en winstgevendheid optimaliseren Aangepaste prijzen Teamwork.com Projectuitvoering, resourceplanner, werklastweergaven, tijdsregistratie met factureerbare uren Kleine tot grote klantgerichte teams die projecten en resourcing onder één dak nodig hebben Er is een gratis abonnement beschikbaar; betaalde abonnementen beginnen bij $ 13,99 per gebruiker per maand Kelloo Vraagprognoses, op vaardigheden gebaseerde planning, portfolio-dashboards, wat-als-planning Kleine tot middelgrote PMO's van verschillende groottes die de capaciteit op lange termijn plannen voor een projectpijplijn Betaalde abonnementen beginnen bij $ 2,09 per resource per maand

Waarom kiezen voor Epicflow-alternatieven?

De meeste mensen gaan op zoek naar alternatieven voor Epicflow wanneer ze beseffen dat ze niet alleen zichtbaarheid in middelen nodig hebben, maar ook een snellere manier om te plannen, samen te werken en daadwerkelijk werk uit te voeren zonder extra tools of veel onderhoud. Dit zijn de belangrijkste redenen:

Versnippering van tools en contextwisselingen: Het werk raakt verspreid over chat, documenten, spreadsheets en je PM-tool, waardoor updates en beslissingen overal te vinden zijn en de uitvoering vertraging oploopt

Hoge installatie- en beheerkosten: Als het systeem voortdurend moet worden bijgesteld om nauwkeurig te blijven, verliezen teams het vertrouwen erin en neemt het gebruik stilletjes af

Beperkte flexibiliteit voor verschillende werkstroomen: Wat voor één projectstijl werkt, kan als te rigide aanvoelen voor multifunctionele teams die jongleren met ad-hocwerk, campagnes en snel veranderende prioriteiten

Gebrekkige samenwerking rond het werk: Wanneer feedback, goedkeuringen en overdrachten niet in taken zijn ingebouwd, krijg je lange commentaarreeksen, ontbrekende context en dubbel werk

De rapportage sluit niet aan bij de manier waarop het werk wordt uitgevoerd : u kunt de statistieken waar leidinggevenden om vragen, zoals vertragingen bij mijlpalen, geblokkeerde tijd, wijzigingen in de scope of doorvoer per team, niet eenvoudig bijhouden

Schaalproblemen naarmate het team groeit: Naarmate er meer projecten en mensen bijkomen, wordt het moeilijker om prioriteiten op één lijn te houden, de werklast in evenwicht te houden en afhankelijkheden duidelijk te maken

De beste Epicflow-alternatieven om te gebruiken

Laten we nu eens dieper ingaan op de beste Epicflow-alternatieven waaruit u kunt kiezen:

1. ClickUp (Het beste voor het samenbrengen van middelen, levering, samenwerking en AI in één werkruimte)

Epicflow doet uitstekend werk bij het optimaliseren van middelen, maar de meeste teams moeten de rest van het besturingssysteem nog steeds elders regelen, in verschillende, niet-gekoppelde tools.

En de wildgroei aan tools loopt snel op. Volgens het State of Productiviteit-rapport van ClickUp is de kans dat slecht presterende teams 15 of meer tools gebruiken vier keer zo groot.

Dit is het moment waarop je een krachtiger alternatief zoals ClickUp nodig hebt. Het is een Converged AI-werkruimte die middelen, taken, documenten, chat, dashboards, automatiseringen en AI samenbrengt in één enkel, geïntegreerd systeem.

Zo helpt ClickUp teams bij het plannen, opleveren en op één lijn blijven:

Voer de dagelijkse werkzaamheden uit in ClickUp-taken

Startups en dynamische teams hebben geen moeite met de grote plannen. Ze worstelen met de duizenden kleine onderdelen die zich elke dag opstapelen. ClickUp-taaken geven elk werkitem één plek voor eigendom, prioriteit, status, deadlines en afhankelijkheden. Dit zorgt ervoor dat niets wat je aan je werklijst toevoegt ooit verloren gaat.

Geef elk onderdeel een traceerbare plek voor eigendom en deadlines met ClickUp-taaken

En omdat elk team zijn werk graag op een andere manier bekijkt, kun je taken koppelen aan ClickUp-weergaven die aansluiten bij de werkwijze van je team. Gebruik Lijst voor gestructureerde backlogs, Bord voor de werkstroom, Kalender voor deadlines en tijdlijnweergaven wanneer de volgorde belangrijk is.

Signaleer capaciteitsrisico's vroegtijdig met ClickUp werklastweergave

Wanneer je opschaalt, ontstaat het echte risico wanneer er op het verkeerde moment te veel werk bij de verkeerde mensen terechtkomt. ClickUp werklastweergave helpt je de teamcapaciteit in realtime te zien, zodat je overbelasting kunt opvangen voordat dit leidt tot gemiste deadlines of burn-out.

Krijg inzicht in de capaciteit van je team en tussen afdelingen met de werklastweergave van ClickUp

U kunt de werklast per toegewezen persoon over een bepaalde periode bekijken, deze vergelijken met de capaciteit van elke persoon en snel een nieuwe balans creëren door eigendommen te verschuiven of tijdlijnen aan te passen. Dit is vooral handig wanneer één project op zichzelf er prima uitziet, maar dezelfde paar mensen stilletjes drie andere prioriteiten parallel uitvoeren.

Krijg direct antwoorden en volgende stappen met ClickUp Brain

Naarmate je projecten groeien, wordt context je grootste knelpunt. Updates staan in taken, specificaties in documenten, beslissingen in opmerkingen, en niemand heeft tijd om dit allemaal samen te voegen voordat de volgende vergadering begint.

ClickUp Brain lost dat op door je de mogelijkheid te bieden om rechtstreeks binnen je werkruimte vragen te stellen en antwoorden te krijgen die zijn gekoppeld aan je werk. Het kan lange taakthreads samenvatten, belangrijke beslissingen uit werkruimte halen, en rommelige updates omzetten in uitvoerbare actiepunten die je direct kunt toewijzen.

Krijg contextgebaseerde antwoorden over je werk met ClickUp Brain

Dus in plaats van 20 minuten te besteden aan het bijpraten, kun je Brain vragen:

'Wat is het blok dat deze lancering op dit moment in de weg staat?'

‘Vat samen wat er deze week in dit project is veranderd’

'Zet deze samenvatting van de vergadering om in taken met eigenaars en deadlines'

🚀 Het voordeel van ClickUp: Gebruik ClickUp Super Agents als uw altijd beschikbare operationele laag. Super Agents zijn de AI-aangedreven teamgenoten van ClickUp die werken met de volledige context van de werkruimte en namens u meerstapswerkstroomstroomen kunnen uitvoeren. Simpel gezegd: ze kunnen het werk monitoren, risico's signaleren en actie ondernemen op basis van de instructies, tools en toestemmingen die u hen geeft. Stel dat u een Super Agent instelt die volgens een schema draait, en deze: Maakt vervolgtaken aan wanneer iets uitloopt

Controleert een ClickUp-ruimte op achterstallig of geblokkeerd werk

Plaats een wekelijkse samenvatting met de volgende stappen

Bepaalt wat het meest geschikt is voor de taak en wijst werk toe

Houd het werk automatisch op gang met ClickUp-automatiseringen

Als je deel uitmaakt van snelgroeiende teams, loopt er vaak werk vast bij kleine overdrachten. Stel dat iemand een status wijzigt, maar de eigenaar krijgt daar nooit een melding van. Er wordt een Taak aangemaakt, maar niemand wijst deze toe. Een deadline verschuift, en verderop in het proces wordt niets bijgewerkt.

ClickUp automatiseringen helpen je dat soort langzame verlies te voorkomen door routinematige stappen van de werkstroom om te zetten in op triggers gebaseerde regels.

Automatiseer taaktoewijzingen, notificaties en werkstroomen met ClickUp-automatiseringen

U kunt de saaie maar essentiële taken automatiseren, zoals het toewijzen van taken wanneer ze een bepaalde status bereiken, het toepassen van een sjabloon wanneer er een nieuw verzoek binnenkomt, het verplaatsen van werk naar de volgende fase na goedkeuring, of het herinneren van belanghebbenden wanneer deadlines naderen.

De beste functies van ClickUp

Zoek in tools en op het web: ClickUp Brain MAX haalt antwoorden uit je werkruimte, gekoppelde apps en het web, met Talk to Text voor snelle spraak-naar-actie-prompts

Houd de tijd bij die aan echt werk wordt besteed: Met ClickUp Tijdsregistratie kun je de tijd direct bij taken registreren en deze in urenregistraties bekijken

Zie direct de voortgang: ClickUp-dashboards zetten live taakgegevens om in grafieken en kaarten voor rapportage en besluitvorming

Zet chats om in werk: ClickUp Chat houdt gesprekken in context, met AI-samenvattingen en het aanmaken van taken op basis van berichten, zodat je altijd op de hoogte bent

Bekijk bestanden ter plekke: ClickUp Redactie voegt aantekeningen toe aan afbeeldingen, video's en PDF's, zodat feedback nauwkeurig en bruikbaar blijft

Voor- en nadelen van ClickUp

Voordelen:

Alles-in-één-platform: middelenbeheer, taken, documenten en chatten zijn allemaal in één werkruimte ondergebracht, waardoor middelenbeheer, taken, documenten en chatten zijn allemaal in één werkruimte ondergebracht, waardoor contextwisselingen worden voorkomen

AI-native mogelijkheden: ClickUp Brain heeft volledige toegang tot uw werkruimtegegevens en biedt contextbewuste en bruikbare inzichten

Flexibel voor teams van elke grootte: Het platform is schaalbaar van individuele gebruikers tot PMO's van grote ondernemingen, zonder dat u gedwongen wordt om verschillende producten te gebruiken

Nadelen:

Basis leercurve: De uitgebreide mogelijkheden voor aanpassing van de software kunnen in het begin overweldigend aanvoelen; het is het beste om te beginnen met de kernfuncties

Prijzen van ClickUp

Beoordelingen en recensies van ClickUp

G2 : 4,7/5 (meer dan 11.000 beoordelingen)

Capterra: 4,6/5 (meer dan 4.500 beoordelingen)

Wat zeggen echte gebruikers over ClickUp?

Een G2-recensent zegt:

Ik ben dol op ClickUp omdat het het beheer van onze projecten heel eenvoudig maakt. Het combineert functies die ik voorheen alleen in andere programma's aantrof, zoals kanalen, chats en AI-agenten. Omdat alles vanaf één platform wordt beheerd, blijft alle werkcontext op één plek, zodat we niet voortdurend tussen verschillende tools hoeven te schakelen. Dat maakt een groot verschil en is een enorme hulp bij ons dagelijkse werk.

2. Jira (Het meest geschikt voor Agile-softwareteams die sprintgebaseerde capaciteitsplanning nodig hebben)

via Jira

Als je Epicflow-alternatieven evalueert, is Jira doorgaans een goede keuze wanneer je werk verband houdt met softwarelevering, engineeringwerkstroomen en Agile-softwareteams. Het is gebouwd rond één centrale bron van informatie voor werkitems (problemen) en de werkstroomen die deze van idee naar levering brengen.

Jira komt goed tot zijn recht wanneer je naast de uitvoering ook een planningslaag nodig hebt. Met de tijdlijn en Advanced Roadmaps (Plannen) van Jira kunnen teams afhankelijkheden in kaart brengen, meerdere projecten op elkaar afstemmen en de toewijzing van teamleden aan capaciteit beheren naarmate plannen veranderen.

De beste functies van Jira

Geavanceerde roadmaps: Plan werk voor meerdere teams met weergave van afhankelijkheden en ontvang waarschuwingen wanneer een Sprint overboekt is

Vind alles snel met JQL: Splits grote backlogs en lopende werkzaamheden op met behulp van Jira Query Language, zodat teams nauwkeurige weergaven kunnen samenstellen voor triage, releases, kwaliteitscontrole en controle van eigenheid

Velocity- en burndown-rapportage: Houd bij hoeveel werk uw team per Sprint voltooit om een realistische capaciteitsplanning voor de toekomst te kunnen maken

Voor- en nadelen van Jira

Voordelen:

Uitgebreide ondersteuning voor Agile: Speciaal ontwikkeld voor softwareontwikkeling met native functies die andere tools slechts bij benadering bieden

Integratie met het Atlassian-ecosysteem: maakt naadloos verbinding met Confluence, Bitbucket en Trello voor een uniforme ontwikkelomgeving

Krachtige querytaal (JQL): Maak aangepaste filters en rapporten voor geavanceerde analyse van middelen

Nadelen:

Steile leercurve: De interface kan rommelig zijn en het configureren van werkstroomverkeer vergt aanzienlijke inspanning vooraf

Minder geschikt voor niet-technische teams: Business-teams vinden de terminologie en structuur van Jira vaak verwarrend

Advanced Roadmaps heeft beperkte beschikbaarheid: voor belangrijke functies voor capaciteitsplanning is toegang tot een hoger niveau vereist

Prijzen van Jira

Free

Standaard: $ 7,91 per gebruiker/maand

Premium: $ 14,54 per gebruiker/maand

Onderneming: Aangepaste prijzen

Beoordelingen en recensies van Jira

G2 : 4,3/5 (meer dan 7.000 beoordelingen)

Capterra: 4,4/5 (meer dan 15.000 beoordelingen)

Wat zeggen echte gebruikers over Jira?

Een G2-recensent zegt: Er kunnen gespecialiseerde dashboards worden gemaakt, waardoor het gemakkelijker wordt om informatie te bekijken op de manier die ik nodig heb. De inspanning kan worden geschat met behulp van story points en QA-punten, wat helpt bij het plannen en bijhouden. Het ondersteunt ook het beheren van meerdere projecten op één plek, wat handig is voor het beheren van werk tussen teams of initiatieven.

3. Float (Het beste voor eenvoudige visuele planning van middelen)

via Float

Als je belangrijkste probleem is wie er wanneer beschikbaar is, kan een volwaardige tool voor projectmanagement in één klap overweldigend aanvoelen. Je wilt gewoon eenvoudige, visuele planning van middelen zonder alle extra's. Float is precies daarvoor ontworpen en biedt resource managers een overzichtelijke interface met slepen en neerzetten om de beschikbaarheid in één oogopslag te zien.

Het richt zich op één ding dat het goed doet: het plannen van middelen. De weergave van de capaciteit toont de bezettingspercentages, en je kunt in één oogopslag gaten of overbezetting opmerken.

De beste functies van Float

Plan werk visueel met slepen en neerzetten: Wijs mensen toe aan projecten op een live tijdlijn en herschik ze snel wanneer prioriteiten veranderen

Vrije dagen en werktijden: Stel plannen op basis van de werkelijke capaciteit op door rekening te houden met verlof, feestdagen en individuele roosters

Projectbudgettering: Houd geplande uren bij ten opzichte van projectbudgetten om Houd geplande uren bij ten opzichte van projectbudgetten om scope creep vanuit het perspectief van middelen te voorkomen

Voor- en nadelen van Float

Voordelen:

Intuïtieve visuele interface: De planningweergave is direct begrijpelijk en vereist minimale training

Gerichte functionaliteit: Voorkomt een overdaad aan functies door zich te concentreren op de planning van middelen

Sterke integraties: kan worden gekoppeld aan PM-tools zoals Asana en Trello

Nadelen:

Beperkte functies voor projectmanagement: Geen ingebouwd taakbeheer, Gantt-grafieken of documentatie

De rapportage zou uitgebreider kunnen zijn: mist de geavanceerde analyses van volledige PM-platforms

Geen ingebouwde tijdsregistratie: vereist een integratie om geplande en werkelijke uren te vergelijken

Float-prijzen

Starter: $ 8,50 per geplande persoon/maand

Pro: $ 14 per geplande persoon/maand

Onderneming: Aangepaste prijzen

Beoordelingen en recensies van Float

G2 : 4,3/5 (meer dan 2.000 beoordelingen)

Capterra: 4,5/5 (meer dan 1.500 beoordelingen)

Wat zeggen echte gebruikers over Float?

Een G2-recensent zegt: Float.com biedt een intuïtieve, visuele manier om de capaciteit van teams en de planning van middelen te beheren. Dankzij de op een tijdlijn gebaseerde interface is het eenvoudig om beschikbaarheid te zien, overbelasting te voorkomen en projecten efficiënt te plannen. Het helpt teams op één lijn te blijven en verbetert de algehele benutting zonder onnodige complexiteit.

📮 ClickUp Insight: 64% van de werknemers werkt af en toe of vaak buiten de geplande werktijden, waarbij 24% op de meeste dagen extra uren maakt! Dat is geen flexibiliteit — dat is eindeloos werk. 😵‍💫 ClickUp-taak helpt je grote doelen op te splitsen in kleinere, behapbare stappen, zodat je altijd weet wat je vervolgens moet aanpakken – zonder overweldigd te raken. Vraag de ClickUp AI gewoon om subtaaken te genereren, checklists toe te voegen en afhankelijkheden in kaart te brengen, zodat je georganiseerd en in controle blijft. Ondertussen stroomlijnen ClickUp-automatiseringen routinematig werk door updates, toewijzingen en herinneringen af te handelen – zodat je minder tijd kwijt bent aan administratief werk en meer tijd hebt voor wat er echt toe doet. 🚀 💫 Echte resultaten: Pigment verbeterde de efficiëntie van de teamcommunicatie met 20% dankzij ClickUp, waardoor teams beter verbonden en op één lijn blijven.

4. Resource Guru (Het beste voor gestroomlijnde teamplanning en verlofbeheer)

via Resource Guru

Niets gooit een projectplan sneller in de war dan het besef dat je je hoofdontwerper dubbel hebt ingepland. Resource Guru is ontwikkeld om dat te voorkomen.

Het helpt teams overboekingen te voorkomen met een nauwkeurig kalenderoverzicht dat beschikbaarheid, geplande werkzaamheden en vrije dagen op één plek toont, ondersteund door verlofbeheer.

Een van de hoogtepunten is conflictbeheer, dat automatisch detecteert wanneer iemand boven zijn capaciteit is ingepland of voor overlappende opdrachten is geboekt.

De beste functies van Resource Guru

Visuele resourcekalender: Een overzichtelijke, kleurgecodeerde kalender toont alle boekingen binnen het team

Flexibele boekingen wanneer plannen veranderen: Gebruik boekingen met meerdere middelen en voorlopige boekingen om capaciteit te reserveren, en bevestig deze vervolgens zodra de omvang en data vastliggen

Verlofbeheer: Houd vakantie- en ziektedagen bij in hetzelfde systeem, zodat berekeningen van de capaciteit realistisch blijven

Voor- en nadelen van Resource Guru

Voordelen:

Eenvoudig en doelgericht: Beheert de planning en beschikbaarheid van teams zonder onnodige complexiteit om te bijhouden

Conflictdetectie voorkomt overboeking: automatische conflictwaarschuwingen signaleren fouten voordat deze de oplevering van het project beïnvloeden

Persoonlijke dashboards voor teamleden: Leden kunnen hun eigen planning bekijken zonder dit aan managers te hoeven vragen

Nadelen:

Beperkte functies voor projectmanagement: Puur een planningstool zonder taakbeheer of automatisering

Basisrapportage: Rapporten geven inzicht in de bezettingsgraad, maar bieden onvoldoende diepgang voor complexe portfolioanalyses

Geen ingebouwde tijdsregistratie: U kunt geplande en werkelijke uren niet vergelijken zonder integratie met een externe oplossing

Prijzen van Resource Guru

Grasshopper: $ 5 per persoon/maand

Blackbelt: $ 8 per persoon/maand

Master: $ 12 per persoon/maand

Beoordelingen en recensies van Resource Guru

G2 : 4,6/5 (meer dan 400 beoordelingen)

Capterra: 4,7/5 (meer dan 500 beoordelingen)

Wat zeggen echte gebruikers over Resource Guru?

Een G2-recensent zegt: RG is gebruiksvriendelijk en eenvoudig in gebruik. Het werkt heel goed voor ons omdat planningen en personeelsbezetting voortdurend veranderen, en we afspraken snel en gemakkelijk kunnen bijwerken zodat iedereen in realtime op de hoogte blijft.

5. Monday.com (Het beste voor visueel werkbeheer met resource-weergaven)

Monday.com biedt een zeer aanpasbaar platform waarop het bijhouden van middelen direct is geïntegreerd met de uitvoering van het project. Dit is perfect voor teams die hun eigen werkstroom willen opzetten zonder te worden gedwongen tot een starre structuur.

Het is opgebouwd rond borden die u kunt vormen naar uw werkstroom, waarna u automatisering, dashboards en integraties kunt toevoegen, zodat de uitvoering georganiseerd blijft naarmate het werk toeneemt.

Bovendien ondersteunt de werklast-widget het beheer van de werklast door de capaciteit van het team weer te geven op basis van schattingen van de benodigde inspanning.

De beste functies van Monday.com

Capaciteitsplanning vanuit het perspectief van de werklast: Gebruik Workload om direct te zien of er sprake is van overcapaciteit of ondercapaciteit

Tijdlijn- en gantt-weergaven: visualiseer projectplanningen met afhankelijkheden om visualiseer projectplanningen met afhankelijkheden om knelpunten in de planning te identificeren

Monday AI-assistent: Genereer taakoverzichten, stel updates op en voer automatisering uit van routinematig werk

Voor- en nadelen van Monday.com

Voordelen:

Zeer visueel en intuïtief: De op een bord gebaseerde interface is voor teams gemakkelijk en snel te gebruiken

Flexibele aanpassing: Stel aangepaste werkstroomen, dashboards en automatiseringen samen die aansluiten bij de processen van uw team

Ecosysteem met meerdere producten: Biedt afzonderlijke producten voor CRM, Dev en Service

Nadelen:

De nauwkeurigheid van de werklast hangt af van de inschattingen van de benodigde inspanning: De Workload-widget is alleen nuttig als uw team de benodigde inspanning voor taken consequent inschat

Limieten op het gebied van automatisering: Het nummer van geautomatiseerde acties per maand kan beperkend zijn

Overwegingen bij schaalbaarheid: Aangezien er mogelijk een minimum aantal licenties vereist is, moet er bij groeiende teams rekening worden gehouden met planning

Prijzen van Monday.com

Free

Standaard: $ 12 per zetel per maand

Pro: $19 per zetel per maand

Onderneming: Aangepaste prijzen

Beoordelingen en recensies van Monday.com

G2 : 4,7/5 (meer dan 15.000 beoordelingen)

Capterra: 4,6/5 (meer dan 5.000 beoordelingen)

Wat zeggen echte gebruikers over Monday.com?

Een G2-recensent zegt: Het helpt ons om projecten op schema te houden en maakt het plannen en inplannen van social media een fluitje van een cent.

6. Runn (Het beste voor realtime resourceplanning met financiële prognoses)

via Runn

Voor bureaus en adviesbureaus is resourceplanning slechts het halve werk: u moet ook weten of uw projecten winstgevend zijn.

Runn biedt u live zichtbaarheid in de teamcapaciteit en de financiële gegevens van uw projecten. U kunt niet alleen bijhouden wie er beschikbaar is, maar ook zien of uw projecten op schema liggen om winst te genereren.

Het combineert resourceplanning met het bijhouden van de budgetten en omzetprognoses, en het platform wordt in realtime bijgewerkt naarmate opdrachten veranderen.

De beste functies van Runn

Live capaciteitsgrafieken: Bekijk in realtime hoe de capaciteit van het team verandert terwijl u wijzigingen aanbrengt in de planning, zonder vertraging bij het verversen

Zorg voor transparante prognoses: registreer uren via Runn Urenregistratie (of importeer ze vanuit andere trackers) om geplande versus werkelijke uren te bekijken en prognoses bij te werken op basis van daadwerkelijke invoer

Scenarioplanning: Modelleer 'wat-als'-scenario's om te zien hoe verschillende toewijzingen van middelen de capaciteit en tijdlijnen zouden beïnvloeden

Voor- en nadelen van Runn

Voordelen:

Realtime updates: Wijzigingen worden onmiddellijk in alle weergaven weergegeven

Financiële integratie: Door resourceplanning te combineren met het bijhouden van de budgetten krijgt u een volledig beeld van de status van het project

Snelle onboarding: Kleine teams kunnen snel aan de slag zonder ingewikkelde installatie of configuratie

Nadelen:

Beperkte projectmanagementfuncties: Bevat geen taakbeheer, documentatie of teamcommunicatie

Kleiner integratie-ecosysteem: Minder native integraties dan grotere platforms

Minder gevestigde leverancier: Een kleiner bedrijf, wat een punt van zorg kan zijn voor organisaties met strenge eisen aan leveranciers

Prijzen van Runn

Lite: $ 9 per zetel per maand

Standaard: $ 13 per resource-zetel per maand

Beoordelingen en recensies van Runn

G2 : Onvoldoende beoordelingen

Capterra: 4,8/5 (meer dan 30 beoordelingen)

Wat zeggen echte gebruikers over Runn?

Een G2-recensent zegt: Runn werkt goed voor onze organisatie omdat het goedkoop en cloudgebaseerd is en voldoet aan onze planningsbehoeften als projectmanagers.

7. Celoxis (Het beste voor projectmanagement van het projectportfolio voor grote ondernemingen met optimalisatie van middelen)

via Celoxis

Als PMO die tientallen projecten tegelijk beheert, hebt u een platform nodig dat complexiteit aankan. Celoxis biedt gecentraliseerde zichtbaarheid op het gebied van middelen en de mogelijkheid om de toewijzing binnen uw gehele portfolio te optimaliseren.

Het combineert ook projectplanning (gantt, sjablonen, planning) met resourceplanning, zodat u de werklast kunt zien, rollen kunt toewijzen en capaciteitsconflicten vroegtijdig kunt opsporen.

Bovendien biedt Celoxis bezettingsgrafieken die de capaciteit voor alle projecten weergeven, waardoor het eenvoudig is om overbelaste leden van het team te identificeren en werk opnieuw te verdelen.

De beste functies van Celoxis

Grafieken van de belasting van middelen: visualiseer de toewijzing van middelen voor alle projecten in één weergave

Planning van meerdere projecten: Beheer afhankelijkheden en conflicten tussen middelen binnen een portfolio van projecten

Koppel levering aan tijd, kosten en winstgevendheid: voeg urenregistratie, kostenberekening en factureringsfuncties toe naarmate u naar een hoger abonnement overstapt

Voordelen en nadelen van Celoxis

Voordelen:

Zichtbaarheid op portfolioniveau: Ontworpen voor organisaties die veel projecten tegelijkertijd beheren

Flexibele implementatieopties: Beschikbaar als cloudoplossing of als installatie op locatie

Krachtige mogelijkheden voor rapportage: uitgebreide opties voor aangepaste rapporten en dashboards

Nadelen:

Verouderde interface: De gebruikersinterface voelt minder modern aan dan die van nieuwere concurrenten, wat de acceptatie door gebruikers kan beïnvloeden

Steilere leercurve: Enterprise-functies vereisen configuratie en training

Kleinere gebruikersgemeenschap: Minder online bronnen en de community ondersteunt de gebruikers minder in vergelijking met grotere platforms

Prijzen van Celoxis

Core: $ 10 per standaardgebruiker

Essentials: $ 25 per standaardgebruiker

Professional: $ 35 per standaardgebruiker

Business: $ 45 per standaardgebruiker

Enterprise: Aangepaste prijzen

Beoordelingen en recensies van Celoxis

G2 : 4,6/5 (meer dan 400 beoordelingen)

Capterra: 4,4/5 (meer dan 300 beoordelingen)

Wat zeggen echte gebruikers over Celoxis?

Een G2-recensent zegt: Een duidelijke observatie die ik heb gedaan over Celoxis is dat het helpt om projectplanning realistischer te maken. Te vaak worden projectdeadlines vastgesteld zonder een nauwkeurige inschatting van de werkelijke capaciteit en werklast. Met de planningstools van Celoxis kan ik taken zo indelen dat de tijdlijn praktisch aanvoelt in plaats van puur theoretisch. Ik vind dit vooral nuttig omdat het ervoor zorgt dat ik minder vaak terug hoef te gaan om de projecttijdlijn te herzien.

🌟 Bonus: Wat als je een team van AI-agenten tot je beschikking had om alle documentatie en coördinatie die je project nodig heeft 24/7 te beheren? Kies gewoon de meest relevante uit de kant-en-klare bibliotheek met AI-agenten van ClickUp AI.

8. Forecast (Het beste voor AI-gestuurd projectmanagement en resourcebeheer voor professionele dienstverlening)

via Forecast

Professionele dienstverleners moeten zich richten op één belangrijke maatstaf: bezettingsgraad. Forecast is een AI-aangedreven platform voor professionele dienstverlening (PSA) dat teams helpt bij het plannen van projecten, het toewijzen van medewerkers en het bijhouden van de oplevering, terwijl de bezettingsgraad en winstgevendheid in de gaten worden gehouden.

In plaats van resourcing als een afzonderlijk onderdeel te behandelen, brengt het projectmanagement, resourcebeheer, capaciteitsplanning en financiën samen in één geïntegreerde werkstroom.

Het basisidee is dat u werk en personeelsbezetting op één plek plant, waarna Forecast AI-gestuurde prognosesignalen gebruikt om teams te helpen tekorten in de bezettingsgraad, risico's en leveringsdruk eerder te signaleren.

De beste functies van Forecast

Automatische planning met AI: Het platform analyseert de capaciteit en vaardigheden van het team om optimale taaktoewijzingen aan te bevelen

Budgetbijhouden: Houd projectbudgetten en de toewijzing van middelen bij om te zien of het geplande werk het project winstgevend houdt

Dashboards voor bezettingsgraad: Houd de bezettingsgraad van teams bij met visuele dashboards om te zien welke teamleden onderbenut zijn

Voorspel de voor- en nadelen

Voordelen:

Aanbevelingen op basis van AI: geautomatiseerde suggesties voor planning verminderen de tijd die managers besteden aan het toewijzen van middelen

Gericht op professionele dienstverlening: Ontwikkeld met het oog op bureaus en adviesbureaus, met functies zoals het bijhouden van factureerbare uren

Geïntegreerd platform: combineert projectmanagement, planning van middelen en het bijhouden van de financiële situatie

Nadelen:

Gericht op grote ondernemingen: Bevat mogelijk meer functies dan kleinere teams of organisaties met eenvoudigere behoeften nodig hebben

AI-aanbevelingen vereisen goede gegevens: De kwaliteit van de suggesties hangt af van nauwkeurige vaardigheidsprofielen en tijdsinschattingen

Minder flexibel voor niet-PS-werkstroomen: De aannames van het platform komen mogelijk niet overeen met de werkpatronen van andere sectoren

Beoordelingen en recensies voorspellen

G2 : 4,2/5 (meer dan 100 beoordelingen)

Capterra: 4,5/5 (meer dan 80 beoordelingen)

Prijsopgave

Aangepaste prijzen

Wat zeggen echte gebruikers over Forecast?

Een G2-recensent zegt: Ik vind het geweldig hoe Forecast gebruiksvriendelijkheid combineert met data-analyse. Het biedt iedereen die het systeem gebruikt een snelle en gemakkelijke manier om werk te vinden en tijd te registreren, maar het verzamelt ook een bereik aan nuttige datametrics die kunnen worden gemanipuleerd om krachtige BI-inzichten te bieden.

9. Teamwork.com (Het meest geschikt voor klantgerichte teams die zowel resource- als projectmanagement nodig hebben)

Voor bureaus die klantwerk beheren, moet uw resourceplanner verbonden zijn met uw projectuitvoering, tijdsregistratie, klantcommunicatie en algemene projectbudgettering. Teamwork.com integreert al deze functies in één platform.

U kunt projecten uitvoeren met taken, mijlpalen, sjablonen en tijdsregistratie, en daar vervolgens samenwerking met klanten aan toevoegen, zodat externe belanghebbenden op de hoogte blijven.

Het ondersteunt ook de resourceplanningslaag. De Schedule van Teamwork biedt u een weergave op hoog niveau van de werklast over mensen en projecten, zodat u toewijzingen kunt maken, capaciteit vooruit kunt plannen en overbelasting kunt signaleren voordat deze de opleveringsdata raakt.

De beste functies van Teamwork.com

Resourceplanner: Bekijk de capaciteit van het team en plan werk voor verschillende projecten, geïntegreerd met tijdlijnen van projecten

Tijdsregistratie met factureerbare uren: registreer tijd rechtstreeks bij taken en markeer uren als factureerbaar of niet-factureerbaar

Werklastbeheer: Bekijk het toegewezen werk en de beschikbare capaciteit van elk teamlid om overbelasting te identificeren

Voor- en nadelen van Teamwork.com

Voordelen:

Ontworpen voor bureaus: Functies zoals klantportalen en tijdsregistratie voor factureerbare uren zijn ontworpen voor teams die werk voor klanten uitvoeren

Geïntegreerd platform: vermindert de noodzaak van meerdere abonnementen door middelen-, project- en tijdbeheer te combineren

Toegankelijk voor kleine teams: Flexibele teamstructuur zonder dat er grote minimumtoewijzingen gelden

Nadelen:

Functies van middelen zijn minder geavanceerd dan bij gespecialiseerde tools: De planner werkt wel, maar mist de diepgang van pure middelenbeheerplatforms

De interface kan wat druk aanvoelen: Omdat er veel functies in zijn verwerkt, kan de gebruikersinterface soms wat rommelig aanvoelen

Beperkingen bij rapportage: Geavanceerde rapportage- en portfolio-functies zijn beperkt beschikbaar

Prijzen van Teamwork.com

Free

Deliver: $ 13,99 per gebruiker per maand

Grow: $ 25,99 per gebruiker per maand

Beoordelingen en recensies van Teamwork.com

G2 : 4,4/5 (meer dan 1.000 beoordelingen)

Capterra: 4,5/5 (meer dan 900 beoordelingen)

Wat zeggen echte gebruikers over Teamwork.com?

Een G2-recensent zegt: Teamwork helpt bij het opzetten van een organisatiestructuur, het afstemmen van teams en biedt gebruiksvriendelijke tools voor taakbeheer en organisatie, waardoor teams naadloos kunnen samenwerken. Dit maakt het mogelijk om snel en eenvoudig taken toe te wijzen, projecten bij te houden en te communiceren met anderen in één enkel programma, waardoor een effectieve werkstroom en een hogere productiviteit van medewerkers mogelijk zijn met Teamwork. Teamwork is een ideale manier om het beheer van multidimensionale projecten te verbeteren.

10. Kelloo (Het beste voor resourceplanning en capaciteitsanalyse op portfolioniveau)

via Kelloo

Kelloo is ontworpen voor PMO's en resource managers die de vraag moeten voorspellen en capaciteit op lange termijn moeten plannen. Het helpt u te begrijpen of u over de juiste vaardigheden en capaciteit beschikt voor het komende werk.

Het biedt u een visuele resourceplanner om werk in te plannen en toe te wijzen, en brengt vervolgens de beschikbaarheid, bezettingsgraad en hotspotconflicten binnen uw resourcepool in kaart.

Het platform richt zich op resourceplanning op portfolio-niveau, toont de vraag voor alle projecten en ondersteunt wat-als-analyses voor strategische beslissingen.

De beste functies van Kelloo

Prognose van de behoefte aan middelen: Maak een prognose van de toekomstige behoefte aan middelen op basis van uw projectpijplijn om te zien of u personeel moet aannemen of inhuurmedewerkers moet inschakelen

Planning op basis van vaardigheden: Wijs werk toe op basis van vereiste vaardigheden, niet alleen op basis van beschikbaarheid

Dashboards voor portfolioplanning: visualiseer de toewijzing van middelen en de vraag binnen de gehele projectportfolio

Voor- en nadelen van Kelloo

Voordelen:

Focus op strategische planning: Ontworpen voor toekomstgerichte planning van de capaciteit, zodat organisaties meerdere kwartalen vooruit kunnen plannen

Vaardigheden matchen: zorgt ervoor dat de juiste mensen aan het juiste werk worden toegewezen

Zichtbaarheid op portfolioniveau: bundelt resourcegegevens van alle projecten voor een totaalweergave

Nadelen:

Geen projectmanagement op taakniveau: Zorgt voor resourceplanning, maar bevat geen functies voor taakbeheer of samenwerking

Kleinere aanbieder: Minder gevestigd dan projectmanagementplatforms voor grote ondernemingen, met een kleinere gemeenschap van gebruikers

Vereist nauwkeurige gegevensinvoer: De kwaliteit van prognoses hangt af van nauwkeurige projectplannen en vaardigheidsprofielen in het systeem

Prijzen van Kelloo

Maandelijks: $ 2,09 per resource (voor 10 resources)

Beoordelingen en recensies van Kelloo

G2 : Onvoldoende beoordelingen

Capterra: 4,5/5 (meer dan 30 beoordelingen)

Kies het juiste Epicflow-alternatief voor uw team

Als u de verkeerde tool kiest, staat u over zes maanden weer hier en kampt u met dezelfde frustraties.

Daarom moet u een oplossing vinden die alles doet wat u nodig hebt, van het beheren van projecten tot het beheren van middelen.

En de oplossing is ClickUp. Het is een platform dat is ontworpen om het kernprobleem van versnippering op te lossen. Door je resourceplannen, taken, documenten en gesprekken op één plek samen te brengen, elimineer je de wrijving die je team vertraagt.

Ga gratis aan de slag met ClickUp en breng je resourceplannen, taken, documenten en gesprekken samen op één plek.

Veelgestelde vragen

Epicflow is een tool voor het optimaliseren van middelen voor meerdere projecten, ideaal voor het identificeren van toekomstige knelpunten in een projectpijplijn. U kunt een alternatief overwegen als u een platform nodig hebt dat ook native functies voor taakbeheer, teamsamenwerking en automatisering bevat.

Alternatieven verschillen sterk in de manier waarop ze omgaan met het projectmanagement. Tools zoals ClickUp bieden geïntegreerd portfolio- en taakbeheer, terwijl platforms zoals Kelloo zich uitsluitend richten op prognoses op hoog niveau zonder daadwerkelijke taakuitvoering.

Engineering- en productteams moeten prioriteit geven aan functies zoals sprintgebaseerde capaciteitsplanning, naadloze integraties met ontwikkeltools zoals GitHub of GitLab, en het bijhouden van de velocity om toekomstige toewijzing van middelen te baseren op prestaties uit het verleden.

Ja, AI kan aanzienlijke waarde bieden door taken te automatiseren die managers anders handmatig zouden moeten uitvoeren. Het kan elke week uren besparen door werklastsoverzichten te genereren, risicovolle projecten te voorspellen en optimale taaktoewijzingen voor te stellen op basis van vaardigheden en beschikbaarheid.